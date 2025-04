10 Beste Klaxoon alternatieven en concurrenten in 2025

Ooit de drang gehad om een marker te pakken en over dat gedeelde scherm te krabbelen tijdens een vergadering op afstand met een team? Met een virtueel canvas kun je dat doen!

De locatie waar je werkt verandert steeds, maar brainstormen met je team niet. Met digitale whiteboards kan iedereen meedoen en tegelijkertijd creatief zijn.

Klaxoon is bijvoorbeeld een populaire software voor visuele samenwerking met een intuïtieve gebruikersinterface en interactieve functies. Of je nu een project moet opstarten of een team moet trainen, je kunt het gebruiken.

Er kunnen echter dagen zijn geweest waarop je betere integratiemogelijkheden, exportopties, enz. wenste. We zien je! Dit artikel beschrijft 10 Klaxoon alternatieven om je te helpen de juiste oplossing te vinden voor jouw project planning en visuele samenwerking.

Sla de proefversie over en ontdek hier jouw ideale oplossing.

samenvatting ⏰60 seconden Hier vind je 10 alternatieven voor Klaxoon om beter samen te werken en creatief te brainstormen: : Het beste voor brainstormen, samenwerken en projectmanagement ClickUp: Het beste voor brainstormen, samenwerken en projectmanagement Miro: Het beste voor samenwerking, planning en beheer FigJam: Het beste voor interactief brainstormen en ontwerpsamenwerking MS Whiteboard: Het beste voor teams die werken in het ecosysteem van Microsoft Mural: Het meest geschikt voor creatieve workshops en design thinking Collaboard: Het beste voor werken op meerdere apparaten Lucidspark: Het beste voor diagrammen en Taakbeheer Sketch: Het beste voor real-time ontwerp, feedback en ontwikkelaar handoff Beter: Het beste voor visuele project planning Stormboard: Het beste voor ideeën en rapportage

Klaxoon limieten: Waarom je een alternatief nodig hebt

via Klaxoon

Of je nu een projectmanager, een agile coach of een teammanager bent, Klaxoon kan in jouw samenwerkingsbehoeften voorzien. Je kunt peilingen instellen om een situatie te evalueren, feedback uitwisselen met teamleden of toegang krijgen tot de sjabloonbibliotheek voor snelle oplossingen.

Maar het heeft wel een paar beperkingen waardoor je misschien op zoek gaat naar alternatieve AI whiteboard tools:

Hoewel de functies uitgebreid zijn, kan het overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De gebruikersinterface kan onoverzichtelijk worden door de vele functies

Voor kleinere teams kan de tool duur zijn

Het mist een clipartbibliotheek en de versiegeschiedenis van uitgevoerde acties

De Klaxoon Board categorie opties en kleur ideeën zijn gelimiteerd

Het kan een uitdaging zijn om een Post-it aantekening te maken op het gewenste punt

Functies kunnen overlappen met bestaande tools in gebruik, wat leidt tot verwarring en redundantie

Klaxoon alternatieven in een oogopslag

Hier vind je een snel overzicht van de 10 alternatieven voor Klaxoon en hun verschillende gebruikssituaties.

Klaxoon alternatief Gebruikstips Beste voor ClickUp Brainstormen, samenwerken en projectmanagement Freelancers, starters, kleine ondernemingen, enterprises Miro Samenwerking, planning en beheer Creatieve teams, productmanagers, ondernemingen FigJam Interactief brainstormen en samenwerken aan ontwerpen UX/UI ontwerpers, creatieve teams, ontwerpstudio's MS Whiteboard Samenwerking met Microsoft ecosysteem Teams die Microsoft Teams gebruiken voor samenwerking Muurschildering Creatieve workshops en design thinking Facilitators, productmanagers, ontwerpteams Kollaboard Gesprekken omzetten in uitvoerbare abonnementen Werken op meerdere apparaten Lucidspark Diagrammen en Taakbeheer Ontwerpteams, projectmanagers, businessstrategen Schets Real-time ontwerp, feedback en ontwikkelaar handoff UI/UX ontwerpers, creatieve bureaus Heerlijk Visuele project planning Ontwerpers, productmanagers, teams in technische industrieën Stormbord Tools voor ideeënvorming en rapportage Creatieve teams, docenten, projectteams

De 10 beste Klaxoon alternatieven om te gebruiken

Teamsamenwerking kan de klanttevredenheid met 41% en de verkoop met 27% verhogen.

Deze Klaxoon alternatieven beloven effectieve teamsamenwerking met meer flexibiliteit, eenvoudige en intuïtieve interfaces en vele andere voordelen.

Klaar om het beste platform te kiezen voor het verbeteren van je teamwork?

1. ClickUp (het beste voor brainstormen, samenwerken en projectmanagement)

Gebruik de samenwerkingsfuncties van ClickUp Whiteboards om samen met je team te denken

Een van de beste alternatieven voor Klaxoon is ClickUp, de alles app voor werk, combineert projectmanagement, kennis delen en chatten-alles aangedreven door AI voor automatisering van workflows.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards maken verbinding met taken, chats en documenten en zetten elk idee om van een concept naar een actie. Breng concepten, processen en werkstromen visueel in kaart met de functie voor slepen en neerzetten.

Ingesloten documenten en taken zorgen voor realtime updates; elk idee kan worden omgezet in een taak en gekoppeld aan specifieke projecten. Je kunt zelfs externe belanghebbenden erbij betrekken met deelopties voor links en PDF-export. (Het is ook geweldig als je je werk wilt archiveren voor referentie).

De belangrijkste functie? Een AI-gestuurde beeldgenerator die ideeën direct visualiseert! Wat denk je van wat creatieve ondersteuning?

Gebruik de AI Image generator in ClickUp Whiteboards om uw creatieve ideeën visueel weer te geven

ClickUp mindmaps

Pas uw ClickUp mindmap aan om aan specifieke behoeften te voldoen en blijf op de hoogte van Taken

ClickUp Mindmaps vereenvoudigt complexe projecten door grote ideeën op te delen in behapbare delen. Aanpassingsopties zoals kleurgecodeerde verbindingen en trapsgewijze weergaven vereenvoudigen het visualiseren van relaties tussen taken of ideeën.

Teams kunnen snel kaarten reorganiseren met de functie Re-Layout, die met één klik structuur aanbrengt zonder handmatige aanpassingen.

ClickUp voor projectmanagement oplossingen

Groepeer taken op status in de ClickUp-taakbordweergave

Zodra uw ideeën Taken worden, worden uitvoering en follow-up veel eenvoudiger met ClickUp-taak voor Projectmanagement oplossingen.

Aanpasbare weergaven, realtime dashboards en geautomatiseerde workflows houden teams productief en op koers. Met ClickUp's interactieve tools zoals Gantt grafieken en Kanban-borden wordt het organiseren van werk naadloos en zelfs leuk

ClickUp beste functies

Ontvang gepersonaliseerde samenvattingen van essentiële updates en bruikbare items van vorige chats met ClickUp AI in ClickUp Chat

Weergave, beheer en oplossing van toegewezen opmerkingen in één georganiseerde ruimte

Automatiseer repetitieve processen zoals het toewijzen van Taken en status updates via ClickUp-taak automatiseringen

Definieer succes met numerieke, monetaire of waar/onwaar doelen met behulp van Goal Tracking

Plan en beheer projecten effectief met tools zoals tijdlijnen, weergave in kalenders en Sprint bijhouden

ClickUp beperkingen

Het kan overweldigend zijn voor beginners

ClickUp Prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brein: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Bazza Gilbert, een productmanager bij AccuWeather, beoordeelde ClickUp:

ClickUp heeft asynchroon afstemmen veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

ClickUp heeft asynchroon afstemmen veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

🧠 Leuk weetje: 36,08% van alle werknemers wereldwijd vindt virtuele samenwerking beter dan persoonlijke samenwerking, omdat ze zich minder geïntimideerd voelen om online contact op te nemen met teamleden.

2. Miro (Beste voor samenwerking, planning en beheer)

via Miro

Gebruik tabellen, diagrammen en tijdlijnen om projecten te organiseren en te visualiseren met het Miro Intelligent Canvas. Dit samenwerkingsplatform met AI zet brainstormsessies in seconden om in prototypes, briefings en abonnementen met functies zoals video/audio walkthroughs, interactieve activiteiten en geautomatiseerde samenvattingen.

Teamleden kunnen ook stemmen over ideeën, ontwerpen of voorstellen tijdens sessies, waardoor collectieve besluitvorming en prioritering mogelijk wordt terwijl de samenwerking visueel aantrekkelijk en efficiënt blijft.

Miro beste functies

Beschrijf de afbeelding op het bord door een alt tekst te maken

Teken met de hand en schakel de functie slimme objecten* in om Miro het te laten verfraaien

Gebruik de presentatiemodus om alles op volledig scherm te zien en het gevoel te hebben dat je met een diavoorstelling werkt

Wijs het aantal stemmen toe dat elke deelnemer heeft, samen met een limiet voor de tijd van de sessie om te stemmen

Miro beperkingen

Het wijzigen van het formaat van regels kan hardnekkige bugs veroorzaken

Je moet de instellingen van de pijl steeds opnieuw configureren omdat eerdere aanpassingen niet worden onthouden

CTRL+Z of ongedaan maken werkt niet meer tijdens het samenwerken aan ideeën

Miro prijzen

Gratis

Starter: Vanaf $10/maand per gebruiker

Business: Vanaf $20/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (7.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (1.600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Miro?

Miro heeft me een jaar of twee geleden over de streep getrokken en het is mijn belangrijkste whiteboardtool. Mijn grootste uitdaging is om anderen het te laten gebruiken buiten vergaderingen met mij.

Miro heeft me een jaar of twee geleden over de streep getrokken en het is mijn belangrijkste whiteboardtool. Mijn grootste uitdaging is om anderen het te laten gebruiken buiten vergaderingen met mij.

➡️ Ook lezen: De ultieme gids voor visueel projectmanagement

3. FigJam (het beste voor interactief brainstormen en ontwerpsamenwerking)

via FigJam

Heb je een groot team en kun je geen platform vinden dat voor iedereen geschikt is? FigJam verwelkomt onbeperkte medewerkers. Het organiseert complexe werkstromen, brengt de reis van gebruikers in kaart en deelt feedback direct met sticky notes, aantekeningen en reacties. FigJam kan ook gebruikt worden als alternatief voor Miro.

FigJam beste functies

Centraliseer werkstroom met tools zoals Jira en Figma

Gebruik FigJam om diagrammen te maken en processen te visualiseren

Gebruik sjablonen voor draaiboeken, retrospectieven en tijdlijnen om ideeën een kickstart te geven en iedereen in een lus te krijgen

Visualiseer abonnementen, maak Gantt grafieken en integreer aangepaste widgets voor werkstromen

FigJam limieten

Integraties vinden kan een uitdaging zijn

Deel koppelingen voor een FigJam bestand is complex

Aangepaste vormen, kleurverlopen of patronen toevoegen is niet toegestaan

FigJam prijzen

Gratis

Professioneel: $5/maand per volledige zetel

Organisatie: $5/maand per volledige zetel

Enterprise: $5/maand per volledige zetel

FigJam beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over FigJam?

Ik gebruik figjam en het is ongelooflijk handig om een naslaggids te gebruiken nadat ik de enquête heb gemaakt om er zeker van te zijn dat alles klopt. Het helpt belanghebbenden ook om te zien hoe de enquête beter werkt dan wanneer ik ze een Word-document van 100 pagina's geef of ze de enquête een aantal keer laat bekijken.

Ik gebruik figjam en het is ongelooflijk handig om een naslaggids te gebruiken nadat ik de enquête heb gemaakt om er zeker van te zijn dat alles klopt. Het helpt belanghebbenden ook om te zien hoe de enquête beter werkt dan wanneer ik ze een Word-document van 100 pagina's geef of ze de enquête een aantal keer laat bekijken.

➡️ Lees ook: Beste FigJam Alternatieven & Concurrenten

4. MS Whiteboard (het beste voor teams die in het ecosysteem van Microsoft werken)

via MS Whiteboard

Werk je met Microsoft Teams en hoop je te kunnen samenwerken met behulp van een Whiteboard? Het Whiteboard van Microsoft is geïntegreerd met Teams en heeft een interactief canvas waar teams hun creatieve ideeën kwijt kunnen.

Functies zoals reacties, plakbriefjes en aanpasbare sjablonen maken het delen en structureren van gedachten visueel eenvoudig. Bovendien is de optie 'Afbeelding invoegen' een van de vele voordelen, die ruimte biedt voor illustraties en interacties.

MS Whiteboard beste functies

Gebruik sjablonen voor taken als brainstormen, Kanban-borden en vergaderingen van teams

Controleer welk lid van het team welke input heeft toegevoegd en behoud volledige transparantie

Co-auteur op één bord op meerdere apparaten

Gebruik geavanceerde pentools voor nauwkeurig tekenen en schetsen

MS Whiteboard limieten

Sjablonen en visuele whiteboards van Microsoft Teams missen kwaliteit

De selectietool is niet gebruiksvriendelijk

Beperkte opmaakopties voor lettertypen

MS Whiteboard Prijzen

Beschikbaar als onderdeel van MS Teams

MS Whiteboard beoordelingen en recensies

G2: 4. 0/5 (40+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (150+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Verander je MS Whiteboard in een 'alleen-lezen' door 'andere deelnemers kunnen bewerken' uit te schakelen in de instellingen. Snelle installatie: Instellingenmenu → Schakel 'Andere deelnemers kunnen bewerken' uit → Klaar! Uw bord blijft vergrendeld, zelfs na afloop van de vergadering.

5. Mural (het beste voor creatieve workshops en design thinking)

via Mural

Gebruik Mural voor interactieve whiteboards en kant-en-klare sjablonen voor mindmaps die brainstormen en plannen zowel snel als leuk maken.

Je zult ook de naadloze integratie met Microsoft Teams en Google Werkruimte waarderen, waardoor iedereen op één lijn blijft. De mogelijkheid om gebruikers trajecten in kaart te brengen en taken te prioriteren is een belangrijk voordeel, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor efficiënt teamwerk.

Mural beste functies

Versnel brainstormen met AI-voorgestelde inzichten en prompts

Gebruik de uitgebreide bibliotheek met sjablonen om je werkstromen in te stellen

Manipuleer het in kaart brengen van processen terwijl je in gesprek bent met clients voor meer flexibiliteit

Condenseer discussies direct tot sleutelpunten en actie-items met AI-samenvattingen

Muur beperkingen

Integraties met andere business intelligence tools zijn gelimiteerd

Grote muurschilderingen kunnen het apparaat van de gebruiker vertragen

Het groeperen van sheets in werkruimten en kamers kan verwarrend zijn, waardoor je steeds opnieuw moet controleren

Mural prijzen

Gratis

Teams+: 12/maand per gebruiker

Business: $17. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Mural beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.380 beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (130 beoordelingen)

➡️ Ook lezen: Brainstorm Sjablonen & Technieken

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chatten, e-mail en spreadsheets. Zonder een eenduidig systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met de Taakbeheer-mogelijkheden van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails met één klik!

6. Collaboard (het beste voor werken op meerdere apparaten)

via Collaboard

Collaboard ondersteunt onbeperkte deelnemers, waardoor productief teamwerk mogelijk is. Integratieopties en exportfuncties zorgen ervoor dat discussies worden omgezet in bruikbare resultaten. Gebruikers kunnen schetsen, sticky notes toevoegen en ideeën visueel organiseren, of ze nu op afstand werken of in een hybride instelling.

De beste functies van Collaboard

Importeer en exporteer moeiteloos content, inclusief PDF's en hoogwaardige afbeeldingsbestanden

Integreer met Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira en anderen voor soepele workflows

Presenteer ideeën interactief tijdens video gesprekken met de ingebouwde presentatiemodus

Collaboard beperkingen

De mindmapping functie is basic vergeleken met concurrenten

De bewerkingsopties lijken misschien beperkt

Collaboard prijzen

Free Forever

Geavanceerd: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Collaboard

G2: 4. 7/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (60+ beoordelingen)

wist je dat? 63% van de mensen vindt dat ze tijd hebben verspild door problemen met communicatie in hun zakelijke installaties.

7. Lucidspark (Beste voor diagrammen en Taakbeheer)

via Lucidspark

Communiceer in realtime met behulp van in-product chatten en emoji's in Lucidspark. Gebruik de functie 'roep anderen bij me' om bij te blijven en af te stemmen tijdens sessies. Met zijn oneindige canvas, tekenen uit de vrije hand en aantekeningen wordt Lucidspark een voltooide interactieve tool.

Lucidspark beste functies

Organiseer en structureer ideeën met behulp van tagging, groepering en sorteer functionaliteiten, ondersteund door de dynamische tabel functie

Werk sneller met sjablonen voor werkstromen, in kaart brengen van de reis van de gebruiker en in kaart brengen van Sprint

Leer van de vooraf geschreven gebruiksinstructies voor legenda en symbool

Organiseer gerichte groepsdiscussies met behulp van de functie voor breakoutborden

Beperkingen van Lucidspark

Beperkte sjabloon- en vormopties om uit te kiezen

De gratis proefversie staat slechts 3 documentupdates per keer toe

Lucidspark prijzen

Gratis

Individueel: $9/per gebruiker

Teams: $10/per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidspark

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

➡️ Ook lezen: Design Projectmanagement: Een uitgebreide gids voor designteams

8. Sketch (het beste voor realtime ontwerp, feedback en ontwikkelaarshandoff)

via Sketch

Met Sketch kunnen meerdere teams aan hetzelfde document werken en een creatief proces ontwikkelen. Geef direct feedback op het canvas of prototypes met in-app commentaar en gebruik de sjablonen om hoogwaardige ontwerpen te maken, van mockups voor apps tot voltooide websites.

De beste functies van Sketch

Maak high-fidelity mockups zonder onnodige complexiteit

Houd iedereen op dezelfde pagina met realtime samenwerkingstools zoals gesynchroniseerde opmerkingen en functies voor handoffs

Automatiseer het aanmaken van lagen en andere objecten

Houd wijzigingen bij, beheer toestemming en deel ontwerpen eenvoudig met kijkers of belanghebbenden

Limieten schetsen

De tool is niet beschikbaar op iPad, dus beperkte flexibiliteit voor ontwerpers

Complexe 3D modelleermogelijkheden ontbreken

Opslagruimte in de cloud ontbreekt in Sketch

Sketch prijzen

Standaard: $12/maand per editor

Alleen Mac-licentie: $120 per zetel

Business: $22/maand per editor

Beoordelingen en reviews van Sketch

G2: 4. 5/5 (1.200+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Sketch?

Een uitgebreide bibliotheek met plugins verbetert de functionaliteit en maakt Taken zoals animatie, code export en pro-typen mogelijk. Met tools zoals Sketch for Teams kunnen ontwerpers tegelijkertijd aan bestanden werken.

Een uitgebreide bibliotheek met plugins verbetert de functionaliteit en maakt Taken zoals animatie, code export en pro-typen mogelijk. Met tools zoals Sketch for Teams kunnen ontwerpers tegelijkertijd aan bestanden werken.

➡️ Ook lezen: Hoe maak je een werkstroom? Een stap-voor-stap handleiding met sjablonen

9. Creately (Beste voor visuele project planning)

via Creat ely

Interactie alsof je in dezelfde ruimte zit met Canva's oneindige visuele canvas. Elke teamactie wordt in realtime gesynchroniseerd met de functie Preview Sync en de threads voor opmerkingen en discussies bieden ruimte voor het delen van ideeën, het geven van feedback en het onderhouden van de workstroom.

Kies uit meer dan 50 voorbeelden van diagrammen en 1000 sjabloontypen om technische en creatieve uitdagingen aan te gaan. Creately biedt ook muis bijhouden en videogesprekken, die een extra samenwerkingslaag toevoegen en alle leden verbonden houden.

Creately beste functies

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met sjablonen

Maak eenvoudig stroomdiagrammen, mindmaps, organigrammen en wireframes

Maak gebruik van bidirectionele synchronisatie voor het koppelen van databases, spreadsheets en externe tools

Integreer met Microsoft Teams, Slack en Confluence voor productiviteit bij het plannen van projecten

Limieten:

Complexe diagrammen kunnen de interface onoverzichtelijk maken en vertragen

Opmerkingen kunnen worden gemaakt of verwijderd, maar niet bewerkt

Opties voor exporteren en samenwerken op het gratis abonnement zijn beperkt

Creately prijzen

Gratis

Persoonlijk: $8/maand

Teams: $8/maand per gebruiker

Business: $149/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Creately beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (1.300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

via Stormboard

Als de interacties binnen je team te versnipperd of ongeorganiseerd aanvoelen, gebruik dan Stormboard. Het is een data-first samenwerkingsplatform dat ongestructureerde interacties omzet in bruikbare inzichten.

De functies voor real-time samenwerking, zoals live bidirectionele integraties met tools zoals Jira, Azure DevOps en Rally, zijn handig voor agile teams die Sprints, afhankelijkheid en prioriteiten beheren.

StormAI, een AI-samenwerker, verbetert brainstormsessies, het genereren van ideeën en het plannen van acties en voegt zo toe aan gezamenlijke discussies.

Stormboard beste functies

Krijg toegang tot tools voor projectmanagement zoals PI-planning, risicobeheer en strategieontwikkeling

Genereer exporteerbare rapporten, samenvattingen van taken en spreadsheetanalyses zonder gegevens te verliezen

Prioriteer, groepeer en voortgang ideeën met behulp van de gebruiksvriendelijke interface

Gebruik het digitale whiteboard voor brainstormsessies, mindmaps en strategische abonnementen

Stormboard limieten

Het whiteboard heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden

Gebruikers kunnen belangrijke bladwijzers niet opslaan in de tool

Beperkt aantal zetels en licenties beschikbaar

Stormboard prijzen

Persoonlijk: Free forever

Business: $10 per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Stormboard

G2: 4. 4/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Stormboard?

Mijn stormboard wordt gebruikt als mijn digitale whiteboard waar ik overal mee naartoe kan. Hier verzamel ik mijn to-do lijsten, parkeer ik ideeën en plan, organiseer en strategiseer ik alles wat ik moet doen als directeur van een nieuw startend bedrijf. Nu ik mijn stormboard aan mijn Google werkruimte (documenten) heb gekoppeld, kan ik belangrijke documenten aan mijn stormboard toevoegen en er snel bij.

Mijn stormboard wordt gebruikt als mijn digitale whiteboard waar ik overal mee naartoe kan. Hier verzamel ik mijn to-do lijsten, parkeer ik ideeën en plan, organiseer en strategiseer ik alles wat ik moet doen als directeur van een nieuw startend bedrijf. Nu ik mijn stormboard aan mijn Google werkruimte (documenten) heb gekoppeld, kan ik belangrijke documenten aan mijn stormboard toevoegen en er snel bij.

🧠 Leuk weetje: 42% van de kantoormedewerkers besteedt zijn tijd aan samenwerken met andere teamgenoten en collega's. 28% werkt persoonlijk samen en 14% virtueel. Terwijl 28% persoonlijk met anderen werkt, werkt 14% virtueel met anderen samen.

ClickUp gebruiken voor visuele samenwerking en communicatie

Het kiezen van de juiste samenwerkingstool gaat verder dan de interface: het moet integreren met de werkstroom van je team en de productiviteit verhogen. Hoewel Klaxoon uitstekend is voor interactieve workshops, bieden tools zoals ClickUp een uitgebreider bereik aan functies.

Naast gegevensbescherming biedt het een voltooide werkstroom voor project- en teammanagement, waardoor het een ideaal alternatief is voor teams die willen managen, brainstormen en ideëren.

Met 200+ integraties en een uniforme ruimte om uw werkruimte te hosten, kan ClickUp de samenwerking tussen teams gemakkelijker en teamwerk leuker maken.

Meld je vandaag nog gratis aan voor ClickUp en ervaar het zelf!