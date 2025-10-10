12 beste dashboardsoftware (recensies, functies en prijzen)

Als u een bedrijfsleider of projectmanager bent, bent u ongetwijfeld bekend met een aantal van deze problemen:

Strategie en uitvoering staan vaak mijlenver van elkaar verwijderd.

Doelen worden gesteld, maar het dagelijkse werk gaat verloren in de vertaling. Het is gewoon moeilijk om te zien hoe de acties van uw team zich vertalen naar bedrijfsresultaten.

Dashboard brengt verspreide gegevens samen in één realtime weergave en waarschuwt u wanneer er iets misgaat.

Hiermee krijgt u een gedeelde bron van waarheid die ervoor zorgt dat iedereen in de organisatie gefocust blijft op wat het belangrijkst is.

In deze blog bespreken we de beste dashboardsoftwaretools die momenteel beschikbaar zijn, waarbij we hun functies, sleutelvoordelen, limieten, prijzen en echte gebruikerfeedback vergelijken, zodat u de juiste tool voor uw bedrijf kunt vinden.

De beste dashboardsoftware in één oogopslag

Hier is een vergelijkingstabel die u helpt te begrijpen wat elke tool te bieden heeft.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Projectmanagementdashboards met aangepaste werkstroom Aanpasbare dashboards met widgets voor het bijhouden van taken, tijdsregistratie en doel; realtime updates; integratie met verschillende projectweergaven Gratis abonnement beschikbaar, aangepaste prijzen voor ondernemingen Tableau Geavanceerde datavisualisatie Geavanceerde datavisualisaties; drag-and-drop-interface; realtime gegevensupdates; integratie met talrijke databronnen Aangepaste prijzen Power BI Microsoft-integrated dashboard en bedrijfsinformatie Interactieve dashboards; integratie met Microsoft-producten; AI-gestuurde inzichten; realtime gegevensmonitoring Gratis, betaalde abonnementen vanaf $ 14/gebruiker/maand ThoughtSpot Zoekgestuurde analyses en selfservice BI AI-gestuurde analyses; zoeken in natuurlijke taal; realtime data-exploratie; interactieve dashboard Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 25 per gebruiker. Looker Studio Google Werkruimte dashboard en rapportage Aangepaste rapportage en dashboard; integratie met Google-services; realtime samenwerking; gegevensintegratie Gratis, betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand Qlik Sense Interactieve data-exploratie en -ontdekking Associatief gegevensmodel; selfservice-analyses; interactieve visualisaties; realtime gegevensverkenning Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 200 per maand. Domo Cloudgebaseerde analyses Real-time dashboard; meer dan 1.000 dataconnectoren; mobiele toegankelijkheid; ingebouwde analyses Aangepaste prijzen Geckoboard TV dashboard weergaven en realtime monitoring Live KPI-dashboards; eenvoudige integratie met verschillende databronnen; aanpasbare widgets; tv-weergavemodus Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 75 per maand. Databox Dashboardtool voor marketing en verkoop Kant-en-klare dashboard-sjablonen; integratie met meerdere databronnen; mobielvriendelijk ontwerp; doelen bijhouden Gratis, betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand Trechter Marketingattributie en het bijhouden van advertentie-uitgaven Analyse van gebruiksgedrag; realtime gegevensblijven bijhouden; aanpasbare dashboards Aangepaste prijzen Mixpanel Productanalyse-dashboardsoftware Analyse van gebruiker gedrag, analyse van gegevenspunten, voorspellende analyses, dashboardvisualisaties maken Gratis en betaalde abonnementen beschikbaar Apache Superset Open-source business intelligence Open-source BI-tool; interactieve dashboard; SQL-gebaseerde data-exploratie; integratie met verschillende databases Open source

Waar moet u op letten bij dashboardsoftware?

Of u nu snel wilt opschalen of blinde vlekken wilt wegwerken, deze functies zijn het belangrijkst in dashboardsoftware die is ontwikkeld voor zakelijke impact.

Kies de juiste dashboardsoftware die:

Gebruikersvriendelijke interface : biedt een intuïtief ontwerp dat de onboarding voor alle gebruikers in uw team een fluitje van een cent maakt.

Real-time gegevensupdates : biedt live gegevensvernieuwing, zodat u altijd met de meest recente informatie werkt en niet met de nummers van gisteren.

Meerdere databron-verbindingen : maakt eenvoudig importeren vanuit databases, spreadsheets, CRM-systemen en marketingtools mogelijk voor gegevensanalyse zonder gedoe.

Aangepaste tools : hiermee kunt u cirkeldiagrammen, grafieken en datagestuurde rapporten maken die aansluiten bij uw specifieke behoeften.

Drag-and-drop dashboardbouwer : heeft de functie ingebouwde visuals en biedt de mogelijkheid om dashboards te bouwen en aan te passen zonder dat u daarvoor technische vaardigheden nodig hebt.

Automatische rapportage : verstuurt automatisch geplande rapporten, zodat u niet elke week handmatig gegevens hoeft te exporteren.

KPI-monitoring en waarschuwingen : houdt belangrijke statistieken bij en stuurt notificaties wanneer drempels worden bereikt of overschreden.

Schaalbaarheidsopties: verwerkt groeiende hoeveelheden gegevens zonder vertraging of overschrijding van uw budget

🌼 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat bijna 92% van de productbeslissers van mening is dat data en analyses cruciaal zijn voor het succes van hun bedrijf, waarbij 41% zegt dat dit "zeer cruciaal" is.

De beste dashboardsoftware voor data-inzichten

Laten we de beste dashboardsoftwaretools eens in detail bekijken!

ClickUp (het beste voor het beheren van werk en het bijhouden van voortgang met aanpasbare dashboards)

Met de AI-aangedreven kaarten en dashboards van ClickUp hebt u altijd toegang tot de inzichten die u nodig hebt.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert projectmanagement en aanpasbare dashboards in één platform. U hoeft niet meer tussen tools te schakelen, omdat u met ClickUp Dashboards de voortgang van taken, teamprestaties, werkbelastingen en KPI's kunt bijhouden en AI kunt gebruiken voor data-analyse.

Deze datarijke visuele hubs worden in realtime bijgewerkt en kunnen worden gefilterd voor gedetailleerde informatie, zodat u de weergave kunt aanpassen op basis van teamlid, projectlocatie (ruimtes, mappen, lijsten), tijdframes of aangepaste velden.

Gebruik ClickUp Dashboards om belangrijke statistieken bij te houden en te markeren voor strategische besluitvorming.

U kunt een projectdashboard bouwen met behulp van een breed scala aan drag-and-drop-widgets, waaronder taakvolging, tijdregistratie, sprint burndown-grafieken, voortgang van doelen, aangepaste grafieken (zoals staafdiagram, cirkeldiagram en lijngrafiek), ingebouwde tools zoals Google Spreadsheets of Google Documenten, en zelfs eenvoudige tekst-/afbeeldingsblokken voor aantekeningen of instructies.

Bovendien krijgt u geavanceerde AI-ondersteunde samenvattingen voor al uw cruciale taken en projecten. Vraag ClickUp Brain, uw ingebouwde AI-assistent, om een update en het toont u de details. Of als u gewoon een overzichtelijke samenvatting nodig hebt, kunt u AI-kaarten in ClickUp gebruiken.

Analyseer formulierverzendingsgegevens in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp

U kunt ook geautomatiseerde updates versturen via ClickUp's automatisering en AI Agents. Configureer specifieke triggerregels om dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse updates te versturen naar Chat Channels in ClickUp of via e-mail, zodat zowel u als uw teams tijdig inzicht krijgen in wat er gebeurt.

Schakel uw favoriete AI-agent in ClickUp Lijsten in om tijdige updates over al uw projecten te verzenden of te ontvangen.

Heb je een kant-en-klare tool nodig? De Project Management Dashboard Template van ClickUp vereenvoudigt het aanmaken van dashboards door een uitgebreide weergave te bieden van de voortgang van je project, inclusief ontwikkeling, budgetbijhouden, teamwerkbelasting en taakstatus.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer taken, middelen en projectvoortgang met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement-dashboards.

De activiteitenlijstweergave in deze sjabloon biedt gedetailleerd inzicht in de voortgang van elke taak, inclusief velden voor geplande kosten, werkelijke kosten en het resterende budget. Daarnaast biedt de project-Gantt-weergave een visuele tijdlijn van uw project, met taakafhankelijkheden en -volgordes.

En als het gaat om het bijhouden van online analyses, helpt de Analytics Report Template van ClickUp u bij het organiseren en monitoren van belangrijke prestatiestatistieken, die cruciaal zijn voor het vormgeven van uw bedrijfsstrategie en het stimuleren van groei. Zo kan bijvoorbeeld een uitsplitsing van sessietypes worden gevisualiseerd in een kolomgrafiek, gevolgd door een cirkeldiagram om de verhouding tussen nieuwe en terugkerende bezoekers weer te geven.

De beste functies van ClickUp

AI-aangedreven samenvattingen : gebruik ClickUp Brain om snel samenvattingen te genereren van prestatietrends of veranderingen die in uw dashboard worden weergegeven, zoals omzetdalingen of sprintvertragingen.

Dashboardsjablonen : kies uit vooraf gemaakte dashboardsjablonen voor verkoop, projectmanagement, : kies uit vooraf gemaakte dashboardsjablonen voor verkoop, projectmanagement, marketingdashboards en meer.

Automatisering: Gebruik Gebruik ClickUp-automatiseringsregels (zoals 'Wanneer de taakstatus verandert in 'Klaar', werk dan de voortgang van het doel bij') om de dashboardstatistieken actueel te houden zonder handmatige invoer.

Ingebouwde tijdsregistratie: houd de productiviteit van uw team en projecttijdlijnen bij in één weergave.

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren, gezien de uitgebreide reeks functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Het fungeert als ons alles-in-één controlecentrum. Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak bevindt zich op één plek en is verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en gescheiden tools. Ik kan eenvoudig de eigendom van taken, SLA-prestaties en cross-functionele werkstroom monitoren zonder het platform te verlaten. Simpel gezegd geeft ClickUp me volledig zichtbaarheid en controle over meerdere teams en functies.

Het fungeert als ons alles-in-één controlecentrum. Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak bevindt zich op één plek, verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en gescheiden tools. Ik kan eenvoudig de eigendom van taken, SLA-prestaties en cross-functionele werkstroom monitoren zonder het platform te verlaten. Simpel gezegd geeft ClickUp me volledig zichtbaarheid en controle over meerdere teams en functies.

💟 Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent, ontwikkeld voor snelle, intelligente gegevenssynthese. Dankzij diepe integratie in uw werkruimte en apps van derden maakt Brain MAX verbinding met e-mails, spreadsheets, projectmanagementtools en dashboards, en haalt het automatisch gegevens uit meerdere bronnen op. Met behulp van geavanceerde AI-modellen genereert het beknopte, bruikbare samenvattingen die zijn afgestemd op uw behoeften, of u nu spraakopdrachten of tekstprompts gebruikt. Het wordt geleverd met sleutelfuncties zoals realtime gegevensaggregatie, zoeken binnen de onderneming, contextbewuste inzichten en de mogelijkheid om trends of afwijkingen direct aan het licht te brengen, allemaal via één superapp.

📚 Lees meer: Hoe maak je een dashboard in Excel?

2. Tableau (het beste voor geavanceerde datavisualisatie)

via Tableau

Tableau is een tool voor datavisualisatie die gegevens uit spreadsheets, databases, cloudtools en big data-platforms omzet in interactieve, deelbare dashboards.

Gebruikers kunnen zonder code gegevens analyseren, filters toepassen en datapatronen ontdekken. De dashboards zijn geoptimaliseerd voor zowel desktop- als mobiele apparaten, waardoor het gemakkelijker wordt om inzichten te delen tussen teams en leidinggevenden.

Tableau is vooral handig voor organisaties die multidimensionale analyses, executive dashboard, prognoses en het combineren van gegevens uit verschillende systemen nodig hebben.

De beste functies van Tableau

Maak interactieve werk-dashboards met filters, tooltips en drill-downmogelijkheden.

Profiteer van geospatiale in kaart brengen en ingebouwde geocodering voor locatiegebaseerde analyses.

Gebruik berekende velden en aangepaste formules voor diepere data-inzichten

Limieten van Tableau

Sommige gebruikers meldden dat de prestaties kunnen vertragen bij het werk met zeer grote datasets.

Prijzen van Tableau

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tableau

G2 : 4,4/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Tableau?

Hier volgt een G2 -recensie:

Tableau-dashboards zijn eenvoudig te gebruiken en maken het verkennen van gegevens een stuk eenvoudiger. Het ondersteunt een breed bereik aan databronnen, waardoor ik eenvoudig visualisaties met meerdere informatiepunten kan maken.

Tableau-dashboards zijn eenvoudig te gebruiken en maken het verkennen van gegevens een stuk gemakkelijker. Het ondersteunt een breed bereik aan databronnen, waardoor ik eenvoudig visualisaties met meerdere informatiepunten kan maken.

⚒️ Snelle tip: Als u nog niet bekend bent met het maken van dashboards, kunt u deze voorbeelden van dashboardontwerpen gebruiken als inspiratiebron.

3. Power BI (het beste voor Microsoft-geïntegreerde bedrijfsanalyses)

via Microsoft

Power BI kan naadloos worden geïntegreerd met Excel, Teams, SharePoint, Azure en andere Microsoft-producten, waardoor het een ideale keuze is voor organisaties die al gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem.

U kunt eenvoudig Excel-bestanden en datasets importeren in Microsoft Power BI en deze vervolgens omzetten in interactieve dashboards met behulp van een drag-and-drop-interface. De tool ondersteunt ook realtime gegevensupdates, aanpasbare visualisaties en robuuste deelopties via Microsoft-services.

Power BI-werkdashboards zijn handig voor teams die rapportage willen centraliseren, gegevensvernieuwingen willen automatiseren en inzichten willen leveren aan verschillende afdelingen zonder de Microsoft-omgeving te verlaten.

De beste functies van Power BI

Maakt gebruik van datamodelleringsmogelijkheden en ondersteunt DAX (Data Analysis Expressions) om grafieken te maken, complexe berekeningen uit te voeren en KPI's te meten.

Maakt het mogelijk om te ontwerpen in Power BI Desktop en te publiceren via de cloud, zodat u uw werk gemakkelijk kunt delen.

Helpt bij het beheren van gegevenstoegang per rol voor gebruiker voor veilige, gepersonaliseerde dashboard

Limieten van Power BI

Om optimaal te kunnen werken, is een robuuste en betrouwbare IT-infrastructuur nodig, wat investeringen in hardware, software en onderhoudspersoneel impliceert.

Prijzen van Power BI

Free

Power BI Pro : $ 14/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Power BI Premium per gebruiker : $ 24/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Power BI Embedded: prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Power BI

G2 : 4,5/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Power BI?

Hier is een G2-recensie:

Met deze software kunnen we gegevens interactief visualiseren en verkennen. De software biedt verschillende soorten visualisaties (grafieken, diagrammen en tabellen), waardoor we belangrijke informatie beter kunnen analyseren bij het nemen van beslissingen voor het bedrijf.

Met deze software kunnen we gegevens interactief visualiseren en verkennen. De software biedt verschillende soorten visualisaties (grafieken, diagrammen en tabellen), waardoor we belangrijke informatie beter kunnen analyseren bij het nemen van beslissingen voor het bedrijf.

📚 Lees meer: Hoe u een persoonlijk levensdashboard kunt bouwen voor productiviteit

4. ThoughtSpot (het beste voor zoekgestuurde analyses en selfservice BI)

via ThoughtSpot

Met de AI-ondersteunde dashboards van ThoughtSpot, of Liveboards, kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit elke grafiek vervolgvragen stellen en krijgen ze onmiddellijk contextuele antwoorden in een conversatie-interface.

Het is ontworpen om het ontdekken van inzichten te automatiseren, waardoor de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar antwoorden drastisch wordt verminderd. ThoughtSpot maakt gebruik van geautomatiseerde detectiefuncties om gegevens continu te scannen op trends, patronen, afwijkingen en onderliggende correlaties. In voorbeeld brengt 'AI Highlights' automatisch de belangrijkste veranderingen, verschuivingen of aandachtspunten binnen Liveboards naar voren, zodat gebruikers zich onmiddellijk kunnen concentreren op missiekritieke informatie.

Bovendien biedt de functie 'Veranderingsanalyse' diepgaande diagnostische mogelijkheden door automatisch de sleutel-drijfveren en onderliggende factoren te identificeren die verantwoordelijk zijn voor specifieke datatrends of prestatieschommelingen.

De beste functies van ThoughtSpot

Controleert gegevens op onverwachte veranderingen en stuurt waarschuwingen om gebruikers op de hoogte te houden.

Hiermee kunnen gebruikers gegevens verkennen, van hoog niveau overzicht tot gedetailleerde informatie, zonder dat daarvoor vooraf gedefinieerde drill-paths nodig zijn.

Ondersteunt verschillende grafiek-typen, waaronder lijngrafieken, vlakgrafieken, cirkeldiagrammen, ringgrafieken en spreidingsgrafieken voor interactieve visualisaties.

Limieten van ThoughtSpot

Er is nog steeds enige institutionele kennis van de datasets nodig om ervoor te zorgen dat de juiste velden worden gebruikt voor de specifieke zakelijke vraag die wordt gesteld.

Prijzen van ThoughtSpot

Gratis proefversie

Essential : $ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Voordeel : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ThoughtSpot?

Hier is een G2-recensie:

Met de zoekfunctie van ThoughtSpot kunt u eenvoudig een vraag intypen en krijgt u direct antwoord. Geen ingewikkelde queries en geen wachttijden. Dat bespaart ons enorm veel tijd.

Met de zoekfunctie van ThoughtSpot kunt u eenvoudig een vraag intypen en krijgt u direct antwoord. Geen ingewikkelde queries en geen wachttijden. Dat bespaart ons enorm veel tijd.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doel-proces. Verrassend genoeg houdt 50% die plannen echter niet bij met speciale tools. 👀 Met ClickUp zet u doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat u ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze codevrije dashboards een duidelijk visueel overzicht van uw voortgang, waardoor u meer controle en zichtbaarheid krijgt in uw werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

5. Looker Studio (het beste voor multi-cloud- en hybride cloudstrategieën)

via Looker Studio

Looker Studio stroomlijnt uw gegevenswerkstroom en elimineert de aanzienlijke wrijving die doorgaans gepaard gaat met het consolideren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals Google Analytics, Excel-sheets en Google Ads.

De tool biedt naadloze, native connectiviteit, waardoor marketeers complexe handmatige gegevensmanipulatie kunnen omzeilen. U kunt moeiteloos website-analyses, betaalde advertentieprestaties en organische zoekgegevens – samen met andere belangrijke bedrijfsstatistieken – samenvoegen in uniforme, dynamische marketingdashboards.

Het sleutelvoordeel? U krijgt uitgebreide, cross-channel zichtbaarheid zonder afhankelijk te zijn van datawetenschappers of complexe ETL-processen. Marketeers kunnen nu zelfstandig één enkele bron van waarheid creëren om KPI's bij te houden, trends te identificeren en sneller en efficiënter dan ooit tevoren datagestuurde beslissingen te nemen.

De beste functies van Looker Studio

Krijg plug-and-play-connectoren voor GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets en YouTube.

Sluit rapportage in op websites, intranetpagina's of Google Slides, of deel dashboards via een link of e-mail met nauwkeurig afgestelde toegangscontrole.

Maak interactieve rapportage met datumbereikselectie, vervolgkeuzemenu's, selectievakjes, zoekfilters en meer.

Limieten van Looker Studio

Sommige gebruikers meldden dat de connectoren vrij regelmatig defect raken en dat rapportages met veel gegevens lang kunnen duren om te laden.

Prijzen van Looker Studio

Looker Studio : gratis

Looker Studio Pro: $ 9/maand per gebruiker per project per maand

Beoordelingen en recensies van Looker Studio

G2 : 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Looker Studio?

Hier is een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan LookerStudio is dat je nummers gemakkelijk kunt omzetten in grafieken. Met visuele weergaven van informatie/gegevens is het een geweldige tool binnen onze organisaties.

Wat ik het leukste vind aan LookerStudio is dat je nummers gemakkelijk kunt omzetten in grafieken. Met visuele weergaven van informatie/gegevens is het een geweldige tool binnen onze organisaties.

👋 Vriendelijke herinnering: Als u het bereik of de betrokkenheid van uw merk bijhoudt, zorg er dan voor dat uw dashboardsoftware goed integreert met socialemediatools en interactieve relatiekaarten ondersteunt voor duidelijkere inzichten in uw publiek.

6. Qlik Sense (het beste voor interactieve data-exploratie en selfservice-analyses)

via Q lik

De kern van Qlik Sense wordt gevormd door de associatieve engine, waarmee gebruikers vrijelijk gegevens kunnen verkennen zonder beperkt te zijn tot vooraf gedefinieerde query-paden.

Deze engine markeert gerelateerde en niet-gerelateerde gegevens, waardoor gebruikers verborgen inzichten en relaties tussen meerdere databronnen kunnen ontdekken.

Bovendien maakt Qlik Sense gebruik van AI en machine learning via Insight Advisor, dat gebruikers helpt door inzichten te genereren, visualisaties voor te stellen en natuurlijke taalinteracties te faciliteren.

De beste functies van Qlik Sense

Krijg automatisch gegenereerde, aanpasbare grafieken die in realtime reageren op selecties.

Voeg heatmaps, watervalgrafieken, KPI-widgets, geografische kaarten en meer toe om dynamische dashboards te maken.

Bied toegang aan gebruikers op afstand of in het veld met offline mogelijkheden zoals Qlik Sense Mobile.

Limieten van Qlik Sense

Het voorbereiden van gegevens kan complex zijn wanneer u te maken hebt met meerdere databronnen of ongestructureerde gegevens.

Prijzen van Qlik Sense

Qlik Cloud Analytics:

Starter : $ 200/maand voor 10 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Standaard : $ 825/maand voor 25 GB data (jaarlijks gefactureerd)

Premium : $ 2.750/maand voor 50 GB data (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Qlik Sense?

Hier is een G2-recensie:

Een van de sterkste punten is de associatieve data-engine, waarmee gebruikers door gegevens kunnen bladeren zonder gebonden te zijn aan vooraf gedefinieerde zoekopdrachten. Het heeft ook een geweldige Qlik-community die verschillende problemen met betrekking tot Qlik ondersteunt.

Een van de sterkste punten is de associatieve data-engine, waarmee gebruikers door gegevens kunnen bladeren zonder gebonden te zijn aan vooraf gedefinieerde limiet voor zoekopdrachten. Het heeft ook een geweldige Qlik-community die verschillende problemen met betrekking tot Qlik ondersteunt.

📚 Lees meer: Hoe werkstroomvisualisatie helpt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen

7. Domo (het beste voor cloudgebaseerde ondernemingsgegevensanalyse)

via D omo

Domo is een cloud-native business intelligence BI-tool die verbinding maakt met een breed scala aan databronnen, waaronder clouddiensten, databases en lokale systemen. Het biedt drag-and-drop-tools om dashboard te bouwen en toegang tot meer dan 150 grafiek, waaronder trellisgrafieken, period-over-period-vergelijkingen en datawetenschapsgrafieken.

Een van de opvallende functies is dat door de gebruiker gedefinieerde invoer met Domo, 'Variabelen' genaamd, interactieve bedieningselementen biedt voor het dynamisch aanpassen en analyseren van gegevens door middel van wat-als-analyses, tijdvergelijkingen, metrische verkenning en aangepaste draaitabellen.

De beste functies van Domo

Kies uit meer dan 7.000 aangepaste kaarten voor gedetailleerde weergave van geografische gegevens.

Stel waarschuwingen in voor belangrijke gegevenswijzigingen in kritieke statistieken.

Gebruik Domo. AI om vragen in natuurlijke taal te stellen en ontvang direct antwoorden met bijbehorende visualisaties.

Limieten van Domo

Het ontbreken van een semantische laag maakt het moeilijker om bedrijfslogica te standaardiseren voor datasets en rapportage, wat leidt tot inconsistenties en hogere onderhoudskosten.

Prijzen van Domo

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Domo

G2 : 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Domo?

Hier is een G2-recensie:

DOMO onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve ontwerp. Het dashboard heeft aangepaste opties waarmee we de visualisaties kunnen afstemmen op onze specifieke behoeften en voorkeuren.

DOMO onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve ontwerp. Het dashboard heeft aangepaste opties waarmee we de visualisaties kunnen afstemmen op onze specifieke behoeften en voorkeuren.

📌 Pin It: Gebruik strategische in kaart brengen om doelen in verbinding te brengen met prestaties. Ze helpen u het waarom achter uw statistieken te visualiseren – ideaal voor data storytelling die aanzet tot actie.

8. Geckoboard (het beste voor tv-dashboardweergaven en realtime KPI-monitoring)

via Geckoboard

Geckoboard maakt verbinding met meer dan 90 databronnen, waaronder Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot en spreadsheets, om gegevens van verschillende platforms te combineren in één samenhangende weergave.

De lay-outs zijn geoptimaliseerd voor een overzichtelijke weergave, waardoor ze ideaal zijn voor verkoopafdelingen, ondersteuningsteams of marketingteams die voortdurend toegang moeten hebben tot belangrijke KPI's.

En om teams in staat te stellen snel te reageren op belangrijke veranderingen in prestaties, biedt de functie 'Statusindicatoren' van Geckoboard visuele signalen, groen voor succes en rood voor waarschuwing, op basis van vooraf gedefinieerde drempels.

De beste functies van Geckoboard

Maak aangepaste dashboardthema's, inclusief kleurenschema's en logo's, zodat ze aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.

Schakel tussen lichte en donkere thema's voor optimale zichtbaarheid in verschillende omgevingen.

Deel dashboards via veilige links, sluit ze in op websites of toon ze op tv's in kantoorruimtes.

Limieten van Geckoboard

De tool kan alleen worden gebruikt om statistieken van verschillende tools weer te geven en biedt geen analytische, voorspellende of prognosemogelijkheden, waardoor het potentieel van de tool ernstige limiet ondervindt.

Prijzen van Geckoboard

Essentieel : $ 75/maand

Core : $ 219/maand

Pro : $ 399/maand

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Geckoboard

G2 : 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Geckoboard?

Hier is een G2-recensie:

Dit is een geweldige manier om KPI's op een visueel aantrekkelijke manier met uw team te delen. De eenvoudigste manier om dashboard te bouwen die zowel zinvol als effectief is.

Dit is een geweldige manier om KPI's op een visueel aantrekkelijke manier met uw team te delen. De eenvoudigste manier om dashboard te bouwen die zowel zinvol als effectief is.

9. Databox (beste interactieve dashboardoplossing voor marketing en verkoop)

via Databox

Databox is een alles-in-één business intelligence- en analysesoftware die is ontworpen om één enkele bron van waarheid te creëren. Het centraliseert moeiteloos al uw marketing-, verkoop- en kernbedrijfsgegevens uit meer dan 100 integraties, spreadsheets en databases.

De krachtige interactieve visualisatiefuncties maken diepgaande data-exploratie mogelijk, waardoor gebruikers drill-downs kunnen gebruiken om ruwe data te onderzoeken, dynamische filters per dimensie kunnen toepassen en vergelijkingen over meerdere periodes kunnen maken om de voortgang bij te houden en sleutelinzichten of blinde vlekken te ontdekken.

Voor afstemming en monitoring met hoge zichtbaarheid kunt u met de innovatieve functie 'Dashboard Loops' twee of meer dashboards groeperen in een continu, roterend scherm, waardoor u een uitgebreid beeld krijgt van uw totale prestaties over teams en kanalen heen. Het helpt teams ook bij het plannen en voorspellen van toekomstige resultaten met behulp van functies zoals doelen, benchmarks en prognoses, en maakt gebruik van AI-aangedreven samenvattingen en waarschuwingen om automatisch inzichten naar boven te halen en afwijkingen te detecteren.

De beste functies van Databox

Importeer gegevens uit meer dan 100 databronnen, waaronder Google Analytics, HubSpot en Salesforce.

Kies uit meer dan 200 vooraf gemaakte sjablonen voor analyserapporten voor uw dagelijkse marketingbehoeften.

Ontvang door AI gegenereerde samenvattingen die context bieden over prestaties en verkooptrends en suggesties voor verbetering geven.

Limieten van Databox

Sommige gebruikers meldden dat ze af en toe bugs en doorvoerproblemen/vertragingen ondervonden bij de bewerking van aangepaste statistieken.

Prijzen van Databox

Free Forever

Professional : $ 199/maand

Groei : $ 399/maand

Premium: $ 999/maand

Beoordelingen en recensies van Databox

G2 : 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Databox?

Hier is een G2-recensie:

Databox kan worden geïntegreerd met andere software zoals QuickBooks Online of Sendgrid en haalt alle gegevens op, synchroniseert deze en stelt dashboard op. U kunt kiezen uit vooraf gemaakte sjablonen of zelf de statistieken selecteren.

Databox kan worden geïntegreerd met andere software zoals QuickBooks Online of Sendgrid en haalt alle gegevens op, synchroniseert deze en stelt dashboard op. U kunt kiezen uit vooraf gemaakte sjablonen of zelf de statistieken selecteren.

10. Funnel (het beste voor marketingattributie en het bijhouden van advertentie-uitgaven)

via Funnel

Funnel is een gespecialiseerde marketingdatatool die integratiemogelijkheden van breed bereik biedt. Het ondersteunt meer dan 600 connectoren voor belangrijke advertentie- en e-commerceplatforms zoals Google Ads, Facebook en Shopify. Dankzij deze robuuste connectiviteit kunnen marketeers prestatiegegevens uit diverse bronnen efficiënt centraliseren, visualiseren en analyseren zonder handmatige consolidatie.

Met behulp van een modulaire lay-out en een drag-and-drop-interface kunnen gebruikers hun dashboards eenvoudig aanpassen door visualisaties te herschikken en te vergroten of verkleinen, zodat ze aan specifieke rapportagevereisten voldoen. Voor een nauwkeurige focus op gegevens kunnen gebruikers eenvoudig filters toepassen op basis van belangrijke dimensies, zoals verkeersbron of campagne, en databereiken aanpassen om de analyse te concentreren op relevante tijdsperioden.

Beste functies van Funnel

Ga naar de 'Sjabloongalerij' om vooraf gemaakte dashboard-sjablonen te bekijken die zijn afgestemd op verschillende behoeften, zoals e-commerceprestaties of het bijhouden van betaalde media.

Gebruik eenvoudige visualisaties zoals trendlijnen en scorekaarten om informatie effectief over te brengen.

Pas aan welke statistieken en dimensies beschikbaar zijn in uw aangepaste dashboard en pas filters toe om de datavisualisatie te stroomlijnen.

Limiet van trechters

Soms hebt u meerdere uitsplitsingen/verbindingen nodig voor één databron, wat resulteert in hogere kosten voor elke verbinding.

Trechterprijzen

Free

Starter : Aangepaste prijzen

Business : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Funnel

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Funnel?

Hier is een G2-recensie:

De mogelijkheid om te integreren met andere tools zoals HubSpot, Salesforce, GA, enz. , is een enorme waarde gebleken bij het samenbrengen van verschillende databronnen in één dashboard en het leveren van waardevolle visualisaties.

De mogelijkheid om te integreren met andere tools zoals HubSpot, Salesforce, GA, enz. is een enorme waarde gebleken bij het samenbrengen van verschillende databronnen in één dashboard en het leveren van waardevolle visualisaties.

11. Mixpanel (het beste voor analyse van gebruikersgedrag en aangepaste dashboards)

via Mixpanel

Mixpanel is een gespecialiseerd data-analyseplatform dat speciaal is ontwikkeld om het gedrag van gebruikers in digitale producten bij te houden en te begrijpen.

Terwijl traditionele webanalyses zich richten op rapportage van algemene volumestatistieken, is Mixpanel ontworpen om het 'waarom' achter gebruikeracties te onthullen door de analyse te richten op individuele gebruikerreizen, hun specifieke acties (gebeurtenissen) en de kenmerken van die acties (eigenschappen).

Het biedt verschillende zeer gerichte rapporten om diepgaande gedragsanalyses te vergemakkelijken, zoals het Funnels-rapport dat conversies bijhoudt via vooraf gedefinieerde, opeenvolgende werkstroom, waardoor gebruikers snel kritieke afhaakpunten kunnen opsporen en de gemiddelde tijd kunnen meten die gebruikers nodig hebben om te converteren, met opties om conversies in een specifieke of willekeurige volgorde bij te houden.

Naast het bijhouden van huidig gedrag, is de tool uitgerust voor toekomstgerichte analyses door middel van geïntegreerde experimenten (A/B-testen) om de impact van functie-veranderingen te meten, en functies zoals Metric Trees om ervoor te zorgen dat alle teams op één lijn zitten met betrekking tot een enkele, vastgestelde definitie voor elke belangrijke prestatie-indicator (KPI).

De beste functies van Mixpanel

Observeer gebruikersinteracties terwijl ze plaatsvinden, inclusief klikken, scrollen en navigatiepaden.

Ga van geaggregeerde gegevens naar individuele sessieherhalingen voor een uitgebreide analyse van gebruiker gedrag.

Beveilig gegevens met automatische maskering van gevoelige informatie om te voldoen aan regelgeving zoals de AVG en HIPAA.

Limieten van Mixpanel

Hoewel de analysefuncties van Mixpanel sterk zijn, vereist het creëren van een naadloze gegevensstroom tussen Mixpanel en andere tools vaak technische expertise en kan dit een beetje omslachtig zijn.

Prijzen van Mixpanel

Free Forever

Groei : begint bij $ 0; 1 miljoen maandelijkse gebeurtenissen gratis en $ 0,00028 per gebeurtenis daarna.

Onderneming: Aangepaste prijzen op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Mixpanel

G2 : 4,6/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mixpanel?

Hier is een G2-recensie:

Het platform is zeer flexibel als het gaat om het analyseren van gegevens vanuit verschillende invalshoeken, of het nu gaat om churn, conversieratio of gebruikerpaden.

Het platform is zeer flexibel als het gaat om het analyseren van gegevens vanuit verschillende invalshoeken, of het nu gaat om churn, conversieratio of gebruikerpaden.

12. Apache Superset (beste open-source business intelligence voor ondernemingen)

via Apache Superset

Apache Superset is een gratis, open-source platform voor bedrijfsinformatie en datavisualisatie.

De kracht ervan ligt in de brede compatibiliteit en flexibiliteit, aangezien het native verbinding maakt met bijna alle grote relationele en niet-relationele databases, waaronder systemen als MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery en SQL Server Analysis Services.

Apache wordt geleverd met een uitgebreide set visualisatie- en dashboardaanmaakfuncties die geavanceerde analyses ondersteunen. Gebruikers kunnen een intuïtieve interface gebruiken om complexe dashboards aan te maken, gedetailleerde drill-downs uit te voeren en SQL-query's te schrijven of aangepast te maken binnen de geïntegreerde SQL IDE.

De beste functies van Apache Superset

Maak gebruik van verschillende soorten grafieken, zoals staaf-, lijn-, cirkeldiagram-, heatmap-, treemap-, histogram-, Sankey- en sunburstgrafieken, en nog veel meer.

Voeg cross-filtering toe aan dashboard, zodat u op een grafiek kunt klikken (bijvoorbeeld per land of productlijn) en automatisch andere grafieken dienovereenkomstig kunt filteren.

Vul dashboard rechtstreeks met grafieken op basis van aangepaste query's geschreven in SQL Lab, de ingebouwde SQL IDE van Superset met automatische aanvulling en querygeschiedenis.

Limiet van Apache Superset

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat het vernieuwen van gegevens aanzienlijk vertraagd is, waardoor er vaak een buffer van minimaal twee uur nodig is voordat de meest recente gegevens worden weergegeven.

Prijzen van Apache Superset

Gratis, open source

Beoordelingen en recensies van Apache Superset

G2 : 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Apache Superset?

Hier is een G2-recensie:

De UI/UX is geweldig en kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande databases. U kunt verschillende dashboard maken op basis van uw gebruikssituaties.

De UI/UX is geweldig en kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande databases. U kunt verschillende dashboard maken op basis van uw gebruikssituaties.

🧠 Wist u dat? Apache Superset is oorspronkelijk ontwikkeld door Airbnb als interne tool voor data-exploratie. Het werd uiteindelijk een open-source Apache-project en groeide uit tot een van de populairste moderne BI-platforms voor datavisualisatie en -exploratie.

