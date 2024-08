10 beste AI-tools voor freelancers in 2024

Navigeren door de wereld van freelancen in de huidige concurrerende markt voelt soms als watertrappelen.

Creatieve ideeën en content van hoge kwaliteit geven je als freelancer een voorsprong, maar efficiëntie is de sleutel tot meer winst. Daar stappen AI-tools in! Met kunstmatige intelligentie aan je zijde kun je repetitieve taken automatiseren, zodat je tijd besparen en zoveel meer bereiken.

Waarom zou je het niet eens proberen? Bekijk de beste AI-tools voor freelancers die je productiviteit kunnen verbeteren en je tijd kunnen vrijmaken voor andere dingen! 💡

AI-tools zijn als een privé team van assistenten die standvastig op de achtergrond werken om inzichten en ideeën te genereren die je werk een boost geven.

Of je nu een freelance schrijver, ontwerper of ondernemer bent, de juiste AI-tool zal je werk verbeteren projectontwikkeling projectmanagement en processen voor het aanmaken van content.

Maar freelancers moeten weten wat ze zoeken bij het kiezen van de juiste tools in een wereld die verzadigd is van AI-technologieën.

Zoek naar AI-tools die de voordelen bieden die voor jou het belangrijkst zijn, zoals:

Gebruiksvriendelijke interface voor snelle onboarding

Automatiseringstools voor uw terugkerende Taken

Sleutelfuncties die voor u van belang zijn, zoals afbeeldingen van hoge kwaliteit, plagiaatvrije content en hoge kwaliteit content

SEO-optimalisatie die eigenaren van websites, freelance contentmakers en schrijvers helpt hoger te scoren in zoekmachines met SEO-geoptimaliseerde content

Als je grote projecten beheert, kun je je AI-genererende productiviteit verhogen met AI-tools voor productmanagers of projecttoezicht en project abonnement software.

Het aantal beschikbare AI-tools is toegenomen naarmate de vraag naar AI-oplossingen groeit. Maar welke springen er echt uit?

Hieronder gaan we dieper in op de 10 beste AI-tools om je te helpen je creatieve output te verbeteren en voorop te blijven in je veld.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Of je nu betere content wilt schrijven, terugkerende taken wilt automatiseren of inzicht wilt krijgen in je gegevens, ClickUp AI-tools hebben u gedekt.

ClickUp AI schrijfassistent functie kan je helpen bij het opstellen van e-mails, het maken van blogs en het genereren van content.

Verbeter tekst snel met ClickUp document het perfecte hulpmiddel voor de bewerking van kleine stukjes tekst.

U zult ook dol zijn op ClickUp's functie Document samenvatten! Hiermee worden lange documenten snel samengevat, zodat u weet wat belangrijk is.

Of u nu een nieuwe freelancer bent of een doorgewinterde professional, ClickUp AI schrijftools kunnen je helpen om je werk naar een hoger niveau te tillen.

ClickUp beste functies

Ruime selectie AI-tools voor elk beroep, inclusief marketing, verkoop, productontwerp en engineering,content productieschrijven en meer

Schrijf met AI functie helpt je een blogbericht, e-mail en meer op te stellen in slechts een paar klikken

Met de functie Document samenvatten vat je lange documenten snel samen

ClickUp limieten

De tools voor projectmanagement hebben soms een leercurve

De mobiele app biedt (nog) niet alle functies van de desktop-app!

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.564+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.564+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.775+ beoordelingen)

2. Lyne.ai

via Lyne.ai Wilt u de manier waarop u cold outreach benadert veranderen? De Lyne.ai sales personalisatie tool wil het zware werk voor je doen.

Lyne.ai is ontworpen om de respons van je koude prospectie-inspanningen te verhogen en automatiseert de vaak vervelende taak van het opstellen van unieke intro's en ijsbrekers voor koude e-mails.

Met een mix van cloud en on-premise implementaties, robuuste ondersteuning en uitgebreide training, maakt Lyne.ai sales personalisatie sneller en minder tijdrovend.

Lyne.ai beste functies

Hoogwaardige app in vergelijking met de meeste vergelijkbare AI-tools

Maakt vaak betere openingszinnen dan gebruikers zelf kunnen bedenken

Zeer gewaardeerde klantenservice

Lyne.ai limieten

Gepersonaliseerde ijsbrekers zijn niet altijd accuraat

Gebruikers moeten mogelijk content bewerken en herschrijven voor een betere kwaliteit

Gebruikers zeggen dat sommige functies verwarrend kunnen zijn

Lyne.ai prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Aangepast : $120/maand per gebruiker

: $120/maand per gebruiker Unlimited: neem contact op voor prijzen

Lyne.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (58+ beoordelingen)

: 4.6/5 (58+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (91+ beoordelingen)

3. Futurenda

via Futurenda Futurenda is een app voor persoonlijke productiviteit die AI gebruikt om je te helpen je tijd effectiever in te delen.

Met deze app leert kunstmatige intelligentie jouw gewoontes kennen om automatisch een dagelijkse agenda te maken die bij jouw levensstijl past.

De AI-tool bevat functies zoals prioriteiten stellen voor taken, tijdsregistratie en blokken om je te helpen op schema te blijven en je doelen te bereiken.

Futurenda is een geweldige optie voor mensen die op zoek zijn naar een app voor persoonlijke productiviteit om hun tijd te beheren, georganiseerd te blijven en hun doelen te bereiken.

Futurenda beste functies

Updates voor marketing teams wanneer bestellingen en deadlines veranderen

Notificaties op de desktop herinneren je eraan wanneer je je klaar moet maken voor vergaderingen

Past zich dynamisch aan veranderingen aan

Futurenda limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het wisselen van tijdperioden voor taken

Futurenda prijzen

Gratis

Premium : $5.99/maand

: $5.99/maand Unlimited: $19,99/maand

Futurenda beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (4+ beoordelingen)

: 4.5/5 (4+ beoordelingen) Capterra: N/A

4. Vereenvoudigd

via AI-afbeeldingsvergroter AI Image Enlarger is een online hulpprogramma dat afbeeldingen tot 400 procent kan vergroten zonder afbreuk te doen aan de scherpte of duidelijkheid van de afbeelding.

Het is een geweldige optie voor bedrijven en particulieren die afbeeldingen moeten vergroten voor marketing, afdrukken of andere doeleinden.

AI Image Enlarger gebruikt een diep lerend algoritme dat de afbeelding analyseert en deze reconstrueert op een grotere grootte. Als je een afbeelding moet vergroten zonder kwaliteit te verliezen, dan is AI Image Enlarger een geweldige optie.

AI Image Enlarger beste functies

Verbetert de kwaliteit van afbeeldingen, zoals het verwijderen van onscherpte

Helpt de belichting en kleur van foto's te verbeteren

Werkt snel en is zeer gebruiksvriendelijk

AI Image Enlarger limieten

Rapporten melden vaak bugs

Kan de fotoresolutie niet verhogen

Lage pixelgrootte en gebruiksopties in de gratis versie

AI Image Enlarger prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starter : $4.90/maand

: $4.90/maand Premium : $9,90/maand

: $9,90/maand Geavanceerd: $19/maand per gebruiker

AI Image Enlarger beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (28+ beoordelingen)

: 4.3/5 (28+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

Bonus: AI detector software !

6. Logopony

via Logopony Logopony is een AI-gestuurde logomaker die bedrijven helpt om logo's van hoge kwaliteit te maken in slechts enkele minuten.

Kies vooraf gemaakte elementen uit een bibliotheek van meer dan 100.000 pictogrammen en sjablonen. Maak vervolgens je eigen logo door de tekst, kleuren en lettertypes aan te passen.

Als je Klaar bent, kun je met Logopony een voorbeeld van je logo bekijken op verschillende producten en marketingmaterialen en je logo downloaden in formaten met een hoge resolutie.

Logopony is een geweldige optie voor bedrijven van elke grootte die een professioneel logo willen maken zonder veel geld uit te geven.

Logopony beste functies

Grote bibliotheek met pictogrammen ensjablonen voor freelancers* Bekijk een voorbeeld van logo's op verschillende producten en marketingmaterialen:

Download logo's in hoge resolutie formats

Logopony limieten

Beperkte selectie lettertypes beperkt creativiteit

Sommige gebruikers rapporteren resultaten van beperkte kwaliteit

Geen gratis versie

Logopony prijzen

Basis : $20/maand

: $20/maand Premium: $60/maand

Logopony beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (5+ beoordelingen)

: 3.7/5 (5+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Duurzaam

via Duurzaam Ben je een freelancer die je website wil bouwen maar niet de tijd heeft om het Nog te doen? Dan kan de AI-technologie van Durable de perfecte oplossing zijn.

De AI-websitebouwer is bedoeld voor kleine bedrijven en freelancers die hun eigen website willen bouwen en tijd en geld willen besparen.

Je kunt je business online krijgen in slechts drie klikken. Durable maakt een volledig ontworpen website met marketingteksten, afbeeldingen en een contactformulier. Daarna gebruik je de eenvoudige bewerkingstools om je pagina aan te passen en de site uit te breiden. Je hebt geen code nodig!

Durable helpt je meer jobs te boeken met AI copywriting sEO, analyse en een eenvoudig AI CRM.

duurzame #### beste functies

Reviews zijn het erover eens dat het schokkend snel een website bouwt

Biedt een grote bibliotheek met gratis afbeeldingen om uit te kiezen

Biedt veel opties voor kleuren en lettertypen

duurzame #### beperkingen

Kan geen site code kopiëren of exporteren

Recensenten zeggen dat de sjablonen van de ene branche op de andere lijken

Beperkte functionaliteit

Geen gratis versie

Duurzame prijzen

Starter : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business: $20/maand per gebruiker

Duurzame beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Schrijftonic

via Schrijftonic Writesonic is een AI generator van content en platform voor het genereren van afbeeldingen dat freelancers kan helpen boeiende en aantrekkelijke content te maken. Het helpt bij het maken van blogberichten die goed scoren in zoekmachines.

De AI-schrijftool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om content van hoge kwaliteit te genereren die is afgestemd op jouw specifieke behoeften.

Het houdt rekening met je target doelgroep, zoekwoordenonderzoek en de behoeften voor zoekmachineoptimalisatie.

Writesonic AI tekst generator kan ook content in lange formaten maken, zoals artikelen en white papers.

Writesonic beste functies

Voegt een menselijk tintje toe en produceert op mensen lijkend schrijfwerk

Uitstekende chatbot ontwikkelingsmogelijkheden

Uitstekende klantenservice

Writesonic limieten

De limiet van woorden per maand kan te laag zijn voor sommige schrijvers

Gebruikt kredieten bij bewerkingen en kleine wijzigingen

Writesonic prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.818+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.818+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.798+ beoordelingen)

9. RescueTime

via RescueTime RescueTime is een app voor tijdsregistratie en productiviteit die u helpt te begrijpen hoe u uw tijd online besteedt. Het houdt je computergebruik bij en voorziet je van rapportages over je productiviteit, focus en afleidingen.

RescueTime kan u helpen gebieden te identificeren waar u uw tijdbeheer en productiviteit kunt verbeteren.

RescueTime beste functies

Goed werk bij het toewijzen van uren en helpen om tijd te besparen

Eenvoudig en intuïtief te gebruiken, rijk aan gegevens

Vriendelijk en snel ondersteunen

RescueTime limieten

Gebruikers zouden graag snellere laadtijden zien

Productupdates zijn zeldzaam

Sommige aanpassingen en bewerkingen vereisen vervelende aandacht

RescueTime prijzen

Lite : Free

: Free Premium: $12/maand

RescueTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (90+ beoordelingen)

: 4.1/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (135+ beoordelingen)

10. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai is een AI-gestuurde transcriptieservice die je helpt bij het opnemen en transcriberen van vergaderingen, lezingen en andere spraakopnames in realtime. Het kan ook samenvattingen van je opnames genereren, zodat je de informatie die je nodig hebt gemakkelijk kunt terugvinden.

Otter.ai is een geweldige AI-tool voor studenten, professionals en iedereen die vooruit wil blijven, tijd wil besparen en productiviteit wil verbeteren.

Otter.ai beste functies

Doet geweldig werk met het automatiseren van het transcriptieproces

Nauwkeurige transcripties, zelfs in lawaaiige omgevingen

Gebruiksvriendelijke interface met uitgebreide functies

Otter.ai beperkingen

Offline transcriptie is niet beschikbaar

Biedt geen sprekeridentificatie, wat limiet kan zijn bij het transcriberen van vergaderingen

Opdringerig bij gebruik op Zoom, verschijnt op het scherm als deelnemer

Otter.ai prijzen

Gratis

Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (114+ beoordelingen)

: 4.0/5 (114+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (67+ beoordelingen)

Of je nu content wilt aanmaken, sociale media wilt beheren of je taken wilt beheren, AI-technologie heeft iedereen iets te bieden.

Van AI-tools tot AI-websitebouwers, freelancers kunnen tools vinden die voldoen aan de technische eisen en aansluiten bij de veranderende behoeften van de freelancegemeenschap.

De huidige generatie AI-tools brengt de kracht van creativiteit en efficiëntie binnen handbereik zodat je je winst kunt verhogen en kunt genieten van een betere balans tussen werk en privé.

Wil je nog een stapje verder gaan in je efficiëntie? Overweeg dan Extensies voor Chrome om u te helpen uw productiviteit op een breder niveau te verhogen.

Meld u aan voor een gratis ClickUp-werkruimte en ontdek hoe deze u kan helpen uw werkstroom te automatiseren en meer Klaar te krijgen met minder moeite. ClickUp is de alles-in-één app voor productiviteit die je kan helpen om je freelance business naar een hoger niveau te tillen.