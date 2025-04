15 Beste dagelijkse routine apps in 2025

Een app voor dagelijkse routine kan je dag maken of breken.

De perfecte app gaat verder dan eenvoudig plannen, het verhoogt de productiviteit, zorgt voor betere gewoontes en houdt je gemotiveerd.

Na uitgebreide experimenten en analyse met mijn team heb ik een lijst samengesteld van de beste apps voor dagelijkse routine. Deze toppers stroomlijnen je dag en helpen je moeiteloos je doelen te bereiken.šŸŽÆ

Wat moet je zoeken in apps voor dagelijkse routine?

Bij het beoordelen van een dagelijkse routine app het eerste waar ik naar kijk is eenvoudigheid. Als het te ingewikkeld is, voegt het eerder stress toe dan dat het je dag stroomlijnt - en dat is volledig in strijd met het doel.

Dit is wat je moet zoeken in een app voor dagelijkse routine:

Aanpasbare routines: Flexibiliteit is essentieel, of het nu gaat om het organiseren van werk of het bijhouden van persoonlijke gewoonten. Omdat niet elke dag verloopt zoals gepland, is een app die zich aanpast aan veranderende schema's een must

Flexibiliteit is essentieel, of het nu gaat om het organiseren van werk of het bijhouden van persoonlijke gewoonten. Omdat niet elke dag verloopt zoals gepland, is een app die zich aanpast aan veranderende schema's een must

Apps voor dagplanners en het bijhouden van gewoontes zijn effectiever als ze synchroniseren met kalenders en andere veelgebruikte tools van derden, waardoor het gemakkelijker wordt om alles op ƩƩn plek te beheren

App herinneringen moeten ondersteunend zijn, niet opdringerig-helpende herinneringen houden gebruikers op het goede spoor zonder ze te overweldigen

De 15 beste dagelijkse routine apps

1. ClickUp (beste app voor het plannen van dagelijkse routines op basis van AI) ClickUp is een krachtig hulpmiddel voor het beheren van dagelijkse routines en het stroomlijnen van uw dag.

Via een gepersonaliseerd dashboard brengt ClickUp uw belangrijkste ClickUp- taken, herinneringen, doelen en gebeurtenissen in uw agenda samen op Ć©Ć©n plek, waardoor het gemakkelijker wordt om dagelijkse activiteiten te abonneren en prioriteiten te stellen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-13.png ClickUp-taak kalenderweergave om werk te visualiseren, taken te herschikken en tijdlijnen van projecten te beheren /%img/

werk visualiseren, taken herschikken en projecttijdlijnen beheren met ClickUp Calendar_ Weergave

De ClickUp Kalender Weergave werkt uitstekend als een dagelijkse planner die rechtstreeks synchroniseert met ClickUp Taken maakt het zichtelijker wat er op het programma staat. De naadloze integratie met toepassingen van derden zorgt ervoor dat alle vergaderingen en deadlines op Ć©Ć©n plaats blijven.

Taken kun je gemakkelijk formatteren, kleuren en koppelen in ClickUp's takenlijsten Nog te doen om overal een werkstroom te creƫren waarop u actie kunt ondernemen.

gebruik ClickUp Brain om dagelijkse routines of verschillende projecten in te plannen_

De beste functie van ClickUp voor het beheren van dagelijkse routines is ClickUp Brein de krachtige ClickUp AI assistent van ClickUp. Het helpt bij het genereren van lijsten met taken, vat voltooide taken samen en beantwoordt zelfs sleutelvragen zoals: Waar moet ik nu aan werken? of Welke taken zijn het meest dringend? Bovendien werkt ClickUp Brain als een uitstekende AI-planner door actiepunten en subtaakplanning te automatiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-257.png ClickUp's sjabloon voor dagelijkse planningen https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen om uw dagelijkse routine te optimaliseren. U kunt gebruik maken van ClickUp's Dagindeling sjabloon om taken, afspraken en boodschappen in te plannen in drie verschillende categorieƫn - Persoonlijk, Werk en Doelen - om uw dag beter te plannen. Het sjabloon helpt u ook gezonde gewoonten op te bouwen door terugkerende taken te maken.

Voor diegenen die geĆÆnteresseerd zijn in het bijhouden van gewoonten, biedt ClickUp een handig ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten ook.

ClickUp beste functies

ClickUp Kalender weergave organiseert taken en herinneringen visueel, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en consistent te blijven met uw routines

organiseert taken en herinneringen visueel, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en consistent te blijven met uw routines ClickUp Brain laat u uw ideeƫn en taken vastleggen en organiseren met de superkracht van ClickUp AI

laat u uw ideeƫn en taken vastleggen en organiseren met de superkracht van ClickUp AI ClickUp's tijdsregistratie functie helpt u de duur van taken bijhouden, waardoor het gemakkelijker wordt uw dagelijkse routine te abonneren

ClickUp Taken vereenvoudigt het beheer van uw dagelijkse routine door u in staat te stellen taken aan te passen en te prioriteren, zodat elke taak in lijn is met uw persoonlijke doelen en schema's

vereenvoudigt het beheer van uw dagelijkse routine door u in staat te stellen taken aan te passen en te prioriteren, zodat elke taak in lijn is met uw persoonlijke doelen en schema's ClickUp Doelen laat u op koers blijven om uw dagelijkse routinedoelen te halen met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden

ClickUp Herinneringen informeert u over komende professionele en persoonlijke Taken zodat u nooit een deadline mist

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren met de UI van het platform vanwege de overvloed aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordeling ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Todoist (het beste voor gedetailleerd Taakbeheer)

via Todoist Als je het moeilijk vindt om je taken en deadlines bij te houden of er snel door overweldigd raakt, probeer dan Todoist. Het is een eenvoudige Taakmanager en Todoist app die dagelijkse activiteiten in verschillende categorieƫn indeelt, zoals fitness, afspraken, projecten, enz.

Je kunt taken indelen in verschillende prioriteitsniveaus en je concentreren op wat belangrijk is. Todoist stelt je ook in staat om subtaken aan te maken voor betere abonnementen en organisatie. Bovendien helpt het je om de voortgang op dagelijkse en wekelijkse basis te visualiseren en bij te houden.

Todoist beste functies

Gebruik labels , prioriteiten en categorieƫn om je taken gemakkelijk te organiseren en je te concentreren op wat het belangrijkst is

, prioriteiten en categorieƫn om je taken gemakkelijk te organiseren en je te concentreren op wat het belangrijkst is Stel herinneringen in voor je taken om ervoor te zorgen dat je deadlines haalt

in voor je taken om ervoor te zorgen dat je deadlines haalt Samenwerken met je team en hun dagelijkse takenlijsten bijhouden

Todoist beperkingen

Het biedt geen ingebouwde tijdsregistratie, wat een nadeel kan zijn voor degenen die hun werkuren nauwgezet moeten bijhouden

Todoist prijzen

Free: Basis projectmanagement met maximaal 5 persoonlijke projecten

Basis projectmanagement met maximaal 5 persoonlijke projecten Pro: $4 per maand per gebruiker

$4 per maand per gebruiker Business: $6 per maand per gebruiker

Todoist beoordeling

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.400+ beoordelingen)

3. TickTick (het beste voor het organiseren van Taken)

via TickTick TickTick is een geweldige app voor het organiseren van je dagelijkse routine. Met voice input kun je gemakkelijk taken dicteren en toevoegen aan je takenlijst. Je kunt ook e-mails omzetten in taken. Je kunt je lijsten met taken delen met je vrienden, familie of collega's.

Wat ik het leukste vond aan TickTick is dat het automatisch deadlines aan de kalender toevoegt, zodat je geen deadlines mist. Het is ook gemakkelijk om dagelijkse activiteiten te organiseren in mappen, taken en checklists.

TickTick beste functies

Verbeter de efficiƫntie van Taken met de Pomodoro timer om gefocust te blijven op taken

Ontdek de gratis habit tracker app om dagelijkse gewoontes en doelen direct in de app bij te houden

Statistieken weergeven over het voltooien van taken en samenvattingen van uw werkstroom om uw dag beter te beheren

TickTick beperkingen

Het beheren van grotere projecten met complexe afhankelijkheid van taken kan lastig worden door de beperkte geavanceerde functies voor het visualiseren en beheren van afhankelijkheid tussen taken

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $35.99 per jaar

TickTick beoordeling

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. Any.do (Beste om bovenop je Nog te doen lijst te blijven)

via Nog te doen Als je op zoek bent naar een eenvoudige app die al je taken en gebeurtenissen in je agenda op Ć©Ć©n plek weergeeft, probeer dan Any.do. Je kunt direct deelnemen aan vergaderingen door te klikken op gebeurtenissen in de agenda in Any.do. De meest interessante functie is WhatsApp herinneringen. Je hoeft alleen maar Taken te maken en herinneringen te ontvangen op WhatsApp zodat je niets mist.

Ik vond ook de widgets van Any.do leuk die een snel overzicht geven van komende gebeurtenissen en taken. Er zijn aparte lijsten voor persoonlijke activiteiten, werk, boodschappen enzovoort, waardoor je je dag beter kunt plannen en beheren.

Any.do beste functies

Krijg slimme suggesties voor belangrijke Taken voor elke dag

Neem met Ć©Ć©n klik deel aan vergaderingen van teams door gebeurtenissen in de agenda toe te voegen aan Any.do

Samenwerken met je team of familie om lijsten te delen en taken toe te wijzen

Houd je taken en lijsten up-to-date met cross-platform synchroniseren op alle apparaten, waaronder telefoons, tablets, desktops en zelfs smartwatches

Any.do beperkingen

De interface van de app is weliswaar schoon, maar laadt soms traag, vooral bij het verwerken van grote aantallen taken of lijsten

Prijzen van Any.do

Free: Voor het organiseren van je persoonlijke leven

Voor het organiseren van je persoonlijke leven Premium: $47,99 per maand per gebruiker

$47,99 per maand per gebruiker Familie: $89.99 per maand voor 4 leden

$89.99 per maand voor 4 leden Teams: $47,99 per maand per lid

Nog te doen beoordeling

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. Sunsama (Beste voor begeleide dagelijkse abonnementen)

via Sunsama Sunsama is een digitale dagplanner die een stap-voor-stap proces biedt om een dagelijkse routine te creƫren. Begin met het toevoegen van de taken die je in een dag wilt voltooien. Je kunt taken toevoegen vanuit e-mails, Trello en Asana om alles op ƩƩn plek te beheren

Wijs vervolgens een duur toe aan elke taak en plan de taken in op de kalender. Je kunt e-mails uit je mailbox slepen en omzetten in taken, zodat je tijd kunt vrijmaken om aan belangrijke e-mails te werken.

Sunsama beste functies

Gebruik de daily planning workflow om taken te organiseren en te prioriteren. Het zal je helpen om alleen te focussen op wat haalbaar is voor die dag

om taken te organiseren en te prioriteren. Het zal je helpen om alleen te focussen op wat haalbaar is voor die dag Beheer uw taken en vergaderingen samen met kalender taakintegratie

Plan afleidingsvrije sessies met de focusmodus

Sunsama beperkingen

De prijs kan hoger aanvoelen dan andere apps, wat mogelijk niet geschikt is voor veel gebruikers

Sunsama prijzen

Free: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Abonnement: $20 per maand

Sunsama beoordeling

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 20+ beoordelingen

6. Routine (het beste voor bloktijden)

via Routine Routine is een app voor productiviteit waarmee je dingen sneller en efficiƫnter Klaar krijgt. Je kunt taken toevoegen, deadlines instellen en taken plannen op basis van je werklast. Het helpt je ook om de hele dag of week te visualiseren met behulp van meerdere lay-outs.

Routine beheert ook gegevens van alle kalenders op Ć©Ć©n plek. De functie tijd blokkeren is geweldig om dingen Klaar te krijgen. Je kunt je belangrijke taken gewoon naar de kalender slepen om tijd te blokken en je beter te concentreren.

Routine beste functies

Beheer je dag beter door te begrijpen hoeveel tijd je hebt tussen twee gebeurtenissen

Integreert taken, aantekeningen en gebeurtenissen in de agenda voor een duidelijk overzicht van uw dag

Ontvang herinneringen voor vergaderingen en laat mensen met Ć©Ć©n klik weten dat u te laat bent

Routinebeperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de app wat minder intuĆÆtief in gebruik is en dat sommige secties niet goed aanvoelen

Routineprijzen

Gratis

Professioneel: $12 per maand

$12 per maand Business: $15 per maand per gebruiker

$15 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Routine beoordeling

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 20+ beoordelingen

7. Notion Kalender (Beste voor tijdbeheer)

via Notion Notion is een andere populaire app die helpt met tijdbeheer door al je persoonlijke en professionele afspraken in Ć©Ć©n ruimte te organiseren. Een geweldige functie is om direct vanuit het menu aan gesprekken deel te nemen zodat je niet hoeft te zoeken naar de koppelingen voor vergaderingen.

Het heeft een ingebouwde planningsfunctie zodat anderen je tijd kunnen boeken zonder dat je naar een andere app hoeft te gaan. Notion combineert ook taakbeheer, aantekeningen maken en projectdatabases voor een verbeterde productiviteit.

Notion Agenda beste functies

Taken verbinden met aantekeningen, bronnen of gebeurtenissen in de agenda met gekoppelde databases

Stuur een planningslink via Notion om anderen tijd bij je te laten boeken

Creƫer efficiƫnte werkstromen met het commando menu en snelkoppelingen

Notion Kalender limieten

Er is geen offline functie, wat een nadeel kan zijn voor mensen die onderweg zonder internet toegang tot hun werk moeten hebben

Notion Kalender prijzen

Gratis

Plus: $12 per maand per zetel

$12 per maand per zetel Business: $18 per maand per zetel

$18 per maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion Kalender beoordeling

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

8. Evernote (het beste voor het organiseren van aantekeningen)

via Evernote Als je aantekeningen wilt maken, projecten wilt plannen en wilt vinden wat je nodig hebt, Evernote zou je keuze kunnen zijn. Met Evernote kun je zowel kortetermijntaken als langetermijnprojecten op ƩƩn plek bijhouden. Je kunt al je gedachten, ideeƫn en Taken op ƩƩn plaats opslaan. Je kunt ook direct vanuit je aantekeningen taken aanmaken en ze toevoegen aan je dagelijkse routine.

Evernote beste functies

Sla tekst, afbeeldingen, spraakmemo's en knipsels van het web op, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor het organiseren van zowel persoonlijke als werk-gerelateerde content met de geavanceerde functie voor het maken van aantekeningen

Beheer to-do lijsten en herinneringen direct in je aantekeningen zodat je acties kunt koppelen aan specifieke projecten of ideeƫn voor een betere context

Koppel aantekeningen aan gebeurtenissen in de agenda om je dagelijkse vergaderingen te plannen

Evernote limieten

Evernote kan overladen zijn met functies en heeft een steile leercurve, waardoor het minder intuĆÆtief is voor degenen die de voorkeur geven aan een eenvoudige, gestroomlijnde Taakmanager

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99 per maand

Evernote beoordeling

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

9. Habitica (Beste voor gamified gewoonteontwikkeling en bijhouden)

via Habitica Als je een fan bent van videogames, kan Habitica een geweldig hulpmiddel voor dagelijkse routine zijn. Het gamificeert gewoontevorming en het bijhouden van dagelijkse doelen en lijsten met taken zodat je een georganiseerde dagelijkse routine kunt hebben. Door je taken en doelen te behandelen als opdrachten in een RPG, motiveert Habitica gebruikers om betere gewoontes op te bouwen, taken te voltooien en hun doelen te bereiken door middel van een leuke, interactieve aanpak

Als je Taken voltooit, stijg je in level en kun je je Avatar veranderen. Je kunt zelfs meespelen met je vrienden en tegen monsters vechten om nieuwe functies vrij te spelen, zoals pantser en magische vaardigheden.

Habitica beste functies

Verdien punten, speel beloningen vrij en stijg in level met je teken door dagelijkse taken, to-dos en gewoontes te voltooien met Taak Gamification

Ontwikkel goede gewoontes en elimineer slechte gewoontes op een leuke, boeiende manier

Doe mee aan parties en neem deel aan uitdagingen met vrienden of andere gebruikers met de Teams en sociale functies, die verantwoording en samenwerking aanmoedigen

Habitica limieten

De spelachtige interface kan overweldigend worden, vooral als je geen fan bent van spelelementen

Prijzen van Habitica

Gratis

Groepsabonnement: $9 per maand + $3 per lid

Beoordeling Habitica

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

10. Way of Life (Beste intuĆÆtieve gewoonte-tracker)

via Manier van leven Als je het moeilijk vindt om gewoonten op te bouwen, probeer dan een intuĆÆtief programma voor het bijhouden van gewoonten zoals Way of Life. Het biedt een levendige, kleur-gecodeerde stijl voor het bijhouden van dagelijkse routines en het organiseren van Taken. Je zult herinneringen blijven krijgen tenzij je goede gewoonten vormt.

Het beste deel is de functie voor het bijhouden van aantekeningen waarmee je je dagelijkse stemming kunt inloggen en kunt bijhouden wat je triggerde om je gewoonte te doorbreken.

Way of Life beste functies

Gewoonten vastleggen met slechts een paar tikken, waardoor het gemakkelijk is om de voortgang bij te houden zonder overweldigd te worden

Grafieken en grafieken analyseren die je succespercentages in de loop van de tijd laten zien, zodat je trends kunt herkennen en je dagelijkse routines hierop kunt aanpassen

Op koers blijven en een dagelijkse routine opbouwen met herinneringen voor taken

Levenswegbeperkingen

Het is in de eerste plaats een app voor het bijhouden van gewoontes, dus gebruikers die op zoek zijn naar een uitgebreide taakmanager zullen merken dat het op dat gebied tekortschiet

De gratis versie beperkt het aantal gewoontes dat je kunt bijhouden, wat beperkend kan zijn voor mensen met complexere routines

prijzen Way of Life

Free: Tot 3 gewoontes bijhouden met basisfuncties

Tot 3 gewoontes bijhouden met basisfuncties Premium: $4,99 per maand per gebruiker

Beoordeling Way of Life

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Aanmerking genoeg beoordelingen

11. Streaks (Het beste voor het bijhouden van dagelijkse gewoontes)

via Strepen Met de eenvoudige en effectieve functie van Streaks voor het bijhouden van gewoonten kunt u goede gewoonten opbouwen door u te richten op het onderhouden van dagelijkse activiteiten. Het legt de nadruk op consistentie, beloont gebruikers voor het voltooien van taken en gewoonten dag na dag.

Ik vind het leuk dat Taken kunnen worden ingesteld voor aangepaste dagen in plaats van de hele week. Het biedt ook statistieken over het voltooien van taken om gebruikers gemotiveerd te houden.

Streaks beste functies

Handhaaf dagelijkse gewoonten door een streak in leven te houden, wat een element van uitdaging en beloning toevoegt

Taken instellen als dagelijks of op specifieke dagen van de week, biedt flexibiliteit in het opbouwen van gewoonten die bij uw levensstijl passen

Dagelijks tot 24 Taken aanmaken in verschillende talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Spaans

Streaks limieten

Streaks is beperkt op het gebied van Taakbeheer naast het bijhouden van gewoontes, wat misschien niet genoeg is voor gebruikers die behoefte hebben aan complexere functies voor productiviteit

Het heeft geen versie voor Android

Prijzen van Streaks

$4,99 per maand per gebruiker

Beoordeling Streaks

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

12. stickK (Beste om toewijding op te bouwen om doelen te bereiken)

via Klokweergave Als je dag te snel voorbij gaat en je het gevoel hebt dat je niet veel hebt bereikt, probeer dan Clockify. Probeer het om de tijd bij te houden voor elke taak en tijdrovende taken te identificeren om je dag dienovereenkomstig te plannen.

Een voorbeeld: e-mails beantwoorden kost veel tijd, dus ik probeer 's ochtends een uur opzij te zetten om hieraan te werken. Hierdoor heb ik meer controle over mijn tijd en kan ik mijn dag efficiƫnt inplannen, omdat ik weet hoeveel tijd ik aan elke taak moet besteden.

Clockify beste functies

Log de gewerkte uren aan verschillende taken en projecten met de tijdsregistratie functie en begrijp waar je tijd naartoe gaat en identificeer verbeterpunten

Krijg gedetailleerde rapportage en analyses over productiviteitspatronen en pas je routine aan om de efficiƫntie te maximaliseren

over productiviteitspatronen en pas je routine aan om de efficiƫntie te maximaliseren Integreer Clockify met andere populaire projectmanagement en productiviteit apps voor naadloze workflow management

Clockify beperkingen

De gratis versie biedt basis rapportage en team management mogelijkheden

Clockify prijzen

Gratis

Standaard: $6.99 per maand per gebruiker

$6.99 per maand per gebruiker Pro: $9.99 per maand per gebruiker

$9.99 per maand per gebruiker Enterprise: $14.99 per maand per gebruiker

$14.99 per maand per gebruiker Productiviteitbundel: $15,99 per maand per gebruiker

Klokify beoordeling

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

14. Trello (het beste voor het visualiseren van Taken)

via Trello Het visualiseren van je dagelijkse taken is een van de beste manieren om een efficiƫnte dag in te plannen. Het helpt je duidelijke prioriteiten te stellen en vermindert stress. Trello is hiervoor een geweldig hulpmiddel. Het biedt een Kanban-bord waarmee je dagelijkse taken kunt aantekenen en onderverdelen in verschillende lijsten, zoals 'Klaar', 'In uitvoering' en 'Voltooid'

Het persoonlijke sjabloon voor productiviteit helpt je bij het beheren van alle Taken en het gemakkelijk weergeven van aankomende taken of gebeurtenissen. Ik vond Trello's kalenderweergave ook erg handig, waarmee je je persoonlijke verplichtingen kunt bijhouden en je werktaken kunt beheren.

Trello beste functies

Gebruik labels, deadlines en checklists op kaarten om je dagelijkse taken op prioriteit te ordenen

Stel automatiseringen in om een taak van de ene lijst naar de andere te verplaatsen

150+ power-ups toevoegen, waaronder Notion en Zapier om repetitieve taken te automatiseren

Trello beperkingen

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6 per maand per gebruiker

$6 per maand per gebruiker Premium: $12.50 per maand per gebruiker

$12.50 per maand per gebruiker Enterprise: $17.50 per maand per gebruiker

Trello beoordeling

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

15. Habitify (Beste voor het opbouwen van gewoonten)

via Gewoonte Als je moeite hebt om positieve gewoonten op te bouwen en te behouden terwijl je negatieve gewoonten elimineert, kijk dan eens naar Habitify. Met zijn schone en gebruiksvriendelijke interface, moedigt het consistente dagelijkse betrokkenheid aan, waardoor het gemakkelijker voor je wordt om de voortgang bij te houden en gemotiveerd te blijven.

Habitify helpt bij het creƫren van een aparte routine voor 's ochtends, 's middags en 's nachts, zodat je langzaam gewoontes kunt opbouwen. Bovendien laat het gewoontepatronen zien, zodat gebruikers gemotiveerd blijven. Het maakt gewoonte bijhouden ook interessant door het te gamificeren en dashboards voor leiderschap toe te voegen.

Habitify beste functies

Mis nooit het loggen van je gewoontes met regelmatige herinneringen en notificaties gedurende de dag

Krijg waardevolle inzichten en statistieken over je voortgang in de loop van de tijd, zodat je patronen kunt identificeren en je routines kunt aanpassen als dat nodig is

Leg je dagelijkse gedachten vast met de ingebouwde functie voor het bijhouden van aantekeningen

Habitify limieten

Met de gratis versie kun je een beperkt aantal gewoontes bijhouden

Prijzen van Habitify

Gratis

Betaald: $4.99 per maand

Habitify beoordeling

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Uw dagelijkse routine efficiƫnt beheren met ClickUp

Met ClickUp wordt het beheren van uw dagelijkse routine zo veel gemakkelijker. Het is een geweldige dagelijkse planner en tool voor projectmanagement die alles op Ć©Ć©n plek georganiseerd houdt.

ClickUp helpt u ook om prioriteit te geven aan wat belangrijk is en zorgt ervoor dat het plannen van uw dag moeiteloos verloopt.

Of u nu jongleert met werk of persoonlijke doelen, ClickUp geeft u de tools om er bovenop te blijven en elke dag te laten tellen. Registreer u gratis op ClickUp vandaag nog!