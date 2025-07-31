Top 25 AI-kunstideeën om je creativiteit te stimuleren

AI heeft een eenvoudig credo: hoe beter de input, hoe beter de output. 🎯

In AI-terminologie is de input de prompt en het resultaat is het gegenereerde resultaat. Tegenwoordig gebruiken zowel professionele als amateurkunstenaars en -ontwerpers AI-kunstprompts om verbluffende visuele kunst te genereren.

Kunstgeneratoren op basis van kunstmatige intelligentie hebben nieuwe wegen geopend voor artistieke expressie. Nu AI-gegenereerde kunst wereldwijd steeds populairder wordt, is het tijd om mee te doen.

Met tools zoals Midjourney, Stable Diffusion en DALL-E 2 kan iedereen eenvoudig experimenteren met AI-kunstgeneratoren. Ze leveren indrukwekkende resultaten op, en dat veel sneller dan de meeste computertoepassingen voor kunstenaars.

Maar het begint allemaal met het schrijven van de perfecte prompt. 🎨

Wat zijn AI-kunstprompts?

AI-kunstprompts zijn instructies die worden ingevoerd in een door AI aangestuurde kunstgenerator, waardoor deze kunstwerken en afbeeldingen kan maken. Stel je voor dat je aanwijzingen geeft aan een kunstenaar, alleen is de kunstenaar in dit geval een geavanceerd computerprogramma.

Een goede AI-kunstprompt is duidelijk, specifiek, gedetailleerd en, het allerbelangrijkste, fantasierijk. ! 🤖

Waarom heb je een goede AI-prompt nodig?

Om content te creëren – tekst of afbeeldingen – vertrouwen AI-contentgeneratoren op hun begrip van de prompt. Vervolgens vergelijken ze de details in de prompt met de dataset waarop ze zijn getraind. Daarom speelt de input of de prompt een cruciale rol in het proces.

Er bestaat natuurlijk geen standaardproces voor het schrijven van een goede prompt. Het kan zijn dat je een paar proefversies nodig hebt voordat het model een afbeelding oproept die perfect overeenkomt met wat je in gedachten hebt. Dit proces van proef en fout helpt je te begrijpen hoe verschillende elementen in de prompt van invloed zijn op het gegenereerde kunstwerk.

25 beste voorbeelden van AI-kunstprompts voor het genereren van afbeeldingen

We hebben een verzameling prompts samengesteld waarmee je op vrijwel elke AI-aangedreven kunstgenerator fascinerende beelden kunt creëren.

1. Futuristische stadsgezichten

Genereer een stadsbeeld met de functie van een bruisende, futuristische metropool met torenhoge wolkenkrabbers met unieke, ingewikkelde ontwerpen. Leg een levendige, hightech stedelijke omgeving vast met holografische billboards die de skyline van de stad en de straten eronder verlichten.

2. Levendige kleuren en kleurverlopen

Genereer een afbeelding vol levendige kleuren en kleurverlopen, die een abstracte en visueel opvallende compositie vormt. De kleuren moeten in elkaar overvloeien en een gevoel van beweging en energie overbrengen.

3. Surrealistische landschappen

“Genereer een surrealistisch landschapsbeeld met eilanden die zweven, omgekeerde bergen en onconventionele flora die de functie hebben. Voeg een dromerige kwaliteit toe en verleg de grenzen van de realiteit. Creëer een scène met fantasierijke en buitenaardse elementen. ”

4. Portretten

“Genereer een portretfoto die de uitdrukkingen, functies en emoties van een persoon in een close-up laat zien. Houd de achtergrond neutraal, zodat de aanwezigheid van de persoon wordt benadrukt. Breng de diepte en persoonlijkheid van het onderwerp naar voren en creëer een boeiend en goed gecomponeerd portret. ”

5. Hemellichamen

"Genereer een afbeelding met hemellichamen als functie in de uitgestrektheid van de ruimte. Voeg planeten, sterren en melkwegstelsels toe om een betoverend kosmisch tafereel te creëren."

6. Diepe, donkere bossen

"Genereer een afbeelding van een diep, donker bos met eeuwenoude, torenhoge bomen. Leg de mysterieuze sfeer vast met kronkelige vertakkingen die griezelige schaduwen op de bosbodem werpen. Roep een gevoel van eenzaamheid en intriges op."

7. Geografische functies

Genereer een afbeelding die diverse geografische functies weergeeft, waaronder torenhoge bergen, kronkelende rivieren, uitgestrekte woestijnen en weelderige valleien. Het terrein om afbeeldingen te creëren is gevarieerd en toont de natuurlijke schoonheid van de aarde in al haar vormen.

8. Onderwaterzeegezicht

Genereer een onderwaterlandschap dat de schoonheid van de diepten van de oceaan weergeeft. Voeg koraalriffen, exotische vissen en waterplanten toe, met zonlicht dat door het water schijnt om een dramatische belichting en een spel van kleuren te creëren.

9. Sportevenementen

“Genereer een afbeelding die de sfeer van een sportevenement in een druk stadion weergeeft. Laat de energie, opwinding en competitie zien terwijl atleten hun respectievelijke sporten beoefenen. De scène bruist van actie en legt de essentie van een spannend sportevenement vast. ”

10. Zakendoen en handel

“Genereer een afbeelding die de zakelijke en commerciële scene van een moderne stad weergeeft. Laat torenhoge wolkenkrabbers zien, drukke straten vol professionals en de dynamische activiteit van een bloeiend zakendistrict. Toon mensen die vergaderingen houden, druk bezig zijn in financiële districten en elektronische tickers die beursupdates weergeven. ”

11. Historische gebeurtenissen

“Genereer een afbeelding van de maanlanding, met als functie een eenzame astronaut die op het maanoppervlak staat. Laat de Eagle-module van Apollo 11 in de buurt zien.”

12. Visualiseer muziek aantekeningen

“Genereer een afbeelding die muzieknoten visualiseert in een abstracte en dynamische compositie. Laat de muzieknoten dansen in de lucht en een symfonie van vormen en symbolen vormen die de essentie van geluid overbrengen. Laat de noten zweven en verweven raken in de lucht, waardoor een visueel harmonieuze compositie ontstaat.”

13. Landen en monumenten

“Genereer een afbeelding die de essentie van Oezbekistan weergeeft. Laat de complexe architectuur van historische steden zoals Samarkand en Bukhara zien en benadruk de culturele rijkdom van de regio. Plaats de afbeelding tegen de achtergrond van de dorre schoonheid van de Kyzylkum-woestijn. ”

14. Bloemen en tuinen

“Genereer een afbeelding van een pittoreske tuin versierd met diverse, levendige bloemen in volle bloei. Leg de sereniteit van het tafereel vast, met de zorgvuldig aangelegde bloembedden als functie en kronkelende paden. Het tafereel moet rust uitstralen: een combinatie van zorgvuldig aangelegde bloembedden en kronkelende paden. ”

15. Abstracte, mechanische tuinen

"Genereer een surrealistisch beeld van een abstracte en mechanische tuin, waar metalen bloemen versierd met tandwielen dienen als bloemblaadjes en robotachtige klimplanten langs denkbeeldige structuren omhoog klimmen."

16. Serene landschappen

“Genereer een afbeelding die de adembenemende landschappen van de Alpen weergeeft. Laat torenhoge, met sneeuw bedekte bergtoppen, weelderige groene weiden en kristalheldere bergmeren zien. Voeg ook schilderachtige dorpjes toe die in de valleien liggen. ”

17. Wereldgebeurtenissen

“Genereer een afbeelding van een vergadering van de Verenigde Naties, met vertegenwoordigers van landen over de hele wereld die bijeenkomen om dringende mondiale problemen te bespreken en aan te pakken. Leg de diversiteit aan culturen, talen en perspectieven in de zaal vast, als symbool voor de gezamenlijke inspanningen om vrede, samenwerking en begrip op mondiaal niveau te bevorderen. ”

18. Realistische foto's

“Genereer een reeks realistische foto's die alledaagse momenten op een authentieke en herkenbare manier vastleggen. Stel je scènes voor van mensen die hun dagelijkse bezigheden uitvoeren, spontane uitdrukkingen en de schoonheid die te vinden is in gewone details. ”

19. Echte of historische teken

“Genereer een realistische foto van Malcolm X, de invloedrijke burgerrechtenleider. Leg zijn charisma, vastberadenheid en toewijzing aan rechtvaardigheid en gelijkheid vast. Stel je een moment voor dat zijn charisma, vastberadenheid en toewijzing aan het pleiten voor rechtvaardigheid en gelijkheid weerspiegelt. ”

20. Kunst opnieuw creëren

“Genereer een impressionistisch aquarel-olieverfschilderij van een rustige vijver. Gebruik penseelstreken om kleuren te mengen, het spel van licht en kleur vast te leggen en een warme gloed van gevlekt zonlicht toe te voegen. ”

21. Seizoenen

Leg de schoonheid van het winterseizoen vast in één scène, waarbij je seizoensgebonden elementen en kleuren gebruikt om de harmonie van de cycli van de natuur weer te geven.

22. Lijndiagrammen

"Genereer een lijngrafiek die de groei van het gebruik van schone energie in de afgelopen vijf jaar illustreert. Zorg ervoor dat je twee assen en gelabelde gegevenspunten genereert om de opwaartse trend in het gebruik van schone energie weer te geven."

23. Dia's voor een presentatie

Genereer een presentatiedia over verkoopkansen in een bepaald geografisch gebied. Voeg in kaart brengen toe waarop de sleutelregio's zijn aangegeven en beknopte opsommingstekens met een overzicht van het marktpotentieel, de target en potentiële groeigebieden.

24. Geef emoties visueel weer

“Genereer een visualisatie die immense vreugde weergeeft. Gebruik levendige kleuren, zoals geel en oranje, die samenkomen in dynamische vormen om vreugde en feestelijkheid over te brengen. Probeer vreugde vast te leggen door middel van kleur en vorm. ”

25. Creëer logo's en emblemen

“Genereer opties voor emblemen voor een prestigieuze universiteit, met symbolen zoals een schild, een open boek en een pen. Rangschik deze elementen in een mooie kleur en creëer een gevoel van kennis, traditie en verlichting. ”

AI-kunstprompts gebruiken

Het gebruik van AI-kunstprompts heeft twee grote voordelen: het gebruik van AI om afbeeldingen te genereren bespaart tijd en kosten. Een ander groot voordeel is dat het niet de limieten heeft die mensen hebben, zoals specifieke vaardigheden en beperkte kennis van verschillende artistieke stijlen. 💫

Hier zijn enkele grote voordelen van het gebruik van AI-prompts.

Tijdsefficiëntie

Met een goede prompt kun je binnen enkele seconden een afbeelding genereren, in plaats van de uren die het kost om handmatig een originele afbeelding te maken. Het aanpassen van de prompt om de aangepaste output te verkrijgen kost hooguit nog een paar minuten.

Kostenefficiëntie

Tijd is geld, en met goedkope, codevrije AI-tools kunnen bedrijven hun contentproductie aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd de productiekosten verlagen. Prompts geven kunstenaars een voorsprong met eerste ideeën en richting, in plaats van eindeloos te moeten experimenteren om een creatieve vonk te vinden, wat geld bespaart op verspilde materialen en tijd.

Consistentie

Door prompts te gebruiken voor AI-beeldgeneratoren kun je consistentie bereiken. Aangezien beeldgeneratoren gebruikmaken van tekstuele instructies en machine learning, kun je veel originele ontwerpen maken zonder afbreuk te doen aan merkrichtlijnen of voorkeursstijlen.

Toegankelijkheid

Experts beweren ook dat AI-tools zoals Midjourney, Dall-E en Stable Diffusion het aanmaken van content hebben gedemocratiseerd. Prompts zijn voor iedereen toegankelijk. Je hoeft dus geen expert te zijn in kunst of kunstmatige intelligentie om visueel aantrekkelijke afbeeldingen te maken 👍🏼

Veelzijdigheid

Het gebruik van prompts voor AI-kunst biedt je ook een ongeëvenaarde veelzijdigheid: AI is uitstekend in het begrijpen en nabootsen van verschillende artistieke stijlen. Dat kan kunstenaars aanmoedigen om te experimenteren met diverse stijlen en technieken.

Innovatie

Beeldgeneratoren moedigen kunstenaars ook aan om buiten de gebaande paden te denken. Je kunt onbekende terreinen verkennen en verbluffende, nooit eerder vertoonde kunstwerken creëren met behulp van onconventionele ideeën en combinaties. AI-kunsttools helpen ook bij het genereren van prompts om je te helpen brainstormen en innovatieve kunstwerken te creëren.

Ten slotte kunnen AI-kunstpromptgeneratoren kunstenaars uitdagen om hun grenzen te verleggen. Door zich bezig te houden met nieuwe en uitdagende prompts, verfijnen kunstenaars hun technieken en breiden ze hun vaardigheden uit.

Veelvoorkomende uitdagingen en obstakels bij het gebruik van AI-prompts voor kunst

De opkomst van AI bij het aanmaken van content heeft tot discussies en debatten geleid onder kunstenaars en ontwerpers. Naast zorgen over schending van auteursrechten, eigendom en het verzamelen van gegevens, blijft de devaluatie van menselijke kunstzinnigheid een punt van zorg voor ervaren kunstenaars.

Een veelvoorkomend nadeel van het gebruik van AI-prompts is dat ze beperkend zijn. Omdat AI-kunstgeneratoren hun functie uitsluitend op basis van deze prompts vervullen, is er geen ruimte voor experimenten met elementen en stijlen buiten de prompt. Daardoor slagen AI-beeldgeneratoren er mogelijk niet in om nuances en subtiliteiten vast te leggen die kenmerkend zijn voor goed kunstenaarschap. Door AI gegenereerde kunst is ook vaak een formule en mist een persoonlijk tintje.

Overmatig vertrouwen op door AI gegenereerde prompts is een andere uitdaging. Kunstenaars kunnen moeite hebben om een evenwicht te vinden tussen productievolume en goede kwaliteit.

Je eigen unieke creatieve stem op de voorgrond houden terwijl je vertrouwt op AI-prompts is nog een andere hindernis. Ondanks deze uitdagingen worden beeldgeneratoren langzaamaan fantastische tools voor het aanmaken van content.

Er blijft nog maar één hindernis over: het bedenken van effectieve prompts die relevante, boeiende en nuttige content kunnen genereren. 💡

Laten we eens kijken hoe we dat nog kunnen doen.

Hoe schrijf je AI-kunstprompts voor het genereren van afbeeldingen?

Om een prompt te schrijven die werkt, moet je ervoor zorgen dat je deze details vermeldt: het format van de afbeelding, het centrale onderwerp, details die verband houden met het onderwerp, stilistische functies of referenties, en details die verband houden met de voltootte compositie.

Hier volgt een uitgebreide, stap-voor-stap uitleg.

Begin met het beschrijven van het soort kunst dat je wilt. Bepaal of het een foto, tekening, schets, olieverfschilderij of 3D-weergave is. Bepaal vervolgens duidelijk het belangrijkste onderwerp van het kunstwerk. Dat kan een persoon, dier, object of abstract concept zijn.

Beschrijf vervolgens de specifieke kenmerken van de belangrijkste elementen van je afbeelding. Vermeld informatie over kleuren, vormen, grootte en texturen om de tool te helpen bij het genereren van nauwkeurige details. Geef details over de artistieke kunstvorm en stijl die je in gedachten hebt door trefwoorden te gebruiken als 'abstract', 'minimalistisch', 'expressionistisch' of 'surrealistisch' om de esthetiek te beschrijven.

Bepaal ten slotte de compositie zo gedetailleerd mogelijk. Geef de kunststroming, belichtingsstijl, beeldverhouding, verhoudingen en camerahoeken op. Anders kun je je concentreren op de achtergrond en de context.

Stel dat je een afbeelding nodig hebt van een Viking tegen een moderne achtergrond. Laten we eens kijken naar de fases die nodig zijn om de juiste prompt voor dit voorbeeld te schrijven:

Geef het format op: Genereer een foto... Beschrijf het onderwerp: Genereer een foto van een Viking-oorlogsleider... Details toevoegen: Genereer een foto van een Viking-krijgsheer met een bijl in zijn hand... Beschrijf de stijl: Genereer een foto in popartstijl van een Viking-krijgsheer die een bijl vasthoudt in een monochroom totaalbeeld... Voeg extra details toe: Genereer een foto in popartstijl van een Viking-krijgsheer die een bijl omhoog houdt in een monochroom totaalbeeld, staande voor Times Square, New York.

Je kunt vervolgens details en nuances blijven toevoegen, zoals gedetailleerde beschrijvingen, om kunstwerken en ontwerptips te genereren, waaronder elementen zoals specifieke kunststijlen zoals popart, scholen of genres, verwijzingen naar popcultuuriconen of tekstuele elementen.

Hoe duidelijker en specifieker je prompts zijn, hoe gedetailleerder en genuanceerder het beeld zal zijn.

Gebruik ClickUp om creatieve AI-prompts te maken

Gebruik ClickUp Brain als een krachtige prompt om alles te doen, van het opstellen van dagelijkse e-mails tot het genereren van verbluffende kunst.

Wat als we je zouden vertellen dat je sneller kunt werken met AI door gebruik te maken van... nou ja, AI?

Het leren schrijven van AI-kunstprompts kost tijd en oefening. Maar met de kunstpromptgenerator van ClickUp krijg je een krachtig AI-model dat je instructies interpreteert en prompts creëert voor vrijwel elke gratis AI-kunstgenerator.

ClickUp heeft ook een bibliotheek met prompt-sjablonen als functie om het maken van prompts sneller en gemakkelijker te maken. Er zijn ook kant-en-klare prompts. 👏🏼

Je kunt je ideeën en voorkeuren invoeren, waarna ClickUp Brain, de eigen AI-assistent van ClickUp, thema's, concepten en elementen voorstelt die bij die ideeën passen. Met een paar klikken kun je voltooide prompts maken om in je AI-beeldgenerator in te voeren.

Gebruik ClickUp Brain om sneller beschrijvende AI-kunstprompts te genereren.

En wat meer is: je kunt AI-afbeeldingen rechtstreeks in ClickUp Brain genereren.

Creëer AI-kunst binnen je werkruimte met ClickUp Brain.

💡 Pro-tip: Genereer AI-kunst zonder een prompt in te typen! Ja, je leest het goed. Waarom zou je typen als je de prompt ook kunt dicteren met Talk to Text in ClickUp Brain MAX? Dat gaat vier keer sneller dan typen en verkort de tijd die nodig is om je visie op het doek te krijgen! Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4 keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Wat dacht je ervan om ideeën tot leven te brengen tijdens je brainstormsessies?

Terwijl je je gedachten, ideeën en strategieën in kaart brengt op ClickUp Whiteboards, kun je ook een prompt in natuurlijke taal invoeren om een afbeelding te genereren die deze visueel weergeeft!

Genereer afbeeldingen op ClickUp Whiteboards Zet tekst rechtstreeks vanuit Whiteboards om in taken met ClickUp Brain

Duik in een wereld van diverse thema's, stijlen en onderwerpen. Van abstracte wonderen tot hyperrealistische portretten, er is voor elk wat wils. Met elke prompt kun je AI-kunst creëren terwijl je onbekende terreinen in je artistieke expressie verkent.

Sluit je aan bij een levendige community van kunstenaars, ontwerpers en docenten die ClickUp gebruiken om geïnspireerd en productief te blijven. Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✨