Beginnersgids voor ClickUp Whiteboards met voorbeelden van use cases

Voor het geval je het nog niet gehoord hebt: digitale whiteboards zijn de nieuwe "it girl" van projectmanagement. 💅🏼

Laat je niet misleiden door de felle kleuren, je whiteboard is zoveel meer dan je go-to doodle app - het is de plek waar je teams samenkomen om zinvol samen te werken en iets nieuws te creëren.

En als je toegang hebt tot ClickUp, dan heb je ook toegang tot software voor digitale whiteboards in al zijn glorie, nul integraties vereist omdat ClickUp een van de weinige projectmanagementplatforms is die Whiteboards ondersteunt. Dit is een enorm voordeel voor verdeelde teams in uw organisatie die willen:

Brainstormen waar je nog werk te doen krijgt

Klanten betrokken en geïnformeerd willen houden

De communicatie verbeteren

Hun ideeën zo snel mogelijk willen uitvoeren, en nog veel meer!

Serieus, ze kunnen dat allemaal! Misschien is dat wel de reden waarom ClickUp Whiteboards door G2 werd gekozen als de nummer één hulpmiddel voor collaboratieve whiteboards voor de lente van 2023!

Maar met grote macht komt grote verantwoordelijkheid, en voordat je als Picasso je canvas te lijf gaat, laten we je eerst een rondleiding geven. 🎨

Als je meer functie nodig hebt dan je huidige whiteboardtool te bieden heeft, of als je er helemaal nieuw in bent, dan bevat deze gids een heleboel tips, sjablonen voor whiteboards en voorbeelden van toepassingen om uw werkstromen te optimaliseren met deze zeer visuele tool. Dus sluimer uw DM's, maak een glas water open en maak kennis met ClickUp's meest collaboratieve functie tot nu toe -.. Whiteboards . 💜

Welkom bij ClickUp's meest gezamenlijke functie

Whiteboards zijn even efficiënt als visueel, maar meer dan alleen een ruimte om je Microsoft Paint-vaardigheden van '91 te gebruiken. 👀

ClickUp Whiteboards creëren een meer inclusieve werkervaring voor iedereen die erbij betrokken is, vooral voor clients en belanghebbenden die het grote geheel zo snel mogelijk willen begrijpen. Bovendien bieden Whiteboards de volledige transparantie waarvoor ClickUp is gemaakt.

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

Met de mogelijkheid om in realtime te zien wie uw bord bekijkt en eraan bijdraagt, kunt u naast het team werken zonder overlapping of verwarring. En wanneer u klaar bent voor goedkeuringen van clients of externe belanghebbenden, hoeft u alleen maar een openbare link te sturen om inzage te geven. Dit is waarom je altijd een whiteboard bij de hand moet hebben voor elke vergadering over een project: deel gewoon de URL van je whiteboard en begin samen te werken alsof je in het echt bent.

Whiteboards in ClickUp zijn ontworpen om uw ideeën vast te leggen op het moment dat ze ontstaan en om sneller dan ooit verbinding te maken met uw werkstromen. Dit wordt bereikt door de functies in de menu's van uw whiteboard, sneltoetsen en honderden sjablonen die zijn ontworpen om uw brainstormsessies impactvoller te maken.

Haal het meeste uit je Whiteboards

Terwijl je de optie hebt om te beginnen met een letterlijk leeg canvas, ClickUp's sjablooncentrum zal altijd onze eerste stap zijn voor elke whiteboard toepassing.

Sjablonen voegen structuur toe aan een anders intimiderende lege ruimte en werken als een katalysator in uw productontwikkelingsproces. Deze kant-en-klare diagrammen, grafieken en frameworks zijn precies afgestemd op uw specifieke gebruikssituatie, maar kunnen verder worden aangepast om te voldoen aan uw specifieke behoeften.

Ze zijn ook niet alleen voor "beginners" Als u begint met een sjabloon, bespaart u veel tijd in de eerste fasen van de planning en uitvoering. En later dient het als de officiële documentatie van elk project van begin tot eind.

Of je nu een prioriteit matrix schrijven merkrichtlijnen of concept in kaart brengen clickUp heeft honderden aanpasbare sjablonen ontwikkeld voor elke mogelijkheid en voor elk niveau van comfort bij het gebruik van Whiteboards.

Effectiever samenwerken met clients of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren

Maar uw sjabloon is niet het enige dat wordt gemaakt om uw project tot een goed einde te brengen - wat ClickUp Whiteboards zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om vrijwel alles op uw bord om te zetten in een Taak in een kwestie van klikken.

Nog een keer voor de mensen achterin: verbind Whiteboards onmiddellijk met uw bestaande processen

Als we zeggen "je ideeën uitvoeren", dan menen we dat ook. En iedereen die heeft geëxperimenteerd met andere software voor digitale whiteboards kan bevestigen dat dit een game-changer is. 🏆

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Vormen, objecten en tekst omzetten in taken is de sleutel tot het gebruik van uw Whiteboard na de ideatiefase en de manier waarop u uw strategie van de eerste tot de laatste fase van de ontwikkeling zult uitvoeren. Stel je voor dat je een productieve vergadering verlaat en je volgende stappen niet hoeft te herschrijven als bij te houden taken? Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. 😎

De werkbalk voor bewerking is een andere functie die is ontworpen om je ideeën zo snel mogelijk vast te leggen. Met een klik van je muis of aanslag van het toetsenbord , kun je vormen met kleur toevoegen, uit de vrije hand tekenen, tekst opmaken, maken plakbriefjes , link naar bestaande taken, en meer!

Via het menu aan de onderkant van uw scherm kunt u optimaal profiteren van ClickUp's insluitingsmogelijkheden met de optie om web-, document- en Taak kaarten aan uw whiteboard toe te voegen. Deze kaarten staan live op uw bord, wat betekent dat u tekst op het geminimaliseerde ClickUp Doc kunt bewerken, de status van taken kunt bijwerken en kunt werken met tools van derden - allemaal vanaf uw whiteboard!

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten

Maar we zijn nog steeds de basisprincipes van whiteboarden niet vergeten! Toegang tot rijke tekst formatteren, opmerkingen maken aan uw team, en connectors toevoegen tussen objecten naarmate uw werkstroom vorm krijgt.

Maar hoe ziet dit er in actie uit? Laten we eens kijken. 🙂 $$$a

Je Whiteboards in gebruik nemen (case)

Whiteboards klinken zeker cool, maar we zijn hier om je meest brandende vraag te beantwoorden: _what's in it for me?

Teams in verschillende bedrijfstakken gebruiken whiteboards op verschillende manieren. Hier volgt een overzicht van hoe sommige van deze groepen ze in hun huidige processen kunnen introduceren en de voordelen kunnen maximaliseren.

Whiteboards voor engineering- en softwareteams Whiteboard software maakt een enorm verschil voor teams die werken in engineering, product of design (EPD).

Deze teams hechten waarde aan snelheid, betrouwbaarheid en naadloze samenwerking om sneller te scannen, ontwerpen, ontwikkelen en uiteindelijk te leveren. AKA, alles waar Whiteboards voor gemaakt zijn om Nog te doen.

Met ClickUp Whiteboards kunnen teams elkaar overal op het bord vermelden om snel nieuwe ideeën te ontdekken action items en doorlooptijden verkorten. En omdat u nooit ruimte tekort komt, kunnen teams meerdere mindmaps en wireframes in dezelfde ruimte opslaan terwijl ze hun werkstromen perfectioneren. 🙌🏼

Met dit sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersstromen kunt u visuele weergaven maken van complexe ideeën zoals gebruikersstromen, wireframes en technische diagrammen

Plus, kant-en-klare sjablonen zoals ClickUp's Whiteboard sjabloon voor de werkstroom van gebruikers neemt u het zware werk uit handen om die ingewikkelde diagrammen te maken, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is: uw product en klanttevredenheid.

Deze sjabloon brengt in kaart hoe gebruikers met uw product omgaan door afbeeldingen, media, objecten en connectoren toe te voegen om een visuele weergave van uw gebruikersinterface te maken. U kunt dit sjabloon ook een stap verder brengen door andere documenten, gegevens en taken op het bord te plaatsen voor meer context, zonder dat u hiervoor een ander tabblad hoeft te openen.

Dit sjabloon downloaden

Maar de mogelijkheden zijn echt eindeloos! Deze functies kunnen elke centimeter van uw ontwikkelingsprocessen ten goede komen. Daarom kiezen softwareteams voor Whiteboards als thuisbasis voor andere projecten, zoals:

Whiteboards voor projectmanagement Projectmanagers vertrouwen op Whiteboards om hun brainstormsessies te verbeteren, presentatiewaardige diagrammen te maken en de voortgang van elk project te overzien. Ze bieden een gestructureerde maar schaalbare basis om hun activiteiten vanaf het begin te stroomlijnen, wat leidt tot een snellere oplevering van projecten en meer tevreden belanghebbenden.

Naast snelheid helpen Whiteboards teams om afstand te nemen van typische documentgebaseerde processen en buiten de box te denken met meer visueel aantrekkelijke ideatietechnieken zoals design thinking, mindmapping, bubble mapping en brainwriting. 🧠

Bonus: Bekijk 10 sjablonen in kaarten brengen voor brainstormen Met je werkstroomdiagram in de aanslag is het tijd om je abonnementen in gang te zetten, en de Sjabloon voor actieplan is gemaakt om projectmanagers te helpen precies dat te doen.

Voer uw plannen uit door uw plakbriefjes direct om te zetten in taken met behulp van het sjabloon voor actieplannen voor ClickUp-taaks

Dit sjabloon is eenvoudig toe te passen en nog eenvoudiger te gebruiken met ingestelde herzieningsfrequenties om te bepalen welke taken nog te doen zijn, Nog te doen zijn of Klaar zijn.

In dit geval kan elke plaknotitie of vorm bepaalde actiepunten vertegenwoordigen. Maar om dit sjabloon nog waardevoller te maken, stellen we voor om uw ClickUp-taak in te sluiten en Mijlpalen rechtstreeks in het bord voor gemakkelijke toegang.

En zoals dit sjabloon suggereert met zijn driemaandelijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse beoordelingscycli, blijft je whiteboard bij je gedurende de hele levenscyclus van het project en daarna. 🪐

Dit sjabloon downloaden

Whiteboards voor creatieve teams De visuele aard van Whiteboards helpt creatieve teams hun werk op de juiste manier te verdelen en campagnes af te leveren die een positieve invloed hebben op de omzet, de merkbekendheid bevorderen en leads van hoge kwaliteit aantrekken.

Deze teams kunnen beginnen met een whiteboard als voorbereiding op een workshop met een nieuwe client, waar ze afbeeldingen, media, aantekeningen en mockups opslaan. Tijdens de vergadering kun je met het beweegbare canvas gemakkelijk over het bord navigeren om je te concentreren op specifieke gebieden terwijl je potentiële ideeën of werk uit het verleden presenteert. Van daaruit kun je onmiddellijk beginnen met de bewerking van het whiteboard op basis van de feedback van de client in realtime.

Daarna is het tijd om ClickUp's Whiteboard sjabloon voor projectomvang . 🙂

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign_Scope-1.gif De Project Scope Whiteboard Sjabloon aanpassen met Taken, Documenten en meer /$$img/

Pas eenvoudig uw Whiteboard-sjabloon voor projectomvang aan door documenten, taken en meer toe te voegen

Gebruik de voorgeformatteerde structuur van het sjabloon samen met ingesloten media, onderzoek en documenten om de OKR's, deliverables en natuurlijk de scope van uw project visueel te verduidelijken!

Naarmate je project vordert, fungeert je bord als vergadering tussen je team en clients. Het slaat de geschiedenis van je hele creatieve proces op, inclusief eerdere gesprekken, iteraties en ontwerpkeuzes. Dit niveau van organisatie en consistentie bevordert betekenisvolle relaties met elke sleutelrolspeler.

Dit sjabloon downloaden

En hoewel het niet alleen gaat om de toeters en bellen op je whiteboard, kunnen ze zeker geen kwaad! De kleuren, vormen, groottes, styling en opmaakopties van ClickUp Whiteboards zijn ideaal om uw gedachten visueel over te brengen en nieuwe creaties snel schoon te maken tot toonbare kunstwerken.

Maak samenwerken weer leuk met ClickUp Whiteboards

Whiteboards in ClickUp zijn even krachtig als kosteneffectief, met tools, sjablonen en functies om elk proces te stroomlijnen en nieuwe functies te bouwen zonder nog een dubbeltje uit te geven.

Maar er komt nog meer!

De Whiteboards roadmap is druk bezig met nieuwe toevoegingen en updates terwijl we ClickUp 3.0 uitrollen - dus als u uw favoriete functie voor whiteboards nog niet ziet, geloof ons, die komt eraan. En we kunnen niet wachten!

Maar of u nu async aan het chatten bent of rond een vergadertafel hangt whiteboards zijn de oplossing voor samenwerking waar je naar op zoek was. En als je nog steeds leunt op andere apps om je werk Klaar te krijgen - geen probleem, ClickUp integreert met meer dan 1000 tools om uw ervaring zo soepel mogelijk te maken.

Krijg gratis toegang tot uw eerste drie Whiteboards in elk abonnement en stap in terwijl we extra productieve, krachtige en leuke functies toevoegen aan deze baanbrekende tool.