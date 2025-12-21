モダンなブログレイアウトのための無料Figmaブログテンプレート

毎日、インターネットには約750万件の新規ブログ記事が投稿されています。これがマーケターが競い合う規模なのです。

しかし多くの人が、一から洗練されたプロフェッショナルなブログレイアウトをデザインしようと何時間も無駄にしています。そしてそこが本当の苦労の始まりなのです。

公開前のコンテンツ制作を遅らせる必要はありません。豊富な高品質ブログテンプレートを今すぐお試しください！以下に、ワークフローに即座に組み込めるカスタマイズ可能なレスポンシブブログレイアウトを提供する無料Figmaブログテンプレートを掲載。さらに特典としてClickUpテンプレートも共有します。

さあ、ブログを始めましょう。

Freeブログテンプレートの概要

詳細に入る前に、優れたFigmaブログテンプレートの概要をご紹介します。各テンプレートが最適なブロガー層、主な機能、フォーマットをまとめています。

Figmaブログテンプレートとは？

Figmaブログテンプレートは、プロ仕様のレスポンシブブログページを簡単に構築できる事前設計済みレイアウトです。ヘッダー、注目画像、サイドバー、CTAなど、デザイン用の既成構造が用意されています。

これらのテンプレートを使えば、ゼロからデザインする手間を省き、公開するすべての投稿で視覚的な統一性を確保できます。

多くのテンプレートには再利用可能なUIキット、モバイル対応フレーム、コンテンツブロックが付属しており、様々な記事タイプに合わせてドラッグ・複製・カスタマイズが可能です。

長文の編集記事、製品発表、軽量なヒント記事など、どのようなブログをデザインする場合でも、Figmaブログテンプレートを使えば、洗練された最終レイアウトを短時間で実現できます。

Figmaブログテンプレートを使う理由とは？

Figmaブログテンプレートは、確かなビジュアル基盤を提供し、デザイン作業のスタートを切るのに最適です。

これらのテンプレートで実現できること：

ブランドに合わせて色、タイポグラフィ、スペース、コンポーネントをカスタムしながら、基盤となる構造は維持できます。

あらゆるデバイスでスムーズに読み込み、完璧に表示されるレスポンシブページを簡単に構築

チーム全員が同じファイルで仕事ができるため、より効果的なコラボレーションを実現

フォーマットではなくコンテンツに集中し、制作プロセスをスムーズに進めましょう

最適なレイアウトを決定する前に、複数のバリエーションを素早く試すことができます

優れたFigmaブログテンプレートとは？

ワークフローにFigmaブログテンプレートを選ぶ前に、以下のポイントを確認しましょう：👇

レスポンシブ構造： 選択したレイアウトがすべてのデバイス（モバイル、タブレット、デスクトップ）に対応していることを確認してください

簡単なカスタム： ブログのニーズに合わせて、色、タイポグラフィ、スペース、その他すべてのセクションを変更できるテンプレートを探しましょう

再利用可能なコンポーネント： ボタン、見出し、著者ボックス、画像枠など、あらかじめ用意されたブロックを備えたテンプレートを選択すれば、毎回一から作成する必要がありません。

ブランド適合性： ミニマル、大胆、エシカル、モダンなど、ブランドの個性に合うFigmaデザインを選択できます。

画像とテキストのバランス： テンプレートがビジュアルとコンテンツのバランスを保ち、ページが重すぎたり空っぽすぎたりしないようにします

パフォーマンス重視のデザイン： コード化が困難な過度に複雑なレイアウトは避けましょう。最終的なサイトの速度低下を招く可能性があります。

共同作業に適した構造： テンプレートが整理されたレイヤー、適切な命名規則、明確なグループ分けを備えているか確認しましょう。これによりチーム全員が要素の位置や機能を正確に把握できます

拡張性: テンプレートが単一のブログ記事だけでなく、将来のコンテンツライブラリ全体に対応することを確認してください

無料のFigmaブログテンプレート

さっそく見ていきましょう！モダンで目を引くブログページを実現する、Figmaのベストブログテンプレートのリストをご紹介します。

1. Figma ビューティーブログテンプレート

Figmaビューティーブログテンプレートは、柔らかなパステル色の爽やかなレイアウトで、あなたの美容ブログを一瞬で際立たせます。スキンケアのルーティン、メイクアップのコツ、製品レビュー、インタビュー形式の記事など、既成のページに自分の画像やテキストを差し替えるだけで公開できます。

テンプレート全体は柔らかなピンクのグラデーションをテーマとしており、その美学は美容・スキンケア業界に最適化されています。フォント、色、レイアウト、画像を自由にカスタムし、ご自身のブランドや個人スタイルに合わせて調整できます。

トレンド記事タブ、記事ページ、組み込みの購読セクションに加え、美容コンテンツを雑誌風フォーマットで簡単に紹介できる専用ビデオハイライトセクションも搭載。

このテンプレートが気に入る理由：

カードレイアウトで美容ストーリーを効果的に紹介し、投稿を整理された印象に

最適化されたメタタイトル、メタディスクリプション、読了時間ラベル付きで記事を公開しましょう

組み込みのニュースレター機能で読者の継続的な接続を促し、より多くの電子メール購読者を獲得しましょう

✅ こんな作成者に最適：シンプルで使いやすいながらも洗練されたブログレイアウトを求める美容作成者

2. 旅行ブログ用 Figma テンプレート

訪れた場所の物語を伝えるのが好きなら、トラベルブログFigmaテンプレートがおすすめです。読者は大きなヒーロー画像で迎えられ、そこにはあなたの素晴らしい旅行写真を追加できます。また、様々な目的地を探索するための検索バーも備わっています。

このテンプレートには「次はどこへ行きますか？」という楽しいテーマ性のある見出しも含まれており、読者がすぐにブログの探索を始められるよう促します。カテゴリスライダー、最新投稿スライダー、読者層拡大のための購読Box、さらにはルートや訪問先を強調する小さなマップなど、既製のセクションが用意されています。

このテンプレートが気に入る理由：

滑らかなカテゴリースライダーで様々な旅行テーマを表示し、読者が好みの冒険を見つけやすくします

「注目記事」セクションで洗練された画像カードを使い、最高のストーリーを際立たせましょう

組み込みタグとサイドバーでコンテンツを整理し、訪問者がブログ内を簡単に移動できるようにします

✅ こんな方に最適：旅行記や現地体験を共有するための、すぐに使えるレイアウトを求める旅行ブロガーやフォトグラファー

3. Figmaテンプレートで実現する個人ブログデザイン

Figma用個人ブログデザインテンプレートは、あなたの専門知識を活かした記事や個人的なコンテンツが自然に馴染むように設計されています。シンプルなブロックヘッダーではなく、波状の曲線デザインを採用し、上部メニューとメインコンテンツを分離しています。

上部にはブログ名、すっきりとしたナビゲーションバー、検索機能・テーマ切り替え・購読ボタンなどの便利なツールが表示されます。このセクションのすぐ下には記事フィードがあり、2つのスマートタブを備えています：1つは人気記事用、もう1つは最新記事用です。

各記事のプレビューには、太字のサムネイル画像に加え、短い説明文とビュー番号・投稿日・読了時間などの詳細情報が表示されます。

このテンプレートが気に入る理由：

プロフィール写真や簡単な経歴、主要コンテンツカテゴリを表示するサイドバーで、あなたの個性を確立しましょう。

ソーシャルメディアアイコンを活用し、オンライン上の存在感を示すクイックリンクとして機能させ、読者と簡単に接続しましょう。

適切なスペース、洗練されたタイポグラフィ、技術コンテンツ専用のコードブロックを活用し、読みやすさを向上させましょう。

温かみがあり押し付けがましくないシンプルな名前と電子メールフォームで、新規購読者を素早く獲得しましょう。

✅ こんな方に最適：作成者、開発者、ライター、そしてストーリーやアイデアを共有するスペースを求めるすべての方

4. Veggieble – レストランフードブログ UI Figmaテンプレート

温かみのある食への愛情が伝わるレストランサイトを構築したいなら、Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma テンプレートが最適です。ホームページはブログの見出し、鮮やかな料理写真、信頼性を高めるセクションを効果的に配置するよう設計されています。

特別オファーの展示、シェフ特製メニューやお気に入りの商品の紹介、さらには料理の調理過程を収めた舞台裏ビデオの共有も簡単に行えます。レシピや健康アドバイスに特化したテンプレートも完備。

さらに、シェフや栄養士を紹介するためのチームページも用意されています。また、簡単なフォームと統合されたマップを備えたお問い合わせページもあり、迅速な連絡が可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

すぐに使える商品カードと価格タグで、人気メニューを目立たせましょう

訪問者に価値を提供するため、組み込みのBMI計算機などのウェルネスツールを展示しましょう

レシピ、ライフスタイル、栄養学など、ブログ投稿を分類するフィルターでユーザーを案内します

清潔感のあるチームグリッドとプロフィールカードで、栄養専門家やシェフを紹介しましょう

✅ こんな方に最適：信頼を築きコンバージョン向上を目指す、自然をモチーフにしたフードサイトを求めるレストラン、ミールプレップブランド、栄養コーチ、フードスタートアップ

5. ブログサムネイル Figma テンプレート

優れたブログサムネイルは、読者が記事をクリックするかスクロールして通り過ぎるかを左右します。この「ブログサムネイル Figmaテンプレート」はその部分を簡単に実現します。レイアウトには、大胆なタイポグラフィ、大きくモダンな人物キャラクターアート、鮮やかなイラストが機能しています。

メインデザインは大きな見出し領域を採用しており、読者の可視性にすぐ留まるブログタイトルを追加できます。幾何学の形や文字などのサポートグラフィックが個性を添えます。

カラーパレットも柔軟に調整可能。ブログのスタイルに合わせて色を変更したりレイアウトを調整したりできます。Figma内のすべてが編集可能なため、教育、ライフスタイル、テクノロジー、生産性など、ご自身の専門分野に応じてテキストの変更、画像の差し替え、様々なビジュアルスタイルの試行が可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

Figmaの色スタイルを活用すれば、ブランドカラーを簡単に適用でき、すべてのサムネイルが全体のビジュアルアイデンティティと一貫性を保ちます。

事前構築されたフレーム構造と共に、すべてのサムネイルバリエーションをまとめて整理できます

必要なサイズで高品質なサムネイルをエクスポート。ブログやソーシャルメディアプラットフォームへ直接アップロード可能です。

✅ こんな方に最適：スタイリッシュでインパクトのあるサムネイルでクリック率を向上させたいブロガー、ライター、教育者、コンテンツ作成者

6. Writing X – ブログ用 Figma テンプレート

Writing X Blog Figmaテンプレートは、高級感あるコンテンツ重視のブログ作成に最適です。SaaSブログ、デザイン・マーケティングブログ、生産性ガイド、編集系ウェブサイトなど、コンテンツが豊富なサイトに特に適しています。

テンプレートを開くとすぐに、全ページへのリンク、カテゴリー、連絡先、ログイン、購読ボタンなどを含む検索バーが表示されます。その直下には、注目記事がスポットライトを浴びる広いヒーローセクションが広がるレイアウトが展開されます。

本文エリアは十分な余白、太字の見出し、読みやすい段落間隔を備え、オプションでサイドバーを追加可能。サイドバーにはニュースレターサブスクリプションボックス、著者プロフィール、ソーシャルアイコン、人気記事リストが含まれます。

このテンプレートが気に入る理由：

公開前に最小限の編集で済む事前構築済みレイアウトを活用し、コンテンツ公開プロセスを効率化しましょう。

広告やCTAを、自然な読みのフローに溶け込む専用スペースに配置してアピールしましょう

著者ページで信頼性と権威を構築：経歴、リンク、パーソナライズされた記事フィードを完備

✅ こんな方に最適：明快さと高品質なコンテンツを重視した編集スタイルのブログレイアウトを求めるブロガー、メディアライター、ニュースレター作成者、SaaSコンテンツチーム

ブログ作成におけるFigma使用の制限事項

Figmaがブログレイアウト設計に優れているのは間違いありませんが、リミットもあります。ブログワークフロー全体をFigmaで構築する前に、以下の点を留意してください：

大規模デザインファイルのパフォーマンス問題： 大規模ファイルを扱う際、ユーザーから頻繁に動作の遅延、不具合、さらには読み込み時間の遅延が報告されています

不安定なインターネット環境での限定的な利用： 頻繁に移動する作成者や接続環境が不安定な場所で仕事をする作成者向けに、プラットフォームは限定的なオフライン機能を提供します

非デザイナーの学習曲線： レビューアがFigmaを初心者向けと評価する一方で、マーケターやライターが自らブログレイアウトを調整する必要が生じる場面もあります

長文テキストの処理には不向き: リッチテキストの扱いに制限を感じるとの報告があり、フォーマットが崩れる場合があります。また、タイポグラフィ制御や、コンテンツ量の多い長大なデザインのエクスポートに関する制限も報告されています。

Freeプランでは開発者への引き継ぎにリミットあり：ユーザーからは、FigmaのブログデザインをCMS対応のライブページに変換するには、有料プラン限定の「開発モード」との依存関係が強いとの不満が寄せられています

代替Figmaブログテンプレート

一貫性のある高品質なブログコンテンツを作成するには、執筆スキルだけでは不十分です。編集チームはコンテンツカレンダーの調整、執筆者の割り当て管理、SEOチェックリストの維持、そしてすべての投稿が同じ品質基準を満たすことを保証する必要があります。これらはすべて、制作の異なるフェーズにある複数の記事を同時に進めながら行わなければなりません。

そして、そこがClickUpの真価を発揮する場所です。世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる業務アプリケーション、データ、ワークフローを一元化します。

必要なものはすべて、必要な場所で、ClickUp内で手に入れよう

AIが駆動するワークフロー、コンテンツカレンダー、SEOチェックリスト、タスク構造をワンストップで提供。アウトライン作成の支援、改善提案、反復作業の自動化を実現します。

結局のところ、ClickUpはあらゆる形態の業務の拡散を排除し、100%の文脈を提供します。そのため、ブログテンプレートは単なる静的な文書ではなく、実際のコンテンツ制作、ライター割り当て、公開スケジュールと接続した生きているワークフローとなるのです。

それでは、Figmaのデザインテンプレートに代わるワークフロー主導型の選択肢として活用できる、優れたClickUpブログテンプレートをいくつかご紹介しましょう。

1. ClickUp ブログテンプレート

ClickUpブログテンプレートは、旅行、ブログ、個人ブログ、観光、ニュース、雑誌など、あらゆるタイプのブログに使える、すぐに使えるブログ構造です。

ブログの上部には、読者の興味を即座に引く魅力的な導入文とともにブログのタイトルを記載するヒーローセクションが配置されています。そのすぐ横には、ブログの著者クレジット、公開日、簡単な連絡先情報を記載するスペースが設けられています。

そこから、レイアウトがブログの導入部と本文の執筆をガイドします。コンテンツを明確なセクションに分割し、各セクションに様々な写真やイラストを追加して、より魅力的なものにできます。最後に、要約、CTAボタン、または他のブログへの内部リンクを追加するスペースがあり、エンゲージメント向上に最適です。

このテンプレートが気に入る理由：

自然なフローで執筆を効率化：フック → 導入部 → 核心コンテンツ → CTA → コメントという構成で執筆フローをガイドします

ハイライト、ヒント、比較、特集記事を書くための既製のストーリーテリングセクションを活用しましょう

各投稿末尾にコメント欄・ソーシャル共有機能・読者フィードバック欄を標準装備し、読者のエンゲージメント向上を実現

✅ こんな方に最適：長文コンテンツを魅力的な出版物品質の記事に変える、すぐに使えるブログレイアウトを求めるライター、ブロガー、マーケター、作成者

💡 プロの秘訣：ワークスペースがあなたを完全に理解し、作業内容を100%把握していれば、コンテンツワークフローの設定は驚くほど簡単です。ClickUp BrainはClickUp内に直接組み込まれたAIアシスタントで、ツールを切り替えることなくコンテンツのリサーチや執筆を支援します。 カスタムプロンプトで以下のことが可能です： SEO対策済みのブログアウトラインを数秒で生成

キーワードから完成度の高いブログ企画書を作成

コンテンツのアイデアを素早くブレインストーミング

ブランドトーンを統一したまま、セクションを書き換えたり拡張したりできます

タスクやドキュメント内で直接、完全な記事の下書きを作成できます

ClickUpワークスペースから直接、ChatGPT、Claude、Geminiなどのプレミアムモデルにアクセスできます。 ClickUp Brainでブログのアウトライン、競合分析、メタディスクリプションなどを生成 当社チームは毎日ClickUp Brainを活用し、コンテンツを効率的に拡大しています（そう、月間150本以上のブログ記事を配信しています）。

2. ClickUp ブログプランナーテンプレート

ブログコンテンツ制作全体を管理する堅牢な指令センターが必要な場合、ClickUpブログプランナーテンプレートが最適です。これはClickUp内に組み込まれたミニ編集CMSとして機能し、ブログアイデアを「ハウツーガイド」「ビデオブログ」「ゲストブログ」「個人体験談」など、ブログタイプ別に分類します。

ClickUpのカンバンボードビューでは、リサーチやアウトライン作成から公開・プロモーションまで、ブログ執筆プロセス全体を俯瞰できます。各フェーズへブログをドラッグ＆ドロップで移動可能。修正依頼が発生した際は、専用の修正トラッカーが保留中・承認済み・修正待ちのブログを明確に表示します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：ブログ制作のワークフローに構造とスピードをもたらすプロ仕様のコンテンツプランシステムを求める、コンテンツチーム、ブロガー、エディター、代理店、マーケター

ClickUpユーザーがプラットフォーム内でのブログ投稿管理について語った内容はこちら：

ClickUpの共同作業機能は、マーケティングエージェンシーでの私の仕事において非常に有益です。このプラットフォームにより、同僚と互いの進捗状況を正確に把握できるため、チームの連携とコミュニケーションが大幅に向上します。この機能は、ブログ投稿の管理やプロセス各ステップの理解において、全員の認識を統一するのに役立ちます。互いの進捗を追跡できる透明性は、ClickUp利用における非常に価値ある側面だと感じています。

ClickUpの共同作業機能は、マーケティングエージェンシーでの私の仕事において非常に有益です。このプラットフォームにより、同僚と互いの進捗状況を正確に把握できるため、チームの連携とコミュニケーションが大幅に向上します。この機能は、ブログ投稿の管理やプロセス各ステップの理解において、全員の認識を統一するのに役立ちます。互いの進捗を追跡できる透明性は、ClickUp利用における非常に価値ある側面だと感じています。

💡 プロの秘訣： ClickUpブログテンプレートはドキュメントスタイルのため、プロフェッショナルで洗練されたブログを公開する準備はほぼ整っています。ClickUp Docsを使えば、コンテンツを生き生きとしたワークスペースとして扱えます。 ClickUp Docsでは以下が得られます： 集中できる執筆環境

リアルタイムコラボレーション

簡単なバージョン管理

即時公開ワークフロー インラインコメントの追加、チームメンバーへのタグ付けによるフィードバック依頼、参照リンクの添付ファイル、画像のシームレスな埋め込みが可能。さらにワンクリックで下書きをタスクに変換できます。 ClickUpドキュメントで完全なブログを作成しましょう 最も優れた点は？バナー、色付きコールアウト、区切り線、ネストされたページ、そして文章を高級感あふれる読みやすい状態に仕上げる豊富なフォーマットを活用し、実際のウェブページのようにブログをスタイリングできることです。

3. ClickUp ブログ管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpブログ管理テンプレートで大量のブログ制作を効率的に管理

ClickUpブログ管理テンプレートには、アイデアから公開までのブログ制作ワークフロー全体を整理するスマートな3リストシステムが搭載されています。1つは新規ブログ依頼用、1つは執筆・承認プロセス中の投稿用、もう1つはデザイナーがサムネイルやグラフィックを追跡するためのリストです。

このテンプレートの真の価値は、大量のコンテンツを効率的に管理できる点にあります。例えば、ブログタスクをカンバンボード上でドラッグ操作し、ステータス別やチャネル別（ウェブサイト、LinkedIn、Instagram、YouTube）にグループ分けできます。

さらに、カレンダーとタイムラインビューで公開スケジュールを可視化。デザイナーとライターが互いの作業を妨げることなく並行作業が可能です。アセットには「コンセプト→審査中→承認済み」といったステータス付きのワークフローが設定されているためです。

このテンプレートが気に入る理由：

組み込みの ブログリクエストフォーム でコンテンツアイデアを簡単に記録し、タスクを自動生成

チャンネルベースのタイムライン計画を活用し、ウェブサイト、ソーシャルメディア、ニュースレターの投稿を1つのスクロール可能なカレンダーで計画しましょう

承認されたアイデアを手動で仕分けることなく、 ClickUp自動化で 直接生産工程へ移行させましょう

カテゴリ、公開日、エディター、チャネル、さらには最終的なブログURLまで、カスタムフィールドでブログの完全なコンテキストを確認できます。

✅ こんな作成者に最適：複数チャネルでのコンテンツプランニング・執筆・校閲・公開を一元化・自動化するビジュアルシステムを求めるチームや作成者

📮 ClickUpインサイト：パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを使い回す可能性が4倍高い一方、パフォーマンスの高いチームはツールキットを9つ以下のプラットフォームに限定することで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のための万能アプリとして、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備しています。 よりスマートに働きたいですか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、仕事の可視性を確保。AIが他の業務を処理する間、重要な仕事に集中できます。

4. ClickUp ブログデータベーステンプレート

ClickUpブログデータベーステンプレートは、ブログ投稿ごとにステータスと明確な次のアクションが設定された完全なデータベースです。各投稿がアイデア段階か、進行中か、公開済みかを、関連する詳細情報と共に一目で確認できます。

下書きリンク、公開済みURL、担当者、カテゴリ、進捗フェーズ用の列が用意されています。スプレッドシートのような一覧表示にはリストビューがあり、ブログは「公開済み」「進行中」「更新必要」などの制作状況別に整理されます。

週次レビューミーティングやコンテンツ監査に最適です。個々のカードを開かずに、リストから直接タスクの詳細展開、メタデータ確認、フィールド更新、期日設定が可能だからです。

このテンプレートが気に入る理由：

投稿をタイプ、トピック、チームメンバー別に整理し、適切な仕事を適切な人に割り当てましょう

各ブログタスク内で直接利用できる組み込みのコメント機能とタグ付け機能により、シームレスな共同作業を実現

投稿をストーリー、ガイド、チュートリアル、SEOリスト記事としてグループ化し、戦略セッション中に即座にフィルタリングすることで、よりスマートなコンテンツバケットをプランしましょう。

どの投稿を更新または最適化すべきかを可視化することで、長期的な品質とSEOを維持します。

✅ こんな方に最適：アイデアから公開後のメンテナンスまで、すべてのブログ投稿を完全な可視性で追跡するデータベース型ワークフローを求めるコンテンツ作成者や管理者

5. ClickUp ブログ開始テンプレートの使い方

ブログ初心者の方や自身のサイト立ち上げを検討中の方には、ClickUpの「ブログ開始テンプレート」が最適です。このテンプレートは基本事項から構成され、ブログ名、所有者情報、作成後のブログサイトへのリンクを含みます。

さらにスクロールすると、ブログを成功裏に立ち上げることのために必要な主要なステップごとに、サブタスクのリストが提供されます。これには、プラットフォームの選択、ホスティングプロバイダーの選択、ブログ名とドメインの作成、ウェブサイトのデザイン、コンテンツ戦略のプラン、最初の投稿の作成、さらにはマーケティングや収益化までが含まれます。

また、サブタスクを完了するたびに自動的に進捗率を計算する2つの動的な進捗バーも利用できます。

このテンプレートが気に入る理由：

大きなステップをシンプルなチェックリストに分割し、ロゴ作成、アナリティクス設定、競合調査、ブログトピックのアウトライン作成といった細かいタスクを見逃さないようにしましょう。

ブランディングファイル、スクリーンショット、アウトライン、クリエイティブリソース用の添付ファイルセクションで、すべてのブログアセットを一箇所にまとめて管理できます。

所有権、ウェブサイトリンク、進捗状況、スケジュール、カテゴリなど、カスタムフィールドを使用して重要な詳細をすべて記録しましょう。

✅ こんな方に最適： 混乱ゼロで最大限の明確さを保ちながらブログを立ち上げるためのステップ別ワークフローを求める作成者や初心者

6. ClickUp 新規ブログ投稿テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの新しいブログ投稿テンプレートで執筆ワークフローを効率化

ClickUpの新ブログ投稿テンプレートは、作成する記事ごとにプロジェクト管理のような役割を果たします。新しいブログ投稿の計画、執筆、公開、プロモーションのための完全なワークフローを提供します。タスクパネルでは、ブログのステータス設定、開始日と期日の追加、所要時間の見積もり、チームメンバーの割り当て、さらにはタイムトラッキングの有効化まで行えます。

このテンプレートの真価は、組み込まれた10ステップのブログ執筆ガイドにあります。執筆者、特に初心者を一貫した執筆プロセスに導き、行き詰まることなく常に次のやることが明確になるようサポートします。

ブログカテゴリ、下書きリンク、最終バージョン、ファネルフェーズ、公開日、投稿URLなどの詳細情報を管理するカスタムフィールドと進捗バーを搭載。TOFU/MOFU/BOFUからSEOタグ、下書きリンクまで、コンテンツチームが必要とするあらゆる情報を網羅します。

このテンプレートが気に入る理由：

組み込みのコンテンツパイプラインで整理整頓。下書き→執筆→公開→クロスプラットフォーム配布の各工程を、担当者と期日を設定しながら進められます。

SEO対策、編集チェック、ブランドトーンなど、カスタムチェックリストを作成し、すべての投稿がチームの品質基準を満たすようにしましょう。

デザイン、スクリーンショット、PDF、キーワードリサーチ、下書きファイル用の添付ファイルを活用し、すべてのアセットを一箇所にまとめて管理できます。

✅ こんな方に最適：コンテンツライター、SaaSマーケター、ブロガー、代理店、そして各ブログ記事のプラン・執筆・公開・プロモーションを繰り返し実行可能かつ追跡可能なシステムを必要とするチーム

7. ClickUp AIプロンプトとブログ投稿テンプレートガイド

無料テンプレートを入手 ClickUp AIプロンプトとブログ投稿テンプレートガイドで、高品質な記事を素早く生成しましょう

AIを活用したブログコンテンツ生成は一般的ですが、効果的に活用するケースはまだ稀です。ClickUp AIプロンプトとブログ投稿テンプレートガイドはこのギャップを埋めるため、シンプルなドキュメント形式のテンプレートを提供し、ClickUp Brainでブログ投稿全体を執筆する手助けをします。

まずはアイデア、キーワード、例、参考資料をすべて書き出しましょう。そうすることで、Brainが適切なコンテキストを把握できます。コンテキストが整ったら、組み込みのブログフレームワークを貼り付け、トーンとクリエイティブスタイルを選択してください。

そして、ClickUp Brainがタイトル、メタディスクリプション、イントロ、メインセクション、結論を含む完了した初稿を生成します。

このテンプレートが気に入る理由：

ClickUp Brainにプロンプトを送って、理想通りのブログを形作る完璧なタイトル、ヘッダー、例、CTAを取得しましょう

ClickUp Brainの活用方法を、執筆の各フェーズでステップバイステップの説明とスクリーンショットで示すシンプルなワークフローに従ってください。

プロンプトから構造、編集ツールまですべてが単一のClickUpドキュメント内に設定済みなので、邪魔されることなく仕事できます

✅ こんな方に最適：ブロガー、SaaSライター、コンテンツチーム、そしてAIを活用して品質を損なうことなく、素早く高品質なブログを書きたいすべての方

🎁 特典： ClickUp Brainを活用してブログ記事の作成・改善を効率化する方法を、こちらのビデオでご覧ください：

8. ClickUp ソーシャルメディアブログテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpソーシャルメディアブログテンプレートでマルチプラットフォームコンテンツを整理

ソーシャルメディアユーザーは52億4000万人を超え、人々は1日2時間以上スクロールに費やしています。ソーシャルメディアコンテンツのワークフローが散漫ではいられません。

ClickUpソーシャルメディアブログテンプレートは、すべてのソーシャルメディア投稿のアイデア、下書き、デザイン、レビュー、公開日を管理する単一のダッシュボードを提供します。各ブログを執筆者、ブログタイプ、ソーシャルメディアチャネル、フェーズ、デザイナーなどでタグ付けでき、これを中央編集データベースとして活用できます。

投稿を追加すると、ワークフローは完全に視覚化されます。ボードビューでは投稿のタイムライン全体が「アイデア」「リサーチ」「下書き」「コンテンツ」「ビジュアル」「QA」「公開」といったフェーズに整理されます。作業を進めるには、各カードを次のフェーズへドラッグするだけです。

このテンプレートが気に入る理由：

ドラッグ＆ドロップ操作で公開スケジュールを簡単にプラン。各投稿の公開日時を正確に表示するビューで管理を効率化

公開日数、ページビュー、コメント、ソーシャルシェアを記録する ClickUpテーブルビュー でパフォーマンスを追跡

カスタムフィールドで期日、メトリクス、最終URLなどあらゆる詳細を捕捉

タスクはブログフェーズごとにグループ化され、以下の3つのレビューフィールドを強調表示します：- 下書き承認- コンテンツ承認- ビジュアル承認

✅ こんな方に最適：ソーシャルメディアへの定期的な投稿とパフォーマンスの追跡を容易にしたいソーシャルメディアマネージャーやコンテンツチーム

9. ClickUpブログ編集カレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpブログ編集カレンダーテンプレートでコンテンツパイプライン全体を可視化

ClickUpブログ編集カレンダーテンプレートは、すべてのブログ記事と関連する活動を追跡するために設計されています。公開日を1つずつ設定し、カレンダービュー上で簡単なドラッグ＆ドロップ操作で調整できます。

スケジュールをより広く、あるいはより細かく表示したい場合は、ワンクリックで週間・月間・カスタム期間のビュー切り替えが可能です。「ブログフェーズ」「公開日」「配信チャネル」「下書きリンク」「グラフィック」「デザイン承認」「原稿承認」「最終ブログリンク」といったフィールドにより、複数のタスクを開かずにすべての詳細を確認できます。

このテンプレートが気に入る理由：

スイムレーン 機能で優先度を可視化。各ブログがワークフローのどの位置にあり、どの程度緊急かを一目で把握できます

各カード内にグラフィックの視覚的プレビュー、サムネイル、下書きリンクを表示し、すべてのタスクを一目で把握できます

公開済み記事のライブURLを最終ブログリンクフィールドに保存し、恒久的なアーカイブを構築。これによりコンテンツ履歴全体が簡単にアクセス可能になります

✅ こんな方に最適：一貫したブログ公開ワークフローを構築したいコンテンツチーム

10. ClickUp 投稿カレンダーテンプレート

ClickUp投稿カレンダーテンプレートは、ソーシャルメディアチャネル全体で公開するすべてのコンテンツを俯瞰的に把握できます。各投稿はタスクカードとして表示され、ヘッダーには「調査中」「コンテンツ作成中」「デザイン中」「承認待ち」「公開済み」といったフェーズを示す色分けが施されています。

ボードビューでは、投稿ごとに掲載される画像などの実際のメディアも表示されるため、各投稿をより具体的にイメージできます。

さらに、コンテンツ戦略をフォーマット別に把握したい場合は、投稿を「ブログ記事」「ウェブサイトコンテンツ」「ライブビデオ」「カルーセル」「リンク」などのカテゴリ別にグループ化することも可能です。これにより、コンテンツのバランスが取れているかどうかを素早く確認できます。

このテンプレートが気に入る理由：

投稿日 を追加した瞬間に投稿を「今日」「明日」「金曜日」「将来」に自動分類し、スケジュールを整理します。

色分けされた月間カレンダーでコンテンツの不足や過剰を明確に可視化。調整が必要な箇所を正確に把握できます。

各投稿のスタイルとフォーマットをガイドする組み込みのブランドブックにより、トーンとビジュアルの一貫性を維持します

✅ こんな方に最適：複数のソーシャルメディアプラットフォームで、期限に追われることなくコンテンツのプランを立て、公開し続ける必要があるソーシャルメディアマネージャーや作成者

11. ClickUp コンテンツ公開プランテンプレート

ClickUpのコンテンツ公開プランテンプレートを活用すれば、コンテンツの作成と公開がより簡単になります。あらゆるコンテンツアイデアをタスクとして記録し、優先度レベル（緊急、高、通常、低など）に応じて自動的にグループ化します。

各タスクには、実施したアクション、その目的、コンテンツタイプ、コンテンツの柱、ターゲットオーディエンス、キーワード、必要なアセットなどの詳細を追加でき、コンテンツに関する情報を明確に示せます。同じタスクはカレンダーフォーマットでも表示可能で、コンテンツをドラッグ＆ドロップするだけで締切を簡単に調整できます。

このテンプレートが気に入る理由：

マルチタグ対応コンテンツタイプシステムを導入し、一つのアイデアを同時に「投稿」「ストーリー」「ブログ」「インフォグラフィック」として活用可能に

コンテンツタイプ、柱となる記事、必要なアセット、承認ステータスごとに色分けされたタグでタスクの進捗を追跡。個々のタスクを開かずに進捗状況を確認できます。

組み込みのクイックヒントで仕事を加速。新しいアイデアを緊急レーン直下に配置するようリマインダーを送ります

✅ こんな作成者に最適：ブレインストーミングから公開まで、あらゆるアイデアを管理する体系的なコンテンツ公開システムを求めるチームや作成者

⚡ テンプレートアーカイブ：アイデアや下書き、締切、承認が散らばっていると、一貫性のあるコンテンツエンジンを構築するのは困難です。確固たるコンテンツプランは、チームに「何を制作するか」「いつ公開するか」「各コンテンツがマーケティング目標にどう貢献するか」を明確に示します。 厳選されたコンテンツプランテンプレートのリストが、以下の条件を満たすプランの選択を支援し、このプロセスを円滑にします： コンテンツ制作プロセス全体を、シンプルでわかりやすいフェーズに整理します

トピックと読者層、適切な配布チャネルを容易にマッチングさせます

締切と担当者を常に連携させ、チームの公開日遅れを防止します

12. ClickUp Webコンテンツ制作テンプレート

複数のクライアントやチャネル向けにコンテンツを作成していますか？ そうであれば、ClickUp Webコンテンツ制作テンプレートが必要です。デザインカテゴリと進捗状況という2つの主要フィールドが含まれています。デザインカテゴリでは、ランディングページ、ブログ記事、ウェブコピーなどのコンテンツタイプをまとめて管理できます。

進捗状況は自動更新バーで表示され、各タスクの達成度を正確に把握できます。サブタスクに基づいて自動的に更新されるため、あらゆるタスクのステータスを一目で簡単に確認できます。

テンプレートの核となるのは、調査・執筆から変更・修正・スキーマまでをすべて網羅する7つのサブタスクから成る制作パイプラインです。各タスクはコンテンツ作成における主要なマイルストーンを表しており、関係者全員にとってプロセスを透明かつ追跡可能にします。

このテンプレートが気に入る理由：

オンページSEO、フォーマット、内部リンク、校正、画像最適化など、詳細なマイクロチェックリストを作成しましょう。

ブリーフ、スクリーンショット、参考資料、ブランドドキュメントをまとめて管理できる 添付ファイル セクションで、すべてを統合しましょう

サブタスクに期日が設定されていない場合、自動警告アイコンで遅延を早期に検知

✅ こんな方に最適：調査、執筆、承認、修正、SEOタスクなど、複数のフェーズからなるコンテンツ制作プロセスを管理する代理店やチーム。可視性や締切を見失うことなく、各フェーズを同期して進めたい場合に最適です。

13. ClickUp SEOコンテンツ概要テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp SEOコンテンツブリーフテンプレートで、詳細かつSEO最適化されたコンテンツプランを作成しましょう。

検索エンジン向けにコンテンツを最適化し、順位を向上させることは、SEOコンテンツ作成の第一歩と言えるでしょう。ClickUp SEOコンテンツブリーフテンプレートは、SEOワークフロー全体を1つの整った文書にまとめます。

記事の所有者、貢献者、承認者をタグ付けできるため、全員が最初から役割を把握できます。執筆者は、クリック可能なタイトル、SEOタイトルタグ、メタディスクリプションなど、SERP（検索エンジン結果ページ）向けに正確に必要な要素を受け取ります。

ターゲットオーディエンス表には年齢、学歴、職業、収入、行動特性が記載され、執筆者が対象読者を明確に把握できます。メッセージングセクションでは中核テーマ、セールスポイント、声の調子、最終的なCTAを定義し、全記事がブランド目標に沿うことを保証します。

このテンプレートが気に入る理由：

明確な優先順位付けのため、主要キーワードと副次キーワードを区別して使用してください

SEO戦略を明確な執筆プランに変換：各セクションで扱う内容を説明するアウトラインとサブトピック領域付き

製品ページやブランディングキットなど、プロジェクト固有のリソースを保存し、すべての調査を中央管理します。

競合他社のSERP状況をブリーフ内に直接表示し、ライターが何を上回る必要があるかを正確に把握できるようにします

✅ こんな方に最適：高品質でSEO対策済みのコンテンツ制作を目指すSEO戦略担当者やコンテンツマネージャー

14. ClickUp コンテンツライティングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpコンテンツライティングテンプレートでプロフェッショナルなプレスリリースを作成

ClickUpコンテンツライティングテンプレートは、ウェブサイトページ、ブログ記事、プレスリリース、ケーススタディ、シンプルな行動喚起など、あらゆるタイプのコンテンツ作成に使用できます。これら全てのコンテンツタイプに対応した個別テンプレートが含まれています。

コンテンツ目標、ターゲット層、公開チャネル、タイムライン、必要なメディアを事前に定義できるため、すべてのコンテンツが明確な方向性から始まります。各コンテンツタイプには、作成の指針となる構造が用意されています。

例えば、ウェブサイトランディングページテンプレートでは、ブログの目標、対象読者、ナビゲーションメニュー、キーワード、メタタグ、ヒーローセクション、メリット、ソーシャルプルーフ、受賞歴などを記録するスペースが用意されており、ウェブサイトコンテンツのプランを立てることができます。

このテンプレートが気に入る理由：

専用のメディアテーブルで全てのコンテンツ資産（画像、ビデオ、参照リンク、スクリーンショット、クライアントロゴ）を整理

各セクションに用意されたガイド付きプロンプト（「あなたの対象読者は誰ですか？」「彼らとどう接続しますか？」など）で、真っ白な画面に直面した時の思考停止状態を解消します。

プレスリリーステンプレート内の専用ロゴ挿入モジュールで、一貫したブランディングを確保

✅ こんな方に最適：ゼロから公開可能なコンテンツを作成できる、ガイド付きオールインワンコンテンツプランニングシステムを求めるすべての方

Figmaブログテンプレートのカテゴリー

利用可能なブログテンプレートの種類はご存知でしょう。しかし、ブログを始めたいものの、まだテーマを決めかねている場合はどうでしょうか？

以下は、最も一般的（かつ有用）なFigmaブログテンプレートのカテゴリーの一部です：

1. 美容・ライフスタイルブログテンプレート

美容とライフスタイルブログは、コンテンツを洗練された視覚的に魅力的なものにするというシンプルな目標を念頭に作成されています。

これらのブログでは、大きなヒーロー画像、柔らかな色パレット、洗練されたタイポグラフィ、そして十分なスペースといった機能が見つかります。レイアウトは、製品写真、ビフォーアフター画像、チュートリアル、ルーティンの分解、インフルエンサー風のストーリーテリングを完璧に際立たせるよう設計されています。

2. 旅行ブログテンプレート

旅とは物語と体験そのものです。これらのテンプレートは没入感のあるビジュアルに重点を置き、場所や目的地を際立たせます。タイポグラフィは主にシンプルに設計されており、読者が長い旅行記やガイドを読み進めても負担を感じないよう配慮されています。

また、マップ、旅行の見どころ、ヒント、写真グリッドなどのセクションも用意されており、ビジュアルと詳細なストーリーの両方を効果的に紹介できます。

3. 個人ブログ用テンプレート

個人ブログテンプレートの真髄は「あなた自身」です。これらのテンプレートはバランスの取れたタイポグラフィ、柔らかなスペース、最小限の視覚的雑音を機能としており、読者があなたの考えや物語により深く共感できるよう設計されています。

ビジュアルにおいても、長文コンテンツを読みやすく感情的に引き込む繊細なデザイン要素が採用されています。エッセイ、意見、近況報告、専門知識に基づく投稿のセクションに加え、シンプルな著者紹介が頻繁に見られます。

👀 ご存知ですか？ 個人ブログで読者が最も求めているもの？それは「弱さ」です。 表示される投稿: あなたのミス

苦労

小さな成功

そして「現実的な」課題 …感情的なつながりを創出しましょう。短いスナップショットだけのブログは、長文でストーリー性のあるコンテンツほど効果を発揮しません。

4. フード＆レストランブログテンプレート

フード＆レストランブログテンプレートは、料理の味と同様に、その見た目も魅力的に演出します。豊かなビジュアルと統一感のあるセクション構成が見事に調和し、レシピ、材料リスト、シェフのメモ、フードフォトグラフィーの公開に最適です。

温かみのある色パレットと洗練されたタイポグラフィが、料理そのものとその背景にある物語の両方に注目を集めます。

これらのテンプレートの多くには、ステップ説明、栄養情報、レストランの特徴、シェフの紹介、おすすめ料理などを掲載する領域も含まれています。

5. ブログサムネイルテンプレート

ブログサムネイルテンプレートは、コンテンツを際立たせ、瞬時にクリックされるよう設計されています。これらのデザインは完全なブログレイアウトではありません。

代わりに、目を引くサムネイルスタイル（太字のタイトル、明確な視覚的階層、シンプルな色ブロック、戦略的な画像配置など）を組み込んでおり、あらゆる投稿で簡単に再利用できます。

6. 多目的編集ブログテンプレート

多目的編集ブログテンプレートは、ビジネス、テクノロジー、ライティング、思想リーダーシップなど、ほぼあらゆる分野に適しています。モダンでプロフェッショナルな印象を与えるレイアウトを実現するため、クリーンなグリッドと構造化されたタイポグラフィを採用しています。

特集記事、リスト記事、ガイド、長文記事、著者プロフィールなど、複数のセクションを用意しています。また、拡張性を考慮して設計されています。

つまり、1つの記事を公開する場合でも、100ものブログ記事のライブラリを構築する場合でも、創造性を制限することなく一貫性と洗練された見た目を保ち続けます。

ClickUpで美しいコンバージョン対応ブログを素早く構築

Figmaブログテンプレートを使えば、ゼロから始める必要なく視覚的に魅力的なレイアウトを簡単にデザインできます。あらゆるデバイスで見栄えのする美しいブログページへアイデアを形にするお手伝いをします。

しかし優れたデザインは道のりの半分に過ぎません。トピックのプラン立案、下書きの管理、編集履歴の追跡、アセットの整理、SEO対策、そして継続的な公開を円滑に行う方法が依然として必要です。

そこでClickUpテンプレートが最適です。アイデアからプロモーションまで、ブログ制作プロセス全体を整理するための既成のワークフロー、カレンダー、チェックリスト、コンテンツシステムを提供します。

デザイン性だけでなく一貫性とコンバージョン率向上が図られたブログを作成したいなら、ClickUpが最適なツールです。

今すぐClickUpに登録して、実際に機能するコンテンツワークフローを構築しましょう。