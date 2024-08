Je tijd de baas: De 10 beste agendaprogramma's voor Mac in 2024

Naarmate we ouder worden, hebben velen van ons het gevoel dat de tijd steeds sneller voorbij gaat . Hoewel wetenschappers de exacte reden voor dit fenomeen niet kunnen verklaren, is één ding zeker: we moeten er iets aan doen! ⌛

Door bewuster om te gaan met hoe je je activiteiten organiseert, kun je je tijd weer onder controle krijgen. In plaats van uren weg te laten glippen, kun je het beste uit elke dag halen met zorgvuldige planning via agenda-apps.

Als je een Apple computer gebruikt, ben je hier aan het juiste adres: wij hebben een lijst samengesteld met de 10 beste agenda-apps voor de Mac.

Na het lezen van de belangrijkste functies, tekortkomingen en prijzen, kun je de perfecte agenda uitzoeken voor je persoonlijke of professionele behoeften.

Wat zijn kalenderapps voor de Mac?

Agenda-apps voor de Mac zijn programma's die zijn ontworpen om mensen met Apple computers te helpen hun tijd efficiënt te beheren. Deze programma's kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gebruikt, door individuen of teams.

Door je agenda te visualiseren met een kalender, kun je op de hoogte blijven van alle aanstaande gebeurtenissen, van verjaardagen tot deadlines voor projecten. Agenda-apps stellen je ook in staat om vergaderingen en afspraken effectief te plannen en overlappingen te voorkomen.

Digitale kalenders bieden veel voordelen ten opzichte van traditionele papieren kalenders, zoals meldingen van herinneringen en synchroniseren tussen verschillende apparaten. 🔄

Wat moet je zoeken in agenda-apps voor Mac?

Let bij het kiezen van een agendaprogramma voor je Mac op het volgende:

Functies: Agenda-apps bestaan in een breed spectrum, variërend van eenvoudig en minimalistisch tot zeer gespecialiseerd en boordevol functies. Kies een agendaprogramma dat voldoet aan je specifieke behoeften interface: Omdat je er dagelijks op vertrouwt, moet je agenda-app een aantrekkelijk en intuïtief ontwerp hebben, zodat je gemakkelijk gebeurtenissen kunt bekijken en aanmaken. Het moet er netjes uitzien, zelfs als je agenda tot de nok toe gevuld is Aanpassing: Koppelend aan het vorige punt, moet je het uiterlijk van je agenda-interface kunnen veranderen en kunnen schakelen tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven Integratie: Kies voor een agenda-app die naadloos integreert met andere tools die je gebruikt, zoals e-mailclients,software voor projectbeheerofinhoudbeheersystemen (CMS)5. Delen: De mogelijkheid hebben omuw agenda te delen en individuele gebeurtenissen met anderen te delen is cruciaal als je in een team werkt

10 beste agenda-apps voor Mac voor gebruik in 2024

Met zoveel agenda-apps mac tot je beschikking hebt, kan het moeilijk zijn om uit te zoeken welke de moeite waard zijn. Deze top 10-lijst is bedoeld om het proces te vereenvoudigen door de beste beschikbare opties te presenteren, zodat je de perfecte tool kunt vinden om je planning te stroomlijnen en je vaardigheden op het gebied van tijdbeheer te verbeteren. ☝️

Sleep taken eenvoudig in de agendaweergave om vervaldatums te bewerken, nieuwe taken te maken of ze te verwijderen in ClickUp

Hoewel het alle functionaliteiten van een agenda-app biedt, is ClickUp veel meer dan dat. Het is een uitgebreide maar gratis tool voor projectbeheer dat kan een taak of proces efficiënter kan maken . De ClickUp app downloaden voor Mac en gebruik de kalenderweergave om eender welke gebeurtenis te plannen of opnieuw te plannen met een eenvoudige drag-and-drop actie. Hebt u een bestaande agenda die u wilt gebruiken? U kunt ClickUp integreren met uw iCloud Agenda om verder te gaan waar u gebleven was.

De ClickUp kalenderweergave is zeer aanpasbaar-je kunt precies kiezen wat je wilt zien met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven, kleurcodering van taken en filters. Naar samenwerken met anderen , hen uitnodigen om taken te bekijken en te bewerken, of opmerkingen toevoegen.

Als u niet zeker weet hoe u moet beginnen uw tijd organiseren gebruik de kant-en-klare ClickUp Kalenderplanner Sjabloon , die u kan helpen het meeste uit deze geweldige weergave te halen. 🗓️

ClickUp beste eigenschappen

Integreert met de iCloud Agenda

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven

Plannen en herschikken met slepen en neerzetten

Filters en geavanceerde aanpassingsinstellingen

Delen, toegangscontrole en taakcommentaar voor samenwerking

Andere weergaven voortijdmanagementzoals Gantt, Tijdlijn en Werklast

Tijdschattingen, volgen en rapporteren

ClickUp beperkingen

Eenzijdige integratie met iCloud Agenda

Meerdere agenda's tegelijk beheren kan in sommige gevallen lastig zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op plannen Onbeperkt en hoger voor $5/Workspace

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. iCloud Agenda

Via: iCloud-kalender Als je een fervent Apple gebruiker bent, ben je waarschijnlijk al in aanraking gekomen met de iCloud Agenda. Deze agenda-app synchroniseert naadloos met alle Apple apparaten, heeft een uniek minimalistisch ontwerp en is eenvoudig te gebruiken. Je kunt in een paar klikken gebeurtenissen instellen en ze in nog een paar klikken openbaar of privé delen.

De Apple agenda-app kan ook de details van evenementen automatisch invullen nadat je de belangrijkste informatie hebt verstrekt, waarbij je de exacte locatie op een kaart ziet en het verwachte weer voor die dag. 🌤️

Naast de ongeëvenaarde eenvoud is het meest opvallende voordeel van de iCloud Agenda de mogelijkheid om kalenders aan te maken voor verschillende aspecten van je leven en tussen deze kalenders te schakelen.

iCloud Agenda beste functies

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Mogelijkheid om meerdere agenda's tegelijk te beheren

Uitnodigingen voor evenementen met bijhouden van reacties

Selectie van tijdzone

Gebeurtenisdetails worden automatisch ingevuld

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergave

Optie voor Chinese Maan data

iCloud Agenda beperkingen

Mist enkele geavanceerde functies

Het kan lastig zijn om de agenda te delen met mensen die geen Apple apparaten gebruiken

iCloud Agenda prijzen

Gratis met iCloud

iCloud Agenda beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (100+ beoordelingen) TrustRadius: 8.4/10 (30+ beoordelingen)

3. BusyCal

Via: DrukCal Zoals de naam al doet vermoeden, is BusyCal ontworpen om kostbare tijd te besparen voor mensen met drukke agenda's. Met de app kun je kalenders importeren uit meerdere bronnen, zoals iCloud en Google, en ze allemaal beheren onder één dak, zodat je niet hoeft te wisselen tussen apps.

Een andere grote tijdsbesparing is BusyCal's mogelijkheid om evenementen te maken met behulp van natuurlijke taalprompts. Je kunt snel de details noteren en de app herkent de tijd, datum en locatie.

BusyCal verdient ook lof voor zijn flexibiliteit. Je kunt kiezen uit vijf weergaven:

Dag Week Maand Jaar Lijst

Pas de weergaven verder aan door het aantal getoonde dagen of weken te selecteren, het lettertype en de lettergrootte te wijzigen, of kleuren en leuke kleine afbeeldingen toe te voegen om jouw werkschema minder alledaags! 🌈

BusyCal beste eigenschappen

Agenda's van meerdere bronnen beheren

Integratie met vele cloudservices en Wireless-LAN

Integratie metconferentieplatforms zoals Zoom en Webex

Snel evenementen maken met invoer in natuurlijke taal

Dagelijkse checklists in de zijbalk aan de rechterkant van de app

Taaksynchronisatie met de Herinneringen-app voor Mac 10.14

Veel aanpassingsopties, inclusief de lay-out en het uiterlijk

BusyCal beperkingen

Af en toe bugs in de agenda-app

Sommige gebruikers hebben last van frequente updatemeldingen

BusyCal prijzen

Levenslange licentie en 18 maanden updates: $49.99

en 18 maanden updates: $49.99 Extra 18 maanden updates: $29.99

BusyCal beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (4+ beoordelingen)

: 4.6/5 (4+ beoordelingen) Mac App Store: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Cron

Via: Cron Verkregen door de planningsapplicatie Notion in 2022, Cron is een opkomende agenda-app voor particulieren en bedrijven. De app is eenvoudig maar ziet er goed uit en je kunt kiezen tussen een licht en donker thema. 🌓

De app biedt basis agendafuncties, zoals het herhalen van gebeurtenissen en tijdzones, met een paar noemenswaardige uitzonderingen. Je kunt bijvoorbeeld sneltoetsen gebruiken om door de app te navigeren. Om teamwerk te vergemakkelijken met de app kunt u eenvoudig uw beschikbaarheid delen en de schema's van teamgenoten overlappen voor efficiënte toewijzing van middelen .

Houd er rekening mee dat je een Google-account nodig hebt om je aan te melden. Aan de optie voor iCloud-synchronisatie wordt op het moment van schrijven van dit artikel nog gewerkt.

Cron beste functies

Meerdere accounts verbinden met Google Agenda

Dag-, week- en maandweergave

Kleurcodering voor lichte en donkere thema's en gebeurtenissen

Toetsenbord snelkoppelingen

Agenda's van teamgenoten overlappen

Eenvoudig beschikbaarheid delen

Cron beperkingen

Werkt momenteel alleen met Google Agenda-accounts

Cron prijzen

Basisniveau : Gratis

: Gratis Ondernemingsniveau: Beschikbaar na contact

Cron beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

5. Kalender 366 II

Via: Kalender 366 II Met de app Calendar 366 II heb je je agenda altijd bij de hand, waar je ook mee bezig bent. Het is een aanpasbare menubalk kalender die je kunt optimaliseren voor staand of liggend. Naast nieuwe functies heeft de tweede versie van Calendar 366 een fris ontwerp met acht weergaven en negen thema's om uit te kiezen.

De agenda-app is eenvoudig te gebruiken met sneltoetsen, snelkoppelingen en slepen-en-neerzetten van afspraken. Net als BusyCal kan Calendar 366 II gebeurtenissen aanmaken op basis van je natuurlijke taalinvoer.

Deze agenda-app is beschikbaar in negen verschillende talen, dus het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoe goed je Engels spreekt. 💬

Agenda 366 II beste eigenschappen

Menubalk kalender

Acht weergaven en negen thema's

Verslepen om afspraken te verplaatsen

Sneltoetsen en snelkoppelingen

Creëert taken op basis van natuurlijke taalinvoer

Negen taalopties

Agenda 366 II beperkingen

Moeilijkheden met het beheren van meldingen op de agenda-app

prijzen van Calendar 366 II ####

Eenmalige aankoop: $14.99

Kalender 366 II beoordelingen en recensies

Mac App Store: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

6. Morgen

Via: Morgen Morgen biedt een uitgebreid pakket tools waarmee je je planning kunt bijhouden, hoe vol deze ook zit. Alles aan dit platform is ontworpen om je tijd te besparen, van het maken van evenementen in natuurlijke taal tot gepersonaliseerde boekingskoppelingen voor eenvoudiger plannen.

Met Morgen kun je kalenders samenstellen uit verschillende bronnen, inclusief Apple, en ze beheren vanaf een centraal platform. Het voegt zelfs dubbele gebeurtenissen in verschillende kalenders samen. Morgen maakt tijd blokkeren eenvoudig, omdat je items uit Taakbeheer direct in je agenda kunt zetten.

Waar Morgen het meest in uitblinkt onder de agendaprogramma's voor Mac is de mogelijkheid om teamcoördinatie te vergemakkelijken.

Als je een vergadering wilt plannen, laat Morgen je niet alleen zien wanneer je teamgenoten beschikbaar zijn, maar stelt hij ook een tijdstip voor dat de dagelijkse planning en focus van de deelnemers zo min mogelijk verstoort. 🧑‍💻

Morgen beste eigenschappen

Integreer meerdere agenda's en voeg dubbele afspraken samen

Gepersonaliseerde reserveringspagina's en planningslinks

Aangepaste meldingen en herinneringen

Identificeert optimale vergadertijden voor alle deelnemers aan evenementen

Natuurlijke taalinvoer voor het automatisch aanmaken van evenementen

Platform voor videogesprekken en integratie van taakbeheer

Strenge normen voor gegevensbeveiliging

Morgen beperkingen

Multi-kalendersynchronisatie is alleen beschikbaar bij de betaalde plannen

Gratis kalender app optie is beperkt

Morgen prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $9/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $9/maand (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: Prijzen beschikbaar bij contact

Morgen beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.9/5 (80+ beoordelingen)

7. Elke.do

Via: Een.doen Met zijn kalender, dagelijkse planner en samenwerkingstools helpt Any.do je om op de top van elk project te blijven en projecttijdlijn . Je kunt aparte kalenders maken voor persoonlijke en zakelijke behoeften, zodat er een goede balans is tussen werk en privé. ⚖️

De agenda-app integreert met talloze andere agenda's, waaronder die van iCloud, en synchroniseert naadloos tussen verschillende apparaten voor een realtime overzicht van je planning onderweg.

Je kunt Any.do samen met je collega's gebruiken, taken aan elkaar toewijzen en communiceren via opmerkingen en chat. Je kunt subtaken, notities en bestanden toevoegen om de anderen alles te geven wat ze nodig hebben om taken gemakkelijk te voltooien en onnodig heen-en-weergeloop tot een minimum te beperken.

Any.do beste functies

Agenda, takenlijsten, taakbeheer en herinneringen

Samenwerking via taakopdrachten, opmerkingen en chat

Werk- en levensplanningen onder één agenda

Sjablonen om je op weg te helpen

Integreert met gewone kalenders en meer dan 5.000 andere apps via Zapier

Synchronisatie tussen apparaten

Any.do beperkingen

Agenda-app is mogelijk niet geschikt voor grotere teams

Beperkte functies en aanpassingsopties in het gratis plan

Any.do prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Premium : $3/maand

: $3/maand Teams: $5/gebruiker/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Any.do beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

8. Proton Kalender

Via: Proton kalender Proton is een bekend Zwitsers e-mailcliënt dat zijn diensten heeft uitgebreid naar planning. Net als andere Proton tools legt Proton Calendar een grote nadruk op gegevensbescherming. Alle gebeurtenisinformatie in je agenda is end-to-end versleuteld, zelfs wanneer de gebeurtenis wordt gedeeld door een externe gebruiker en bron. 🔒

Wat het aanpassen betreft, kun je kiezen tussen verschillende weergaven, het thema bewerken en bepalen wanneer en hoe je meldingen wilt ontvangen. Als je Proton Mail al gebruikt, zou het gebruik van Proton Calendar een soepele ervaring moeten zijn, omdat je evenementen kunt maken en uitnodigingen kunt beheren zonder de e-mail app te verlaten.

Proton Calendar beste functies

Eersteklas kalendergegevensbeveiliging met encryptie

Meerdere kalenders

Synchronisatie met je iOS-apparaten

Weergave per dag, week of maand

Aangepaste meldingen en e-mailwaarschuwingen

Agenda-thema's

Volledige agenda of alleen beschikbaarheid delen

Snel evenementen aanmaken en uitnodigen via Proton Mail

Proton Agenda beperkingen

Geen pushmeldingen voor Apple Agenda-gebruikers (alleen toegankelijk via browser)

Prijzen van Proton Calendar

Gratis

Unlimited: $9,99 (jaarlijkse facturering)

Proton Kalender beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

9. Mini Kalender

Via: Minikalender Soms heb je niet alle toeters en bellen nodig, maar liever een subtiele agenda-app die je kunt bekijken wanneer dat nodig is. De Mini Calendar is precies dat: een lichtgewicht hulpmiddel dat je niet afleidt van het belangrijke werk dat je doet. 🪶

Je hebt op de volgende plaatsen toegang tot je Minikalender:

Widget Meldingscentrum Dock pictogram Pictogram menubalk Aanpasbare sneltoets Desktop widget

Als je de Minikalender op je bureaublad plaatst, kun je de kleur en dekking aanpassen. Je kunt er ook voor kiezen om de kalender boven andere vensters weer te geven, zodat je hem altijd binnen handbereik hebt.

Mini Kalender beste eigenschappen

Eenvoudige kalender-app

Op vijf plaatsen toegankelijk

Aanpasbare altijd-aan-desktop widget

Bureaubladwidget boven de achtergrond of vensters

Zonsopgang- en zonsondergangtijden

Configureerbare toetsenbord snelkoppeling en menubalk weergave

Minikalender beperkingen

Je kunt geen evenementen plannen, uitnodigen of delen

Prijzen voor minikalenders

Gratis

Minikalender beoordelingen en recensies

Mac App Store: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

10. Fantastisch

Via: Fantastisch Met zes weergaven, zes taalopties en vele andere leuke dingen doet Fantastical zijn naam eer aan. Je kunt bestaande accounts uploaden naar Fantastical en aangepaste agendasets maken. Met focusfilters kun je je werk- en privéagenda's met een paar klikken scheiden. 🖱️

Fantastical heeft alle standaardfuncties, dus laten we ons richten op wat uniek is. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen openingen delen, maar ook meerdere tijd- en datumopties voorstellen bij evenementen plannen waarbij anderen betrokken zijn. Help deelnemers zich voor te bereiden door bestanden en afbeeldingen rechtstreeks naar je iCloud of een andere provider te uploaden en ze op alle apparaten te synchroniseren.

Wilt u meer weten over belangrijke aanstaande data en openbare gebeurtenissen? Zoek, blader en lees relevante content in Fantastical en voeg het evenement toe aan je agenda zodat je het niet mist.

Fantastical beste functies

DayTicker, dag-, week-, maand-, kwartaal- en jaarweergave

Focusfilters om persoonlijke en werkschema's te scheiden

Openingen delen en meerdere opties voorstellen aan genodigden

Integreer met conferentieplatforms en genereer snel gesprekken

Gegevens over het weer en openbare evenementen

Zes taalopties

Bestanden en afbeeldingen toevoegen

Fantastische beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog en er is geen gratis versie voor de kalender-app

Zou de optie om wijzigingen te bevestigen kunnen gebruiken, omdat gebruikers per ongeluk gebeurtenissen kunnen wijzigen en de update met anderen kunnen delen

Fantastische prijzen

Voor particulieren : $4.75/maand

: $4.75/maand Voor gezinnen tot 5 : $7,50/maand

: $7,50/maand Voor teams : $4,75/gebruiker/maand

: $4,75/gebruiker/maand Flexibele teams: Beschikbaar na contact

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Fantastische beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

Tijdmanagement vereenvoudigen met de beste agenda-apps voor Mac

Deze 10 agenda-apps voor Mac revolueren de manier waarop je je tijd bekijkt en indeelt. Als het om je persoonlijke leven gaat, zorgen ze ervoor dat je nooit meer de verjaardag van een vriend hoeft te missen. In de zakelijke context stellen deze agenda-apps jou en je team in staat om efficiënter werken en blijf op één lijn met uw proceskaart ongeacht de omstandigheden.

Als je extra functies nodig hebt om je productiviteit te verhogen, ga dan voor ClickUp . Deze projectbeheertool heeft alles wat je nodig hebt om geweldige dingen te creëren, en dat in recordtijd. ⏱️