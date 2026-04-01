Hoe stel je een thuiswerkschema op?

Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je zelfs na het werk e-mails beantwoordt of tot diep in de nacht doorwerkt om je doelen te bereiken? Je bent niet de enige.

Volgens een onderzoek van het Pew Research Center heeft 1 op de 10 thuiswerkers moeite om een evenwicht tussen werk en privé te vinden.

Het is lastig om je los te maken van je werk als je thuis werkt.

Het resultaat? Je werk loopt vaak over in je vrije tijd. Je hebt een effectief thuiswerkschema nodig om een evenwicht te vinden tussen je werkuren en je vrije tijd.

Als je op zoek bent naar manieren om je werk beter te organiseren en stress en burn-out te verminderen, ben je hier aan het juiste adres. In deze blogpost bespreken we hoe je een gezond thuiswerkschema kunt opstellen en delen we een paar tips om je productiviteit bij het thuiswerken een boost te geven.

Laten we aan de slag gaan!

Factoren waarmee je rekening moet houden bij het opstellen van een schema voor thuiswerk

Voordat we het hebben over tips voor thuiswerken, gaan we het eerst hebben over een aantal belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden bij het opstellen van je thuiswerkschema.

1. Je chronotype

Ben je een ochtendmens of een nachtbraker? Leer je chronotype kennen en plan je taken effectief in. Vroege vogels vinden het misschien makkelijker om veeleisende taken 's ochtends aan te pakken, terwijl nachtbrakers later op de dag misschien beter presteren bij creatief werk.

2. Werklast en deadlines

Analyseer je werklast en deadlines. Zo kun je tijd reserveren voor complexe projecten en minder veeleisende taken voor later inplannen.

3. Vereisten op het gebied van communicatie en samenwerking

Houd rekening met teamvergaderingen, telefoongesprekken en korte check-ins. Plan deze rond je concentratietijd om onderbrekingen tot een minimum te beperken.

4. Privéleven

Thuiswerkers die prioriteit geven aan zelfzorg, melden vaker een hogere productiviteit. Vergeet dus je fysieke en mentale gezondheid niet tijdens het thuiswerken. Neem pauzes in voor lichaamsbeweging, meditatie, gezonde maaltijden en hobby's.

5. Werkuren

Als je in een internationaal team werkt, zorg er dan voor dat je schema aansluit bij de werktijden van je collega's voor een effectieve samenwerking. Je kunt ook kijken naar best practices voor asynchrone communicatie om de informatie-uitwisseling soepel te laten verlopen.

6. Locatie en omgeving

Je locatie en werkomgeving kunnen een grote invloed hebben op je productiviteit. Overweeg het gebruik van een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking of zoek een rustige werkruimte als je in een lawaaierige omgeving woont.

7. Flexibiliteit

Bij thuiswerken is er vaak geen vast schema. Het leven loopt zoals het loopt, en je routine moet misschien worden aangepast om daar rekening mee te houden. Wees bereid je aan te passen aan onverwachte wendingen. Of het nu gaat om een plotselinge toename van de werklast, een persoonlijke noodsituatie of gewoon een verandering in je energieniveau, een flexibele aanpak kan je helpen een gezonde balans tussen werk en privé te behouden.

Hoe stel je je eigen thuiswerkschema op?

Thuiswerken geeft je de vrijheid om te werken zoals jij dat wilt. Je kunt je eigen werktijden bepalen, je werkruimte kiezen en zelfs reizen terwijl je werkt. Maar zonder een goed schema kan die flexibiliteit al snel uitmonden in chaos.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding voor het opstellen van een thuiswerkschema dat je productiviteit maximaliseert en je helpt te ontspannen:

1. Neem een routine voor het werk op

Stel een persoonlijke ochtendroutine op voordat je begint met het werk. Dit helpt je lichaam en geest tot rust te brengen en je concentratie te verhogen. Dit kun je 's ochtends eens proberen:

Sta vroeg op: Sta minstens twee uur voor je officiële starttijd op om een ontspannen ochtendroutine te hebben

Begin je dag goed: Geniet van een kopje koffie of thee, plan je dag, stel een positief doel en maak je werkruimte klaar

Ga in beweging: Sport om je energie, creativiteit en productiviteit een boost te geven

Maak je klaar: Neem een douche en trek comfortabele kleding aan. Zorg ervoor dat je nette kleding draagt voor vergaderingen over werk

Pak taken vóór het werk voltooien: Voltooi alle noodzakelijke klusjes of persoonlijke activiteiten voordat je aan het werk gaat

In Miracle Morning raadt auteur Hal Elrod aan om het SAVERS-raamwerk te volgen — Silence (meditatie), Affirmations (affirmaties), Visualization (visualisatie), Exercise (beweging), Reading (lezen) en Scribing (dagboekschrijven) — om je te richten op persoonlijke groei en je dag met productiviteit te beginnen.

2. Creëer een speciale werkruimte

Richt een thuiskantoor in om je concentratie te behouden en werk en privéleven te scheiden. Kies een rustige, comfortabele plek in je huis om afleidingen te beperken.

Werk niet vanuit je bed of vanaf de bank. Deze ruimtes worden geassocieerd met ontspanning, waardoor het moeilijker is om in de werkmodus te komen. Creëer in plaats daarvan een ruimte die lijkt op een traditionele kantoorinstallatie, vol met een bureau, een comfortabele stoel en alle benodigde apparatuur.

In het boek Remote: Office Not Required stellen Jason Fried en David Heinemeier Hannson voor om de layout van je huis als een schakelaar te gebruiken. Dit betekent dat je een speciale werkruimte in je huis moet creëren, en dat echt werk alleen mag plaatsvinden wanneer je die ruimte betreedt (je schakelt dan over naar je werkmodus).

3. Beoordeel je werklast en stel prioriteiten voor je taken

Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van je taken en verantwoordelijkheden voordat je een schema opstelt. Dit helpt je om georganiseerd te blijven en je doelen efficiënt te bereiken.

Begin met het maken van een lijst met alles wat je moet doen, zowel dagelijks als wekelijks. Denk hierbij aan vergaderingen, projectdeadlines, routinetaken en persoonlijke verplichtingen.

Begin je dag echter met eenvoudige administratieve taken, zoals je e-mails checken, berichten beantwoorden, je leidinggevende laten weten dat je bent ingeklokt, enz. Dit helpt je om soepel over te schakelen van de privé- naar de werkmodus.

Je kunt ClickUp-taaken gebruiken om een lijst met taken te maken en ClickUp Task Priorities om taken op prioriteit te rangschikken. Dit helpt je bij het vaststellen van deadlines en het opsplitsen van grotere projecten in kleinere, beter beheersbare subtaaken.

Je kunt ook de sjabloon voor de dagelijkse takenlijst van ClickUp gebruiken om je dag te plannen, taken te prioriteren en je doelen sneller te bereiken.

Deze sjabloon helpt je:

Stel dagelijkse haalbare doelen

Organiseer je werklast

Houd de voortgang van je werk bij

4. Bepaal wanneer je de hoogste productiviteit hebt

Iedereen heeft bepaalde periodes op de dag waarop hij of zij zich het meest energiek en geconcentreerd voelt. Door je periodes van hoogste productiviteit te identificeren, kun je je meest veeleisende taken inplannen op de periodes dat je op je best bent.

Als je bijvoorbeeld een ochtendmens bent, plan dan taken die veel concentratie vereisen, zoals schrijven of het oplossen van problemen, in de vroege uurtjes.

💡Pro-tip: Gebruik de functie voor tijdsregistratie van ClickUp om bij te houden hoeveel tijd je op verschillende momenten van de dag aan verschillende taken besteedt. Zo kun je je schema in de loop van de tijd verfijnen en ervoor zorgen dat je efficiënt werkt wanneer je op je best bent.

5. Stel duidelijke begin- en eindtijden in

Een van de grootste uitdagingen van thuiswerken is weten wanneer je moet stoppen. Zonder duidelijke grenzen kan werk gemakkelijk je vrije tijd binnendringen, wat tot een burn-out kan leiden. Om afleiding te voorkomen, stel je een duidelijk begin- en eindtijdstip voor je werkdag vast en houd je je daar aan.

Het opstellen van een dagelijks schema kan hierbij helpen. Je kunt ClickUp’s 24-uurs schema-sjabloon gebruiken om je hele dag te plannen en een evenwichtige routine te volgen. Het helpt je je dagelijkse taken te organiseren en je balans tussen werk en privé te verbeteren.

Met deze sjabloon kun je:

Stel een dagelijks schema op

Krijg een overzicht van je taken om je tijd waar nodig aan te passen

Reserveer specifieke tijd voor elke taak

6. Neem regelmatig pauzes

Pauzes zijn essentieel om je concentratie te behouden en vermoeidheid te voorkomen. Volgens een onderzoek werken de meest productieve mensen 52 minuten en nemen ze daarna een pauze van 17 minuten. Korte pauzes gedurende de dag kunnen je helpen om weer op te laden en productief te blijven.

Je kunt ook de Pomodoro-techniek gebruiken: werk 25 minuten en neem dan een pauze van 5 minuten. Neem na vier cyclusen een langere pauze van 15-30 minuten. Deze methode helpt je om je concentratie vast te houden, vermindert vermoeidheid van de ogen en zorgt ervoor dat je de hele dag energiek blijft.

Plan je pauzes van tevoren en ga tijdens deze momenten even weg van je werkruimte. Maak een wandeling, rek je even uit of doe iets dat niets met werk te maken heeft in je vrije tijd om je hoofd leeg te maken.

7. Plan tijd in voor lichaamsbeweging

Langdurig zitten kan een negatieve invloed hebben op je gezondheid. Neem lichaamsbeweging op in je dagelijkse routine om je energieniveau en algehele welzijn op peil te houden. Of het nu gaat om een yogasessie in de ochtend, een wandeling halverwege de dag of een korte work-out na het werk: blijf de hele dag actief.

Reserveer bloktijd in je kalender voor lichaamsbeweging, net zoals je dat zou doen voor een vergadering of een Taak. Beschouw het als een vast onderdeel van je dag waarover niet te onderhandelen valt.

8. Zorg voor flexibiliteit

Houd tussen taken wat speling aan voor vertragingen of last-minute wijzigingen. Zo heb je het gevoel dat je hele planning niet in de war raakt als een vergadering uitloopt of je een dringende taak moet afhandelen.

Je kunt dit bereiken door je dag te plannen met zachte tijdsblokken (flexibele tijdssegmenten). Om deze effectief te gebruiken, wijs je geschatte tijdsbestekken toe aan activiteiten zoals het checken van e-mails of het voltooien van een projectbriefing, waarbij je ruimte laat voor enige overlap.

Overweeg daarnaast om tools voor tijdsregistratie te gebruiken om je daadwerkelijke productiviteit bij te houden en je flexibele tijdblokken daarop aan te passen, zodat je je schema in de loop van de tijd kunt optimaliseren.

💡 Pro-tip: Gebruik de tijdsinschattingen in ClickUp om de benodigde tijd voor elke taak in te schatten wanneer je je flexibele tijdsblokken maakt. Zo kun je een realistischer schema opstellen.

9. Kom tot rust en ontspan

Net zoals je je dag begint met een routine, helpt het om je dag daarmee af te sluiten, zodat je mentaal kunt afsluiten van je werk en de overgang naar je vrije tijd kunt maken.

Stel een specifiek tijdstip vast om je werk af te ronden en te bekijken wat je hebt bereikt.

Maak een lijst met dingen die nog te doen zijn voor de volgende dag, zodat je 's ochtends meteen aan de slag kunt. Dit voorkomt dat je werk doorloopt tot in de avond en helpt je om voldoende rust te krijgen.

💡 Pro-tip: Je kunt ClickUp gebruiken om een checklist te maken.

Stel 30 minuten voor het einde van je werkdag een afsluitingsalarm in. Gebruik deze tijd om losse eindjes af te handelen, zoals het beantwoorden van e-mails en het opruimen van je werkruimte.

Je hebt het schema, laten we nu eens kijken naar de juiste tools om het in de praktijk te brengen.

Het kan overweldigend zijn om taken, vergaderingen en deadlines te combineren, vooral als je op afstand werkt. Dit is waar tools voor productiviteit en samenwerking zoals ClickUp van pas komen . Ze stroomlijnen je werkstroom en maximaliseren de efficiëntie.

ClickUp is een alles-in-één platform dat uitblinkt in het aanpakken van de unieke uitdagingen van asynchroon werk voor teams op afstand. Zo helpt ClickUp je een solide routine voor werken op afstand op te bouwen:

Stel doelen

Het is gemakkelijk om je focus op je werk te verliezen als je op afstand werkt, door huishoudelijke taken, digitale afleidingen of persoonlijke zaken. Bovendien kan het gebrek aan duidelijke sturing bij een thuiswerk-installatie ertoe leiden dat je van de ene taak naar de andere springt, waardoor het moeilijk wordt om tastbare resultaten te behalen.

Stel duidelijke doelen wanneer je thuiswerkt om je focus te vergroten, je efficiëntie te verbeteren en je motivatie een boost te geven.

Met ClickUp Goals kun je doelen stellen en bijhouden. Het helpt je om duidelijke tijdlijnen en meetbare targets vast te stellen om je productiviteit te verbeteren. Je kunt je doelen ook opsplitsen in kleinere actiepunten.

Maak een plan voor werken op afstand

ClickUp biedt sjablonen voor werkplanning en tijdmanagement om je te helpen een efficiënt thuiswerkschema op te stellen.

Zodra je duidelijke doelen hebt gesteld, kun je de sjabloon voor thuiswerkplannen van ClickUp gebruiken om je taken te organiseren en je uren bij te houden.

Het biedt specifieke weergaven zoals de Werk-tijdlijnweergave, Werkactiviteitsweergave en Werkvoortgangsweergave, die de tijdlijn van je project visueel weergeven, zodat je taken en activiteiten kunt zien, de voortgang kunt bijhouden en mogelijke knelpunten kunt identificeren.

Deze sjabloon helpt je:

Stel een uitgebreid plan op voor thuiswerken

Organiseer taken en automatiseer het bijhouden van de voortgang

Meet de prestaties van je doelen

Socialiseer met collega's

Thuiswerkers voelen zich vaak geïsoleerd en eenzaam door de beperkte sociale interactie met hun teamleden. Regelmatige vergaderingen over werk of informele gesprekken met je collega's bieden sociale steun en verminderen psychologische stress.

Neem daarom regelmatig teamoverleg in je thuiswerkroutine op. Met ClickUp Teams blijf je in contact met je team. Het helpt je bij het stellen van gemeenschappelijke teamdoelen, het bijhouden van de voortgang en het samenwerken met je team.

Je kunt ook ClickUp Chat gebruiken om naadloos contact te houden met je collega's en sterke relaties op de werkvloer op te bouwen. Het helpt je om updates met je team te delen, actiepunten toe te wijzen en te chatten terwijl je aan relevante taken werkt.

Werk samen met je team

ClickUp Docs maakt realtime en asynchrone samenwerking mogelijk voor hybride en remote teams. Je kunt documenten maken, bewerken en delen met je teamleden, live wijzigingen aanbrengen en direct feedback krijgen.

Heb je input nodig van iemand in een andere tijdzone? Maak een vermelding van hen in een reactie zonder je document te verlaten en ontvang specifieke instructies of feedback.

Je kunt zelfs met je team brainstormen met ClickUp Whiteboards. Hiermee kunnen alle teamleden aantekeningen toevoegen, taken koppelen, actiepunten aanmaken en toewijzen vanaf het canvas, en samen ideeën uitvoeren.

Houd je werklast bij

Met de kalenderweergave van ClickUp kun je je dag-, week- of maandplanning in beeld brengen. Je kunt specifieke tijdsvakken reserveren voor geconcentreerd werken, vergaderingen, pauzes en persoonlijke taken. Dit helpt je een gezonde balans tussen werk en privé te behouden.

Automatiseer je werkstroom

Het automatiseren van routinetaken kan je helpen een effectief thuiswerkschema op te stellen. Met ClickUp-automatiseringen kun je automatisch taken toewijzen aan teamleden, e-mails versturen en updates over projecten of taken ontvangen.

Je kunt bijvoorbeeld automatiseringen instellen om taken naar de volgende fase te verplaatsen wanneer ze zijn voltooid, of om herinneringen te versturen wanneer deadlines naderen. Dit zorgt voor een soepele werkstroom en helpt je de stress te vermijden die ontstaat wanneer je elk detail handmatig moet beheren.

De voordelen en valkuilen van thuiswerk

Thuiswerken verandert de manier waarop we werken, waar we wonen en zelfs hoe we met elkaar omgaan. Maar zoals bij elke grote verandering zijn er zowel voordelen als valkuilen.

De voordelen van thuiswerken

Een van de grootste voordelen van een cultuur van thuiswerken is flexibiliteit op de werkruimte . Je kunt je eigen schema bepalen, je werkruimte kiezen en zelfs vanaf verschillende locaties werken

Het doorbreekt barrières en maakt werkplekken inclusiever. Voor ouders, kersverse moeders en mantelzorgers kan thuiswerken de flexibiliteit bieden die nodig is om werk en toewijding aan gezinsleden in balans te houden

Door het woon-werkverkeer te verminderen, kan thuiswerken de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en helpen de klimaatverandering tegen te gaan

De mogelijke uitdagingen van thuiswerk

Isolatie: Thuiswerken kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Word lid van online communities, organiseer virtuele bijeenkomsten om verbinding te houden met collega's en je sociale relaties te onderhouden

Trage carrièreontwikkeling: Een punt van zorg voor thuiswerkers is het risico op verminderde zichtbaarheid, wat van invloed kan zijn op hun carrièreontwikkeling. Om dit te voorkomen, moet je proactief met je leidinggevende communiceren over je carrièredoelen en prestaties. Gebruik tools zoals ClickUp om je voortgang vast te leggen en regelmatig updates te delen, zodat je bijdragen worden erkend

Communicatiebarrières: Online Online communicatie bij werken op afstand kan leiden tot misverstanden en vertragingen bij het delen van informatie, wat extra werk met zich meebrengt.

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp Chat voor realtime en asynchrone chatcommunicatie en ClickUp Clips voor asynchrone video-communicatie met je teamleden.

Probeer ClickUp: je bondgenoot bij werken op afstand

Een goed gestructureerd thuiswerkschema is essentieel om te gedijen in een omgeving waarin je op afstand werkt. Het gaat niet alleen om de productiviteit; het gaat om het vinden van balans, het verminderen van stress en het productief maken van je werkdag.

Maar een goed schema is slechts zo goed als de tools voor thuiswerken die je gebruikt om je eraan te houden. Daar komt ClickUp om de hoek kijken. Of het nu gaat om het beheren van een complex project, het bijhouden van je tijd of gewoon het georganiseerd houden van je taken, ClickUp is de alles-in-één oplossing die je kan helpen je thuiswerkroutine onder de knie te krijgen.

