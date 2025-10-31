よりスマートなリソーススケジューリングを実現する11のTeambook代替ツール

誰がいつ利用できるのか明確なビューが欠如している状態でプロジェクトプランを立てたことはありますか？それは遅延、燃え尽き症候群、そして機会の損失を招く要因です。実際、リソース管理者の41%が「チームのキャパシティ可視性の欠如」を最大の課題の一つと指摘しています。

Teambookのようなツールはこうした課題を解決することを目指しています。しかし多くのチームは、使いにくいインターフェース、リミットされた連携機能、あるいはニーズに比例して拡張しない価格体系といった問題に直面しています。

クライアントのタイムライン管理、社内リソース配分、部門横断的な依存関係など、あらゆる場面で必要なのは、制御性と可視性を両立するツールです。リソースプランを直感的に行えるもの。管理すべきタスクを増やすものではありません。

本ガイドでは、リアルタイム可視性、柔軟なスケジュール管理、実際の仕事のやり方に合ったプロジェクトプランを必要とする現代のチーム向けに設計された、最良のTeambook代替ツールをご紹介します。

主要なTeambook代替ツール一覧

主要機能（リアルタイム共同作業やプロジェクトビューなど）、価格、ユーザー評価に基づいて最適な選択肢を選ぶための、Teambookの代替ツール比較を以下にまとめました。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* 評価 ClickUp 柔軟なスケジュール管理、リソースプラン、環境/AI、自動化を備えたオールインワン仕事管理ツール ワークロード＆タイムラインビュー、カスタムフィールド、組み込み型時間追跡、スケジューリングテンプレート、1,000以上の連携機能 Freeプラン；企業向けカスタム G2: 4.7/5Capterra: 4.6/5 Float リソースの稼働状況、キャパシティ、利益率をリアルタイムで可視化 ドラッグ＆ドロップによる割り当て、スキルマッチング、予算・評価追跡、組み込み型時間追跡、休暇管理 有料プランはユーザーあたり月額8.50ドルから G2 4.3/5Capterra 4.5/5 リソース・グルー 休暇管理とスケジュール競合管理を備えた、ユーザーの使いやすいスケジューリング機能 共有カレンダー、スケジュール衝突検知、休暇追跡、日次スケジュール電子メール、稼働率レポート作成 有料プラン：ユーザーあたり月額5ドルから G2 4.6/5Capterra 4.7/5 Calendly クライアントとのスケジュール調整を自動化し、やり取りの往復を削減 リアルタイム予約リンク、自動リマインダー、ラウンドロビン＆集合ミーティング、100以上の連携機能、支払い回収 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから G2 4.7/5Capterra 4.7/5 Teamwork 組み込みの請求機能と稼働率追跡によるクライアント仕事の管理 作業負荷プランナー、請求可能時間、一元化されたクライアントコミュニケーション、タスク自動化、カスタムダッシュボード Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額13.99ドルから G2 4.4/5Capterra 4.5/5 Wrike クロスファンクショナルなプロジェクトチームの拡大 カスタムワークフロー、他リソース向けリクエストフォーム、リソーススケジューリング、リアルタイム分析、複数ビュー、400以上の連携機能 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額39ドルから G2 4.2/5Capterra 4.3/5 Trello シンプルな視覚的タスク追跡 カンバンボード、チェックリストと期日、バトラー自動化、パワーアップ機能、カレンダーとタイムラインビュー Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから G2 4.4/5Capterra 4.5/5 Deputy シフト管理と労働力管理 需要ベースのスケジュール、モバイルでのシフト交換、コンプライアンスアラート、GPSタイムクロック、給与計算/POSシステムとの連携 有料プランはユーザーあたり月額4.50ドルから G2 4.6/5Capterra 4.6/5 Clockify プロジェクトとチームを横断したシンプルな時間追跡 手動/自動タイマー、クライアント/タスクタグ付け、ダッシュボード、ブランドレポート、80以上の連携機能 有料プランはユーザーあたり月額5.49ドルから G2 4.5/5Capterra 4.8/5 Keka 人事中心のリソース・時間管理 生体認証＆モバイルチェックイン、休暇・給与同期、プロジェクトタイムシート、OKR＆評価、統合型人事ワークフロー 有料プラン：ユーザーあたり月額9ドルから G2 4.5/5Capterra 4.4/5 Hub Planner 高度なリソーススケジューリングと可視性 ヒートマップと空き状況、統合タイムシート、リアルタイム予測、スキルマッチング、予算追跡 有料プランはユーザーあたり月額7ドルから G2 4.2/5Capterra 4.2/5

なぜTeambookの代替ツールを選ぶべきか？

Teambookは洗練されたインターフェース、簡単な導入プロセス、視覚的なスケジュール管理で高く評価されています。しかし、長年利用しているユーザーからも繰り返し指摘される懸念点があります：その機能範囲が狭すぎる点です。

エンドツーエンドのリソース管理を提供しないツールは、複数のプロジェクトを頻繁に切り替えるプロジェクト管理や運用責任者にとって不十分なことが多く、 仕事の拡散を招き、時間とエネルギーを消耗させます。

これはCapterraのレビューにメモされた点です：

Teambookの適用範囲は依然としてかなり限定的です。完了するPSAソリューションへと拡張されることを期待していました

Teambookの代替ツールを検討しているということは、おそらく以下の課題のいずれか、あるいは複数に直面していることでしょう：

基本的なリソーススケジューリングと視覚的プラン作成を超える機能はリミットである

レポート作成、時間追跡、高度なプロジェクト管理ワークフローなどの統合機能の不足

モバイル体験では、外出先で明確な概要を把握するのが困難です

更新と同期の問題が、社内システムやサードパーティ製ツールとの間で摩擦を引き起こしています

柔軟性とリミットの少なさを求める小規模チームには高めに感じられる価格設定

Teambookに代わる11のベスト代替ツール

単純なスケジューリングを超えるリソースプランツールをお探しですか？

柔軟性とリソース管理機能を強化した、Teambookに代わる11の優れた代替ツールを厳選しました。

ClickUp（柔軟なスケジュール管理、リソースプラン、自動化を備えたオールインワンのAI搭載仕事マネジメントに最適）

リソーススケジューリングのみに焦点を当てるTeambookとは異なり、ClickUpはリソース管理、プロジェクトプラン、時間追跡を柔軟で完全にカスタマイズ可能なワークスペースに統合した、AI搭載のオールインワンHR管理プラットフォームです。

統合型AIワークスペースとして、HRチームが真に必要とする唯一の仕事アプリです。その仕組みを見てみましょう。

ClickUp Viewsでチームのキャパシティを可視化

ClickUpのワークロードビューとタイムラインビューでチームのキャパシティを可視化し、作業負荷を迅速に再調整*

リソースが限られているプロジェクトマネージャーにとって最大の課題は、誰がいつ何を担当しているかを把握することです。ClickUpは、チームのリソースキャパシティをリアルタイムで可視化する「ClickUp Workload」や「ClickUp Timeline Views」といったリソースプランツールでこの課題を解決します。

仮にデザインチームの今週のスケジュールが満杯の場合、ClickUpのワークロードビューでは赤・黄・緑のシンプルなインジケーターで、一目で過負荷を把握できます。

担当者ごとにグループ分けし、タイムラインを直接調整し、ズームインして日々の空き状況のビューを確認できます。これにより、燃え尽き症候群が発生する前に、仕事のバランスを容易に再調整できます。

💡 プロの秘訣: プロジェクトと個人プランを次のレベルへ引き上げるには、ClickUp Calendarをお試しください。優先度、ミーティング、空き時間に基づいて1日を自動スケジュールするため、次に何に取り組むべきか迷うことはありません。GoogleやOutlookとも同期し、すべてを一元管理できます。

ClickUpカスタムフィールドで役割と空き状況を割り当て

スキル、役割、空き状況でチームメンバーをフィルタリングし、ClickUpカスタムフィールドで常に最適な担当者を割り当て*

チームの役割や空き状況に基づいてプロジェクトを割り当てる必要がある？ そこがClickUpカスタムフィールドの本領発揮です。部署、場所、スキルセットなどのフィールドを追加し、それに応じてリソースをフィルタリングしましょう。

📌 例: 来週、新規の企業クライアントのオンボーディングを実施するとします。ソリューションチームから、類似アカウントの仕事経験があり、既に予定が詰まっておらず、水曜日から金曜日まで対応可能なメンバーが必要です。部署、クライアントタイプ、空き状況などのカスタムフィールドでフィルタリングすることで、即座に適切なチームを絞り込めます。

ClickUpの時間追跡で作業時間を記録し、予算内を管理

ClickUp Time Trackingでタスク単位の時間を追跡し、予算超過が問題になる前に警告を受け取れます*

時間単位で請求するチームや監査証跡が必要なチームには、ClickUpのプロジェクト時間追跡と見積もり時間が最適です。タスク所要時間を見積もり、実際の作業時間を追跡し、超過を早期に検知できます。HarvestやTogglなどのツールを使用している場合でも、ClickUpはそれらと連携可能です。

💡 プロのコツ: ClickUpでは時間エントリー内にラベルやメモも追加可能。チームが仕事内容をタスク詳細レベルまで正確に記録できます。「3時間—管理業務」が何を意味していたのか、もう推測する必要はありません。

ClickUp AIを活用して仕事のプロセス全体を効率化しましょう

ClickUp Brainは高度なAI機能をワークフローに直接統合します。ClickUp Brainを使えば、反復作業の自動化、コンテンツ生成、情報を要約する、およびワークスペースからの即時回答取得をすべて一元的に実現できます。

これによりツール切り替えの時間を削減し、重要な業務に集中できます。AI機能はコミュニケーションの効率化、生産性向上を支援し、必要な情報を常に手元に確保します。ClickUpチャット、ClickUpタスク、コメントなどどこからでもClickUpBrainを@メンションするだけで、連携された仕事エコシステムの全コンテキストを把握できます。

ClickUp Brainを使用して、ClickUpダッシュボードの円グラフ（その他も）を分析

ClickUpテンプレートで再現可能なプロセスを構築

毎週ゼロからチームのスケジュールをプランするのは疲れる作業です。ClickUpのリソースプランテンプレートは、繰り返しのプロセスを効率化します。

例えば、誰が空き状態か、誰が過負荷状態か、スキルギャップがどこにあるかを把握したい場合、ClickUpのリソース管理用「People」テンプレートは従業員の全体像を俯瞰できるビューを提供するため、以下のことが可能になります：

プロジェクト横断的な従業員の作業負荷を追跡する

リソース配分を最適化し、バーンアウトを回避しましょう

スケジュールと期限を一元的に可視化

しかし、全員が適切なタイミングで適切な業務を遂行しているか確認に苦労しているなら、ClickUpのチームスケジュールテンプレートが、チームのタスクを実際のカレンダーの空き状況と連動させるのに役立ちます。

🎥 ClickUpを使ったキャパシティプランニングの役立つビデオはこちら：

ClickUp連携で管理仕事を減らそう

ClickUpの連携機能で、カレンダーの同期、更新の自動化、お気に入りのツールを1つのワークスペースで接続

外部ツールで既にカレンダーや人員管理を行っているチームには、ClickUpの連携機能が最適です。Google カレンダーとのタスク同期、Hubstaff、Time Doctor、Zoho Peopleなどの人事管理ソフトとのZoho Flow経由での接続、その他1,000以上のツールとの統合により、プラットフォーム間での手動更新を削減できます。

ClickUpの主な機能

ワークロードとタイムラインビューでチームのキャパシティを可視化し、作業負荷のバランス調整と期限遵守を実現

部署、スキル、場所などのカスタムフィールドを使用して役割を割り当て、空き状況を追跡します

正確なレポート作成のために、組み込みの時間追跡と見積もり時間で請求可能時間を追跡

リソース管理用人員テンプレートやチームスケジュールテンプレートなどのチームスケジューリングテンプレートを活用し、 プロジェクトプランを 効率化しましょう

Google カレンダーとのタスク同期、HubstaffやTime Doctor、Zoho Peopleなどの人事管理ソフトとの接続（Zoho Flow経由）、1,000以上のツールとの統合が可能です。

ClickUpの制限事項

豊富な機能セットのため、新規ユーザーには習得に時間がかかります

モバイルアプリはデスクトップバージョンと完全な互換性がない

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

ClickUpはタスク管理や時間追跡から目標設定まで幅広いツールを提供し、様々なワークフローやチームサイズに対応できる柔軟なリソースです。タイムシートとカスタマイズ可能なダッシュボードは、タスクの進捗を一目で確認したり、各チームメンバーの毎日の進捗を把握するのに特に役立ちます。

2. Float（リソース利用率、キャパシティ、マージンのリアルタイム可視性に最適）

via Float

Floatの真の強みは、他のプロジェクトプランツールとは一線を画す点にあります。それは、キャパシティ管理を行いながら収益性を維持するのに役立つリアルタイムの洞察を提供することで、さらに一歩踏み込んでいることです。

プロフェッショナルサービスチーム向けに設計された本ツールは、プロジェクトマネージャーが財務スプレッドシートとスケジューリングツールを切り替える必要なく、リソース配分、コスト影響、チームの稼働率を明確に把握できるようにします。

Floatの主な機能

ドラッグ＆ドロップによる割り当てで、リアルタイムのリソーススケジュールをビュー

スキル、役割、空き状況に基づいて、人材と仕事をマッチングさせます

予算と単価の追跡により、プロジェクトが利益率に与える影響を予測

組み込みの時間追跡でプラン時間と実績時間を比較

休暇・休日・キャパシティリミットを追跡し、オーバーブッキングを回避

フロートのリミット

より広範なプロジェクト管理ツールと比較して、ネイティブ連携機能が限定的

インターフェースとレポート作成のカスタムはよりリミットされています

新規ユーザーが全機能の範囲を習得するには時間がかかる場合があります

変動価格

スターター : ユーザーあたり月額8.50ドル

Pro : ユーザーあたり月額14ドル

企業: カスタム価格

Floatの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (1,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,600件以上のレビュー)

ユーザーが語るFloatの魅力

このCapterraレビューでは次のようにメモされています：

Floatは、リソースの空き状況に基づいてチームのタスクをスケジュールしプランする素晴らしいプラットフォームを提供してくれます。メンバー間でタスクを割り当て、タスクのタイムラインをスケジュールして進捗を管理することが可能です。

3. リソース・グル（休暇管理やスケジュール競合管理が可能な、ユーザーフレンドリーなスケジューリングに最適）

プロジェクトのタイムラインが逼迫すると、たった一人の過密スケジュールなチームメンバーがすべてを狂わせる可能性があります。多くのチームでは、誰がいつ対応可能かについて明確な一元的なビューがないため、直前のスケジュール変更や納期遅延が頻発しています。

そこでリソース・グルの出番です。ドラッグ＆ドロップインターフェース、リアルタイム空き状況追跡、組み込みの休暇管理・競合管理機能により、スケジューリングを簡素化します。

リソース・グルの主な機能

共有のドラッグ＆ドロップカレンダーで、人員・会議室・設備のスケジュールを管理

衝突管理を活用し、重複割り当てを自動的に検知・防止

休暇、病欠、休日を統合された休暇プランで管理

全員の連携と責任の明確化のために、毎日のスケジュール電子メールを送信しましょう

稼働率、請求可能時間と非請求可能時間の分析、休暇取得の傾向を把握

リソース・グルのリミット

リミットされたタスク管理とコラボレーション機能

他社ツールと比較してサードパーティ連携が限定的

組み込みのコミュニケーション機能やファイル共有オプションはありません

リソース・グルの価格設定

グラスホッパープラン : ユーザーあたり月額5ドル

Blackbelt Plan : ユーザーあたり月額8ドル

マスタープラン: ユーザーあたり月額12ドル

リソース・グルの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (390件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (530件以上のレビュー)

リソース・グルーに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

リソース・グルは、リソース配分に関するチーム協働を支援し、作業負荷の最適な配布を見つけやすくします。人員の予約に柔軟性を提供し、現在のキャパシティのより明確な可視性により、効果的なプランを実現します。

👀 豆知識：海賊船には民主的な資源分配システムが存在しました。戦利品やタスクは厳格なコードで分配され、調理人や外科医でさえも事前に決められた共有がありました。

4. Calendly（クライアントとのスケジュール調整の自動化とやり取りの削減に最適）

via Calendy

ミーティングの予約は、あっという間に電子メールだけのやり取りになることがあります。チームやタイムゾーンを越えた仕事、多忙なクライアントとの連携の難しさは言うまでもありません。問題は、ミーティングのスケジュール調整に時間がかかるほど、ミーティング自体が実現しにくくなる点です。

Calendlyは、リアルタイムで空き状況を反映したパーソナライズされたスケジュール調整リンクを共有することでこの課題を解決します。ディスカバリーコール、面接、社内レビューの管理を問わず、Calendlyは確認メール、リマインダー、カレンダー同期を自動化します。

Calendlyの主な機能

空き状況に基づきリアルタイムで更新される、パーソナライズされたスケジュールリンクを共有しましょう

リマインダー、フォローアップ、確認を自動化し、無断欠席を減らしましょう

高度なルーティング機能を備えた、ラウンドロビン方式、集合型、または1対1のミーティングタイプを提供

Google カレンダー、Zoom、Salesforce、HubSpot、Marketoなどのツールと連携可能

予約確定前にStripeまたはPayPal経由で支払いを受け付けます

ウェブサイトや電子メールの署名に予約ページを埋め込み、即座にアクセス可能に

Calendlyの制限事項

高度なルーティング機能とCRM連携は上位プランでのみご利用いただけます

下位プランでは、予約ページのレイアウトやブランディングのカスタムオプションにリミットが設けられます

複雑なリソースやプロジェクトスケジューリングのユースケースには適していません

Calendlyの料金体系

無料 ：常に無料

スタンダード : ユーザーあたり月額12ドル

Teams : ユーザーあたり月額20ドル

企業: 年間15,000ドルから

Calendlyの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (2,390件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るCalendlyの評判

このCapterraレビューでは以下が機能：

スケジュール管理ツールが必要になった当初、私が真っ先に選んだのはCalendlyでした。スケジュール管理プラットフォームを推薦する際に真っ先に思い浮かぶのもこのツールです。他のソフトウェアとの連携機能により、必要な機能がすべて揃っているのです。*

5. Teamwork（クライアント仕事の管理に最適。請求機能と稼働率追跡機能を内蔵）

via Teamwork

クライアントプロジェクトの管理には、複数のツールを切り替えることが往々にして必要です。タスク管理用、時間追跡用、そしてクライアント請求用にはまた別のツール。この分断は生産性を低下させ、収益性が問われる場面でエラーを招く余地を残します。

Teamworkはこれら全てを一元管理します。代理店、コンサルティング会社、サービスチーム向けに設計されたこの無料プロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクト管理、リソースプラン、財務可視化を単一プラットフォームに統合します。

チームワークの優れた機能

請求可能時間、収益性、リソース活用率を一つのプラットフォームで追跡

ワークロードプランナーを活用してキャパシティを予測し、公平に仕事を割り当てましょう

クライアントとの全コミュニケーション、ファイル、承認を中央集約型スペースで管理

TeamworkAIでタスク作成・更新・リマインダーを自動化

予算管理、業績評価、時間追跡のためのカスタムダッシュボードとレポート作成

50種類以上のプロジェクトテンプレートから選択し、すぐに作業を開始できます

チームワークの制限事項

PMプラットフォームに不慣れな新規ユーザーにとって、習得曲線は急勾配となる可能性があります

インターフェースは機能が過剰に有効化されているため、複雑で圧倒される印象を与える可能性があります

モバイルアプリはデスクトップバージョンと比較して一部の機能が不足しています

Teamworkの価格

Free

提供価格：13.99ドル/月（ユーザーあたり）

Grow: ユーザーあたり月額25.99ドル

規模：カスタム価格設定

チームワークの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (1,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (900件以上のレビュー)

ユーザーが語るTeamworkの評価

このG2レビューでは次のように引用されています：

Teamworkは、進捗状況を完全に可視化した状態で、同僚間で作業負荷を容易に共有できます。仕事の割り当て、進捗追跡、アーカイブが完了するシンプルさで行えるため、チーム全体が常に「全体像」を把握し続けられます。

👀 豆知識：機械式時計が登場する以前、蝋燭には時間単位を示す刻みが施されていました。蝋燭が燃え尽きるにつれ、溶けた蝋が時間の経過を示し、祈りや休息、仕事再開のタイミングを知らせていたのです。

6. Wrike（クロスファンクショナルなプロジェクトチームの拡大に最適）

via Wrike

あるチームはスプレッドシートを使い、別のチームは電子メールを頼りにし、さらに別のチームは付箋に埋もれている。組織が拡大し始めると、混乱も同様に拡大する。

しかしWrikeなら心配無用です。このリソーススケジューリングソフトウェアは、カスタマイズ可能なワークフロー、組み込みの時間追跡、強力なリソーススケジューリング機能により、全員を一つの共有ワークスペースに集約します。分散型チームには、Wrikeのフォルダシステムが部門別・クライアント別・プログラム別の仕事整理を支援します。

Wrikeの主な機能

タスク依存関係と ワークフロー自動化 を備えたカスタマイズ可能なワークフローを構築

動的なリクエストフォームを活用して仕事を収集し、適切なチームへ振り分けます

リソーススケジューリングツールで部門横断的な作業負荷と空き状況を可視化

リアルタイム分析ダッシュボードでプロジェクトの健全性、予算、パフォーマンスを追跡

リスト、ボード、ガント、カレンダー、テーブルの各ビューを切り替えられます

Salesforce、Google Drive、Adobe Creative Cloudを含む400以上のアプリと連携可能

Wrikeの制限事項

初期セットアップと導入には時間がかかる場合があります

一部のユーザーはインターフェースが煩雑で直感的でないと感じています

高度な機能は上位の価格帯で利用可能となります

Wrikeの価格

Free

チーム : ユーザーあたり月額10ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額25ドル

企業 : カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,800件以上のレビュー)

Wrikeに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下の点が強調されました：

異なる対象者、スケジュール、ニーズを持つ複数のプロジェクトを管理する者として、同じソフトウェア内で作業し、協力グループのスキルレベルに合わせて使い方を調整できる機能は、業務を整理整頓する上で非常に役立っています。

7. Trello（シンプルな視覚的タスク追跡に最適）

via Trello

作業負荷そのものではなく、情報の断片化が業務の足かせになることがあります。あるチームは付箋紙を使い、別のチームは電子メールのスレッドに埋もれ、あなたはただ流れに追いつくために全てをつなぎ合わせているだけかもしれません。

Trelloはこれらすべてをシンプルにします。すっきりしたボードとドラッグ＆ドロップ式のカードで、あなたとチームにとって本当に理にかなった方法でタスクを整理できます。プロジェクトの計画を立てる時も、週の進捗を管理する時も、日常の混乱に落ち着きと明快さをもたらします。

Trelloの優れた機能

ドラッグ＆ドロップ式カンバンボードでタスクのステータスと所有権を管理

個々のカードにチェックリスト、期日、添付ファイル、コメントを追加

クロスファンクショナルな可視性とコラボレーションのための共有チームボードを作成する

Butler（Trelloの組み込み自動化ツール）で日常業務のワークフローを自動化

Power-Ups経由でSlack、Google Drive、Jiraなどとの連携が可能

有料プランでは、カレンダー、タイムライン、テーブル表示オプションでビューをカスタム可能

Trelloの制限事項

組み込みの時間追跡機能や高度なリソース管理ツールが不足している

複雑なプロジェクトや複数チームが関わるプロジェクトには機能不足に感じる場合があります

ダッシュボードやタイムラインなどの主要機能は有料プランのリミットです

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード : ユーザーあたり月額5ドル

プレミアム : ユーザーあたり月額10ドル

企業: ユーザーあたり月額17.50ドル以上（50ユーザーの場合の概算）

Trelloの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)

Trelloに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下の点が明らかになりました：

Trelloは当社の様々なプロジェクトに完璧かつ柔軟に対応します。タスクやプロジェクトをボード、リスト、カードに簡単に整理できます。また、チームがプロジェクトで協力し合うことも容易にします。

8. Deputy（シフトスケジュールと労働力管理に最適）

via Deputy

仕事の燃え尽き症候群が66%という過去最高を記録する中、混乱したスケジュールや直前のシフト変更は状況を悪化させています。特に現場チームにとって、不明確な勤務時間と頻繁なスケジュール変更は、不満、欠勤、離職率の上昇につながっています。

Deputyはシフト制仕事に秩序を取り戻します。運営チームがスケジュール管理、時間追跡、コンプライアンス対応を簡素化するのに役立ちます。レストラン、コールセンター、医療クリニックを運営している場合でも、チームの連携と活力を維持します。

Deputyの主な機能

空き状況、需要、コストに基づいて従業員のスケジュールを作成する

モバイルアプリ経由でのリアルタイムなシフト交換と休暇申請を可能にします

スマートアラートを活用し、残業・競合・コンプライアンス違反を回避

位置情報と顔認証による勤怠管理

ADP、Gusto、Squareなどの給与計算システムやPOSシステムと連携可能

Deputyのリミット事項

プロジェクト管理や長期プランには適していません

レポート作成は堅実ですが、競合他社ほどカスタマイズ性は高くありません

大規模チームや複雑な要件の場合、料金が急激に高くなる可能性があります

Deputyの価格

スケジューリング : ユーザーあたり月額4.50ドル

勤怠管理 : ユーザーあたり月額4.50ドル

プレミアム : ユーザーあたり月額6ドル

企業: カスタム価格

Deputyの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (490件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Deputyに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のようにメモされています：

仕事でDeputyアプリを使い始めてから、シフトの追跡が格段に楽になりました。出勤・退勤の操作がシンプルで、正確な勤務時間を把握できるため、スケジュール管理がスムーズです。全ての予定が一箇所にまとめられるので、シフトを忘れる心配もありません。*

9. Clockify（プロジェクトやチームをまたいだシンプルな時間追跡に最適）

via Clockify

週末を迎えて「一体どこに時間が消えたのか？」と思ったことはありませんか？そんな思いを抱えるのはあなただけではありません。特に複数のクライアントやタスクを同時にこなす場合、多くのプロジェクトマネージャーやチームは、自分の時間をどこに費やしているのか把握するのに苦労しています。

そこでClockifyが役立ちます。シンプルで煩わしさのない時間追跡ソフトウェアであり、チームの働き方の可視性を確保します。明確な視覚的レポートと直感的なダッシュボードにより、作業負荷のバランス調整と人的リソースの効率的な活用を実現します。

Clockifyの主な機能

無制限のプロジェクトとユーザーを対象に、手動または自動タイマーで時間を追跡

クライアント、タスク、タグ別に時間エントリーを分類し、詳細なレポート作成を行う

組み込みダッシュボードを活用し、時間使用状況、請求可能時間と非請求可能時間の比較、チームの活動を分析

クライアントや内部関係者向けに、共有可能なブランド化された時間レポート作成を行います。

Asana、Trello、Google カレンダー、Slackなど80以上のツールと連携し、文脈を認識した追跡を実現

Clockifyの制限事項

組み込み のリソーススケジューリングや 高度なリソース管理機能がない

Freeプランではレポート作成のカスタム機能がリミットされています

複雑なプロジェクト階層を管理するチームにとって、UIが過度に簡素に感じられる可能性があります

Clockifyの価格

スタンダード : ユーザーあたり月額 6.99 ドル

Pro : ユーザーあたり月額9.99ドル

企業 : ユーザーあたり月額14.99ドル

Cake.com バンドル: 1ユーザーあたり月額15.99ドル

Clockifyの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (9,200件以上のレビュー)

Clockifyに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下が共有されました：

Clockifyは時間使用状況の追跡を驚くほど簡単にし、効果的な時間管理に役立つ有益な時間分析を提供してくれます。

10. Keka（人事中心のリソース・時間管理に最適）

via Keka

誰が出勤中か、誰が不在か、誰が過密スケジュールか、誰がタイムシートを提出していないか——これらを把握することは、人事と業務責任者にとって日々の難題です。しかし、出勤データと給与計算が別々のツールで管理されている状況では、物事が円滑に進むはずがありません。

Kekaは、人的管理プロセス全体を一元化されたシステムに統合することでこの課題を解決します。自動化された出勤追跡、シフトスケジュール作成、労働力分析などの機能を誇ります。最終的には、管理業務の負担を軽減し、チームが最も重要なこと、つまり「人」に集中できるよう設計されています。

Kekaの主な機能

Kekaの制限事項

複雑な組織ニーズに対応した給与計算やシフトポリシーのカスタムにおける柔軟性のリミット

モバイルアプリはデスクトップ体験と比べて動作が遅く感じたり、機能が劣る場合があります

レポート作成ダッシュボードは、Excelにエクスポートしない限りカスタムがリミットされます

Kekaの価格

Foundation : カスタム価格設定

強み : カスタム価格設定

Growth: カスタム価格設定

Kekaの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (1,520件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (85件以上のレビュー)

ユーザーが語るKekaの魅力

このG2レビューでは次のようにメモされています：

Kekaは直感的で使いやすいインターフェースを提供し、勤怠追跡、給与計算、業績管理などの人事業務のタスクを簡素化します。

11. Hub Planner（高度なリソーススケジューリングと可視性に最適）

via Hub Planner

マッキンゼーによると、管理職は週に1日以上 を管理業務以外のタスクに 費やしており、人材の管理や育成といった中核業務に集中する時間が不足している。

Hub Plannerはこのバランス調整を支援します。組み込みのスケジュール管理、時間追跡、キャパシティ管理ツールにより、適切な人材を適切な仕事へ割り当てるために必要な可視性を提供します。

タイムシート管理、休暇・欠勤追跡、プロジェクト予算編成、予測、カスタマイズ可能な承認ワークフローをサポート。これにより作業負荷のバランス調整、オーバーブッキング防止が容易になり、最終的に全てのプロジェクトが効率的に人員配置されることを保証します。

Hub Plannerの主な機能

ヒートマップ、空き状況追跡、スマートグループフィルターによる高度なリソーススケジューリングをサポート

統合タイムシートで実績時間とプラン時間の比較を追跡

リアルタイムレポート作成とカスタマイズ可能なダッシュボードを活用した正確なプロジェクト予測を実現

スキルマッチングと役割ベースのフィルターでリソース配分を最適化

単一のダッシュボードからプロジェクト予算、内部コスト、収益性を管理

Hub Plannerの制限事項

高度なスケジューリングツールに不慣れな新規ユーザーにとって、習得がより困難です

アジャイルチームやカンバンスタイルのタスクビューを求めるチームには柔軟性に欠ける

プランニーズが少ない小規模チームにとっては費用がかさむ可能性があります

Hub Plannerの価格

プラグアンドプレイ ：ユーザーあたり月額7ドル（年間契約価格）

プレミアム ：ユーザーあたり月額18ドル（年間契約価格）

ビジネスリーダー: ユーザーあたり月額54ドル（年間契約価格）

Hub Plannerの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (100件以上のレビュー)

Hub Plannerに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下が機能：

プロジェクトのプラン立案とライフサイクルを通じた追跡が容易です。レポート作成構造はプロジェクトのリソースプランニングとコスト管理を支援します。また、財務部門への週次・月次数値レポート作成にも役立ちます。

既に紹介したツールと連動し、リソースプランに強力な機能を提供するTeambookの代替ツールを3つ追加でご紹介します：

ClickUpとClock Out—それだけのシンプルさ

選択肢はご存知でしょう。優れたスケジューリングツールもあれば、時間追跡に特化したツールもあります。両方をやることとするツールもありますが、結局タブやツール、アプリを飛び回ることになります。これが「ワークスプロール」の実態であり、組織は生産性と効率性の低下により数百万ドルの損失を被っています。

ClickUpがすべてを統合します。

迅速なチーム運営から長期プロジェクトの進捗追跡まで、プラン・割り当て・調整を一元的に行える明確な場を提供します。チームの実際の働き方に柔軟に対応する設計で、システムに合わせる必要はありません。

現在のツールが足かせになっていると感じているなら、真のチームワークのために設計されたツールを試す時が来たのかもしれません。

より簡単なリソースプランを今すぐ体験しませんか？ClickUpに無料で登録しましょう！