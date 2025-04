10 beste alternatieven voor stabiele verspreiding voor kunstgeneratie in 2025

Het afgelopen jaar heb je waarschijnlijk veel nieuws gezien rondom ChatGPT en andere

kunstmatige intelligentie (AI) tekstgeneratoren

. Maar woorden op een pagina (of scherm) zijn lang niet de enige manier waarop moderne organisaties en ontwerpers AI gebruiken. Tools zoals Stable Diffusion helpen je om verbluffende AI-afbeeldingen te maken voor persoonlijk en professioneel gebruik.

Maar geen enkel hulpmiddel om afbeeldingen te genereren is perfect - zelfs niet in de buurt. Om de een of andere reden hebt u misschien een alternatief hulpmiddel nodig om realistische afbeeldingen te maken.

Misschien is het de complexiteit van Stable Diffusion's AI kunst generator, die vrij tijdrovend kan zijn. Of misschien heb je moeite met het afstemmen van de parameters die nodig zijn om afbeeldingen van hoge kwaliteit te maken.

Hoe dan ook, je bent op zoek naar een andere manier om AI-gegenereerde afbeeldingen te maken. Wij komen je te hulp met deze gids voor de beste alternatieven voor Stable Diffusion.

Wat is een AI-afbeeldinggenerator?

Een AI-afbeeldinggenerator is een app die afbeeldingen maakt op basis van tekst van de gebruiker.

Een AI-model dat deep learning gebruikt maakt dit tekst-naar-afbeelding generatieproces mogelijk. Het model traint zichzelf op alle soorten afbeeldingen en kunststijlen en heeft slechts een paar woorden nodig om een originele afbeelding te maken op basis van die kennis. Het leert ook na verloop van tijd, waardoor het vermogen om afbeeldingen van hoge kwaliteit te genereren verbetert bij voortdurend en herhaaldelijk gebruik.

AI kunstgeneratoren

gebruiken een diffusiemodel, een type AI dat de structuur van een afbeelding die wordt geëvalueerd kan afbreken. Met dit model kunnen ze unieke afbeeldingen maken met vergelijkbare structuren op basis van tekst.

Diffusiemodellen voor het genereren van afbeeldingen zijn het afgelopen jaar snel in populariteit gestegen. Door hun vermogen om artwork of functionele afbeeldingen te creëren en bestaande afbeeldingen aan te passen, is het belangrijker dan ooit om een systeem te vinden voor het genereren van afbeeldingen dat past bij uw behoeften - of dat nu Stable Diffusion is of een alternatief.

Wat moet u zoeken in alternatieven voor Stable Diffusion?

Voordat we de volledige lijst met alternatieven voor Stable Diffusion bekijken, kijken we eerst naar de sleutel factoren waarop u moet letten bij het kiezen van een afbeeldingsgenerator:

Gebruiksgemak: Elk AI-tool voor ontwerpers moet makkelijk te leren zijn. Zelfs de meest buitengewone mogelijkheden om afbeeldingen aan te maken doen er niet toe als de app niet te gebruiken is

Elk AI-tool voor ontwerpers moet makkelijk te leren zijn. Zelfs de meest buitengewone mogelijkheden om afbeeldingen aan te maken doen er niet toe als de app niet te gebruiken is Snelheid van gebruik: Hoe snel zijn de AI-mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen? Stable Diffusion is notoir traag, dus bij alternatieven moet snelheid een prioriteit zijn

Hoe snel zijn de AI-mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen? Stable Diffusion is notoir traag, dus bij alternatieven moet snelheid een prioriteit zijn Betrouwbare AI: Of de tool nu zijn eigen AI-model gebruikt of gebruik maakt van een bestaand en al verfijnd model, de tool moet betrouwbaar genoeg zijn om consistent verbluffende beelden te maken die overeenkomen met de prompt

Of de tool nu zijn eigen AI-model gebruikt of gebruik maakt van een bestaand en al verfijnd model, de tool moet betrouwbaar genoeg zijn om consistent verbluffende beelden te maken die overeenkomen met de prompt Bewerkingsopties: Met de juiste tool kunt u nieuw gegenereerde beelden bewerken en aanpassen als onderdeel van het creatieve proces

Met de juiste tool kunt u nieuw gegenereerde beelden bewerken en aanpassen als onderdeel van het creatieve proces Duidelijke gebruiksrechten: Zelfs de meest verbazingwekkende beelden maken niets uit als de software niet de mogelijkheid biedt om de digitale kunst te gebruiken nadat je deze hebt gegenereerd

Een sterke gemeenschap: Stable Diffusion heeft een grote gemeenschap op netwerken zoals Reddit en Discord, dus elk alternatief zou vergelijkbare mogelijkheden moeten bieden voor hulp bij het maken van afbeeldingen en AI-first bewerking van afbeeldingen

De beste alternatieven voor Stable Diffusion om te gebruiken in 2024

Dit zijn onze beste alternatieven voor Stable Diffusion, die gebruikmaken van de voortdurend verbeterende AI-technologie om verbluffende afbeeldingen te maken op basis van jouw natuurlijke taalaanwijzingen.

1. Midjourney

Via

Tussentijdse reis

Midjourney is een van de bekendste tools voor het genereren van tekst naar afbeeldingen en is een van de populairste alternatieven voor Stable Diffusion. Het genereert afbeeldingen via Discord chatten, waardoor AI-kunst gemakkelijk kan worden gecureerd zonder dat codeerervaring of expertise nodig is.

Midjourney beste functies

Een geïntegreerde bot geeft tips om gebruikers te helpen binnen enkele minuten digitale kunstwerken te genereren

Het bestaan binnen Discord biedt gebruikers een sterke gemeenschap om vanaf het begin mee samen te werken

Een galerij met favorieten helpt bij het bijhouden en opslaan van je best gegenereerde afbeeldingen

De prijsniveaus stellen gebruikers in staat om onbeperkte afbeeldingen te maken voor een enkele prijs

Midjourney limieten

Het is alleen beschikbaar voor gebruikers met actieve Discord accounts

Midjourney is relatief duur vergeleken met andere verspreidingsmodellen op deze lijst

Midjourney prijzen

Basis abonnement: $10/maand

Standaard Abonnement: $30/maand

Pro abonnement: $60/maand

Mega Abonnement: $120/maand

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: geen beoordelingen tot nu toe

2. Craiyon

Via

Craiyon

Crayon is een gebruiksvriendelijke AI-afbeeldingen maker perfect voor beginners. Met zijn eenvoudige tekst-naar-beeldgeneratie kunt u kiezen uit het maken van kunst, tekeningen en foto's. In tegenstelling tot veel alternatieven voor Stable Diffusion heeft het een gratis prijsklasse waarmee u de maker van afbeeldingen kunt uitproberen zonder enige toewijzing.

Craiyon beste functies

Negatieve prompts laten u toe om specifiek te zijn bij het genereren van afbeeldingen, zoals specificeren dat een bestaande afbeelding geen technologie mag bevatten

"Next Prompt" maakt gebruik van ChatGPT om een nieuwe query in natuurlijke taal voor te stellen op basis van uw vorige invoer

Geïntegreerde mock-ups helpen je te zien hoe je AI-gegenereerde artwork eruit ziet op t-shirts en andere merchandise

Er is geen limiet aan het aantal afbeeldingen dat je kunt genereren binnen je prijsniveau

Craiyon limieten

De beperkte snelheid van de server kan het genereren van afbeeldingen onbetrouwbaar maken op piekmomenten

Het genereren van tekst-naar-afbeelding op de desktop ondersteunt geen mobiele apps

Craiyon prijzen

Gratis

Ondersteuner: $5/maand

Professioneel: $20/maand

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Craiyon beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

Capterra: tot nu toe geen beoordelingen

3. ArtSmart

Via

ArtSmart AI

ArtSmart AI is een innovatieve afbeeldingsgenerator dankzij diffusiemodellen die een extra laag complexiteit toevoegen. Naast tekst kunt u uw eigen afbeeldingen uploaden om de engine te helpen leren en zijn uitvoer na verloop van tijd te verbeteren. Het beste van alles is dat dit kunstgeneratiemodel dit voor elkaar krijgt terwijl het een van de meest gebruiksvriendelijke AI-gebaseerde opties voor het genereren van afbeeldingen blijft.

ArtSmart beste functies

Afbeeldingen uploaden met je tekst helpt om realistischere afbeeldingen te maken

AI-gebaseerde bewerking van afbeeldingen optimaliseert je kunstwerk na het aanmaken ervan

Met behulp van presets kun je gemakkelijk realistische afbeeldingen maken zonder veel installatie

De mogelijkheid om gegenereerde afbeeldingen in collecties te organiseren maakt het makkelijker om ze later terug te vinden

ArtSmart limieten

Sommige van de gegenereerde afbeeldingen kunnen een afwijkende kleur hebben, wat leidt tot tijd- en kredietverspilling

Het maandelijkse abonnement komt met een beperkt aantal kredieten die je waarschijnlijk snel zult opgebruiken, vooral in de Basic tier

ArtSmart prijzen

Basis: $16/maand

Standaard: $24,50/maand

Business: $32,50/maand

ArtSmart beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

4. Dall-E 2

Via

OpenAI

Dall-E 2 is een van de beste alternatieven voor Stable Diffusion. De oprichters van ChatGPT bij OpenAI gebruikten een eenvoudig uitgangspunt om het te maken: Typ je tekst in en je krijgt vier afbeeldingen te zien die verschillende maar unieke interpretaties van je tekst geven.

Dall-E 2 beste functies

Met outpainting kun je je afbeelding blijven uitbreiden door horizontaal en verticaal te scrollen

Door vier opties tegelijk te creëren, wordt het gemakkelijker om artistieke afbeeldingen te genereren die overeenkomen met jouw visie

Regelmatige updates zorgen ervoor dat je de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren blijft uitbreiden door middel van levende diffusiemodellen

Het maakt gebruik van rechtenvrije foto's, dus je kunt alle uitvoer naar behoefte commercieel gebruiken

Dall-E 2 beperkingen

Soms is het verwarrend of negeert het lange aanwijzingen bij het maken van afbeeldingen

De verwerkingstijd kan langer zijn dan bij Stable Diffusion en sommige alternatieven

Dall-E 2 prijzen

1024×1024 pixel afbeelding: $0,02 per beeldaanvraag

512×512 pixel afbeelding: $0,018 per beeldaanvraag

256×256 pixel afbeelding: $0,016 per gevraagde afbeelding

Dall-E 2 beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

5. AI oproepen

Via

AI aanroepen

Invoke AI is een unieke maker van afbeeldingen voor creatieve professionals. Naast het gebruik van tekst, combineert het AI-generatie mogelijkheden met bestaande workflows om beelden te genereren die overeenkomen met uw visie en professionele behoeften.

Invoke AI beste functies

Het biedt geavanceerde functies voor het genereren van afbeeldingen, waaronder de mogelijkheid voor gebruikers om te tekenen, bewerkingen uit te voeren en iteraties uit te voeren op uw creaties

Dankzij de geïntegreerde canvasinterface kunnen teams samenwerken om afbeeldingen te maken

Het integreert direct met ontwerptools zoals Photoshop en Illustrator

Geavanceerde functies voor veiligheid beschermen je database en promptgeschiedenis

AI beperkingen oproepen

Sommige alleen op tekst gebaseerde prompts kunnen onnauwkeurig zijn, waardoor deze maker van afbeeldingen het meest geschikt is voor meer geavanceerd werk

De verspreidingsmodellen hebben minder filters tegen potentiële of negatieve content in vergelijking met alternatieven zoals Dall-E 2

Invoke AI prijzen

Community-editie: gratis

Indie: $13/maand

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Invoke AI beoordelingen en recensies

G2: nog geen beoordelingen

Capterra: nog geen beoordelingen

6. DreamStudio

Via

DreamStudio

DreamStudio gebruikt de Stable Diffusion-engine, maar het is nog steeds een haalbaar alternatief om afbeeldingen te genereren via AI. Het is een geweldig gebruiksvriendelijk, open-source hulpprogramma dat afbeeldingen genereert in elk format met behulp van tekst en afbeeldingen uploaden.

Industriegigant Stability AI is eigenaar van DreamStudio (voorheen Stable Diffusion). Dit AI-ontwerpgereedschap helpt bij het maken van artwork van hoge kwaliteit voor elk doel, inclusief illustraties en fotorealistische afbeeldingen. 🖼️

Voer je vraag in of upload een foto en selecteer vervolgens de stijl en grootte die je wilt. DreamStudio werkt onmiddellijk en genereert meerdere variaties van je visie. De tool onthoudt je geschiedenis zodat je al je aanmaak kunt bijhouden en later opnieuw kunt bekijken.

Als u wijzigingen in een afbeelding wilt aanbrengen, gaat u naar de editor. Het is een oneindige werkruimte met lagen, waarmee je individuele elementen van je meesterwerk kunt toevoegen, verwijderen en wijzigen. Je kunt ook de resolutie van je afbeeldingen in seconden verbeteren!

DreamStudio beste functies

Met de uitgebreide functies voor bewerking kunt u uw afbeeldingen verbeteren, uitbreiden of op een andere manier aanpassen

Met het geheugen voor prompts kunt u terugkeren naar eerdere prompts en deze verbeteren om afbeeldingen te maken

API-integratie brengt de diffusiemodellen naar je bestaande tools en werkruimte

Het kan tot 10 afbeeldingen genereren op basis van een enkele prompt

DreamStudio limieten

Als u inlogt nadat u de gratis versie hebt gebruikt, wordt uw promptgeheugen opnieuw ingesteld, waardoor u weer van voren af aan moet beginnen

Het biedt minder voorinstellingen dan de meeste alternatieven voor Stable Diffusion op deze lijst, waardoor een uitgebreidere instelling vereist is

DreamStudio prijzen

$1,18 per 100 kredieten voor generatie

DreamStudio beoordelingen en recensies

G2: nog geen beoordelingen

Capterra: nog geen beoordelingen

7. CLIP

via

CLIP

OpenAI combineerde het beste van ChatGPT en Dall-E 2 om CLIP te maken. In tegenstelling tot andere tools op deze lijst kan CLIP leren van natuurlijke taal om betere, uitgebreidere afbeeldingen te maken. Met andere woorden, het is niet zomaar een AI-afbeeldingsgenerator zoals Stable Diffusion; het is een hulpmiddel waarmee computers het internet echt kunnen "zien" en als resultaat betere kunstwerken kunnen maken.

CLIP beste functies

Het uitgebreide neurale netwerk creëert een completere database om uit te putten dan andere opties

Integratie met ChatGPT en Dall-E 2 maakt gebruik van bestaande toonaangevende technologie

Het biedt een exponentieel grotere beelddatabase om uit te putten, met ongeveer 400 miljoen afbeeldingen

CLIP limieten

CLIP is geen echte beeldgenerator, waardoor het veel complexer is dan de meeste opties op deze lijst

Gebruik is alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers terwijl OpenAI het model verfijnt

CLIP prijzen

OpenAI heeft nog geen prijzen gegeven

CLIP beoordelingen en recensies

G2: nog geen beoordelingen

Capterra: nog geen beoordelingen

8. Speelplaats AI

Via

Synthesia

Niet alle visuals zijn statisch. Synthesia verdient zijn plaats op de lijst van alternatieven voor Stable Diffusion omdat het de beste AI-videogenerator op de markt is. Schrijf gewoon wat tekst, kies je visuals en kijk hoe de software een boeiende video voor je publiek maakt.

Synthesia beste functies

Pas je video aan met een uitgebreide lijst met stijlsjablonen en 140+ virtuele avatars

De intuïtieve interface is vergelijkbaar met presentatie apps zoals PowerPoint om de overgang naar het gebruik van de generator te vergemakkelijken

Dankzij de ingebouwde functies voor samenwerking kunnen jij en je team effectief samenwerken

Het is een browser-gebaseerde app, waardoor je dynamisch video's kunt maken vanaf elk apparaat

Synthesia limieten

De AI-stemmen kunnen synthetisch klinken en zijn niet zo authentiek als een echte voice-over

Het kan moeilijk zijn om de AI-stem te trainen om sommige ongewone woorden nauwkeurig uit te spreken

Synthesia prijzen

Persoonlijk: $22,50/maand

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (100+ beoordelingen)

De bovenstaande tools zijn misschien geweldig voor het genereren van AI-afbeeldingen, maar ze zijn niet de enige speeltuin voor natuurlijke taalverwerking. AI heeft zijn intrede gedaan in de wereld van

design projectmanagement

platforms, met veel

AI hulpmiddelen voor projectmanagement

beschikbaar voor moderne organisaties.

Deze tools, met ClickUp in de voorhoede, hebben het potentieel om uw

procesefficiëntie

en dynamisch aantrekkelijke marketingteksten maken en nog veel meer.

ClickUp

Beheer alle aspecten van het bedenken, maken en gebruiken van door AI gegenereerde media met de tools, sjablonen en functies voor projectmanagement van ClickUp

Denk niet alleen aan ClickUp als een tool voor projectmanagement. Zie het als een uitgebreide productiviteitssuite, Voltooid met de

AI-tools

die je nodig hebt om je manier van werken in een paar klikken te veranderen.

ClickUp AI

kan

uw werkstroom optimaliseren

op vele manieren. Het kan je helpen om:

Content en kopij te maken voor elk onderwerp, inclusief e-mails, posts op sociale media en ander marketingmateriaal

Samenvatten en dynamisch actiestappen genereren uit elk document van elke grootte

Taken te maken van actiestappen die in uw grotere Taak passen project abonnement

Controleer je spelling en grammatica om er zeker van te zijn dat alles wat je verstuurt correct is

Simpel gezegd is het een van de beste

AI-marketingtools

die u kunt vinden. Door middel van eenvoudige invoer in natuurlijke taal stelt het verfijnde model van ClickUp u en uw team in staat om beter, slimmer en efficiënter te werken.

ClickUp beste functies

Het biedt bliksemsnelle contentgeneratie via vooraf getrainde AI-modellen binnen het platform

Je kunt bestaande marketingteksten directer, beknopter en publieksgerichter maken

U kunt samenvattingen en action items op basis van lange documenten voor vergaderingen, projecten en meer

Geïntegreerde functies voor projectmanagement zorgen ervoor dat je de AI-tool direct kunt gebruiken in je dagelijkse werkstroom

ClickUp limieten

Het is geen AI-afbeeldingsgenerator; het gebruikt zijn AI-modellen alleen voor op tekst gebaseerde functies

De gratis versie bevat niet de AI functies in de software

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van ClickUp-werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ beoordelingen)

Stable Diffusion mag dan een populaire optie zijn, maar het is niet de enige mogelijkheid om AI-kunst te genereren. Tal van alternatieven voor Stable Diffusion kunnen u helpen AI toe te voegen aan uw creatieve proces, door gebruik te maken van de nieuwste AI-kunstmodellen om afbeeldingen te maken waar uw publiek dol op zal zijn.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijkheden die u zult ontdekken als u uw AI-integratie verder laat gaan dan AI van tekst naar beeld.

ClickUp is geen maker van afbeeldingen, maar een nieuwe generatie projectmanagement en -management

productiviteitstool

dat wel eens de perfecte aanvulling voor je team zou kunnen zijn. Het beste van alles is dat introductie abonnementen gratis zijn, zodat je de tool kunt uitproberen naast je favoriete alternatieven voor Stable Diffusion.

Dus waar wacht u nog op?

Maak gratis uw ClickUp account aan

om vandaag nog te beginnen!