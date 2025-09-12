11 alternatieven voor Dall-E om AI-afbeeldingen te maken (gratis en betaald)

AI heeft het aanmaken van content veranderd. En dan hebben we het niet alleen over schrijven.

De huidige AI-tools kunnen nog veel doen, van het schrijven van blogposts tot het genereren van prachtige werken van kunst in verschillende stijlen. 🎨

Of je nu van kunst houdt als hobby of het gebruikt in je werk, je bent waarschijnlijk bekend met AI-kunstgeneratoren. Een van de meest spraakmakende tools is Dall-E, een tekst-naar-kunst-beeldmaker van OpenAI, hetzelfde bedrijf achter ChatGPT.

Hoewel het een trendy tool is, is Dall-E niet de enige kunstgenerator die er is. Als je op zoek bent naar tools voor machine learning en natuurlijke taalverwerking om kunst te maken, dan is deze lijst iets voor jou.

Hier vertellen we je wat meer over Dall-E en waar je op moet letten bij het beoordelen van andere AI-kunstgeneratoren. Vervolgens delen we 11 van de beste alternatieven voor Dall-E en andere AI-tools voor je creatieve proces.

⏰ Samenvatting in 60 seconden AI-kunstgeneratoren veranderen de manier waarop content wordt aangemaakt: Tools zoals Tools zoals Dall-E gebruiken tekstprompts om diverse en verbluffende visuele kunst te creëren, die voldoet aan verschillende behoeften, van hobbyisten tot professionals

Dall-E is een toonaangevende AI voor tekst-naar-beeld, maar er bestaan veel alternatieven: Hoewel Dall-E bekend is, moeten gebruikers bij het kiezen van een AI-kunstgenerator rekening houden met factoren als de gebruikersinterface, mogelijkheden voor bewerking, mogelijkheden voor aanpassing, snelheid, gebruiksrechten en de verscheidenheid aan kunststijlen.

Er is een bereik aan Dall-E-alternatieven met uiteenlopende functies: Het artikel belicht 11 alternatieven, waaronder ClickUp, Midjourney, Fotor en andere, die elk unieke sterke punten hebben op het gebied van Het artikel belicht 11 alternatieven, waaronder ClickUp, Midjourney, Fotor en andere, die elk unieke sterke punten hebben op het gebied van het genereren en de bewerking van afbeeldingen , en extra functies bieden zoals het aanmaken van video's of samenwerkingstools

ClickUp onderscheidt zich door de geïntegreerde AI-beeldgeneratie binnen het platform: Met ClickUp kunnen gebruikers rechtstreeks binnen hun werkruimte AI-aangedreven afbeeldingen maken, wat de samenwerking verbetert en werkstroom’s stroomlijnt

Elk alternatief heeft zijn eigen sterke punten en limieten: De review biedt inzicht in de beste functies, limieten, prijzen en gebruikersrecensies van elke tool, zodat gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van hun specifieke behoeften

AI-kunstgeneratoren bieden tal van voordelen voor diverse toepassingen: Deze tools besparen tijd, stimuleren creativiteit en bieden veelzijdige oplossingen voor branding, marketing en algemene contentcreatie, waardoor gebruikers AI kunnen inzetten in hun werkstroom

Wat is Dall-E?

Dall-E is een AI-kunstgenerator die op basis van geschreven teksten een afbeelding creëert. Het programma is in 2021 uitgebracht door OpenAI en maakt gebruik van ChatGPT3-technologie om afbeeldingen te genereren aan de hand van trefwoorden.

De naam Dall-E is een combinatie van verwijzingen naar de beroemde schilder Salvador Dalí en Disney's beroemde robot Wall-E. Het is bedoeld om de verbinding te illustreren tussen technologie en nieuwe kunstwerken die zijn geïnspireerd door beroemd talent. 🤖

Dall-E is een neuraal netwerk dat gebruikmaakt van natuurlijke taalverwerking (NLP) en grote taalmodellen (LLM's). Het raadpleegt 12 miljard parameters bij het analyseren van prompts en het ontwikkelen van afbeeldingen.

Dall-E 2 is de nieuwste versie van de AI-tool. Deze tool creëert hoogwaardigere en fotorealistischere afbeeldingen in vergelijking met de oorspronkelijk uitgebrachte versie. De tool maakt gebruik van twee verschillende modellen om afbeeldingen en nauwkeurigere weergaven op basis van tekst te creëren.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Dall-E?

Hoewel Dall-E misschien wel een van de bekendste AI-beeldgeneratoren is, is het niet de enige optie. Er zijn tal van andere krachtige AI-tools voor het genereren van afbeeldingen die wellicht beter aansluiten bij uw behoeften.

Dit is waar je op moet letten bij je volgende AI-kunsttool:

Gebruiksvriendelijke interface : Kies een tool die eenvoudig te gebruiken is, of je nu een expert bent of een beginner die AI-afbeeldingen maakt

Bewerkingsmogelijkheden : Hoewel de tool een geweldige afbeelding kan maken, is het nog beter als er functies voor bewerking zijn om aanpassingen te doen en het ontwerp naar een hoger niveau te tillen

Aanpasbare prompts : Let bij het maken van tekst-naar-beeld-prompts op opties waarmee je parameters kunt toevoegen om precies te krijgen wat je wilt

Snelle afbeeldingsgeneratie : Je hebt geen tijd om de hele dag te wachten terwijl een tool een afbeelding maakt. Zoek er een die je tekstprompt verwerkt en binnen enkele seconden, niet minuten, een afbeelding genereert

Gebruiksrechten : Als u van plan bent deze afbeeldingen voor commerciële doeleinden te gebruiken, controleer dan de gebruiksrechten om juridische problemen te voorkomen.

Verschillende kunststijlen: Zoek naar tekst-naar-afbeelding-generatoren die aangepaste mogelijkheden bieden voor thema's en verschillende kunststijlen om realistische afbeeldingen te maken

De 11 beste alternatieven voor Dall-E om te gebruiken in 2025

Op zoek naar de beste AI-beeldgeneratoren? Deze 11 alternatieven voor Dall-E zijn een fantastische manier om afbeeldingen en digitale kunst van hoge kwaliteit te maken. Of je nu ontwerpen nodig hebt om te delen op social media, infographics voor je blog of foto's in portretstijl, er is altijd een tool die aan je doelstellingen voldoet. ✨

Afbeeldingen genereren met ClickUp Zet tekst rechtstreeks om in afbeeldingen met ClickUp Brain

Of je nu een project in kaart brengt, wireframes ontwerpt of marketingconcepten visualiseert, ClickUp stelt teams in staat om abstracte ideeën om te zetten in duidelijke beelden. Het is de perfecte tool om de communicatie te verbeteren, creativiteit te stimuleren en werkstroom te stroomlijnen – allemaal op één samenwerkingsplatform.

Met ClickUp Brain kunnen teams AI-aangedreven afbeeldingen rechtstreeks binnen hun ClickUp-werkruimte genereren. Door simpelweg tekstprompts in te voeren, kunnen gebruikers ideeën visueel tot leven brengen – perfect voor brainstormen, projectplanning en creatieve samenwerking. Het is een naadloze manier om concepten om te zetten in beelden zonder het platform te verlaten.

Genereer krachtige afbeeldingen met behulp van eenvoudige prompts in ClickUp Brain

Een leuk weetje?

Terwijl DALL·E afbeeldingen maakt, gaat je desktop-AI-partner, ClickUp Brain MAX, nog een stap verder door visuele elementen te combineren met context. Je kunt een idee beschrijven met Talk to Text in plaats van een lange prompt uit te typen, Brain MAX laten zoeken in je ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps en het web voor inspiratie, en creatieve assets genereren die direct aan je project zijn gekoppeld – zodat je ontwerpen er niet alleen goed uitzien, maar ook deel uitmaken van je werkstroom.

Maak AI-afbeeldingen die alle context uit je werkruimte en gekoppelde apps bevatten, met behulp van ClickUp Brain MAX

En dit is waarom Brain MAX dit kan: het is geen op zichzelf staande afbeeldingsgenerator. Het is een AI-superapp die is geïntegreerd in je volledige ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps, waardoor het op de hoogte is van de taken, briefings en feedback die je creatieve werk sturen.

Met ondersteuning voor meerdere AI-modellen (denk aan ChatGPT, Gemini, Claude en meer) produceert het niet alleen beelden, maar interpreteert het ook de context eromheen – waardoor ruwe ideeën worden omgezet in middelen die aansluiten bij uw daadwerkelijke doelen.

Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met Brain MAX

De beste functies van ClickUp:

Maak uw teksten in een paar seconden professioneler, directer of boeiender

Maak snel hoogwaardige content met behulp van AI-gestuurde prompts

Selecteer een willekeurige tekst en laat de AI-werkbalk deze optimaliseren

Genereer direct samenvattingen en actiepunten om administratieve taken te stroomlijnen

Vertaal teksten en controleer spelling en grammatica binnen het ClickUp-platform

Breng ideeën binnen enkele minuten tot leven met digitale Whiteboards voor realtime of asynchrone samenwerking

Visuele brainstorm: zet ideeën om in afbeeldingen voor duidelijkere communicatie

Geïntegreerde samenwerking: genereer en deel afbeeldingen rechtstreeks op Whiteboards

Naadloze werkstroom: sla AI-gegenereerde afbeeldingen op, exporteer ze of koppel ze aan taken

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen het lastig vinden om hun weg te vinden in de vele functies en aangepaste aanpassingsopties van ClickUp

Whiteboards met AI-beeldgeneratie kunnen nog niet worden gebruikt in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Midjourney

Vanaf het moment dat je op de website terechtkomt, is Midjourney betoverend. Regels code fonkelen voor je ogen en lokken je naar binnen om binnen enkele seconden verbluffende digitale kunst te maken. Voer een prompt in en binnen enkele seconden heb je een digitaal meesterwerk. 🖼️

De beste functies van Midjourney

Met de 'Stylize'-parameters kun je ontwerpen nauwkeurig afstemmen, zodat je gegenereerde afbeeldingen precies zo worden als je wilt

Verfijn ontwerpen met aangepaste aanpassingen om je gegenereerde afbeeldingen precies zo te maken als je wilt

Het AI-model biedt een remixfunctie waarmee je twee afbeeldingen kunt combineren tot één ontwerp

Met parameters voor bestandsgrootte, beeldverhouding en tegels heb je volledige controle over je afbeeldingen

Limieten van Midjourney

De tool kan geen afbeeldingen genereren op basis van zinvolle woorden – alle tekst wordt uiteindelijk een wirwar van letters

Sommige gebruikers merkten op dat handen en tanden in gegenereerde afbeeldingen vaak vervormd zijn

Prijzen van Midjourney

Basic : $10/maand

Standaard : $ 30/maand

Pro : $ 60/maand

Mega: $ 120/maand

Beoordelingen en recensies van Midjourney

G2 : 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: n.v.t.

3. Fotor

Fotor is een AI-beeldgenerator en -editor die is ontworpen om het opschonen en verbeteren van foto's een fluitje van een cent te maken. Gebruik de functie voor het genereren van tekst-naar-beeld om een nieuw ontwerp helemaal zelf te maken of upload een bestaande afbeelding om deze direct te verbeteren. Gebruik de ingebouwde tools om de achtergrond te wijzigen, objecten te verwijderen of filters toe te voegen. 👀

De beste functies van Fotor

Met filters en effecten kun je eenvoudig afbeeldingen maken in bepaalde stijlen, zoals vintage foto's of anime-achtige beelden

Gebruik de lettertype-generator om tekst toe te voegen die past bij de stijl van je afbeelding

Met tientallen sjablonen kun je collages maken, foto's inkleuren en stijlvolle ontwerpen maken om te delen op verschillende platforms

Gebruik snelkoppelingen om een foto te verbeteren of de achtergrond met één klik te verwijderen

Beperkingen van Fotor

Sommige gebruikers merkten op dat functies zoals bewerkingsgeschiedenis en lagen ontbreken

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief en kan bugs vertonen, met trage laadtijden

Prijzen van Fotor

Basic : Gratis

Pro : $ 8,99/maand

Pro+: $19,99/maand

Fotor-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

4. Artguru AI

Artguru neemt tekstinvoer en maakt binnen enkele seconden afbeeldingen. Upload een foto en kies een stijl, zoals punk of klassieke kunst, om een gestileerde afbeelding te genereren. Op zoek naar inspiratie? Blader door de catalogus met afbeeldingen door op de secties 'Ontdekken' of 'Trending' te klikken.

De beste functies van Artguru

De AI Avatar en Portrait Generator maakt een selfie en genereert realistische afbeeldingen op basis van verschillende stijlfilters

Word lid van de Discord-community om met andere makers te chatten, over kunst te discussiëren en inspiratie op te doen

Met de Background Remover kunt u een bestaande afbeelding in enkele seconden verbeteren zonder al te veel moeite

Gebruik de Photo Enhancer om belichting, kleur en stijl direct aan te passen voor snelle verbeteringen

Limieten van Artguru

Er is geen offline versie van Artguru, dus je moet een verbinding met internet hebben om het te kunnen gebruiken

Je hebt niet zoveel controle over de fijne details als bij echte fotografie

Prijzen van Artguru

Mini : $ 1,99/week

Pro: $ 3,99/week

Beoordelingen en recensies van Artguru

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

5. Vereenvoudigd

Simplified heeft een alles-in-één AI-tool voor het aanmaken van content. Het heeft functies voor AI-gegenereerde kunst, copywriting en social media management in één ruimte. Met één klik genereer je AI-afbeeldingen en krijg je toegang tot miljoenen gratis sjablonen en afbeeldingen.

De beste functies op een rijtje

Met talrijke grafische ontwerptools , waaronder merkpakketten, kunt u afbeeldingen maken die bij uw stijl passen voor een samenhangende uitstraling

Een achtergrondverwijderaar bespaart tijd bij de bewerking van foto's

Professionele sjablonen, waaronder animatiemakers, breiden uw mogelijkheden voor aangepast ontwerp uit

Met de Magic Resizer-tool kun je afbeeldingen direct bijsnijden en de grootte aanpassen om ze op verschillende platforms te delen

Vereenvoudigde limieten

Er is een leercurve omdat er zoveel functies en sjablonen zijn

De interface kan rommelig zijn, waardoor het moeilijk is om meteen de juiste tool te vinden

Vereenvoudigde prijsstelling

Design Gratis : $0

Design Pro : $ 9/maand

Design Business: $15/maand

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hier heb je een AI-aangedreven Whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van je opdracht. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

6. Starryai

Deze tool neemt tekstuele beschrijvingen en gebruikt deep learning-modellen en algoritmen om prachtige werken van kunst te creëren. Maak dagelijks tot vijf afbeeldingen gratis en behoud het volledige eigendom van de creaties. Pas stijlen en beeldverhoudingen aan voor gebruik op verschillende platforms.

De beste functies van StarryAI

Met meer dan 1.000 stijlen kunt u meesterwerken maken, of u nu van anime, realistische afbeeldingen of iets anders houdt

Gebruik Bulk Create om met slechts één klik meerdere afbeeldingen in vergelijkbare stijlen te genereren

Gebruik de mobiele app op iOS of Android om onderweg dingen aan te maken

Geniet van volledige rechten van eigendom om te delen zoals u dat wilt

Beperkingen van StarryAI

Er zijn volop mogelijkheden voor aangepaste instellingen bij het invoeren van prompts, maar er zijn niet veel functies voor bewerking

Kredieten stellen een limiet vast aan het aantal afbeeldingen dat je per dag kunt maken

Prijzen van StarryAI

Gratis: Geen kosten, maar er geldt een limiet van vijf afbeeldingen per dag

Beoordelingen en recensies van StarryAI

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

7. Hotpot.ai

Hotpot biedt een verzameling generatieve AI-beeldtools om meesterwerken te maken. Verwijder objecten, personaliseer kunst en zie jezelf als een AI-avatar. Andere functies zijn onder meer de mogelijkheid om bestaande afbeeldingen bij te werken door oude foto's in te kleuren en beschadigde foto's te herstellen. 📸

De beste functies van Hotpot

Met sjablonen voor verschillende soorten afbeeldingen, ingedeeld per platform, kunt u de afbeeldingen maken die u nodig hebt voor diverse marketingdoeleinden

Een database met AI-stockfoto's maakt het eenvoudig om afbeeldingen te delen voor commerciële doeleinden

Tientallen tools maken het aanmaken van afbeeldingen eenvoudig, zodat u de gewenste wijzigingen kunt aanbrengen

De tools voor apparaatmodellen en afbeeldingen zijn ideaal voor ontwikkelaars die artistieke ontwerpen aan hun producten willen toevoegen

Limieten van Hotpot

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met andere tools voor het aanmaken van kunst

Nadat de afbeelding is gemaakt, kun je geen bewerkingen meer uitvoeren

Prijzen van Hotpot

Op basis van kredieten: Verschillende functies en instellingen vereisen verschillende hoeveelheden kredieten, dus de prijs is afhankelijk van waarvoor je de tool precies gebruikt

Beoordelingen en recensies van Hotpot

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

8. Synthesia

Synthesia onderscheidt zich van de meeste tools op deze lijst doordat het tekst omzet in video's, niet alleen in afbeeldingen. Met AI-stemmen in meer dan 120 talen kun je je publiek gemakkelijk bereiken, waar ze ook zijn. De gebruiksvriendelijke tools voor bewerking vereisen geen ervaring of vaardigheden, dus zelfs beginnende leden van het team kunnen meteen aan de slag om wijzigingen aan te brengen. 🤩

De beste functies van Synthesia

Kies uit meer dan 140 avatars om je merk of stem in de video's te vertegenwoordigen

De tool vervangt saaie presentaties en tekst om een boeiendere en informatieve aanpak te creëren

Maak een script, pas de video aan, werk in realtime samen en download alles in één ruimte

Met een eenvoudige editor voor presentaties hoef je geen professional te zijn om de tool te gebruiken

Limieten van Synthesia

Bij sommige abonnementen is er een limiet op het aantal video's dat je mag maken

Sommige gebruikers vonden de kwaliteit niet professioneel genoeg, waardoor het alleen in bepaalde situaties bruikbaar is

Prijzen van Synthesia

Persoonlijk : $ 30/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Synthesia

G2 : 4,8/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

9. Gencraft

Neem een paar woorden en zet ze om in afbeeldingen en video's met Gencraft. Genereer nieuwe ideeën door een paar trefwoorden toe te voegen en kijk wat de afbeeldingsgenerator tot leven brengt. Bouw samenhangende merkafbeeldingen door de tool te vragen uw merkstem en stijl in de beelden te verwerken.

De beste functies van Gencraft

Met stijlen als streetwear, kosmisch en luxe kun je afbeeldingen genereren met precies de sfeer die je wilt

Het kost 30 seconden of minder om afbeeldingen te maken

Als je niet zeker weet wat je wilt maken, typ dan een paar trefwoorden in en de tool geeft je ideeën

Limieten van Gencraft

Niet-betalende abonnees mogen de afbeeldingen niet voor commerciële doeleinden gebruiken

Afbeeldingen worden voor gebruikers met een gratis account slechts 30 dagen bewaard

Prijzen van Gencraft

Starter : $ 3,99/week

Pro: $ 9,99/week

Beoordelingen en recensies van Gencraft

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

10. Visme

Visme is een AI-tool voor contentcreatie die alles genereert, van presentaties en datagrafieken tot afbeeldingen. Gebruik het om snel merkafbeeldingen te maken, zoals afbeeldingen en video's voor sociale media. Gebruik het als een AI-marketingtool om afbeeldingen toe te voegen aan marketingpresentaties of interne documenten voor het team. 🙌

De beste functies van Visme

De afbeeldingenbibliotheek bevat miljoenen unieke afbeeldingen en foto's

Zoek op gebruiksscenario om de afbeeldingenbibliotheek af te stemmen op uw behoeften

Werk in realtime samen met je ontwerpteam om feedback te krijgen en ideeën voor nieuwe afbeeldingen te genereren

De tool biedt ook een ingebouwde contentkalender en interactieve ontwerpen

Beperkingen van Visme

Gebruikers vonden dat fouten in lay-outs moeilijk te verhelpen waren

De leercurve is steil, inclusief het leren navigeren door de interface

Prijzen van Visme

Basic : Gratis

Starter : $ 29/maand

Pro : $ 59/maand

Voor Teams: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visme

G2 : 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

11. DeepAI

DeepAI biedt een reeks tools om afbeeldingen te maken en je creativiteit een boost te geven, of je nu productmanager, kunstenaar of marketingprofessional bent. Verken de bibliotheek met AI-afbeeldingen ter inspiratie of upload je eigen ontwerp en breng bewerkingen aan met behulp van de AI-functies.

De beste functies van DeepAI

Maak snel een afbeelding door een tekstprompt in te voeren, een stijl te kiezen en op de knop 'Genereren' te klikken

Gebruik de afbeeldingseditor om snel een foto te bewerken

Gebruik de functies voor superresolutie en stabiele diffusie voor aangepaste afbeeldingen

Zoek in de community naar inspiratie en ontwerpen die door andere gebruikers zijn gemaakt

Beperkingen van DeepAI

Sommige gebruikers merkten dat de tool vaak wazige afbeeldingen genereerde

Het kan buggy en traag zijn

Prijzen van DeepAI

Pay As You Go: Koop kredieten van $ 5 tot $ 1.000

Word een DeepAI Pro: $ 4,99/maand met kredietlimieten

DeepAI-beoordelingen en recensies

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

Maak gebruik van AI om uw processen te verbeteren

Met deze alternatieven voor Dall-E is het eenvoudiger dan ooit om afbeeldingen te genereren op basis van tekst. Bespaar tijd en vergroot je creativiteit door een van deze tools te gebruiken voor branding, outreach en marketing.

Maak gebruik van AI om uw processen te verbeteren

Met deze alternatieven voor Dall-E is het eenvoudiger dan ooit om afbeeldingen te genereren op basis van tekst. Bespaar tijd en vergroot je creativiteit door een van deze tools te gebruiken voor branding, outreach en marketing.