We hebben de 10 beste apps voor productiviteit voor Mac in 2025 beoordeeld

Staar je naar de lijst met taken naast je Mac en vraag je je af hoe je het allemaal Klaar krijgt?

Het is tijd om slimmer te werken, niet harder. Als je moeite hebt met het aanpakken van die to-dos, wil je vast een paar van de beste apps voor productiviteit voor je Mac. Met deze productiviteitsprogramma's voor de Mac kun je je taken sneller afhandelen, doordat je georganiseerd blijft, je gegevens veilig zijn en je digitale werkruimte verandert in een paradijs met vele functies.

Probeer in 2024 deze tien beste productiviteits-apps voor Mac als je dit jaar meer Klaar wilt krijgen in minder tijd.

Wat moet je zoeken in productiviteits-apps voor de Mac?

Er zijn veel productiviteitsapps voor de Mac die je beloven dat ze je helpen om sneller meer Klaar te krijgen. Maar sommige bekende programma's leiden vaak meer af dan dat ze de productiviteit verhogen. De beste apps voor productiviteit op de Mac zijn:

Gemakkelijk te gebruiken: De beste apps voor productiviteit op de Mac worden een natuurlijk onderdeel van je werkstroom. Zoek naar intuïtieve tools en een gebruikersinterface zonder rommel

Besteed je te veel tijd aan tijdsregistratie? Worstelt u met georganiseerd projectmanagement? Kun je niet al je wachtwoorden onthouden? Er zijn apps voor productiviteit op de Mac die bij specifieke problemen kunnen helpen

Niet alle productiviteitsprogramma's werken op een Mac, en niet alle Mac-programma's zijn gemaakt voor elk Apple apparaat. Zorg ervoor dat de apps die je kiest compatibel zijn

Een aantal van de beste apps voor productiviteit met een gratis versie is beschikbaar op macOS. Voor andere apps moet je misschien een eenmalig bedrag betalen of een maandelijks abonnement afsluiten. Houd rekening met je budget en weeg de voordelen van de app af tegen de kosten

Een aantal van de beste apps voor productiviteit met een gratis versie is beschikbaar op macOS. Voor andere apps moet je misschien een eenmalig bedrag betalen of een maandelijks abonnement afsluiten. Houd rekening met je budget en weeg de voordelen van de app af tegen de kosten Hoog gewaardeerd en beoordeeld: De beste Mac-programma's hebben veel beoordelingen en recensies om door te lezen, zodat je meer te weten komt over de app en wat je ervan kunt verwachten

Er zijn veel goede Mac-programma's op de markt, maar het kan even duren voordat je de beste apps voor productiviteit voor jouw specifieke werkstroom hebt gevonden. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, kunnen ze je leven veranderen en is het onmogelijk om zonder te leven.

De 10 beste macOS-apps voor productiviteit die je in 2024 kunt gebruiken

Klaar om je werkstromen te stroomlijnen en je beheerderstijd te verminderen? Laten we beginnen met het verkennen van de beste apps voor productiviteit op de Mac.

1. ClickUp - Beste voor projectmanagement

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement dat een gecentraliseerde hub wordt om dingen Nog te doen. Het is een van de weinige apps voor productiviteit op de Mac waarmee je:

Al je documenten kunt maken, beheren en bewaren

Je tijd bijhouden

Samenwerken met collega's

Je volgende Sprint kunt plannen

Je kunt dezelfde productiviteit app die je kent en waar je van houdt voor je werk gebruiken om je persoonlijke productiviteit te beheren, voltooien met tijdsregistratie en taakbeheer. Gratis Sjabloon voor persoonlijke productiviteit is een geweldige plek om te beginnen en geeft je ruimte om doelen te stellen creëren nog te doen lijsten houd je voortgang bij en schrijf over alles in een dagboek.

Nu helpt ClickUp u om nog meer Klaar te krijgen met ClickUp AI . De nieuwe AI-tools kunnen je helpen om alles te doen, van het schrijven van je e-mails tot het abonneren op je volgende marketingcampagne.

Het kan zelfs automatisch Taken aanmaken voor jou en je team. Het is alsof je een persoonlijke assistent aan je zijde hebt die elke stap van je bedrijf kan ondersteunen productiviteit abonnement .

ClickUp beste functies

Alles-in-één digitale werkruimte die het volgende overbodig maakt context wisselen zodat je in de zone kunt blijven en meer werk kunt doen

AI-tools voor Mac kunnen je helpen met alles van het genereren van e-mail content tot het samenvatten van je aantekeningen van vergaderingen of het maken van Taken en Nog te doen lijsten

De gebruikersvriendelijke interface maakt het gemakkelijk om de sleutel functies te vinden die je productiever maken

Maak eenvoudig aangepaste werkstromen met veel automatiseringsopties voor betere beheer van werklast dankzij integraties met vele andere apps en tools, zoals uw favoriete schrijf-apps voor Mac ClickUp beperkingen

Je hebt alleen toegang tot ClickUp AI-tools in de betaalde abonnementen, dus je moet betalen voor deze krachtpatser op het gebied van productiviteit

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per ClickUp-werkruimte lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Alfred - Het beste voor het maken van werkstromen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Alfred-Productivity-App-for-macOS-1400x885.png Het dashboard van Alfred toont zijn bekwaamheid onder de toonaangevende productiviteitsprogramma's voor Mac, met een reeks tools voor naadloze workflows /%img/

Via Alfred Alfred is een van de beste apps voor productiviteit op de Mac, alleen al vanwege het grote aantal dingen die je ermee kunt doen. Met Alfred kun je aanpasbare sneltoetsen of systeemcommando's gebruiken om programma's te starten, al je bestanden te doorzoeken of terugkerende taken uit te voeren.

Alfred is gemakkelijk te gebruiken, zeer aanpasbaar en zit boordevol sleutel functies die Mac gebruikers zullen waarderen.

Alfred beste functies

Alfred indexeert uw Mac en doorzoekt bestanden, mappen, programma's en zelfs het web om in natuurlijke taal precies te vinden wat u zoekt

Aangepaste workflows maken en de taken automatiseren die je het vaakst doet, zoals e-mails versturen, je agenda beheren of zelfs je woordteller controleren

De gratis app biedt geweldige productiviteitstools, maar Mac-gebruikers kunnen nog meer sleutel functies ontgrendelen met de geüpgradede premium versie

beperkingen Alfred ####

Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers, dus wees bereid om wat tijd te steken in het ontdekken van alle beschikbare tools

Alfred prijzen

Free

Powerpack enkele licentie: £34

£34 Powerpack Meta Ondersteuner: £59

Alfred beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 2.9/5 (10+ beoordelingen)

3. Trello - Het beste voor Kanban gebruikers

Via Trello Trello is een geweldige Mac app voor gebruikers die de Kanban projectmanagement stijl volgen. De interface is supereenvoudig, waardoor Mac-gebruikers kaarten kunnen verplaatsen tussen lijsten en borden met behulp van slepen en neerzetten.

Het is ook een van de flexibelere apps voor productiviteit op de Mac. Je kunt het gebruiken voor het organiseren van projecten of als visuele brainstorm-app. Behandel het als je persoonlijke digitale planner .

Trello beste functies

Dankzij de coole functies voor samenwerking kan een Mac-gebruiker taken toewijzen, commentaar geven op kaarten en gemakkelijk informatie delen met teams of de rest van je huishouden

Platformonafhankelijkheid betekent dat je het platform zowel op het web als op Android- en Mac-apparaten kunt gebruiken

Het royale gratis abonnement is geweldig voor individuen en kleine teams. Het biedt alle sleutel functies die je wilt van de beste productiviteit apps zoals deze

Trello beperkingen

Er is geen in-app chatten, wat de samenwerking kan beperken als je met een team moet werken

Trello prijzen

Free voor maximaal 10 borden per werkruimte

Standaard: $5 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering

$5 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering Premium: $10 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering

$10 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering Enterprise: $17,50 per gebruiker per maand indien jaarlijks gefactureerd

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4.4/5 (13.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (23.000+ beoordelingen)

4. 1Password - Beste voor wachtwoordbeheer

via 1Wachtwoord Schrijf je je wachtwoorden nog steeds op plakbriefjes? Daar zijn productiviteit apps voor. 1Password is een veilig wachtwoordbeheerprogramma voor Mac.

Het helpt je om je wachtwoorden op al je apparaten op te slaan, te beheren en automatisch in te vullen. 1Password genereert ook automatisch sterke, unieke wachtwoorden voor je online accounts, zodat je niet meer overal hetzelfde wachtwoord voor hoeft te gebruiken.

1Password beste functies

Slaat uw wachtwoorden veilig op, zodat uw wachtwoorden beschermd zijn, zelfs als uw Mac-apparaat zoekraakt of wordt gestolen

De wachtwoordmanager vult uw wachtwoorden automatisch in op websites en apps op meerdere apparaten

Integreert met browsers, clients voor e-mail en meer, zodat u niet meer hoeft te zoeken naar wachtwoorden wanneer u ze het meest nodig hebt

1Password limieten

Integratie in de browser is een beetje onhandig, dus u moet meerdere stappen nemen om uw wachtwoord voor websites op te roepen

Er is geen gratis abonnement, dus u zult moeten betalen voor het gemak van het vergeten van uw wachtwoorden

1Password prijzen

Particulieren: $2,99 per maand, jaarlijks gefactureerd

$2,99 per maand, jaarlijks gefactureerd Gezinnen: $4,99 per maand, jaarlijks gefactureerd

$4,99 per maand, jaarlijks gefactureerd Teams startpakket: $19.95 per maand

$19.95 per maand Business: $7,99 per maand, jaarlijks gefactureerd

1Password beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Evernote - Het beste voor aantekeningen maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Organizing-notes-with-notebooks-in-Evernote-1400x758.jpg Aantekeningen organiseren met notitieblokken in Evernote /%img/

Via Evernote Evernote is een van de beste apps voor productiviteit om aantekeningen te maken. Je kunt tekst, afbeeldingen, audio, handgeschreven aantekeningen of zelfs visitekaartjes scannen en bewaren in de app. Tags en filters kunnen je ook helpen om later te vinden wat je nodig hebt in je aantekeningen, zodat je niet uren hoeft te zoeken naar een specifiek fragment.

Evernote beste functies

Maak aantekeningen thuis, op het werk en onderweg op meerdere apparaten en alles wordt naadloos gesynchroniseerd

Gebruik het om Taken en Nog te doen lijsten te maken. Je kunt zelfs deadlines, herinneringen en aantekeningen toevoegen om je bij de les te houden

Met de krachtige balk kun je zoeken op trefwoord, tag, datum en meer, zodat je precies vindt wat je nodig hebt

Evernote beperkingen

Het gratis abonnement is beperkt tot slechts 60 MB maandelijkse uploads en 25 MB maximale grootte voor aantekeningen op twee apparaten

Evernote prijzen

Free

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.100+ beoordelingen)

6. Fantastical - Het beste voor kalenderbeheer

Via Fantastisch Fantastical is een programma voor het beheren van kalenders en taken voor de Mac. Het staat bekend om zijn mooie ontwerp en krachtige functies en is een van de beste programma's voor productiviteit op de Mac als je je agenda beter georganiseerd wilt houden.

Fantastical beste functies

Ondersteunt natuurlijke taalinvoer, zodat je gebeurtenissen kunt aanmaken door op een natuurlijke manier te spreken of te typen

Maakt automatisch herinneringen aan voor gebeurtenissen en taken, zodat je niets mist

Integreert met andere apps zoals je e-mail client of projectmanagement platform zodat je automatisch gebeurtenissen en taken kunt bijwerken

Fantastische limieten

Je moet betalen voor een premium abonnement om het meeste uit de app te halen, maar veel van de premium functies vind je gratis in andere apps

Fantastische prijzen

Voor individuen: $4,75 per maand, jaarlijks gefactureerd

$4,75 per maand, jaarlijks gefactureerd Voor gezinnen tot 5: $7.50 per maand, jaarlijks gefactureerd

$7.50 per maand, jaarlijks gefactureerd Voor teams: $4,75 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Fantastical beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4.4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

7. Google Workspace - Het beste voor gebruikers van Google Werkruimte

Via Google Werkruimte Google Workspace is een volledig pakket met productiviteitsprogramma's voor Mac, waaronder Gmail, Google Documenten, Sheets, Slides, Agenda, Vergaderen en Drive. De apps in de cloud slaan je informatie op de servers van Google op, zodat je overal waar je een internetverbinding hebt toegang tot informatie hebt.

Het is een app voor productiviteit die je kan helpen georganiseerd te blijven, samen te werken met anderen en meer Klaar te krijgen. Dit is een van de beste apps voor productiviteit als je gewend bent om in het ecosysteem van Google te werken.

Google Werkruimte beste functies

Google Workruimte is ontworpen voor samenwerking en maakt het mogelijk om samen met anderen te werken aan documenten, spreadsheets en presentaties

Google Workspace is veilig en betrouwbaar en biedt gegevensversleuteling en robuuste functies voor veiligheid

Integreert met andere Google-producten, zoals Drive en Foto's, waardoor het gemakkelijk is om gegevens in alle Google-producten te openen en te organiseren

Google Werkruimte limieten

Er is geen alles-in-één app, dus je moet elke client van Google (Gmail, Agenda, enz.) afzonderlijk downloaden op je apparaten

Prijzen voor Google Werkruimte

Free

Business Starter: $6 per gebruiker per maand met een toewijzing van een jaar

$6 per gebruiker per maand met een toewijzing van een jaar Business Standard: $12 per gebruiker per maand met een jaarabonnement

$12 per gebruiker per maand met een jaarabonnement Business Plus: 18 dollar per gebruiker per maand met een jaarabonnement

18 dollar per gebruiker per maand met een jaarabonnement Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.400+ beoordelingen)

4.6/5 (42.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.200+ beoordelingen)

8. MindNode - Het beste voor brainstormen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MindNode-Product-Example-1400x920.png afbeelding 'Wat is MindNode' toont Mindnode als een van de beste apps voor productiviteit op de Mac. Gebruik de creatieve veelzijdigheid voor brainstormen, projecten en aantekeningen maken met de intuïtieve en aanpasbare interface.

/$$$img/

Via MindNode MindNode is een app voor visueel brainstormen en aantekeningen maken, en het is een van de beste productiviteits-apps voor niet-lineaire denkers. Je kunt de app gebruiken om open, flexibel en creatief te brainstormen, projecten te plannen of aantekeningen te maken.

Voeg onderwerpen, subonderwerpen en vertakkende ideeën toe. Rangschik alles vervolgens door objecten te slepen en neer te zetten in de eenvoudig te navigeren gebruikersinterface.

MindNode beste functies

Gebruik de Mac-tool alleen of in samenwerking met anderen, waardoor de app voor aantekeningen maken een geweldig programma wordt voor brainstormsessies met collega's, clients of vrienden

Integreert met andere productiviteit apps voor Mac, waaronder Evernote en Dropbox, zodat je je mindmaps kunt openen en delen met anderen

Zoek en filter je mindmaps om snel de informatie te vinden die je nodig hebt

MindNode beperkingen

Er zijn niet veel manieren om samen te werken, dus wees voorbereid om deze alleen te gebruiken

MindNode prijzen

Free

MindNode Plus: $2.99/maand of $19.99/jaar

MindNode beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

9. Magneet - Het beste voor etalagebeheer

Via Magneet Magnet is een krachtig hulpprogramma voor vensterbeheer voor Mac waarmee je de open vensters op je scherm kunt organiseren en opnieuw kunt configureren.

Je kunt snel en gemakkelijk meerdere vensters naar verschillende delen van je scherm slepen, ze organiseren of ze uit andere Taken houden. Het is geweldig voor het verbeteren van je focus of het stroomlijnen van je werkstroom.

Magnet beste functies

Aanpasbare lay-outs maken voor specifieke Taken of projecten

Toetsenbordsnelkoppelingen gebruiken om open vensters op het scherm snel vast te klikken en opnieuw te rangschikken

Gebruik trackpadbewegingen om tussen vensters te vegen, vensters op een andere plaats te zetten of de layout te wijzigen

Magnet beperkingen

Werkt niet met alle toepassingen

Sommige gebruikers vinden het formaat niet klein genoeg op kleinere schermen

Magnet prijzen

$4.99

Magnet beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

10. Backblaze - De beste back-up voor gegevens

Via Backblaze

Backblaze is een cloud back-updienst die automatisch een back-up van je bestanden maakt in de cloud. Het is een van de beste apps voor productiviteit voor Mac omdat het je bestanden beschermt tegen hardwarestoringen, malware-aanvallen en per ongeluk verwijderen. Je zult nooit meer tijd verliezen door verloren bestanden.

Backblaze beste functies

Robuuste versleuteling en gegevensredundantie beschermen je bestanden. Je gegevens worden opgeslagen in meerdere datacenters wereldwijd, zodat je altijd toegang hebt wanneer je ze nodig hebt

Bewaakt voortdurend je Mac en maakt automatisch back-ups van nieuwe bestanden

De intuïtieve, eenvoudige interface biedt eenvoudig toegang tot de belangrijkste functies, zoals de instelling, het beheer en de bewaking van je back-ups

Backblaze limieten

Verwijderde bestanden worden slechts 30 dagen bewaard, dus je kunt niets ouder dan dat terugzetten

Notificaties ontbreken of zijn gemakkelijk te missen, dus je moet de app controleren om bijgewerkte statusberichten te krijgen

Backblaze prijzen

$9 per computer per maand

$99 per computer per jaar

$189 per computer per twee jaar

Backblaze beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (110+ beoordelingen)

4.6/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

