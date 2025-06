Verbeteringen aan het dashboard om werk vanuit elk perspectief bij te houden

Bedrijven optimaliseren hun uitgaven op een verstandige manier en houden hun doelen nauwkeuriger bij dan ooit tevoren. Zo kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen en ervoor zorgen dat elke dollar bijdraagt aan hun algehele succes.

Daarom zijn ClickUp-dashboards zo belangrijk: ze halen projectinformatie uit een hele werkruimte om gebruikers direct en in realtime inzicht te geven in de voortgang en prestaties. Dit helpt teams bij het bijhouden van taken, het nemen van weloverwogen beslissingen en het zorgen dat iedereen verantwoordelijk is voor de gestelde doelen.

Schakelen tussen meerdere tools om een update over een project te krijgen is uit, consolidatie is in. ✨

Uw succes, gevisualiseerd

De dashboards van ClickUp fungeren als het ultieme controlecentrum voor teams. Ze bieden uitgebreide, hoogwaardige zichtbaarheid van projecten zonder onnodige complexiteit en bevorderen de samenwerking voor moderne, multifunctionele teams.

We zijn verheugd om een nieuwe reeks veelgevraagde updates te delen. Elke verbetering is speciaal ontworpen om u te helpen beter in de gaten te houden hoe uw werk verloopt en u in staat te stellen actie te ondernemen, allemaal zonder uw dashboard te verlaten.

Laten we beginnen:

1. Drill-down: duik dieper in uw gegevens

We streven er voortdurend naar om de kloof tussen inzichten en actie te overbruggen. Met Drill-down kunnen gebruikers dit moeiteloos bereiken.

Gebruik Drill-down in ClickUp Dashboards om taken binnen de grafiek te wijzigen of bij te werken voor naadloze bewerkingen

Door op het cirkeldiagram, de batterijgrafiek of de berekeningskaarten te klikken, kunnen gebruikers de taken die bijdragen aan de grafiek bekijken en wijzigen.

Dit biedt gebruikers een duidelijke weergave van taakspecifieke details, waardoor ze knelpunten kunnen identificeren, patronen en trends kunnen herkennen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van realtime inzichten, zonder dat ze hun dashboard hoeven te verlaten.

PS: Kaarten met staafdiagrammen zullen in de nabije toekomst ook drill-down ondersteunen!

Het handmatig bijwerken van uw tijdgebaseerde kaarten behoort nu officieel tot het verleden! Met Rolling Time Period kunt u uw tijdbereik in duidelijke intervallen configureren.

Automatisch tijdbereiken bij inkomende verzoeken of tickets bijwerken en aanpassen met Rolling Time Period in ClickUp Dashboards

De weergegeven statistieken worden automatisch in realtime bijgewerkt en u hoeft niet langer elke week handmatig de tijdsperioden aan te passen. Hier zijn een paar manieren waarop u Rolling Time Period kunt gebruiken:

Bugs die in de afgelopen 7 dagen zijn gemeld

Ondersteuningstickets die in de afgelopen maand zijn ingediend

Ontwerpverzoeken die in het afgelopen kwartaal zijn ingevuld

Zeg vaarwel tegen verouderde rapporten en hallo tegen geautomatiseerd bijhouden. ⏱️

3. Gemengde groepsfilters: pas de weergave van uw dashboard aan

Personalisatie is cruciaal als het gaat om rapportage. Daarom hebben we gemengde groepsfilters geïntroduceerd, een functie waarmee u de operatoren 'En' en 'Of' kunt combineren, waardoor u meer flexibiliteit hebt bij het maken van aangepaste dashboards die aan uw eisen voldoen.

Met de nieuwe gemengde groepsfilters in ClickUp Dashboards kunt u verder personaliseren en aanpassen met de operatoren 'en' en 'of'

Stel bijvoorbeeld dat u taken op een specifieke locatie wilt zien met deadlines die vandaag of eerder zijn, evenals taken met startdatums die ook vandaag of eerder zijn. U kunt dit nu bereiken met een filter dat er ongeveer zo uitziet:

((Deadline is vandaag of eerder) OF (Startdatum is vandaag of eerder)) EN Locatie…

Dankzij dit niveau van aanpassing kunt u zeer specifieke dashboards maken die precies aan uw behoeften voldoen.

4. Nieuwe Sprint-kaarten: lever betere producten sneller

Onze lijst met verbeteringen aan het dashboard wordt afgesloten met drie nieuwe Sprint-kaarten! Elke kaart biedt softwareteams volledig inzicht om hun sprintdoelen bij te houden en de voortgang van hun team te monitoren.

Burndown-kaarten 🔥

Bekijk of uw team op schema ligt ten opzichte van de toewijzing.

Met aangepaste Burndown-kaarten in ClickUp Dashboards kunt u de voortgang bijhouden ten opzichte van de uren of Sprintpunten die u oorspronkelijk had gepland

Burnup-kaarten 🔥

Visualiseer hoeveel werk er is voltooid en de totale omvang van het project.

Met Burnup-kaarten in ClickUp Dashboards kunt u zien hoe u op weg bent naar de voltooiing van de sprint of het project

Velocity-kaarten 🏃‍♀️

Meet het gemiddelde werk dat uw team in de laatste 3 tot 10 sprints heeft voltooid en verbeter de nauwkeurigheid van prognoses.

ClickUp Sprint Velocity Cards in Dashboards geven u betere en nauwkeurigere inzichten in het voorspellen van projecten

Deze nieuwe kaarten ondersteunen onze toewijzing om u te helpen sprints bij te houden op de manier die voor u het beste werkt. Voeg de kaart toe aan uw dashboard en u bent op weg naar rapportage-gelukzaligheid. 📈

Binnenkort beschikbaar in Dashboards: een volledig vernieuwde kaart voor de takenlijst

Ten slotte werken we hard aan het upgraden van onze meest gebruikte dashboardkaart: de takenlijst!

Dankzij deze verbetering hoeft u niet meer vanuit uw dashboard naar een aparte lijst te navigeren om projecttaken te bekijken.

Met de nieuwe wijzigingen kunt u:

Taken en subtaken inline bewerken

Pas uw weergave aan

Zoeken naar taken

Het is alsof u een volledig geïntegreerde lijstweergave in uw dashboard hebt! Houd uw ogen open voor deze en meer updates die binnenkort naar Dashboards komen. 👀

Bouw het dashboard van uw dromen

Wilt u de voortgang van projecten bijhouden of op de hoogte blijven van bedrijfsdoelen? Dashboards kunnen u helpen!

De dashboards van ClickUp geven gebruikers een 360°-weergave van hun werk. Nu we de tweede helft van het jaar ingaan, is er geen beter moment om ervoor te zorgen dat u op koers ligt om uw doelen voor 2023 te halen.

Met realtime updates en aanpasbare statistieken krijgt u de inzichten die u nodig hebt om aan de top te blijven, efficiënter samen te werken met uw team en op de hoogte te blijven van hoe uw bedrijf presteert.

Begin nu en ervaar vandaag nog de voordelen van ClickUp Dashboards!