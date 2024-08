10 beste AI-reisplannerhulpmiddelen voor uw volgende reis

Het meest frustrerende aan reizen is het plannen van een reis. Urenlang beslissen over plaatsen om te bezoeken, dingen om te doen en het boeken van vluchten en hotels kan vervelend en frustrerend zijn - alleen als je het handmatig doet.

Wat als iemand dat allemaal binnen een paar minuten voor je kan doen?

Dat is waar AI-reisplanners in beeld komen. Deze handige tools houden rekening met je voorkeuren en beperkingen en maken snel aangepaste reisplannen.

In dit bericht hebben we de beste AI-reisplanners voor je op een rijtje gezet. Geniet van je reis zonder gedoe met een AI-reisplanner naar keuze!

Laten we er meteen mee beginnen. ✈️

Wat moet je zoeken in AI Reisplanner-tools?

Let bij het kiezen van een AI-reisplanner op de volgende kenmerken:

Aanpassingsniveau : Beoordeel welke vragen de AI stelt en hoeveel criteria het biedt om een reisplan te genereren. Hoe meer aanpassingen een tool biedt, hoe beter het voor je is

: Beoordeel welke vragen de AI stelt en hoeveel criteria het biedt om een reisplan te genereren. Hoe meer aanpassingen een tool biedt, hoe beter het voor je is Geschiktheid : Controleer de toegankelijkheid van elke AI-reisplanner. Is het alleen beschikbaar als mobiele app, of is het ook toegankelijk via een desktop browser? Kijk of er een optie is om reisplannen te downloaden en op te slaan voor eenvoudige offline toegang

: Controleer de toegankelijkheid van elke AI-reisplanner. Is het alleen beschikbaar als mobiele app, of is het ook toegankelijk via een desktop browser? Kijk of er een optie is om reisplannen te downloaden en op te slaan voor eenvoudige offline toegang Samenwerkingsfuncties : Met sommige AI-reisplanners kun je samenwerken met je reispartners om aangepaste routes te maken. Geef de voorkeur aan deze opties boven die waarbij samenwerking niet mogelijk is

: Met sommige AI-reisplanners kun je samenwerken met je reispartners om aangepaste routes te maken. Geef de voorkeur aan deze opties boven die waarbij samenwerking niet mogelijk is Persoonlijke aanbevelingen : Sommige AI-reisplanners houden rekening met je input en gedrag in het verleden om persoonlijke tips en aanbevelingen te geven. Dergelijke tools verdienen de voorkeur

: Sommige AI-reisplanners houden rekening met je input en gedrag in het verleden om persoonlijke tips en aanbevelingen te geven. Dergelijke tools verdienen de voorkeur Extra functies voor reisplanning : Zoek naar unieke functies, zoals een kaartweergave of een vluchtzoeker, die je helpen met andere aspecten van de reisplanning

: Zoek naar unieke functies, zoals een kaartweergave of een vluchtzoeker, die je helpen met andere aspecten van de reisplanning Prijzen: Hoewel de meeste AI-reisplanners gratis zijn, vereisen sommige een abonnement om toegang te krijgen tot geavanceerde functies. Kijk of de prijs het waard is of dat je gratis kunt vinden wat je zoekt

De 10 beste AI-reisplannerhulpmiddelen voor gebruik in 2024

Hier is onze top tien van de beste AI-reisplanners die je moet proberen voor je volgende reis.

1. Layla (Roam Around)

via layla Layla (voorheen Roam Around) is een gebruiksvriendelijke AI-reisplanner die aangepaste routes genereert voor toeristische bestemmingen over de hele wereld. Voer gewoon je bestemming, reisdata en voorkeuren in voor een compleet reisschema.

Dit is perfect voor het plannen van last-minute reizen en vakanties zonder de hoofdpijn van het zelf plannen.

Bovendien maakt het gebruik van GPT-3 technologie om op maat gemaakte reisaanbevelingen te geven, van waar te eten tot welke plaatsen te zien.

De beste functies van Layla

Log in met Google en begin snel met het plannen van reizen

Pas reisroutes aan op basis van interesses en budget

Ontvang persoonlijke aanbevelingen en lokale reisgidsen

Chatten met Layla om uw reisplannen verder aan te passen

Maak gedeelde bucketlists en werk samen met je vrienden

Toegang via Android en iOS apps

Layla beperkingen

Het aantal bestemmingen kan uitgebreider

De aanbevelingen zijn niet altijd 100% accuraat

Prijzen van Layla

Gratis

Premium: Niet beschikbaar

Roam Around beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

2. Wonderplan

via wonderplan Op zoek naar een reisplanner die rekening houdt met je gedetailleerde voorkeuren, budget en beperkingen om een reisroute voor je te maken?

Kijk dan niet verder dan Wonderplan.

Het is een van de beste AI-ondersteunde reisplanners voor mensen met budgetbeperkingen en biedt gedetailleerde kostenberekeningen voor verschillende activiteiten. Je kunt dingen toevoegen aan of verwijderen uit je reisplan zodat het aan je specifieke behoeften voldoet.

De beste functies van Wonderplan

Maak routes op maat op basis van je voorkeuren en reisbeperkingen

Krijg persoonlijke aanbevelingen voor waar te verblijven

Gebruik interactieve kaarten en navigatietools om reisplannen te visualiseren

Download en bewaar je reisplannen als PDF-bestanden en raadpleeg ze offline

Samenwerken met je reisgenoten om plannen te maken en aan te passen

Krijg gedetailleerde kostenverdelingen per activiteit

Wonderplan beperkingen

Het aantal bestemmingen kan verder worden uitgebreid

Biedt alleen ondersteuning per e-mail

Wonderplan prijzen

**Gratis

Wonderplan reviews en beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Reisplanner AI

via reisplanner AI Deze AI-reisplanner genereert ook aangepaste reisroutes, maar biedt enkele unieke functies om je reisplanningsproces te stroomlijnen.

Met Trip Planner AI kun je inspiratie opdoen via Instagram-rollen en TikTok-video's en de aanbevolen plaatsen toevoegen aan je reisplannen. In tegenstelling tot de meeste AI-reisplanners biedt het routeplanning en kan het reizen met meerdere bestemmingen plannen.

Beste eigenschappen van Reisplanner AI

Zoek inspiratie bij video's met reisaanbevelingen op sociale media en voeg ze toe aan je reisplan

Pas je reisplan aan door activiteiten toe te voegen of te verwijderen tot het perfect is voor jou

Krijg reisideeën van reisroutes die zijn gedeeld door andere reizigers in de community

AI gebruiken om optimale routes voor te stellen voor je roadtrips

Samenwerken met je reisgenoten om routes op maat samen te stellen

Toegang via je mobiele telefoon of desktopbrowser

De beperkingen van Reisplanner AI

Je moet een account aanmaken en je aanmelden om de tool te kunnen gebruiken

Prijzen voor Reisplanner AI

Gratis

Reisplanner AI beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Iplan.ai

via Iplan.ai Deze reisplanner stelt je een paar vragen over je reisplannen en genereert een gedetailleerde reisroute op basis van je antwoorden.

Je kunt je reisplan aanpassen en aanpassen door activiteiten en bestemmingen toe te voegen of te verwijderen. Het geeft je ook eenvoudige manieren om je reisroute te delen met je reisgenoten.

De beste functies van Iplan.ai

Beantwoord een paar vragen en genereer binnen enkele seconden een gedetailleerd reisschema

Pas het zelf aan of werk samen met anderen om reisplannen te maken

Deel je reisplan publiekelijk of privé en bekijk het overal

Stel een budget in en plan je reis met dat budget met deze AI-reisplanner

Iplan.ai beperkingen

Alleen beschikbaar als mobiele apps, niet geschikt voor desktopgebruikers

Functies voor delen en samenwerken zijn alleen beschikbaar met het betaalde plan

Prijzen voorIplan.ai

Gratis

Pro Lidmaatschap: $3,99/maand

Iplan.ai beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Verkenner

via verkenner Explorerg is een AI-reisplanner die je vraagt om je reisplannen op een open manier te beschrijven en je een paar vooringestelde opties geeft om uit te kiezen bij het maken van een reisplan.

Je hebt ook de mogelijkheid om je reisdata en budget te selecteren, samen met het type reis en andere reisvoorkeuren.

Beste functies

Kies uit vooraf samengestelde routes voor topbestemmingen

Maak een reisplan op maat door je reisplannen te beschrijven en je voorkeuren te selecteren

Vind goedkope vluchten met de functie Flight Finder

Visualiseer uw reis met behulp van kaart preview en walkthrough functies

Volg de kosten en zorg ervoor dat je reis binnen je budget blijft

Verken beperkingen

Biedt geen samenwerkingsfuncties, in tegenstelling tot veel andere AI-reisplanners

Hoewel het aangepaste routes kan genereren, kan het niet voldoen aan extreem specifieke reisbehoeften

De inhoud is niet altijd accuraat

Verkenner prijzen

Gratis

Verken beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. GuideGeek

via guideGeek In tegenstelling tot andere AI-reisplanners op deze lijst, is GuideGeek een AI-reisassistent. Het werkt als een chatbot, waar je vragen stelt en het zal antwoorden.

Als u het vraagt om u een routebeschrijving te geven, zal het dat doen. De routes zullen echter niet zo aangepast zijn als sommige van de

andere AI-tools

bieden.

GuideGeek beste eigenschappen

Stel vragen over uw reisplannen en krijg gedetailleerde antwoorden

Zoek aanbevelingen voor hotels, dingen om te doen en meer

Krijg tips over manieren om geld te besparen, drukte te vermijden of iets anders

Toegang tot de tool via WhatsApp of Instagram Messenger

GuideGeek beperkingen

Genereert geen gedetailleerde aangepaste routes op basis van specifieke behoeften

Geen samenwerkingsfuncties

Je kunt de routes niet aanpassen; je kunt alleen je aanwijzingen wijzigen om andere resultaten te krijgen

Geen mobiele apps of browser toegankelijkheid

GuideGeek prijzen

**Gratis

GuideGeek beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Curiosio

via kuriosio Curiosio is de ideale road trip planning tool die je helpt de exacte route te plannen die je moet nemen en de stops die je moet maken.

Voer de reisdetails in en Curiosio geeft je een interactieve routekaart waarmee je aan de slag kunt en die je kunt aanpassen.

Het is ook in staat om routes te maken en kosten- en tijdsverdelingen van reizen te geven.

De beste functies van Curiosio

Voeg de plaatsen toe die je tijdens je roadtrip wilt bezoeken en krijg suggesties voor de beste route

Krijg suggesties over hoe je je tijd en geld kunt besteden

Creëer een op maat gemaakte route die voldoet aan je reisvoorkeuren en budget

Voer je bestemming in en krijg samengesteld reismateriaal dat relevant is om je reisplannen te inspireren

Voeg de details één keer toe en krijg meerdere reisplanningsopties

Curiosio beperkingen

Het is complexer dan andere tools en vereist extra invoer om de perfecte reisplannen te maken

Biedt geen mobiele apps; alleen toegankelijk via een browser

Prijzen van Curiosio

Gratis

Curiosio beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Vakantie

via Vacay Vacay biedt een chatbot, een reisplanner en thematische adviseurs voor niche reisplanning. Dit maakt het een alles-in-één reisplanningsoplossing voor verschillende gebruikers.

Of je nu een snel reisschema wilt genereren of antwoorden wilt op specifieke reisgerelateerde vragen, Vacay kan je helpen. In tegenstelling tot gratis AI-reisplanners is dit een freemium-tool met betaalde plannen en geavanceerde functies.

Vacay positioneert zijn betaalde plannen als tools voor reisadviseurs en boekingsagenten.

De beste functies van Vacay

Stel vragen aan de Vacay chatbot en krijg persoonlijke aanbevelingen en antwoorden

Gebruik de interactieve reisplanner om gedetailleerde reisplannen te maken

Maak gebruik van thematische adviseurs om reizen te plannen op basis van specifieke thema's, zoals luxe vakanties of huisdiervriendelijke reizen

Krijg toegang tot talloze reisbronnen, van hotels en vluchten tot cruises

Vacay beperkingen

Geavanceerde functies en premium content zijn alleen beschikbaar met de betaalde plannen, die momenteel alleen beperkt zijn tot klanten uit de VS

Hoewel het een breed scala aan functies biedt, lijkt de prijs hoog, gezien het feit dat soortgelijke tools gratis beschikbaar zijn

Vacay prijzen

Gratis

Premium : $9,99/maand

: $9,99/maand Professioneel: $49/maand

Vacay beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. PlanTripAI.com

via PlanTripAI.com Dit is een andere freemium tool die op maat gemaakte routes en gepersonaliseerde reisaanbevelingen biedt. Naast basisvragen zoals reisdata, vraagt het ook wat voor soort reiziger je bent en welke vervoersmiddelen je verkiest.

De interface is eenvoudig te gebruiken, met een visueel formulier om details in te voeren voordat het een reisplan voor je genereert. Er is geen abonnementsmodel, alleen een lifetime license fee, die nominaal is.

De beste functies van PlanTripAI.com

Beantwoord een paar vragen en krijg binnen een paar seconden een reisplan op maat

Gebruik de overvloed aan opties in het invulformulier om routes aan je voorkeuren aan te passen

Krijg een link met de optie om reisplannen te downloaden in PDF, spreadsheet en andere formaten

Gebruik de routes zoals je wilt, deel ze met anderen of verkoop ze zelfs door zonder beperkingen

PlanTripAI.com beperkingen

Je hebt een licentie nodig om alle vorige reizen te bekijken en reizen op te slaan

Er is geen optie om de routes op het platform aan te passen of om samen te werken met anderen

PlanTripAI.com prijzen

Gratis

Pro: $10 eenmalige kosten voor een levenslange licentie

PlanTripAI.com beoordelingen en ratings

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. TripBot

via reisbot De laatste op onze lijst van AI-reisplanners is TripBot-een reisplanner die je helpt bij het maken van gedetailleerde reisplannen.

Het geeft persoonlijke aanbevelingen en insidertips om ongewone ervaringen en verborgen juweeltjes te vinden.

De beste functies van TripBot

Vermeld je budget, accommodatie en andere voorkeuren om op maat gemaakte routes te krijgen

Stel reisgerelateerde vragen en krijg persoonlijke reisaanbevelingen

Krijg toegang tot andere AI-assistenten, zoals een schrijfassistent

TripBot beperkingen

Geen offline toegang

Alleen beschikbaar als Google Play Store-app

TripBot prijzen

Niet beschikbaar

Recensies en beoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Andere nuttige hulpmiddelen voor reisplanning

Hoewel AI-reisplanners snel zijn, zijn ze niet altijd accuraat. Als u meer controle over uw reisroute wilt, maar hulpmiddelen nodig hebt om het plannen van uw reis gemakkelijker te maken, kunt u hulpmiddelen zoals ClickUp overwegen.

KlikUp

Creëer een lijst met dingen om te doen en plan uw droomvakantie met ClickUp Docs

ClickUp is een projectbeheertool met krachtige AI en sjablonen om te helpen bij het plannen van reizen.

ClickUp Brein

, de AI-assistent van het platform, helpt u eenvoudig

ieders agenda te controleren

en plan een zakenreis. Gebruik ClickUp AI om

automatische plannen te maken

en volledig aanpasbare schema's in enkele seconden.

Gebruik

ClickUp Documenten

om gedetailleerde takenlijsten te maken met verschillende dagen en activiteiten gepland voor elke dag. Met de oneindig geneste lijsten kunt u zo diep gaan als u wilt. Als u uw reizen liever zelf en tot in detail plant, dan is ClickUp de enige AI-reisplanner die u nodig hebt.

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen voor reisplanning om je te helpen bij het plannen van reizen. Laten we eens een paar van deze sjablonen bekijken.

De

ClickUp Reisplanner Sjabloon

hiermee kunt u de logistieke aspecten van uw reis regelen, van hotelreserveringen tot vervoer.

Deze sjabloon downloaden

Deze sjabloon downloaden

Gebruik deze

ClickUp Reisschema Zakenreizen

om elke dag van uw reis in detail te plannen. Het helpt u een georganiseerde reisroute te plannen en alle belangrijke details in één oogopslag te zien.

Deze sjabloon downloaden

Deze sjabloon downloaden

Of het nu

het maken van een reisroute

of

je persoonlijke leven plannen

clickUp biedt kant-en-klare, aanpasbare sjablonen. De ClickUp Vacation Planning Template is uitstekend voor het plannen van een persoonlijke vakantie, maar kan ook worden gebruikt voor zakenreizen.

Deze sjabloon downloaden

Deze sjabloon downloaden

Bekijk tot slot de

ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon

hiermee kunt u een checklist maken van dingen die u moet inpakken voor uw vakantie. Pas het aan om ook een checklist te maken van dingen die u moet doen.

Deze sjabloon downloaden

Deze sjabloon downloaden

Gebruik de krachtige combinatie van een AI-planner en ClickUp om een gedetailleerd reisplan te maken. Gebruik eerst een AI-planner om ideeën op te doen voor dingen die u kunt doen, gebruik dan ClickUp Docs of een van de vele sjablonen.

De beste functies van ClickUp

Maak oneindig veel lijsten met dingen die u kunt doen met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp reissjablonen om reisplannen te maken en reisdetails vast te leggen

Informatie over reiscontacten, vluchttijden en hotelboekingen vastleggen, inclusief in- en uitchecktijden

Deel opgeslagen reisplannen en ideeën in één klik met uw medereizigers

ClickUp beperkingen

Genereert niet automatisch reisplannen op basis van een set criteria zoals andere AI-reisplanners

Kortingen

Gratis

Unlimited : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Zakelijk : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met het team voor aangepaste prijzen

: Neem contact op met het team voor aangepaste prijzen ClickUp AI: Beschikbaar als add-on voor alle plannen voor $5/maand per Workspace-lid

ClickUp beoordelingen

G2 : 4.7/5 (9.397 beoordelingen)

: 4.7/5 (9.397 beoordelingen) Capterra : 4.7/5 (4.020 beoordelingen)

: 4.7/5 (4.020 beoordelingen) Product Hunt: 5/5 (975 beoordelingen)

Probeer de tools voor reisplanning en

software voor reisbeheer

hierboven vermeld om te zien welke voor jou het beste werkt. De meeste zijn volledig gratis of bieden een gratis plan aan, zodat je niet hoeft te betalen om ze te gebruiken.

Voor een meer diepgaande reisplanning gebruikt u deze hulpmiddelen voor het genereren van ideeën in combinatie met ClickUp om gedetailleerde reisplannen te maken op basis van uw specifieke wensen. ClickUp's talrijke

planningsjablonen

maken het werk gemakkelijker voor u. Meer weten?

meld u vandaag nog aan voor ClickUp!