De 10 beste alternatieven en concurrenten voor Miro in 2026

Miro is een populaire keuze voor whiteboarding, maar naarmate je borden groeien, veranderen ze vaak in rommelige canvassen. De plakbriefjes stapelen zich op, maar echte samenwerking loopt vast. En als je complexe projecten beheert of meer controle nodig hebt over structuur en kosten, kan Miro beperkend gaan aanvoelen.

Verschillende Miro-alternatieven bieden krachtige functies voor visuele samenwerking. Als je op zoek bent naar diagramfuncties, is Creately een uitstekende keuze. Voor samenwerking met geïntegreerd ontwerp springt ClickUp eruit. Mural is een andere solide optie, vooral als je team binnen het Microsoft-ecosysteem werkt, samen met Microsoft Whiteboard. ClickUp biedt ook visuele samenwerkingstools, waaronder whiteboards en mindmaps, waardoor het een geweldige alles-in-één-optie is voor teams die projectmanagement en brainstormen op één platform willen. Lucidchart en Whimsical zijn ook populaire keuzes op het gebied van whiteboards. Of het nu gaat om betere aanpassingsmogelijkheden, soepelere projectoverdrachten of budgetvriendelijkere prijzen, deze concurrenten van Miro vullen aan waar Miro tekortschiet. We hebben de beste opties op een rijtje gezet voor teams die visueel willen samenwerken zonder zich overweldigd te voelen. 👇

Limieten van Miro

Hoewel we de samenwerkingsfuncties van Miro waarderen, zijn we geen fan van de volgende dealbreakers:

Chaos op het bord: Naarmate borden groter worden, kunnen ze wat overweldigend worden, waardoor het moeilijker wordt om sessies gefocust en met hoge productiviteit te houden

Complexiteit voor grote teams: Het beheren van gebruikersrollen en toestemmingen kan voor grotere teams tijdrovend zijn, en het platform schaalbaar is mogelijk niet zo goed als verwacht voor behoeften op niveau van onderneming

Onhandige bediening en interface: De bediening van Miro is niet intuïtief, vooral bij gebruik van een muis of trackpad, wat leidt tot frustratie bij het navigeren of bij de bewerking

Problemen met de prestatie bij grote borden: De prestaties van Miro gaan achteruit naarmate borden vollopen met content zoals afbeeldingen, video's en plaknotities, waardoor grote borden traag worden om door te navigeren en frustrerend zijn in het gebruik, wat de productiviteit belemmert

Miro-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vind je een tabel met een overzicht van hoe de functies voor samenwerking en visueel projectmanagement van de alternatieven voor Miro beter presteren:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp – AI-aangestuurde whiteboards + documenten, taken, chat– Zet whiteboardideeën om in taken– Automatiseringen, sjablonen, mindmaps– Extern delen + gantt-/tijdlijn-overlays Het meest geschikt voor kleine tot grote teams die behoefte hebben aan AI-gestuurde visuele samenwerking gekoppeld aan projectuitvoering voor bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Mural – Oneindig canvas, sjablonen, plaknotities, timers – Samenwerken met gasten zonder volledige toegang – AI-structurering en notitiegroepering Ideaal voor creatieve teams en facilitators die op afstand of hybride ontwerpworkshops geven Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Lucidchart – Live gegevenssynchronisatie, samenwerking tussen meerdere gebruikers – Slepen en neerzetten voor stroomdiagrammen, organigrammen en werkstroomen – Presentatiemodus en export naar andere platforms Het meest geschikt voor grote technische en zakelijke teams die complexe systemen in kaart brengen Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Creately – Diagrammen + project- en databasetools – Gantt-, ERD- en mindmaps – Aangepaste databases + voortgang bijhouden Ideaal voor multifunctionele teams die diagrammen nodig hebben voor projectplanning Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Whimsical – Wireframes, mindmaps, documenten, plaknotities – Overzichtsmodus voor structuur – Overzichtelijke interface en snelle samenwerking Het meest geschikt voor kleine ontwerp- en productteams die behoefte hebben aan lichtgewicht, intuïtieve Whiteboard-tools Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen FigJam – Geïntegreerd met de Figma-ontwerpsuite – Widgets (polls, timers), live chat, reacties – Spraakchat en cursoren voor samenwerking Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote ontwerpteams en productteams die in het Figma-ecosysteem werken Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Microsoft Whiteboard – Geïntegreerd met Teams, Outlook en OneDrive – Vorm- en handschriftherkenning – Digitaal schrijven en projectsjablonen Het meest geschikt voor teams van ondernemingen in het Microsoft 365-ecosysteem die behoefte hebben aan eenvoudige visuele samenwerking Free Conceptboard – Oneindig canvas, versiegeschiedenis, @vermeldingen bij taken – Veilig bestanden delen, ondersteuning voor hybride teams – Ingebouwde video, SSO voor ondernemingen, Data Center Edition Ideaal voor teams op afstand/hybride teams en consultants die behoefte hebben aan veilige visuele workshops Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,50 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Klaxoon – Interactief Whiteboard met polls, spelletjes en quizzen – Capsule-functie voor multimediatraining – Woordwolken en feedbackverzameling Ideaal voor leidinggevenden op het gebied van training, HR en teambetrokkenheid die interactieve workshops nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; Betaalde abonnementen vanaf $ 27 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Sketch – Mac-native UI/UX-ontwerptool – Slimme layout, linialen, gedeelde bibliotheken – Responsief ontwerp en prototyping Ideaal voor UI/UX-ontwerpers en creatieve teams die high-fidelity wireframes nodig hebben Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; $ 120 voor een Mac-licentie; Aangepaste prijzen voor ondernemingen

De 10 beste alternatieven en concurrenten van Miro

Hier zijn onze topkeuzes voor de beste Whiteboard-software voor realtime samenwerking, brainstormen, taakbeheer, integratiemogelijkheden en meer. 📋

Of je nu op zoek bent naar flexibele werkstroomen, faciliteringsfuncties of verbeterde teamsamenwerking, deze concurrenten van Miro bieden alles wat je nodig hebt om je productiviteit en creativiteit een boost te geven.

1. ClickUp (Het beste voor visueel projectmanagement en samenwerking)

Begin gratis met ClickUp Bedenk, schets en werk naadloos samen terwijl je gedachten omzet in uitvoerbare taken op ClickUp Whiteboards

ClickUp is niet zomaar een van de vele whiteboardtools op een lijst met vele tools. Het is in feite de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Met ClickUp Whiteboards is elk canvas razendsnel, strak en ontworpen voor creatieve samenwerking. Je kunt brainstormen, plannen en uitvoeren naadloos integreren in één platform, waardoor een prachtige, uniforme ervaring ontstaat. Geen schetsen meer op virtuele post-its zonder opvolging – ideeën kunnen nu met één klik direct worden omgezet in ClickUp-taken, waardoor ze naadloos in je werkstroom worden geïntegreerd.

ClickUp gaat verder dan visuele sessies en verbindt documenten, chat en taken in één samenhangend ecosysteem. Je kunt ClickUp Docs en multimedia-elementen rechtstreeks op het Whiteboard koppelen, waardoor je de handen vrij hebt om te brainstormen, te documenteren en taken toe te wijzen – allemaal zonder van tabblad te wisselen.

Met de touch-interface kun je intuïtief schetsen en visies uitwerken.

En als het op uitvoering aankomt, gaat ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, nog een stap verder: genereer afbeeldingen op basis van tekstprompts, vat discussies samen, zet chatten om in gestructureerde taken en zet zelfs complete projecten op – allemaal binnen dezelfde werkruimte. Delen is eenvoudig: je kunt Whiteboards in ClickUp insluiten, ze direct delen of ze exporteren als PDF's.

Zet tekst om in afbeeldingen en ideeën in taken, rechtstreeks vanuit Whiteboards met ClickUp AI

Bovendien helpt ClickUp mindmaps je om concepten vanaf de basis te visualiseren. Met slechts een paar klikken kun je complexe projecten eenvoudig opsplitsen en de organisatie en layout van ideeën aanpassen.

Gebruik ClickUp mindmaps om te brainstormen over gebruikersreizen en andere werkstroomen

ClickUp biedt ook een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen, zoals Roadmap-Whiteboards, Visualisatie-Whiteboards en Projectupdate-Whiteboards, die kunnen worden aangepast aan de behoeften van je team. Overweeg eens de ClickUp Simple Mind Map-sjabloon te gebruiken om je voorstellen te bekijken en snel ter plekke beslissingen te nemen. Ik was onder de indruk van de flexibiliteit van deze sjabloon om mijn mindmap dynamisch aan te passen samen met andere betrokken leden.

Ontvang een gratis sjabloon De Fishbone-diagramsjabloon van ClickUp is ontworpen om je te helpen de oorzaken en gevolgen van een probleem of idee te visualiseren en bij te houden.

Een andere opvallende tool is het ClickUp Fishbone Diagram-sjabloon, waarmee je de onderliggende oorzaken van een defect kunt opsporen. Bovendien kun je hiermee ideeën ontwikkelen en groeperen in relevante categorieën.

De beste functies van ClickUp

Zie waar je teamgenoten zich op het Whiteboard bevinden, werk live samen en voorkom overlappende bewerkingen of verwarring tijdens brainstormsessies door hun cursors te volgen

Koppel whiteboardelementen aan taken met afhankelijkheden, belemmeringen of relaties – ideaal om werkstroom- of projectroadmaps visueel te plannen

Voeg Gantt-grafieken, tijdlijnen of dashboards rechtstreeks toe aan een Whiteboard om visuele context en live projecttracking toe te voegen aan je brainstormruimte

Nodig externe medewerkers uit om samen te werken op Whiteboards zonder hen volledige toegang tot je werkruimte te geven – ideaal voor bureaus, freelancers of beoordelingen door klanten

Ontwerp creatieve werkstroomstelsels die aansluiten bij de behoeften van je project en voer de automatisering uit om tijd te besparen en handmatig werk te verminderen

Maak verbinding met meer dan 1000 andere tools voor uitgebreide samenwerkingsfuncties op verschillende platforms

Met ClickUp-automatiseringen kun je repetitieve taken automatiseren, zoals het toewijzen van actiepunten, het instellen van deadlines of het bijwerken van de voortgang, zodra je klaar bent met brainstormen en plannen

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de veelzijdige interface van ClickUp in het begin overweldigend vanwege de ietwat steile leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker noemt ClickUp een “krachtige alles-in-één tool voor projectmanagement”:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze klanten op één lijn brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en gantt-grafieken tot documenten en Whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemmingen kunnen klanten precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken. Voeg daar krachtige automatiseringen, aangepaste velden en integraties met Slack, Google Drive en Zoom aan toe, en ClickUp wordt een echt 'commandocentrum' dat projecten op gang houdt en de communicatie glashelder maakt.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze klanten op één lijn brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en Gantt-diagrammen tot documenten en Whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemmingen kunnen klanten precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken. Voeg daar krachtige automatiseringen, aangepaste velden en integraties met Slack, Google Drive en Zoom aan toe, en ClickUp wordt een echt 'commandocentrum' dat projecten op gang houdt en de communicatie glashelder maakt.

📮ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met goede prestaties efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

2. Mural (Het beste voor visuele samenwerking en creatieve workshops)

via Mural

De digitale werkruimte van Mural is speciaal ontworpen voor design thinking en strategische planningstaken waarbij beeldmateriaal centraal staat. Je kunt dynamische, interactieve borden maken om ideeën in realtime tot leven te brengen.

Deze tool is ideaal voor creatieve teams en facilitators die workshops organiseren of storyboards ontwikkelen. Of je team nu op afstand werkt of hybride, met de samenwerkingsomgeving van Mural kun je user journeys in kaart brengen.

De beste functies van Mural

Profiteer van het oneindige canvas zonder ruimtebeperkingen, dat flexibiliteit biedt voor grote projecten

Geef bezoekers toegang om samen te werken met externe partners zonder volledige toestemming voor de werkruimte

Ontdek interactieve tools zoals plakbriefjes, stemmingen en timers om de samenwerking te stimuleren

Ga naar de sjabloonbibliotheek om projecten een vliegende start te geven met kant-en-klare lay-outs

Limieten van Mural

Meerdere gebruikers melden problemen met de snelheid bij het samenwerken aan grote bestanden

Het kan lastig zijn om het oneindige canvas weer terug te zetten naar een vast bord

Prijzen van Mural

Free

Team+: 12 per maand per gebruiker

Business: $ 18 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mural

G2: 4,6/5 (meer dan 1.420 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mural?

Een G2-gebruiker deelt:

De vooraf gemaakte sjablonen helpen je om snel en efficiënt aan de slag te gaan. De nieuwe AI-functie helpt bij het bedenken en structureren van betere ideeën en biedt volledige controle over aantekeningen, afbeeldingen en diagrammen. Er zijn weinig problemen met browsercompatibiliteit en weinig prestatieproblemen bij het werken met grote borden met veel actie-elementen.

De vooraf gemaakte sjablonen helpen je om snel en efficiënt aan de slag te gaan. De nieuwe AI-functie helpt bij het bedenken en structureren van betere ideeën en biedt volledige controle over aantekeningen, afbeeldingen en diagrammen. Er zijn weinig problemen met browsercompatibiliteit en weinig prestatieproblemen bij het werken met grote borden met veel actie-elementen.

💡 Pro-tip: Als je met een internationaal team werkt, maak dan gebruik van asynchroon whiteboarden. Met tools zoals opmerkingen of aantekeningen kunnen teamleden ook na afloop van de live sessie nog bijdragen leveren, waardoor de samenwerking continu blijft.

3. Lucidchart (Het beste voor het maken van diagrammen en het visualiseren van complexe processen)

via Lucidchart

Dit krachtige webgebaseerde platform is ideaal voor het maken van gedetailleerde technische diagrammen, stroomdiagrammen en het visualiseren van werkstroomprocessen, waardoor het perfect is voor engineering, IT en bedrijfsanalyse. Lucidchart staat bekend om zijn drag-and-drop-functionaliteit en stelt je in staat om snel softwarearchitecturen te bouwen en te ontwerpen.

Gebruik deze tool om grafieken te maken of technische en zakelijke ideeën om te zetten in concrete stappen.

De beste functies van Lucidchart

Maak verbinding met live databronnen voor realtime updates en naadloze integratie in je diagrammen

Werk samen met meerdere leden van het team tegelijk aan hetzelfde diagram

Deel updates en inzichten rechtstreeks via de presentatiemodus, waardoor software van derden overbodig wordt

Exporteer je projecten naar vergelijkbare platforms om ze eenvoudig te delen en in verschillende tools verder te werken aan het werk

Limieten van Lucidchart

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verouderd in vergelijking met andere concurrenten van Miro

De prestaties kunnen achteruitgaan bij grotere documenten of veel geopende tabbladen

Prijzen van Lucidchart

Free

Particulier: $ 9/maand, jaarlijks gefactureerd

Team: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidchart

G2: 4,5/6 (meer dan 6.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lucidchart?

Een Capterra-gebruiker deelt:

Lucid is uiterst gebruiksvriendelijk en heeft een geweldige set leermodules. De sjablonen zijn ook superhandige startpunten. De enige klacht die ik heb over Lucidchart is dat ik graag de optie zou hebben om de suggesties van de AI-tool uit te schakelen of deze uit mijn werkbalk te verwijderen. Ik vind het ook vervelend dat ik niet driemaal op een specifiek woord of letter in een vorm kan klikken om mijn cursor precies op die plek te krijgen, omdat deze standaard aan het einde van de tekst staat.

Lucid is uiterst gebruiksvriendelijk en heeft een geweldige set leermodules. De sjablonen zijn ook superhandige uitgangspunten. De enige klacht die ik heb over Lucidchart is dat ik graag de optie zou hebben om de suggesties van de AI-tool uit te schakelen of deze uit mijn werkbalk te verwijderen. Ik vind het ook vervelend dat ik niet driemaal op een specifiek woord of letter in een vorm kan klikken om mijn cursor precies op die plek te krijgen, omdat deze standaard aan het einde van de tekst staat.

4. Creately (Het beste voor veelzijdige diagrammen en projectplanning)

via Creately

De multifunctionele oplossing van Creately voegt het maken van technische diagrammen, projectmanagement en het bouwen van databases samen in één platform. Daardoor is het perfect voor teams die meerdere diagrammen moeten maken en tegelijkertijd taken binnen projecten moeten beheren.

Je kunt ook mindmaps, Gantt-diagrammen en ER-diagrammen gebruiken, terwijl je snel schakelt tussen planning en uitvoering om teams gefocust te houden.

De beste functies van Creately

Bouw aangepaste databases rechtstreeks binnen het platform om informatie efficiënt te ordenen en te beheren

Maak live updates die direct zichtbaar zijn voor alle deelnemers, zodat iedereen op de hoogte blijft

Houd de voortgang van projecten, tijdlijnen en afhankelijkheden bij met behulp van ingebouwde tools, zodat je je werk volledig onder controle houdt

Maak diagrammen die zijn afgestemd op zowel kleine als grootschalige projecten, voor duidelijke en gedetailleerde visualisaties

Limieten van Creately

Gebruikers melden trage laadtijden en een gebrek aan respons bij zeer grote diagrammen

Incidentele vertragingen bij het synchroniseren

Prijzen van Creately

Free

Persoonlijk: $ 8/maand

Team: $8/maand per gebruiker

Business: $149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Creately

G2: 4,4/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Creately?

Een G2-recensie benadrukt:

Ik vind het geweldig hoe makkelijk het is om met Creately diagrammen te maken en samen te werken. De functie voor realtime samenwerking is ongelooflijk handig voor teamprojecten, en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen en vormen bespaart veel tijd. Hoewel Creately over het algemeen erg gebruiksvriendelijk is, vind ik de laadtijden soms wat traag, vooral bij grotere projecten.

Ik vind het geweldig hoe makkelijk het is om met Creately diagrammen te maken en samen te werken. De functie voor realtime samenwerking is ongelooflijk handig voor teamprojecten, en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen en vormen bespaart veel tijd. Hoewel Creately over het algemeen erg gebruiksvriendelijk is, vind ik de laadtijden soms wat traag, vooral bij grotere projecten.

💡 Pro-tip: Als je met complexe diagrammen of werkstroomen werkt, gebruik dan ankers en verbindingslijnen om relaties tussen verschillende elementen weer te geven. Zo creëer je een visueel overzicht dat gemakkelijk te volgen en te begrijpen is.

5. Whimsical (Het beste voor eenvoudige, visuele planning met een intuïtieve interface)

via Whimsical

Whimsical is een fantastische keuze voor UX/UI-ontwerpers, teams op afstand en productmanagers.

Dankzij de eenvoud en snelheid is het gebruiksvriendelijk. Je kunt snel wireframes en visuele ontwerpen maken zonder de rommel die vaak gepaard gaat met tools met veel extra functies.

Het helpt je om ideeën efficiënt te ordenen en te categoriseren, waardoor het zeer geschikt is voor sprintplanning en snelle brainstormsessies. Je kunt ook je team uitnodigen op je bord voor realtime, gezamenlijke bewerking.

De leukste functies

Gebruik de overzichtsmodus om elementen in een duidelijke hiërarchische structuur te ordenen, zodat je complexe ideeën beter in kaart kunt brengen

Maak gebruik van speciale wireframe-functies om mock-ups te maken en ontwerpen te visualiseren vóór de ontwikkeling

Geef mindmaps en diagrammen structuur met add-on ontwerpelementen voor meer duidelijkheid en creativiteit

Grappige limieten

AI-integraties zijn nog niet voldoende ontwikkeld voor intelligente resultaten

De ingebouwde functies voor de bewerking van documenten zijn enigszins beperkt

Vreemde prijsstelling

Free

Pro: $12/maand per editor

Business: $ 18/maand per editor

Enterprise: $ 20 per maand per editor

Grappige beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Whimsical?

Een mening op G2 luidt als volgt:

Ik ben altijd op zoek naar een manier om al mijn gedachten, aantekeningen, diagrammen en creatieve oplossingen te centraliseren door al deze functies op één plek samen te brengen.

Ik ben altijd op zoek naar een manier om al mijn gedachten, aantekeningen, diagrammen en creatieve oplossingen te centraliseren door al deze functies op één plek samen te brengen.

6. FigJam (Het meest geschikt voor ontwerpteams en creatieve brainstormsessies)

via FigJam

FigJam is ontwikkeld door Figma en is een online platform voor samenwerken via een Whiteboard dat uitstekend integreert met de ontwerpsuite van Figma.

Deze tool onderscheidt zich door de naadloze overgang tussen brainstormen en gedetailleerd ontwerpwerk. Het biedt een efficiënte brug voor teams die binnen het ecosysteem van Figma werken.

De beste functies van FigJam

Voeg widgets toe, zoals timers, reactieknoppen en stemmingen, om de interactie en betrokkenheid te vergroten

Laat opmerkingen en feedback direct op het bord achter om naadloze communicatie en input te vergemakkelijken

Gebruik aanwijzers en cursors om vergaderingen en workshops te begeleiden, voor soepele navigatie en focus

Voer rechtstreeks vanuit de app telefoongesprekken voor realtime discussies, zodat externe communicatietools overbodig worden

Limieten van FigJam

Beperkte standalone-functies zonder Figma

Beperkingen bij het aangepaste aanpassen van sjablonen en bordelementen

Prijzen van Figma

Krijg toegang tot FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw en Figma Design:

Starter : Gratis

Professional: $ 20 per maand per volledige zetel

Organisatie: $55/maand per volledige zetel

Enterprise: $ 90/maand per volledige zetel

Beoordelingen en recensies van FigJam

G2: 4,6/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FigJam?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had:

Ik gebruik het heel regelmatig om complexe mechanismen uit te leggen en eenvoudige processen in kaart te brengen… Het is wat lastig om de klantenservice of de helpfunctie te vinden, en ik kon niet achterhalen hoe ik Figjam met andere producten of diensten kon integreren. Het was moeilijk om de locaties van de integraties te vinden

Ik gebruik het heel regelmatig om complexe mechanismen uit te leggen en eenvoudige processen in grafieken te presenteren… Het is wat lastig om de klantenservice of de helpfunctie te vinden, en ik kon niet achterhalen hoe ik Figjam met andere producten of diensten kon integreren. Het was moeilijk om de locaties van de integraties te vinden

7. Microsoft Whiteboard (het beste voor teams die in het Microsoft-ecosysteem werken)

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard is een visuele samenwerkingstool die is ontworpen om intuïtief samen te werken met Microsoft Teams, OneDrive en Outlook, waardoor een uniforme en gestroomlijnde werkstroom mogelijk is.

Het ondersteunt verschillende visuele elementen, zoals tekenen en vormherkenning, die allemaal toegankelijk zijn via aanraking, pen of muis. Dankzij interactieve functies zoals digitale inkt kan je team brainstormtechnieken naadloos vastleggen en ordenen, waardoor ideeën worden omgezet in uitvoerbare taken.

De beste functies van Microsoft Whiteboard

Herken vormen en handgeschreven aantekeningen om het projectgeheugen te verbeteren en de organisatie te optimaliseren

Automatiseer de omzetting van ruwe content naar strakke, goed geformatteerde elementen voor sneller en soepeler projectmanagement

Krijg toegang tot whiteboard-sjablonen voor veelvoorkomende scenario's zoals planning en het bijhouden van projecten, zodat je gemakkelijk aan de slag kunt

Gebruik digitale inkt met pennen en aanraakfuncties voor een intuïtievere en hands-on manier om content te maken en te bewerken

Limieten van Microsoft Whiteboard

Niet toegankelijk tijdens netwerkstoringen of in offline omgevingen

Omslachtig in gebruik op niet-Windows-apparaten

Prijzen van Microsoft Whiteboard

Free

Beoordelingen en recensies van Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Whiteboard?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Voordelen: veelzijdig en 'het beste alternatief' voor een fysiek Whiteboard en een fysieke bijeenkomst Nadelen: het is een beetje lastig om erop te tekenen, en er is geen eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat de kijkers zich op hetzelfde deel van het bord concentreren als de presentator

Voordelen: veelzijdig en 'het beste alternatief' voor een fysiek Whiteboard en een fysieke bijeenkomst Nadelen: het is een beetje lastig om erop te tekenen, en er is geen eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat de kijkers zich op hetzelfde deel van het bord concentreren als de presentator

🧠 Wist je dat? Tony Buzan maakte het concept van mindmapping in de jaren zestig populair, maar mensen gebruiken al eeuwenlang visuele diagrammen om hun gedachten en ideeën te ordenen.

8. Conceptboard (Het meest geschikt voor teams op afstand/hybride teams en consultants die behoefte hebben aan veilige visuele workshops)

via Conceptboard

Zie Conceptboard als je virtuele werkplaats: een ontspannen maar krachtig alternatief voor Miro, ontworpen voor creatieve geesten die online willen schetsen, plannen en brainstormen. Het biedt een eindeloos canvas waarop je kunt inzoomen voor details of uitzoomen om het totaalbeeld te zien, aantekeningen, schetsen en vormen kunt toevoegen en zelfs video-gesprekken kunt voeren – allemaal op één plek.

Het is vooral handig voor teams op afstand of hybride teams die agile Sprints, ontwerpbeoordelingen of projectplanning uitvoeren met realtime cursors, versiegeschiedenis en opmerkingen om iedereen op één lijn te houden. Bovendien beschikt het over veiligheid op bedrijfsniveau en integraties die naadloos aansluiten op je bestaande toolkit.

De beste functies van Conceptboard

Gebruik het oneindige Canvas om te brainstormen, wireframes te maken of retrospectieven te houden zonder limieten op de ruimte

Voeg bijlagen toe (PDF's, afbeeldingen, video's) en maak er direct aantekeningen bij op je bord

Wijs taken toe en maak een @-vermelding van teamgenoten om actiepunten op gang te houden

Herstel de geschiedenis van het bord om wijzigingen ongedaan te maken of eerdere versies opnieuw te bekijken

Beheer toegang en toestemming met veiligheid op niveau van de onderneming (TLS, AES-256, SSO)

Limieten van Conceptboard

De prestaties kunnen traag worden – vooral op grote borden – wat leidt tot langzaam laden, haperende cursorbewegingen en vertragingen

De tekstopmaak heeft een limiet: je kunt binnen een tekstvak geen afzonderlijke woorden vetgedrukt maken, vergroten of verkleinen, wat veel gebruikers frustrerend vinden

Prijzen van Conceptboard

Free

Premium: $7,50 per gebruiker per maand

Business: $15 per gebruiker per maand

Onderneming: Vanaf $ 16 per gebruiker per maand (min. 100 jaarlijkse licenties)

Publieke sector: $ 18 per gebruiker per maand (min. 50 jaarlijkse licenties)

Data Center Edition: Aangepaste prijsstelling (inclusief 250 jaarlijkse licenties)

Beoordelingen en recensies van Conceptboard

G2: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Conceptboard?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het gebruik zelf is intuïtief, eenvoudig en biedt volop ruimte voor creativiteit en holistisch, systemisch werk. Het brede bereik aan functies, van pictogrammen en sjablonen tot tekenen uit de vrije hand, helpt om creatief te werken… Voor mij als consultant, coach en trainer is de verdeling van rollen en bevoegdheden voor de deelnemers niet geavanceerd genoeg. Hier is duidelijk ruimte voor verbetering.

Het gebruik zelf is intuïtief, eenvoudig en biedt volop ruimte voor creativiteit en holistisch, systemisch werk. Het brede bereik aan functies, van pictogrammen en sjablonen tot tekenen uit de vrije hand, helpt om creatief te werken… Voor mij als consultant, coach en trainer is de verdeling van rollen en bevoegdheden voor de deelnemers niet geavanceerd genoeg. Hier is duidelijk ruimte voor verbetering.

🧠 Wist je dat? Het beroemdste diagram ter wereld is waarschijnlijk het Venn-diagram, uitgevonden door John Venn in 1880. Het werd oorspronkelijk gebruikt om logische relaties tussen verschillende groepen weer te geven.

9. Klaxoon (Het beste voor interactieve en gamified workshops)

via Klaxoon

Klaxoon is een hoogwaardige, veelzijdige tool die is ontworpen voor teams die gedijen bij boeiende workshops. Het interactieve digitale Whiteboard integreert quizzen, enquêtes en gamified ervaringen om ervoor te zorgen dat elke deelnemer volledig wordt betrokken.

De gamified elementen van het platform, zoals live uitdagingen en woordwolken, veranderen gewone vergaderingen in boeiende en efficiënte brainstormsessies. Klaxoon biedt ook een ‘Capsule’-functie’ voor het maken van interactieve presentaties die multimedia combineren, waardoor het perfect is voor kennisoverdracht en trainingssessies.

De beste functies van Klaxoon

Verzamel feedback tijdens sessies in woordwolken, zodat je een duidelijk en visueel overzicht krijgt van de belangrijkste punten

Krijg toegang tot een bibliotheek met aanpasbare sjablonen die zijn afgestemd op verschillende scenario's, zoals projectmanagement en agile werkstroomen

Maak enquêtes en verzamel direct feedback om realtime input van deelnemers te krijgen

Neem sessies op en speel discussies af om belangrijke momenten terug te kijken en ervoor te zorgen dat belangrijke punten niet worden gemist

Limieten van Klaxoon

Geen offline modus voor Whiteboarden

Beperkte exportmogelijkheden

Prijzen van Klaxoon

Free

Starter: $ 27 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Klaxoon

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Klaxoon?

Een gebruiker op G2 merkt op:

De twee populairste functies zijn het interactieve Whiteboard en de leuke cursussen om medewerkers te motiveren. Klaxoon maakt de communicatie gezelliger en versterkt de ondersteuning van de medewerker… Om de tool optimaal te benutten, is training vereist. Het is niet altijd even gemakkelijk in gebruik voor iemand die er nog niet mee bekend is.

De twee populairste functies zijn het interactieve Whiteboard en de leuke cursussen om medewerkers te motiveren. Klaxoon maakt de communicatie gezelliger en versterkt de ondersteuning van de medewerker… Om de tool optimaal te benutten, is training vereist. Het is niet altijd even gemakkelijk in gebruik voor iemand die er nog niet mee bekend is.

🧠 Wist je dat? Stroomdiagrammen werden voor het eerst gebruikt in de jaren twintig van de vorige eeuw door Frank Gilbreth, een pionier op het gebied van bewegingsstudies. Zijn idee was om de efficiëntie van industriële taken te verbeteren, maar tegenwoordig worden stroomdiagrammen voor van alles gebruikt, van softwareontwerp tot het oplossen van problemen.

10. Sketch (Het beste voor UI/UX-ontwerpers en interactieve prototyping)

via Sketch

Sketch staat bekend om zijn sterke punten op het gebied van vectorontwerp en is zeer geschikt voor ontwerpers die snel ontwerpen willen bouwen, testen en herzien. Het ondersteunt teams met krachtige lay-outtools, slimme hulplijnen en een uitgebreid ecosysteem van plug-ins, waardoor de kernfunctionaliteiten worden uitgebreid met animatie en geavanceerde prototyping.

Wat interessant is, is de uitgebreide bibliotheek met componenten en symbolen die teams helpen om consistentie in ontwerpen te behouden en prototypes snel bij te werken wanneer dat nodig is.

De beste functies van Sketch

Pas componenten en elementen in ontwerpen automatisch aan verschillende groottes van schermen aan voor responsieve lay-outs

Pas tekengebieden aan om flexibel schermen en werkstroomen te creëren, aangepast aan de specifieke behoeften van je project

Gebruik geavanceerde functies voor laagbeheer om complexe ontwerpen te organiseren en te stroomlijnen

Gebruik slimme hulplijnen en linialen om de layout nauwkeurig te houden en consistentie te garanderen

Limieten van Sketch

Platform alleen voor Mac

Geen geavanceerde tools voor projectmanagement of samenwerking

Prijzen van Sketch

Standaard: $ 12/maand per editor

Licentie alleen voor Mac: $ 120 per zetel (inclusief een jaar lang updates)

Business: $ 22/maand per editor (alleen bij jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Sketch

G2: 4,5/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mural?

Een G2-gebruiker benadrukt:

De naadloze export van tekengebieden en de onbeperkte werkruimte zijn opvallende functies, en het automatisch aanmaken van lagen en objecten stroomlijnt het ontwerpproces aanzienlijk. Hoewel Sketch fantastisch is voor gebruik op de desktop, zou het een doorbraak zijn als het beschikbaar zou zijn op de iPad. Dit zou ongeëvenaarde flexibiliteit en gemak bieden voor ontwerpers die onderweg werken.

De naadloze export van tekengebieden en de onbeperkte werkruimte zijn opvallende functies, en het automatisch aanmaken van lagen en objecten stroomlijnt het ontwerpproces aanzienlijk. Hoewel Sketch fantastisch is voor gebruik op de desktop, zou het een doorbraak zijn als het beschikbaar zou zijn op de iPad. Dit zou ongeëvenaarde flexibiliteit en gemak bieden voor ontwerpers die onderweg werken.

Stap over naar ClickUp voor krachtiger visueel projectmanagement

Het vinden van de juiste samenwerkingstool gaat veel verder dan alleen visueel whiteboarden: je hebt een platform nodig dat past in de werkstroom van je team en de productiviteit verhoogt zonder complexiteit.

Hoewel Miro een krachtige optie blijft, bieden samenwerkingstools zoals ClickUp een opslagplaats met functies die je projectmanagementaanpak kunnen verbeteren.

Stap over naar ClickUp voor krachtiger visueel projectmanagement

Het vinden van de juiste samenwerkingstool gaat veel verder dan alleen visueel whiteboarden: je hebt een platform nodig dat past in de werkstroom van je team en de productiviteit verhoogt zonder complexiteit.

Hoewel Miro een krachtige optie blijft, bieden samenwerkingstools zoals ClickUp een opslagplaats met functies die je projectmanagementaanpak kunnen verbeteren.

Uiteindelijk hangt de juiste tool af van de grootte van je team, de technische vereisten en je budget.