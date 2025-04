30+ DALL-E 3 aanwijzingen om verbluffende beelden te maken

Zit je vast in een lus van het typen van vage prompts en krijg je middelmatige AI-kunst? Jij bent het probleem niet - dat zijn je prompts.

DALL-E prompts werken als een blauwdruk. Geef de AI iets basaals om mee te werken en je krijgt een gemiddelde output. Maar maak je prompt goed, en voilà, je hebt een meesterwerk.

AI is er niet om creativiteit te vervangen, het is een krachtig hulpmiddel dat het versterkt. Kunstenaars en ontwerpers gebruiken het om stijlen te verkennen, concepten te verfijnen en ideeën sneller tot leven te brengen.

Deze lijst met meer dan 30 aanwijzingen helpt je DALL-E verder te ontwikkelen en levert scherpere, dynamischere resultaten op.

Laten we aan de slag gaan. 🖌️

⏰ 60-seconden samenvatting Het maken van effectieve DALL-E 3 prompts is de sleutel tot het genereren van verbluffende AI-kunst. De juiste prompt biedt structuur en duidelijkheid, zodat de AI hoogwaardige, gedetailleerde en stilistisch accurate afbeeldingen kan maken. Hier zijn 30+ voorbeelden van DALL-E 3 prompts: Kunststijlen: Impressionistische schilderijen, hyperrealistische fotografie en surrealistische droomlandschappen Futuristische en sciencefictionconcepten: Cyberpunksteden, AI-gestuurde metropolen en buitenaardse landschappen Fantasy en mythologie: Majestueuze draken, Griekse goden en onderzeese zeemeerminnenrijken Historische reimaginaties: Victoriaanse Londense detectives, samoeraikrijgers en renaissancestudio's Cartoon en grillige thema's: Pratende dieren, snoepwerelden en levende sprookjesdorpen Popcultuur en filmthema's: Noir filmscènes, ruimte westerns en retro-futuristische werelden Natuur en landschappen: Bevroren toendra's, betoverde bossen en vulkaanuitbarstingen Experimentele en abstracte aanwijzingen: Zwaartekracht tartende steden, smeltende uurwerken en mens-robot fusie

Hoe maak je betere DALL-E 3 prompts? Wees specifiek: Gebruik beschrijvende details voor onderwerp, instelling en stijl Structureer je prompt: Definieer het onderwerp, de actie, de omgeving en de kunststijl duidelijk Experimenteer met verschillende stijlen: Verwerk verwijzingen naar artistieke bewegingen, belichting of composities Gebruik AI-tools voor optimalisatie: ClickUp Brain helpt bij het verfijnen en genereren van promptvariaties voor nauwkeurigere resultaten

ClickUp maakt AI-gestuurde creativiteit moeiteloos met: Whiteboards: Organiseer ontwerpconcepten visueel in een gezamenlijke ruimte Hersenen: Genereer, verfijn en breid AI-kunstaanwijzingen direct uit Documenten: Bewaar, bijhoud en structureer AI-aanwijzingen, feedback en creatieve referenties AI-gestuurde workflows: Stroomlijn ideatie, ontwerpsamenwerking en het aanmaken van content

DALL-E 3 begrijpen

DALL-E 3 is OpenAI's nieuwste ontwikkeling in AI-gestuurde beeldgeneratie, ontworpen om teksten om te zetten in zeer gedetailleerde, contextbewuste visuals. Het verbetert de creativiteit en stroomlijnt het ontwerpproces voor kunstenaars, marketeers en makers van content.

Dit zijn de sleutel functies:

Nauwkeurige beeldgeneratie: Legt details nauwkeurig vast en produceert beelden die nauw aansluiten bij de prompt

Verbeterde tekstweergave: Genereert leesbare tekst binnen afbeeldingen, waardoor ontwerpen voor posters, labels en boekomslagen worden verbeterd

Stylistisch aanpassingsvermogen: Past zich aan bepaalde artistieke stijlen aan, van hyperrealistisch tot abstracte composities

Interactieve verfijningen: Gebruikers kunnen afbeeldingen verfijnen voor een betere controle over compositie, esthetiek en grafische ontwerptrends

Ethische waarborgen: Filtert schadelijke of bevooroordeelde content en handhaaft verantwoord AI-gebruik

🔍 Wist je dat? De wereldwijde grootte van de AI-afbeeldingengeneratormarkt zal naar verwachting groeien tot 917,175 miljoen dollar in 2030. Dit vertoont een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 17,4%.

📖 Lees ook: Midjourney Prompt Voorbeelden om je kunst te verbeteren

Waarom het beheersen van prompts cruciaal is

De juiste prompt maakt het verschil bij het genereren van reacties van hoge kwaliteit. Een goed gestructureerde prompt stuurt het model en zorgt voor nauwkeurige, relevante en creatieve reacties.

De sleutel tot het verfijnen van AI-art prompts zijn onder andere:

Grote nauwkeurigheid: Duidelijke prompts verminderen misverstanden en leiden tot resultaten die aan de verwachtingen voldoen

Hogere creativiteit: Specifieke bewoording stimuleert meer fantasierijke en dynamische reacties

Consistente resultaten: Gestructureerde prompts verbeteren de betrouwbaarheid van de AI-art generator, waardoor het makkelijker wordt om output van hoge kwaliteit te reproduceren

Sterkere controle: Goed gedefinieerde instructies vormen het resultaat en minimaliseren willekeurigheid en inconsistentie in resultaten

Snellere iteraties: Nauwkeurige aanwijzingen verminderen proefversies en fouten, waardoor je tijd bespaart op aanpassingen

Betere probleemoplossing: Doordachte prompt-engineering helpt AI om complexe ideeën om te zetten in bruikbare inzichten

🧠 Leuk weetje: De naam 'DALL-E' komt van een combinatie van kunstenaar Salvador Dali en de Pixar-robot WALL-E. In wezen wordt het concept van surrealistische kunst samengevoegd met het idee van een creatieve, fantasierijke machine die beelden kan genereren op basis van tekstbeschrijvingen.

Voorbeelden van DALL-E 3-prompts

Met DALL-E 3 kun je verbluffende visuals genereren op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen. De veelzijdigheid reikt van marketingcampagnes en ontwerpprojecten tot storytelling en nog veel meer.

Laten we 30+ DALLE 3-aanwijzingen voor verschillende stijlen, thema's en concepten verkennen om je te helpen de AI-tool voor ontwerpers te gebruiken.

Artistieke stijlen

1. Hyperrealistische fotografie: Een close-up van het gezicht van een oudere man, met diepe rimpels, doordringende blauwe ogen en een warme glimlach, met zachte natuurlijke belichting die de textuur van zijn huid benadrukt

2. Impressionistisch schilderij: Een levendige parkscène geschilderd in de stijl van Claude Monet, met zachte penseelstreken, gedempt zonlicht en mensen die genieten van een lentemiddag

3. Surrealistisch droomlandschap: Een zwevend kasteel gemaakt van boeken, hangend in een lucht vol gloeiende kwallen, met een etherisch blauw en paars kleurenpalet

Een drijvend kasteel van boeken gegenereerd via DALL-E 3

Leuk weetje: Eén van de eerste AI-kunstsystemen was AARON, in 1973 gemaakt door Harold Cohen. AARON gebruikte een symbolische AI-benadering om zwart-wittekeningen te maken.

Futuristische en sci-fi concepten

4. Cyberpunkmetropool: Een neonverlichte stad bij nacht, vol vliegende auto's, holografische reclameborden en een eenzame premiejager in een regenjas op een dak

5. Buitenaardse wereld: Een landschap met reusachtige bioluminescente planten, een hemel met drie zonnen en vreemde wezens aan een gloeiende rivieroever

6. AI-gestuurde stad: Een utopische stad waar robots en mensen samenleven, met wolkenkrabbers op schone energie, autonoom vervoer en een futuristische skyline die weerspiegelt in een glasachtige rivier

Een fotorealistische utopische stad

Fantasy en mythologie

7. Majestueuze draak: Een torenhoge gouden draak zit op een klif en blaast vuur over een middeleeuws koninkrijk in de schemering

8. Oude Griekse goden: Zeus staand op de berg Olympus, omringd door stormwolken, met een knetterende bliksemschicht in zijn hand

9. Onderwater koninkrijk van zeemeerminnen: Een groot paleis diep onder de oceaan, met zeemeerminnen die zwemmen tussen koraalriffen en gloeiende vissen

Een onderwater koninkrijk van zeemeerminnen

Historische bewerkingen

10. Londen in het Victoriaanse tijdperk: Een mistige straat verlicht door gaslampen, met een detective in een lange jas en hoge hoed die een mysterieuze zaak onderzoekt

11. Samoerai krijger: Een woeste samoerai staat op een slagveld, houdt een katana vast, draagt een gedetailleerd harnas en kersenbloesems waaien in de wind

12. Het atelier van een renaissancekunstenaar: Leonardo da Vinci schildert de Mona Lisa in een schemerig verlicht atelier vol schetsen, onafgewerkte beeldhouwwerken en kaarslicht

Leonardo da Vinci schildert de Mona Lisa

Grillige en cartooneske thema's

13. Dierencafé: Een gezellig café dat volledig door katten wordt gerund, waar kittens koffie serveren aan andere dieren die aan kleine tabellen zitten

14. Levend sprookjesdorp: Een piepklein dorp waar paddenstoelen dienst doen als huizen, feeën tussen bloemblaadjes vliegen en pratende dieren elkaar begroeten in geplaveide straten

15. Geanimeerde snoepwereld: Een landschap waar alles eetbaar is, met chocoladerivieren, gumdropbergen en lollybomen

Een grillige snoepwereld

🧠 Leuk weetje: De hoogste prijs die op een veiling is betaald voor een AI-kunstwerk is $432.000 voor het Portret van Edmond de Belamy op 25 oktober 2018. Het denkbeeldige portret van de persona werd gemaakt door een Generative Adversarial Network (GAN), ingesteld door leden van het Franse kunstcollectief Obvious Art.

Popcultuur- en filmthema's

16. Klassieke film noir: Een zwart-wit detectivescène, met een mysterieuze vrouw in een rode jurk die onder een straatlantaarn staat terwijl een detective vanuit de schaduw toekijkt

17. Western in de ruimte: Een stoere cowboy rijdt op een robotpaard op een stoffige buitenaardse planeet, dubbele zonnen gaan achter hem onder

18. Retro-futurisme: Een toekomstvisie in 1950-stijl, waarin mensen in jetpacks tussen chromen wolkenkrabbers vliegen

Een retro-futuristische stad

Natuur en landschappen

19. Betoverd bos: Een magisch bos met bioluminescente bomen, zwevende lantaarns en een verborgen feeënhuisje

20. Vulkaanuitbarsting: Een dramatisch moment waarop lava uit een torenhoge vulkaan barst en de nachtelijke hemel verlicht met rode en oranje tinten

21. Bevroren toendra: Een eenzame ijsbeer loopt door een eindeloos ijzig landschap, met het noorderlicht dansend boven je hoofd

Een eenzame ijsbeer loopt

🔍 Wist je dat? Ruwweg 71% van de gedeelde afbeeldingen op sociale media zijn AI-gegenereerd. Nu AI-kunst steeds vaker voorkomt, is het belangrijker dan ooit om feit van fictie te onderscheiden!

Alledaagse momenten met artistieke wendingen

22. Regenachtige stadsstraat: Een reflecterende straat die oplicht onder neonverlichting, met mensen die onder paraplu's lopen terwijl regendruppels rimpels in plassen creëren

23. Gezellige boekwinkel: Een charmante boekwinkel met houten planken, een knapperend haardvuur en een slaperige kat op een stoel

24. Zonsondergang boven de oceaan: Een vredig strand met golven die zachtjes op de kust rollen, de lucht geschilderd in diepe sinaasappels en paars

Een fotorealistische zonsondergang boven de oceaan

Experimentele en abstracte aanwijzingen

25. Mens-robotfusie: Een digitaal portret van een halfmenselijk, half-androïde gezicht met gloeiende circuitlijnen door de huid

26. Zwaartekracht tartende stad: Een metropool waar wolkenkrabbers ondersteboven zweven, verbonden door gloeiende bruggen in een droomachtige lucht

27. Smeltende uurwerken: Een surrealistische wereld waar klokken uitrekken en smelten over verwrongen landschappen, geïnspireerd op de kunst van Salvador Dalí

Een surrealistische wereld met smeltende klokken

Leuke en eigenzinnige ideeën

28. Een kat verkleed als middeleeuwse ridder: Een serieus uitziende kat in een volledig harnas, dapper staand met een klein zwaard en schild

29. Een hond die een ruimteschip bestuurt: Een golden retriever in een futuristisch astronautenpak die zelfverzekerd een hightech ruimteschip door het heelal stuurt

30. Een giraffe in een detective trenchcoat: Een lange, serieuze giraffe in een klassiek detectivepak, die een vergrootglas vasthoudt terwijl hij een zaak onderzoekt

Een serieuze giraffe-detective in een regenjas

Gepersonaliseerde en conceptuele aanwijzingen

31. Een zelfportret als mythisch wezen: Een op fantasie geïnspireerd digitaal schilderij waarin het onderwerp verschijnt als een half-mens, half-draak wezen met een vogelperspectief

32. Een droomlandschap: Een visueel verbluffend droomlandschap gebaseerd op een persoonlijke herinnering, waarin echte en ingebeelde elementen samenkomen

Een steampunk-geïnspireerde herbeleving van de maanlanding

33. Een gebeurtenis uit de alternatieve geschiedenis: Een historisch belangrijk moment met een futuristische draai, zoals de maanlanding in een steampunkwereld

34. Een surrealistische albumhoes: Een surrealistische albumhoes met een neonverlicht stadslandschap om middernacht, met een eenzame figuur in een futuristisch pak die bovenop een wolkenkrabber staat en naar een hemel vol wervelende sterrenstelsels en zwevende muziekaantekeningen staart

🔍 Wist je dat? Een Generative Adversarial Network (GAN) is een AI-model dat wordt gebruikt in AI-gegenereerde kunst. Het bestaat uit twee neurale netwerken - de generator en de discriminator - die samenwerken. Het Generatormodel maakt nieuwe afbeeldingen van willekeurige ruis en probeert daarbij zo veel mogelijk op echte afbeeldingen te lijken. De Discriminator evalueert of een afbeelding echt is (van echte gegevens) of nep (gegenereerd door de Generator).

Je DALL-E 3-prompts maken

Een goed ontworpen DALL-E prompt kan een vaag idee omzetten in een gedetailleerde, visueel opvallende afbeelding. De uitdaging is om duidelijke instructies te geven die de AI begeleiden zonder zijn creativiteit te beperken.

Dus, hoe verfijn en structureer je DALL-E prompts, zodat ze duidelijk, creatief en geoptimaliseerd zijn voor de best mogelijke resultaten?

Laten we de sleutel stappen. ⚒️

Stap #1: Begin met een duidelijk idee

Vage prompts leveren inconsistente resultaten op. Voordat je een woord typt, moet je duidelijk aangeven wat je wilt.

Bepaal je concept: Voorstel je een futuristisch stadslandschap? Een surrealistisch droomland? Een hyperrealistisch portret? Wees duidelijk over wat je wilt zien.

Bepaal de sleutelelementen: Denk na over het onderwerp, de instelling, de sfeer en de stijl. Hoe meer details je toevoegt, hoe beter de AI je visie zal weergeven

voorbeeld: Laten we zeggen dat het doel is om een afbeelding van een kat te genereren. Een vage prompt als 'een kat die op een stoel zit' genereert dit soort afbeeldingen: Kat op een stoel

Je kunt het verfijnen tot:

een pluizige witte Perzische kat ligt elegant op een diep bordeauxrode fluwelen fauteuil, zijn smaragdgroene ogen gloeien in het schemerige kaarslicht. De kamer in Victoriaanse stijl is versierd met ingewikkeld houtsnijwerk, rijk smaragd- en goudkleurig behang en zware fluwelen gordijnen. De scène is geschilderd in de stijl van een 19e-eeuws olieverfschilderij en heeft zachte penseelstreken, warme verlichting en een rijke, getextureerde sfeer. '

Hier is het verfijnde resultaat:

Verbeterde afbeelding van een zittende kat

Zie je het verschil? Als je deze specifieke aanwijzingen geeft, begrijpt DALL-E beter wat de bedoeling is.

💡 Pro Tip: Gebruik beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden die de textuur, beeldkwaliteit, levendige kleuren, materiaal en sfeer benadrukken in je invoeropdracht. Woorden als 'glinsterend', 'rustiek' of 'chaotisch' voegen diepte toe aan het beeld.

Stap #2: Structureer prompts voor betere resultaten

Door een prompt op te delen in duidelijke secties, verbeter je de nauwkeurigheid. Een handig format bevat:

Onderwerp: Wie of wat staat er op de afbeelding? Wees specifiek! In plaats van een 'vos' te schrijven, kun je ook 'een rode vos met doordringende groene ogen' schrijven

Actie: Wat gebeurt er? Beweging toevoegen maakt het beeld dynamisch. een ridder die zijn zwaard trekt' is boeiender dan alleen 'een ridder'

Instellingen: Beschrijf de achtergrond om de sfeer te bepalen. Een 'misty enchanted forest' voelt heel anders dan een 'sleek, modern skyscraper'

Stijl: Hoe moet het eruitzien? Of je nu een 'vintage olieverfschilderij' of een 'vibrerende cyberpunk-illustratie' wilt, het definiëren van de stijl helpt de kunstmatige intelligentie om het uiterlijk vast te leggen

📌 Voorbeeld: Een wijze oude uil met doordringende gouden ogen (onderwerp) gezeten op een verwrongen boomtak, starend naar de maan (actie) in een mistig bos met gloeiende vuurvliegjes (instelling). Maak het als een donker fantasie digitaal schilderij met rijke texturen (stijl). Hier is de gegenereerde afbeelding: Een uil in een mystieke instelling

Stap #3: Experimenteer met verschillende stijlen

DALL-E 3 leeft van afwisseling, dus wees niet bang om dingen door elkaar te gooien!

Verken artistieke stijlen: Probeer zinnen als 'olieverfschilderij', 'digitale conceptkunst' of 'houtskoolschets'

Combineer onverwachte ideeën: Wat gebeurt er als je een futuristische cyberpunkwereld mixt met oude Egyptische architectuur? Probeer het en zie!

Gebruik dynamische acties: In plaats van 'een ridder in een harnas', probeer *'een ridder in een gloeiend harnas, die een mechanische draak berijdt door een stormachtige lucht. het voegt beweging en diepte toe aan het beeld

voorbeeld: 'Een neonverlichte oude Egyptische stad met gloeiende piramides en robotische sfinxen. Een futuristische farao in een high-tech gewaad staat bij een tempelingang onder een stormachtige, met drones gevulde lucht. Digitale concept art met een filmisch gevoel. ' Hier is het resultaat: Een oude Egyptische stad

Pro Tip: Verwijzingen toevoegen naar specifieke kunstenaars, technieken of periodes verfijnen de uitvoer. Probeer DALLE 3-prompts als 'een noir-filmfoto uit de jaren 40 van een detective in een rokerige jazzclub' voor een filmisch effect.

Stap 4: Gebruik AI-hulp voor het genereren van prompts

Zit je vast bij het perfectioneren van je prompt? Als je te veel tijd besteedt aan het verfijnen van je prompt, profiteer je waarschijnlijk niet van de tijdbesparende mogelijkheden van AI 😅

Wat als we je vertellen dat er een gratis app is die de meest specifieke, gedetailleerde en relevante AI-aanwijzingen voor je kan genereren?

Ja, je hebt het goed gehoord.

ClickUp is de alles app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Breid aanwijzingen uit en verfijn ze met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, verbetert de productiviteit in verschillende workflows. Het helpt bij het genereren, verfijnen en optimaliseren van aanwijzingen voor DALL-E, waardoor tijd wordt bespaard en resultaten worden verbeterd.

Stel dat een ruw verzoek luidt: 'een futuristische stad. clickUp Brain kan dit uitbreiden tot 'een uitgestrekte futuristische stad met vliegende auto's, torenhoge glazen wolkenkrabbers en een lucht vol holografische reclameborden, filmische verlichting. dit detailniveau verbetert de uitvoer van de AI.

ClickUp Brain genereert ook veel sneller meerdere variaties van een prompt dan je handmatig zou doen.

voorbeeld: Laten we zeggen dat het doel is om fantasielandschappen te maken. Het invoeren van 'een magisch bos' kan versies opleveren als:

Genereer meerdere promptvariaties met ClickUp Brain

Pro Tip: Gebruik AI-prompt sjablonen om sneller content of afbeeldingen te genereren en consistentie te behouden. Begin met een sjabloon en pas de sleutelgegevens aan zodat ze passen bij uw visie. Als een sjabloon 'een majestueus kasteel' zegt, verfijn het dan tot 'een oud stenen kasteel op een klif, banner wapperend in de wind, gouden zonsondergang, fantasie-illustratie. '

Als je denkt dat de mogelijkheden van ClickUp beperkt zijn tot het genereren van AI-prompts, dan heb je het mis.

Designprojecten worden rommelig - overal bestanden, feedback verspreid over e-mails en eindeloze revisies.

De ClickUp Design Projectmanagement Software lost dat op. 🤩

ClickUp centraliseert ontwerpbestanden, feedback en goedkeuringen op één plek met de ingebouwde Docs, Whiteboards en Redactie tools. 🎨✨

Tag teamgenoten in threaded comments direct op creatieve Taken om feedback en updates te delen, zodat er geen verspreide e-mails en miscommunicatie meer nodig zijn. Automatiseer het bijhouden van revisies en notificaties, zodat er niets tussen wal en schip valt, zelfs niet in de drukste Sprints. 🔄 ✅

Alles blijft op één plek: ideeën, taken, deadlines en AI-hulpmiddelen om alles sneller te laten verlopen. Je hoeft geen uren meer te verliezen met het wisselen tussen apps. Gewoon een schone, georganiseerde werkruimte waar teams zich kunnen concentreren op het maken in plaats van op het najagen van updates.

Laten we eens kijken welke invloed de functies hebben op AI in grafisch ontwerp en creativiteitsmanagement. 🎨

Breng ideeën tot leven met een interactief canvas

Organiseer ontwerpideeën met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards zijn digitale brainstormruimtes waar teams ontwerpconcepten kunnen organiseren en moodboards kunnen maken.

In tegenstelling tot statische whiteboards kunnen gebruikers met deze whiteboards aantekeningen toevoegen, verbindingen tussen ideeën tekenen en zelfs gebrainstormde ideeën direct omzetten in uitvoerbare ClickUp-taak. Dit alles wordt in realtime bijgewerkt, waardoor de samenwerking naadloos verloopt.

Een branding team dat werkt aan het herontwerp van een website kan bijvoorbeeld Whiteboards gebruiken om kleurenschema's, typografische keuzes en UI-schetsen op het ideeënbord te zetten. In plaats van door verschillende apps te bladeren, kunnen ze alles op één plek vastmaken en concepten verfijnen terwijl ze bezig zijn.

ClickUp is cruciaal geweest voor het opschalen van onze ontwerpactiviteiten. Nieuwe ontwerpers starten sneller op dan voorheen en ons management team heeft een nieuw niveau van inzicht in onze werklast en doelen.

ClickUp is cruciaal geweest voor het opschalen van onze ontwerpactiviteiten. Nieuwe ontwerpers starten sneller op dan voorheen en ons management team heeft een nieuw niveau van inzicht in onze werklast en doelen.

🔍 Wist je dat? AI-gestuurde kunst gedijt op generatief ontwerp, waarbij kunstenaars specifieke parameters instellen en de AI het overneemt om binnen die grenzen unieke visuals te maken. Deze combinatie van menselijke creativiteit en machine-intelligentie heeft tot geheel nieuwe artistieke stijlen geleid, terwijl traditionele kunst opnieuw wordt verbeeld door een AI-gestuurde lens.

Conceptgeneratie met AI-ondersteuning waar je het nodig hebt

Genereer AI-gestuurde ontwerpconcepten in ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Brain worden Whiteboards meer dan alleen een ruimte voor ideeën - ze worden een creatieve speeltuin. AI art afbeeldingen nodig voor een project? Typ gewoon een tekst in en Brain genereert AI-gestuurde afbeeldingen in uw werkruimte.

Een creatief team dat aan een reclamecampagne werkt, kan bijvoorbeeld ideeën voor productconcepten opstellen en vervolgens Brain gebruiken om die ideeën tot leven te brengen met door AI gegenereerde visuals. De ingebouwde sjablonen voor brainstormen helpen hun gedachten te structureren voordat ze aan het aanmaken van beelden beginnen.

En als het eerste resultaat niet helemaal goed is? Geen probleem: je kunt de prompt aanpassen, variaties verkennen en je visie verfijnen, en dat allemaal zonder ClickUp te verlaten.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, inclusief schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-ondersteuning bij het schrijven in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chatten, documenten en meer - terwijl je de context van je hele werkruimte behoudt.

Als je nieuwsgierig bent naar meer toepassingen van AI om persoonlijke productiviteit te verbeteren, hebben we de juiste video voor je 👇🏽

Bewaar elke prompt, referentie en feedback aantekening op één plek

Werk samen aan ontwerpaanwijzingen met ClickUp Docs

ClickUp Docs fungeren als het commandocentrum van je team, perfect voor het opslaan van ontwerpaanwijzingen, projectdetails en teamfeedback. Alles blijft gekoppeld aan uw werkstroom, zodat u taken kunt koppelen, teamgenoten kunt taggen en revisies in realtime kunt bijhouden.

Stel dat je social media-team een seizoenscampagne aan het abonneren is. Je kunt ontwerpaanwijzingen, creatieve technieken en aantekeningen rechtstreeks in Docs documenteren. Ga snel naar volgend jaar en in plaats van helemaal opnieuw te beginnen, heb je een keurig georganiseerde referentie van eerdere ontwerpen, waardoor het gemakkelijk is om je merk consistent te houden voor verschillende campagnes.

Ook lezen: Dall-E Alternatieven

🧠 Leuk weetje: In 202 3 ging een door AI gegenereerde afbeelding van een nep-explosie bij het Pentagon viraal, wat kortstondige onrust op de aandelenmarkt veroorzaakte voordat het snel werd ontkracht.

Blijf prompt en creatief met ClickUp

Een sterke, eenvoudige prompt is de sleutel tot het veranderen van AI-gegenereerde eindafbeeldingen van gemiddeld naar buitengewoon. Of je nu streeft naar fotorealisme of een surrealistisch droomlandschap, de juiste details helpen DALL-E 3 om ideeën tot leven te brengen.

Maar het maken van prachtige beelden is nog maar het begin - projectmanagement, ideeën verfijnen en revisies bijhouden kunnen snel een rommeltje worden.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, houdt alles op één plek en geeft je meer vrijheid met Whiteboards om te brainstormen, ClickUp Brain om prompts te verfijnen en Docs om feedback te organiseren.

Geweldige kunst verdient een geweldige werkstroom. Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✅