10 Beste levensplanningssoftware om je doelen te bereiken in 2024

Verdrink je in een zee van Taken en heb je het gevoel dat je niet echt vooruitgang boekt met je doelen? Je bent niet de enige in dit schuitje. ⛵

Je dagelijkse verantwoordelijkheden beheren en tegelijkertijd je doelen bijhouden kan ontmoedigend zijn zonder de juiste hulpmiddelen. Daarom hebben we een lijst samengesteld met de top 10 levensplanning software om je te helpen grip te krijgen op je doelen, gefocust te blijven en je productiviteit te verhogen.

Of je nu een student bent die A+ cijfers wil halen, een professional die de top van de carrièreladder wil bereiken of gewoon iemand die zijn leven in balans wil brengen, wij hebben een hulpmiddel voor jou.

Laten we ze bekijken en de juiste match maken.

Wat is levensplanningssoftware?

Leven software voor abonnementen is een digitale wegenbouwer voor uw langetermijnvisie of droomleven.

Met andere woorden, het helpt je om je levensvisie om te zetten in doelen, deze op te splitsen in kleine actiestappen, deadlines te stellen en de voortgang bij te houden - eigenlijk zoals een projectmanagement app voor je persoonlijke leven.

Blijf op de hoogte van uw dagelijkse taken met de ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon

Wanneer u een plek hebt om uw doelen en taken te beheren, kunt u mentale ruimte vrijmaken, betere beslissingen nemen en u concentreren op het voltooien van taken die leiden tot een vervuld leven.

Wat moet u zoeken in software voor levensplanning?

Bij het kiezen van software voor levensplanning is het belangrijk om bepaalde sleutel functies te overwegen om er zeker van te zijn dat het aan je behoeften voldoet. Hier zijn enkele gebieden waar je op moet letten:

Gebruiksvriendelijke interface: Je wilt geen uren bezig zijn met het uitzoeken hoe je de software moet gebruiken. Het moetdoelen stellen en bijhouden super eenvoudig maken

Je wilt geen uren bezig zijn met het uitzoeken hoe je de software moet gebruiken. Het moetdoelen stellen en bijhouden super eenvoudig maken Aanpassing: Je moet categorieën kunnen aanpassen, herinneringen kunnen instellen en weergaven kunnen aanpassen aan je voorkeuren, zonder alle hulpmiddelen en apps voor to-do lijsten voor al je Taken

Je moet categorieën kunnen aanpassen, herinneringen kunnen instellen en weergaven kunnen aanpassen aan je voorkeuren, zonder alle hulpmiddelen en apps voor to-do lijsten voor al je Taken Taakbeheer : Zoek naar functies zoals het maken van takenlijsten, het instellen van deadlines entaken prioriteren om georganiseerd en gefocust te blijven

Zoek naar functies zoals het maken van takenlijsten, het instellen van deadlines entaken prioriteren om georganiseerd en gefocust te blijven Integraties: Controleer of de beste apps voor levensplanning integreren met andere tools die je gebruikt, zoals digitale kalenders, planners en opslagruimte in de cloud

Controleer of de beste apps voor levensplanning integreren met andere tools die je gebruikt, zoals digitale kalenders, planners en opslagruimte in de cloud Notificaties : De app moet je herinneren aan aankomende deadlines om je planning op orde te houden 🗓️

De app moet je herinneren aan aankomende deadlines om je planning op orde te houden 🗓️ Mobiele toegankelijkheid: Kies software waarmee je je doelen en lijsten met taken kunt openen op je computer, tablet of smartphone

De 10 beste software voor levensplanning in 2024

Dit zijn de 10 beste planningstools de moeite waard. Elk programma heeft unieke functies voor het instellen van doelen, het plannen van taken en het organiseren van je dagelijkse planning. Laten we ze in detail bekijken.

via Doelencape Goalscape is een visueel hulpmiddel voor doelbeheer dat je doelen weergeeft op een radiale kaart (ook wel doelenlandschap genoemd). Het grote doel staat in het midden, omringd door subdoelen en taken.

Je kunt in één oogopslag zien wat belangrijk is. Grotere sectoren betekenen subdoelen en taken met een hogere prioriteit en de arcering vertelt je hoeveel voortgang je hebt geboekt. Met Goalscape is het veel gemakkelijker om je te concentreren op de Taken die er toe doen. 💪

Goalscape beste functies

Maak meerdere doelen voor verschillende doelen

Aantekeningen toevoegen met tekst, links, afbeeldingen, video's en tabellen

Markeer specifieke doelsectoren op datum, voortgang, toegewezen persoon en tags

Doelenoverzichten exporteren als PNG-, CSV-, XLSX- en DOCX-bestanden

Goalscape limieten

Het toevoegen van veel sectoren maakt het moeilijk om doelen en taken te identificeren

Geen gratis abonnement, maar wel een proefversie van 14 dagen

Geen mobiele app

Prijzen van Goalscape

Pro : $9,90/maand

$9,90/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Goalscape beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (1+ beoordelingen)

5.0/5 (1+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

4. Remente

via Remente Remente is een app voor persoonlijke ontwikkeling om doelen bij te houden en tegelijkertijd uw mentale gezondheid onder controle te houden. Ga aan de slag met vooraf ontworpen abonnementen of maak je eigen abonnement, waarbij je doelen worden opgesplitst in taken met deadlines en herinneringen.

Gebruik het stemmingsdagboek in Remente om je dagelijkse emoties bij te houden en uit te leggen hoe je je voelt. Dit is erg handig om inzicht te krijgen in uw stemmingspatronen en uw mentale welzijn te beheren. 🧘‍♂️

Remente beste functies

Bijhouden van succes op acht gebieden van je leven, waaronder relaties, gezondheid, carrière en financiën op een levenswiel

Bekijk dagelijks video's van een levenscoach over zelfzorg en mentale gezondheid

Toegang tot 100+ door experts geschreven bronnen over productiviteit, instelling van doelen, mindfulness en meer

Eenmalige of herhaalde herinneringen plannen om taken in je werkstroom te voltooien

Remente beperkingen

Geen gratis abonnement en voor de proefversie van zeven dagen zijn kredietkaartgegevens nodig

Kan geen terugkerende taken instellen

Remente prijzen

Vanaf $4,99/maand

Remente beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

5. Doelen in het leven

via Google-winkel Life Goals is een doelenplanner en affirmatie app voor het documenteren en manifesteren van je levensvisie en doelen. Het heeft vier hoofdsecties:

Levensdoel: Schrijf een samenvatting van je doel, visie en lange termijn doelen

Schrijf een samenvatting van je doel, visie en lange termijn doelen Levensdoel: Stel doelen met een afbeelding, beschrijving en deadline

Stel doelen met een afbeelding, beschrijving en deadline Journaal: Schrijf je gedachten en ideeën op

Schrijf je gedachten en ideeën op Affirmatie:* Een lijst met affirmaties voor het aantrekken van succes, met de optie om ze met je stem op te nemen

De app heeft ook een dashboard voor het bijhouden van je doelen - plaats ze onder In behandeling of Voltooid.

Life Goals beste functies

Affirmaties organiseren in categorieën zoals overvloed, dankbaarheid en zelfvertrouwen

Herinneringen plannen voor het opzeggen of beluisteren van affirmaties

Automatisch affirmaties afspelen met aanpasbare intervaltijden

Achtergrondmuziek afspelen tijdens het voorlezen van affirmaties

Levensdoelen limieten

Alleen toegankelijk op Android-apparaten

Heeft in-app advertenties op de gratis versie

Prijzen van Life Goals

Gratis

Betaal eenmalig $1,99 om advertenties te verwijderen

Life Goals beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Succes Wizard

via Succes Wizard Success Wizard helpt u bij het instellen en bijhouden van SMART doelen om je grote levensdromen te bereiken. Begin met een realiteitscheck om de uitdagingen waar je voor staat te identificeren en duidelijkheid te krijgen over je doelen.

Deel deze doelen op in mijlpalen, activiteiten, gewoonten en routines. Gebruik de functies voor tijdbeheer om je dag te organiseren: blok je dag en houd bij hoeveel tijd je aan activiteiten besteedt. Terwijl u taken voltooit, visualiseert u uw voortgang en viert u mijlpalen. 🎉

Success Wizard beste functies

Emoties bijhouden met de stemmingsmeter

Verbinding maken met uw Google en Apple kalenders

Houd bij hoeveel tijd je aan activiteiten hebt besteed en visualiseer een samenvatting met donutgrafieken

Begin en eindig je dag met het bijhouden van ideeën, voornemens, prestaties en lessen

Succes Wizard limieten

Gratis abonnement is beperkt tot het bijhouden van drie doelen, drie routines en 50 activiteiten

Het duurt even voordat je alle functies onder de knie hebt

Prijzen Success Wizard

Gratis

$4,99 per maand

Success Wizard beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

7. Nog te doen

via Klaar Klaar is een gewoonte tracker om goede gewoonten op te bouwen en slechte gewoonten af te leren. Houd gewoontes bij, elke dag, week, maand of jaar.

In tegenstelling tot de meeste gewoontetrackers kun je specifieke dagen kiezen voor je gewoontes en het aantal keren per dag dat je ze voltooit. Dit helpt om een gewoonteschema te maken dat perfect bij je levensstijl past.

En maak je geen zorgen dat je het vergeet: plan meerdere herinneringen om je op het juiste spoor te houden.

Nog te doen beste functies

Verbinding met Apple HealthKit voor het automatisch vastleggen van gezondheidsgewoonten zoals het aantal stappen, minuten beweging en slaapuren

Gewoonte strepen bijhouden in de kalender weergave zodat je nooit de ketting breekt

Gewoonte voltooiingspercentages visualiseren op een balkgrafiek en exporteren als CSV-werkblad

Reflecteren en dagboeken over je gewoontes

Nog te doen beperkingen

Alleen beschikbaar op iOS-apparaten

Met het gratis abonnement kun je slechts drie gewoonten bijhouden

prijzen #### Nog te doen

Gratis

$59,99 per jaar

Klaar beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

8. Levensplanner

via Levensplanner Life Planner is een alles-in-één app voor het bijhouden van taken, gewoonten, persoonlijke financiën en invoer in het dagboek. Categoriseer taken, voeg aantekeningen toe en stel deadlines in om alles netjes en georganiseerd te houden.

Je kunt taken ook markeren als belangrijk of dringend om effectief prioriteiten te beheren . Stel herinneringen in voor taken en wanneer je klaar bent, start je de timer om gefocust te blijven. ⏰

Life Planner beste functies

Heeft een donkere modus

Beschikbaar in meer dan 270 talen, waaronder Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Chinees

Uitgaven bijhouden en visualiseren op een donut grafiek

Tekst, foto's en invoer toevoegen aan je journaalposten

Life Planner limieten

Geen gratis abonnement en vereist een abonnement na zeven dagen

Sommige gebruikers rapporteren af en toe bugs en crashes

Taken kunnen alleen ingesteld worden om dagelijks te herhalen

Life Planner prijzen

$2,99 per maand

Life Planner beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

9. Kunstzinnige agenda

via Kunstzinnige agenda Artful Agenda is een van de beste dagelijkse planner apps voor het beheren van doelen en taken. Het is best cool omdat het aanvoelt als een papieren planner maar werkt als een digitale. Pas hem aan met leuke covers, handschriftachtige lettertypes, kleurgecodeerde Taken, stickers en emoji's.

Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven om je planning te zien zoals jij dat wilt. In de dagelijkse weergave kun je de prioriteiten van je taken op een rijtje zetten, je dag in tijdsblokken plannen, aantekeningen maken en zelfs je waterinname bijhouden. 🥛

Artful Agenda beste functies

Abonneer je op maaltijden in de wekelijkse weergave

Synchroniseren met uw Google, Outlook en iCal kalenders

Blijf geïnspireerd met motiverende citaten in alle weergaven

Gebruik de sluimerfunctie om onvoltooide Taken te verplaatsen naar toekomstige data

Artful Agenda limieten

Geen gratis abonnement, alleen twee weken gratis proefversie

Beperkte gratis covers en stickers, en de premium covers zijn betalend

Weinig keuze in lettertypes, geen optie om aangepaste lettertypes te uploaden of handschrift te converteren naar een lettertype

Artful Agenda prijzen

$34,99 per jaar

Artful Agenda beoordelingen en reviews

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

10. Habitica

via Habitica Habitica is een app voor productiviteit die het bijhouden van gewoontes gamificeert. Creëer een RPG-teken dat gedijt, een level omhoog gaat en goud verdient als je gewoontes, dailies (ook wel dagelijkse routines genoemd) voltooit, en nog te doen lijsten (ook wel Taken genoemd). Hoe moeilijker de Taak, hoe meer goud je verdient.

Gebruik je goud om uitrusting voor je teken te kopen of aangepaste beloningen vrij te spelen. Dit kan van alles zijn, zoals speciale traktaties, extra vrije tijd of een filmavondje. 🍿

Voor gamers die graag items verzamelen en hogere prestaties vrijspelen, is Habitica een geweldige motivator voor productiviteit te behouden, zelfs als je je verveelt .

Habitica beste functies

RPG avatars aanpassen met uw gewenste lichaamstype, huidskleur, kapsel en andere extra's

Voeg checklists en aantekeningen toe aan je taken, stel een moeilijkheidsgraad in en pas de herhaalfrequentie aan

Doe mee aan feestjes en uitdagingen om verantwoording af te leggen aan andere gebruikers

Toegang tot Habitica via de web app, Android en iOS-apparaten

Habitica limieten

Aan de slag gaan kan ingewikkeld zijn voor nieuwe gebruikers

Het gepixeleerde retro-thema zal niet iedereen aanspreken

Het is makkelijk om verslaafd te raken aan spelelementen en vals te spelen voor beloningen

Habitica prijzen

Gratis

4,99 dollar per maand

Habitica beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4.5/5 (2 beoordelingen) Capterra: N.v.t

Neem controle over je leven en bereik je doelen

Het kiezen van een goede app voor levensplanning maakt de instelling van doelen, het beheer van taken en de dagelijkse planning een stuk eenvoudiger. Het gaat erom de app te vinden die precies past bij jouw levensstijl en behoeften. Houd dus in gedachten welke functies het belangrijkst zijn bij het beoordelen van elk van de bovenstaande topopties.

En als je op zoek bent naar die ene app die het allemaal kan, dan is ClickUp de juiste tool. Van het instellen van doelen en het plannen van taken tot het maken van visuele dashboards en het bijhouden van de voortgang, alles is onder één dak. Bovendien kun je het eenvoudig verbinden met apps die je al gebruikt, zoals Gmail, Trello, Evernote, Slack en Microsoft Teams. Meld u aan voor een gratis ClickUp account om uw doelen op lange en korte termijn in te stellen en ze werkelijkheid te zien worden. 🏆