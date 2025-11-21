人事担当者がClickUp SyncUpsを活用してオンボーディング同期を効率化する方法

初週の混乱は現実の問題です。
新入社員はノートパソコンや電話、アプリへのアクセスを待ちながら、ポリシーやツールを理解しようと奮闘し、管理者は研修に苦労し、人事部はあらゆる未解決事項を処理するために奔走します。🏃🏻💨
一方で、組織はオンボーディングの努力に時間と資金の最大62%を費やしています。これは、単にリソースを投入するだけでは解決にならないことを示しています。
全員の認識を統一し、オンボーディング関連のコミュニケーションを整理整頓する統合システムが必要です。
信じられない話に聞こえますよね？でもそれがClickUpの力なのです。
本ブログ記事では、ClickUp SyncUpsを活用したオンボーディング手法をご紹介します。さらに、ClickUpが単なるビデオ通話を超え、タスク・ドキュメント・チームを単一ワークスペースで接続させる仕組みについても解説します。🧑💻
なぜオンボーディング同期は新入社員にとって重要なのか？
新入社員の最初の1週間が、その後のすべての方向性を設定します。
画面とスケジュールと離散した顔の中で、オンボーディング同期は基盤となる接点であり、新入社員がサポートされ、情報共有の輪に入っていると感じ始める場所です。
さらに調査によると、体系的な進捗確認と早期の管理職サポートは新入社員の適応を加速させ、生産性・職務満足度・定着率を向上させます。オンボーディング期間中に「見守られ支えられている」と感じた従業員は長期的に高いエンゲージメントを維持し、87%が初期のチーム交流から強い社会的接続をレポート作成したと報告しています。
トレーニングソフトウェアを活用したライブオンボーディングチェックインの主なメリットは以下の通りです：
- 企業文化の構築： 規範、価値、非公式な慣習、チームダイナミクスをリアルタイムで示しましょう
- 期待値を明確化：役割の目標、業績評価メトリクス、初期優先度を説明します
- 早期の疑問に対処： 不確実性や誤解が大きくなる前に把握する
- チームの進捗を監視：新入社員の定着状況をリアルタイムで把握
- 接続強化：人事、チームリーダー、同僚間の関係構築を促進します
🔍 ご存知でしたか？ PubMedの研究によると、体系化されたオンボーディングプログラムは、職場に新しく加わる若手プロフェッショナルの 生活を大幅に楽にします。適切なオンボーディングを受けた人は、自分でやり方を模索する人に比べて、より早く職場に馴染み、自信を持てたのです。
オンボーディング同期における一般的な課題
善意の同期作業でも障害に直面することがあります。主な例を以下に挙げます：
- 人事部、採用担当者、メンター、新入社員の間でカレンダー調整を行うことは、複数のタイムゾーンを跨ぐ綱渡りのような作業になりかねません
- 初期同期時に情報（ポリシー、ツール、ワークフロー、チーム紹介）を段階的・体系的なプランなしに過剰に提供すると、新入社員を混乱させる可能性があります
- 人事と管理職の間でコンテキストが失われると、期待値・フィードバック・目標など重複または矛盾するトピックを双方で扱う場合に混乱を招く可能性があります
- 技術的・物流的な問題（ハードウェアの遅延、接続不良、アクセス認証情報の欠落など）に対処することは、初日からオンボーディングを妨げる可能性があります
- リモート同期での参加意欲の促進は、新入社員がカメラをオンにしたり質問したりすることに躊躇している場合、困難になりがちです
ClickUpインサイト：プロフェッショナルの約41%がチームコミュニケーションにインスタントメッセージングを好みます。迅速かつ効率的なやり取りが可能ですが、メッセージは複数のチャネル、スレッド、ダイレクトメッセージに分散されがちで、後で情報を検索するのが難しくなります。
ClickUp Chatのような統合ソリューションを使えば、チャットスレッドを特定のプロジェクトやタスクにマップできます。これにより会話が文脈に沿って整理され、必要な時にすぐ参照できます。
ClickUp SyncUpsとは何か？人事チームにどのようなメリットがあるのか？
ClickUp SyncUpsは、ClickUpワークスペース内に組み込まれたビデオ・音声ミーティング機能です。オンボーディングの同期をより迅速に、より協力的で、より文脈豊かなものにするために設計されています。
また、オンボーディング期間を短縮し、新入社員が早期に貢献できるようにしたい企業に最適です。
同じプラットフォーム内で迅速な同期を一元管理するClickUp SyncUpsは、より接続が良く、効率的で透明性の高いオンボーディング体験を実現します。その仕組みは以下の通りです：
- オンボーディングのコミュニケーションを一元化：ClickUp内でライブオンボーディングセッションを開催し、メッセージ、ドキュメント、オンボーディングタスクを1つのワークスペースにまとめて管理
- スケジューリングとアクセスを簡素化：ClickUpチャットチャンネルやDMから直接SyncUpsを起動し、カレンダーイベントとリンクされている状態で簡単にスケジュール設定
- リアルタイムコラボレーションの強化：新入社員がツールを切り替えることなく、人事・管理職・同僚に質問したり画面を共有したりして交流できるようにします
- 文脈の記録と保存：通話を録音し自動的に文字起こしを生成。重要な議論、期待事項、次のステップが確実に記録されます
- どこでも接続を維持：リモートワーク時やClickUpでタスクを管理する際、モバイルサポートとミニプレイヤーで人事チームと新入社員の関与を維持
ClickUpがオンボーディングワークフローを加速させる方法をご覧ください：
🧠豆知識：人事部門の正式な組織化はかなり早くから始まりました。1901年頃、 ナショナル・キャッシュ・レジスター社（NCR）が最初の専任人事部門を設置したとしてクレジットされています。同部門は安全対策、苦情処理、監督者研修などを担当していました。
従業員オンボーディングプロセスにおけるClickUp SyncUpsの活用方法
ClickUp SyncUpsは従業員のオンボーディングをシームレスで双方向の体験に変えます。SyncUpsで新入社員を迎える方法をご紹介します：
ステップ #1: オンボーディング同期を 迅速に開始する
まず、仕事の行われる場所でオンボーディングセッションをスケジュールしましょう。
任意のチャットチャンネルから即座にSyncUpsを開始するには：
1. 対象のチャットチャンネルを開き、右上隅のSyncUpsアイコンをクリックします
2. チャンネルに自動的にメッセージが表示され、他のメンバーが参加できるようになります
1対1のオンボーディングチャットでSyncUpsを開始するには：
1. チームメンバーとのチャネルまたはダイレクトメッセージに関連付けられたオンボーディングタスクを開く
2. SyncUpsアイコンをクリック
3. チャンネルメッセージは、鳴動音と共にチーム/個人に即時参加を通知します
🚀 ClickUpの利点：オンボーディングに関するすべての会話をClickUp Chatで接続できます。
ここでは「後で連絡します」という曖昧な会話で終わらせません。メッセージをタスクに変換し、SyncUpsに人を招待し、アクションステップを割り当てられるからです。さらにモバイルチャットアクセスにより、人事チームと新入社員は外出先でも連携を維持できます。
ステップ #2: 新入社員と人事チームのメンバーを招待する
SyncUpsが開始したら、数クリックで参加者を招待できます：
ミニプレイヤーまたは全画面モードの「人を招待」ボタンを使用して参加者を追加する
2. 招待するメンバー（または新入社員）を検索して選択します。招待対象者にはリングアイコン付きのポップアップが表示され、参加または辞退を選択できます
3. コールリンクをコピー（「…」メニュー経由）し、カレンダー招待やチャットスレッドに貼り付けすることも可能です
新入社員と人事チームをSyncUpに招待したら、次のステップは初出勤前に万全の準備を整えることです。
ClickUpの新入社員オンボーディングテンプレートは、新入メンバーが最初の数週間で完了する全ステップを整理するのに役立ちます。部門横断的なオンボーディングタスクを管理するための明確で協働的なシステムを求める人事チーム向けに設計されています。
この無料HRテンプレートは、オンボーディング進捗の管理方法を柔軟に設定できます。例「新入社員チェックリスト」では、入社前日、入社日、1週目、2週目といったオンボーディング段階別にタスクを分類。書類作成、機器設定、役割別研修、人事部門紹介など必須事項を網羅しています。
🔍 ご存知ですか？調査によると、企業が新入社員を温かく迎える姿勢（社内ドキュメントだけでなく、上司や同僚の親しみやすさも含む）は、 従業員のウェルビーイングに強く影響し、離職意向を低下させることが明らかになっています。
ステップ #3: 画面共有で新入社員を指導する
画面共有はデモに最適です。人事ポリシーの説明、有給休暇の申請方法の解説、会社のClickUpワークスペースの紹介など、あらゆる場面で活用できます。
SyncUps中に画面を共有するには、通話画面下部の画面アイコンをクリックし、タブ・ウィンドウ・画面全体のいずれかを共有対象として選択してください。
⚡️ テンプレートアーカイブ：ClickUp従業員オンボーディングテンプレートで、新入社員が初日からサポートされていると感じられる環境を構築しましょう。タスクの整理、研修スケジュールの設定、各ステップの進捗確認を簡単に行えます。
ステップ #4: 文字起こしと要約でメモを自動取得
SyncUpの録音機能で、従業員のオンボーディングに関する議論を正確かつアクセス可能な状態に保ちます。手動でのメモ取りを不要にし、オンボーディングの会話が記録され、検索可能で共有可能な状態を保証します。
文字起こしと要約を生成する方法：
チャットまたはタスクからSyncUpsを開始または参加する
2. レコードアイコンをクリックしてセッションの記録を開始します
3. ミーティングが進行中は録画インジケーターが表示され、参加者にセッションが録画中であることを知らせます
4. ミーティング終了後、クリップハブ内のSyncUpsタブに移動し、録画セッションにアクセスしてください
5. 右サイドバーでトランスクリプトを選択し、議論された内容のタイムスタンプ付き記録をビューします
6. 要約するをクリックすると、AIが自動的に要点をまとめたサマリーを生成。重要なポイント、アクションアイテム、次のステップを明確に示します。
🚀 ClickUpの優位性：オンボーディングメッセージに埋もれた重要な更新を見逃したことはありませんか？ClickUp Brainがサポートします。AI要約がオンボーディングドキュメントやSyncUpsから要点を抽出する一方、自動生成されるチェックリストとアクションアイテムが新入社員の整理整頓を支援します。
例えば、マーケティングの新入社員がチャットプラットフォームで「ブランドガイドラインはどこで見つけられますか？」と質問した場合、ClickUp Brainは即座に該当するドキュメントを表示し、要点を要約するだけでなく、「デザイントレーニング前にブランドガイドラインを確認する」といったフォローアップタスクを作成することも可能です。
💡 プロのコツ：ClickUpの「30-60-90日プランテンプレート」を活用し、新入社員やプロモーションされたチームメンバーに明確な成功ロードマップを提供しましょう。各フェーズ（30日、60日、90日）の目標とマイルストーンを設定し、初日から進捗メモとアクションアイテムを記録します。
ステップ #5: タスクをSyncUpsと瞬時に接続
チャットから離れることなく、タスクをオンボーディング用SyncUpsに接続できます。手順は以下の通りです：
チャンネルまたはダイレクトメッセージ内のSyncUpsで、チャット内のアクティブなSyncUpsメッセージにカーソルを合わせ、省略記号（…）アイコンをクリックします
2. 関係を追加をクリックし、タスクを選択します
3. チャットを離れることなく接続されたタスクをビュー、更新、管理するには、チャンネルまたはダイレクトメッセージ内のSyncUpsメッセージ上部の番号をクリックしてください
ClickUpタスクはワークスペース内に存在し、プロジェクト管理ツールや人事ワークフローと完全に統合されています。
期日、メモ、担当者などの詳細を追加し、次に何をすべきか、誰が責任を持つかを全員が把握できるようにします。未開始、進行中、完了などのClickUpカスタムステータスを活用すれば、頻繁なフォローアップメッセージを送ることなく、オンボーディングの進捗を追跡できます。
SyncUpsディスカッションのフォローアップにClickUpタスクが紐付けられたら、ClickUpオンボーディングチェックリストテンプレートを活用して、オンボーディングをさらにステップ進めましょう。
このテンプレートには、書類手続きやIT環境セットアップから製品知識トレーニング、チーム紹介まで、あらゆる必須タスクを網羅した包括的なチェックリストが各役割別に用意されています。さらに以下のことが可能です：
- 各オンボーディングタスクを、未開始、進行中、完了、入力待ちなどのステータスで追跡します。
- 役職タイトル、部署、仕事用電子メール、正式な開始日などの重要な詳細情報を保存します
- リスト、ガント、ワークロード、カレンダー表示を切り替えてタイムラインを効果的に管理
📖 こちらもご覧ください：Excel & ClickUp での従業員オンボーディングテンプレート
人事マネージャーはClickUpで新入社員のオンボーディング進捗をどのように追跡できるか？
人事担当者は、書類提出やIT環境セットアップから研修完了、初週の進捗確認に至るまで、すべてを可視化する必要があります。
ClickUpの人事管理プラットフォームは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリです。AI技術で強化され、より迅速かつスマートな仕事を可能にします。
ClickUpのプロジェクト管理ツールを活用すれば、人事担当者はチーム横断プロジェクトの調整、継続的な研修プログラムの管理、従業員のパフォーマンス追跡を、タスク・コミュニケーション・インサイトを集中管理しながら行えます。
オンボーディング進捗をリアルタイムで把握
組織全体のオンボーディングビューを俯瞰するには、ClickUpダッシュボードを活用しましょう。オンボーディングの進捗状況をリアルタイムで可視化できるため、新入社員一人ひとりに個別に連絡する必要がなくなります。
タスクリスト、円グラフ、棒グラフ、計算カードなど様々なカードでダッシュボードをカスタムし、人事KPIを追跡できます。例えば、オンボーディングタスクの完了数と進行中の数を円グラフで確認したり、部署別・担当者別の進捗を棒グラフで追跡したりできます。
よりスマートな優位性を求めるなら、ダッシュボードにClickUp AI Cardsを追加しましょう：
- AIプロジェクト更新カードで、完了タスク・進行中アイテム・遅延仕事を明示した概要ステータスを確認
- AIエグゼクティブ要約カードで部門横断的な健全性の概要を統合し、リスクや障害要因を可視化
- AI Brain Cardでカスタムプロンプトを作成（例：「3日以上コンタクトがなくエンゲージメントが低いリードを表示」）、要約と次のステップ提案を取得
AI搭載ダッシュボードの詳細はこちらのビデオでご確認ください：
手動でのフォローアップを不要に
また、定期的な進捗確認（例：週次同期、90日レビュー）をトリガーするClickUp定期的なタスクの設定も可能です。
ClickUpでは、再発設定（毎日、毎週、毎月、「完了後〇日」など）をカスタムし、新規タスクを生成するか既存タスクを再開するかを選択できます。これにより、オンボーディングが第1四半期（および第2四半期）に及んでも、一貫したフォローアップが忘れられることはありません。
📖 こちらもご覧ください：オンボーディングチームがClickUpを活用する方法
人事チーム向け例活用事例
人事チームがClickUpを活用し、新入社員の追跡以上の成果を上げる方法をご紹介します。
従業員の研修と育成
学習進捗の追跡と研修リソースの管理が、すべてを一箇所に集約することでシームレスになります。ClickUp Docsを活用すれば、人事チームはオンボーディングマニュアル、ポリシー更新、スキル開発コンテンツを体系化された分かりやすいフォーマットで一元管理できます。
リッチテキストの挿入、ビデオの埋め込み、研修修了証へのリンク添付ファイルが可能。これにより従業員は内容を容易に追跡でき、人事部門はコンテンツの更新を効率的に管理できます。
🤩 特典：人事関連書類の検索・作成・整理を代行してくれるスマートアシスタントがあれば…と思ったことはありませんか？その願いが叶いました！
ClickUp Brain MAXは、ClickUpやGoogle Drive、SharePointなどの接続アプリ全体から、ポリシー、オンボーディングガイド、トレーニングドキュメントを1つの検索バーから見つけるのを支援します。
ミーティングメモの記録やポリシーの更新が必要ですか？ClickUpの「話すだけでテキスト化」機能を使えば、Brain MAXが自動的に文字起こしし、文章を整えてくれます。
パフォーマンス管理
業績評価、目標追跡、フィードバック収集を別々のツールで管理する必要はありません。ClickUp Viewsを活用すれば、チームは1つのワークスペース内で評価サイクルを可視化し、業績目標をフィルタリングし、進捗や部署別に従業員をグループ化できます。
例えば、パフォーマンス提出にはClickUpリストビューを、レビューフェーズにはClickUpボードビューを、月次評価サイクルにマップするためにClickUpカレンダービューを追加できます。
これにより、マネージャーや人事担当者は、フィードバックが必要なメンバー、評価の途中段階にあるメンバー、進行中の目標の可視性を即座に得ることができます。
🧠豆知識：20世紀半ばには「人事部」という名称が一般的でした。しかし1948年、 米国人事管理協会（後にSHRMとなる）が設立され、人事部門が単なる事務仕事ではなく専門職として認識される転換点となりました。
採用と雇用
採用ワークフローもClickUpで同様にシームレスにフローできます。
ClickUpメールプロジェクト管理機能により、採用担当者はプラットフォーム内で候補者と直接コミュニケーションを取れます。外部受信トレイに切り替えることなく、進捗報告の送信、面接スケジュールの調整、書類のフォローアップが可能です。
さらに、ClickUpの自動化機能により反復的な連絡業務が簡素化されます。採用担当者は、候補者が新たなフェーズに進んだ時、フォームを送信した時、タスクを完了した時に自動電子メールを送信するトリガーを設定できます。
例：候補者のステータスが面接予定に変わると、ClickUpは面接の詳細を記載した確認電子メールを自動的に送信し、採用担当マネージャーをCCに含めます。各電子メールは候補者のタスク内に表示されるため、採用チーム全体がすべてのやり取りを把握できます。
💡 プロの秘訣： ClickUp Brainでライターのブロックによる頭痛を回避しましょう。電子メールコンテンツの迅速な生成、的確な件名の作成、アイデアの整理をゼロから始めることなく行えます。
従業員エンゲージメントとアンケート
ClickUp Formsを使えば、フィードバック収集やエンゲージメント測定が簡単に。
人事チームはカスタマイズ可能なフォームを作成し、アンケート回答、同僚からのフィードバック、エンゲージメント施策への意見などを収集できます。これらはすべて構造化されたClickUpタスクに直接反映されます。
ザ・ナインのウェブオペレーションディレクター、サム・モーガンがClickUpについて共有した内容はこちらです：
ClickUpは私たちのチームにとってまさに革命的なツールでした。導入時のサポートは素晴らしく、膨大な時間を節約できただけでなく、リソース配分の最適化に必要なデータを提供し、プロジェクトをタイムラインに沿って進めながら顧客との連携も維持できました。
📖 こちらもご覧ください：人事チーム向けベストHRソフトウェアを徹底検証
ClickUpのSyncUpsで新入社員を歓迎しましょう
スムーズなオンボーディングは、新入社員が一日目からサポートされていると感じ、迅速に業務に慣れるための鍵です。しかし、タスクや研修、フォローアップが電子メールやチャット、スプレッドシートに散らばってしまうことは容易に起こり得ます。
ClickUpのようなツールを使えば、すべてを一箇所で整理できます。
ClickUp SyncUpsを活用すれば、人事チームはオンボーディングセッションのスケジュール設定、タスクやチェックリストによる進捗追跡、ミーティングメモの記録・共有が可能となり、アクションアイテムを直接ワークフローに接続できます。
これによりオンボーディングが効率化され、混乱が減り、新入社員がより早く貢献できるようになります。
よくある質問（FAQ）
はい、新入社員は完全なClickUpアカウントなしでSyncUpsに参加できます。SyncUpsが開始されたチャンネルやダイレクトメッセージにゲストとして参加可能です。
ClickUp SyncUpsは、オンボーディング中のリアルタイムコラボレーションを促進します。人事部門やマネージャーが、ClickUpプラットフォーム内でライブチェックインを実施し、画面を共有し、質問に即座に対応することを可能にします。
ClickUp SyncUpsは対面式のやり取りを可能にし、距離の隔たりを埋めることで、リモートでのオンボーディングをより魅力的で効果的なものにします。画面共有、タスクリンク、即時フィードバックをサポートし、新入社員がつながりとサポートを感じられるようにします。
いいえ、ClickUp SyncUpsは自動で録画されません。ホストはミーティング中に録画アイコンをクリックして手動で録画を開始する必要があります。
はい、人事部門はClickUp SyncUpsセッションから生成されたAI要約を活用し、オンボーディング文書を更新できます。これにより、すべての議論と決定事項が公式資料に正確に反映されます。
はい、ClickUp SyncUpsのオンボーディング機能はセキュリティを考慮して設計されています。暗号化された通信や役割ベースのアクセス制御などの機能により、人事関連の議論が機密性と安全性を保つことを保証します。