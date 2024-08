Op afstand werken en reizen

Wie wil er nou niet in de schoenen van Elizabeth Gilbert kruipen en met Eat, Pray, and Love zijn weg door de wereld vinden? Het enige obstakel? Gilbert kreeg 200.000 dollar om haar droom na te jagen en tenzij je een welwillende beschermheer vindt, moet je je reis financieren door op afstand te werken.

Digitale nomaden zijn mensen die op afstand gaan werken om de wereld te zien. Ze kunnen overal vandaan werken, weten hoe ze technologieën voor werken op afstand moeten gebruiken en hebben een uitstekende controle over hun financiën.

In theorie ziet hun levensstijl er geweldig uit. En met de opkomst van tools voor samenwerking op afstand en werkruimten in de post-COVID wereld, is het haalbaarder dan ooit.

Als je van plan bent om je bureau in te ruilen voor een strandtafel en stabiel op avontuur te gaan, moet je eerst de valkuilen aanpakken. Je wilt tenslotte niet stranden op een afgelegen eiland zonder internet of geld!

In dit artikel leggen we uit hoe je op afstand kunt werken en reizen en welke technologieën je daarvoor nodig hebt.

Het concept van werken op afstand terwijl je reist

Digitale nomaden zijn over het algemeen zelfstandige professionals, ondernemers, freelance aannemers of werknemers op afstand.

Volgens een SafetyWing-rapport , ongeveer 75% van de digitale nomaden noemde de pandemie als de belangrijkste reden om op afstand te gaan. En 90% van hen meldde een toename in productiviteit.

Het mainstreamen van telewerkers heeft ook traditionele werknemers aangemoedigd om hun kantoor te verlaten. Bedrijven weten tegenwoordig dat mensen waarde hechten aan flexibiliteit op de werkplek en hen in staat stellen om overal te werken is een van de beste manieren om werknemers betrokken te houden .

Volgens Nomaden Lijst , 40% van de werknemers op afstand werkt fulltime en vormt daarmee het grootste segment onder de digitale nomaden.

Als je het geluk (en de moed) hebt om je te kunnen verplaatsen en je freelance activiteiten te digitaliseren heb je eerst een plan nodig. Voor iets dat zo bepalend is voor je carrière als werken op afstand, kun je niet vertrouwen op de impulsiviteit van Elizabeth Gilbert.

Beslis eerst waar je wilt zijn. Landen hebben vaak verschillende wetten voor digital nomad visa, maar je moet ook rekening houden met economische en culturele elementen, veiligheid, infrastructuur en belastingen.

Als je een werknemer bent met een baan op afstand, bekijk dan zorgvuldig het mobiliteitsbeleid van je bedrijf en bespreek je beslissing met je manager. Als je eenmaal op pad gaat, zul je waarschijnlijk nog een hele tijd niet op kantoor zijn, dus stel je grenzen vast en communiceer hierover met je team.

Veel digital nomads keren terug naar hun kantoor na een mislukte poging om aan de andere kant van de wereld te werken.

In de meeste gevallen volgden ze niet de best practices of gebruikten ze geen tools om met succes op afstand te werken. Als je een succesvolle digital nomad wilt zijn, zijn hier de belangrijkste dingen die je moet onthouden:

1. Gebruik een betrouwbare internetverbinding

Als telewerker zal de internetverbinding je beste vriend zijn. Zorg ervoor dat je externe werkplek een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding heeft tijdens je verblijf. Veel nomaden kiezen mooie cafés en parken voor hun dagelijkse werk, maar openbare WiFi vormt een groot veiligheidsrisico. Het loont om een mobiele hotspot als back-up te hebben.

Zorg voor een goede VPN die je helpt je verkeer te maskeren en inhoud met een geo-lock te ontgrendelen. Het is beter om een speciale werkruimte te kiezen die is gebouwd voor werk op afstand, zodat je kunt genieten van ononderbroken werk

Financiën kunnen in een onbekend land snel in het gedrang komen, dus je moet geen compromissen sluiten op je werk. En dat brengt ons bij het volgende punt.

2. Creëer een reisvriendelijke werkruimte

Als je op afstand werkt en reist, moet je veranderingen omarmen. Maar niet iedereen voelt zich even productief in snel veranderende situaties. Je moet een reisvriendelijke werkruimte bedenken en inrichten die je helpt geconcentreerd te blijven, ongeacht de tijdzone.

Reisklare werkplekken moeten licht, minimaal en persoonlijk zijn.

Om rommel te minimaliseren, kies je een lichtgewicht laptop met een langere batterijlevensduur, een extra powerbank, flashdrives en een USB-hub. Gebruik vervolgens een inklapbaar bureau en een laptopstandaard zodat je binnen een paar seconden aan dat Zoom-gesprek kunt deelnemen. Van een agenda tot kussens met lendensteun, vorm je werkplek zodat jij je prettig en comfortabel voelt.

3. Gebruik strategieën voor langzaam reizen

Als je een plek bezoekt, zorg er dan voor dat je tot rust komt en geniet van alle cultuur en schoonheid. Het afvinken van routes als toeristen zal je alleen maar uitgeput en afgeleid achterlaten. Behandel in plaats daarvan elke bestemming als een werkvakantie en geniet van de plaatselijke cultuur in al haar authentieke glorie.

Door langzaam te reizen kun je de ware identiteit van een plaats ervaren en geld besparen door gebruik te maken van plaatselijke accommodaties en reismogelijkheden. Het is ook geweldig voor balans werk-privé .

Als je bijvoorbeeld op Bali bent, probeer dan te wonen in co-living faciliteiten, boek duurzame reiskeuzes en koop lokale producten. Zoals ze zeggen, wees een reiziger, geen toerist.

4. Stel grenzen en verwachtingen op het werk

Als je vrij bent om alles te doen, moet je ook voor alles zorgen. Reizen naar onbekende plaatsen kan overweldigend zijn en dat kan gevolgen hebben voor werknemers op afstand.

Zorg ervoor dat jij en je team op één lijn zitten wat betreft verwachtingen en werktijden. Als je in een andere tijdzone bent, bespreek dan je werktijden met teamleiders/klanten zodat je geen uitnodigingen krijgt voor vergaderingen op vreemde uren. Als je geen grenzen stelt en je reisplannen laat dicteren door werk op afstand, zul je niet kunnen genieten van de digital nomad lifestyle.

5. Zorg voor een goede slaaphygiëne

De wereld zien eist een tol van je lichaam. Je geest kan verrijkt zijn, maar je lichaam heeft voldoende rust nodig tussen werk en reizen door.

Het komt misschien niet zo hard aan in de veiligheid van thuis, maar vermoeidheid is een van de belangrijkste redenen waarom mensen hun nomadische reis afbreken. Geef prioriteit aan je slaapschema en focus op je lichaam. Zorg voor voldoende activiteiten, een gezond dieet en regelmatige controles. Ziek worden in verre oorden haalt zeker de glans van het reizen af.

6. Gebruik hulpmiddelen voor beheer en productiviteit op afstand

Een manier om een burn-out te voorkomen is het gebruik van een hulpmiddel zoals ClickUp's software voor projectbeheer op afstand . Het is een digitaal brein voor al uw projecten, planningen, administratieve taken en reisplanning!

De productiviteitsfuncties van ClickUp helpen u uw taken te organiseren, uw planning te maken en te communiceren met andere werknemers op afstand. U kunt het meeste uit deze functies halen door uw processen in drie delen op te splitsen: projectbeheer, samenwerking en toewijzing van middelen.

Projectbeheer

Met ClickUp Taken bewerk en pas de taakstatus aan, stel prioriteitsniveaus in en voeg contexten en links toe voor efficiënte workflows.

Voor freelancers die met meerdere klanten werken, brengt de Kanban-stijl visualisatie op ClickUp's Board View alle projecten samen. Deze tools voor werken op afstand zijn vooral handig voor digitale nomaden die meerdere dingen tegelijk moeten doen.

Groepeer taken op status in ClickUp Board View en krijg in één oogopslag inzicht in meerdere projecten

Samenwerkingen

Ondernemers die met teamleden op afstand werken, kunnen het volgende gebruiken ClickUp Documenten om een kennisbank te maken, samen te werken aan actiepunten en wiki's en bronnen te organiseren in een gecentraliseerde Docs Hub.

U kunt co-creëren en mede bewerken Docs in real-time met uw collega's (en klanten) en communiceren met behulp van opmerkingen om op de hoogte te blijven. Als u denkt dat feedback er beter uitziet als een schermopname, kunt u gebruik maken van ClickUp Clips om hapklare uitlegvideo's te delen.

Samenwerken met externe teamgenoten, klanten en andere belanghebbenden in combinatie met ClickUp Docs

Toewijzing van middelen

Het nomadenleven vereist af en toe evaluaties om succes te kwantificeren. U kunt dat gemakkelijk doen met ClickUp Doelen ! Stel duidelijke doelen, houd projectplanningen bij en beheer al uw persoonlijke en professionele doelen op een centrale locatie. Dit zal u helpen om middelen toe te wijzen op een manier die uw productiviteit verhoogt.

Gebruik ClickUp Dashboards om werkbelasting, werkvoortgang, financiën, enz. te visualiseren. Met real-time gegevens in makkelijk te begrijpen balken, grafieken en andere diagrammen, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen over uw werklast en reisplannen.

Verdeel uw projecten in beheersbare doelen, voeg deadlines toe en houd de voortgang bij met ClickUp Goals

AI-automatisering

Als u het handmatige werk wilt verminderen, dan is ClickUp's AI co-piloot de oplossing, ClickUp hersenen is de assistent die je nodig hebt.

Functies zoals antwoord op berichten met AI, spraaknotities omzetten in transcripties, spellingcontrole van uw geschreven documenten, samenvatten van vergadernotities en het elimineren van writer's block zijn enkele verbeteringen in de kwaliteit van uw werk waarvan u kunt genieten met ClickUp Brain.

De tijd die u bespaart, kunt u gebruiken om de stad te verkennen en reiservaringen op te doen.

Bespaar tijd door uw e-mails, projectbeschrijvingen en blogberichten te schrijven met ClickUp Brain

Wanneer u ClickUp gebruikt als uw digitale hoofdkwartier, kunt u licht reizen en u concentreren op wat belangrijk is.

Naast de overgang naar werken op afstand voor uzelf, kunt u ook uw teamleden in staat stellen hetzelfde te doen. ClickUp's sjabloon voor werken op afstand kan hier een geweldige hulpbron zijn. Het is ideaal voor ondernemers met een team om hun bedrijf te ondersteunen of solopreneurs die uitbreiden naar het agentschapsmodel.

Deze sjabloon downloaden

U kunt taken categoriseren op basis van teams, prioriteit, geadresseerden, deadlines, doelen en meer. Met dit framework aan uw zijde kunt u:

Een samenhangende structuur voor uw bedrijfsactiviteiten behouden terwijl u op afstand werkt, zelfs als de teamleden zich op verschillende locaties bevinden

Duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen voor uw team op afstand opstellen

De voortgang van het project controleren en eventuele knelpunten identificeren

Alle werkgerelateerde informatie organiseren in een uniform document zodat iedereen op één lijn zit

Stel aangepaste statussen en velden in om de nuances van je projecten goed vast te leggen en je hebt een sjabloon die als gegoten in je workflow past. Met een duidelijk overzicht van de verschillende bewegende delen van je bedrijf, kun je de prestaties van je medewerkers evalueren en ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit met de doelen van de afdeling/organisatie. Deze sjabloon downloaden

Uitdagingen van werken op afstand en reizen overwinnen

Nu je een paar best practices en hulpmiddelen voor reizen op afstand kent om je nomadische reis de moeite waard te maken, is het belangrijk om te weten wat de uitdagingen zijn en hoe je ze kunt overwinnen.

Beperk tijdzone-uitdagingen

Als je de overstap maakt naar een digital nomad lifestyle, kunnen tijdzoneverschillen een constant probleem worden - tenzij je een VPN gebruikt.

Een hulpmiddel zoals NordVPN , kunt u uw virtuele locatie afstemmen op de tijdzone van uw team. Dit maakt het plannen eenvoudiger en zorgt ervoor dat u beschikbaar bent tijdens belangrijke uren, ongeacht uw locatie.

Je kunt deelnemen aan ochtendvergaderingen vanuit een drukke koffieshop in Parijs (GMT+1) of samenwerken met collega's op een strand in Bali (GMT+7). Het verschil in tijdzones staat je niet in de weg.

Maar een VPN gaat verder dan alleen tijdreizen. de servers van NordVPN bieden snelle en onbeperkte internettoegang zodat u zich op uw werk kunt concentreren wanneer dat nodig is. Het beveiligt ook uw internetverbinding in openluchtcafés of onbekende Wi-Fi-netwerken. Hierdoor blijven uw gegevens privé en beschermd terwijl u op afstand werkt.

Zet je schrap voor veranderingen

U neemt de leiding over uw leven en dat betekent dat u met veel nieuwe omstandigheden te maken krijgt. Het belangrijkste is om een stabiele basis te hebben op het gebied van werkruimte, huisvesting en eten.

Hoewel luxe hotels verleidelijk zijn, overweeg gezellige gastgezinnen die een meer lokale ervaring bieden. Dit kan je geld besparen en je de kans geven om je onder te dompelen in de cultuur. Je kunt ook hulp krijgen van de lokale bevolking bij het boodschappen doen of lokale boerenmarkten bezoeken voor verse producten.

**Het is ook een fantastische manier om in contact te komen met andere telewerkers en een gemeenschapsgevoel op te bouwen terwijl je onderweg bent.

Zolang je je aan de basisregels houdt en goed voor je gezondheid zorgt, zul je je leven verbeteren en de geneugten van het leven als nomade ervaren.

Creëer een routine voor werken op afstand terwijl je onderweg bent

Het eerste wat je moet doen als je op afstand werkt, is een vaste wekker- en slaaptijd instellen. Dit helpt bij het reguleren van je lichaamsklok en zorgt ervoor dat je je fris en geconcentreerd voelt gedurende de werkdag. Ontwikkel een rustgevend ochtendritueel, of het nu door meditatie, dagboeken of een stevige wandeling is, om jezelf rustig aan de dag te laten beginnen.

Als je eenmaal een vast ochtendritueel hebt, kun je je dag beter structureren met tijdblokken voor werk op afstand. Je kunt tools zoals ClickUp gebruiken om dagschema's te maken en bij te houden, taken prioriteit te geven en realistische doelen te stellen. Dit houdt je georganiseerd en voorkomt dat je je overweldigd voelt door je werkdruk.

Zorg ervoor dat je wat tijd inruimt voor leer- en ontwikkelingsactiviteiten en fysieke activiteiten zoals wandelingen, yogasessies of trainingen in de sportschool om je welzijn op peil te houden en een burn-out te voorkomen.

Hoe een digitale nomade te worden

Overschakelen naar werken op afstand is een grote stap, maar met de juiste aanpak kan het ongelooflijk lonend zijn. Hier zijn enkele tips om je te helpen op de juiste voet te beginnen:

Start met de basis: Zorg ervoor dat je baan werken op afstand ondersteunt. Praat met je werkgever of klanten over je plannen en zorg dat je de juiste informatie hebttools voor digitale nomaden en middelen hebt om overal te kunnen werken

Zorg ervoor dat je baan werken op afstand ondersteunt. Praat met je werkgever of klanten over je plannen en zorg dat je de juiste informatie hebttools voor digitale nomaden en middelen hebt om overal te kunnen werken Plan je financiën: Reizen en werken op afstand kan onvoorspelbaar zijn, dus het is cruciaal om een financiële buffer te hebben. Budgetteer zaken als reiskosten, accommodatie en onverwachte uitgaven. Een reisverzekering is een must-have, net als een reservefonds dat je uitgaven voor ten minste drie tot zes maanden kan dekken

Reizen en werken op afstand kan onvoorspelbaar zijn, dus het is cruciaal om een financiële buffer te hebben. Budgetteer zaken als reiskosten, accommodatie en onverwachte uitgaven. Een reisverzekering is een must-have, net als een reservefonds dat je uitgaven voor ten minste drie tot zes maanden kan dekken Kies je eerste bestemming verstandig: Begin met een plek met betrouwbaar internet, een ondersteunende gemeenschap van digital nomads en betaalbare kosten. Plaatsen als Bali, Chiang Mai en Lissabon zijn geweldig voor beginners

Begin met een plek met betrouwbaar internet, een ondersteunende gemeenschap van digital nomads en betaalbare kosten. Plaatsen als Bali, Chiang Mai en Lissabon zijn geweldig voor beginners Pak slim in: Minder is meer. Neem alleen het hoognodige mee, zoals goede technische spullen en veelzijdige kleding. Vergeet niet dat je onderweg altijd dingen kunt kopen

Minder is meer. Neem alleen het hoognodige mee, zoals goede technische spullen en veelzijdige kleding. Vergeet niet dat je onderweg altijd dingen kunt kopen Blijf georganiseerd: Houd een routine aan om je werk- en reisschema te beheren. Gebruik projectmanagementsoftware zoals ClickUp om op de hoogte te blijven van je taken en deadlines. Houd ook eentool voor reisbeheer bij de hand om uw reis te optimaliseren op basis van uw schema's

Houd een routine aan om je werk- en reisschema te beheren. Gebruik projectmanagementsoftware zoals ClickUp om op de hoogte te blijven van je taken en deadlines. Houd ook eentool voor reisbeheer bij de hand om uw reis te optimaliseren op basis van uw schema's Blijf verbonden: Weg zijn van huis en de gezichten die je al je hele leven kent, kan eenzaam voelen. Bouw een netwerk op van mede digital nomads om je gezelschap te houden. Word lid van online gemeenschappen (zoalsVerafgelegen jaar enNomadische reis), woon meetups bij en overweeg co-werkplekken om gelijkgestemden te ontmoeten

Het vooruitzicht van werken op afstand is opwindend, maar zoals de meeste dingen in het leven, moet je geduld hebben om het plezier en de vrijheid die het met zich meebrengt te ervaren. Je zult dagen hebben waarop je het gevoel hebt dat je terug naar huis wilt rennen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt en leert om werk en reizen in balans te houden, kun je je hart ophalen.

Start uw reis als digitale nomade met ClickUp

Kunt u geloven dat uit een onderzoek onder digitale nomaden is gebleken dat 48.3% van hen kinderen onder de 18 jaar heeft ? Ja, het is nooit te laat om dit uit te proberen!

De overgang naar een digitale nomade is een reis die de moeite waard is. Zolang je de risico's, de uitdagingen en de beste manieren kent om te slagen als telewerker, zou je in staat moeten zijn om je leven te leiden op de manier die je voor ogen had.

Platformen voor werken op afstand zoals ClickUp integreren gemakkelijk met je werk om je op het goede spoor te houden, je te helpen je langetermijndoelen in vogelvlucht te bekijken en je KPI's aan te passen om je doelen te bereiken. Als je bovenstaande stappen volgt, word je misschien niet zo beroemd als Elizabeth Gilbert, maar een gezond evenwicht tussen werk en privéleven bereiken terwijl je op afstand werkt, wordt wel gemakkelijker. Aan de slag met ClickUp vandaag nog!