Voorbeelden en sjablonen voor projectmanagementdashboards

Vaak besteden we veel tijd aan het achterhalen van projectdetails, om vervolgens te beseffen dat we het beter hadden kunnen doen.

In plaats van de factureerbare uren moeizaam handmatig te verwerken, hadden we dit kunnen automatiseren en zo bijvoorbeeld voorkomen dat we in het weekend aan die nieuwe efficiëntieroutekaart moesten werken.

Als je net als ik projectmanager bent, kun je waarschijnlijk tientallen van dit soort Instances noemen.

Daarom hebben we een dashboard voor projectmanagement nodig dat fungeert als een digitale cockpit en ons een glasheldere weergave biedt van elk detail in alle projecten.

In deze blog deel ik hoe projectmanagementdashboards werkstroomen kunnen transformeren, van het stroomlijnen van communicatie tot het identificeren van risico's voordat ze deadlines in de weg staan. Ik laat je ook kennismaken met enkele van mijn favoriete dashboardtools en -sjablonen die me helpen toegang te krijgen tot de gegevens die ik nodig heb om beslissingen te nemen – precies wanneer ik ze nodig heb.

Wat is een dashboard voor projectmanagement?

Een projectmanagementdashboard is een visueel hulpmiddel dat is ontworpen om teams te helpen de projectprestaties op één centrale locatie te bekijken. Het presenteert projectgerelateerde informatie via grafieken en statistieken, waardoor de doelgroep snel inzicht krijgt in de status, voortgang en mogelijke risico's van het project.

Veel succesvolle projecten in de hedendaagse markt zijn vaak onderling afhankelijk, wat betekent dat hun resultaten en succes nauw met elkaar gekoppeld zijn. Deze onderlinge afhankelijkheid kan zich voordoen binnen één organisatie, waar meerdere projecten gebruikmaken van gedeelde middelen, deliverables of tijdlijnen. 🌐

Het coördineren van taken in verschillende tijdzones leidt soms tot vertragingen en vertraagt besluitvormingsprocessen. Deze uitdagingen hebben als resultaat misverstanden, gemiste deadlines en verminderde productiviteit.

Volg en beheer taken, middelen en de voortgang van projecten op een ClickUp-dashboard

En met dashboardsoftware zoals ClickUp, Google Spreadsheets of Excel beschik je over een scala aan visualisatiemogelijkheden die zijn afgestemd op specifieke projecten!

Dit zijn de voordelen van projectdashboards voor het optimaliseren van de projectprestaties:

Verbeterde zichtbaarheid: Projectmanagement-dashboards bieden realtime zichtbaarheid naar de algehele status van taken. U kunt snel knelpunten identificeren, de voortgang van taken volgen en potentiële problemen opsporen voordat ze escaleren

Betere communicatie: Dashboards bevorderen efficiënte communicatie tussen teamleden. Updates zijn direct beschikbaar, waardoor iedereen op de hoogte blijft en de samenwerking binnen het team wordt verbeterd

Prestaties bijhouden: Dankzij visualisatietools kunnen deze dashboards de prestatiestatistieken van projecten effectief bijhouden. U kunt de productiviteit van het team, het projectbudget, het tijdbeheer en nog veel meer meten

Datagestuurde beslissingen: Door een uitgebreide weergave van projectgegevens te bieden, geven dashboards projectmanagers de juiste context om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen. Dit draagt bij aan een betere projectplanning en risicobeheer

Verhoogde efficiëntie: De mogelijkheid om taken, deadlines en afhankelijkheden op één plek te zien, helpt bij het stroomlijnen van werkstroomprocessen. Projectmanagement-dashboards vereenvoudigen de toewijzing van taken en voorkomen overbelasting van middelen, wat leidt tot een hogere projectefficiëntie

Als mens in de eerste plaats en projectmanager in de tweede plaats is jouw unieke karakter een troef die kan leiden tot innovatief en succesvol projectmanagement. Voel je vrij om verschillende dashboardsoftware voor projectmanagement te verkennen en ontdek wat het beste werkt voor jou, je team en je projecten! ⚡️

Voordelen van het gebruik van een dashboard voor projectmanagement

Misschien wel het grootste voordeel van projectdashboards is voor mij de realtime zichtbaarheid op de voortgang van het project. Hierdoor kan ik belangrijke statistieken bijhouden, knelpunten opsporen en middelen optimaal toewijzen. Maar er zijn nog verschillende andere voordelen waar ik op ben gaan vertrouwen:

Kristalhelder inzicht: Dashboards centraliseren alle projectgegevens, waardoor je een realtime overzicht krijgt van de voortgang, de toewijzing van middelen en deadlines. Voor mij betekende dit dat ik minder tijd kwijt was aan het zoeken naar informatie over een recente Taak die meerdere toegewezen personen had en waarvoor iedereen een statusupdate moest geven

Snel weloverwogen beslissingen nemen: Met alle belangrijke statistieken binnen handbereik kunt u snel datagestuurde beslissingen nemen. Signaleer knelpunten in een vroeg stadium, identificeer gebieden die extra middelen nodig hebben en houd uw project op koers

Verhoogde efficiëntie: Dashboards automatiseren Dashboards automatiseren projectrapportages en maken handmatige gegevensverzameling overbodig. Hierdoor houdt uw team tijd over om zich te concentreren op wat het belangrijkst is: dingen voor elkaar krijgen!

Verbeterde communicatie: Projectmanagementdashboards worden uw communicati hub, waardoor iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit. Belanghebbenden kunnen de voortgang eenvoudig analyseren en teamleden kunnen problemen oplossen terwijl ze samenwerken naarmate het project vordert. Zonder een dashboard zouden we bijvoorbeeld nooit hebben geweten dat een van onze partnerbureaus het content-verzenden consequent vertraagde vanwege personeelsverloop

Verbeterde verantwoordelijkheid: Met duidelijke zichtbaarheid in de prestaties van individuen en teams bevorderen dashboards een cultuur van verantwoordelijkheid, waardoor iedereen gemotiveerd wordt om zijn of haar taken goed bij te houden

Slimmer toewijzen van middelen: Zie waar uw middelen worden ingezet en identificeer mogelijke knelpunten. Een dashboard met projectstatus helpt u de toewijzing van middelen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat iedereen aan de meest impactvolle taken werkt, net zoals het mijn team hielp bij het inwerken van een nieuw partnerbureau voor tijdige content

Door een dashboard te gebruiken, hoef ik niet meer te gissen, kan ik de efficiëntie van mijn team verhogen en ervoor zorgen dat mijn projecten altijd hun doel raken. En dat is goud waard!

Hoe maak je een dashboard voor projectmanagement?

Bouw samen met mij een geweldig dashboard voor projectmanagement om je projecten op koers te houden en snel belangrijke beslissingen te nemen.

Hier volgt een overzicht van de werkwijze die ik volg:

1. Bepaal de sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)

Een duidelijk beeld van de doelgroep voor uw dashboard kan helpen bij het bepalen van de soorten statistieken die u moet bijhouden.

Een projectteamdashboard richt zich bijvoorbeeld op de voltooiingspercentages van taken, de toewijzing van middelen en aankomende deadlines; een operationeel dashboard volgt operationele processen en analyseert de prestaties van interne activiteiten binnen het bedrijf; en een dashboard voor leidinggevenden richt zich op belangrijke projectmijlpalen en hoe deze aansluiten bij de algemene doelstellingen van de organisatie.

Zodra ik mijn doelgroep ken, kan ik beginnen met het identificeren van specifieke verbeterpunten binnen mijn projecten. Haal ik consequent deadlines niet? Heeft mijn team te kampen met beperkte middelen? Overschrijden de projectkosten het budget?

Zodra ik antwoorden op deze vragen heb gevonden, kan ik relevante statistieken kiezen om de voortgang bij te houden.

We hebben echt keuze te over als het gaat om dashboardtools. Van eenvoudige spreadsheets tot zeer aanpasbare grafieken voor de voortgang: er zijn verschillende opties, afhankelijk van wat u wilt bijhouden. Hier volgt een overzicht van enkele populaire keuzes:

Spreadsheets: Tools zoals Excel of Google Spreadsheets kunnen handig zijn voor eenvoudige dashboards, maar kunnen omslachtig worden bij complexe projecten met te veel dynamische veranderingen

Projectmanagementsoftware (PMS): PMS-tools zoals ClickUp beschikken doorgaans over krachtige ingebouwde dashboards die PMS-tools zoals ClickUp beschikken doorgaans over krachtige ingebouwde dashboards die nuttige inzichten en realtime updates bieden . Ze worden vaak geleverd met kant-en-klare widgets en tools voor rapportage voor eenvoudige datavisualisatie

Met ClickUp kun je volledig aanpasbare dashboards maken om prioriteiten te stellen in je werk, de projectprestaties te verbeteren, Sprints en teams te beheren en nog veel meer.

Business Intelligence (BI)-tools: Hoewel tools als Tableau en Microsoft Power BI uitstekend geschikt zijn voor complexe data-analyse en aangepast maatwerk, hebben ze vaak een steilere leercurve en is er mogelijk specialistische kennis nodig om ze te bedienen

3. Ontwerp met het oog op duidelijkheid

Houd het dashboard overzichtelijk en opgeruimd. Ik vermijd het om te veel informatie op het dashboard te proppen, omdat dit de kijkers overweldigt en het voor hen moeilijk maakt om de informatie te vinden die ze nodig hebben.

Gebruik duidelijke labels en een consistent format: Zorg ervoor dat tabellen en grafieken gemakkelijk te begrijpen zijn, zelfs voor mensen die niet bekend zijn met het project. Gebruik lettertypes, kleuren en terminologie consistent in het hele dashboard

Maak effectief gebruik van visuele elementen: Grafieken, diagrammen en andere visuele elementen kunnen helpen om complexe informatie snel en eenvoudig over te brengen. Gebruik verschillende visuele elementen om het dashboard boeiend te houden, maar vermijd het gebruik van te veel verschillende grafiektypen, aangezien dit verwarrend kan zijn

Focus op de meest cruciale statistieken: Probeer niet alles bij te houden. Bepaal welke statistieken het belangrijkst zijn voor het succes van het project en focus daarop. Dit helpt bij het creëren Probeer niet alles bij te houden. Bepaal welke statistieken het belangrijkst zijn voor het succes van het project en focus daarop. Dit helpt bij het creëren van een bruikbaar dashboard en biedt inzichten om betere beslissingen te nemen

4. Ontwerp de layout van het dashboard en bouw de componenten

Nu je de belangrijkste statistieken hebt vastgesteld, kies je een tool om het dashboard samen te stellen. Hier zijn enkele veelvoorkomende elementen die je kunt opnemen:

Projectstatus: Algemene projectstatus, voltooiingspercentage en behaalde mijlpalen

Taakbeheer: Houd bij in hoeverre taken zijn voltooid, welke taken achterstallig zijn en hoe de werklast over de teamleden is verdeeld Houd bij in hoeverre taken zijn voltooid, welke taken achterstallig zijn en hoe de werklast over de teamleden is verdeeld

Resourcebeheer: Houd de toewijzing van middelen in de gaten en identificeer mogelijke knelpunten

Budgetbijhouden: Breng uitgaven ten opzichte van het budget in kaart en identificeer mogelijke kostenoverschrijdingen

Teamcommunicatie: Voorzie een ruimte voor mededelingen of belangrijke projectupdates Voorzie een ruimte voor mededelingen of belangrijke projectupdates

Het dashboard moet een levend document zijn dat zich aanpast aan de veranderende behoeften van projecten. Ik werk de gegevens regelmatig bij en vernieuw de visualisaties om ervoor te zorgen dat ze de huidige voortgang van het project nauwkeurig weergeven.

Hoe vaak ik mijn dashboard bijwerk, hangt af van de aard van het project en de snelheid waarmee gegevens veranderen. Voor projecten met een hoog tempo en voortdurend verschuivende deadlines, of voor nieuwe soorten projecten die je nog niet eerder hebt aangepakt, kunnen dagelijkse updates nodig zijn. Wekelijkse of tweewekelijkse updates kunnen volstaan voor projecten die langzamer verlopen en voorspelbaar of repetitief zijn.

Het belangrijkste is om een regelmatig updateschema op te stellen en je daar aan te houden. Zo blijft mijn dashboard een betrouwbare bron van informatie voor de belanghebbenden bij het project.

Voorbeelden van projectdashboards voor verschillende toepassingen

Heb je ook het gevoel dat projectmanagement vaak ingewikkelder wordt dan nodig is? Ik in ieder geval wel. Taaken en mijlpalen verspreiden zich over verschillende afdelingen, er is een constante behoefte aan monitoring op meerdere platforms en het jongleren met meerdere strategische initiatieven is de norm geworden.

Godzijdank zijn er dashboards! Ja, ze kunnen waardevol zijn voor het monitoren van afzonderlijke projecten, maar ze zijn absoluut onmisbaar voor het beheer van een portfolio van onderling verbonden projecten.

Voor mij zijn de meest uitdagende projecten grote, functieoverschrijdende projecten zoals productlanceringen. Er zijn zoveel bewegende delen, en ik ben blij dat ik ClickUp gebruik om ze te beheren.

Hier zijn enkele van mijn favoriete voorbeelden uit ClickUp Dashboards en hoe mijn team en ik ze gebruiken. Ik hoop dat ze je nuttige ideeën geven voor het maken van je eigen dashboards.

1. Dashboard voor persoonlijke productiviteit

Visualiseer je dagelijkse productiviteit met intuïtieve gegevens en grafieken om te zien wat er nog moet gebeuren en wat er al klaar is in ClickUp-dashboards

Net als de meeste projectmanagers begin ik mijn dag graag door 's ochtends de voortgang van mijn project te bekijken! En dat werd mogelijk gemaakt door de Dashboard-weergave van ClickUp.

Met een paar klikken kon ik mijn werk omzetten in duidelijke grafieken en diagrammen.

Om dit zelf te doen, meld je je aan bij ClickUp of log je in op je account als je deze al hebt gebruikt. Voeg een nieuwe 'Dashboardweergave' toe en kies een sjabloon. De weergave haalt automatisch gegevens op uit taken en velden, waardoor een gepersonaliseerd dashboard ontstaat dat je werk visualiseert.

Door het dashboard voor persoonlijke productiviteit als weergave toe te voegen, kan ik mijn productiviteit evalueren en optimaliseren. Het helpt me taken te prioriteren, de voortgang bij te houden en me te concentreren op wat echt belangrijk is.

Dit is mijn commandocentrum voor een efficiënte en georganiseerde werkstroom.

2. Dashboard voor de werklast van het team

Krijg een totaaloverzicht van taken die deze week moeten worden afgerond, de status van de werklast en wie waar aan werkt met het ClickUp Team Workload Dashboard

Ik gebruik het Team Workload Dashboard in ClickUp om te zien waar mijn team de hele week aan werkt en om de voortgang bij te houden voor elke toegewezen taak.

Ik kan de werklast voor elk lid van mijn team instellen en bijhouden. Zo zie ik in één oogopslag wie onder- of overbelast is. Dat is ook voor hen een voordeel: ze kunnen het gebruiken om te voorkomen dat ze te veel hooi op hun vork nemen en uitgeput raken. En als ze tijd over hebben, kunnen ze extra werk aannemen om deadlines sneller te halen of een andere teamgenoot te helpen.

Het helpt de transparantie te verbeteren: ik kan tijdsinschattingen en prioriteiten toevoegen aan de taken van mijn team, zodat iedereen weet waar hij of zij eerst aan moet werken. Ik gebruik het ook om te bepalen voor welk werk er mogelijk extra teamleden nodig zijn en om eenvoudig toegewezen personen toe te voegen.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat als resultaat heeft dat er gemiste beslissingen worden genomen en dat de uitvoering vertraagd wordt. Of je nu follow-up-antekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat je team snel kan handelen en op één lijn blijft.

3. Dashboards voor tijdsregistratie

Vereenvoudig tijdsregistratie en rapportage met ClickUp dashboards

Het dashboard voor tijdsregistratie helpt me om de tijd die aan elk van mijn vele projecten wordt besteed te visualiseren en te analyseren – zowel voor mezelf als voor mijn team. Door de totale tijd die aan een project is besteed, het voltooiingspercentage en de voortgang ten opzichte van mijlpalen te bekijken, kan ik in één oogopslag de algehele status van het project volgen.

Dit dashboard heeft nog een andere handige toepassing. Het helpt me bij het bijhouden van factureerbare uren voor parttimers of freelancers. Ik kan dit doen door specifieke tijdsregistraties als factureerbaar te markeren en de samengevoegde gegevens te gebruiken om aan het einde van de maand nauwkeurig facturen te genereren.

Ik gebruik ook historische gegevens over tijdsregistratie om mijn beslissingen over toekomstige projectplanning, toewijzing van middelen en budgettering te onderbouwen.

4. Dashboard voor softwaresprints

Versnel de levering van software met Sprint-dashboards

Je kunt softwareontwikkelingsprojecten niet beheren zonder een uitgebreid sprint-dashboard. Geloof me, ik heb het geprobeerd (en onnodig geleden!)

Met ClickUp kun je de werklast van je team beheren met een volledig aanpasbaar puntensysteem. Tel punten van subtaaken bij elkaar op, verdeel ze per toegewezen persoon en sorteer ze eenvoudig om je Sprints in één oogopslag bij te houden.

Gebruik het Agile-dashboard in ClickUp om sprintdata in te stellen, punten toe te wijzen en prioriteiten aan te geven, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en wanneer. Automatiseer het verplaatsen van onafgemaakt werk naar je volgende sprint en synchroniseer de ontwikkelingsvoortgang van je team met GitHub, GitLab of Bitbucket.

Dit dashboard vat alle relevante cijfers – sprintvelocity, burn-up, burn-down, Lead Time, cyclustijd en meer – samen in overzichtelijke grafieken voor betere besluitvorming.

Ik heb ook met veel plezier ClickUp Sprints gebruikt om onze sprints te plannen, bij te houden en te optimaliseren voor succes, en heb daarbij een flexibel en resultaatgericht team opgebouwd.

5. Dashboard voor marketingcampagnes

Visualiseer de voortgang naar doelen met transparantie voor het hele team en elimineer overbodige werkstroomen met het ClickUp-dashboard voor marketingcampagnes

Met dashboards voor marketingcampagnes kunt u de voortgang en conversie van belangrijke marketinginitiatieven in één weergave bijhouden. Hiermee kunt u het bereik en de betrokkenheid van de content die u online plaatst meten, evenals het aantal MQL's (Marketing Qualified Leads) dat u genereert en hoe goed deze worden omgezet in verkopen.

U kunt taken eenvoudig in de context plaatsen van uw roadmap en marktintroductieplannen.

6. Dashboard met verkoopoverzicht

Pas verkoopoverzichten aan om belangrijke statistieken binnen je hele bedrijf bij te houden met het ClickUp-dashboard voor verkoopoverzichten

Als je op zoek bent naar een manier om de omzet per product/dienst en klantcategorie in kaart te brengen, kan ik je niets beters aanbevelen dan het ClickUp Sales Overzicht dashboard.

Maar dit is niet het enige dat u hiermee kunt bijhouden. Splits de omzet op in bruto- en nettocijfers om de winstgevendheid nauwkeurig te meten en uw belastingdruk te berekenen. Houd de omzet per periode bij – maandelijks, per kwartaal of jaarlijks – om dalen en pieken te anticiperen en de voorraad dienovereenkomstig te optimaliseren. Vergelijk targets met werkelijke cijfers en bedenk strategieën voor verbetering.

Je kunt de gegevens ook gebruiken als aanleiding voor een feestje, zoals wij doen, en goed presterende verkopers binnen je verkoopteam belonen.

Het mooiste is dat je het dashboard kunt combineren met de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain om inzichten te verkrijgen, trends te voorspellen en mogelijke belemmeringen in een vroeg stadium te signaleren.

7. Dashboard voor het klantenportaal

Klantportalen op ClickUp-dashboards om projecten eenvoudig bij te houden

Dashboards geven niet alleen ons meer mogelijkheden, maar ook onze klanten. Nodig elke klant uit als gast in je ClickUp-werkruimte en deel het klantenportaal om realtime projectupdates te geven en op één plek met hen samen te werken. Volg projecten en taken, bekijk de werklast van alle projectteams en chat in realtime met hen.

Bekijk hoe facturen in de loop van de tijd worden bijgehouden, wie deals sluit en beoordeel de algehele prestaties van je team. Je kunt ook knelpunten identificeren met behulp van cumulatieve flow-, burn-up-, burn-down- en velocity-grafieken.

8. CRM-visualisatiedashboard

Maak cirkeldiagrammen en CRM-visualisaties op ClickUp-dashboards

Wilt u bijhouden hoe goed u reageert op incidenten en risico's bij klanten? Wij wel.

We hebben dus het CRM-dashboard in ClickUp gebruikt. Het hielp ons onze meest risicovolle klantsegmenten in kaart te brengen, mogelijke redenen voor klantverloop samen te vatten en de omzet per regio en per team te voorspellen.

Zorg ervoor dat u consequent statistieken bijhoudt die de klanttevredenheid en het potentiële risico op klantverloop aangeven. Voorbeelden hiervan zijn klanttevredenheidsscores, de afhandelingstijd van supporttickets en het betrokkenheidsniveau.

Gebruik deze dashboardvoorbeelden van ClickUp om een aangepast visualisatiesysteem voor je werkstroom te maken. Je kunt ook inspiratie opdoen bij het ClickUp-team en je bestaande dashboard verbeteren!

Laten we nu eens kijken naar enkele kant-en-klare sjablonen waarmee u uw dashboard kunt opzetten zonder helemaal vanaf nul te hoeven beginnen.

Krijg AI-aangedreven antwoorden op basis van je dashboardgegevens met de AI Knowledge Manager in ClickUp Brain

Sjablonen voor projectmanagementdashboards

Dashboard-sjablonen zijn een waardevol hulpmiddel om snel en efficiënt informatieve en visueel aantrekkelijke dashboards te maken. Ze bieden een solide basis voor data-analyse, waardoor u zich kunt concentreren op de content en bruikbare inzichten uit uw data kunt halen.

Hier zijn enkele dashboard-sjablonen die ik voor je heb getest:

1. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboard

Houd de projectontwikkeling, het budget, de werklast van het team en de status in de gaten met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboards

Ben je het beu om met projectdetails te jongleren?

Met de sjabloon voor het projectmanagementdashboard van ClickUp heb je alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Bekijk alles in één oogopslag!

Deze kant-en-klare sjabloon voor een projectdashboard biedt een duidelijke weergave van uw projecten, inclusief deadlines, taken en realtime voortgang.

Blijf georganiseerd, blijf efficiënt. De sjabloon biedt een aantal krachtige functies:

Blijf de voortgang van taken bijhouden met aangepaste statussen zoals 'Voltooid', 'In uitvoering' en meer

Gebruik acht aangepaste velden om essentiële informatie over projecten vast te leggen, zoals budget en fase

Meerdere weergaven bieden eenvoudige toegang om snel te schakelen tussen zeven verschillende ClickUp-configuraties, waaronder een handleiding voor beginners en een weergave van de teamprestaties

Geef uw projectmanagement een boost met tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheden en ingebouwde e-mailcommunicatie

Stop met micromanagement; begin met stroomlijnen. Met dit sjabloon houdt u uw projecten op koers dankzij moeiteloze organisatie en glasheldere inzichten.

2. Tableau-sjabloon voor een zakelijk projectdashboard

Met deze sjabloon voor een bedrijfsdashboard kunt u een breed bereik aan statistieken bijhouden, afhankelijk van de specifieke doelen en afdelingen van uw bedrijf.

Bijhouden en analyseren:

Totale omzet gegenereerd door een project, uitgesplitst naar product, dienst, regio, verkochte hoeveelheid of klantsegment

Uitgaven ten opzichte van begrotingstoewijzingen, brutomarge, nettowinst en sleutelwinstgevendheidsratio's

Inkomende en uitgaande werkstroom om de financiële gezondheid en levensvatbaarheid van uw project te bewaken

3. Tableau-sjabloon voor rapportage van de projectdashboard

via Tableau

Deze sjabloon voor een projectmanagement-dashboard is een alles-in-één oplossing om projecten bij te houden en algemene gegevens over de projectstatus te analyseren.

Met dit sjabloon hoeven projectmanagers niet langer door verspreide gegevens te spitten. Het presenteert essentiële projectinformatie in een visueel aantrekkelijke format, waardoor projectmanagers en belanghebbenden de projectstatus in één oogopslag kunnen bekijken.

Enkele veelgebruikte statistieken die je met deze sjabloon kunt bijhouden:

Percentage voltooide taken: Geeft het percentage voltooide taken weer ten opzichte van de resterende taken

Projectplanning: Houdt de voortgang ten opzichte van deadlines bij en wijst op mogelijke vertragingen

Toewijzing van middelen: Geeft een overzicht van de toewijzing van leden van het team en brengt mogelijke knelpunten in kaart

Begroting versus werkelijke kosten: Vergelijkt geplande uitgaven met werkelijke kosten om de financiële gezondheid te bewaken

Risicobeheer: Houdt geïdentificeerde risico's en risicobeperkende maatregelen bij

Met dit sjabloon kunt u verschillende belangrijke statistieken bijhouden, met name voor kleine en middelgrote bedrijven die meerdere projecten tegelijkertijd uitvoeren.

4. Excel-sjabloon voor een dashboard met de status van projectuitgaven

via Microsoft 365

Met deze gratis Excel-uitgavenregistratie wordt het beheren van uw geld een fluitje van een cent. U hoeft niet meer te zoeken naar bonnetjes of u af te vragen waar uw projectbudgetten naartoe gaan. Als u een speciale tool nodig hebt voor het beheren van die kleine maar belangrijke kantoorkosten, dan is dit de sjabloon die u moet hebben:

Houd al je uitgaven bij met een strak en modern ontwerp

Ordeer uitgaven per categorie, zoals vervoer, nutsvoorzieningen, enz.

Maak het helemaal van uzelf! Dit sjabloon is 100% aanpasbaar

Wijzig de tekst, voeg een persoonlijk tintje toe met afbeeldingen of pas de kleuren aan zodat ze bij uw stijl passen

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met foto's, afbeeldingen en lettertypen om je tracker te personaliseren en context toe te voegen

Deel uw budget met uw team, uw leidinggevenden of een financieel adviseur om uzelf verantwoordelijk te houden en transparantie te garanderen in de kantooruitgaven

Tip: Kant-en-klare sjablonen zijn handig wanneer u uw bedrijf uitbreidt en geen tijd hebt om zelf dashboards te maken. U moet echter wel relevante gegevens opnemen om de voortgang te bijhouden en optimaal gebruik te maken van de dashboards.

Veelvoorkomende elementen die u in uw projectrapportage-dashboard kunt opnemen

Laten we eens kijken naar enkele belangrijke elementen die uw dashboards van eenvoudige gegevensopslagplaatsen tot krachtige informatiecentra maken:

Focus op relevante KPI's: Verdwaal niet in een zee van gegevens! Key Performance Indicators (KPI's) zijn uw reddingsboeien: ze bieden meetbare statistieken die direct gekoppeld zijn aan uw doelstellingen. Kies KPI's die een duidelijk beeld geven van hoe uw organisatie presteert

Interactieve verkenning met filters: Geef uw teamleden de mogelijkheid om dieper in de gegevens te duiken. Met interactieve filters kunnen gebruikers de gegevens op basis van specifieke criteria opsplitsen en analyseren. Ze vergroten de betrokkenheid van gebruikers en helpen verborgen inzichten aan het licht te brengen

Visueel vertellen met grafieken: Een afbeelding zegt meer dan duizend nummers! Grafieken en diagrammen zijn krachtige hulpmiddelen om complexe gegevens op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren. Kies het juiste type grafiek voor uw gegevens om een boeiend visueel verhaal te vertellen

Tijdstrends met datumkiezers: Laat gebruikers trends in de loop van de tijd verkennen. Met datumkiezers kunnen gebruikers specifieke periodes selecteren, waardoor ze historische gegevens kunnen analyseren en deze kunnen vergelijken met de huidige prestaties

Algemene filters voor een breed overzicht: bieden verschillende perspectieven. Met algemene filters kunnen gebruikers gegevens bekijken in verschillende weergaven, bijvoorbeeld over verschillende categorieën of afdelingen heen

Afbeeldingen die de duidelijkheid vergroten: Visuele elementen zijn meer dan alleen grafieken. Gebruik goed geplaatste afbeeldingen, zoals pictogrammen of illustraties, om de duidelijkheid te vergroten en gebruikers door de gepresenteerde informatie te leiden

Dat is alles! U bent nu helemaal klaar om uw eigen dashboard te maken met sjablonen of binnen speciale dashboardsoftware.

Stel je projectdashboard in met ClickUp

Voor mij ligt de kracht van dashboards in hun veelzijdigheid. Van het bijhouden van verkoopresultaten en klanttevredenheid in marketing tot het monitoren van projectmijlpalen en de toewijzing van middelen in projectmanagement: je kunt dashboards aanpassen aan de specifieke behoeften van elk team.

Als iemand die in zijn dashboards leeft, kan ik getuigen van de kracht van ClickUp om dit goed aan te pakken met zijn uitgebreide bibliotheek van kant-en-klare en aanpasbare dashboards. Of je nu een freelancer bent die persoonlijke taken beheert of een projectmanager bij een grote onderneming die toezicht houdt op meerdere complexe projecten, ClickUp heeft een dashboard voor elk doel.

