10 gratis sjablonen voor persoonlijke levensplanning

Er zijn twee soorten mensen: zij die graag met de stroom meegaan en zij die liever een plan hebben.

In welke categorie val jij? ⚖️

Als het de tweede is, zul je het geweldig vinden wat een levensplan sjabloon voor je kan doen. En als het de eerste is, een levensplanning sjabloon zou wel eens je gedachten - en je leven - kunnen veranderen.

Een sjabloon voor persoonlijke levensplanning geeft je richting en motivatie, helpt je prioriteiten te stellen en vertelt je waar je je op elk moment op moet concentreren als je op weg bent naar je ideale leven. 🙌

Klinkt dat goed?

Lees verder om erachter te komen hoe een sjabloon voor levensplanning je helpt je doelen te bereiken, meer betekenis, doel en vreugde in je leven te creëren en gewoon meer gedaan te krijgen. 🤩

Wat is een sjabloon voor levensplanning?

Een sjabloon voor levensplanning helpt je om levensdoelen (of doelen op kortere termijn) te stellen, je actiestappen te plannen en dan te evalueren hoe je het doet ten opzichte van dat plan.

Gebruik dit soort sjablonen om professionele doelen veranderingen aanbrengen in je persoonlijke leven of de verschillende gebieden van je leven in balans houden.

Je kunt het ook op elk tijdsbestek toepassen.

Misschien heb je bijvoorbeeld een langetermijnplan van 10 jaar voor je droomleven met een succesvolle carrière, een gelukkig gezin en een perfect huis.

Of misschien heb je een kortetermijndoel, zoals sparen om een huis te kopen of het verbeteren van je gezondheid en welzijn in het komende jaar. Misschien wil je de komende drie maanden verhuizen of de verkoop in je bedrijf verbeteren.

Bekijk en volg eenvoudig tijdschattingen in ClickUp-taken voor een beter resourcebeheer

Of misschien hebt u gewoon een taakbeheer of hulpmiddel voor tijdbeheer om je te helpen elke dag productiever te zijn. Wat je aspiraties ook zijn, een doelenplanner helpt je om steeds betere beslissingen te nemen als je je keuzes afweegt tegen je doelen.

En met een duidelijke visie om je op te richten, zelfdiscipline komt meer natuurlijk. In wezen is een sjabloon voor levensplanning eenvoudig projectbeheer voor je leven. 🙌

Wat maakt een goed sjabloon voor levensplanning?

Of het nu een plan voor je leven of een plan voor je dag is, een sjabloon voor persoonlijke levensplanning brengt je van je startpunt-nu-naar je doel. ✨

Om dat effectief te doen, moet een sjabloon voor levensplanning je helpen:

SMART-doelen stellen in lijn met je kernwaarden - doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (d.w.z. met een specifieke deadline)

Maak een stappenplan om te volgen, met duidelijke mijlpalen om na te streven en kleinere taken om onderweg uit te voeren

Alle middelen identificeren die je nodig zou kunnen hebben - bijvoorbeeld geld, vaardigheden of behulpzame mensen - zodat je er toegang toe hebt wanneer je ze nodig hebt

Effectiefuw taken beheren elke dag volgens je hoogste prioriteiten

Proactief anticiperen op obstakels - of die nu fysiek zijn of in de vorm van beperkende overtuigingen - eneen plan maken om ze te overwinnen

Volg uw vooruitgang ten opzichte van uw actieplan terwijl u naar uw doelen toewerkt

Volg je doelen tot aan de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van je voortgang

10 levensplanningsjablonen om te gebruiken in 2024

Nu je weet hoe een levensplanningsjabloon je helpt om doelen te stellen en ze te bereiken, zul je blij zijn om te ontdekken dat er veel verschillende soorten gratis levensplanningsjablonen online beschikbaar zijn. Dus zelfs als je budget beperkt is, zal de prijs geen probleem zijn.

Om je te helpen beslissen welke het beste voor jou zou werken, moet je rekening houden met je doel en het tijdsbestek waarmee je werkt. Ben je op zoek naar een doel voor de lange termijn, zoals het creëren van een leven dat past bij je visie?

Misschien heb je een jaarplan nodig sjabloon om te gebruiken als ondernemingsplan of om je persoonlijke groei te versnellen. Of misschien wil je veel meer micro gaan en je dagelijkse productiviteit of levensplan beheren. 🛠️

Wat je doelen ook moeten zijn, we hebben een gratis sjabloon voor levensplanning voor je. Laten we eens kijken naar een aantal opties.

1. ClickUp Levensplansjabloon

ClickUp Levensplan Sjabloon

De ClickUp Levensplan Sjabloon is voor mensen met grote ambities. Je zou dit persoonlijke project heel eenvoudig "Mijn Levensplan" kunnen noemen 🤩

Het proces begint met het identificeren van je levensvisie en je waarden. Als je die twee op elkaar afstemt, blijf je gemotiveerd en weet je zeker dat je naar de juiste doelen toewerkt.

Vervolgens verdeel je je plan in specifieke SMART-doelen, doe je een zelfevaluatie om te zien waar je nu staat ten opzichte van die doelen en stel je prioriteiten.

Met deze gratis sjabloon voor levensplanning kun je ook aangeven op welk gebied van je leven elk doel betrekking moet hebben - bijvoorbeeld relaties, welzijn of geestelijke gezondheid - en kun je een verantwoordingspersoon aanwijzen om je te helpen gemotiveerd en op koers te blijven.

Als je alles hebt ingesteld, kun je je voortgang bijhouden met gekleurde statusmarkeringen die je vertellen of een taak is voltooid, in uitvoering is of nog moet gebeuren.

En afhankelijk van je voorkeur kun je je plan bekijken in een lijstweergave of als een levensbord. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp gratis sjabloon voor levensbeëindiging

ClickUp Gratis sjabloon voor levensbeëindiging

Niemand denkt er graag aan om dit leven achter te laten, maar de waarheid is dat de dood en (natuurlijk) belastingen onvermijdelijk zijn. In plaats van je leven in chaos achter te laten en je dierbaren te dwingen de boel na jou op te ruimen terwijl ze nog steeds rouwen, kun je je beter organiseren met de ClickUp gratis sjabloon voor planning rond het levenseinde . Het is nooit te vroeg om met dit soort planning te beginnen.

Organiseer gelijksoortige taken in categorieën, bijvoorbeeld medische documenten, financiële/juridische zaken, informatie over de nalatenschap of begrafeniszaken. Elke taak heeft de mogelijkheid om subtaken op te sommen, documenten bij te voegen en andere bronnen aan te geven die je dierbaren nodig kunnen hebben. 📚

Terwijl je alles instelt, kun je met behulp van de statuspictogrammen eenvoudig in de gaten houden of een taak nog moet worden uitgevoerd, nog in behandeling is, moet worden herzien of is goedgekeurd. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Dagplanner Sjabloon

ClickUp Dagplanner Sjabloon

Als je fan bent van dagelijkse planner apps je zult dol zijn op deze gratis sjabloon voor levensplanning.

Bereid je dag voor, verlaag je stressniveau en verhoog je productiviteit met de ClickUp Dagplanner Sjabloon .

Begin met het opnoemen van uw doelen voor de dag en splits ze indien nodig op in kleinere taken. Rangschik deze taken vervolgens in categorieën zoals Werk of Persoonlijk en nodig anderen uit om er ook aan mee te werken.

Geef prioriteit aan je taken zodat je weet wat het eerst moet gebeuren en wijs elke taak een tijdslot toe op een dag. Zorg ervoor dat je realistisch bent met je tijdsinschattingen en laat wat buffertijd over- dingen duren vaak langer dan verwacht en onverwachte taken zullen soms je plannen in de war sturen. 👀

Houd vervolgens tijdens het uitvoeren van uw taken uw voortgang bij door ze te markeren als Open of Voltooid. Dit geeft je het gevoel dat je iets bereikt hebt en creëert een momentum dat je op de been houdt. Aan het einde van de dag bekijkt u hoe uw plan heeft gewerkt en beslist u over eventuele aanpassingen die u moet maken in uw proces voor de volgende dag. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon

ClickUp dagelijks actieplan sjabloon

Ontworpen om u te helpen samenwerken met uw team bij het plannen van evenementen en programma's, de ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon werkt ook goed als een sjabloon voor levensplanning. Het splitst uw grotere doelen op in dagelijkse actiestappen die moeten worden voltooid om ervoor te zorgen dat u de persoonlijke deadlines haalt die u voor uzelf hebt gesteld.

Categoriseer elke taak op basis van type - bijvoorbeeld of het een doel is of een stap in de richting van een doel - en complexiteitsniveau en meet de voortgang van die taak op de voortgangsbalk van het doel. Statuspictogrammen geven aan welke taken nog op de To-Do lijst staan en welke taken in uitvoering of voltooid zijn. Je ziet in één oogopslag welke taken klaar zijn, welke die dag af moeten zijn en welke over tijd zijn.

Neem vervolgens een stapje terug om de hele tijdlijn te bekijken en je voortgang te volgen op weg naar je persoonlijke doel. ✨ Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon

ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon

Het is geen verrassing dat de ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan is ontworpen om u te helpen uw persoonlijke doelen te bereiken. Het organiseert uw vooruitgang naar zelfgerichte doelen, zoals het verbeteren van uw relaties of zelfzorg. Het helpt ook bij werkgerelateerde ambities, zoals het leren van een nuttige nieuwe vaardigheid of zelfs een tweede taal.

Deze gratis sjabloon voor levensplanning helpt je om je doelen te identificeren en precies te beoordelen waar je nu staat. Vervolgens stel je een stap-voor-stap handleiding samen om te komen waar je heen wilt.

Gebruik dit sjabloon om taken per kwartaal op te stellen en deze in je agenda te blokkeren, maar ook om middelen te plannen die je nodig hebt, zoals werkboeken, online tutorials of één-op-één coaching. Het moedigt je ook aan om na te denken over eventuele wegversperringen die je kunt tegenkomen en om een partner aan te wijzen die je tijdens het proces kan ondersteunen.

Houd je voortgang bij en noteer alle realisaties die je hebt tijdens het uitvoeren van je taken. En vergeet natuurlijk niet om je successen onderweg te erkennen en te vieren door ze te markeren terwijl je bezig bent! 🙌 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Persoonlijke Gewoontewijzer Sjabloon

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten

Probeer je een oude gewoonte te veranderen die je niet van dienst is of een gezonde nieuwe gewoonte in te voeren om je vooruit te helpen in je leven? Zo ja, dan is de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten is voor jou.

Zoals altijd begint u met het identificeren van wat u wilt bereiken, zoals meer bewegen of studeren voor een examen. Maak vervolgens je taken: Maak precies duidelijk wat je moet doen om je doel te bereiken en stel er een tijdlijn voor op.

Je kunt bijvoorbeeld besluiten om op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de lunch een wandeling te maken of elke werkdag na het avondeten 30 minuten te studeren. ⏲️

Vink je taken af terwijl je ze uitvoert om je voortgang af te zetten tegen de voortgangsbalk van de maand. Beoordeel ook elke week hoe je het doet en pas je taken aan wekelijkse doelen indien nodig. Open deze sjabloon hieronder of bekijk onze andere sjablonen voor het bijhouden van gewoonten ! Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon

ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon

De ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon kan zowel gebruikt worden om persoonlijke doelen te bereiken als om uw productiviteit te verbeteren. Misschien wilt u gezonder eten, of bent u een freelancer die elke dag meer werk bij een klant wil afleveren.

Deze eenvoudige, gratis sjabloon voor levensplanning helpt je om je doelen te bepalen, prioriteiten te stellen, taken uit te stippelen en afhankelijkheden aan te geven die de zaken kunnen vertragen.

Als je bijvoorbeeld probeert om beter te eten, kun je ervoor kiezen om elke zaterdagochtend 30 minuten opzij te zetten - voordat je je wekelijkse boodschappen doet - met een afdrukbare maaltijdplanner om je maaltijden voor de volgende week te plannen, zodat je de ingrediënten die je nodig hebt bij de hand hebt. Houd vervolgens bij of je je maaltijdplanning hebt gedaan, de ingrediënten hebt gekocht en uiteindelijk elke dag die gezonde maaltijd hebt bereid.

En als je een freelancer bent, kun je misschien tijd vrijmaken om taken te prioriteren en vervolgens een werkschema maken om ze in de juiste volgorde uit te voeren. Verzamel vervolgens je bronnen, zet afleidingen zoals sociale media opzij en houd in de gaten hoe je het doet. 👀 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Persoonlijk productiviteitsrapport sjabloon

ClickUp Persoonlijk productiviteitsrapport sjabloon

Ontworpen om de output van uw team te verbeteren door de productiviteit van elk van uw teamleden te meten, de ClickUp Persoonlijk productiviteitsrapport sjabloon werkt ook voor uw eigen productiviteitsdoelen.

Log elke taak en categoriseer deze volgens een Taaktype, bijvoorbeeld of het Diep werk, Coworking-tijd, een terugkerende taak of Pauzetijd is. Houd vervolgens bij doorlooptijd en de voortgang van die taak met behulp van statusvelden.

Kies tussen kalenderweergave of lijstweergave om al je taken in één oogopslag te zien, zodat je niets mist. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Getting Things Done Kader Sjabloon

ClickUp Getting Things Done-raamwerksjabloon

Als u uw leven leidt met To-Do lijst apps dan is de ClickUp Getting Things Done-raamwerksjabloon is voor jou.

Organiseer al uw taken, vergaderingen en willekeurige gedachten op deze sjabloon voor persoonlijke levensplanning. Categoriseer alles zoals jij het wilt. Misschien maak je categorieën voor ideeën, agendapunten, langetermijnprojecten of dingen die meteen gedaan moeten worden.

Je kunt ook aangeven of een idee uitvoerbaar is of alleen ter referentie, en als het uitvoerbaar is, schat dan in hoeveel moeite een taak kost. Maak vervolgens een lijst met eventuele afhankelijkheden voor die taak en URL's waarnaar je misschien wilt verwijzen als je ermee bezig bent.

Handige statusvelden zijn Someday/Maybe en Trash opties, naast de gebruikelijke To Do, In Progress en Complete velden, zodat je nooit een idee kwijtraakt, tenzij je dat wilt. 💡 Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Dagelijkse takenlijst sjabloon

ClickUp dagelijkse takenlijst sjabloon

De ClickUp Dagelijkse takenlijst sjabloon helpt u om bovenop al uw taken te blijven en ondersteunt u om elke dag meer te doen, wat ook bijdraagt aan uw succes op lange termijn. Het vermindert overweldiging en helpt u gefocust te blijven op wat belangrijk is - om nog maar te zwijgen van het bevredigende gevoel van voldoening dat u krijgt als u items afvinkt wanneer ze voltooid zijn. 🤩

Begin met het brainstormen van alle taken die je moet doen, waarbij je er rekening mee moet houden dat je sommige taken misschien moet opsplitsen in kleinere, beter hanteerbare stukken. Deel ze vervolgens in categorieën in en prioriteer ze. Schat hoe lang elke taak moet duren en geef ze een deadline.

Je ziet meteen waar je moet beginnen en je kunt je voortgang bijhouden door items af te vinken terwijl je bezig bent. Je kunt ook meldingen instellen voor aankomende deadlines en eenvoudig samenwerken met anderen door ze uit te nodigen op je werkruimte. Deze sjabloon downloaden

Beter omgaan met het leven met gratis sjablonen voor levensplanning

Alleen al het afwerken van je dagelijkse takenlijst kan aanvoelen als een karwei, laat staan het bereiken van langetermijndoelen. Gelukkig is er hulp bij de hand. 👋

Het gebruik van een sjabloon voor persoonlijke levensplanning helpt je om na te denken over je langetermijndoelen en kortetermijnprojecten. Vervolgens plan en prioriteer je je taken en blijf je gefocust terwijl je ze afwerkt.

Om de juiste sjabloon te vinden, hoef je niet verder te zoeken dan ClickUp . Onze uitgebreide reeks sjablonen helpt u uw persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken - en alles te doen wat u nodig hebt. Het is een one-stop shop die u alle tools geeft die u nodig hebt om uw beste leven te leiden. ✨