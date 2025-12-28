Waarom kiezen voor ClickUp in plaats van Asana: een gedetailleerde vergelijking

Je mist een deadline, niet omdat het team niet werkte, maar omdat niemand de vraag kon beantwoorden die er echt toe doet: Hoe lang duurt het werk en wat staat er vervolgens op het spel?

Dat is waar Asana tekortschiet voor groeiende teams. Zodra je cross-functionele projecten, meerdere eigenaren en reële rapportageverwachtingen toevoegt, moet je add-ons en statusupdates aan elkaar knopen om basiszichtbaarheid te krijgen.

In deze gids leggen we uit waarom teams Asana ontgroeien, wat ClickUp anders doet en hoe je kunt overstappen zonder je hele systeem opnieuw op te bouwen.

ClickUp vs. Asana: gedetailleerde vergelijking van functies

Hier is een vergelijking van de functies van ClickUp en Asana om je te helpen snel een beslissing te nemen. Als je belang hecht aan tijdsregistratie, dashboards, aangepaste instellingen en gekoppelde documentatie, worden de verschillen al snel duidelijk:

Functie <3>ClickUp Asana Taakweergaven Lijst, bord, kalender, tijdlijn, gantt, werklast, mindmap, Whiteboard, formulieren Lijst, bord, kalender, tijdlijn Aanpasbaarheid Zeer aanpasbaar: statussen, velden, dashboards, weergaven, automatiseringen Meer gestructureerde installatie; aangepaste instellingen zijn mogelijk, maar doorgaans minder flexibel op elk niveau. Automatisering Automatisering in ruimte, map, lijst + AI-ondersteunde installatie Regels en werkstroomautomatisering; AI Studio ondersteunt AI-aangedreven werkstroomstappen ( help.asana.com Sjablonen Geavanceerde, opnieuw toewijsbare sjablonen (datumverschuiving, automatisering) Asana-sjablonen beschikbaar, over het algemeen minder "remap-intensief" Documenten en wiki's Ingebouwde document-editor (ClickUp Docs) met een nauwkeurige verbinding met taken Projectbeschrijvingen en documenten worden ondersteund, maar het is minder een volledig "wiki + uitvoering"-systeem. Whiteboards en diagrammen Native Whiteboards + zet ideeën om in taken Geen native Whiteboard Taakrelaties Relateer en koppel taken binnen de werkruimte; rollups Afhankelijkheden worden ondersteund; relationele modellering tussen verschillende werkschappen is met een limiet beperkt. Afhankelijkheden Ja, met visuele mapping Ja Tijdsregistratie Native tijdsregistratie, handmatige tijdsregistratie, rapportage Tijdsregistratie is afhankelijk van het plan/de installatie, en veel teams gebruiken nog steeds add-ons. Geavanceerde rapportage Aangepaste dashboards, werklast, diepgaandere rapportage Rapportage en dashboards zijn beschikbaar; de diepgang hangt af van het abonnement en de configuratie. Samenwerking in de app ClickUp Chat + opmerkingen + samenwerking in documenten Opmerkingen en projectgesprekken AI-mogelijkheden Brain + BrainGPT (Talk-to-Text) + Autopilot Agents + Super Agents voor proactieve uitvoering van tekst Asana AI + AI Studio voor het bouwen van AI-ondersteunde werkstroomen Toestemming en veiligheid Gedetailleerde toestemmingen + gastcontroles Roltoestemmingen, beheerderscontroles Mobiele apps iOS, Android iOS, Android Gratis abonnement met waarde Brede reeks functies; sterke diepgang, zelfs gratis Meer beperkingen naarmate de behoeften toenemen Prijzen Vaak kosteneffectiever bij vergelijkbare diepgang (vooral als je opschaalt) Kan duur worden naarmate de grootte van het team toeneemt en er meer functies nodig zijn.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waarom teams Asana ontgroeien

Asana is een populair platform voor werkbeheer voor taak- en projectcoördinatie. Maar teams groeien er vaak op drie voorspelbare punten uit:

Asana is een populair platform voor werkbeheer voor taak- en projectcoördinatie. Maar teams groeien er vaak op drie voorspelbare punten uit:

1) Zichtbaarheid breekt op schaal

Complexe projecten verlopen niet altijd vlekkeloos, waardoor het moeilijk is om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt binnen teams.

Rapportage blijft oppervlakkig wanneer je teamoverschrijdende dashboards en echte inzichten nodig hebt.

2) De structuur wordt rigide

Projecten die aan één team zijn gekoppeld, maken matrixwerk lastig.

Asana ondersteunt startdata + deadlines. Extra data (lancering, beoordeling, overdracht) betekenen meestal aangepaste velden en conventies, maar het is geen "één datumveld".

3) Uitvoering verandert in workarounds

Zoek- en organisatieproblemen zorgen ervoor dat mensen terugvallen op e-mail, spreadsheets en het zoeken naar informatie.

De automatiseringen zijn niet goed schaalbaar over subtaaken en projecten heen.

Waarom stappen teams eigenlijk over? De meesten verlaten Asana niet omdat het 'slecht' is. Ze vertrekken omdat ze tijdsregistratie, uitgebreidere rapportage en flexibele structuren nodig hebben zonder extra tools toe te voegen. Dat is waar ClickUp scoort.

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over zijn ervaring met Asana in vergelijking met ClickUp:

Ik heb beide ongeveer een jaar geleden geëvalueerd voordat we voor ClickUp kozen. Mijn mening is dat ClickUp een soort Asana op steroïden is. Het heeft veel meer functies. Veel randgevallen waarbij je vaak denkt "Hmm, ik vraag me af of ik..." lijken in Asana niet mogelijk te zijn, maar in ClickUp wel. Het grootste probleem waar ik altijd mee worstelde in Asana was dat taken maar op één plek konden staan. Dit maakte het moeilijk om dingen te vinden, vooral wanneer ruimtes gematrixeerd konden zijn – zowel functioneel als projectgebaseerd. Bijvoorbeeld: Project A heeft een ruimte en Marketing heeft een ruimte. Waar staat een marketingtaak voor Project A?

Ik heb beide ongeveer een jaar geleden geëvalueerd voordat we voor ClickUp kozen. Mijn mening is dat ClickUp een soort Asana op steroïden is. Het heeft veel meer functies. Veel randgevallen waarbij je vaak denkt "Hmm, ik vraag me af of ik..." lijken in Asana niet mogelijk te zijn, maar in ClickUp wel. Het grootste probleem waar ik altijd mee worstelde in Asana was dat taken maar op één plek konden staan. Dit maakte het moeilijk om dingen te vinden, vooral wanneer ruimtes gematrixeerd konden zijn – zowel functioneel als projectgebaseerd. Bijvoorbeeld: Project A heeft een ruimte en Marketing heeft een ruimte. Waar staat een marketingtaak voor Project A?

Wat verandert er als je overstapt van Asana naar ClickUp?

Als je ClickUp en Asana met elkaar vergelijkt, ben je waarschijnlijk niet op zoek naar 'meer functies'. Je probeert een einde te maken aan werkversnippering: taken staan in de ene tool, documenten staan ergens anders, rapportages staan in spreadsheets en updates raken begraven in chats.

ClickUp is ontwikkeld om dat op te lossen door te fungeren als een geconvergeerde AI-werkruimte: taken, documenten, dashboards, automatiseringen en samenwerking zijn ondergebracht in één systeem, en AI verbindt de context tussen al deze onderdelen.

Zo besteed je minder tijd aan het bijhouden van de status en meer tijd aan het uitvoeren van je werk.

Vervolgens geven we 10 praktische redenen waarom teams ClickUp verkiezen boven Asana, van native tijdsregistratie tot AI-aangedreven werkstroomprocessen die handmatige coördinatie verminderen.

ClickUp voor projectmanagement brengt projecten, kennis en teamchat samen in één werkruimte, met AI die je helpt context te vinden, updates samen te vatten en het werk op gang te houden.

ClickUp vs. Asana: 10 redenen waarom teams overstappen (en hoe je snel kunt migreren)

Waarom zou je overstappen van Asana? Laten we eens kijken naar tien redenen waarom teams ClickUp verkiezen boven Asana.

ClickUp maakt een einde aan het beheren van verschillende apps door je een uniforme werkruimte te bieden waar je alles kunt beheren: taken, doelen, documenten, gesprekken, tijdlijnen en meer.

ClickUp-dashboards zijn aanpasbare controlecentra die zichtbaarheid bieden in elke hoek van je werkruimte.

Stel dat je een projectmanager bent met meerdere klantleveringen. Je overzicht van klantleveringen bevat een voortgangsbalk voor elke klant, geregistreerde uren voor elk team ten opzichte van de begrote tijd en een lijst met risicovolle of achterstallige items.

U kunt uw gegevens in realtime visualiseren en analyseren, allemaal op één plek. Elk dashboard is opgebouwd uit verplaatsbare, aanpasbare kaarten die de informatie weergeven die het belangrijkst is voor uw werkstroom. Hier zijn enkele voorbeelden:

Voortgangsbalkjes voor projecten

Takenlijsten gefilterd op toegewezen persoon, tag of prioriteit

Rapporten voor tijdsregistratie

Burndown-grafieken

KPI's en voortgang van mijlpalen

Integraties van externe tools zoals Google Spreadsheets, YouTube of Tableau

Je kunt ze helemaal zelf maken of kant-en-klare sjablonen gebruiken. Personaliseer ze vervolgens met filters en instellingen om precies de gegevens te selecteren die je nodig hebt uit specifieke mappen, lijsten, tijdframes of leden van je team.

🚨 Project Panic Knop: Het bagagesysteem van 560 miljoen dollar op Denver Airport had 16 maanden vertraging. Waarom? Geen coördinatie, gescheiden teams en geen gedeelde tijdlijn. ClickUp-oplossing: Dankzij de Gantt-grafiekweergave en aangepaste statussen voor Taaken van ClickUp zou de voortgang (of het gebrek daaraan) al lang voordat het misging duidelijk zijn geweest.

2. Ontgrendel aangepaste aanpassingsmogelijkheden van het volgende niveau

Wanneer je taken meer nodig hebt dan alleen een lijst, biedt ClickUp geavanceerd taakbeheer en flexibele weergaven.

Elke ClickUp-taak bevat gedetailleerde informatie, waaronder toegewezen personen, start- en deadline's, tijdsinschattingen, prioriteiten, subtaaken, bestanden en aangepaste velden.

Stel dat je een teamleider bent die een marketingcampagne beheert. Je kunt taken toewijzen aan verschillende leden, een blogdeadline markeren als 'Urgent' en een aangepast veld voor 'Kanaal' toevoegen. Maak subtaaken aan of gebruik checklistitems voor goedkeuringen van leveranciers of creatieve revisies.

Je kunt taken ook filteren, groeperen en sorteren zodat ze bij elke werkstroom passen.

Aanvullende taken zijn aanpasbare ClickUp-weergaven, een reden waarom veel teams tools zoals Asana ontgroeien. Je kunt schakelen tussen een klassieke lijstweergave voor gedetailleerde planning, een bordweergave voor Kanban-werkstroomen of een Gantt-weergave voor het beheren van tijdlijnen en afhankelijkheden.

Er is ook een kalender, tabel, tijdlijn, werklast, mindmap en zelfs een formulierweergave, elk bedoeld voor verschillende behoeften.

Een softwareontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld de bordweergave gebruiken om sprints te beheren en tijdens de planning overschakelen naar de gantt-weergave om de releasetijdlijnen tussen teams op elkaar af te stemmen.

En voor teams die met klanten of belanghebbenden werken, voegt Whitelabeling in ClickUp (beschikbaar in het Enterprise-abonnement) een extra laag professionaliteit toe.

Je kunt je ClickUp-domein aanpassen (bijv. projecten.jouwbedrijf.com), je logo uploaden, merkkleuren toepassen en zelfs het uiterlijk van gedeelde dashboards en openbare documenten aanpassen.

Wat echte gebruikers zeggen na de overstap:

Ik heb bijna alles geprobeerd: Asana, Notion (bijna twee jaar gebruikt), Trello, Rock. dus, ClickUp enz. En uiteindelijk heb ik besloten om ClickUp te gebruiken. Zoals iemand anders al zei, is het Asana op steroïden... aangezien ik Notion gebruikte, zou ik zeggen dat het Notion op steroïden is. De hoeveelheid dingen die je kunt doen is waanzinnig. Telkens als ik iets aangepast wilde doen, liep ik bij Notion en Asana tegen een muur aan, maar ClickUp kon bijna alles doen wat ik wilde voor mijn videomarketingbureau. Ook de ondersteuning is geweldig en ze werken constant aan het verbeteren van het platform. Ik heb nog nooit een bedrijf gezien dat zo toegewijd is om zo snel zoveel functies uit te brengen. Ze luisteren ook constant naar verzoeken van klanten en implementeren die in hoog tempo. Het wordt elke maand gewoon beter en beter...

Ik heb bijna alles geprobeerd: Asana, Notion (bijna twee jaar gebruikt), Trello, Rock. dus, ClickUp enz. En uiteindelijk heb ik besloten om ClickUp te gebruiken. Zoals iemand anders al zei, is het Asana op steroïden... aangezien ik Notion gebruikte, zou ik zeggen dat het Notion op steroïden is. De hoeveelheid dingen die je kunt doen is waanzinnig. Telkens als ik iets aangepast wilde doen, liep ik bij Notion en Asana tegen een muur aan, maar ClickUp kon bijna alles doen wat ik wilde voor mijn videomarketingbureau. Ook de ondersteuning is geweldig en ze werken constant aan het verbeteren van het platform. Ik heb nog nooit een bedrijf gezien dat zo toegewijd is om zo snel zoveel functies uit te brengen. Ze luisteren ook constant naar verzoeken van klanten en implementeren die in hoog tempo. Het wordt elke maand gewoon beter en beter...

3. Stroomlijn werkstroomen met ingebouwde tijdsregistratie

ClickUp Tijdsregistratie is een uitgebreide oplossing waarmee je de tijd die aan taken en projecten wordt besteed, kunt monitoren, analyseren, optimaliseren en bijhouden. De functie is toegankelijk via desktop, mobiel of web en bevat een gratis Chrome-extensie voor extra gemak.

In Asana zijn teams vaak afhankelijk van add-ons of tools van derden voor tijdsregistratie en urenregistratie. ClickUp bevat native tijdsregistratie, zodat rapportage op dezelfde plek blijft als uitvoering.

Elke invoer kan direct aan een specifieke Taak worden gekoppeld, waardoor teams verantwoordelijkheid kunnen houden voor alle deliverables. Bovendien kunt u timers in realtime starten en stoppen of uren handmatig registreren, ideaal voor zowel reactieve als reflectieve werkstijlen.

Van een X-gebruiker:

Ik heb net @ClickUp_app ontdekt en wauw, wat is dat krachtig! Vaarwel Asana, vaarwel Toggl, hallo productiviteit!

Ik heb net @ClickUp_app ontdekt en wauw, wat is dat krachtig! Vaarwel Asana, vaarwel Toggl, hallo productiviteit!

Vergeten om gisteren je tijd bij te houden? Geen probleem. Zet je invoer gewoon op een eerdere datum of pas deze toe op een specifiek bereik. Je kunt je tijdinvoer zelfs voorzien van aantekeningen, tags en factureerbare indicatoren om ze meer context te geven.

Roll-up rapportage zorgt ervoor dat de tijd die op subtaakniveau wordt geregistreerd, automatisch wordt weergegeven op het bovenliggende niveau.

Stel bijvoorbeeld dat uw productlanceringscampagne 10 subtaaken omvat op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en marketing. In dat geval voegt ClickUp de tijd van al die onderdelen samen in het hoofdinitiatief, waardoor u volledig zichtbaarheid krijgt op het gebied van inspanningen en kosten.

📮ClickUp Insight: Terwijl 40% van de werknemers minder dan een uur per week besteedt aan onzichtbare taken op het werk, verliest maar liefst 15% meer dan 5 uur per week, wat neerkomt op 2,5 dag per maand! Deze ogenschijnlijk onbeduidende maar onzichtbare tijdverspilling kan langzaam uw productiviteit ondermijnen. ⏱️ Gebruik de tijdsregistratie en AI-assistent van ClickUp en ontdek precies waar die onzichtbare uren verdwijnen. Lokaliseer inefficiënties, laat AI repetitieve taken automatiseren en win kostbare tijd terug!

4. Haal meer waarde uit onze uitgebreide abonnementen met veel functies

Wat betreft de prijs biedt ClickUp meer waar voor je geld. Veel van de functies zijn standaard inbegrepen in de Free Forever- of Unlimited-abonnementen van ClickUp, zoals tijdsregistratie, het stellen van doelen, aangepaste velden en dashboards. Deze zijn echter beperkt of alleen beschikbaar in de duurdere Premium- en Business-abonnementen van Asana.

Neem bijvoorbeeld aangepaste AI-werkstroomautomatisering als voorbeeld.

In ClickUp kunt u zelfs met betaalde abonnementen uit het middensegment complexe, meerstapswerkstroomen bouwen. In Asana moet u upgraden naar een Business-abonnement om voorwaardelijke logica te kunnen gebruiken. Dit maakt ClickUp ideaal voor bureaus, start-ups en groeiende teams.

5. Zet prioriteiten om in uitvoering zonder extra rapportagewerk

Naarmate teams groeien, is het niet zozeer het creëren van taken dat moeilijk is. Het gaat erom ervoor te zorgen dat het werk dat je team levert ook daadwerkelijk overeenkomt met wat het management deze week belangrijk vindt.

ClickUp maakt dit gemakkelijker omdat je 'strategielaag' direct naast de uitvoering kan staan: documenten voor plannen, taken voor levering, aangepaste velden voor het bijhouden van de voortgang en automatiseringen om de voortgang op gang te houden.

Als je team OKR's hanteert, geweldig, dan kun je die overzichtelijk structureren. Als je dat niet doet, werkt dit nog steeds voor kwartaalprioriteiten, campagnescorecards of teamoverschrijdende initiatieven.

Voorbeeldinstallatie:

Eén initiatiefdocument (het 'wat' en 'waarom')

Belangrijkste deliverables als taken (het 'doen')

Aangepaste velden zoals eigenaar, impact, vertrouwen en mijlpaal

Rollups en formules om de voortgang automatisch te berekenen

Een lichtgewicht dashboard voor wekelijkse check-ins (risicovolle items, blokkades, achterstallig werk)

In plaats van "OKR's in de ene tool en werk in de andere", blijft alles nu met elkaar verbonden en is het bijhouden van voortgang geen aparte taak meer.

6. Automatiseer uw werk, op uw manier

ClickUp-automatisering is ontworpen om druk werk te elimineren, zodat uw teams zich kunnen concentreren op het oplossen van problemen, het bedenken van ideeën en het uitvoeren van impactvolle taken. Met een eenvoudige 'als dit, dan dat'-logica kunt u krachtige automatiseringsregels creëren met behulp van meer dan 50 triggers, acties en voorwaarden.

Stel dat je een contentpijplijn beheert. Telkens wanneer een taak naar 'Klaar voor beoordeling' gaat, kan ClickUp deze automatisch toewijzen aan je editor, de prioriteit wijzigen in 'Hoog' en een tag 'Moet worden beoordeeld' toevoegen.

Bovendien kunt u met de ingebouwde AI projectmanagementautomatisering creëren met behulp van natuurlijke taalprompts! Het enige wat u hoeft te doen is een werkstroom beschrijven, zoals 'Wijs alle bugs met hoge prioriteit in QA toe aan Rebecca en breng de ontwikkelingsleider op de hoogte als ze niet binnen 3 dagen zijn opgelost. '

🚨 Project Panic Knop: Eén slecht implementatiescript kostte Knight Capital in 30 minuten 440 miljoen dollar. Hun ontwikkelteam bracht code live zonder de juiste beoordelingen of zichtbaarheid. ClickUp-oplossing: Met ClickUp's GitHub-integratie + goedkeuringen wordt elke push bijgehouden en gecontroleerd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens de productie.

7. Migreer vanuit Asana met de importtool van ClickUp

Overstappen naar een ander platform voor projectmanagement hoeft niet te betekenen dat je helemaal opnieuw moet beginnen.

Met ClickUp Import kunt u uw Asana-projecten, taken, toegewezen personen en meer heel eenvoudig migreren naar een krachtige werkruimte, met behoud van datakwaliteit en productiviteit.

Stel dat uw marketingteam projecten beheert in Asana, met honderden taken verspreid over verschillende projectmappen. U kunt de importtool van Asana gebruiken om alle relevante informatie over te zetten. U hoeft alleen maar de Asana-projecten toe te wijzen aan ClickUp-ruimtes of -mappen, zodat alles terechtkomt waar uw team het verwacht.

Zit uw team vast in oude routines terwijl de wereld in hoog tempo vooruitgaat? Download het ClickUp Strategic Planning OKRs Handbook voor nieuwe, bruikbare tactieken om teams op afstand op één lijn te brengen en uw doelen te bereiken. Ontdek hoe toonaangevende teams ruis elimineren, zich aanpassen aan veranderende prioriteiten en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kant op blijft gaan, zelfs als ze mijlenver van elkaar verwijderd zijn.

ClickUp integreert samenwerking rechtstreeks in uw werkruimte met krachtige documenten en Whiteboard-functies die synchroon werken met uw taken, tijdlijnen en doelen.

Met ClickUp Docs kunnen teams alles maken, van SOP's en aantekeningen over vergaderingen tot projectvoorstellen en productspecificaties. Maar het is meer dan een documenteditor. Moet je actiepunten toewijzen in een document? Tag gewoon een teamgenoot en maak een taak inline aan. Wil je verwijzen naar een sprintbord of kalender? Voeg het rechtstreeks in het document in.

Je kunt een projectwiki bouwen met interactieve checklists, geneste pagina's en realtime bewerking.

Een productmanager die bijvoorbeeld de volgende releasecyclus uitstippelt, kan ontwerpmateriaal toevoegen, ontwikkelaars vermelden voor feedback en taken koppelen aan de plek waar beslissingen worden genomen.

Bovendien bieden ClickUp Whiteboards een creatieve, visuele ruimte om te brainstormen, gebruikersreizen in kaart te brengen en samen werkstroomen te bouwen.

Stel je voor: je UX-team brengt een werkstroom in kaart op het Whiteboard, zet sticky notes direct om in taken en wijst deze tijdens de vergadering toe. Met realtime samenwerking, cursortracking en AI-aangedreven visuals is het een virtuele vergaderruimte die verbonden blijft met de uitvoering.

ClickUp Brain kan rechtstreeks in Whiteboards afbeeldingen genereren, waardoor teams ideeën, mockups en werkstroomen ter plekke kunnen visualiseren. Met ClickUp Brain of ClickUp BrainGPT kunt u een visueel concept beschrijven en dit direct omzetten in een afbeelding zonder van tool te wisselen. Exemplaar van een prompt: 'Maak een visuele afbeelding van een half opgegeten donut. ' Genereer afbeeldingen binnen Whiteboards met ClickUp Brain

9. Gebruik AI die gesprekken omzet in uitvoering (niet alleen samenvattingen)

De meeste projecttools hebben tegenwoordig AI die updates kan samenvatten, aantekeningen kan herschrijven en content kan opstellen. Asana inbegrepen.

Het voordeel van ClickUp is wat er daarna gebeurt.

Met ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT plus Super Agents kun je discussies automatisch omzetten in gerouteerd werk, zonder dat iemand handmatig chats naar Taaken hoeft te vertalen.

Op hoog niveau is de AI-stack van ClickUp gebaseerd op drie dingen:

ClickUp Brain: AI die tijdens het werk vragen over je werk kan beantwoorden, content kan genereren, threads kan samenvatten en rommelige informatie kan omzetten in gestructureerde uitvoering.

ClickUp BrainGPT + Talk-to-Text: snellere, handsfree interactie, zodat je werk kunt vastleggen en uitvoeren zonder te stoppen met wat je aan het doen bent.

Superagenten: agenten die uw werkruimte kunnen monitoren, reageren en actie ondernemen, zodat planning automatisch wordt omgezet in uitvoering.

A. Krijg antwoorden op basis van uw daadwerkelijke werk, niet op basis van algemene AI-output.

In plaats van AI te vragen om te 'raden', is ClickUp Brain ontworpen om informatie uit uw werkruimtecontext te halen. Dus als iemand vraagt: 'Wat is de laatste status met betrekking tot het herontwerp van de website voor het derde kwartaal?', hoeft u niet te zoeken in taken, documenten en opmerkingen. Brain kan de echte update, eigenaren en blokkades weergeven op basis van wat er in de werkruimte staat.

Stel dat uw marketingteam net een brainstormsessie van 45 minuten heeft afgerond over de lancering van een nieuw product. Gebruik ClickUp AI om direct een gepolijste lanceringsbriefing te genereren. Deze vat de belangrijkste campagne-ideeën samen, wijst actiepunten toe en stelt zelfs e-mailteksten of social media-berichten op.

Bovendien hoef je niet langer tussen tools te schakelen om een taak van concept tot voltooiing te brengen. Maak content met ClickUp Brain, sla deze op in ClickUp Docs en werk samen met je team via ClickUp Chat of wijs de taak eenvoudig toe aan iemand met ClickUp-taaken.

B. BrainGPT + Talk-to-Text voor snellere, soepele uitvoering

Dit is het onderdeel dat gedrag verandert. Met ClickUp BrainGPT en Talk-to-Text kunt u een verzoek uitspreken, zoals:

"Maak een overzicht van alle achterstallige taken voor Marketing en stel een follow-upbericht op voor elke eigenaar."

... en krijg output die je direct kunt omzetten in taken, documenten of updates, zonder een heel boek te hoeven typen. Dit is vooral handig tijdens stand-ups, tijdens het woon-werkverkeer of wanneer je met 12 tabbladen en een afnemende aandachtsspanne jongleert.

C. Super Agents: de upgrade die een einde maakt aan het 'babysitten' van werkstroomen

Dit is waar ClickUp verder gaat dan een gewone AI-assistent.

Autopilot Agents kunnen worden ingesteld om namens u werk te doen binnen ClickUp, op basis van wat er gebeurt in taken, documenten en chat. Vervolgens gaan Super Agents nog een stap verder door te fungeren als gespecialiseerde rollen (denk aan: projectcoördinator, operationeel partner, intake-triage) die de uitvoering proactief kunnen ondersteunen.

Voorbeeld: In een kanaal voor gebeurtenissen of lanceringskanaal plaatsen mensen updates zoals "Spreker heeft nog niet bevestigd" of "Ontwerp is geblokkeerd". In de meeste tools is dat gewoon chatruis. Met agents kunt u het systeem laten:

Detecteer het verzoek of de beslissing

Maak of update de juiste Taak

Wijs de eigenaar toe

stel een deadline of escalatieregel in

houd het abonnement op gang

Dat is het verschil tussen "AI die schrijft" en "AI die de werkstroom uitvoert".

In een cross-functioneel lanceringskanaal kan een agent zien dat "we voor vrijdag goedkeuring voor het ontwerp nodig hebben", een Taak aanmaken, Design toewijzen, de deadline instellen en de PM op de hoogte brengen.

🎥 Als je ClickUp en Asana aan het vergelijken bent en het gevoel hebt dat je vastzit aan het bijhouden van updates of het schrijven van handmatige rapporten, laat deze video zien hoe AI-aangedreven projectmanagement het spel verandert.

10. Zet vergaderingen automatisch om in taken met AI Notetaker

Vergaderingen mislukken wanneer actiepunten vast blijven zitten in aantekeningen.

In tegenstelling tot traditionele vergadertools kunt u met ClickUp Meetings vergaderingen opnemen, transcriberen en de resultaten ervan rechtstreeks verbinden met uw werk.

Met ClickUp AI Notetaker kunnen de resultaten van uw vergaderingen snel worden omgezet in gestructureerd werk: aantekeningen, beslissingen, actiepunten en follow-ups die worden omgezet in taken die uw team kan bijhouden.

Bijvoorbeeld: na een wekelijkse synchronisatie van de toolmigratie legt ClickUp AI Notetaker beslissingen vast, haalt actiepunten eruit, maakt taken voor elke eigenaar aan en plaatst de samenvatting in het juiste document of Chat-thread, zodat er niets verloren gaat.

🚨 Project Panic Knop: De uitbreiding van Target naar Canada mislukte snel: overvoorraden van items die niemand wilde, te weinig voorraad van essentiële items en chaos in de toeleveringsketen. ClickUp-oplossing: Het voorraadbeheersjabloon van ClickUp in combinatie met dashboards had voorraadproblemen aan het licht kunnen brengen voordat de schappen leeg waren of de magazijnen overvol raakten.

📖 Lees ook: Hoe exporteer je Asana naar Excel?

Hoe u kunt overschakelen van Asana naar ClickUp

Overweeg je om over te stappen van Asana naar ClickUp, maar voel je je geïntimideerd? Dat snappen we. Het goede nieuws is dat het makkelijker is dan je denkt.

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding om de overstap naadloos te maken en slimmer te gaan werken.

Stap 1: Meld je aan voor ClickUp

Begin met het aanmaken van uw ClickUp-account. Als u eenmaal bent ingelogd, neem dan even de tijd om na te denken over hoe uw Asana-installatie zich vertalert naar ClickUp.

Hier gebruik je Ruimtes, Mappen en Lijsten om je werk te organiseren, een beetje zoals nestende dozen. Dus als je afdelingen of client-projecten had in Asana, dan is dat hier je startpunt. Maak van deze kans gebruik om je huis op te ruimen. Archiveer die oude Asana-projecten die stof liggen te verzamelen, zodat je alleen datgene meeneemt wat belangrijk is.

🚨 Project Panic Knop: Pepsi lanceerde een campagne in China met een slogan die vertaald kon worden als 'Pepsi brengt je voorouders terug uit de dood'. Niemand had de fout opgemerkt voordat de campagne werd gelanceerd. ClickUp-oplossing: Met ClickUp Documenten gekoppeld aan campagnetaaken en een formele beoordelingsfase met aangepaste taakstatussen, zou die vertaling zijn gemarkeerd voordat deze op het reclamebord terechtkwam.

Stap 2: Importeer Asana in ClickUp (en doe vervolgens een opruimactie van 15 minuten)

De importfunctie van ClickUp doet het meeste werk.

Ga naar je Werkruimte-instellingen, klik op Importeren/Exporteren en selecteer Asana. Zodra je je Asana-account hebt gekoppeld, selecteer je gewoon de projecten die je wilt verplaatsen en kies je waar ze in je nieuwe ClickUp-installatie moeten worden geplaatst.

Je kunt zelf bepalen wat je wilt overzetten, zoals aangepaste velden, mijlpalen en toegewezen personen, zodat het past bij je nieuwe structuur.

Na het importeren is nog een snelle controle te doen:

Bevestig eigenaren + deadlines

Breng statussen in kaart met je werkstroom

Bepaal waar 'gedeeld' werk zich bevindt (client, afdeling, programma)

Vasthaken uw belangrijkste weergaven (lijst/bord/gantt) zodat het team op de juiste plek terechtkomt.

Dat voorkomt het probleem van "we hebben alles geïmporteerd, maar niemand gebruikt het".

⚙️ Bonus: Ontdek hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt voor volledige creatieve controle over campagnecoördinatie, contentcreatie en conceptontwikkeling.

Stap 3: Train uw team met ClickUp University

Nu uw gegevens zijn ingevoerd, is het tijd om uw team mee te nemen. ClickUp University zit boordevol gratis video's, livesessies en korte tutorials die iedereen helpen.

Een beetje training vooraf helpt iedereen om meteen aan de slag te gaan en bouwt vertrouwen op in het platform.

📮 ClickUp Insight: Voor 34% van de respondenten in onze enquête zijn vertragingen in de besluitvorming het gevolg van het wachten op goedkeuring door het management, waardoor eenvoudige goedkeuringen tot blokkades leiden. Hoe langer het wacht, hoe langer jij ook wacht. ⏳ Met de geautomatiseerde goedkeuringswerkstroom van ClickUp kunnen taken automatisch naar de juiste goedkeurder worden doorgestuurd en direct worden voortgezet. Geen chatberichten meer, geen zoeken in je inbox – gewoon soepele, handsfree voortgang. ✅

Ga vooruit met ClickUp

Je kent al de sleutels tot de belangrijkste verschillen tussen de twee tools.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is een complete werkhub die zich aanpast aan uw werkstroom. Als u een productlancering plant, klantcampagnes uitvoert of OKR's beheert, dan is dit de app die u nodig hebt.

Het is flexibel, krachtiger en eerlijk gezegd leuker om aangepast te hebben. Dus waarom zou je genoegen nemen met minder?

Probeer ClickUp vandaag nog uit en ontdek hoe het je werk verandert. ✅