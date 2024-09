Dashboards: Toegang tot krachtige inzichten is nu eenvoudiger dan ooit

Meer dan ooit is het essentieel dat je al je werk op één plek kunt bekijken en bijhouden.

Dat is waar ClickUp Dashboards komen binnen. Dashboards zijn het controlecentrum voor al uw projecten - ze stellen u in staat om onmiddellijk toegang te krijgen tot realtime inzichten, de voortgang bij te houden en duidelijkheid te scheppen in uw hele bedrijf.

Miljoenen mensen hebben ClickUp Dashboards al gebruikt om werkstromen te stroomlijnen en in vogelvlucht inzicht te geven in hoe werk gedaan wordt.

Vandaag kondigen we met trots aan dat ClickUp Dashboards nog krachtiger worden met de toevoeging van nieuwe use cases, sjablonen en een Dashboard weergave die overal in ClickUp kan worden toegevoegd voor direct inzicht in projecten.

Visualiseer je projecten met weergaven in dashboards

Heb je ooit gewenst dat je de voortgang van je project in één oogopslag kon zien? Dat kan nu met Dashboard weergaven! Het is alsof je superkrachten hebt voor je werk.

Met Dashboards als weergave kun je datgene waar je al aan werkt omzetten in grafieken en diagrammen in slechts een paar klikken - klik op weergave toevoegen, Dashboard-weergave en kies een Dashboard-sjabloon. De weergave haalt automatisch gegevens op uit de velden/taken waarin je werkt om een Dashboard te maken waarmee je je werk kunt visualiseren.

Het Simple Dashboard is een goed voorbeeld van hoe u in uw persoonlijke productiviteit kunt duiken door een Dashboard als weergave toe te voegen met behulp van een vooraf gemaakt sjabloon. Dit helpt u om prioriteiten te stellen voor uw taken, de voortgang van uw werk bij te houden en u te concentreren op wat het belangrijkst is.

Het is je persoonlijke commandocentrum voor een efficiënte, georganiseerde werkstroom.

Oneindige aanpassingen met kaarten voor dashboards

Onze kant-en-klare sjablonen voor dashboards zijn nog maar het begin. De weergave van je Dashboard aanpassen is net zo leuk als spelen met bouwblokken. Met onze functie voor kaarten kunt u precies kiezen welke informatie u wilt weergeven en hoe u dat wilt doen.

Wil je nieuwe kaarten toevoegen om verschillende aspecten van je werk bij te houden? Ga je gang! Wil je het formaat aanpassen zodat het precies past? Ook dat kun je doen.

Kies uit 40+ Dashboard kaarten om elk Dashboard aan te passen aan uw exacte behoeften. Enkele van onze populairste kaarten zijn:

Berekeningskaarten: Bereken alle gegevens met formules op aangepaste velden

Bereken alle gegevens met formules op aangepaste velden Kaarten om te chatten : Open directe communicatielijnen binnen uw Dashboard

: Open directe communicatielijnen binnen uw Dashboard Status kaarten : Visualiseer de voortgang van taken met cirkeldiagrammen, batterijgrafieken of staafdiagrammen

: Visualiseer de voortgang van taken met cirkeldiagrammen, batterijgrafieken of staafdiagrammen Prioriteiten kaarten : Taken sorteren op urgentie om u te concentreren op items met een hoge prioriteit

: Taken sorteren op urgentie om u te concentreren op items met een hoge prioriteit Toegewezen persoon kaarten : Markeer individuele werklasten om verantwoordelijkheden in balans te brengen

: Markeer individuele werklasten om verantwoordelijkheden in balans te brengen Sprint kaarten : Toon de voortgang van de Sprint met snelheids- en burndown grafieken

: Toon de voortgang van de Sprint met snelheids- en burndown grafieken Embed kaarten : Integreer content van andere apps in uw dashboard

: Integreer content van andere apps in uw dashboard Aangepaste kaarten: Voeg tekst, afbeeldingen en taken toe om aangepaste secties te maken

De kracht van Dashboards wordt nog verder geaccentueerd wanneer ze worden gecombineerd met de flexibiliteit van onze Taak Types . U kunt nu analyses toevoegen aan elke aangepaste lijst die is gemaakt met Taaktypen.

Bouw dashboards voor je hele Business

Weet u niet hoe u een Dashboard in uw werk kunt gebruiken? Laat ons helpen! Er zijn eindeloos veel use cases die elke functie kunnen optimaliseren.

Projectmanagement Dashboard

Het Dashboard voor projectmanagement is een geweldig voorbeeld. Door deze sjabloon toe te voegen als weergave van een project, zie je meteen waar er risico's of knelpunten zijn en welke leden van het team hulp nodig hebben om het project vooruit te helpen, zodat je je tijd beter kunt concentreren.

Dashboard voor clientenportaal

Het Client Portal Dashboard sjabloon is meer dan een communicatiekanaal. Het is een ruimte voor samenwerking die clients uitnodigt in het projectproces, wat transparantie en partnerschap bevordert.

Dit dashboard is de hoeksteen van het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van sterke relaties met de client.

Marketing Campagne Dashboard

Een ander gebruik is voor marketingteams. Met dit sjabloon kunnen teams aangepaste Marketingcampagnedashboards maken die verder gaan dan basisanalyses.

Het is eenvoudiger dan ooit om de prestaties van campagnes, de betrokkenheid van het publiek en het bijhouden van conversies te analyseren. Dit dashboard is een essentieel hulpmiddel voor het verfijnen van marketingstrategieën en het maximaliseren van de impact.

CRM en Retentie Dashboard

Daarnaast kunnen teams voor klantensucces CRM en Retentie Dashboards maken voor een uitgebreide weergave van de gezondheid van klanten en om gebieden voor verbetering en potentiële groei te markeren.

Dit dashboard is essentieel voor het identificeren van klantrisico's en het koesteren van klantloyaliteit op de lange termijn.

Verkoopdashboard

Wilt u uw verkoopteam erbij betrekken of hen voorzien van een overzichtelijk dashboard voor snelle inzichten? Sales teams en eigenaren kunnen krachtige Sales Dashboards maken om verkoopgegevens in real-time te visualiseren, zodat trends en kansen snel kunnen worden geïdentificeerd.

Dit Dashboard gaat over het vieren van overwinningen en het strategisch aansturen op nieuwe verkoopdoelen.

Sprint Dashboard

Softwareteams krijgen een boost met ons kant-en-klare sjabloon Sprint Dashboard, dat het abonnement en het bijhouden van de Sprint aanscherpt.

Het biedt een reeks metrieken om je Sprints naar succesvol voltooien te leiden, zodat je team wendbaar en resultaatgericht blijft.

ClickUp AI: De toekomst van werk inzichten

Zoals u kunt zien, leidt grote zichtbaarheid tot groot succes! De kracht van ClickUp Brain's AI functie maakt deze dashboards alleen maar beter en gemakkelijker te gebruiken.

Met de AI-inzichten van ClickUp Brain bovenop uw dashboard, hebt u in wezen een virtuele gegevensanalist tot uw beschikking. U kunt elke vraag over uw project stellen en ClickUp Brain doorzoekt onmiddellijk alle gegevens in uw Dashboard om het antwoord te geven.

Deze functie vermindert de behoefte aan handmatige gegevensanalyse en minimaliseert onderbrekingen.

Het integreren van AI-inzichten in uw ClickUp Dashboards betekent het omarmen van een toekomst waarin technologie de menselijke capaciteiten versterkt, waardoor projectmanagement efficiënter, intuïtiever en effectiever wordt. Met AI beheert u niet alleen projecten, u beheerst ze ook.

Bonus: Google Sheets Dashboards

Handen omlaag, de meeste zichtbaarheid van je werk

Ik hoop dat ik je heb overtuigd om ClickUp Dashboards eens te proberen. Ongeacht je rol, Dashboards zijn een enorme stap in de richting van het bereiken van je meest ambitieuze doelen.

Dashboards en Dashboard Views zijn nu beschikbaar in alle abonnementen. Meer informatie hier .