Word een meester in AI Canvas: essentiële Midjourney-promptvoorbeelden voor kunstenaars en ontwerpers

Het creëren van verbluffende beelden was nog nooit zo eenvoudig. Met AI-kunstgeneratoren zoals Midjourney kan vrijwel iedereen binnen enkele seconden prachtige digitale kunst maken. Als kunstenaar heb je waarschijnlijk ook het potentieel van AI om je werk te verbeteren opgemerkt.

Maar om het potentieel van deze AI-tools echt ten volle te benutten, moet je nog een andere kunst onder de knie krijgen: het creëren van de perfecte prompt.

Midjourney (en andere AI-kunstmakers) werkt met prompts: korte tekstfragmenten die de AI begeleiden bij het genereren van een gewenst beeld. Deze Midjourney-prompts fungeren als instructies en voeden de enorme database met visuele informatie van de AI om uw woorden te vertalen naar een gedetailleerde illustratie.

Door de kunst van het maken van een afbeeldingsprompt onder de knie te krijgen, kun je een enorme array aan beelden tevoorschijn toveren, van uiterst gedetailleerde fotorealistische landschappen tot ultrarealistische fantastische wezens.

Deze gids helpt je op weg met AI-aangedreven digitale kunst met de beste Midjourney-prompts.

De basisprincipes van Midjourney-prompts

Generatieve AI, de technologie achter Midjourney, blinkt uit in het creëren van nieuwe content op basis van bestaande gegevens. Wanneer je een prompt invoert, analyseert de AI de woorden waaruit die prompt bestaat, doorzoekt een enorme bibliotheek met artistieke stijlen, vormen, kleuren en texturen, en voegt deze elementen samen tot een samenhangend beeld dat aansluit bij jouw creatieve visie.

Hoe preciezer je opdracht, hoe gerichter de AI gaat zoeken, met als resultaat een uiteindelijke afbeelding die echt jouw artistieke intentie weerspiegelt.

Hoe maak je hoogwaardige prompts? Onze lijst met 35 voorbeelden van prompts kan als inspiratie dienen.

35 voorbeelden van Midjourney-prompts

Met deze gevarieerde selectie van voorbeelden, ingedeeld op artistieke stijl, leer je hoe je Midjourney-prompts schrijft en verfijnt. Laten we ze eens bekijken:

Kubisme: geometrische vormen verkennen

Kubisme is een kunststijl die wordt gekenmerkt door abstracte vormen en gefragmenteerde vormen.

Deze revolutionaire benadering werd in 1907-1908 geïntroduceerd door onder meer Pablo Picasso en Georges Braque en komt het best tot uiting in hun werken Les Demoiselles d'Avignon, Meisje met mandoline, Fles en vissen en Man met gitaar.

De volgende voorbeelden van Midjourney-prompts kunnen je helpen bij het maken van je eigen kubistische digitale kunst:

Een moderne woonkamer weergegeven in de gefragmenteerde stijl van het kubisme, met geometrische vormen en overlappende vlakken in levendige kleuren Een kubistisch monochroom stilleven met een schaal fruit, met de nadruk op vervormde perspectieven en nauwkeurige vlakke lijndetails Een majestueus stadsgezicht in kubistische stijl, dat de dynamiek van het stadsleven weergeeft in een stemmige, mistige omgeving

Maak een kubistisch portret van een vrouw in dramatische belichting, geïnspireerd door het werk van Georges Braque Hyperrealistisch olieverfschilderij van een muziekinstrument, opgedeeld in geometrische vormen met levendige kleuren, dat doet denken aan synthetisch kubisme

Art Deco: de glamour van het verleden vastleggen

In schril contrast met de gefragmenteerde vormen van het kubisme omarmde art deco een glamoureuze en gestroomlijnde esthetiek. Deze invloedrijke kunststijl ontstond in de jaren twintig, bloeide in de jaren dertig en vierde de moderniteit.

Art Deco was niet bang voor luxe en omarmde rijke texturen en motieven geïnspireerd door oude culturen zoals Egypte en zigzaglijnen uit het machinetijdperk. Het was in wezen een beweging in decoratieve kunststijlen en een architectonisch concept in Europa en de Verenigde Staten.

Hier zijn een paar AI-kunstprompts die je kunt gebruiken om digitale kunst te genereren die is geïnspireerd op een Art Deco-schilderij:

Een glamoureuze art-decoposter voor een fictieve Broadway-show, met een mooie jonge vrouw gehuld in de plooien van een vloeiende jurk

Een fotorealistisch Art Deco-schilderij van een wolkenkrabber badend in het gouden licht van de zonsondergang, met geometrische accenten en ingewikkelde details

Een luxe, minimalistische kamer in art-decostijl met strakke meubels, Chrome-accenten en een fotorealistisch geometrisch tapijt Maak een mode-illustratie van een vrouw in een vloeiende Art Deco-jurk versierd met gedurfde geometrische patronen en ingewikkelde details in dramatische belichting

3. Retrogames: spelen met pixels

Retrogames hebben, in tegenstelling tot de geavanceerde graphics van een moderne ruimte, een bepaalde charme door hun pixelachtige eenvoud. Ze roepen nostalgie op door ons te herinneren aan de gouden eeuw van arcade-kasten en thuisconsoles uit de jaren 80 en het 16-bit-tijdperk.

Het ontwerp en de kunststijl worden gekenmerkt door kleurrijke achtergronden, iconische tekens zoals Mario, eenvoudige maar pakkende soundtracks en andere nostalgische elementen. Ze dragen de sentimentele waarde van jeugdherinneringen en vertegenwoordigen een eenvoudiger tijdperk in gaming.

Om beelden in deze kunststijl te genereren, kun je spelen met Midjourney-prompts zoals:

Een pixel art platformgame met een dappere held die vecht tegen een vuurspuwende draak Een racegame in retrostijl met pixelauto's die door een neonverlicht stadslandschap racen

Een kleurrijk pixelkunstportret van een klassiek videogameteken met een gedetailleerd harnas Een gepixeld portret van een iconisch retro gameteken zoals Mario of Pac-Man in verbluffende details Retro-stijl sportspelposter met een pixelated atleet in een dynamische pose op rotsachtig en zanderig terrein

8-bit weergave van een beroemde bezienswaardigheid, zoals de Eiffeltoren of de Chinese Muur, met een regenboogkleurige vlinder die wegvliegt

Cyberpunk: een toekomst gedomineerd door technologie

Cyberpunk is een subgenre van sciencefiction dat zich afspeelt in een duistere toekomst die gekenmerkt wordt door technologische vooruitgang en maatschappelijk verval.

Het is een genre dat rijk is aan thema's. Het verkent de menselijke kosten van voortgang, de strijd om identiteit in een wereld die geobsedeerd is door modificatie, en de strijd om een sprankje menselijkheid te behouden in een samenleving die op instorten staat.

Stel je eens voor hoe de grenzen tussen mens en machine vervagen wanneer je Midjourney-prompts rond dit thema maakt:

Een drukke cyberpunk-straatmarkt verlicht door holografische advertenties en flikkerende neonreclames Een eenzame cyborg-krijger kijkt uit over een uitgestrekt cyberpunk-stadslandschap gehuld in smog en kunstlicht in een gedetailleerde en complexe omgeving Een hightech portret van een cyberpunk hacker met gloeiende implantaten en een digitale interface geprojecteerd in zijn ogen, kijkend naar een regenboogkleurige vlinder in vlucht Een cybernetisch verbeterde straatverkoper die gloeiende eten en drinken verkoopt, gesneden in ingewikkeld filigraan metaalontwerp en tentoongesteld in natuurlijk licht

Ultradetailleerde geometrische wolkenkrabber in de stijl van het Chrysler Building, met gedetailleerde acrylverf op Chrome en metallic accenten

Surrealisme: de werkelijkheid tarten met droomlandschappen

Het surrealisme was een artistieke en culturele beweging die ontstond uit de as van de Eerste Wereldoorlog. Surrealisten wilden, in tegenstelling tot hun kubistische tegenhangers die de werkelijkheid fragmenteerden, de kracht van het onderbewuste ontsluiten.

Stel je voor: smeltende klokken verspreid over een dorre landschap, zoals afgebeeld door Salvador Dalí, of figuren met bolhoeden die raadselachtige gezichten verbergen, met dank aan René Magritte.

Hun werken vermengen het onlogische met het vertrouwde en plaatsen alledaagse objecten vaak in fantastische settings. Denk aan een vleugelpiano waar veren uit groeien of een kreeft die op een telefoon zit – deze juxtaposities dagen onze perceptie van de werkelijkheid uit en prikkelen de verbeelding.

Gebruik deze Midjourney-prompts als basis voor het bedenken van ideeën:

Een smeltende klok gedrapeerd over een kale boomtak tegen een helderblauwe lucht met een prachtige fantasievlinder aan de horizon van een gedetailleerde en ingewikkelde omgeving Een schaakbord waarop de stukken fantastische wezens zijn die een epische strijd leveren tegen hyperrealistische glazen bloemen in een strakke en moderne ruimte Een ultradetailleerde vleugelpiano waarvan de sleutels zijn vervangen door watervallen die in een enorme oceaan van een spectaculaire kleine wereld stromen Maak een scène geïnspireerd door René Magritte, met een figuur met een bolhoed en een verborgen gezicht die voor een gebogen gevel staat Schilder in de stijl van Salvador Dalí een droomlandschap met smeltende klokken verspreid over een kaal landschap met ingewikkelde, ultradetails

Steampunk: een wereld vol tandwielen en stoomkracht in beeld

Dit subgenre van sciencefiction is niet je typische visie op de toekomst. Steampunk geeft een nieuwe invulling aan het verleden, met name het Victoriaanse tijdperk en het Amerikaanse Wilde Westen, maar dan met een fantastische twist. Het bevat een retro-futuristische esthetiek die is geïnspireerd op 19e-eeuwse industriële stoommachines.

Steampunk gaat echter niet alleen om esthetiek. Het is een wereld vol avontuur en innovatie, waar het verleden en de toekomst samenkomen in een glorieus schouwspel van messing, stoom en grenzeloze verbeeldingskracht.

Je Midjourney-prompts voor digitale steampunk-kunst kunnen het volgende nabootsen:

Een prachtig steampunk luchtschip dat door de clouds zweeft, aangedreven door ultradetailleerde koperen zuigers en stoommachines met nauwkeurige, vlakke details Een drukke steampunkmarkt vol met apparaten en uitvindingen die worden aangedreven door tandwielen en stoom Een stoïcijns portret van een steampunk-uitvinder met een mechanische arm en een veiligheidsbril, starend naar zijn nieuwste creatie

Stel je een kolossale stoomtram voor die door een met smog gevuld Victoriaans stadslandschap rijdt Ontwerp een bruisend steampunk straatbeeld met automatische uurwerken, paardloze rijtuigen en gasverlichting Maak een landschapsfoto van een ontdekkingsreiziger met een hoge hoed en een bril die zich in een gigantische stoomwagen in een verloren stad waagt

Gelaagd papier: experimenteren met texturen

Gelaagde papierkunst is een fascinerende creatieve techniek die tweedimensionale ontwerpen tot leven brengt. Het creëert diepte en dimensie en transformeert plat papier in fascinerende kunstwerken.

Door vormen strategisch uit te snijden en ze op een iets verschoven manier over elkaar te leggen, kunnen kunstenaars verbluffende licht- en schaduweffecten creëren. Denk aan een delicate vlinder waarvan de vleugels lijken te fladderen in de wind, wat wordt bereikt door steeds kleinere uitsnijdingen over elkaar te leggen.

Geïnspireerd door deze beginnersvriendelijke kunst- en ambachtelijke stijl kun je Midjourney vragen om digitale beelden te creëren, zoals:

Een levendig portret samengesteld uit gelaagde papieren uitsnijdingen in contrasterende kleuren en texturen in een gebogen gevel Een grillig landschap gemaakt van stukjes papier met textuur, met glooiende heuvels en een werkstroom

Een gelaagd papieren kunstwerk van een bloem, waarbij elk bloemblad een andere tint rood heeft, geplaatst in een huis in houtbewerkingsstijl Een majestueus bergbereik met behulp van getextureerd papier om ruwe rotsen en gladde sneeuw weer te geven, ideaal voor een moderne ruimte

Effectieve Midjourney-prompts maken

De sleutel tot het maken van effectieve Midjourney-prompts ligt in het gebruik van de geavanceerde mogelijkheden:

Referentie-URL's

Je kunt URL's in je prompts opnemen om naar specifieke afbeeldingen te verwijzen ter inspiratie. Dit helpt de AI om een specifieke stijl, compositie of onderwerp te vinden.

Stel dat je een afbeelding wilt met de dromerige kwaliteit van een schilderij van Salvador Dali. In je prompt kun je een URL naar een meesterwerk van Dali opnemen.

Midjourney analyseert vervolgens de kleuren, vormen en algehele surrealistische sfeer van het werk van Dali en gebruikt dat als basis voor je gegenereerde afbeelding.

Parameters

Met parameters kun je aspecten zoals stijl, kleurenpalet en compositie in je afbeelding nauwkeurig afstemmen.

Door '–' toe te voegen aan het einde van je prompt, kun je met parameters aspecten specificeren zoals de beeldverhouding (bijv. '–ar 16:9' voor breedbeeld) of de artistieke stijl (bijv. '–style anime').

Stijl: Met deze parameter kun je direct een artistieke stijl specificeren op basis van de naam. Bijvoorbeeld: –style baroque geeft Midjourney de opdracht om een afbeelding in barokstijl te genereren. Een lijst met compatibele artistieke stijlen vind je hier

Beeldverhouding: Met de parameter –ar of –aspect kun je de verhoudingen van je afbeelding bepalen. Een waarde van 1:1 levert een vierkante afbeelding op, terwijl 2:1 een liggende afbeelding oplevert

De sleutel tot het maken van effectieve Midjourney-prompts ligt in het gebruik van nauwkeurige taal. Hoe specifieker je bent, hoe beter de AI je visie kan begrijpen en vertalen naar een afbeelding.

Kies specifieke adjectieven en details om de AI in de gewenste richting te sturen. Probeer bijvoorbeeld in plaats van 'een kat' eens 'een pluizige roodharige kat die opgerold op de vensterbank ligt'

Diffusiemodel

Midjourney maakt ook gebruik van een diffusiemodel, een krachtige AI-techniek die wordt gebruikt om nieuwe gegevens te genereren, vaak in de vorm van afbeeldingen of tekst, die sterk lijken op gegevens uit de echte wereld.

Hier volgt een korte uitleg van hoe het werkt:

Stel je voor dat je een duidelijk beeld hebt. Een diffusiemodel werkt door geleidelijk ruis aan dat beeld toe te voegen totdat het niet meer van ruis te onderscheiden is. Vervolgens leert het model dit proces om te keren, waarbij het ruisbeeld stap voor stap weer in een duidelijk beeld wordt omgezet.

Je kunt experimenteren met formuleringen en details om het diffusiemodel naar het gewenste resultaat te sturen.

Begin met een breed concept en voeg vervolgens details toe in volgende prompts.

Je kunt bijvoorbeeld beginnen met 'een landschap in aquarel' en vervolgens prompts invoeren als 'met besneeuwde bergen op de achtergrond' en 'een kronkelende rivier die door een weelderige vallei stroomt in een sfeervolle mistige omgeving'

Feedback en iteraties

Neem geen genoegen met het eerste resultaat. Verfijn je prompts op basis van de gegenereerde beelden, zodat het model dichter bij je visie komt. Midjourney maakt variaties op je prompts mogelijk, dus experimenteer en heb plezier!

Gebruik tijdens het generatieproces de knoppen van Midjourney om aan te geven welke variaties je wel of niet mooi vindt. Dit leidt het model naar het door jou gewenste resultaat

De prompts van Midjourney stellen ontwerpers in staat om talloze creatieve mogelijkheden te verkennen, snel ontwerpiteraties te genereren en creatieve blokkades te overwinnen.

De veelzijdigheid en functionaliteit van Midjourney-prompts zijn werkelijk opmerkelijk. Of je nu een doorgewinterde ontwerper bent of een complete beginner, Midjourney biedt een uniek platform om met je creativiteit te spelen en je visuele ideeën tot leven te brengen.

Naast Midjourney kunnen AI-ontwerptools zoals ClickUp Brain uw ontwerpwerkstroom verder verbeteren en u de vrijheid geven om u te concentreren op strategische aspecten van het creatieve proces.

Hier zijn een paar tips om uw ontwerpwerkstroom te verbeteren met ClickUp:

Gebruik ClickUp Brain als uw persoonlijke designassistent . Snel even de spelling in uw ontwerpnotities controleren? Dat kan. De perfecte e-mail naar een client opstellen? De AI-aangedreven snelle antwoorden stellen conceptberichten op die altijd de juiste toon raken

Vervang saaie stijlgidsen en beschrijvingen van onderdelen door de analyse van ontwerpelementen van ClickUp Brain, die in een handomdraai uitgebreide documentatie genereert. Zorg voor consistentie in het ontwerp van verschillende projecten en werk naadloos samen met ontwikkelaars

Genereer design persona's, componenten, gebruikersreizen, creatieve briefings en meer met ClickUp Brain

Krijg snel inspiratie voor ontwerpen door de AI te vragen om creatieve ideeën te bedenken. Je kunt ook brainstormsjablonen gebruiken om dit verder te stroomlijnen

Beheer uw ontwerpprojecten op één platform— ClickUp's software voor projectmanagement voor ontwerpers . Stem uw ontwerpprojecten af op de algemene doelen van uw team. Houd de voortgang bij en vier mijlpalen om iedereen gemotiveerd te houden

Werk samen, organiseer en beheer ontwerpprojecten op ClickUp Whiteboards

vervang eindeloze e-mailthreads door directe feedback in realtime. Gebruik Elimineer de app-overload enin realtime. Gebruik ClickUp Whiteboards om samen ontwerpen uit te werken, er direct aantekeningen op te maken, feedbackloops te stroomlijnen en iedereen op dezelfde pagina te houden. Dit maakt het ook heel eenvoudig om ontwerpen te herzien

Wijs taken toe, deel bestanden en tag teamleden met gemak. Real-time updates zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte blijft, wat een cultuur van gedeeld eigendom en verantwoordelijkheid bevordert

Breek complexe ontwerpprojecten op in beheersbare taken die u aan uw team kunt toewijzen op het ClickUp Design Project Management-platform

Beheer projecten op jouw manier . Of je nu een fervent lijstjesmaker bent of een visueel denker die dol is op Kanban-borden, ClickUp past zich aan jouw proces aan

Gebruik sjablonen voor moodboards om je ideeën te ordenen en het creatieve proces te versnellen

De kunst van het prompten onder de knie krijgen

Door de kunst van het prompt crafting onder de knie te krijgen, kunt u een wereld van artistieke verkenning betreden en uw ontwerpprojecten van goed naar geweldig transformeren.

Vergeet niet dat experimenteren de sleutel is!

Wees niet bang om te experimenteren met verschillende voorbeelden van Midjourney-prompts, parameters en referentieafbeeldingen. Met wat oefening ontwikkel je je eigen unieke stijl van prompts, waardoor je AI kunt inzetten als een krachtig hulpmiddel om je creatieve visies tot leven te brengen.

Probeer ClickUp vandaag nog en verbeter je kunstwerken en ontwerpen met behulp van AI.