De beste plaatsen om een digitale nomade te zijn in 2024

Stel je voor dat je op een laptop aan het werk bent op een strand op Bali, op afstand samenwerkend met clients en collega's op verschillende continenten. Vervolgens ga je caféhoppen of de zonsondergang bekijken.

Dat is de levensstijl van een digitale nomade.

Een digitale nomade gebruikt technologie en werk op afstand om reizen en werk te combineren voor een bevredigend persoonlijk en professioneel leven. Eenvoudig gezegd werken digitale nomaden overal vandaan en geven ze evenveel prioriteit aan reizen als aan werk.

Het gaat echter niet alleen om het ontvluchten van kantoren of op vakantie gaan. Veel digitale nomaden geven de voorkeur aan een culturele onderdompeling en waarderen persoonlijke groei boven het verzamelen van materiële bezittingen.

Vrijheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste troeven: Je hebt je eigen schema, dus je kunt nieuwe steden verkennen zoals jij dat wilt, ervaringen omarmen en zinvolle verbindingen vormen. Met deze levensstijl beschouw je de wereld als je werkruimte.

Wil jij een digitale nomade zijn? Duik in dit artikel om meer te weten te komen over de beste plaatsen om een digitale nomade te zijn en hoe je dat kunt worden met de hulp van tools die de balans tussen werk en privé een stuk leuker maken !

Hoe kies je de beste digitale nomadische locatie voor jezelf?

Ondanks wat we eerder zeiden, is een digitale nomade niet alleen maar werken vanaf een strand met een cocktail in de hand. Het gaat over het vinden van een plek die past bij je behoeften, budget en persoonlijkheid - het creëren van een thuis weg van huis, ook al is het tijdelijk.

Maar hoe vind je de beste digital nomad locatie voor jou?

Er is geen standaardoplossing. Denk na over wat voor jou het belangrijkst is en doe je huiswerk grondig, en je zult je perfecte nomadische paradijs vinden!

Hier zijn enkele essentiële factoren om te overwegen bij het kiezen van een digitale nomadische bestemming:

Kosten van levensonderhoud: Houd rekening met de totale kosten van levensonderhoud, waaronder accommodatie, eten, vervoer en andere dagelijkse uitgaven. Zoek naar locaties die een goed evenwicht bieden tussen betaalbaarheid en levenskwaliteit

Houd rekening met de totale kosten van levensonderhoud, waaronder accommodatie, eten, vervoer en andere dagelijkse uitgaven. Zoek naar locaties die een goed evenwicht bieden tussen betaalbaarheid en levenskwaliteit Tijdzone: Houd rekening met verschillen in tijdzones, vooral als je werk inhoudt dat je samenwerkt met collega's of clients in specifieke regio's. Kies een locatie die past bij uw werkschema

Houd rekening met verschillen in tijdzones, vooral als je werk inhoudt dat je samenwerkt met collega's of clients in specifieke regio's. Kies een locatie die past bij uw werkschema Visumvoorschriften: Controleer de visumvoorschriften en wettelijke vereisten voor verblijf en werk op een specifieke locatie. Sommige landen hebben ook speciale visa en digital nomad programma's om werknemers op afstand aan te trekken

Controleer de visumvoorschriften en wettelijke vereisten voor verblijf en werk op een specifieke locatie. Sommige landen hebben ook speciale visa en digital nomad programma's om werknemers op afstand aan te trekken Internetsnelheid en betrouwbaarheid: Controleer de kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen op potentiële locaties. Snel en betrouwbaar internet endigitale hulpmiddelen zijn essentieel voor werken op afstand

Controleer de kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen op potentiële locaties. Snel en betrouwbaar internet endigitale hulpmiddelen zijn essentieel voor werken op afstand Veiligheid en veiligheid: Biedt de door jou gekozen bestemming voor werk op afstand je fysieke en psychologische veiligheid? Kijk naar specifieke zaken zoals het misdaadcijfer, de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor niet-burgers, enz. Je moet een plek kiezen die een veilige omgeving biedt voor soloreizigers

Biedt de door jou gekozen bestemming voor werk op afstand je fysieke en psychologische veiligheid? Kijk naar specifieke zaken zoals het misdaadcijfer, de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor niet-burgers, enz. Je moet een plek kiezen die een veilige omgeving biedt voor soloreizigers Gemeenschap en netwerken: De beste plaatsen om een digitale nomade te zijn, zijn natuurlijk die met een levendige nomadengemeenschap. Dit kan ondersteuning, netwerkmogelijkheden en een gevoel van erbij horen bieden

De beste plaatsen om een digitale nomade te zijn, zijn natuurlijk die met een levendige nomadengemeenschap. Dit kan ondersteuning, netwerkmogelijkheden en een gevoel van erbij horen bieden Fiscale gevolgen: Begrijp de fiscale gevolgen van werken op verschillende locaties. Sommige landen hebben een gunstiger belastingbeleid voor telewerkers dan andere

Begrijp de fiscale gevolgen van werken op verschillende locaties. Sommige landen hebben een gunstiger belastingbeleid voor telewerkers dan andere Culturele fit: Beoordeel of de lokale cultuur past bij je levensstijl en voorkeuren. Dit omvat factoren zoals taal, aangepaste gewoonten en algemene omgeving

Top 10 bestemmingen voor digitale nomaden

Digitale nomaden kiezen hun locaties op basis van een perfecte balans tussen werk en levensstijl.

De ideale bestemmingen voor digitale nomaden bieden een omgeving die zinvolle verbindingen bevordert en je helpt om zowel professioneel als persoonlijk te bloeien. Deze unieke kruising van werk en verbinding maakt de digital nomad lifestyle spannend en aantrekkelijk.

Hier zijn tien bestemmingen die je kunt kiezen als je volgende (of eerste!) locatie voor digitale nomaden:

1. Costa Rica

via LoCoworking Waarom digitale nomaden ervan houden

Wil je een digitale nomade zijn op een plek met prachtige natuur, vriendelijke mensen en een ontspannen levensstijl? Dan zou je Costa Rica moeten overwegen, een land waarvan de allure voor digitale nomaden verder gaat dan de prachtige stranden en weelderige regenwouden.

Costa Ricanen hanteren het motto van de Pura Vida of "puur leven" filosofie. De mensen hier staan bekend om hun relaxte aard en warme gastvrijheid, waardoor het aanpassen aan een nieuw thuis moeiteloos verloopt.

Costa Rica verwelkomt digitale nomaden met een speciaal programma dat internationale inwoners in staat stelt om op afstand te werken met een toeristenvisum van 90 dagen dat kan worden verlengd tot een volledig jaar, met de extra optie om met nog een jaar te verlengen.

Costa Rica is een van de beste plaatsen om een digitale nomade te zijn omdat niet-staatsburgers die op afstand werken zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en ook vrijstelling kunnen krijgen van douanerechten op telecommunicatie en elektronische apparaten die nodig zijn om aan de vereisten voor werk op afstand te voldoen.

Van bohemienachtige strandstadjes als Santa Teresa tot de bruisende hoofdstad San José, Costa Rica heeft een bloeiende digitale nomadengemeenschap. Je vindt er ruimten waar wordt samengewerkt, cafés die dienst doen als geïmproviseerde netwerkhubs en online forums die verbindingen met andere nomaden mogelijk maken.

Kosten van levensonderhoud

Costa Rica is een gewilde bestemming voor expats en digitale nomaden. De kosten van levensonderhoud zijn 30% lager dan in de VS en een alleenstaande kan comfortabel leven van een maandelijks budget van $1.600 tot $2.000.

Internetverbinding

Costa Rica beschikt over alomtegenwoordige Wi-Fi, met internetsnelheden bereik tussen 28 Mbps tot 93 Mbps zodat je tijdens je hele reis verbinding houdt. Free Wi-Fi hotspots zijn er voor de lokale bevolking en toeristen, van hotels en cafés tot openbare pleinen. Wi-Fi in de buurt vinden? Gebruik een app in kaart brengen of zoek gewoon op 'wifi bij mij in de buurt'

2. Mexico

Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Mexico is een rijzende ster in de wereld van digitale nomaden en trekt externe werknemers aan met zijn unieke mix van culturele rijkdom, natuurlijke schoonheid en betaalbaarheid.

Stel je voor dat je tussen vergaderingen door gaat surfen in Tulum, oude Maya-ruïnes verkent in je pauze of geniet van ambachtelijke koffie in het geplaveide Oaxaca terwijl je online werkt met clients. En laten we de taco's en tequila niet vergeten!

Mexico heeft voor elk wat wils, van betaalbare toevluchtsoorden zoals San Miguel de Allende tot levendige ruimtes voor samenwerking in Mexico-Stad en bloeiende nomadengemeenschappen in het hele land.

Het land biedt geen visum voor digitale nomaden, maar heeft wel andere opties. Digitale nomaden kunnen kiezen voor een tijdelijk verblijfsvisum waarmee ze maximaal vier jaar kunnen blijven zolang ze voldoen aan de financiële vereisten en regelmatig belastingen betalen.

Je kunt ook een toeristenvergunning aanvragen waarmee je 180 dagen kunt blijven zonder belasting te betalen als je clienten buiten Mexico wonen.

Als je Spaans leert, kun je verbinding maken met de lokale bevolking en je redden met Engels.

Kosten van levensonderhoud

De prijzen liggen hoger in grotere steden zoals Mexico-Stad, Guadalajara en Monterrey, terwijl kleinere steden en kustgebieden aanzienlijk goedkoper kunnen zijn. Iemand kan comfortabel leven van $1000 en luxueus van $2000.

Internetverbinding

Openbare WiFi is beschikbaar in populaire cafés en steden, terwijl je in kleinere steden misschien een slimme SIM-kaart moet kopen en met je eigen datapakket moet werken omdat de verbinding kan vertragen. Je kunt genieten van internetsnelheden bereik tussen 26 Mbps tot 60 Mbps .

3. Thailand

via Toeristische dienst van Thailand Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Thailand is al lang een magneet voor reizigers. De laatste jaren is het een hotspot geworden voor digitale nomaden die op zoek zijn naar een idyllische mix van betaalbaarheid, culturele rijkdom en verbluffende tropische schoonheid.

Thailand heeft verschillende visumopties voor digitale nomaden, afhankelijk van je behoeften en voorkeuren. Je kunt een visum voor langdurig verblijf aanvragen, waarmee je tot 10 jaar kunt blijven, of een slim visum, waarmee professionals vier jaar in Thailand kunnen verblijven.

Je hebt echter wel een werkvergunning nodig als je werk baat heeft bij een verblijf in Thailand van een paar dagen of als je werk de lokale bevolking wegneemt. Je moet altijd onderzoek doen en contact opnemen met de Thaise ambassade voordat je een visum aanvraagt. Je moet ook belasting gaan betalen als je langer dan 180 dagen blijft.

Thailand heeft voor elk wat wils, van het bruisende Chiang Mai met zijn relaxte cafés tot het strandleven op idyllische eilanden als Koh Lanta. Je vindt er ruimten waar je samenwerkt, betrouwbaar internet dat je in verbinding houdt en een warme, vriendelijke gemeenschap.

Thailand heeft ook een rijke en diverse cultuur die je kunt verkennen en waarderen. Je kunt eeuwenoude tempels bezoeken, heerlijk eten en de bruisende energie van Bangkok ervaren.

Kosten van levensonderhoud

De kosten zijn hoger in Bangkok, Phuket en andere toeristische hotspots dan in kleinere steden. Je uitgaven zullen stijgen als je van uit eten gaan, reizen en het nachtleven houdt. Een alleenstaande kan comfortabel leven van $800; $2000 zou je hier een luxueus leven opleveren.

Internetverbinding

De internetpenetratie in Thailand is 85% en het land staat wereldwijd op de vierde plaats voor het snelste vaste breedbandinternet. Het internet is openbaar toegankelijk in cafés, winkelcentra, parken, hotels en andere gebieden.

4. Duitsland

Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Duitsland is een onconventionele keuze voor digital nomads en is duurder dan andere locaties. Toch kunnen de unieke bezienswaardigheden, multiculturele sfeer, robuuste infrastructuur en het industriële landschap aantrekkelijk zijn voor wie op zoek is naar een stimulerende, digital nomad-vriendelijke werkomgeving.

Duitsland heeft verschillende visumopties voor digitale nomaden, afhankelijk van je nationaliteit en status. EU-burgers kunnen vrij in Duitsland reizen en verblijven, terwijl digitale nomaden van buiten de EU een Freelancer Visa of een Self Employed Visa voor gevestigde bedrijven kunnen aanvragen. Digitale nomaden moeten ook belasting betalen als ze langer dan 183 dagen blijven.

Verwacht een cultuur van innovatie in grote steden als Berlijn, München en Hamburg. Co-working ruimtes spelen in op de opkomende nomadescene en bieden speciale werkruimtes en netwerkmogelijkheden.

Ontdek de industriële kracht van Duitsland door historische fabrieken te bezoeken, geavanceerde onderzoekslaboratoria te verkennen, gebeurtenissen in de industrie bij te wonen en verbindingen te leggen met professionals uit verschillende bedrijfstakken.

Kosten van levensonderhoud

Verwacht rond de $1.000 - $1500 per maand te besteden, exclusief huur. Dit is inclusief boodschappen, nutsvoorzieningen, basisvervoer, telefoon en internet. Huur is de belangrijkste variabele, afhankelijk van de stad en de gewenste voorzieningen. Dus inclusief huur kan het totaal tussen de $2.000 en $3.000 per maand liggen.

Internetverbinding

Duitsland heeft een uitstekende digitale infrastructuur, waardoor je tijdens je bezoek gemakkelijk verbinding kunt houden. Wi-Fi-hotspots zijn overvloedig aanwezig in de meeste hotels, restaurants, cafés, openbare ruimtes, bibliotheken en het openbaar vervoer in de grote steden. Geniet van internetsnelheden bereik tussen 57 Mbps en 92 Mbps .

5. Portugal

Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Portugal draait niet alleen om zonovergoten stranden en heerlijke pastel de nata! Het is een toevluchtsoord voor digitale nomaden die op zoek zijn naar geschiedenis, charme en een gastvrije sfeer.

Het land biedt een bloeiende digital nomad cultuur, een hoog niveau van vloeiend Engels en gemakkelijke verbindingen met grote Europese steden. Het heeft ook zacht weer en u kunt het hele jaar door genieten van het buitenleven.

Het Portugal Digital Nomad Visum is een uitstekende optie voor telewerkers, freelancers, zelfstandigen en ondernemers. Het is maximaal één jaar geldig en kan met maximaal vier jaar worden verlengd. Portugal heeft een belastingimplicatie van 15% op inkomen uit buitenlandse bronnen voor de eerste tien jaar.

Portugal is niet alleen een geweldige plek om te werken, maar ook om te wonen. De warme gastvrijheid van een vriendelijke lokale bevolking zal je verwelkomen.

Van het verkennen van middeleeuwse steden en oude kastelen tot het genieten van de heerlijke keuken en het bruisende nachtleven, er is voor iedereen wel iets te beleven buiten werktijd in Portugal.

Kosten van levensonderhoud

Met de laagste kosten van levensonderhoud in West-Europa kan een gezellige alleenstaande die in het centrum van Lissabon woont ongeveer $2.162 per maand verwachten, inclusief huur. De meeste inwoners leven van een maandelijks bereik van $946 tot $1.570.

Internetverbinding

De penetratie van vaste breedbandverbindingen is hoog en de snelheden zijn over het algemeen goed. Veel hotels, appartementen en woningen bieden glasvezelverbindingen met snelheden van meer dan 100 Mbps. Mobiele datadekking is uitstekend, met 4G en 5G in de dichtst bevolkte gebieden.

6. Georgië

via Lonely Planet Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Georgië wordt een steeds populairdere bestemming voor digitale nomaden, en daar is een goede reden voor! Georgië heeft een uniek programma voor digitale nomaden genaamd " Op afstand van Georgië ."

Met dit programma, dat een eenvoudige online aanvraagprocedure kent, kunnen in aanmerking komende aanvragers maximaal 12 maanden in het land wonen en werken. Digitale nomaden zijn de eerste 183 dagen van hun verblijf vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Grote steden als Tbilisi en Batumi hebben een uitstekende internetinfrastructuur met hoge snelheden en een uitgebreide dekking, wat van vitaal belang is voor werk op afstand. Georgië heeft een groeiende technologie-industrie met co-working ruimtes, netwerk gebeurtenissen, en een ondersteunende gemeenschap voor digitale nomaden.

Door het gebrek aan mainstream entertainmentopties kun je genieten van de gevarieerde natuurlijke schoonheid van het land. De natuurlijke attracties van Georgië, van het majestueuze Kaukasusgebergte tot de Zwarte Zeekust, zijn een grote trekpleister voor digitale nomaden.

Je kunt wandelen, skiën, zwemmen of andere activiteiten ondernemen in de schilderachtige landschappen. Je kunt ook de verborgen juweeltjes van het land ontdekken, zoals de Okatse Canyon en de Martvili Canyon.

Deze verscheidenheid en het rijke culturele erfgoed van Georgië vormen een unieke achtergrond voor werk-privébalans en onvergetelijke ervaringen. Je kunt gebruikmaken van dagelijkse planner apps om je verblijf in Georgië te abonneren.

Kosten van levensonderhoud

De kosten van levensonderhoud in Georgië kunnen variëren afhankelijk van je locatie en levensstijl. In Tbilisi bijvoorbeeld zouden de geschatte maandelijkse kosten van een alleenstaande zonder huur ongeveer $700 zijn. De huur voor een appartement met één slaapkamer kan variëren van $500 tot $800 per maand, dus reken op een totale maandelijkse uitgave van $1200 tot $1500.

Internetverbinding

Grote steden in Georgië hebben openbare WiFi, waaronder cafés, hotels, restaurants, bibliotheken en musea. In Tbilisi is een gratis openbaar netwerk met de naam 'I Love Tbilisi' beschikbaar voor als je onderweg snel toegang nodig hebt.

7. Colombia

Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Een land met prachtige architectuur, inheemse invloeden en moderne flair - dat is Colombia voor jou. Het is een toevluchtsoord voor digitale nomaden waar je werkruimte een zonovergoten balkon kan zijn met uitzicht op levendige pleinen of een gezellig café te midden van kleurrijke koloniale gevels.

Wat Colombia tot een van de beste plekken maakt om een digitale nomade te zijn, is een uniek programma waarmee internationale inwoners op afstand kunnen werken met een toeristenvisum van 90 dagen dat kan worden verlengd tot een volledig jaar en nog eens met een jaar kan worden verlengd.

Digitale nomaden genieten ook van belastingvoordelen in Colombia. Ze zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en kunnen vrijstelling krijgen van aangepaste belastingen op telecommunicatie en elektronische apparaten die ze nodig hebben voor hun werk op afstand. Steden als Medellín en Bogotá hebben gevestigde gemeenschappen voor telewerkers, co-working ruimtes en gebeurtenissen, die verbinding en ondersteuning voor digitale werkers aanmoedigen.

Geniet het hele jaar door van een warm en gunstig klimaat, een gevarieerde en smaakvolle keuken en leer een beetje Spaans om je ervaring te verbeteren. Als je goed gedijt in diverse omgevingen, je je wilt onderdompelen in een cultuur en je je kunt aanpassen, dan is Colombia misschien wel jouw volgende werkbestemming!

Kosten van levensonderhoud

Hoewel een exact gemiddelde lastig is vanwege keuzes in levensstijl en locatie, kun je als alleenstaande in Colombia een maandelijks bedrag tussen $700 en $1.500 verwachten. Grotere steden zoals Bogota en Medellin zijn duurder dan kleinere steden.

Internetverbinding

Colombia loopt achter met de uitbreiding van breedband internet verbindingen. Slechts 73% van de inwoners heeft toegang tot internet en slechts 17% heeft een snelle internetverbinding. Het is mogelijk dat je niet op alle locaties goede WiFi-toegang hebt, vooral niet in afgelegen gebieden zoals de Amazon, Pacifische kust, Los Llanos en Providencia.

8. Hongarije

via De wereld van de digitale nomade Waarom digitale nomaden ervan houden

Hongarije heeft een groeiende gemeenschap van digitale nomaden, met mogelijkheden om verbindingen te leggen, samen te werken en te netwerken. Er zijn veel werkruimtes met eigen werkplekken, netwerk gebeurtenissen en sociale bijeenkomsten. Je kunt er vergaderingen en samenwerkingen aangaan met anderen zoals jij en nieuwe vrienden maken.

Met het visum voor werken op afstand voor Hongarije, de Witte Kaart, kunnen buitenlanders maximaal een jaar in het land wonen en werken, met de mogelijkheid om het met nog een jaar te verlengen. EU-burgers kunnen gratis in het land wonen en reizen. Digitale nomaden zijn de eerste tijd ook vrijgesteld van inkomstenbelasting in Hongarije 183 dagen van hun verblijf.

Hongarije is niet alleen een geweldige plek om te werken, maar ook om plezier te maken. Geniet van de levendige bars en pubs, dompel jezelf onder in "ruïnebars" zoals Szimpla Kert, en de energieke muziekscene.

Je kunt ook de cultuur en geschiedenis van het land ervaren door monumenten te bezoeken zoals het Buda Kasteel en de Kettingbrug, musea zoals de Hongaarse Nationale Galerie, of thermale baden zoals de Szechenyi Baden.

Deze stad stimuleert verbinding en culturele onderdompeling, waardoor het meer is dan een werkruimte. Het is een gemeenschap die je reislust omarmt.

Kosten van levensonderhoud

Hongarije biedt relatief lage kosten van levensonderhoud in vergelijking met West-Europa, waardoor het aantrekkelijk is voor budgetbewuste individuen. Reken op ongeveer $600-$1,000 per maand (exclusief huur) voor een alleenstaande. De huur heeft een grote invloed op de totale kosten. Boedapest is duurder dan kleinere steden.

Internetverbinding

Wi-Fi-hotspots zijn er in overvloed, vooral in toeristische gebieden. Verschillende gemeenten nemen deel aan dit EU-initiatief en bieden gratis Wi-Fi aan in openbare ruimtes zoals bibliotheken en buurthuizen.

9. Spanje

via TimeOut Waarom digitale nomaden ervan houden

Zonovergoten kusten en levendige straten zijn nog maar het begin. Spanje betovert digitale nomaden met zijn prachtige mix van betaalbaarheid, diverse landschappen en een siëstavriendelijke levensstijl.

Spanje heeft een speciaal visum voor digitale nomaden, het D8 visum. Met dit visum kun je maximaal een jaar in het land wonen en werken en het kan met maximaal vier jaar worden verlengd. Je betaalt de eerste 10 jaar slechts 15% belasting over je inkomen uit het buitenland - een geweldige deal vergeleken met andere landen.

Duik in de tapastochten, werk op afstand vanuit charmante plattelandsdorpjes met speciale ruimtes om samen te werken en sluit het jaar af met de Tomatina. Leer een paar zinnen om diepere verbindingen te leggen met de plaatselijke bevolking en misschien zelfs een paar freelance opdrachten te scoren.

Verken vulkanische bergtoppen, historische steden en verborgen stranden terwijl je geniet van werk dat wordt gevoed door een heerlijke keuken en warme zonneschijn. Spanje kan een charmante werkruimte en een cultureel feest zijn, waar werken op afstand naadloos samengaat met levendige tradities - een echt uniek toevluchtsoord voor digitale nomaden.

Kosten van levensonderhoud

Reken op ongeveer $800-$1.500 per maand, exclusief huur. Dit is inclusief boodschappen, basisvoorzieningen, openbaar vervoer, telefoon en internet. De huur is de grootste variabele, bereik $400-$1.000 voor een appartement met één slaapkamer, afhankelijk van de stad en de gewenste voorzieningen. Dus inclusief huur kan het totaal tussen de $1.200 en $2.500 per maand liggen. Meer uit eten gaan, wonen in grotere steden zoals Madrid of Barcelona of hobby's kunnen de kosten gemakkelijk verhogen.

Internetverbinding

Spanje heeft veel openbare Wi-Fi-hotspots in parken, musea, luchthavens en cafés. Je kunt in Madrid gratis gebruikmaken van Wi-Fi in veel musea, waaronder Paseo del Arte, het History Museum en het Museum of San Isidro. Je kunt ook gratis gebruik maken van internetcafés.

10. Vietnam

Waarom digitale nomaden er dol op zijn

Vietnam heeft een van de laagste kosten voor levensonderhoud in Zuidoost-Azië, waardoor je kunt genieten van een comfortabele levensstijl. Steden als Ho Chi Minh City, Da Nang en Hoi An hebben bloeiende gemeenschappen voor digitale nomaden met ruimtes om samen te werken, gebeurtenissen om te netwerken en online hulpmiddelen. Maak verbinding met collega's die op afstand werken, deel ervaringen en ondersteun hen.

Dompel jezelf onder in het fascinerende culturele tapijt van Vietnam, van oude tempels en pagodes tot koloniale architectuur. Verken levendige markten, geniet van de heerlijke keuken en wees getuige van unieke tradities.

Hoewel Vietnam nog geen speciaal visum voor digitale nomaden heeft, is het nog steeds een van de beste plaatsen in Zuidoost-Azië om een digitale nomade te zijn. Je kunt een toeristenvisum aanvragen voor een verblijf van maximaal 30 dagen en online werk aannemen bij in het buitenland gevestigde bedrijven.

Je kunt ook een Business Visum aanvragen voor een verblijf van maximaal 12 maanden (of zelfs langer als je het verlengt) en legaal werken met lokale clients of bedrijven. Digitale nomaden moeten 20% belasting betalen over hun inkomen.

Kosten van levensonderhoud

Reken op maandelijkse uitgaven tussen $650 en $1.200. Grote steden zoals Hanoi en Ho Chi Minh City zijn duurder dan kleinere steden en kustgebieden.

Internetverbinding

Mobiele datasnelheden zijn over het algemeen geschikt voor videogesprekken en online werk. Vaste breedband biedt nog hogere snelheden, vaak meer dan 100 Mbps in grote steden. De meeste openbare ruimtes hebben openbare WiFi, waaronder cafés, hotels, tuinen en winkelcentra.

Veelvoorkomende uitdagingen voor digitale nomaden

Een digitale nomade zijn klinkt als een droom die uitkomt, toch? Je kunt overal ter wereld werken, naar prachtige plaatsen reizen en genieten van een flexibele maar bevredigende levensstijl. Maar het is niet allemaal zonneschijn en regenbogen. Er zijn ook een aantal echte uitdagingen waar elke avonturier op afstand mee te maken krijgt.

Je kunt deze uitdagingen echter overwinnen met de juiste mentaliteit, nuttige hulpmiddelen en een paar praktische tips. Hier zijn de vijf grootste uitdagingen voor digitale nomaden en hoe je ze als een professional aanpakt:

Stabiele verbinding

Probleem: WiFi is essentieel voor digitale nomaden, maar niet alle bestemmingen hebben een snelle en stabiele internetverbinding

Oplossing: U kunt een lokale SIM-kaart met een datapakket kopen als back-up, een VPN gebruiken voor veiligheid en stabiliteit en de WiFi-kwaliteit van uw accommodatie en coworkingruimten onderzoeken voordat u deze boekt

Technische storingen

Probleem: Je laptop, camera en andere apparaten zijn je gereedschap, maar ze kunnen op elk moment kapot gaan of defect raken

Oplossing: U kunt een lijst bijhouden met erkende reparatiecentra voor uw apparatuur, een verzekering afsluiten voor uw apparaten en een back-up systeem aanhouden voor noodgevallen

Financiële problemen

Probleem: Je financiën beheren als digitale nomade kan lastig zijn, vooral als je te maken hebt met verschillende valuta, belastingen en uitgaven

Oplossing:U kunt een budget maken en uw uitgaven bijhouden, apps en tools gebruiken om uw geld en facturen te beheren, en ook een professionele accountant of belastingadviseur raadplegen voor uw specifieke situatie

Problemen met de balans tussen werk en privé

Probleem: Werken en leven onderweg kan de grenzen tussen werk en privé vervagen, wat kan leiden tot een burn-out of verveling

Oplossing: U kunt een regelmatig schema instellen en u daaraan houden, pauzes en vakanties nemen, lid worden van online of offline gemeenschappen van gelijkgestemden en hobby's en rente buiten het werk nastreven

Taal- en cultuurbarrières

Probleem:Reizen naar andere landen en culturen kan verrijkend zijn, maar het kan ook communicatie- en aanpassingsproblemen opleveren

Oplossing:Je kunt een aantal basiszinnen van de lokale taal leren, respectvol en open-minded zijn, en lokale gidsen of mentoren zoeken die je kunnen helpen bij het navigeren door de culturele nuances

Ben je een digitale nomade die wil werken en de wereld rondreizen? Wil je je werk en privéleven op afstand zo eenvoudig mogelijk beheren?

Goede online tools worden waardevolle metgezellen onderweg door taken te stroomlijnen, een soepele werking te garanderen en kostbare tijd vrij te maken om op verkenning te gaan.

Maar jongleren tussen verschillende software kan vermoeiend zijn!

Dus waarom zou je geen platform gebruiken dat je nomadische levensstijl ondersteunt en alle tools die je ooit nodig zult hebben in één oplossing samenvoegt?

Maak kennis met ClickUp, een alles-in-één productiviteitsplatform dat uw nomadische levensstijl net zo gemakkelijk ondersteunt als wanneer u aan uw bureau zou zitten!

1. Beheer projecten moeiteloos op afstand

Krijg een overzicht op hoog niveau van uw dagelijkse to-dos op een lijst, bord, kalender of een van de 10+ aanpasbare weergaven met ClickUp Projectmanagement Software ClickUp's software voor projectmanagement brengt teams en externe medewerkers dichter bij elkaar. Dit is alles wat u ermee kunt doen:

Vertrouw op het alles-in-één platform voor kennis- en werkbeheer om de efficiëntie en productiviteit te verhogen

GebruikClickUp Brein met 100+ AI-aangedrevenhulpmiddelen om content te schrijven, ideeën te genereren, vergaderingen en updates op te zetten, teksten samen te vatten of te bewerken, gegevens te analyseren en zelfs e-mailreacties op te stellen ofnieuwe client voorstellen onderweg

Maak uw aangepaste werkstromen door te kiezen uit 1000+ClickUp sjablonen en productiviteitsborden

Integreer bovendien met 1000+ populaire apps zoals Slack, G Suite en Microsoft om op afstand moeiteloos samen te werken aan werk

Met zijn toegankelijkheid, aanpasbaarheid en krachtige functies stelt de functie Projectmanagement van ClickUp digitale nomaden in staat om hun professionele en persoonlijke leven gemakkelijk te beheren. Abonneer u op uw volgende avontuur terwijl u ervoor zorgt dat deadlines worden gehaald en doelen van projecten vorderen soepel - allemaal vanuit een enkele, cloud-gebaseerde platform voor projectmanagement toegankelijk vanuit elke hoek van de wereld.

ClickUp Brain stelt u in staat om uw werkstroom te stroomlijnen en Taken te automatiseren voor een soepele nomadische ervaring

2. Snel en naadloos werk op afstand bijhouden

Voer sneller teamwerk uit met de software voor projectmanagement voor teams op afstand van ClickUp

Als je bedrijf werknemers over de hele wereld heeft en een digital nomad lifestyle aanmoedigt, kun je kiezen voor ClickUp's software voor projectmanagement voor teams op afstand . Deze software kan uw leden van externe teams op de volgende manieren helpen:

Plan, organiseer, wijs taken toe en werk overal aan samen met aanpasbaar Taakbeheer metClickUp Taken* Brainstorm, strategiseer, breng in kaart en werk samen aan ideeën metClickUp Whiteboards en zijn functies voor samenwerking in realtime

Bewerk in realtime samen met uw team opClickUp Documenten. Tag anderen met opmerkingen, wijs ze actiepunten toe en zet tekst om in traceerbare Taken om op de hoogte te blijven van ideeën

Breng teamcommunicatie onder één dak metClickUp chatten om updates te delen, hulpbronnen te koppelen en naadloos samen te werken

Blijf op koers om uw doelstellingen te halen met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden metClickUp Doelen* Deel schermopnames die uw boodschap met precisie en context overbrengen. Bewaar uw opnames voor later, stuur ze naar iedereen met een openbare link en meer metClickUp Clips #### 3. Schema's bijhouden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-596.png ClickUp sjabloon voor het blokkeren van planningen helpt u bij het bijhouden van uw activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst https://app.clickup.com/signup?template=t-182148352 Download dit sjabloon /$$$cta/

Met ClickUp's sjabloon voor het blokkeren van schema's kunt u uw vergaderingen en gebeurtenissen bijhouden en op de hoogte blijven van al uw Taken. Als digitale nomade moet u ook een evenwicht bewaren tussen genieten van de locatie waar u verblijft en ervoor zorgen dat u al uw werk op tijd voltooit.

Met dit sjabloon blokkeer je taken die onmiddellijke aandacht vereisen zonder dat je door tonnen e-mails en spreadsheets hoeft te bladeren.

Het beste deel is dat ClickUp van nature integreert met Google Agenda zodat wijzigingen in het ene platform onmiddellijk worden weergegeven in het andere. Krijg een overzicht van uw lijst met taken voor de dag, week of maand!

4. Blijf op de hoogte van uw financiën

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-598.png Maak een financieel abonnement door uw inkomsten, spaargeld, uitgaven, schulden en benodigdheden te beheren in ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk budget https://app.clickup.com/signup?template=t-180546810 Download deze sjabloon /$$$cta/

Als digitale nomade kan het een hoop hoofdbrekens kosten om uw budget te beheren en het beste uit uw verblijf te halen. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk budget komt eraan! Dit sjabloon zal u helpen uw uitgavenpatronen bij te houden en verantwoord uit te geven.

Wil je een factuur opstellen om naar je client te sturen of meerdere facturen op één plaats bijhouden? Kies uit 1000+ sjablonen om facturen te genereren. Je kunt het verzenden van facturen ook automatiseren via ClickUp Automatisering .

Via ClickUp integraties clickUp integreert met verschillende apps voor tijdsregistratie, zoals Timely, Timeneye, PomoDone, TimeCamp en meer. Deze apps helpen u de tijd te meten die aan een Taak is besteed en functies zoals tijdregistraties te gebruiken om uw clients te factureren.

Werk je per uur? Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapportages van je tijd vanaf elke locatie met ClickUp Project tijdsregistratie .

5. Abonneer je op je reis

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Gebruik het sjabloon Reisplanner van ClickUp om een probleemloze reis te plannen https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr Download deze sjabloon /$$$cta/

Met ClickUp's sjabloon Reisplanner kunt u moeiteloos reizen abonneren om uw digitale nomadische levensstijl voort te zetten!

Het plannen van reizen kan een hoop gedoe zijn. Maar met dit sjabloon kun je kosteneffectieve abonnementen en reisarrangementen maken en ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van je to-dos voor en tijdens je reis.

Je kunt ook gebruikmaken van de ClickUp Checklists functie om een checklist voor en na de reis te maken. Met uitgebreide bewerkingstools kunt u dingen afstrepen die u Nog te doen staat tijdens uw digitale nomadische reis!

Geef uw digitale nomadische levensstijl meer kracht met ClickUp

We hopen dat we u hebben geïnspireerd met onze lijst van de beste plaatsen om een digitale nomade te zijn. De digital nomad lifestyle lonkt met avontuur, flexibiliteit en de kans om opnieuw te definiëren wat werk en leven voor u betekenen. Dus vergeet het hokje, dump de 9-tot-5 en pak je paspoort - de wereld is nu jouw kantoor.

Als digitale nomade ruil je de vergaderzaal in voor het strand, conferentiegesprekken voor gesprekken in een café en de dagelijkse sleur voor een eindeloze reeks nieuwe ervaringen.

Natuurlijk komt deze vrijheid ook met verantwoordelijkheid! Jongleren met werk, financiën en reisabonnementen onderweg kan ontmoedigend zijn. Maar ClickUp is uw trouwe hulpje op dit wereldwijde avontuur. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog en haal het werk uit werken op afstand!

bonus: Bekijk deze_ *hulpmiddelen voor reisplanners* _!**_

Veelgestelde vragen

1. Waar kunnen digitale nomaden het beste wonen?

Er is niet één 'beste' plek om een digitale nomade te zijn, omdat dit sterk afhangt van individuele voorkeuren, behoeften en prioriteiten. Wat perfect is voor de ene persoon, kan een complete mismatch zijn voor een ander. Doe grondig onderzoek op websites voor digitale nomaden, zoals 'Nomad List', 'Digital Nomad World' en 'The Remote Nomad' om inspiratie op te doen voor de selectie van een locatie.

2. Wat is de meest betaalbare plek om een digitale nomade te zijn?

Hoewel betaalbaarheid afhangt van persoonlijke bestedingsgewoonten, bieden sommige regio's over het algemeen lagere kosten voor digitale nomaden:

Zuidoost-Azië : Landen als Thailand, Vietnam en Indonesië bieden budgetvriendelijke opties, vooral in kleinere steden en kustgebieden

: Landen als Thailand, Vietnam en Indonesië bieden budgetvriendelijke opties, vooral in kleinere steden en kustgebieden Oost-Europa : Steden zoals Boedapest, Belgrado en Sofia bieden betaalbare woonkosten met een goede internetinfrastructuur en groeiende digitale nomadengemeenschappen

: Steden zoals Boedapest, Belgrado en Sofia bieden betaalbare woonkosten met een goede internetinfrastructuur en groeiende digitale nomadengemeenschappen Latijns-Amerika : Ontdek bestemmingen als Medellin, Cuenca en Antigua voor een mix van betaalbaarheid, culturele rijkdom en een bijzonder levendige digitale nomadenscene

: Ontdek bestemmingen als Medellin, Cuenca en Antigua voor een mix van betaalbaarheid, culturele rijkdom en een bijzonder levendige digitale nomadenscene Noord-Afrika: Marokko en Tunesië bieden unieke ervaringen tegen lagere kosten in vergelijking met West-Europa, maar de betrouwbaarheid van internet en de infrastructuur kan variëren

Denk eraan, voordat je beslist, dat betaalbaarheid niet de enige factor is - onderzoek visumvereisten, internettoegang en persoonlijke voorkeuren.

3. Wat is het makkelijkste land om een digitale nomade te zijn?

Het bepalen van het 'gemakkelijkste' digitale nomadeland hangt af van je nationaliteit en prioriteiten. Er zijn echter een aantal landen die constant hoger scoren als het gaat om levensgemak: