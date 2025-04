11 Beste AI beeldgeneratoren in 2025

AI-beeldgeneratie verandert de manier waarop we visuals maken, vooral voor marketingmateriaal, design en entertainment.

Met deze tools kan iedereen, zowel professionals als hobbyisten, snel en eenvoudig een idee omzetten in afbeeldingen van hoge kwaliteit.

Wil je kunstmatige intelligentie gebruiken om berichten op sociale media, afbeeldingen voor reclamecampagnes, 3D-productontwerpen of illustraties voor boeken te maken? Je hebt alleen een gedetailleerde aanwijzing of alleen een referentieafbeelding nodig voor een uitstekend resultaat.

In dit blogartikel deel ik de 11 beste AI-afbeeldingsgeneratoren om visueel verbluffende afbeeldingen te maken.

Maak AI-gegenereerde afbeeldingen met ClickUp AI

Wat moet je zoeken in AI-afbeeldingsgeneratoren?

De belangrijkste factor om te overwegen bij het kiezen van een AI afbeeldingsgenerator is prompt-to-image fidelity, of prompt alignment. Dit verwijst naar hoe nauwkeurig de AI-tool je tekst interpreteert en vertaalt naar de gewenste visuele output.

Evalueer dus meerdere tools om te zien welke complexe beschrijvingen aankan en de beste AI-gegenereerde afbeeldingen maakt.

Naast prompt alignment zijn er nog andere cruciale factoren die in overweging moeten worden genomen bij de selectie van het juiste hulpmiddel om AI-afbeeldingen te genereren.

Deze omvatten:

🖼️ Hoge beeldresolutie: Zorg ervoor dat de AI generatoren duidelijke afbeeldingen van hoge kwaliteit maken die je gemakkelijk kunt afdrukken of vergroten of verkleinen

Zorg ervoor dat de AI generatoren duidelijke afbeeldingen van hoge kwaliteit maken die je gemakkelijk kunt afdrukken of vergroten of verkleinen 🎨 Verschillende artistieke stijlen: Kies voor tools die een verscheidenheid aan afbeeldingen kunnen ontwerpen, zoals abstracte ontwerpen, realistische of artistieke afbeeldingen, illustraties, storyboards en stripverhalen

Kies voor tools die een verscheidenheid aan afbeeldingen kunnen ontwerpen, zoals abstracte ontwerpen, realistische of artistieke afbeeldingen, illustraties, storyboards en stripverhalen ✏️ Eenvoudige bewerking en branding: Met de tool moet je de AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen bewerken en logo's, watermerken of andere brandingelementen kunnen toevoegen.

Met de tool moet je de AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen bewerken en logo's, watermerken of andere brandingelementen kunnen toevoegen. 🧠 Prompt verfijning: Zoek naar AI-afbeeldingengenerators die gemakkelijk directe verfijning ondersteunen of het toevoegen van referentieafbeeldingen om de beste afbeeldingen te krijgen

Zoek naar AI-afbeeldingengenerators die gemakkelijk directe verfijning ondersteunen of het toevoegen van referentieafbeeldingen om de beste afbeeldingen te krijgen 🛠️ Geavanceerde ontwerp functies: De beste AI afbeeldingen generator moet ook extra ontwerp functies bieden zoals 3D ontwerp, het creëren van meerdere variaties van dezelfde afbeelding en het toepassen van de stijl van de ene afbeelding op de andere

De beste AI afbeeldingen generator moet ook extra ontwerp functies bieden zoals 3D ontwerp, het creëren van meerdere variaties van dezelfde afbeelding en het toepassen van de stijl van de ene afbeelding op de andere 💰 Kosten en toegankelijkheid: De tool moet gratis of een proefversie bieden zodat gebruikers de tool kunnen testen voordat ze een abonnement toewijzen

De 11 beste AI afbeeldingsgeneratoren

Na grondig testen en onderzoeken hebben het ClickUp team en ik de beste AI afbeeldingengenerators voor 2025 gevonden. Deze tools zijn alsof je een persoonlijke kunstenaar binnen handbereik hebt.

Of je nu een pro bent of een beginner, ze maken het maken van geweldige afbeeldingen snel, gemakkelijk en leuk!

1. Adobe Firefly (het beste voor het maken van fotorealistische afbeeldingen)

via DALL-E 3 DALL-E 3 is een tekst-naar-beeld generator van OpenAI. Het is gebouwd op ChatGPT en werkt effectief voor gebruikers die bekend zijn met ChatGPT. Ik vind het leuk hoe het levendige texturen, belichting en ingewikkelde details toevoegt om meer gepolijste en scherpe visuals te creëren.

Een van de beste functies van DALL-E 3 is dat het nauwkeurige en leesbare tekst genereert binnen de afbeeldingen. Je kunt het ook gebruiken om delen van een bestaande afbeelding aan te passen. Het helpt bij het verfijnen, vervangen of toevoegen van elementen aan een scène met behoud van consistentie met het oorspronkelijke ontwerp. Je kunt echter maar twee afbeeldingen per dag maken met het abonnement ChatGPT Free.

DALL-E 3 beste functies

Posters, banners, memes of andere ontwerpen maken waarvoor tekst nodig is

Geef artistieke stijlen op bereik van fotorealisme tot impressionisme, cartoons of futuristische esthetiek

Ontwerp afbeeldingen met zeer complexe scènes, meerdere tekens, gedetailleerde achtergronden en ingewikkelde relaties

DALL-E 3 limieten

Genereert één beeld per keer met beperkte beeldverhoudingen en onvolmaakte menselijke details

DALL-E 3 prijzen

Free

ChatGPT Plus: $20/maand

DALL-E 3 beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

✨ Fun feit: De naam Dall-E is een combinatie van Salvador Dalí, een beroemde Spaanse kunstenaar, en WALL-E, de beroemde robot van Pixar. Het staat voor de samensmelting van creativiteit en technologie.

3. Canva (het beste voor het visualiseren van producten of schetsen)

via Canva Canva's Online AI Image Generator is een beginnersvriendelijk hulpmiddel om je schetsen en productideeën te visualiseren. Voeg gewoon je tekst toe en kies een stijl zoals Watercolor, Filmic, Neon, Color Pencil of Retrowave en Canva maakt een afbeelding voor je.

Een van de opvallende functies is de AI-aanbevelingen voor lettertypecombinaties en kleurenpaletten, die automatisch worden voorgesteld op basis van je ontwerpthema, waardoor het creatieve proces soepeler verloopt.

Wat ik het leukst vind aan Canva is dat het verschillende modules integreert AI kunstgeneratoren binnen de app. Om je creativiteit te vergroten, kun je Magic Media by Canva, Dream Lab by Leonardo.AI dall-E van OpenAI of Imagen van Google Cloud.

Canva beste functies

Genereer volledig aangepaste sjablonen op basis van jouw aanwijzingen met Magic Design

Maak afbeeldingen van tekstbeschrijvingen door kunststijlen te selecteren met de Text to Image AItool

Snel korte content genereren met AI, zoals titels en bijschriften voor afbeeldingen met Magic Write

Afbeeldingen die met AI zijn gegenereerd gemakkelijk verfijnen met behulp van pictogrammen en illustraties om je ontwerp binnen het platform te perfectioneren

Canva beperkingen

Het biedt minder stijlvariaties en functies dan sommige andere AI-afbeeldingsgeneratoren

Canva prijzen

Free (tot 50 generaties afbeeldingen)

Pro: $15 per maand

$15 per maand Teams: $10 per maand per gebruiker

Canva beoordelingen en recensies

Canva : 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (4.300+) beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Canva is mijn go to app voor alles wat met ontwerpen te maken heeft. Ik heb het gebruikt om logo's, visitekaartjes, thumbnails van YouTube te maken en zelfs om video's samen te voegen. Ik vind het geweldig dat het voor alle gebruikers van alle niveaus is. Er is niet veel technische vaardigheid voor nodig om het te gebruiken. De integratie met de verschillende AI-tools heeft het nu nog interessanter gemaakt en het is als een one-stop-shop voor alles. Ik hou zoveel van Canva en zal het blijven gebruiken en aanbevelen aan mensen.

G2 beoordeling

4. Midjourney (Beste voor het maken van afbeeldingsvariaties)

via Midden in de reis Midjourney is een andere populaire AI-afbeeldingsgenerator onder kunstenaars en grafisch ontwerpers om fotorealistische afbeeldingen te genereren van teksten. Het werkt via Discord, waar je je prompts kunt aanpassen en verschillende variaties van de uitvoer kunt krijgen.

Het beste deel is dat ik standaard parameters kan instellen voor alle Tussentijdse aanwijzingen om de beeldverhouding, stijl, variëteit van afbeeldingen of generatie snelheid aan te passen. Hoewel MidJourney overgaat op een webinterface, is het nog steeds in alpha en alleen beschikbaar voor sommige gebruikers.

Midjourney beste functies

Kies uit verschillende AI-modellen, waaronder V6 en Niji, om verschillende artistieke stijlen te creëren

Genereer afbeeldingen met een hoge resolutie en aanpasbare instellingen voor helderheid, contrast en verzadiging

Afbeeldingen downloaden, ordenen en filteren met het tabblad Archief

Toegang tot commerciële gebruiksrechten, functies voor privé aanmaken en gemeenschapsbronnen voor inspiratie

Midjourney beperkingen

De Discord interface is lastig voor beginners en openbare kanalen kunnen de privacy aantasten

Midjourney prijzen

Basis: $10/maand

$10/maand Standaard: $30/maand

$30/maand Pro: $60/maand

$60/maand Mega: $120/maand

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Midjourney?

Midjourney produceert consistent visueel verbluffende beelden met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen in termen van detail en kwaliteit. Het vermogen om aanwijzingen creatief te interpreteren maakt het een fantastisch hulpmiddel voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen. De grootste beperking van Midjourney is het gebrek aan integratie met andere ontwerpsoftware, wat workflows kan vertragen. Het vereist extra stappen om afbeeldingen te exporteren en importeren in tools zoals Photoshop voor extra bewerkingen, wat de creatieve werkstroom kan verstoren.

G2 beoordeling

5. Ideogram (Beste voor het maken van aangepaste afbeeldingen)

via Ideogram Ideogram is nog een beginnersvriendelijke AI-afbeeldingsgenerator die foto's van hoge kwaliteit maakt op basis van de input van de gebruiker. Je kunt een aangepast kleurenpalet selecteren om ervoor te zorgen dat alle AI-ontwerpen overeenkomen met je merkrichtlijnen.

Je kunt ook je eigen afbeeldingen toevoegen om te verfijnen of als referentie om een nieuwe afbeelding te maken. De Tile functie van Ideogram helpt bij het creëren van digitale kunst zonder randen, zodat je afbeeldingen naadloze achtergronden, patronen of texturen hebben.

Ideogram beste functies

Genereer afbeeldingen van hoge kwaliteit met een scherpe 2K-resolutie en snelle renderopties, waaronder turbomodus, standaardmodus en modus voor hoge details

Polijst je afbeeldingen met Magic Fill en Extend

Behoud privacy met vertrouwelijke afbeeldingen, zelfs nadat je abonnement is afgelopen

Maak afbeeldingen in bulk met de pro functie

Ideogram beperkingen

De meeste functies, zoals Tegelen en afbeeldingen uploaden, zijn beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen Ideogram

Free

Basis: $8/maand

$8/maand Plus: $20/maand

$20/maand Pro: $60/maand

Ideogram beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

✨ Leuk weetje: Over 34 miljoen AI-beelden worden per dag gemaakt. Dit vertelt ons dat AI-tools spelen nu een cruciale rol in het democratiseren van creativiteit, waardoor individuen op grote schaal aangepaste visuals van hoge kwaliteit kunnen genereren.

6. WOMBO Dream (het beste voor het maken van abstracte afbeeldingen)

via WOMBO Droom Wombo Dream is een AI-afbeeldingsgenerator die vaak wordt gebruikt om objecten, abstracte ontwerpen en NFT's te maken. Het biedt een basis voor het maken van AI-gegenereerde kunst en is bedoeld voor zowel kunstenaars als beginners.

Ondanks het gebruiksgemak werkt het het beste voor mensen die snelle en experimentele ideeën willen in plaats van ingewikkeld of verfijnd werk. Ik vond het leuk om afbeeldingen te maken met unieke stijlen, waaronder klei, anime, olieverf en retro pop.

WOMBO Dream beste functies

Pas ontwerpen aan met persoonlijke aanwijzingen en instellingen voor eindeloze creativiteit

Geniet van een snelle, gebruiksvriendelijke ervaring die binnen enkele minuten professionele resultaten oplevert

Koop afdrukken van AI-gegenereerde afbeeldingen en doe mee aan kunstwedstrijden op Discord

WOMBO Dream limieten

Het werkt mogelijk niet goed voor traditionele of realistische projecten

WOMBO Dream prijzen

Gratis abonnement

$9,99/maand

eenmalige betaling $169,99

WOMBO Dream beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Gebruik contrasten en onverwachte combinaties in je ingevingen om nieuwe creatieve mogelijkheden te ontsluiten. Bijvoorbeeld, in plaats van simpelweg te vragen om een "ruimtestation", probeer iets als "een middeleeuws kasteel dat in de ruimte zweeft, met ridders in ruimtepakken die de ingang bewaken"

Deze aanwijzingen pushen de AI om drastisch verschillende tijdperken, stijlen of thema's te combineren, wat resulteert in visueel boeiende en fantasierijke beelden.

7. DreamStudio (het beste voor het maken van hoogwaardige beelden)

via DreamStudio DreamStudio, gemaakt door Stability AI, is een AI-tool voor het maken van afbeeldingen van tekst. Het ondersteunt een breed bereik van artistieke stijlen, waardoor het ideaal is voor een verscheidenheid aan creatieve projecten, zoals concept art, game design en marketing visuals. Het platform bevat ook een opschalingsfunctie om de beeldkwaliteit consistent te houden bij meerdere toepassingen.

De gebruiksvriendelijke interface van DreamStudio maakt het toegankelijk voor zowel beginners als professionals. Het is een eenvoudige manier om ideeën om te zetten in visuals van hoge kwaliteit, met de flexibiliteit om te voldoen aan een breed bereik van ontwerpeisen.

DreamStudio beste functies

Al je gegenereerde ontwerpen bijhouden

Extra elementen uit je afbeelding verwijderen met inpainting

Diepte en dimensie toevoegen aan je afbeeldingen met het Depth-to-Image-gereedschap

DreamStudio limieten

Het biedt beperkte opties voor het aanpassen van afbeeldingen

DreamStudio prijzen

$10 per 1000 kredieten

DreamStudio beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen 🧠 Wist je dat? Veel gameontwerpers en worldbuilders gebruiken AI-afbeeldingengenerators om ingewikkelde fantasy- of sciencefictionwerelden te visualiseren die weken nodig zouden hebben om met de hand te tekenen.

8. Meta AI (het beste voor het genereren van stockfoto's)

via Meta AI Met behulp van een enorme dataset van 1.1 miljard foto's van Facebook en Instagram, Meta's nieuwe AI-afbeeldingsgenerator, aangedreven door het Emu-model, benadert het aanmaken van afbeeldingen op een nieuwe manier. In vergelijking met andere tools zoals DALL-E of Midjourney biedt het een eenvoudigere, gebruiksvriendelijkere ervaring.

De tool genereert vier afbeeldingsopties vanuit een tekstprompt die gebruikers simpelweg invoeren. Ondanks het ontbreken van geavanceerde functies zoals aspectratieregeling en negatieve aanwijzingen, blinkt het uit in het produceren van snelle afbeeldingen van hoge kwaliteit, zoals stockfoto's, blogvisuals en sociale media content.

Meta AI beste functies

Genereer direct afbeeldingen van hoge kwaliteit met live AI-demo's

Foto's moeiteloos bewerken en aanpassen met eenvoudige commando's

Animeer statische afbeeldingen en sla ze op in meerdere formaten voor toekomstig gebruik

Meta AI beperkingen

Vereist een Facebook- of Instagram-login en heeft beperkte styling- en bewerkingsopties

Meta AI prijzen

Gratis

Meta AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

Wist je dat? Meta AI maakt gebruik van een Maak-een-scène AI-model om afbeeldingen te maken. Het is een concept dat ruwe schetsen combineert met tekstinvoer om meer gedetailleerde en realistische afbeeldingen te maken.

9. Stable Diffusion (Beste voor het genereren van afbeeldingen in verschillende stijlen)

via Stabiele verspreiding Stable Diffusion is een open-source AI-afbeeldingsgenerator die afbeeldingen van hoge kwaliteit tot één megapixel produceert. Het is beschikbaar op meerdere platformen, zoals Playground AI en Google Colab, met gratis kredieten.

De meest recente versie, Stable Diffusion 3.5, biedt een verbeterd fotorealisme en een nauwkeurigere focus op aanwijzingen van de gebruiker. Het ondersteunt ook inpainting (het herstellen of wijzigen van delen van een afbeelding) en outpainting (het uitbreiden van de afbeelding buiten de oorspronkelijke grenzen). Hoewel het krachtig is, kunnen gebruikers te maken krijgen met een leercurve.

Stable Diffusion beste functies

Vertaal complexe instructies in nauwkeurige, op maat gemaakte visuele uitvoer

Genereer duidelijke, leesbare tekst binnen afbeeldingen, perfect voor branding en marketing

Remix gegenereerde beelden voor meer creativiteit

Instellingen zoals belichting, emoties en kleurenschema aanpassen om gedetailleerde beelden te creëren

Stabiele Diffusielimieten

Aanpassingen kunnen complex zijn en vereisen gedegen technische kennis

Stable Diffusion prijzen

Aangepaste prijzen

Stable Diffusion beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

🧠 Wist je dat? Het model Stable Diffusion Large 3.5 heeft meer dan 8 miljard parameters heeft die helpen bij het maken van afbeeldingen van hoge kwaliteit.

10. Leonardo AI (het beste voor het ontwerpen van portretten)

via Leonardo AI Leonardo AI is een hulpmiddel voor het genereren van kunst waarmee gebruikers conceptuele kunst van hoge kwaliteit, digitale ontwerpen, portretten, 3D-animaties en illustraties kunnen maken van tekst of tekeningen. Het helpt gebruikers op de hoogte te blijven van trends in grafisch ontwerp .

Het platform maakt gebruik van Stable Diffusion-modellen voor het genereren van afbeeldingen, video's en games grafisch ontwerp . Het beste aan dit hulpmiddel is dat het een eenvoudig promptidee omzet in een complexe prompt om nauwkeurigere afbeeldingen te maken.

Leonardo AI beste functies

Levert verbluffende visuals van hoge kwaliteit van gedetailleerde en complexe prompts

Selecteer het aantal afbeeldingen dat je wilt maken van een enkele prompt

Maak AI-gegenereerde tekenontwerpen door referentiebeelden te uploaden

Leonardo AI limieten

Het biedt beperkte opties om AI-gegenereerde beelden te bewerken

Sommige gebruikers rapporteren dat de gebruikersinterface niet soepel is

Leonardo AI prijzen

Gratis

Leerling: $12/maand

$12/maand Artisan Unlimited: $30/maand

$30/maand Onbeperkt Maestro: $60/maand

$60/maand Leonardo voor Teams: $24/zetel

Leonardo AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

11. Craiyon (het beste voor het maken van eenvoudige illustraties)

via Craiyon Craiyon, voorheen bekend als DALL-E Mini, is een gratis AI-afbeeldingsgenerator die foto's, tekeningen of vectorillustraties kan maken. Je kunt een referentieafbeelding toevoegen, het afbeeldingsformaat selecteren en vermelden wat je wilt uitsluiten van de gegenereerde resultaten.

De tool bevat een variëteit aan sjablonen, zoals dieren, mensen en achtergronden, om je op weg te helpen. Hoewel Craiyon eenvoudig en gratis te gebruiken is, kunnen de afbeeldingen soms op elkaar lijken en minder uniek zijn.

Toch is het een eenvoudige manier om te experimenteren met AI kunst aanwijzingen zonder je aan te melden.

Craiyon beste functies

Creëert tot negen afbeeldingen van hoge kwaliteit in minder dan een minuut

Download afbeeldingen zonder watermerken

Verwijder achtergrond van afbeeldingen met de achtergrondgenerator

Craiyon beperkingen

De gratis versie biedt beperkte functies en ondervindt veel verkeer

Craiyon prijzen

Gratis

Ondersteuner: $12 per maand

$12 per maand Professioneel: $24 per maand

$24 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Craiyon beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

Andere AI-gereedschappen

Al deze AI-generatoren maken unieke afbeeldingen van aanwijzingen. Je kunt ze gebruiken voor het ontwerpen van posts op sociale media, productontwerpen, visuele illustraties voor blogs of tijdschriften, achtergronden voor video content en nog veel meer.

Maar hoe zit het met het maken van eenvoudige afbeeldingen voor je werkstroom die je kunnen helpen bij het visualiseren van je creatieve ideeën en strategieën? Stel, je bent aan het brainstormen over marketingstrategieën om je merk te laten groeien en je wilt een ideeënbord maken. Je moet de afbeelding downloaden en toevoegen aan je werkruimte.

Waarom dit gedoe? ClickUp , de alles-app voor werk, helpt u een AI-afbeeldingsgenerator rechtstreeks in de app te gebruiken.

ClickUp Whiteboards

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp Whiteboards om te brainstormen over projectideeën en nieuwe strategieën. Het biedt intuïtieve bewegingen die u helpen te schetsen, tekenen en bouwen aan uw visie met de aanraking van een vinger.

ideeën brainstormen en visuele kaarten maken met ClickUp Whiteboards_

Met ClickUp Whiteboards kunt u:

Concepten naast uw taken en projecten visualiseren, zodat u kunt werken, chatten en ideeën presenteren - alles op één plek

Uw brainstormvisuals omzetten in volwaardige projecten met ClickUp AI

Visueel aantrekkelijke roadmaps voor projecten maken

ClickUp Brein

Maar weet u wat ik het leukste vind aan ClickUp Whiteboards?

De optie om AI-afbeeldingen te maken met ClickUp Brein de krachtige AI-assistent. Ik voegde gewoon een gedetailleerde prompt toe en mijn afbeelding was in een paar seconden klaar. Dit helpt ideeën beter te visualiseren en ze sneller uit te voeren.

Met Whiteboards kunt u in realtime samenwerken met mensen, taken toewijzen aan mensen voor een betere verantwoording, plaknotities toevoegen en bestanden en documenten bijvoegen.

ClickUp Dashboards

Wilt u de voortgang van uw taken verder visualiseren? ClickUp Dashboards heeft u onder controle. Het visualiseert de voortgang van taken, werklasten van teams en werkstaten door middel van inzichtelijke grafieken.

visualiseer de voortgang van taken en inzichten in werk met ClickUp Dashboards_

ClickUp beste functies

Direct uw schrijfwerk verbeteren met AI-gestuurde prompts voor duidelijke, professionele content

Maak automatisch samenvattingen en actie-items om georganiseerd en gefocust te blijven

Vertaal tekst en controleer grammatica, spelling en interpunctie met gemak

In realtime of asynchroon samenwerken met digitale whiteboards

Stroomlijn uw proces met aanpasbare werkstromen en sjablonen

ClickUp beperkingen

AI-beeldgeneratie op Whiteboards is nog niet beschikbaar op mobiel

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand

$7/maand Business: $12/maand

$12/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft asynchroon afstemmen veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

Bazza Gilbert, productmanager bij AccuWeather

Maak prachtige afbeeldingen en visualiseer projecten met ClickUp

AI-afbeeldingsgeneratoren zijn geëvolueerd van nieuwigheidstools tot essentiële hulpmiddelen voor creatieven in verschillende sectoren. Met Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney en Canva zijn de grenzen tussen verbeelding en werkelijkheid vervaagd.

Iedereen, ongeacht het vaardigheidsniveau, kan nu afbeeldingen maken die vroeger alleen voorbehouden waren aan professionele kunstenaars. Deze platforms gaan niet alleen over automatisering; ze gaan over het verbeteren van de menselijke creativiteit en bieden eindeloze mogelijkheden om te experimenteren en te innoveren.

Als u echter op zoek bent naar een AI-afbeeldingenmaker om uw creativiteit te stimuleren en u te helpen uw werk beter te visualiseren, probeer dan ClickUp. U kunt in realtime afbeeldingen maken en ideeën brainstormen met uw team. Registreer u gratis op ClickUp en visualiseer uw doelen en werk voortgang.