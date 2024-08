10 Beste reisbeheersoftware voor het plannen van reizen in 2024

De wereldwijde zakenreisbranche groeit sneller dan ooit, met uitgaven voor zakenreizen die naar verwachting zullen oplopen tot $1,4 biljoen dit jaar! Er wordt ook verwacht dat het gebruik van technologie in de sector zal blijven toenemen naarmate nieuwe en innovatieve software voor reisbeheer het roer overneemt bij het beheren van de logistiek van zakenreizen, de planning van reizen en het beheer van uitgaven.

Effectieve oplossingen voor het beheer van zakenreizen kunnen boekingsprocessen vereenvoudigen, het plannen van reisplannen stroomlijnen en het plannen van reizen gemakkelijker dan ooit maken.

In dit artikel bekijken we de 10 beste tools voor reisbeheer met hun functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen.

Wat moet je zoeken in Travel Management Software?

Bedrijven investeren in tools voor reisbeheer om hun zakenreisprocessen te vereenvoudigen. Hier zijn de functies waar je op moet letten bij het selecteren van een tool voor jouw behoeften:

Eenvoudig boeken : De boekingssoftware voor reisbeheer moet naadloos werken en u gemakkelijk toegang geven tot de beste accommodaties, vluchten en meer

: De boekingssoftware voor reisbeheer moet naadloos werken en u gemakkelijk toegang geven tot de beste accommodaties, vluchten en meer Gebruiksvriendelijk : Een intuïtieve gebruikersinterface zorgt ervoor dat je team de tool gemakkelijk kan gebruiken en tijd kan besparen

: Een intuïtieve gebruikersinterface zorgt ervoor dat je team de tool gemakkelijk kan gebruiken en tijd kan besparen Een oplossing voor uitgavenbeheer : De beste tools voor reisbeheer functioneren ook goed als software voor uitgavenbeheer. Zo heb je alles op één plek zonder constant van software te moeten veranderen

: De beste tools voor reisbeheer functioneren ook goed als software voor uitgavenbeheer. Zo heb je alles op één plek zonder constant van software te moeten veranderen Integratie : De mogelijkheid om je corporate travel management software te integreren met je dagelijkse Enterprise software zorgt voor een moeiteloos deel van de gegevens

: De mogelijkheid om je corporate travel management software te integreren met je dagelijkse Enterprise software zorgt voor een moeiteloos deel van de gegevens Budgetvriendelijk : Zorg ervoor dat de software aan je budget voldoet en je helpt kosten te besparen. Zoek naar software met een transparant prijsbeleid zonder verborgen kosten

: Zorg ervoor dat de software aan je budget voldoet en je helpt kosten te besparen. Zoek naar software met een transparant prijsbeleid zonder verborgen kosten Rapportage : Geavanceerde rapportagemogelijkheden helpen u om de gebieden met de meeste uitgaven te vinden en onnodige kosten te beperken

: Geavanceerde rapportagemogelijkheden helpen u om de gebieden met de meeste uitgaven te vinden en onnodige kosten te beperken Gebruikersondersteuning: Gebruikersondersteuning kan uw ervaring maken of breken. Zorg er daarom voor dat uw software altijd ondersteuning biedt

10 Beste software voor reisbeheer voor gebruik in 2024

De beste software voor het beheren van zakenreizen is software die aan al je behoeften voldoet. Laten we eens kijken naar een aantal opties:

1. ClickUp

Als alles-in-één projectplanning clickUp staat bovenaan onze lijst met de beste software voor het beheer van zakenreizen in 2024. U kunt ClickUp Documenten om reisplannen te maken en te delen, een reisbudget te plannen, reisplannen uit te krijten, enz.

Verbeter uw reisabonnement met ClickUp's kaartweergave is ontworpen om uw reisplan visueel tot leven te brengen. Met deze innovatieve tool kunt u uw reizen geografisch organiseren en uw avonturen efficiënt abonneren met een eenvoudige klik-en-sleep-interface.

Van hotelinformatie tot vluchtdetails, al je reisdetails zijn beschikbaar in een gemakkelijk te begrijpen format. Verder kun je geneste pagina's toevoegen in één document om ervoor te zorgen dat al je reisplannen op dezelfde plaats staan. Je kunt het ook gebruiken als een gratis planner om werkstress op het laatste moment te vermijden.

Als het maken van zakelijke reisabonnementen niet je sterkste kant is, maak je dan geen zorgen, want ClickUp AI doet het nog voor u! Van het genereren van ideeën tot het maken van aangepaste reisbeschrijvingen, het kan u helpen tijd en geld te besparen.

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen voor routes toegankelijk op elk moment en elke dag, inclusief de uitstekende ClickUp Reisplanner sjabloon, hiermee kunt u al uw reisarrangementen maken en uw zakelijke reiskosten op één plaats beheren.

De beste functies van ClickUp

Werk samen aan reisplannen, houd alle informatie georganiseerd en toegankelijk, bescherm uw abonnementen met privacycontroles en verbeter de algehele reiservaring met ClickUp Docs

Genereer automatische abonnementen en overzichten in slechts enkele seconden met ClickUp AI en krijg er overal toegang toe

Gebruik reissjablonen zoalsClickUp's reisplan voor Business reizen en reisplannersjablonen om uw zakelijke reisplannen gemakkelijk te markeren en te benadrukken. Als u een bleisure (zaken + vrije tijd) reis plant, kunt u het volgende gebruikenClickUp's sjabloon voor vakantieplanning om alle relevante details op één plaats te organiseren

Gebruik ClickUp als uwdagelijkse planner app om uw dagelijkse reisactiviteiten te plannen, herinneringen in te stellen en aantekeningen te maken in ClickUp Notepad

Verbind ClickUp met meer dan 1000 tools zoals Slack, YouTube, Google Agenda, Alexa, Chrome, Zoom en Google Spreadsheets

ClickUp limieten

De mobiele app mist een aantal functies die wel beschikbaar zijn in de desktop-app

Sommige gebruikers vinden het in het begin een beetje moeilijk om te gebruiken

Prijzen voor ClickUp

Free forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Travefy

creëer een zakenreis met Travefy's Itinerary Builder_ via Travefy Om reisprofessionals te helpen tijd te besparen en tegelijkertijd kwaliteitsdiensten te leveren, biedt Travefy een groot bereik aan tools die zakenreizen gemakkelijk maken. Je kunt rondleidinginformatie toevoegen, inclusief accommodaties, vervoer en zoveel details als nodig is.

Het ondersteunt meer dan 100 integraties van leveranciers en 625+ stadsgidsen, zodat je gedetailleerde reisroutes kunt maken (met foto's en koppelingen!) en geld en tijd kunt besparen. Je kunt ook reissjablonen delen en integreren met je CRM-software.

De beste functies vanTravefy

Maak en deel eenvoudig reisplannen met de drag-and-drop interface

Maak je travel content aantrekkelijk met een ingebouwde fotobibliotheek met prachtige foto's en video's

Werk efficiënt met de meer dan 100 leveranciersintegraties

Gemakkelijk toegang tot uw zakenreizen met de mobiele app

Krijg automatische vluchtupdates met de live vluchtdatabase

Travefy limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over functies die moeilijk te gebruiken zijn

Er is geen gratis versie beschikbaar

Prijzen voorTravefy

Maandelijks : $49 per maand

: $49 per maand Kwartaal : $44 per maand

: $44 per maand Jaarlijks : $35 per maand

: $35 per maand Voor meer dan 25 gebruikers, neem contact op met Travefy voor prijzen

*U kunt extra gebruikers toevoegen voor $25 per maand per gebruiker.

Travefy beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15 beoordelingen)

3. SAP Concur

boek reizen voor uzelf of uw gasten, beheer uw Taken en controleer waarschuwingen allemaal op één plaats met_ SAP Concur SAP Concur is een alles-in-één software voor reis- en onkostenbeheer. Het biedt geïntegreerde oplossingen voor zakenreizen, rapportage van onkosten en factuurbeheer, waardoor het eenvoudig is om reizen te plannen en reisinformatie te raadplegen.

Verder werkt het ook als boekingssoftware voor reisbeheer, omdat u accommodaties, huurauto's, vluchten en meer kunt boeken. Je kunt reizigers en routes via meerdere kanalen met elkaar verbinden om de algehele ervaring te verbeteren.

SAP Concur beste functies

Maken, indienen en goedkeuren van onkostendeclaraties vanaf elke locatie en via elk apparaat

Verbind SAP Concur met uw CRM-, HR- en financiële oplossingen voor naadloze zakenreizen. U kunt ook integreren met apps zoals Uber, TripIt, American Airlines en meer

Voltooi de controle over uw zakenreizen door ervoor te zorgen dat het bedrijfsreisbeleid en de zorgplicht worden nageleefd

Gebruik de open API om aangepaste functies en integraties te maken voor uw specifieke behoeften

SAP Concur limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de klantenservice

Sommige reviews vonden het in het begin ook moeilijk te gebruiken

SAP Concur prijzen

Neem contact op voor prijzen

SAP Concur beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (5.900+ beoordelingen)

4.0/5 (5.900+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2000+ beoordelingen)

4. TripIt

controleer je zakenreizen, geef vluchtgegevens weer en ontvang regelmatig herinneringen met_ TripIt TripIt zit boordevol functies die het plannen en reizen gemakkelijker dan ooit maken. Het is een geweldige app voor het maken van zakelijke reisroutes. Het enige wat je hoeft te doen is het delen van je boekingsbevestiging e-mails met de officiële e-mail van TripIt, en het zal een uitgebreide reisroute te creëren.

Benieuwd wat je nog meer kunt doen? Je kunt de reisdetails ook direct toevoegen aan je kalender (welke kalender je ook gebruikt) en je hebt er altijd en overal toegang toe.

Als je TripIt Pro kiest, heb je toegang tot functies zoals het toevoegen van PDF's en foto's, herinneringen voor het inchecken, een tarieftracker, de status van je vlucht, informatie over bagageclaims en nog veel meer.

De beste functies van TripIt

Maak in slechts enkele seconden een uitgebreide reisroute van je bevestigings e-mails

Ontvang herinneringen voor het inchecken, wanneer je moet vertrekken en de status van je vlucht om bij te blijvendoelen voor tijdmanagement (alleen op TripIt Pro)

Krijg gedetailleerde informatie over terminals en gates, aansluitende vluchten, bagageafhandeling, alternatieve vluchtopties en betere beschikbaarheid van zetels (alleen op TripIt Pro)

Gebruik de app om uw Business-abonnement op het puntje van uw vingers te krijgen

TripIt limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de verouderde interface

De meeste functies zijn alleen beschikbaar op TripIt Pro

Biedt geen rapportage van onkosten

TripIt prijzen

TripIt Free : Gratis

: Gratis TripIt Pro: $49 per jaar

TripIt beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

5. Happay

boek alle vervoer en accommodatie via één platform op_ Happay Happay is een uitgebreide oplossing voor het beheer van zakelijke reizen en onkosten. Het biedt niet alleen geavanceerde functies, maar ook geavanceerde AI-gestuurde processen die ervoor zorgen dat je volledige controle hebt over elk aspect van je abonnement.

De software heeft een zelfboekingstool met meerdere leveranciers, zodat je de hotels, vluchten en taxi's van je voorkeur kunt boeken. Je kunt ook onkosten plannen, vastleggen, rapporteren, goedkeuren en afstemmen, waardoor rapportage van onkosten eenvoudig en effectief is. Web en mobiele OCR verbeteren ook de mogelijkheden voor het vastleggen van onkosten.

Bovendien kun je de tool gebruiken om de naleving van het reisbeleid te verbeteren en besparingen te verhogen.

Happay beste functies

Integreer Happay met software zoals Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa en meer

Krijg gedetailleerde rapportages over topbesteders, overtreders van het beleid, zakenreizigers, de tijd die nodig is voor goedkeuringen, vluchten en hotels voor een beter onkostenbeheer

Maak verbinding met meerdere leveranciers voor accommodaties en reizen op één platform

Zorgen voor 100% naleving van het beleid

Ontvang herinneringen wanneer het laagste tarief beschikbaar is voor uw voorkeursaccommodaties en -vluchten

Gebruik de optie voor het bevriezen van tarieven om een ticketprijs te reserveren. Dit is handig als er een vertraging is bij de goedkeuring door de manager

Profiteer van fiscale compliance met luchtvaartmaatschappijen, zodat de zichtbaarheid van zakelijke reiskosten wordt voltooid

Happay limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over trage klantenservice

De producttoepassing is niet volledig storingsvrij

Happay prijzen

Neem contact op voor prijzen

Happay beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

6. Deem

boek reizen met één of meerdere bestemmingen met_ Deem Deem biedt een moeiteloze en intuïtieve reiservaring met intelligente functies. Uw werknemers kunnen hun abonnementen overal vandaan en met elk apparaat boeken, bewerken en wijzigen. Het garandeert ook hun veiligheid (samen met uw zorgplicht) met de ingebouwde optie Safety Check tijdens het boeken.

Wat Deem echter uniek maakt, is dat het beoordelingen geeft van de CO2-uitstoot om u te helpen de impact van uw reis op het milieu te beoordelen. Zo kun je bij toekomstige reizen groenere en betere keuzes maken.

Deem beste functies

Boek je reisabonnementen met de persoonlijke ondersteuning van Deem

Krijg snel, realtime inzicht in je uitgaven en gebruikersbetrokkenheid

Vind de meest geschikte accommodaties en vluchten met behulp van het brede bereik van leveranciers die beschikbaar zijn op de app. Je kunt ook prijsklassen vergelijken in één weergave

Integreer het met platforms zoals Workday, Chrome River en meer

Ondersteuning in 14 talen

Vind limieten

Sommige gebruikers klaagden over traag laden

Sommige functies zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Sommige gebruikers hebben geklaagd over een gebrek aan flexibiliteit in de zoekresultaten

Waardering

Neem contact op voor prijzen

Deem beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (25 beoordelingen)

7. Rydoo

voeg kosten toe aan je vooraf gemaakte reizen met_ Rydoo Rydoo is in de eerste plaats een oplossing voor onkostenbeheer waarmee werknemers efficiënt onkosten kunnen aanmaken, indienen en goedkeuren. Je kunt alle uitgaven vastleggen op de Rydoo app, en het zal ook automatisch de transacties via zakelijke kaarten matchen met hun uitgaven.

Verder kunnen managers eenvoudig het goedkeuringsproces automatiseren voor uitgaven met een laag risico om het goedkeuringsproces te versnellen. Met Rydoo kun je de uitgaven van werknemers controleren, ervoor zorgen dat het beleid wordt nageleefd en de efficiëntie verhogen.

Rydoo beste functies

Pas je reisbeleid aan en automatiseer goedkeuring, rapportage en reconciliatie van onkosten

Scan je bonnetjes met de Rydoo app, en het zal automatisch je onkosten klaarmaken voor verzenden, waardoor je geen handmatige invoer van gegevens meer nodig hebt

Krijg zichtbaarheid in reizen met invoer van kilometers via de geïntegreerde kaart van Google

Integreer Rydoo met meer dan 35 tools, waaronder je HR-, ERP- en boekhoudsoftware

Rydoo limieten

Sommige gebruikers hebben technische problemen ondervonden met het laden van bonnen, rapportage en verwijderen van onkosten

Sommigen hebben geklaagd dat scannen veel tijd in beslag neemt

Rydoo prijzen

Essentials: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Pro: $14 per gebruiker per maand

$14 per gebruiker per maand Business: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Rydoo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

8. Navan

ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen en zoekresultaten voor een verbeterd boekingsproces met behulp van_ Navan Voorheen bekend als TripActions, is Navan een geïntegreerde oplossing voor zakenreizen en onkostenbeheer. Het staat bekend om het maximaliseren van efficiëntie en het minimaliseren van kosten met kortingen en beleidscontroles.

Navan biedt AI-tools waaronder Ava (hun AI reisagent ), voor 24/7 ondersteuning. Het online boekingsproces is naadloos, met een uitgebreide inventaris en gepersonaliseerde resultaten. En dat is nog niet alles! Het biedt ook geavanceerde rapportage van onkosten met inzicht in gegevens.

De beste functies van Navan

Krijg meer controle over uitgaven met dynamisch beleid, geautomatiseerde rapportage van onkosten en realtime inzichten

Boek groepsreizen voor maximaal 50 werknemers tegelijk

Verdien loyaliteitspunten en beloningen voor het maken van kosteneffectieve keuzes

Bijhouden en verminderen van de CO2-uitstoot van uw organisatie met robuuste duurzaamheidstools

Overleg met reisexperts en een toegewijd team om unieke reisprogramma's op maat te maken

Navan limieten

Sommige gebruikers vonden het duurder dan andere opties

Prijzen

Neem contact op voor prijzen

Navan beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (7.500+ beoordelingen)

4,7/5 (7.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

9. Raketrip

met Rocketrip kunt u reizen boeken, waarschuwingen krijgen, uw beloningen en bedrijfsaantekeningen in één dashboard bekijken_ via Vimeo Met het doel om werknemers te responsabiliseren en kosten te besparen, biedt Rocketrip transparante prestatiegegevens en beloningen voor het verminderen van uitgaven. Het platform biedt een aangepast price-to-beat algoritme gebaseerd op 12 maanden van uw historische gegevens, reisbeleid, onderhandelde tarieven, voorkeursleveranciers en overleg met uw beheerders.

Het integreert ook de gegevens van reizigers met uw online booking tool en biedt aangepaste inzichten in uitgaven en kosten.

Rocketrip beste functies

Verhoog kostenbesparingen met beloningen voor het verminderen van uitgaven door goedkopere vluchten te kiezen, te downgraden naar Economy class, enz.

Ontvang gedetailleerde real-time onkostendeclaraties per afdeling, route en werknemers, zodat uw financiële teams de juiste beslissingen kunnen nemen

Voltooid zichtbaarheid in huidige reizen en locaties van werknemers op elk moment

Ontvang reiswaarschuwingen voor risico's en houd uitgaven boven het beleid bij

Rocketrip limieten

De gebruikersinterface is een beetje onhandig

De site crasht vaak en laadt traag

Rocketrip prijzen

Neem contact op voor prijzen

Rocketrip beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10 beoordelingen)

4.3/5 (10 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

10. Pakket

PackPoint maakt een paklijst op basis van uw bestemming en geplande activiteiten

PackPoint is in de eerste plaats een inpaklijst die je helpt beslissen wat je in je bagage stopt, zodat je geen essentiële items vergeet. Het baseert zijn suggesties op de lengte van je reis en details van je reisbestemming, waaronder het weer en de geplande activiteiten.

Met PackPoint Premium heb je toegang tot veel meer functies, zoals verbinding maken met TripIt, je paklijst delen en de app aanpassen.

De beste functies van PackPoint

De app is gemakkelijk te gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is je reisgegevens toevoegen en je activiteiten selecteren, en je paklijst is klaar

Je kunt PackPoint integreren met TripIt door PackPoint Pro te gebruiken

PackPoint limieten

Beperkte functies

PackPoint prijzen

Gratis

Premium: $2,99

PackPoint beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Een robuuste oplossing voor reis- en onkostenbeheer helpt bedrijven tijd en geld te besparen, hun ervaring met zakenreizen te verbeteren en de stress van het plannen van reizen te verminderen. Onderzoek daarom uw opties, neem een gratis proefversie en beslis of de software aan uw behoeften voldoet.

Met ClickUp AI kunt u reisschema's maken, documenten gebruiken om reizen te plannen, de beste sjablonen voor reisplanning, reisschema's, en tijdlogboeken om ervoor te zorgen dat je team op dezelfde pagina zit wat betreft de laatste abonnementen. Probeer ClickUp gratis vandaag nog!