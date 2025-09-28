Van start-up tot succes: de 10 beste software voor projectmanagement voor kleine bedrijven

Heeft u een klein bedrijf? Dan gaat het minder om ‘de baas zijn’ en meer om ‘alles zelf doen’.

U jongleert met verkoop, cashflow, personeelswerving, telefoontjes van klanten en sociale media, terwijl u probeert uw projecten op schema te houden. Geen wonder dat 62% van de eigenaren van kleine bedrijven meer dan 50 uur per week werkt, vaak zonder pauze in het weekend.

Het echte probleem? Het ontbreken van een centraal systeem. Zonder gespecialiseerde afdelingen en met werk dat verspreid is over losstaande tools, worden deadlines niet gehaald, neemt de werkdruk toe en stagneert de groei.

De juiste software voor projectmanagement voor kleine bedrijven verandert alles: slimmer taakbeheer, snellere tijdlijnen en naadloze teamsamenwerking.

De juiste tool staat voor u klaar; laten we samen de perfecte oplossing voor u vinden.

🧠 Leuk weetje: De markt voor projectmanagementsoftware is op weg om in 2030 een omvang van 15,08 miljard dollar te bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei van 10,68%. Zelfs de kleinste teams investeren in tools die tijd besparen, wrijving verminderen en de productiviteit verhogen.

Waarom projectmanagementsoftware nu belangrijker is dan ooit

Meer dan 33 miljoen kleine bedrijven zijn goed voor 99,9% van de Amerikaanse economie. Maar als het gaat om projectmanagement, ontbreekt het de meeste bedrijven aan een consistente en schaalbare methode.

Ondanks alle ophef rond Scrum-, Lean- en Agile-frameworks is er geen universele aanpak die voor elk team geschikt is. Wat werkt voor een bureau met 30 medewerkers, kan overweldigend zijn voor een team van drie personen dat meerdere rollen moet vervullen.

Daarom stappen steeds meer teams over op een eenvoudig, flexibel en gemakkelijk aan te passen systeem voor projectmanagement dat aansluit bij de werkelijke werkstroom. Dit zijn de redenen voor deze verschuiving:

Snellere uitvoeringscycli: Ga zonder chaos om met veranderende prioriteiten. Projectmanagementsoftware biedt kleine teams realtime tijdsregistratie, taakverantwoordelijkheid en asynchrone check-ins, zodat de werkstroom soepel verloopt, zelfs wanneer iedereen aan het multitasken is

Productiviteitswinst: Automatiseer statusupdates, werkstroomen voor goedkeuringen en routinematige follow-ups. Aangezien Automatiseer statusupdates, werkstroomen voor goedkeuringen en routinematige follow-ups. Aangezien 70% van de leidinggevenden tot 40% van hun tijd kwijt zijn aan repetitieve taken, helpt goede software voor taakbeheer om die uren terug te winnen en de uitvoering van meerdere projecten te versnellen

Stijgende verwachtingen van klanten: Lever updates, geen smoesjes via de inbox. De klanten van vandaag verwachten snelle reacties, volledige transparantie en korte feedbackloops, en een gedeelde hub zorgt ervoor dat alles traceerbaar, tijdig en in lijn met het merk blijft

Slimmer gebruik van middelen: Voorkom burn-out door de werklast opnieuw te verdelen op basis van de capaciteit van het team. Een krachtige tool voor projectmanagement biedt meer zichtbaarheid op de beschikbaarheid, waardoor Voorkom burn-out door de werklast opnieuw te verdelen op basis van de capaciteit van het team. Een krachtige tool voor projectmanagement biedt meer zichtbaarheid op de beschikbaarheid, waardoor de toewijzing van middelen sneller, eerlijker en zonder stress verloopt

Behoefte aan schaalbaarheid: Breid uw team uit, niet uw takenlijst. Naarmate kleine bedrijven groeien, helpen deze tools om processen te standaardiseren, het inwerkproces te versnellen en activiteiten op te schalen zonder de controle te verliezen

Afstemming van teams op afstand: Werk alsof jullie naast elkaar zitten, zelfs als jullie in verschillende tijdzones zitten. Nu Werk alsof jullie naast elkaar zitten, zelfs als jullie in verschillende tijdzones zitten. Nu 90% van de bedrijven hybride werkt, zorgt een gedeelde werkruimte ervoor dat de communicatie soepel verloopt en het teammanagement sterk blijft

👀 Wist u dat? 66% van de teams die projectmanagementtools gebruiken, levert projecten binnen het budget op, tegenover slechts 47% zonder deze tools. Voor kleine bedrijven biedt de ingebouwde budgetcontrole een krachtige manier om de financiën te beheren, scope creep te verminderen en winstgevend te blijven.

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen ClickUp Doelen, Gantt-diagrammen, AI-automatisering, dashboards, meer dan 15 aangepaste weergaven, kant-en-klare sjablonen, tijdsregistratie Teams van kleine tot grote ondernemingen die behoefte hebben aan alles-in-één-uitvoering, asynchrone updates en schaalbaarheid Altijd gratis; aanpassing mogelijk voor grote ondernemingen Monday.com Visuele takenborden, codevrije werkstroomen en integraties Creatieve teams organiseren projecten met flexibele borden Free, betaald vanaf $ 12 per maand per gebruiker Asana Tijdlijnweergave, portfolio's, gedeelde projectruimtes Teams die taken en deliverables bijhouden voor meerdere projecten Gratis, betaald vanaf $ 13,49 per maand per gebruiker Notion Documenten + taken, AI-samenvattingen, flexibele lay-outs, gefilterde weergaven Startups beheren documenten, wiki's en functies in één modulaire werkruimte Free, betaald vanaf $ 12 per maand per gebruiker Teamwork Klantenportaal, projectsjablonen, werklastplanning Bureaus die factureerbare projecten en klanttijdlijnen beheren Free, betaald vanaf $ 13,99/maand per gebruiker Trello Kanban-borden, Power-Ups en automatisering met Butler Kleine tot middelgrote teams met een eenvoudige werkstroom die deze visueel bijhouden Gratis, betaald vanaf $ 6 per maand per gebruiker Smartsheet Layout in spreadsheetstijl, dashboards, automatiseringen Teams die de voorkeur geven aan Excel-achtige weergaven met meer structuur Betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Basecamp Takenlijsten, chatten, prikborden en het delen van bestanden Teams die behoefte hebben aan eenvoudig taakbeheer en vaste tarieven Gratis, $ 349/maand (onbeperkt aantal gebruikers) Zoho Projects Gantt-grafieken, blauwdrukken, taakvolging en basistools voor budgettering Bedrijven in het Zoho-ecosysteem die gestructureerde projecten uitvoeren Gratis, betaald vanaf $ 5 per maand per gebruiker Jira Agile-borden, Sprintplanning en integraties met ontwikkelomgevingen Software- en ontwikkelteams die code, problemen en backlogs beheren Gratis, betaald vanaf $ 8,60 per maand per gebruiker Airtable Gekoppelde databases, Interface Designer, no-code builder Teams die aangepaste werkstroomen en lichtgewicht CRM-systemen bouwen Free, betaald vanaf $ 24 per maand per gebruiker Freedcamp Kanban, tijdsregistratie, facturering, gedeelde kalenders Kleine teams die interne taken en klantwerk beheren Gratis, betaald vanaf $ 2,49/maand per gebruiker SmartTask Taak + CRM, tijdsregistratie, tijdlijnweergave, automatiseringen Teams die behoefte hebben aan basisprojectmanagement met verkoop- en rapportagefuncties Free, betaald vanaf $ 12 per maand per gebruiker

De beste software voor projectmanagement voor kleine bedrijven

Niet elke projectmanagementtool is geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven. Sommige zitten vol met geavanceerde functies die u nooit zult gebruiken. Andere kunnen uw groei niet bijhouden. Daarom hebben we de beste opties geselecteerd die snel te implementeren, kosteneffectief en schaalbaar zijn.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Het beste voor het organiseren van doelen, tijdlijnen en taken in één samenwerkingsruimte)

Start uw projecten sneller door doelen te stellen, taken toe te wijzen en tijdlijnen op elkaar af te stemmen in één ClickUp-werkruimte

96,7% van de teams zegt efficiënter te werken sinds ze zijn overgestapt op ClickUp voor projectmanagement. En als je ziet wat deze alles-in-één-app voor werk te bieden heeft, begrijp je precies waarom.

ClickUp brengt je team, werkstroom en gegevens samen in één aanpasbare werkruimte, zodat je niet meer tussen tabbladen hoeft te schakelen of te kampen hebt met een overdaad aan tools. Het is ontworpen voor snelle uitvoering met functies op niveau van ondernemingen die krachtig genoeg zijn voor groeiende teams, maar toch intuïtief genoeg voor kleine bedrijven om vandaag nog mee aan de slag te gaan.

Begin met ClickUp-doelen om succes op jouw manier te definiëren en koppel deze vervolgens aan taken die het werk vooruit helpen. Dankzij de ingebouwde dashboards en rapportages krijg je in realtime inzicht in wat er beweegt, wat er vastzit en waar je moet ingrijpen — allemaal zonder nog een statusvergadering.

Visualiseer deadlines en afhankelijkheden in realtime met ClickUp-gantt-grafieken

Als u moeite heeft om veranderende deadlines of teamafhankelijkheden bij te houden, geven ClickUp Gantt-grafieken u een volledig overzicht van uw projecttraject. Breng uw volledige projecttijdlijn, afhankelijkheden, kritieke paden en deadlines in kaart. Sleep, zet neer en herschik naarmate prioriteiten verschuiven en schakel naadloos tussen Gantt-, Kanban- en kalenderweergaven.

💡 Pro-tip: Je kunt aangepaste weergaven en velden maken die aansluiten bij jouw unieke werkstroom, waardoor ClickUp flexibel is voor elk proces binnen een klein bedrijf.

Zet geregistreerde uren om in bruikbare inzichten met de urenregistratieformulieren van ClickUp

Zodra je taken live zijn, houdt ClickUp tijdsregistratie het werk zichtbaar en factureerbaar. Registreer uren, stel schattingen in en tag tijdregistraties per project of klant. Gebruik rollups om het totaal aantal uren per taak te bekijken, voeg aantekeningen toe voor extra context en genereer gedetailleerde rapporten.

Wilt u factureerbaar werk voor klanten of projecten bijhouden? Met ClickUp kunt u tijdsregistraties eenvoudig omzetten in deelbare rapporten voor facturen of winstgevendheidsanalyses.

Activeer automatisch taakupdates, goedkeuringen en meldingen met ClickUp-automatiseringen

En als je te veel hoeden op hebt (wie niet?), neemt ClickUp automatisering je de routineklussen uit handen. Stel eenmalig regels in en laat het platform de rest afhandelen. Wijs taken toe wanneer een formulier wordt ingevuld, werk de status bij naarmate de voortgang vordert, of breng belanghebbenden op de hoogte wanneer iets uit de koers raakt.

Laat AI het zware werk doen met ClickUp Brain. Van het samenvatten van projectdocumenten tot het automatisch bijwerken van taakstatussen: ClickUp Brain helpt je om je werk slim te beheren – zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

Met ClickUp Brain Max kunt u uw ideeën via spraak-naar-tekst vastleggen , vergaderingen houden met de ClickUp AI Notetaker en volgende stappen triggeren met AI-agenten, waardoor realtime gesprekken worden omgezet in daadwerkelijke voortgang.

💡 Pro-tip: De AI-aangedreven automatiseringen en agents van ClickUp kunnen nog veel meer, zoals het genereren van vergaderverslagen, het versturen van herinneringen en het automatiseren van repetitieve taken – perfect voor kleine teams.

👉 Werkstroomautomatisering betekent dat je technologie inzet voor terugkerende taken die normaal gesproken handmatig moeten worden uitgevoerd – met andere woorden: je laat je systemen voor je werken. Deze video laat zien hoe dagelijkse processen worden gestroomlijnd, wachtrijen verdwijnen en teams sneller werken met minder overdrachten.

Wilt u de installatie overslaan? De plug-and-play -sjablonen voor projectmanagement van ClickUp bieden een perfect startpunt, zodat u zich kunt concentreren op het werk, niet op het configureren.

Krijg een visuele weergave van elk aspect van het project en doorbreek silo's met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement kunt u vanaf het begin momentum opbouwen. Deze sjabloon brengt uw volledige projecttraject in kaart, van planning tot oplevering, met ingebouwde taakeigenaars, afhankelijkheden en tijdlijnen!

Maak een overzichtelijke handleiding voordat u aan projecten begint met de ClickUp-sjabloon voor projectcharter

Een goede tweede optie om projectmanagement eenvoudig te maken, is de ClickUp-sjabloon voor projectcharter.

Hiermee kunt u vóór de start vastleggen wat, waarom en wie. Deze sjabloon zorgt ervoor dat elk teamlid de scope, doelen en mijlpalen van een bepaald project op één plek kan opslaan en terugvinden.

Waarom ClickUp zich onderscheidt voor kleine teams

Zet eenvoudige instructies om in volwaardige projectplannen voor klantenservice met ClickUp Brain

ClickUp Brain integreert AI in het werk dat u al beheert – taken, documenten, doelen en chat – zodat u sneller resultaten levert zonder extra tools. Schakel tussen toonaangevende modellen (bijv. GPT-4, Claude 3.7) voor snelheid versus nuance, gebruik Enterprise Search om bestanden te vinden in ClickUp en gekoppelde apps, en zet aantekeningen met één klik om in taken. Met ClickUp Brain Max legt Talk to Text ideeën handsfree vast en plaatst ze direct in taken of documenten – perfect voor eigenaars die veel onderweg zijn.

💡 Pro-tip: ClickUp biedt een krachtige mobiele app voor het beheren van projecten en taken onderweg – ideaal voor eigenaren van kleine bedrijven en teams die op afstand werken.

Ideaal voor

Teamgrootte: 5–500 gebruikers (schaalbare teams met groeiende behoeften op het gebied van projectmanagement)

Toepassingsvoorbeeld:

Perfect voor projectmanagers die tijdlijnen, KPI's en deliverables tussen teams op elkaar afstemmen

Ideaal voor klantgerichte teams die complexe opdrachten en veranderende prioriteiten afhandelen

Ondersteunt teams op afstand bij het balanceren van asynchrone taken, updates en activiteiten in verschillende tijdzones

Ideaal voor HR-teams die onboarding en interne implementaties willen standaardiseren

De beste functies van ClickUp

Organiseer uw werkruimte met een flexibele hiërarchie van geneste ruimtes, mappen en lijsten

Zet gesprekken om in taken door chats, opmerkingen en e-mails direct te converteren

Werk visueel samen met realtime Whiteboards voor planning en brainstormen

Plan uw werklast slimmer met tools voor resourcebeheer die de capaciteit van uw team in evenwicht houden

Voordelen van ClickUp

Schaal eenvoudig op met meer dan 1.000 integraties, meer dan 35 ClickApps en herbruikbare sjablonen

Werk overal samen met robuuste mobiele, desktop- en webapps

Houd de controle met gedetailleerde toestemmingen en aangepaste rollen voor gebruikers

Echt waar, het ClickUp-platform is net een wonderland waar ik elke dag een nieuwe functie, eigenaardigheid of slimme manier van werken ontdek. Er is altijd wel iets leuks te vinden, ook al gebruik ik ClickUp nu al meer dan 7 jaar. Ik vind het ook geweldig hoe toegankelijk het is voor beginners en eigenaren van kleine bedrijven – het Free Forever-abonnement is echt de meest genereuze gratis softwareoptie die ik ooit heb gezien.

Echt waar, het ClickUp-platform is net een wonderland waar ik elke dag een nieuwe functie, eigenaardigheid of slimme manier van werken ontdek. Er is altijd wel iets leuks te vinden, ook al gebruik ik ClickUp nu al meer dan 7 jaar. Ik vind het ook geweldig hoe toegankelijk het is voor beginners en eigenaren van kleine bedrijven – het Free Forever-abonnement is echt de meest genereuze gratis softwareoptie die ik ooit heb gezien.

Nadelen van ClickUp

Hoge instapdrempel voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functie-omvang

De app biedt een limiet aan toegang tot bepaalde geavanceerde functies

ClickUp heeft, net als alle software, een leercurve die afhangt van de bekendheid van de gebruiker met soortgelijke software en de tijd die hij of zij kan besteden aan het leren ervan. Het voordeel van de sjablonen is echter dat ze zijn gemarkeerd met niveaus, van beginnersvriendelijk tot meer gevorderd.

ClickUp heeft, net als alle software, een leercurve die afhangt van de bekendheid van de gebruiker met soortgelijke software en de tijd die hij of zij kan besteden aan het leren ervan. Het voordeel van de sjablonen is echter dat ze zijn gemarkeerd met niveaus, van beginnersvriendelijk tot meer gevorderd.

ClickUp G2 & Capterra-recensie

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Prijzen van ClickUp

🎉 ClickUp-tip: Haal het maximale uit elke vergadering met de ClickUp AI Notetaker. Deze neemt automatisch deel aan, neemt op en vat je stand-ups, sprintreviews en check-ins samen, en zet inzichten direct om in taken. Voeg ClickUp Autopilot Agents toe om werkstroom(s) te starten bij vermeldingen van vertragingen, blokkades of goedkeuringen, zodat je projecten op schema blijven.

2. Monday.com (Het meest geschikt voor visuele taakplanning en groeiende teams)

Als je complexe werkstroomen beheert en behoefte hebt aan volledig zicht zonder overbodige ballast, dan is monday.com de oplossing. Het is geen traditionele software voor projectmanagement, maar een flexibel werkbesturingssysteem dat de manier verandert waarop kleine teams chaos omzetten in duidelijkheid.

Begin met kant-en-klare projectenjablonen en pas vervolgens kolommen, dashboards en werkstroomen aan het ritme van je team aan, zonder dat je daarvoor ontwikkeltijd nodig hebt. Monday past zich aan, van productlanceringen tot marketingcampagnes, aan je veranderende teamstructuur en groeiende takenlast.

Teamgrootte: 5-50 gebruikers (kleine tot middelgrote teams met dynamische werkstroombehoeften)

Ideaal voor

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor teams op afstand die meerdere projecten in verschillende tijdzones beheren

Perfect voor content- en creatieve teams die marketinguitingen beheren

Handig voor oprichters van start-ups die toezicht houden op aannemers en interne werkstroom

De beste functies van monday.com

Verhoog de efficiëntie met no-code werkstroomautomatisering die repetitieve taken elimineert

Visualiseer taakafhankelijkheden met behulp van Kanban-borden, Gantt-grafieken en dynamische tijdlijn-weergaven

Aangepast met meer dan 30 kolomtypen en geavanceerde voorwaardelijke logica

Naadloos integreren met samenwerkingstools zoals Slack, Google Drive en Zoom

Voordelen van monday.com

Centraliseer taakdates, bestanden en communicatie in één gedeelde werkruimte

Zie wie het te druk heeft en wie gratis beschikbaar is, zodat u eenvoudig middelen kunt toewijzen

Minimaliseer de tijd die wordt besteed aan vergaderingen over de status van projecten door direct zichtbaarheid voor projecten te bieden

Monday.com Work Management heeft voor een ommekeer gezorgd in ons kleine bedrijf. We kunnen het gebruiken om direct te communiceren tussen ons kantoor en ons personeel in het veld. We besparen tijd, wat geld bespaart omdat we niet steeds dezelfde aantekeningen hoeven door te nemen.

Monday.com Work Management heeft voor een ommekeer gezorgd in ons kleine bedrijf. We kunnen het gebruiken om direct te communiceren tussen ons kantoor en ons personeel in het veld. We besparen tijd, wat geld bespaart omdat we niet steeds dezelfde aantekeningen hoeven door te nemen.

Nadelen van monday.com

Het gratis abonnement ondersteunt slechts twee gebruikers en mist essentiële functies voor projectmanagement

De kosten per gebruiker lopen snel op bij groeiende teams, vooral wanneer het gebruik over verschillende afdelingen wordt uitgebreid

Er ontbreken geavanceerde tools voor tijdsregistratie en de mobiele app is niet ideaal voor taakbeheer onderweg

Het grootste nadeel in mijn ogen is de prijs voor een klein bedrijf. Ik zou willen dat we de Enterprise-versie hadden vanwege de mogelijkheden die dat zou bieden, maar we kunnen het ons niet veroorloven.

Het grootste nadeel in mijn ogen is de prijs voor een klein bedrijf. Ik zou willen dat we de Enterprise-versie hadden vanwege de mogelijkheden die dat zou bieden, maar we kunnen het ons niet veroorloven.

monday.com G2 & Capterra-recensie

G2: 4,7/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.500 beoordelingen)

Prijzen van monday.com

Free

Basic: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

3. Asana (het beste voor eenvoudig taakbeheer)

via Asana

Draagt u alle petten in uw bedrijf? Asana houdt u op koers door individuele taken te koppelen aan uw grotere projectplan. Of het nu gaat om werk voor klanten of interne doelen, alles blijft op schema, zodat uw team nooit uit het oog verliest wat belangrijk is.

Begin met een lijstweergave of schakel over naar Kanban, kalender of tijdlijn om bij te houden wat er moet gebeuren, wie er verantwoordelijk is en wat er op het spel staat. Als je het beu bent om steeds opnieuw installaties te herhalen, kun je met Asana het doorgeven van taken en statusupdates automatiseren, zodat je team voortgang kan boeken zonder dat je voortdurend hoeft in te checken.

En als je een taak voltooid markeert? Dan zie je een vliegende eenhoorn of narwal over je scherm schieten. Het is een kleine overwinning die je gemotiveerd houdt, zelfs als de deadlines op je afkomen.

Ideaal voor

Teamgrootte: 5-25 gebruikers (kleine teams, freelancers en start-ups)

Toepassingsvoorbeeld:

Geschikt voor kleine marketingbureaus die de deliverables voor klanten beheren

Perfect voor kleine e-commercebedrijven die lanceringen en voorraad coördineren

Ideaal voor tech-startups die softwareontwikkeling en klantenservice moeten combineren

De beste functies van Asana

Verzend snel overzichtelijke updates met statusrapporten die automatisch worden gegenereerd op basis van de voortgang van taken

Zorg dat iedereen op één lijn zit met een gedeeld kennisblad voor termen, veelgestelde vragen over projecten en handleidingen

Houd de deliverables van meerdere teams bij met realtime tools voor projectmanagement

Gebruik portfolio's en dashboards voor eenvoudig resourcebeheer tussen afdelingen

Voordelen van Asana

Organiseer weergaven van projecten voor zowel gedetailleerd als algemeen bijhouden

Betrek klanten of teamgenoten erbij zonder rommelige e-mailthreads of gemiste updates

Houd ook onderweg de controle met een mobiele app die naadloos in uw werkstroom past

Ik vind het fijn hoe makkelijk Asana is om in te stellen. Het is niet overdreven complex zoals veel andere software voor projectmanagement die ik heb gebruikt. Ik ben geen fan van gantt-diagrammen en ben blij dat dit niet de belangrijkste focus van Asana is. Het is heel eenvoudig om projecten op te zetten, samen te werken met teamleden en een weergave van het project te krijgen, van het hoogste niveau tot aan de kleinste taak.

Ik vind het fijn hoe makkelijk Asana is om in te stellen. Het is niet overdreven complex zoals veel andere software voor projectmanagement die ik heb gebruikt. Ik ben geen fan van Gantt-diagrammen en ben blij dat dit niet de belangrijkste focus van Asana is. Het is heel eenvoudig om projecten op te zetten, samen te werken met teamleden en een weergave van het project te krijgen, van het hoogste niveau tot aan de kleinste taak.

Nadelen van Asana

Geen ingebouwde tijdsregistratie, tenzij u apps van derden integreert

Het ontbreken van een tijdlijnweergave en belangrijke rapporten in het gratis abonnement beperkt de planning voor grotere doelen

Hoge leercurve, vooral voor niet-technische gebruikers of solo-oprichters

Met meerdere actieve borden kan het overweldigend zijn. Het gratis abonnement bevat bepaalde weergaven niet, zoals de tijdlijn, die we nodig hadden voor planning op hoger niveau.

Met meerdere actieve borden kan het overweldigend zijn. Het gratis abonnement bevat bepaalde weergaven niet, zoals de tijdlijn, die we nodig hadden voor planning op hoger niveau.

Beoordeling van Asana door G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.300 beoordelingen)

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

📮 ClickUp Insight: 63% van de respondenten in onze enquête rangschikt hun persoonlijke doelen op basis van urgentie en belangrijkheid, maar slechts 25% organiseert ze op basis van tijdsbestek. Wat betekent dit? U weet wat belangrijk is, maar niet per se wanneer. ⏳ ClickUp Goals, aangevuld met de AI-ondersteuning van ClickUp Brain, zorgt hier voor duidelijkheid. Het helpt je grote doelen op te splitsen in tijdgebonden, uitvoerbare stappen. ClickUp Brain biedt intelligente suggesties voor tijdlijnen en houdt je op koers met realtime voortgangsupdates en automatische statuswijzigingen naarmate je taken voltooid zijn. 💫 Echte resultaten: gebruikers melden een verdubbeling van de productiviteit na de overstap naar ClickUp. Gebruik ClickUp Brain om grote doelen op te splitsen in wekelijkse mijlpalen en op koers te blijven zonder micromanagement

💡 Pro-tip: Planning bepaalt de koers, maar consistente monitoring houdt de uitvoering op schema. Gebruik ClickUp-dashboards om project-KPI's te monitoren, zoals budgetverbruik, tijd versus tijdsinschattingen en voortgang van mijlpalen, zodat je tijdig, op gegevens gebaseerde beslissingen kunt nemen voordat deadlines verstrijken.

4. Notion (Het beste voor documentatie en kennisbeheer)

via Notion

Notion is de kameleon onder de projectmanagementtools en past zich aan aan wat jouw kleine onderneming nodig heeft. Deels wiki, deels taakbeheerder, deels contenthub: het brengt je taken, SOP's, strategiedocumenten en aantekeningen over vergaderingen samen in één gestroomlijnde werkruimte.

Maar het is meer dan alleen gekoppelde notities. Notion helpt je om complete projecten op te splitsen in subtaken, eigenaars toe te wijzen en de status bij te houden met gefilterde weergaven. Organiseer per Sprint, koppel briefings aan actiepunten en versnel het proces met workflowautomatisering – zonder dat je hoeft te codeen.

Ideaal voor

Teamgrootte: 1-20 medewerkers (freelancers, start-ups en kennisintensieve teams)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor teams die naast projectmanagement ook uitgebreide documentatie nodig hebben

Ideaal voor ontwikkel- of productteams die vanuit een gedeelde hub bouwen, leveren en updaten

Perfect voor bureaus die werk voor klanten, merkmiddelen en interne SOP's beheren

De beste functies van Notion

Schakel tussen bord-, kalender-, tijdlijn- of tabelweergaven om deze aan te passen aan uw werkstroom

Gebruik Notion AI om direct samenvattingen, vervolgstappen of automatisch ingevulde sjablonen te genereren

Volg de voortgang met behulp van meerdere aangepaste velden, statustags en gefilterde weergaven

Maak dashboards om de status van projecten, knelpunten en deadlines te visualiseren

Voordelen van Notion

Ontwerp flexibele werkstroomen zonder technische installatie, ideaal voor teams in ontwikkeling

Centraliseer documenten, taken, briefings en wiki's in één overzichtelijk, aanpasbaar systeem

Minimaliseer rommel met een eenvoudige interface en modulaire layout

Notion is het brein van mijn bedrijf. Van gecentraliseerd kennisbeheer tot realtime teamsamenwerking: het helpt alles te stroomlijnen – van het onboarden van klanten tot de uitvoering van projecten. De AI Writing Assistant bespaart enorm veel tijd bij het opstellen van documentatie, SOP's en creatieve brainstormsessies.

Notion is het brein van mijn bedrijf. Van gecentraliseerd kennisbeheer tot realtime teamsamenwerking: het helpt alles te stroomlijnen – van het onboarden van klanten tot de uitvoering van projecten. De AI Writing Assistant bespaart enorm veel tijd bij het opstellen van documentatie, SOP's en creatieve brainstormsessies.

Nadelen van Notion

Tijdlijnen beschikken niet over planning via slepen en neerzetten of taakafhankelijkheden

Mist belangrijke functies zoals terugkerende deadlines of ingebouwde tijdsregistratie

Een steilere leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met modulaire werkruimtes

Het is niet zo intuïtief als het beweert te zijn. De interface ziet er strak uit, maar het kost meer tijd dan nodig is om uit te vinden hoe je dingen daadwerkelijk moet structureren. Er is een leercurve en het is gemakkelijk om een eenvoudige Taak onnodig ingewikkeld te maken. Uiteindelijk voelt het als een project op zich.

Het is niet zo intuïtief als het beweert te zijn. De interface ziet er strak uit, maar het kost meer tijd dan nodig is om uit te vinden hoe je dingen daadwerkelijk moet structureren. Er is een leercurve en het is gemakkelijk om een eenvoudige Taak onnodig ingewikkeld te maken. Uiteindelijk voelt het als een project op zich.

Notion G2 & Capterra Review

G2: 4,7/5 (meer dan 6.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Prijzen van Notion

Gratis: Basisfuncties

Plus: $ 12 per maand per lid

Business: $ 24 per maand per lid

Onderneming: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Tegen 2030 zal AI tot 80% van de taken uit het gebied van projectmanagement uitvoeren. Van sprintplanning tot live dashboards: de toekomst van werk is geautomatiseerd. Zo kan AI kleine bedrijven helpen floreren: Ontdek belangrijke, klaar-voor-lancering-taken met voorspellende inzichten ⚡

Automatiseer updates, sprintplanning en terugkerende taken 🔁

Vervang statische rapporten door realtime dashboards en live voortgangsregistratie 📊

Neem snellere, objectieve beslissingen met aan gegevens gebaseerde aanbevelingen 🎯

5. Teamwork (Het meest geschikt voor bedrijven in de klantenservice)

via Teamwork

Heeft u wel eens een gesprek met een client gevoerd zonder de laatste update voor de Taak, om er vervolgens achter te komen dat iedereen met verschillende versies werkt? In dienstverlenende bedrijven zorgen deze misverstanden voor wrijving en kosten ze factureerbare uren, vertragen ze de oplevering en ondermijnen ze het vertrouwen.

Teamwork is een tool voor projectmanagement en resourcebeheer, ontworpen voor teams die te maken hebben met meerdere belanghebbenden en verwachtingen. Het integreert elke taak, opmerking, deadline en elk bestand in één centraal systeem, zodat goedkeuringen op schema blijven en klanten altijd op de hoogte blijven.

Ideaal voor

Teamgrootte: 10–100 (bureaus, adviesbureaus, dienstverlenende teams)

Toepassingsvoorbeeld:

Uitstekend geschikt voor bureaus die meerdere doorlopende opdrachten met strakke tijdlijnen beheren

Een slimme oplossing voor IT- of SaaS-teams die een evenwicht zoeken tussen klantenservice en aangepast maatwerk

Waardevol voor consultants die behoefte hebben aan flexibele rapportage en het bijhouden van de winstgevendheid

De beste functies voor teamwork

Breng werklasten in evenwicht met planning via slepen en neerzetten en visuele capaciteitsplanning

Houd de financiën onder controle door onkosten bij te houden, kostenbeheer en facturering te doen

Houd de status van projecten in de gaten met behulp van dashboardinzichten, zoals vergelijkingen tussen geplande en werkelijke cijfers

Beheer goedkeuringen, feedback en communicatie in één klantenportaal

Voordelen van teamwork

Krijg realtime zichtbaarheid voor de projectstatus, budgetrisico's en leveringsstatus

Gebruik sjabloonplannen die terugkerende projecttypes en processen ondersteunen

Verminder de tijd van de beheerder door slimme tools te gebruiken voor het aanmaken van taken en het realtime bijhouden van de voortgang

Betrouwbaar, degelijk en krachtig – zo zou ik de software voor projectmanagement van Teamwork omschrijven. Het is gebruiksvriendelijk, intuïtief en biedt een schat aan functies die handig zijn voor het afhandelen en beheren van projecttaken, updates en het algemene beheer van tijdlijnen.

Betrouwbaar, degelijk en krachtig – zo zou ik de projectmanagementsoftware van Teamwork omschrijven. Het is gebruiksvriendelijk, intuïtief en biedt een schat aan functies die handig zijn voor het afhandelen en beheren van projecttaken, updates en het algemene beheer van tijdlijnen.

Nadelen van teamwork

De interface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere systemen voor projectmanagement

Sommige geavanceerde rapportage- en prognosetools zijn nog in ontwikkeling

Minder geschikt voor teams die uitsluitend intern werken of voor softwareontwikkelingsteams zonder clientwerk

Het laden van gegevens kan lang duren en deze worden vernieuwd/gewijzigd bij het scrollen door de lijst. Dit belemmert de zichtbaarheid en maakt het gebruik van de tool vrij beperkt bij beoordelingen 'op het moment zelf'.

Het laden van gegevens kan lang duren en deze worden vernieuwd/gewijzigd bij het scrollen door de lijst. Dit belemmert de zichtbaarheid en maakt het gebruik van de tool vrij beperkt bij beoordelingen 'op het moment zelf'.

Beoordeling van Teamwork door G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Prijzen voor Teamwork

Free

Prijs: $ 13,99 per maand per gebruiker

Grow: $ 25,99/maand per gebruiker

Schaal: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

6. Trello (Het meest geschikt voor visueel taakbeheer en eenvoudig projectbijhouden)

via Trello

Trello is wat plakbriefjes zouden willen zijn: georganiseerd, digitaal en altijd zichtbaar. De layout in Kanban-stijl geeft je in één oogopslag een duidelijk overzicht van wat er beweegt, wat er vastzit en wie wat doet.

Of je nu een lancering plant, dagelijkse activiteiten beheert of terugkerende taken bijhoudt, Trello past zich aan jouw tempo aan. Voeg deadlines, bestanden en opmerkingen toe aan elke kaart. Heb je meer structuur nodig? Schakel over naar de weergaven Kalender, Tijdlijn of Tabel voor een overzicht op hoger niveau.

Ideaal voor

Teamgrootte: 2–20 (kleine teams, freelancers en start-ups in een vroege fase)

Toepassingsvoorbeeld:

Ontworpen voor visuele denkers die graag met slepen en neerzetten plannen

Ideaal voor marketing-, operationele en administratieve teams die dagelijkse werkstroombeheer uitvoeren

Handig voor oprichters die meerdere rollen combineren zonder ingewikkelde tools

De beste functies van Trello

Stuur e-mails door naar je Trello-inbox en laat Atlassian AI automatisch taken genereren

Spiegel kaarten over verschillende platforms om updates te synchroniseren en dubbel werk te voorkomen

Automatiseer routinematige taken met Butler-regels, triggers en acties op de deadline

Gebruik Power-Ups om tools zoals Google Drive, Slack en Confluence te integreren

Voordelen van Trello

Start moeiteloos projecten met een interface die is ontworpen voor teams die visueel werken

Stel kaarten samen die bij uw proces passen met behulp van velden, labels en checklists

Stimuleer het gebruik door het team met een layout die het bijhouden van taken aantrekkelijk maakt

Ik heb Trello meer dan twee jaar lang gebruikt tijdens de beginfase van kleine projecten die ik samen met mijn vrienden opzette. Dankzij de eenvoud en de gebruiksvriendelijke interface is het programma gemakkelijk in gebruik. De voortgang van het team is eenvoudig te volgen via kaarten, statusupdates en borden. Het onderscheidt zich als een uitstekende tool voor projectmanagement voor kleine bedrijven, die een overzichtelijke manier biedt om taken bij te houden.

Ik heb Trello meer dan twee jaar lang gebruikt tijdens de beginfase van kleine projecten die ik samen met mijn vrienden opzette. Dankzij de eenvoud en de gebruiksvriendelijke interface is het programma gemakkelijk in gebruik. De voortgang van het team is eenvoudig te volgen via kaarten, statusupdates en borden. Het onderscheidt zich als een uitstekende tool voor projectmanagement voor kleine bedrijven, die een overzichtelijke manier biedt om taken bij te houden.

Nadelen van Trello

Ontbreekt in essentiële functies van projectmanagement zoals realtime chat, tijdsregistratie, Gantt-grafieken en gedetailleerde rapportage

Moeilijk op te schalen omdat besturen moeilijker te beheren zijn naarmate het aantal taken en bijdragers toeneemt

Betaalde abonnementen geven toegang tot premiumweergaven en tools die concurrenten vaak gratis aanbieden

Te eenvoudig voor complexe projecten. Mist geavanceerde functies zoals Gantt-grafieken of tijdsregistratie. Kan rommelig worden – grote projecten met veel kaarten zien er rommelig uit.

Te eenvoudig voor complexe projecten. Mist geavanceerde functies zoals gantt-grafieken of tijdsregistratie. Kan rommelig worden – grote projecten met veel kaarten zien er rommelig uit.

Beoordeling van Trello G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 22.000 beoordelingen)

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

👀 Wist je dat? Microsoft-ingenieurs verruilden de chaos van Sprints voor Kanban-borden en verbeterden daarmee direct de duidelijkheid van Taaken en de werkstroom van het team. Dat kun jij ook. Voor kleinere teams zorgt dit visuele systeem voor minder rommel, signaleert het snel knelpunten en houdt het iedereen zonder stress synchroniseerd.

7. Smartsheet (Het meest geschikt voor werkstroomen in spreadsheetstijl en automatisering)

via Smartsheet

Als uw team goed overweg kan met Excel, maar moeite heeft met het opschalen van taken en het bijhouden van deliverables, is Smartsheet wellicht wat u nodig hebt. Het behoudt de rasterlayout die u gewend bent, maar voegt dashboards, automatiseringen en ingebouwde taakvolging toe om het opschalen van werk te vergemakkelijken.

Plan een onbeperkt aantal projecten, automatiseer routinematige updates en haal de juiste gegevens naar voren met behulp van filters, formules en aangepaste weergaven. Het is ideaal voor teams die precisie willen zonder code te schrijven of afzonderlijke contentmanagementsystemen te beheren.

Ideaal voor

Teamgrootte: 5–100 (kleine en middelgrote bedrijven, consultants en multifunctionele teams)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor operationele of financiële teams die budgetten en goedkeuringen beheren

Ideaal voor projectleiders die moeten jongleren met complexe taken en terugkerende processen

Handig voor klantgerichte teams die afdelingsoverschrijdende projecten uitvoeren

De beste functies van Smartsheet

Automatiseer taken met behulp van triggers, voorwaarden en acties

Houd de beschikbaarheid van middelen, de status van taken en het budgetgebruik in realtime bij

Beheer toestemmingen op gedetailleerd niveau om de zichtbaarheid en bewerkingen te regelen

Ga sneller van start met kant-en-klare projectsjablonen en aangepaste werkstroomen

Voordelen van Smartsheet

Zet spreadsheets om in slimme werkstroomen zonder code of IT

Blijf op de hoogte met meldingen, herinneringen en goedkeuringstriggers

Pas plannen snel aan met filters, formulieren en flexibele weergaven

G2-recensie voor Smartsheet:

Ons kleine/middelgrote bedrijf maakt veelvuldig gebruik van Smartsheet voor beheer van werkstroom. Door het gebruik van intakeformulieren en meldingen stroomt de informatie op het juiste moment naar de juiste personen en is deze toegankelijk voor degenen die deze nodig hebben.

Ons kleine/middelgrote bedrijf maakt veelvuldig gebruik van Smartsheet voor beheer van werkstroom. Door het gebruik van intakeformulieren en meldingen stroomt de informatie op het juiste moment naar de juiste personen en is deze toegankelijk voor degenen die deze nodig hebben.

Nadelen van Smartsheet

Het kan overweldigend aanvoelen voor gebruikers die niet bekend zijn met formules of complexe spreadsheets

Voor veel premiumfuncties en integraties is een upgrade naar een duurder abonnement vereist

De mobiele ervaring is minder intuïtief voor de bewerking van complexe dashboards

Soms lijkt de functionaliteit beperkt. Ik kan bijvoorbeeld rapporten zo instellen dat ze automatisch worden gesorteerd, maar ik kan werkbladen niet zo instellen dat ze automatisch worden gesorteerd. We moeten ze handmatig sorteren of elke keer met de rechtermuisknop klikken en de sorteerfilters opnieuw instellen.

Soms lijkt de functionaliteit beperkt. Ik kan bijvoorbeeld rapporten zo instellen dat ze automatisch worden gesorteerd, maar ik kan werkbladen niet zo instellen dat ze automatisch worden gesorteerd. We moeten ze handmatig sorteren of elke keer met de rechtermuisknop klikken en de sorteerfilters opnieuw instellen.

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 19.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.400 beoordelingen)

Prijzen van Smartsheet

Pro: $ 12 per maand per lid

Business: $ 24 per maand per lid

Onderneming: Aangepaste prijzen

8. Basecamp (Het beste voor eenvoudige functies voor teamsamenwerking)

via Basecamp

Als je het beu bent om met verschillende tools te jongleren om de basisklussen te klaren, maakt Basecamp het je gemakkelijk. Deze projectmanagementsoftware brengt taken, bestanden en updates samen in één overzichtelijke, afleidingsvrije ruimte, zodat je team altijd weet wat er gebeurt en wat de volgende stap is.

Je krijgt takenlijsten om werk toe te wijzen, Campfires voor groepschats en Pings voor snelle 1-op-1-gesprekken. Hill Charts helpen je om de voortgang in één oogopslag te visualiseren en tijdig bij te sturen. Met een vast tarief voor een onbeperkt aantal gebruikers en projecten is Basecamp een praktische keuze voor snelgroeiende teams

Ideaal voor

Teamgrootte: 3–50 (kleine bedrijven, bureaus en teams op afstand)

Toepassingsvoorbeeld:

Uitstekend geschikt voor creatieve teams die ontwerpbestanden, feedback en goedkeuringen organiseren

Perfect voor klantenservicebureaus die meerdere opdrachten beheren

Handig voor oprichters van start-ups die teamtaken willen coördineren zonder ingewikkelde tools

De beste functies van Basecamp

Organiseer taken eenvoudig met to-do-lijsten via slepen en neerzetten

Centraliseer gesprekken op prikborden die aan elk project zijn gekoppeld

Blijf gefocust met de 'Hey!'-inbox en instelbare rusturen

Deel updates en verzamel goedkeuringen in één werkruimte voor klanten

Voordelen van Basecamp

Vereenvoudig uw werkstroom door taken, chats en documenten onder één dak te brengen

Laat nieuwe leden van het team snel aan de slag gaan met minimale training

Werk soepel samen met klanten dankzij duidelijke, op toestemming gebaseerde toegang

G2-recensie voor Basecamp

Basecamp is een geweldige tool om iedereen in een bedrijf op één lijn te krijgen na jarenlang worstelen met versnipperde e-mails, sms'jes, enz. En wat projectmanagementsoftware betreft, is het relatief eenvoudig en gebruiksvriendelijk, wat prettig is als je medewerkers niet zo technisch onderlegd zijn. Het is ook een vast bedrag voor een onbeperkt aantal gebruikers, wat budgettering eenvoudig maakt.

Basecamp is een geweldige tool om iedereen in een bedrijf op één lijn te krijgen na jarenlang worstelen met versnipperde e-mails, sms'jes, enz. En wat projectmanagementsoftware betreft, is het relatief eenvoudig en gebruiksvriendelijk, wat prettig is als je medewerkers niet zo technisch onderlegd zijn. Het is ook een vast bedrag voor een onbeperkt aantal gebruikers, wat budgettering eenvoudig maakt.

Nadelen van Basecamp

Ontbreekt geavanceerde functies zoals afhankelijkheden, tijdsregistratie en automatisering

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor weergaven en geen gedetailleerde statussen voor taken

Niet geschikt voor teams die complexe projecten of omvangrijke resourceplanning beheren

Capterra-recensie voor Basecamp:

Ik vind dat Basecamp zijn interface moet vernieuwen naar een modern ontwerp. Het chatten (Campfire) is niet erg krachtig, vooral voor groepscommunicatie. De functies voor het uploaden en delen van bestanden zijn ook een beetje onhandig. Soms kost het me wat tijd om dingen te vinden omdat de zoekfunctie niet erg krachtig is.

Ik vind dat Basecamp zijn interface moet vernieuwen naar een modern ontwerp. De chat (Campfire) is niet erg krachtig, vooral voor groepscommunicatie. De functies voor het uploaden en delen van bestanden zijn ook een beetje onhandig. Soms kost het me wat tijd om dingen te vinden omdat de zoekfunctie niet erg krachtig is.

Beoordeling van Basecamp G2 & Capterra

G2: 4,1/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Prijzen van Basecamp

Free

Plus: $ 15 per maand per gebruiker

Pro Onbeperkt: vaste prijs van $ 349 per maand

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit snelle en efficiënte communicatie mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatthreads gekoppeld aan specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in de juiste context blijven en direct beschikbaar zijn.

9. Zoho Projects (Het meest geschikt voor het beheren van projecten in het Zoho-ecosysteem)

via Zoho

Gebruikt u al andere tools zoals Zoho CRM, Mail of Books? Zoho Projects breidt dat ecosysteem uit met alles wat u nodig hebt om werk te plannen, te bijhouden en op te leveren, zonder heen en weer te moeten schakelen tussen tools.

Zoho Projects is ontwikkeld voor teams die gestructureerde werkstroom volgen en maakt het eenvoudig om taken op te splitsen, afhankelijkheden in te stellen, knelpunten te markeren en uren bij te houden op één plek. Het is vooral handig voor meerfasige of cross-functionele projecten waarbij zichtbaarheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn.

Ideaal voor

Teamgrootte: 5–500 (middelgrote teams, adviesbureaus, productoperaties)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor teams die de Waterfall- of hybride projectmethodologieën gebruiken

Perfect voor bedrijven die al met Zoho werken en talrijke deliverables beheren

Handig voor projectmanagers die tijd, kosten en de capaciteit van teams binnen meerdere afdelingen beheren

De beste functies van Zoho Projects

Visualiseer tijdlijnen en afhankelijkheden met behulp van flexibele gantt-grafieken

Automatiseer taakverdeling en SLA's met werkstroom-blueprints

Houd tijd- en kostenstatistieken bij met ingebouwde urenregistratie en budgetten

Synchroniseer samenwerking met threaded feeds, forums en het delen van documenten

Voordelen van Zoho Projects

Stel gestructureerde plannen op met ondersteuning voor essentiële werkstroomen en doorlooptijden

Versnel werkstroomen met aangepaste regels en automatisering van statussen

Beheer interne en klantgerichte projecten in hetzelfde systeem

Capterra-recensie voor Zoho Projects:

Zoho Projects is indrukwekkend goed in het creëren van een interface die behoorlijk wat details over taken bevat, maar toch overzichtelijk aanvoelt. Voor een marketing- en creatief bureau zoals het onze stelt het ons in staat om campagnes te voeren, factureerbare uren bij te houden en taken toe te wijzen zonder overweldigd te raken.

Zoho Projects is indrukwekkend goed in het creëren van een interface die behoorlijk wat details over taken bevat, maar toch overzichtelijk aanvoelt. Voor een marketing- en creatief bureau zoals het onze stelt het ons in staat om campagnes te voeren, factureerbare uren bij te houden en taken toe te wijzen zonder overweldigd te raken.

Nadelen van Zoho Projects

De navigatie in de gebruikersinterface voelt verouderd en soms onintuïtief aan

Zia AI is nog beperkt in zijn aanbevelingen en reacties

Minder externe integraties dan andere toonaangevende PM-platforms

G2-recensie voor Zoho Projects:

De grafieken voor de toewijzing van middelen in Zoho Projects zijn erg verwarrend en er zijn onvoldoende zoekfilters voor contactbeheer. De tools voor rapportage zijn niet effectief voor grote groepen, de software-interface is niet erg intuïtief en de functies voor probleembeheer zijn niet erg solide en moeten worden verbeterd.

De grafieken voor de toewijzing van middelen in Zoho Projects zijn erg verwarrend en er zijn onvoldoende zoekfilters voor contactbeheer. De tools voor rapportage zijn niet effectief voor grote groepen, de software-interface is niet erg intuïtief en de functies voor probleembeheer zijn niet erg solide en moeten worden verbeterd.

Zoho Projects: beoordeling door G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (meer dan 470 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 810 beoordelingen)

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 5 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 10 per maand per gebruiker

🠠 Leuk weetje: Je hebt 42% meer kans om je doelen te bereiken door ze simpelweg op te schrijven. De beste software voor projectmanagement maakt dat nog makkelijker door die opgeschreven doelstellingen om te zetten in duidelijke, traceerbare plannen met tijdlijnen, taakeigenaars en zichtbaarheid op de voortgang.

10. Jira (Het meest geschikt voor softwareontwikkeling en productsprints)

via Jira

Beheer je een ontwikkelingsbacklog? Heb je 360-graden zichtbaarheid nodig voor elk probleem, Sprint en release? Jira is daarvoor gemaakt. Het is ontworpen voor Agile-softwareteams en biedt je de tools om bugs, Sprints, roadmaps en implementatiepijplijnen nauwkeurig te beheren.

De echte kracht ligt in iteratieve ontwikkeling. Splits grote projecten op in epics, wijs user stories toe, visualiseer afhankelijkheden en houd de velocity bij op Kanban- of Scrum-borden.

Met meer dan 3.000 integraties en een uitgebreide bibliotheek met sjablonen past Jira zich aan zelfs de meest complexe technische werkstroom aan.

Ideaal voor

Teamgrootte: 10–1000+ (engineeringteams, IT-ops, DevOps-teams)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor softwareontwikkelaars die code, bugs en de uitrol van functies beheren

Perfect voor productmanagers die leiding geven aan cross-functionele Sprints en roadmaps

Handig voor IT-managers bij het oplossen van incidenten en het handhaven van service level agreements

De beste functies van Jira

Blijf bij de sprintsnelheid en de status van de backlog met Kanban- en Scrum-borden

Beheer taakafhankelijkheden, tijdlijnen en teamcapaciteit op één plek

Automatiseer terugkerende taken met behulp van krachtige 'if-this-then-that'-voorwaardelijke logica

Koppel problemen rechtstreeks aan commits en pull-aanvragen via GitHub, Bitbucket en GitLab

Jira-voordelen

Aangepaste werkstroom, toestemming en dashboard om ze af te stemmen op elke ontwikkelingscyclus

Identificeer obstakels voor Sprints vroegtijdig met realtime burndown-grafieken en rapporten

Zorg voor volledige traceerbaarheid, van ticket tot codebase

G2-recensie van Jira:

Wat ik het leukste vind aan Jira zijn de flexibiliteit en de aanpassingsmogelijkheden. Het ondersteunt een breed scala aan projectmanagementmethodieken, zoals Scrum en Kanban, waardoor het ideaal is voor agile teams. Het wordt dagelijks gebruikt in mijn team.

Wat ik het leukste vind aan Jira zijn de flexibiliteit en de aangepaste mogelijkheden. Het ondersteunt een breed bereik aan projectmanagementmethodieken, zoals Scrum en Kanban, waardoor het ideaal is voor agile teams. Het wordt dagelijks gebruikt in mijn team.

Nadelen van Jira

Onboarding kan complex aanvoelen voor nieuwe teams of niet-technische gebruikers

De interface kan rommelig worden door een overdaad aan aangepaste velden of plug-ins

Vereist actief beheer door beheerders om een wildgroei aan toestemmingen te voorkomen

Het is lastig om dingen te vinden. Het kost bijvoorbeeld veel meer tijd dan nodig is om uit te zoeken hoe je een nieuwe waarde kunt toevoegen aan de dropdown van een aangepast veld. Het maken van dashboards duurt eeuwig. Ik zou willen dat er kant-en-klare dashboards waren. Automatiseringsregels zijn lastig in te stellen en lastig op te lossen als de regel niet werkt.

Het is lastig om dingen te vinden. Het kost bijvoorbeeld veel meer tijd dan nodig is om uit te zoeken hoe je een nieuwe waarde kunt toevoegen aan de dropdown van een aangepast veld. Het maken van dashboards duurt eeuwig. Ik zou willen dat er kant-en-klare dashboards waren. Automatiseringsregels zijn lastig in te stellen en lastig op te lossen als de regel niet werkt.

Beoordeling van Jira door G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (meer dan 6.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 9 per maand per gebruiker

Premium: $ 17 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Twijfelt u nog steeds over Agile? Misschien moet u daar nog eens over nadenken. Agile-projectmanagementteams behalen een succespercentage van meer dan 70%, het hoogste van alle methodieken. Zo helpt het kleine bedrijven om sneller en slimmer te werken: Schakel snel om wanneer de behoeften van klanten, markten of prioriteiten onverwacht veranderen

Lever al vroeg echte waarde door bruikbare functies in kortere cyclusen op te leveren

Signaleer problemen eerder dankzij ingebouwde transparantie en teamcheck-ins

Wijs middelen slimmer toe door de voortgang regelmatig te evalueren en middelen bij te sturen

Leer gaandeweg door middel van regelmatige evaluaties die zorgen voor voortdurende verbetering

11. Airtable (Het meest geschikt voor teams die projectsystemen in spreadsheetstijl opzetten)

via Airtable

Bent u nog steeds bezig met het samenstellen van spreadsheets die in duigen vallen zodra uw team groeit? Airtable helpt u bij het opzetten van uw eigen systeem voor projectmanagement, met het gebruiksgemak van een spreadsheet en de flexibiliteit van een relationele database.

Of je nu een lichtgewicht CRM, contentpijplijn of asset tracker opzet, Airtable geeft je volledige controle. Gebruik gesynchroniseerde tabellen om dubbel werk te voorkomen, drag-and-drop-weergaven om de voortgang te visualiseren en toestemmingen op veldniveau om gevoelige gegevens te beveiligen.

Ideaal voor

Teamgrootte: 5–200 (multidisciplinaire teams, marketeers, operationele leidinggevenden)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor contentteams die productiekalenders en campagnebriefings beheren

Ideaal voor oprichters die interne tools bouwen zonder technische ondersteuning

Handig voor klantgerichte teams die onboarding, het delen van bestanden en goedkeuringen willen stroomlijnen

De beste functies van Airtable

Maak code-vrije werkstroomen met uitgebreide veldtypen (bijlagen, opzoekfuncties, formules)

Haal gegevens uit apps zoals Salesforce, Slack en Google Agenda met integraties

Maak met Interface Designer op maat gemaakte weergaven voor verschillende teams of belanghebbenden

Automatiseer acties met JavaScript of ingebouwde logica zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars

Voordelen van Airtable

Bouw precies wat uw project nodig heeft, zonder backend-code te schrijven

Houd gegevens schoon en met een verbinding tussen teams met behulp van gekoppelde tabellen

Aangepaste toestemmingen en toegangsniveaus voor rollen, teams en projecten

Capterra-recensie voor Airtable:

Wat ik het leukste vind: dankzij de intuïtieve interface kun je eenvoudig weergaven aanpassen (raster, kalender, kanban, formulier) en relaties tussen verschillende tabellen leggen. De functies voor automatisering zijn een echte gamechanger en besparen me talloze uren aan repetitieve taken.

Wat ik het leukste vind: dankzij de intuïtieve interface kun je eenvoudig weergaven aanpassen (raster, kalender, kanban, formulier) en relaties tussen verschillende tabellen leggen. De functies voor automatisering zijn een echte gamechanger en besparen me talloze uren aan repetitieve taken.

Nadelen van Airtable

Door het ontbreken van ingebouwde rapportage- en tijdsregistratiefuncties is het moeilijker om de voortgang op grote schaal bij te houden

De installatie van de takenhiërarchie is omslachtig voor teams die gewend zijn aan traditionele PM-tools

De prijzen stijgen snel naarmate de gegevens- en samenwerkingsbehoeften toenemen

Het exporteren van gegevens kan omslachtig en niet intuïtief zijn. De mobiele app kan wel wat verbetering gebruiken, want het kost veel tikken om bij de gegevens/tabellen te komen die je het vaakst gebruikt. En bovenal is het onvermogen om velden samen te voegen een enorme tekortkoming.

Het exporteren van gegevens kan omslachtig en niet intuïtief zijn. De mobiele app kan wel wat verbetering gebruiken, want het kost veel tikken om bij de gegevens/tabellen te komen die je het vaakst gebruikt. En bovenal is het onvermogen om velden samen te voegen een enorme tekortkoming.

Beoordeling van Airtable G2 & Capterra

G2: 4,6/5 (meer dan 2.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.100 beoordelingen)

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 24/maand per zetel

Business: $ 54/maand per zetel

Onderneming: Aangepaste prijzen

12. Freedcamp (Het beste voor eenvoudig projectbijhouden met aangepaste mogelijkheden)

via Freedcamp

Freedcamp probeert niet alles tegelijk te zijn, en dat is precies waarom het zo goed werkt voor kleine bedrijven. De modulaire installatie omvat alles, van lijstjes met plaknotities en tijdsregistratie tot facturering, CRM en gedeelde opslagruimte voor bestanden, zonder dat uw werkruimte rommelig wordt.

Als je een visueel denker bent, zul je dol zijn op Kanban-borden en Gantt-grafieken, terwijl planners kunnen vertrouwen op mijlpalen, terugkerende taken en teamkalenders om deadlines te halen. Bovendien is er zelfs een white-label klantportaal waarmee je externe stakeholders eenvoudig kunt beheren.

Ideaal voor

Teamgrootte: 1–20 (zelfstandige professionals en start-ups in een vroege fase)

Toepassingsvoorbeeld:

Ideaal voor projectmanagers die taken, tijdlijnen en budgetten bijhouden

Perfect voor kleine teams die zowel werk voor klanten als interne projecten afhandelen

Handig voor teams die afdelingsoverschrijdend werken zonder dat er een complex systeem nodig is

De beste functies van Freedcamp

Plan en houd werkzaamheden bij met Kanban-borden, Gantt-diagrammen of teamkalenders

Registreer uren en genereer facturen voor klanten met ingebouwde tools voor tijdsregistratie

Centraliseer bestanden, mijlpalen en gesprekken in een gedeelde projecthub

Aangepaste dashboards met widgets om uw belangrijkste statistieken onder de aandacht te brengen

Voordelen van Freedcamp

Vereenvoudig het beheer van meerdere projecten met overzichtelijke takenborden en gedeelde kalenders

Inclusief facturering, CRM en white-label branding, wat zeldzaam is in deze prijsklasse

Biedt onbeperkt aantal gebruikers en opslagruimte, zelfs bij goedkopere betaalde abonnementen

G2-recensie voor Freedcamp

Freedcamp is een van de goedkoopste opties in vergelijking met monday.com, Microsoft Teams, enz. Het heeft veel functies en mogelijkheden, veel meer dan Trello. U kunt uw hele team toevoegen en beschikt zo over een gecentraliseerde manier om taken te beheren.

Freedcamp is een van de goedkoopste opties in vergelijking met monday.com, Microsoft Teams, enz. Het heeft veel functies en mogelijkheden, veel meer dan Trello. U kunt uw hele team toevoegen en beschikt zo over een gecentraliseerde manier om taken te beheren.

Nadelen van Freedcamp

Sommige gebruikers melden een onhandige mobiele ervaring

Er zijn niet veel native integraties in vergelijking met andere software voor projectmanagement

Geavanceerde functies zoals een issue tracker en dashboards zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Capterra-recensie voor Freedcamp

Hoewel de toestemmingen voor gebruikers en rol-instellingen erg handig zijn, kostte het ons wat tijd om volledig te begrijpen hoe we deze op de juiste manier moesten configureren voor de structuur van ons team.

Hoewel de toestemmingen voor gebruikers en rol-instellingen erg handig zijn, kostte het ons wat tijd om volledig te begrijpen hoe we deze op de juiste manier moesten configureren voor de structuur van ons team.

Beoordelingen en recensies van Freedcamp

G2: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 460 beoordelingen)

Prijzen van Freedcamp

Free

Pro: $ 2,49 per maand per gebruiker

Business: $ 8,99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 19,99/maand per gebruiker

13. SmartTask (Het meest geschikt voor kleine teams die behoefte hebben aan structuur zonder overbodige functies)

via SmartTask

Bent u een klein bedrijf op zoek naar aanpasbare werkstroomen en professionele functies die uw budget niet onder druk zetten? SmartTask biedt precies dat. Het combineert taakbeheer, projectportfolio's, CRM en tijdsregistratie, zonder de rommel van tools die u nooit zult gebruiken.

Wat maakt het zo bijzonder? SmartTask legt de nadruk op duidelijkheid, coördinatie en functies voor resourcebeheer die teams helpen hun productiviteit en efficiëntie te behouden.

Of u nu parallelle tijdlijnen beheert of verantwoordelijkheden verdeelt over verkoop, bedrijfsvoering en levering, het helpt de uitvoering te stroomlijnen.

Ideaal voor

Teamgrootte: 3–50 (groeiende startups, kleine bureaus en hybride teams)

Toepassingsvoorbeeld:

Zeer geschikt voor projectmanagers die zichtbaarheid op de tijdlijn en afhankelijkheden van taken nodig hebben

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die samenwerking, rapportage en resourceplanning in balans willen houden

Ideaal voor teams die CRM en taakuitvoering combineren in één projectmanagement-systeem

De beste functies van SmartTask

Optimaliseer de toewijzing van middelen met werklastgrafieken en tijdsinschattingen op taakniveau

Stel op regels gebaseerde automatiseringen en herinneringen in om repetitieve taken af te handelen

Houd deals en clientactiviteiten bij in het ingebouwde CRM, naast het projectwerk

Maak prestatiedashboards met behulp van aangepaste analyses en exporteerbare rapporten

Voordelen van SmartTask

Breng vergaderingen, taken en updates voor klanten samen in één overzichtelijke werkruimte

Haal deadlines door het kritieke pad bij te houden en visuele tijdlijnen van projecten te bekijken

Bespaar geld met een gratis abonnement dat tijdsregistratie en videogesprekken omvat

Capterra-recensie voor SmartTask:

De portfolio-weergave, de CRM-module zijn goed, de mogelijkheden voor rapportage zijn aanwezig, de taken zijn superkrachtig en handig; ik heb het gevoel dat mijn kleine bedrijf 20 keer beter georganiseerd en efficiënter is. Echt waar! Deze tool doet wonderen voor mijn werkstroom en dagelijkse routine.

De portfolio-weergave, de CRM-module zijn goed, de mogelijkheden voor rapportage zijn aanwezig, de taken zijn superkrachtig en handig; ik heb het gevoel dat mijn kleine bedrijf 20 keer beter georganiseerd en efficiënter is. Echt waar! Deze tool doet wonderen voor mijn werkstroom en dagelijkse routine.

Nadelen van SmartTask

De gebruikersinterface voelt verouderd aan in vergelijking met sommige moderne tools voor projectmanagement

De mobiele versie mist een deel van de functies die op de desktop beschikbaar zijn

Beperkte integraties met ontwikkelaarstools zoals GitHub of Jira

Soms klopt de logboekberekening niet. Ook kun je een taak niet aan meerdere leden van het team toewijzen, wat een groot nadeel is. Je kunt een subtaak niet openen door er simpelweg op te klikken, wat vervelend is.

Soms klopt de logboekberekening niet. Ook kun je een taak niet aan meerdere leden van het team toewijzen, wat een groot nadeel is. Je kunt een subtaak niet openen door er simpelweg op te klikken, wat vervelend is.

Beoordelingen en recensies van SmartTask

G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Prijzen van SmartTask

Free:

Premium: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 16 per maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijs

Speciale vermeldingen Nifty: Een tool voor collaboratief projectmanagement, speciaal ontwikkeld voor teams die op afstand werken. Hoewel de prijs iets hoger ligt, is het een uitstekende keuze voor startups die complexe opdrachten beheren, met ingebouwde mijlpalen, documenten en tijdsregistratie in één ruimte

Wrike: Ontworpen voor cross-functionele samenwerking. Aangepaste werkstroomen, intakeformulieren en rapportages maken het een slimme keuze voor creatieve en marketingteams die met meerdere verzoeken jongleren

Forecast: Een efficiënt platform met geavanceerde functies voor resourcebeheer en ingebouwde mogelijkheid om projecten te bijhouden. Wijs resources effectief toe, maak prognoses voor de werklast en beheer budgetten met AI-gestuurde inzichten

Paymo: Een krachtige tool voor taakbeheer, speciaal ontwikkeld voor kleine bedrijven die meerdere klanten beheren. Houd de tijd nauwkeurig bij, zet uren om in facturen en plan projecten zonder ook maar iets te missen

Hoe kiest u de juiste tool voor projectmanagement voor uw Business? Niet elk team werkt op dezelfde manier. Hier zijn een paar vragen om u te helpen bij uw beslissing: Geeft u de voorkeur aan visuele borden (zoals Trello), gestructureerde tijdlijnen (zoals ClickUp) of spreadsheetachtige rasters (zoals Smartsheet)?

Heeft u behoefte aan ingebouwde CRM-, facturatie- of klantenportaalfuncties?

Moet uw tool hybride of samenwerking op afstand ondersteunen?

Maken automatisering en AI-ondersteuning deel uit van uw toekomstplannen? Uw beste keuze is een platform dat aansluit bij zowel uw huidige werkstroom als uw toekomstige groei.

Maak van uw kleine onderneming een krachtpatser op het gebied van projectmanagement met ClickUp

Dat was het dan: de ultieme LineUp van de beste projectmanagementtools om sneller te werken, gefocust te blijven en elk doel te halen.

Als je klaar bent met het jongleren met checklists, kalenders en onhandige tools, is het tijd om over te stappen op een platform dat met je meedenkt, zonder de hoge kosten of complexiteit. Dat is waar ClickUp zich onderscheidt.

Met meer dan 15 weergaven, realtime dashboards, AI-gestuurde automatiseringen, live samenwerking en ingebouwde tijdsregistratie biedt ClickUp kracht op bedrijfsniveau aan teams van elke grootte. Plan klantopdrachten, lanceer campagnes en schaal slimmer op vanuit één volledig aanpasbare, intuïtieve werkruimte.

Breng orde in de chaos. Voer projecten uit op jouw manier. Begin je ClickUp-avontuur gratis!

Veelgestelde vragen

ClickUp, Trello en Freedcamp bieden uitgebreide gratis abonnementen met essentiële functies zoals het bijhouden van taken, samenwerking en projectweergaven.

ClickUp, Teamwork, SmartTask en Zoho Projects bevatten ingebouwde tools voor tijdsregistratie om factureerbare uren en productiviteit bij te houden.

Ja. Tools zoals ClickUp, Teamwork en Paymo bieden klantportalen, facturering en instellingen voor de zichtbaarheid van taken, ideaal voor bureaus of consultants.

Trello en Basecamp staan bekend om hun gebruiksgemak, terwijl ClickUp beginnersvriendelijke sjablonen biedt waarmee teams snel aan de slag kunnen.