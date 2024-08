10 Beste digitale nomadetools voor telewerkers in 2024

Leven uit een koffer en werken vanuit koffietentjes over de hele wereld klinkt idyllisch. Maar een digitale nomade zijn is niet alleen FOMO-inducerende Instagram posts. Het is een serieuze levensstijl die de flexibiliteit van werken op afstand combineert met een passie voor reizen.

En meer mensen dan ooit omarmen het. Statista meldt dat de aantal digitale nomaden in de Verenigde Staten stond halverwege 2023 op 17,3 miljoen, maar liefst 10 miljoen meer dan in 2019.

Maar, zoals alle goede dingen, komt digitaal nomadenbestaan met zijn uitdagingen. Als je voortdurend onderweg bent, moet je mechanismen instellen om asynchroon te werken, effectief te communiceren en zichtbaarheid te garanderen in resultaten en deadlines, onder andere.

Als u op zoek bent naar tools die samenwerking, productiviteit en beveiliging mogelijk maken, ongeacht waar u uw "kantoor" elke dag inricht, lees dan verder.

We hebben de beste digital nomad tools uitgekozen om reizen en werken hand in hand te laten gaan. 🙌

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor werken op afstand die zich richten op digitale nomaden over de hele wereld. Het kan overweldigend zijn om de tools te kiezen die aan je behoeften voldoen. Voordat je de beste tools voor productiviteitsbeheer op afstand selecteert, moet je ervoor zorgen dat ze de volgende must-have functies hebben:

Cross-platform compatibiliteit: De tool moet werken met al je apparaten, zoals laptop, tablet en telefoon, aangezien je veel onderweg bent

De tool moet werken met al je apparaten, zoals laptop, tablet en telefoon, aangezien je veel onderweg bent Intuïtieve gebruikersinterface: De interface moet eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn, zodat jij en je team hem zonder problemen kunnen gebruiken

De interface moet eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn, zodat jij en je team hem zonder problemen kunnen gebruiken Lichtgewicht: De tool moet niet veel opslagruimte innemen op je apparaat - je zult waarschijnlijk met meerdere apps werken en niemand wil last hebben van een traag, opgeblazen systeem

De tool moet niet veel opslagruimte innemen op je apparaat - je zult waarschijnlijk met meerdere apps werken en niemand wil last hebben van een traag, opgeblazen systeem Betrouwbaar: Softwarefouten zoals bugs en langzame laadtijden moeten minimaal zijn, zodat je maximaal werk kunt verzetten

Softwarefouten zoals bugs en langzame laadtijden moeten minimaal zijn, zodat je maximaal werk kunt verzetten Integraties: De app moet praten met andereproductiviteitstools in uw technische stapel

De app moet praten met andereproductiviteitstools in uw technische stapel Betrouwbare klantenondersteuning: Je moet op tijd hulp kunnen krijgen, vooral als je vaak buiten kantooruren werkt

Lijkt veel gevraagd? Geen nood! We hebben ons huiswerk gedaan om je de beste digital nomad tools te geven die aan deze criteria voldoen.

Hier zijn je 10 favoriete productiviteitstools om telewerkers zoals jij te helpen een stressvrij en professioneel succesvol leven te leiden:

1. ClickUp

Maakt u zich zorgen over de afstemming tussen uw externe teamleden? ClickUp is een alles-in-één werkplatform waar digitale nomaden zoals u hun voordeel mee kunnen doen. Met ClickUp's functie voor werken op afstand werken u en uw team als één hechte eenheid, waarbij u altijd op één lijn zit, ongeacht uw geografische locatie.

Gebruik het om gezamenlijke doelen te stellen en de dagelijkse voortgang van elke taak bij te houden. Visualiseer ook de status van elk doel op een gesynchroniseerde basis, wat het volgende bevordert nauwere samenwerking zelfs als je asynchroon werkt.

Plan, voer uit, bewaak en beheer projecten voor gedistribueerde teams met ClickUp's projectbeheeroplossing voor teams op afstand Asynchrone communicatie kan geweldig zijn, maar ClickUp begrijpt dat het niet voor alles werkt. Af en toe moet het team in en uit vergaderingen springen. In dergelijke gevallen kunt u een Zoom-inhaalgesprek starten of plannen vanuit uw ClickUp-dashboard. Je teamleden krijgen direct een melding over lopende of komende vergaderingen. Het enige wat u hoeft te doen is de Zoom KlikApp !

Start en plan Zoom-vergaderingen vanuit taken met ClickUp.

Pro tip? U hoeft uw vergadernotulen niet op te nemen en te delen via talloze e-mails. Ontvang achteraf de details van de vergadering met een opnamelink. Of wijs actie-items op ClickUp door mensen en teams te taggen om ze asynchroon te informeren.

Gebruik Teams in ClickUp om eenvoudig groepen mensen te maken die u kunt toewijzen aan taken, vermelden in opmerkingen of toevoegen als watchers.

Wat is er nog meer? Om u een voorsprong te geven in productiviteit op afstand, is hier ClickUp's sjabloon voor een werkplan op afstand . Gebruik het om de taken, lijsten en documenten van uw team te organiseren. Psst... het is aanpasbaar en gratis!

houd altijd en overal toezicht op uw werk op afstand met ClickUp's sjabloon voor werkplannen op afstand_

ClickUp biedt nog meer hulpmiddelen om u te helpen productief en georganiseerd te blijven. U kunt bijvoorbeeld ClickUp Freelancer Sjablonen en AI-tools voor freelancers om sneller meer gedaan te krijgen.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp Dashboard: Bekijk al uw werk op de manier die u verkiest. Krijg een snel overzicht van de mensen en middelen die voor elke taak worden ingezet en volg de voortgang in real-time

Bekijk al uw werk op de manier die u verkiest. Krijg een snel overzicht van de mensen en middelen die voor elke taak worden ingezet en volg de voortgang in real-time Aangepaste weergaven: Teken en reageer op rijke inzichten door de gegevens van uw project georganiseerd te bekijken als een Gantt, taartdiagrammen, een tijdlijnblad, een mindmap of een tabel

Teken en reageer op rijke inzichten door de gegevens van uw project georganiseerd te bekijken als een Gantt, taartdiagrammen, een tijdlijnblad, een mindmap of een tabel ClickUp Taken: Volg snel samenwerkingsprojecten door meerdere projectdeelnemers te taggen en hen te briefen via bijgevoegde schermopnamen

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en samenwerking tussen teams te bevorderen

ClickUp Docs: Zet al uw documenten die met taken te maken hebben op één plek en deel ze veilig via privacy- en bewerkingstoegangsaanpassingen

Zet al uw documenten die met taken te maken hebben op één plek en deel ze veilig via privacy- en bewerkingstoegangsaanpassingen ClickUp Goals: Maak sprints, wekelijkse activiteiten en dagelijkse taken en koppel ze aan een groter teamdoel. Breng meetgegevens in kaart en volg de voortgang ten opzichte van deze meetgegevens

Maak sprints, wekelijkse activiteiten en dagelijkse taken en koppel ze aan een groter teamdoel. Breng meetgegevens in kaart en volg de voortgang ten opzichte van deze meetgegevens ClickUp Inbox: Ontvang direct e-mailmeldingen om op de hoogte te blijven van alle voortgang. Stel ook uw eigen ClickUp kennisgevingen *Integraties:Automatiseer al uw werk binnen ClickUp en in uw hele tech-stack. ClickUp integreert met meer dan 200 tools voor digitale nomaden zoals Slack, Figma en apps voor cloudopslag

ClickUp beperkingen

Duurt even om in te stellen als je te veel aanpassingen nodig hebt

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand/gebruiker

$7/maand/gebruiker Zakelijk: $12/maand/gebruiker

$12/maand/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. SavvyCal

Sommige vergaderingen kunnen worden gemaild. Sommige niet. Voor die laatste heb je SavvyCal. Gebruik het om virtuele vergaderingen te plannen, maar gebruik niet het constante heen en weer geloop.

SavvyCal geeft digital nomads weer controle over hun tijd. Stel uw beschikbare tijdslots in en rangschik ze op volgorde van voorkeur, zodat mensen gemakkelijk vergaderingen met u kunnen plannen. Ze kunnen eenvoudigweg uw gedeelde agenda over die van hen leggen om snel gemeenschappelijke open plekken te identificeren.

via Savvycal

SavvyCal beste eigenschappen

Vooringevulde informatie voor de ontvanger: Verras uw ontvanger door hun informatie vooraf in te vullen voordat u ze de SavvyCal-link stuurt

Verras uw ontvanger door hun informatie vooraf in te vullen voordat u ze de SavvyCal-link stuurt Beschikbaarheid: Label uw favoriete slots voor uw planner in plaats van alleen uw open slots te tonen

Label uw favoriete slots voor uw planner in plaats van alleen uw open slots te tonen Tijdzone: Laat uw tijdzone automatisch bijwerken in uw agenda als u op reis bent

Laat uw tijdzone automatisch bijwerken in uw agenda als u op reis bent Ingebedde link: Stel bezoekers van uw website in staat om een vergadering te plannen via ingesloten links

SavvyCal beperkingen

Trage synchronisatie problemen

SavvyCal prijzen

**Gratis

Basis: $12/maand/gebruiker

$12/maand/gebruiker Premium: $20/maand/gebruiker

SavvyCal beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Toggl-spoor

Tijd is (letterlijk) geld voor freelancers. Toggl's tool voor tijdregistratie, Toggle Track, helpt jou en je team om betaald te worden door je klanten voor elke factureerbare minuut. Het bijhouden van werkuren maakt een efficiënte taakverdeling mogelijk om de winstgevendheid van uw team te verhogen.

Toggl staat vooral bekend om zijn automatische, nauwkeurige en krachtige rapportage. Het wordt ook geleverd met een 100% anti-bewakingstoezegging, zodat je team de digital nomad tool zonder zorgen kan gebruiken.

via Toggl

Toggl Track beste eigenschappen

Nauwkeurig bijhouden: Genereer nauwkeurige facturen voor uw klanten op basis van het aantal geklokte uren

Genereer nauwkeurige facturen voor uw klanten op basis van het aantal geklokte uren Toegankelijke teams: Krijg inzicht in de werklast en naleving van de tijdlijn door teamleden en verbeter de verantwoordelijkheid

Krijg inzicht in de werklast en naleving van de tijdlijn door teamleden en verbeter de verantwoordelijkheid Eenvoudige rapportage en salarisadministratie: Maak direct prestatierapporten die helpen bij zowel klantbeoordelingen als salarisadministratiecycli

Maak direct prestatierapporten die helpen bij zowel klantbeoordelingen als salarisadministratiecycli Gegevensgestuurde inzichten: Verhoog de winstgevendheid van uw team door snel gebieden te identificeren om de werkzaamheden te vereenvoudigen en meer uit elke werkdag te halen

Toggl Track beperkingen

Potentieel voor betere automatisering - de gebruiker moet op 'Start' klikken om te beginnen met tracken

Het kan gebruiksvriendelijker en intuïtiever

Het bijhouden van meerdere projecten is alleen mogelijk op het premium plan

Toggl Track prijzen

Gratis voor maximaal 5 gebruikers

voor maximaal 5 gebruikers Starter: $10/maand/gebruiker

$10/maand/gebruiker Premium: $20/maand/gebruiker

$20/maand/gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

4.6/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2200+ beoordelingen)

4. Trello

Trello is een hulpmiddel voor projectbeheer voor gedistribueerde teams. Je kunt het gebruiken om alle teamtaken te creëren en bij te houden. Het laat teams al hun werk organiseren als borden, lijsten en kaarten.

De aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke kaarten in Kanban-stijl maken het populair. Het enige nadeel van Trello is dat het afhandelen van taken vervelend wordt zodra de projecten complexer en meer cross-functioneel worden.

via Trello

Trello beste eigenschappen

Geautomatiseerde workflows: Stel geautomatiseerde opdrachten in voor terugkerende taken in Trello, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is

Stel geautomatiseerde opdrachten in voor terugkerende taken in Trello, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is Views: Krijg inzicht in uw projecten vanuit verschillende hoeken en perspectieven

Krijg inzicht in uw projecten vanuit verschillende hoeken en perspectieven Power-ups en integraties: Integreer de werktools van je team met Trello om wrijving uit workflows te verwijderen

Integreer de werktools van je team met Trello om wrijving uit workflows te verwijderen Templates: Gebruik kant-en-klare blauwdrukken en sjablonen die zijn gemaakt door experts uit de branche in de Trello community

Trello beperkingen

Vereist plug-ins voor uitbreidingen

Beperkte functionaliteit voor complexe projecten

Trello prijzen

**Gratis

Standaard: $5/maand/gebruiker

$5/maand/gebruiker Premium: $10/maand/gebruiker

$10/maand/gebruiker Enterprise: $17,5/maand/gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23000+ beoordelingen)

5. ContentStudio

Gebruik ContentStudio om uw sociale mediakanalen probleemloos te beheren.

Met dit alles-in-één platform kun je al je social media-campagnes maken, volgen en optimaliseren. Het helpt bij real-time samenwerking met alle belanghebbenden binnen de app.

ContentStudio onderscheidt zich onder de tools voor sociale media door zijn uitzonderlijke opties voor het plannen van herhalingen en de mogelijkheid om een voorbeeld van de inhoud op sociale platforms te bekijken.

via ContentStudio

Beste functies van ContentStudio

AI-schrijver: Genereer sneller kopij en bijschriften voor je berichten op sociale media met behulp van AI

Genereer sneller kopij en bijschriften voor je berichten op sociale media met behulp van AI Handsfree planning: Plan posts slim met aangepaste wachtrijen

Plan posts slim met aangepaste wachtrijen Berichten op maat van het netwerk: Volg de publicatiestandaarden van elk van uw sociale kanalen met aangepaste berichten

Volg de publicatiestandaarden van elk van uw sociale kanalen met aangepaste berichten UTM-tracking: Houd de prestaties van posts op verschillende kanalen in de gaten door UTM-parameters toe te voegen aan gedeelde links

Beperkingen van ContentStudio

De mobiele app heeft beperkte functionaliteiten

Nieuwe functies verbergen zich meestal achter paywalls en worden niet automatisch beschikbaar gesteld volgens je abonnementsplan

ContentStudio prijzen

Starters: $25/maand

$25/maand **Pro:49 $/maand

Agentschap: $99-$299/maand

ContentStudio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (660+ beoordelingen)

6. Toshl

Omgaan met een onvoorspelbaar inkomen is een van de engste aspecten van digital nomad zijn. Je moet voorbereid zijn op een regenachtige dag. En Toshl kan je daarbij helpen.

Toshl, een app voor het bijhouden van financiën, helpt je om je uitgaven onder controle te houden. Het houdt al je creditcards, bankrekeningen en contante transacties bij. Met Toshl kun je verbinding maken met grote banken en je investeringen en cryptocurrency-saldi bekijken.

via Toshl

Toshl beste eigenschappen

Bankverbindingen: Koppel uw kaart- en bankrekeningen eenvoudig aan Toshl, dat verbinding maakt met meer dan 13800 banken wereldwijd

Koppel uw kaart- en bankrekeningen eenvoudig aan Toshl, dat verbinding maakt met meer dan 13800 banken wereldwijd Importeren uit bestanden: Upload eenvoudig uw onkostendeclaraties of uitgavengegevens, want Toshl ondersteunt acht verschillende bestandsformaten

Upload eenvoudig uw onkostendeclaraties of uitgavengegevens, want Toshl ondersteunt acht verschillende bestandsformaten Financiële doelen stellen: Stel uw financiële doelen en volg hoe u deze bereikt

Stel uw financiële doelen en volg hoe u deze bereikt Multi-valuta ondersteuning: Voeg uitgaven, inkomsten en overboekingen toe in meer dan 300 ondersteunde valuta's

Toshl beperkingen

Bugfixes vereist

Toshl prijzen

**Gratis

Pro: $2.99/maand

$2.99/maand Medisch: $4.99/maand

Toshl beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Begrip

Notion is een tool die digital nomads graag gebruiken om te schrijven, plannen en hun werk op één plek te organiseren. Mensen die op afstand werken en freelancers waarderen de mogelijkheid om te werken als een virtuele werkplek.

Met de drag-and-drop interface kun je werkruimten vanaf nul aanpassen of kant-en-klare sjablonen gebruiken voor taken variërend van het maken van notities tot het bouwen van webpagina's.

Of je nu een dashboard nodig hebt om projecten voor meerdere klanten te beheren of om persoonlijke doelen bij te houden, het is allemaal mogelijk reisplannen notion maakt het gemakkelijk om alles in één oogopslag te zien. Real-time samenwerken is eenvoudig; offline toegang zorgt ervoor dat je overal kunt blijven werken zonder betrouwbare internetverbinding.

Notion stelt nomaden in staat om bewust te werken en te leven in plaats van reactief. De flexibiliteit zorgt ervoor dat je je kunt concentreren op de georganiseerde chaos van een digitale nomadische levensstijl in verschillende tijdzones.

via Notie

Notion beste eigenschappen

Wiki's: Documenten en processen eenvoudig samenstellen, delen en synchroniseren

Documenten en processen eenvoudig samenstellen, delen en synchroniseren Projecten: Bekijk projecten als checklists, tijdlijnen of taakkalenders om sneller te werken

Bekijk projecten als checklists, tijdlijnen of taakkalenders om sneller te werken AI van Notion: Gebruik de AI-assistent van Notion om beter te schrijven in minder tijd

Notion beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden het misschien moeilijk om het volledig te gebruiken

Beperkte tekstbewerkingsmogelijkheden

Prijzen van Notion

**Gratis

Plus: $8/maand/gebruiker

$8/maand/gebruiker Zakelijk: $15/maand/gebruiker

$15/maand/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

8. Maandag.nl

Als je de taken, processen en workflows van je team op één platform wilt organiseren, kijk dan eens naar Monday.com. Het is een productiviteits- en samenwerkingstool die teams helpt om gemeenschappelijke doelen te stellen en af te stemmen en hun voortgang bij te houden.

Wat Monday.com zo bijzonder maakt, is de zeer visuele interface. Het is geweldig voor het beheren van basistaken en relatief kleine projecten. Maar als het project complexer wordt, wordt het een uitdaging om elke subtaak bij te houden.

via Maandag.nl

Maandag.nl beste eigenschappen

Automatisering: Kies uit 200+ kant-en-klare automatiseringsrecepten om uw workflows te versnellen

Kies uit 200+ kant-en-klare automatiseringsrecepten om uw workflows te versnellen Aangepaste workflows: Maak no-codeworkstreams voor elk onderdeel van uw bedrijf

Maak no-codeworkstreams voor elk onderdeel van uw bedrijf Goedkeuringen van projecten: Beheer goedkeuringen async en stel beter prioriteiten

maandag.com beperkingen

Beperkte mogelijkheid om rapporten aan te passen

Mobiele app kan soms traag zijn

Maandag.nl prijzen

Gratis voor maximaal 2 gebruikers

voor maximaal 2 gebruikers Basis: $10/maand/gebruiker

$10/maand/gebruiker Standaard: $12/maand/gebruiker

$12/maand/gebruiker Pro: $20/maand/gebruiker

$20/maand/gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9800+ beoordelingen)

4.7/5 (9800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4500+ beoordelingen)

9. Wrike

Wrike combineert flexibiliteit en organisatie, zodat digital nomads zich op hun werk kunnen concentreren en niet voortdurend hun systemen hoeven aan te passen.

Het is een hulpmiddel voor projectbeheer en samenwerking dat een uniek drie-vaks overzicht biedt van al je werk op het dashboard.

Het eerste deelvenster verzamelt al je projecten en teams voor resourcebeheer, het tweede biedt de mogelijkheid om nieuwe taken te maken en toe te wijzen en het derde is voor het beheer van bestaande taken en subtaken.

Aanpasbare workflows, GANTT-diagrammen en tijdlijnen bieden overzicht over complexe projecten met externe teams. Dankzij integraties kunnen taken vanuit andere tools worden binnengehaald. Dashboards en rapportages geven in één oogopslag inzicht in het project.

Maar deze tool is expliciet gebouwd voor enterprise-klanten. Kleinere teams hebben dus vaak te maken met complexe navigatie.

via Wrike

Wrike beste eigenschappen

Automatisering: Kies uit 200+ kant-en-klare automatiseringsrecepten om uw workflows te versnellen

Kies uit 200+ kant-en-klare automatiseringsrecepten om uw workflows te versnellen Bewijs en goedkeuring: Elimineer meerdere beoordelingsvergaderingen en heen en weer gepraat over feedback met geautomatiseerde goedkeuringsprompts

Elimineer meerdere beoordelingsvergaderingen en heen en weer gepraat over feedback met geautomatiseerde goedkeuringsprompts Aanpasbare sjablonen: Geef uw projecten een voorsprong met de ingebouwde sjablonen van Wrike

Wrike beperkingen

Navigatie is misschien niet erg intuïtief voor nieuwe gebruikers

Biedt geen kant-en-klare integraties met andere werktools

Wrike prijzen

Gratis

Team: $9.8/maand/gebruiker

$9.8/maand/gebruiker Zakelijk: $24.8/maand/gebruiker

$24.8/maand/gebruiker Enterprise (Voor grote teams): Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle (Voor teams met complexe werkbehoeften): Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2500+ beoordelingen)

10. nTask

nTask biedt robuuste functionaliteit zonder de lastige leercurve van sommige andere digital nomad tools.

A tool voor taak- en probleembeheer voor freelancers voor externe teams nTask helpt je om op de hoogte te blijven van kritieke problemen die opgelost en in realtime gevolgd moeten worden.

Gebruikers houden van de eenvoudige interface van nTask en de mogelijkheid om onbeperkte werkruimten te maken.

via nTask

nTask beste eigenschappen

Kanban-bord: Maak uw werk overzichtelijker door taken te organiseren op een Kanban-bord

Maak uw werk overzichtelijker door taken te organiseren op een Kanban-bord Problemen bijhouden: Houd de voortgang bij van het oplossen van problemen, stel ernstniveaus in en koppel ze aan grotere taken

Houd de voortgang bij van het oplossen van problemen, stel ernstniveaus in en koppel ze aan grotere taken Risicomanagement: Identificeer en markeer risiconiveaus voor uw projecten, wijs risico-eigenaren toe en maak noodplannen

nTaakbeperkingen

Ontoereikende, trage klantenondersteuning

Ongeschikt voor grote organisaties

nTask prijzen

Gratis voor 7 dagen

voor 7 dagen Premium: $3/maand

$3/maand Zakelijk: $8/maand

$8/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Cruise door uw leven op afstand met ClickUp

Het digitale nomadenleven heeft zijn voor- en nadelen. Niet alle dagen beginnen met pina colada's drinken onder een parasol terwijl je grote klanten factureert. Maar met de juiste hulpmiddelen voor werken op afstand in je arsenaal, kun je de realiteit vormgeven waar je van droomt.

Weet je niet zeker met welke tool je moet beginnen? Probeer ClickUp's alles-in-één werkplatform. Het helpt u om scherp en efficiënt te blijven, zelfs wanneer u op afstand werkt. Laat ClickUp zorgen voor alle alledaagse projectbeheerklusjes zoals bijhouden en rapporteren, zodat u uw creatieve energie kunt richten op zinvol werk. GRATIS aanmelden om de voordelen van ClickUp zelf te ervaren.