長期的なトラフィックを増やすエバーグリーンコンテンツ例

数年前、あるブログが完璧な電子メールの件名を作るためのガイドを発表した。今日、その同じガイドは毎月何千人もの訪問者を魅了し続けている。

成功の秘訣は?それは、時が経っても適切であり続ける問題に取り組んでいるからです。

これこそが、エバーグリーンコンテンツの力-決して魅力を失わないコンテンツ-*なのです。

SEOを強化し、長続きするトラフィックを誘導したいマーケティング担当者のために、長期的なインパクトを与えるエバーグリーンコンテンツの例をいくつかご紹介します。💪

エバーグリーンコンテンツとは?

エバーグリーンコンテンツとは、時間が経っても関連性と有用性を保ち、一貫して読者を惹きつけ、トラフィックを生み出す情報または教育的なコンテンツのことです。

すぐに関連性を失うニュース記事やトレンドに基づいた投稿とは異なり、エバーグリーンコンテンツは、あなたのプラットフォームの長期的な可視性を高め、リードとコンバージョンを促進します。

コーヒーの淹れ方」や「家庭菜園の植え方」のような一般的なトピックは、これらのプロセスがすぐに変わることがないため、エバーグリーンです。

ᔍ Did You Know? 「エバーグリーンコンテンツ」という言葉は、一年中緑の葉を保つ常緑樹に由来しています。この種の仕事は、季節やニュースのサイクルに関係なく適切であり続けるため、持続可能であると考えられている。

コンテンツマーケティングにおけるエバーグリーンコンテンツの重要性

エバーグリーンコンテンツは、コンテンツマーケティングにおいて、トレンドを超えたユニークな魅力を持っている。その永続的なインパクトは、次のような場合に考慮する価値がある。 コンテンツマーケティング戦略を形づくる際に考慮する価値がある。 .

その重要性を見てみよう。👀

SEO最適化: エバーグリーンコンテンツは、時間が経っても関連性を保つため、検索エンジン最適化(SEO)にとって非常に価値があります。タイムレスなトピックは検索結果で上位に表示され、可視性の向上とオーガニックトラフィックの増加につながります。

エバーグリーンコンテンツは、時間が経っても関連性を保つため、検索エンジン最適化(SEO)にとって非常に価値があります。タイムレスなトピックは検索結果で上位に表示され、可視性の向上とオーガニックトラフィックの増加につながります。 リードジェネレーション: エバーグリーン・コンテンツは、ターゲット・オーディエンスに継続的な価値を提供し、公開後長期間にわたって新しいリードをもたらします。

エバーグリーン・コンテンツは、ターゲット・オーディエンスに継続的な価値を提供し、公開後長期間にわたって新しいリードをもたらします。 長期的なトラフィックの増加: すぐにピークに達し、衰退するコンテンツに頼るのではなく、エバーグリーン投稿は安定した長期的なトラフィックを生み出します。この持続的な訪問者のフローは、信頼できるエンゲージメントとブランド認知の源を築きます。

すぐにピークに達し、衰退するコンテンツに頼るのではなく、エバーグリーン投稿は安定した長期的なトラフィックを生み出します。この持続的な訪問者のフローは、信頼できるエンゲージメントとブランド認知の源を築きます。 コンテンツ疲労の軽減: 常緑の記事によって、常に新しいコンテンツを制作するプレッシャーを軽減することができます。これにより、チームは量よりも質に集中することができ、燃え尽き症候群を減らすことができる。

常緑の記事によって、常に新しいコンテンツを制作するプレッシャーを軽減することができます。これにより、チームは量よりも質に集中することができ、燃え尽き症候群を減らすことができる。 ROIの最大化:エバーグリーンコンテンツに投資することで、作成に費やしたリソースが継続的に大きな投資収益率(ROI)をもたらすことが保証されます。必要な更新回数が少なく、費用対効果の高い方法でコンテンツマーケティングマネジメント 効率的

🤎 Fun Fact: エバーグリーンコンテンツは、あなたの'

/を高めるのに役立ちます。 https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf 経験、専門知識、権威性、信頼性 /%href/

'(E-E-A-T)スコアがGoogleに表示されます。スコアが高いほど、検索結果の最初のページに表示される可能性が高くなります!

エバーグリーンコンテンツの主な特徴

何がコンテンツをエバーグリーンにするのか?

まあ、それを際立たせる決定的な特徴がいくつかあります。それらを分解してみよう。🔨

時代性:* 時代のトレンドやイベントに依存せず、基本的で時代を超越したコンセプトについて語るトピックを扱っている。

時代のトレンドやイベントに依存せず、基本的で時代を超越したコンセプトについて語るトピックを扱っている。 関連性: このコンテンツは一貫して幅広いオーディエンスのニーズや利息に応え、継続的なエンゲージメントのために一般的な質問や問題に取り組んでいる。

このコンテンツは一貫して幅広いオーディエンスのニーズや利息に応え、継続的なエンゲージメントのために一般的な質問や問題に取り組んでいる。 問題解決能力: 読者に包括的かつ詳細な回答を与え、根強い問題に対する解決策を提供する。

読者に包括的かつ詳細な回答を与え、根強い問題に対する解決策を提供する。 SEOフレンドリー: エバーグリーントピックは、長期にわたって検索エンジンのランキングで良好に実行されます。

エバーグリーントピックは、長期にわたって検索エンジンのランキングで良好に実行されます。 幅広い訴求力: 幅広い範囲に訴求力があり、多様なオーディエンスに親近感を与えるコンテンツである。

幅広い範囲に訴求力があり、多様なオーディエンスに親近感を与えるコンテンツである。 定期的な更新:正確さと関連性を保つために、定期的な更新を行う必要がある。

エバーグリーンコンテンツとタイムリーコンテンツの違い。

どちらのコンテンツも重要な役割を果たしますが、視聴者のニーズへの対応や寿命は異なります。

タイムリーコンテンツは、ニュース記事や季節のポストイットのようなもので、一瞬は注目を集めるが、すぐに関連性を失ってしまう。新製品やホリデーキャンペーンのブログ記事を思い浮かべてほしい。イベントが終われば、オーディエンスの利息もやることだ。

一方、エバーグリーンコンテンツは、時期に関係なく関連性を保ちます。実践的で実用的なアドバイスや、何年経っても読者の役に立つ製品レビューなどを含むことができる。

| エバーグリーン・コンテンツとは?

| 目的|長期にわたって一貫した価値と適切な情報をプロバイダーとして提供する。

| 短期的なトラフィックの急増を促進することができるが、すぐに衰退する可能性がある。

| 例|ハウツーガイド、チュートリアル、基礎知識。例:「効果的なコミュニケーションの取り方」|ニュース記事、イベント報道、季節のプロモーション。例:「今年のクリスマスプレゼント」。

| 更新頻度|6~12ヶ月ごとに定期的に更新。

| オーディエンスとのエンゲージメント|長期的なエンゲージメントとオーディエンスの維持を促進|タイムリーな関連性と緊急性によってオーディエンスをエンゲージする。

エバーグリーンコンテンツとタイムリーコンテンツの違い

💡 プロからのアドバイス: コンテンツカレンダーを使う を使うことで、コンテンツ戦略を事前にしっかりとプランニングすることができます。この構造化されたアプローチにより、整理整頓が確実になり、土壇場で慌てることがなくなるため、より質の高いコンテンツ作成が可能になる。

20以上のエバーグリーンコンテンツ例

エバーグリーン・コンテンツが何であるかわかったところで、いよいよ自分自身でエバーグリーン・コンテンツを開発しましょう。エバーグリーンコンテンツのアイデアと例を20以上ご紹介します。

さっそく見ていきましょう。💁

**1.ハウツーガイド

読者が新しいスキルを習得したり、特定のタスクを完了したりしやすいように、ステップごとにタスクを分解したガイドです。実用的でわかりやすく、読者がすぐに実行できる解決策を提示している。

例:「ブログの始め方」、「ご飯の炊き方」、「優れたコンテンツの書き方」など。

**2.よくある質問(FAQ)

FAQは、特定のフィールドでよくある質問に答えるもので、素早く信頼できる情報で読者の時間を節約する。

📌 例:「デジタルマーケティングに関するFAQ」、「ビジネス開始に関するFAQ」、「SEOとは何ですか?

**3.究極のガイド

究極のガイドは、トピックを深く掘り下げ、初心者と経験豊富な読者の両方に詳細なリソースを提供する。ヒントや例、時にはビジュアルも盛り込み、包括的にカバーしている。

📌 例:「究極のSEOガイド」、「究極のスモールビジネスマーケテ ィングガイド」、「究極のソーシャルメディアマーケティングガイド」。

ネクタイの結び方」のようなエバーグリーンコンテンツは、何十年もの間、検索上位のクエリであり続けている。他にも、「愛とは何か」、「パンケーキの作り方」、「ゆで卵の作り方」など、「最もググられた」コンテンツがある!

**4.ケーススタディ

ケーススタディは、製品やサービスがカスタマーの問題をどのように解決したかを実例を使って紹介する。これらのストーリーは、親しみやすい方法で成功を示しています。

例:「x社はどのようにして売上を200%増加させたか」または「デジタルトランスフォーメーションに関するケーススタディ」 📌 例:「x社はどのようにして売上を200%増加させたか」または「デジタルトランスフォーメーションに関するケーススタディ」。

**5.チェックリスト

チェックリストは、ユーザーをプロセスを通してガイドし、ステップを見逃さないようにする、迅速で実行可能なリストです。

📌 例:「ブログ記事のチェックリスト」、「引っ越しのチェックリスト」、「初心者のためのSEOチェックリスト」。

6.リソースリスト。

読者が将来使うためにブックマークできるツール、アプリ、ウェブサイトの厳選リストで、継続的な価値を提供する。

例:「最高の生産性アプリ」や「最高のオンライン学習プラットフォーム」など。

**7.用語集

用語集は、複雑な用語をわかりやすい定義に分解し、業界の専門用語をより身近なものにします。

📌 例:「デジタルマーケティング用語解説」や「マーケティング用語集」。

**8.よくある間違い

これらの記事は、特定のフィールドで頻繁に起こるエラーを概説し、読者がそれらを回避し、スキルを向上させるのに役立ちます。

例:「ソーシャルメディア・マーケティングでよくある15の間違い」、「新米ブロガーが犯すトップ・ミス」、「履歴書の書き方でよくある間違い」など。

**9.リスト

リストは情報をリストに整理し、ざっと読んで理解しやすくする。ちょっとしたヒントやおすすめ情報を共有するのに最適。

📌 📌*「生産性ハックトップ10」、「起業家に最適な本」、「歴代映画トップ」など。

**10.チュートリアル

チュートリアルは、読者が新しいスキルを学ぶのに役立つ詳細な指示を提供し、多くの場合、わかりやすいようにビジュアルやビデオと組み合わされている。

📌 例:「Canvaを使ったインフォグラフィックの作り方」、「Pythonのコーディング初心者ガイド」、「初心者のためのPhotoshopチュートリアル」など。

**11.お客様の声

Testimonialsは、製品やサービスに対するカスタマーのフィードバックや経験を紹介する。潜在顧客に影響を与える社会的証拠を提供することで、信頼と信用を築きます。

📌 例:「カスタマーの成功談」、「当社ソフトウェアのユーザーレビュー」、「最高の製品レビュー」など。

**12.業界のリソース

これらのリソースは、特定の業界の誰にとっても必要不可欠なツールや洞察が詰まったガイドです。常に最新情報を入手したり、フィールドを深く掘り下げる必要のあるプロフェッショナルに最適です。

📌 📌例:「デジタルマーケティングのホワイトペーパー」、「中小企業所有者のための必須リソース」、「業界トップレポート」など。

**13.キュレーションコンテンツ

キュレーションコンテンツは、複数のソースから価値ある情報を集め、読者にワンストップリソースを提供する。1つ1つの情報を自分で探し出すことなく、トピックについて幅広いビューを得たい人に最適だ。

📌 例:*「コンテンツマーケティングに関する最高の記事」や「人事担当者のための最高のオンラインコース」など。

**14.歴史記事

このようなエバーグリーンなブログ記事は、ある業界、製品、コンセプトが時間とともにどのように変化してきたかを深く掘り下げる。過去の発展が今日のトレンドをどのような形にしているかを示す、貴重な文脈を提供する。

例:「ソーシャルメディアの歴史」、「インテリアデザインの進化」、「コンピューターエンジニアリングの歴史」など。

**15.統計の断片

統計に基づくエバーグリーンコンテンツは、時間の経過とともに注目を集め、可視性が高まるにつれてバックリンクを獲得する傾向がある。これらのコンテンツは、他の人が頻繁に参照する貴重なデータを提供し、バックリンク・プロフィールの着実な成長をサポートする。

📌 例:「建設業の安全性に関する統計」、「ケトダイエットに関する統計」、「菜食主義に関する統計」など。

💡 Pro Tip: 投稿記事内で関連する常緑コンテンツにリンクされていることで、SEOランキングを高めましょう。内部リンクは、検索エンジンがあなたのサイトの構造を理解するのを助け、訪問者をより長く関与させ、価値ある関連リソースに導きます。このアプローチは、時間の経過とともにサイトの著者と可視性を向上させ、全体的なSEOパフォーマンスを高めます。

**16.比較研究

比較ガイドは、2つ以上の製品、サービス、コンセプトの違いや類似点を説明します。読者が選択肢を検討し、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立つ。

例:「WordPress vs. Wix:WordPress vs. Wix: Which is better?'、'iPhone vs. Android'、'Best laptops for students compared'など。

17.DIYプロジェクト。

DIYプロジェクトは、カスタムの写真、イラスト、またはビデオを含むことで、読者が自分で何かを作ることをガイドすることで際立っている。これらのプロジェクトは、ユーザーがアイデアを実現できるよう、ステップ・バイ・ステップのビジュアルを提供している。

例:「DIYサボテン風船」、「DIY芳香剤」、「DIYティーバッグ」など。

**18.旅行ガイド

旅行ガイドは、必見のアトラクションから観光客向けの裏技まで、旅行先を詳しく紹介している。

例:「パリを訪れるための究極のガイド」、「ロッキー山脈のベスト・ ハイキングコース」、「ヨーロッパの人気旅行先」など。

**19.健康とウェルネスのヒント

これらの記事は、健康を維持するための実践的なアドバイスを提供し、多くの場合、専門家の洞察や調査に裏打ちされている。

例:「免疫力を自然に高める10の方法」、「瞑想の利点」、「健康的な食事の準備のアイデア」など。

20.ファイナンシャル・プランニングのリソース。

このコンテンツは、予算、貯蓄、投資に関するアドバイスで、読者の金銭管理を支援する。

例:*「個人予算の立て方」、「クレジットスコアの理解」、「退職プランのチェックリスト」など。

エバーグリーンコンテンツ戦略

優れたエバーグリーンコンテンツ戦略とは、時代を超越したコンテンツを作ることだけではありません。

あなたのコンテンツを新鮮で魅力的なものにし続けるための、考え抜かれたプランをご紹介しましょう。🎯

正しいトピックを選ぶ

ウェブサイトを見直し、一貫して好調な投稿を特定する。これらをリサーチの出発点として、関連するトピックを探すことができます。

この後、競合分析ツールを使ってニッチ分野の主要ブログを分析する。長期的なトラフィックをもたらす特定のトピックを見つけたら、独自の視点を加えて目立たせる。

一貫した検索利息のあるトピックを特定するために、2つのツールを使うことができる:

Google Trends: トレンドキーワードを視覚化し、それらを比較する。また、「健康的な食事」に関連する「食事の準備のアイデア」のようなトピックに関する上昇クエリを見つけるのにも役立つ。 AnswerThePublic:これはGoogleトレンドを補完する素晴らしいツールだ。キーワードの提案を与え、ユーザーの意図を発見し、キーワードリサーチを整理するのに役立つ。

適切なキーワードを組み込もう。

持続可能なトラフィックは、継続的な最適化と安定した関連キーワードの使用に依存しています。

安定したキーワード、特にロングテールキーワードは、一貫したオーガニックトラフィックのための強力な基盤を築く。ロングテールキーワードはユーザーの利息と一致し、検索トレンドの影響を受けにくい。ロングテールキーワードは、ショートテールキーワードに比べて競合性が低いため、上位表示されやすい。

例えば、「ベストスモールビジネスウェブサイトビルダー」は「ウェブサイトビルダー」よりもランクインしやすい。

持続的なキーワードを特定するためのツールをいくつか紹介しよう:

SEMrush:キーワードマジックツールは、検索ボリュームや難易度などのメトリクスとともに、関連するロングテールキーワードを生成する。 Ahrefs:このツールは包括的なキーワード分析を提供し、検索ボリュームやトラフィックの可能性などのメトリクスを調べることができる。また、競合他社が特定のキーワードでどのようにランク付けされているかも見ることができる。

💡 Pro Tip: 業界の問題やよくある質問を見て、詳細なブログ記事を書くのに適したトピックを見つけよう。これらの問題を取り上げることで、貴重なインサイトを提供し、ターゲットとなるトラフィックを集めるロングテールキーワードを掘り起こすことができる。

エバーグリーンコンテンツのパフォーマンスを分析する。

エバーグリーンコンテンツを公開することは素晴らしいことだが、それが仕事になっているかどうかをやることは?エバーグリーンコンテンツを最大限に活用するには、そのパフォーマンスを追跡する必要があります。

それでは コンテンツマーケティングKPI を設定することで、そのパフォーマンスを評価し、インパクトのあるコンテンツを提供し続けることができる。📊

オーガニック・サーチ・セッション

オーガニック検索のトラフィックを追跡することで、あなたのエバーグリーンコンテンツが検索エンジンからどれだけのトラフィックを得ているかがわかります。セッション数が多いということは、あなたのコンテンツが上位にランクインし、クリックを集めていることを意味します。

Google Analytics 4 (GA4)は、パフォーマンスの高い記事や更新が必要な記事を見つけるのに役立ちます。

平均エンゲージメント時間

このメトリクスは、ユーザーがあなたのページに滞在している時間を教えてくれます。滞在時間が長ければ長いほど、あなたのコンテンツが的を得ている可能性が高くなります。Organic Traffic Insights(オーガニック・トラフィック・インサイト)のようなツールを使って、ユーザーを引き留めるために読みやすさや関連性を調整する必要がありそうな箇所を確認しよう。

コンバージョンのメトリクス。

コンバージョンは、何人の訪問者がコンテンツを読んだ後に行動を起こしたかを追跡します。このアクションは、ニュースレターへのサインアップ、リソースのダウンロード、購入など、何でも構いません。

高いコンバージョン率は、あなたのエバーグリーンコンテンツがトラフィックを促進し、ユーザーを次のステップに導いていることを意味します。Google Analyticsは、これらのコンバージョンを正確に測定するのに役立ちます。

バックリンクとソーシャルシェア

バックリンクはSEOのランキングを上げる上で大きな役割を果たすので、あなたのエバーグリーン投稿がどれだけのバックリンクを獲得しているかに目を配ることは重要です。これを追跡するために、Backlink Analyticsのようなツールは、あなたのコンテンツがこの分野でどのように機能しているかを明確にビューすることができます。

ソーシャル共有は、人々がソーシャルメディアプラットフォーム上であなたのコンテンツを共有する頻度を示します。共有数が多ければ多いほど、あなたのコンテンツが読者の共感を得られていることを意味します。

インプレッションとクリック数

あなたのコンテンツが検索結果に表示される頻度(インプレッション)とクリックされる頻度をモニタリングすることで、そのコンテンツの可視性と利息レベルを知ることができます。

💡 プロからのアドバイス:* スコアリングシステムを使って、関連性、オーディエンスの利息、潜在的な影響力に基づいて、常緑コンテンツのアイデアに優先順位をつけましょう。こうすることで コンテンツ作成ワークフロー は、視聴者を最も効果的に惹きつけるトピックに焦点を当てます。

エバーグリーンに保つためのコンテンツの適応

トレンドやテクノロジー、ユーザーの嗜好が進化するにつれ、かつては新鮮で魅力的だったコンテンツも、すぐに時代遅れになりかねません。これを避けるためには、定期的な更新と再利用が不可欠です。

コンテンツを更新するためのテクニックをいくつか紹介しよう。 クリックUp 総合プロジェクト管理ツール。👇

新しいデータを追加し、ビジュアルをリフレッシュします。

信頼性を高め、関連性を確保するために、トピックに関する最新の統計や研究結果を定期的に取り入れましょう。また、時間の経過とともにビジュアルを刷新することも欠かせない。

画像、インフォグラフィック、ビデオを更新し、魅力的に見せることで、ユーザーのエンゲージメントとリテンションを高めます。

と ClickUp自動化

セクションを拡張し、例とケーススタディを更新した。

既存のセクションを見直し、特定の分野に深みを持たせてコンテンツ価値を高める。

また、古くなった例を最新のものに入れ替え、コンテンツを最新のトレンドやテクノロジーに合わせる必要があります。

クリックUpドキュメント

ClickUp Docsで情報を追加し、コンテンツのフォーマットを編集して、より良いリーチを目指しましょう。

/参照 https://clickup.com/features/docs クリックUpドキュメント /クリックアップドキュメント

は、コンテンツを作成・更新するための優れたツールです。コンテンツを構造化されたセクションに整理し、幅広いフォーマットツールで追加や修正をスムーズに行うことができます。さらに、コンテンツに含まれるさまざまなケーススタディにビジュアルや直接リンクを追加することもできます。

ClickUp Docsの優れたコラボレーション機能も素晴らしいアドオンです。

リアルタイムでの編集が可能なため、チームメンバーはコメントを残したり、編集を提案したり、新しいデータを即座に提供することができます。内蔵のバージョン履歴により、すべての変更が確実に記録されます。

クリックUp Brain

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-10.png ClickUp Brainで作業スペースのどこからでもブレインストーミングを。 /%img/

ClickUpワークスペースでどこでもブレインストーミング

/参照 https://clickup.com/ai クリックUpブレイン /クリックアップブレイン

も戦略のこのフェーズで使えるツールだ。

ブレーンストーミングやアイデア出しを支援し、コンテンツのニーズを判断するのに最適なツールだ。

このツールは、アイデアを視覚的に地図上にマッピングし、異なるコンセプトを接続し、強化の機会を特定するのに役立ちます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Produce.gif ClickUp Brainを使えば、コンテンツ作成の手間をかけずに、視聴者を惹きつける質の高い資料を作成できます。 /クリックアップブレイン

ClickUp Brainを使えば、コンテンツ作成の手間をかけずに、視聴者を惹きつける高品質な資料を作成できます。

さらに、ClickUp Brainは以下のような特徴があります。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/55673/ai-content-creation-tools/ AIコンテンツ作成ツールです。 /である。

ライティングと編集を支援するツール。あなたのアイデアに合わせた提案を行い、アイデアを洗練させることで、ライティングプロセスをよりスムーズにします。原稿が完成したら、編集をサポートし、コンテンツをより洗練されたものに仕上げます。

トピックのブレーンストーミング、思考の整理、言葉の微調整など、あらゆるフェーズでClickUp Brainがサポートします。

💡 プロからのアドバイス: コンテンツの包括的なガイドラインを作成しましょう。

/を作成します。 https://clickup.com/ja/blog/127835/content-governance/ コンテンツガバナンス /%href/

ブランドボイス、スタイル、トーン、フォーマットの基準を概説するものです。これらのガイドラインは、すべてのコンテンツの一貫性を維持し、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに沿ったものであることを保証します。

見出しの鮮度を高め、SEOに最適化する。

新しい読者を引きつけ、クリック率を高めるために、トレンドのキーワードやフレーズを取り入れましょう。また、メタディスクリプション、altタグ、内部リンク構造を言い換えるなど、改善点を見つけるために定期的にSEO監査を行うのも良いアイデアです。

次のような方法があります。 ClickUpダッシュボード を使えば、エバーグリーン投稿の長期的な成功をモニターし、そのパフォーマンスに基づいて投稿を調整することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-2.gif KPIを追跡し、より効率的にするためにカスタマイズClickUpダッシュボードを作成します。 /クリックアップダッシュボード

ClickUpダッシュボードをカスタマイズして、KPIを追跡し、より効率的に。

カスタムダッシュボードを設定することで、オーガニックトラフィック、キーワードランキング、ヘッドラインパフォーマンスなどの主要なSEOメトリクスを一箇所で監視することができます。

ウィジェットを作成して、クリック数やエンゲージメントなどの見出しのパフォーマンスを追跡できます。これにより、どのタイトルを修正する必要があるかを特定することができます。 SEOの目標とオブジェクト .

💡 Pro Tip: 読者からのコメントやフィードバックに注意を払い、改善すべき分野やさらに調査が必要なトピックを特定する。

クリックアップでコンテンツをリフレッシュし、改訂し、ランク付けする。

エバーグリーンコンテンツは、定期的に更新、拡張、最適化することが重要です。持続力のあるトピックに焦点を当て、安定したキーワードを使用し、定期的な更新でコンテンツを新鮮に保つことで、価値が高まり続けるリソースを構築することができます。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、ClickUpのようなツールを使えば簡単です。

コンテンツの編集、アイデアのブレスト、リサーチ、チームとのコラボレーションをシームレスに行うための自動更新を設定できる。古くなったランディングページを修正するにも、ベストプラクティスの投稿を改良するにも、ClickUpはすべてを整理し、スムーズに実行します。

