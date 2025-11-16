仕事効率化に役立つ12のベストSmartsheetテンプレート

新しいプロジェクトの開始時、チームは実際の完了よりも、データの収集、シートの設定、ワークフローの調整に多くの時間を費やすことがよくあります。これが「ワークスプロール」の実態であり、生産性の低下により膨大な時間を浪費しています。Smartsheetテンプレートはこれをある程度改善できます。既に整理されたプロジェクトプランを開くことを想像してみてください——タイムラインが設定済み、タスクリストがすぐに使える状態、追跡が容易なダッシュボードが構築されています。
プロジェクトマネージャー、運用チーム、ビジネスリーダー向けに、これらのテンプレートはプロセスの標準化、可視性の向上、セットアップ時間の削減を簡単に行う手段を提供します。
本記事では、プロセスを効率化しチーム全体の可視性を向上させる、主要なSmartsheetテンプレートを順を追ってご紹介します。
Smartsheetテンプレートの概要
主要なSmartsheetテンプレートの概要はこちら。さらに柔軟性を求め、時間を節約したい方には、ワークフローにさらに適した最高のClickUpテンプレートもご紹介しています。
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|仕事分解構造（WBS）テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|プロジェクトマネージャー、クロスファンクショナルチーム
|タスク所有者、期限、依存関係、視覚的インジケーター
|Smartsheet テーブル、階層
|ウォーターライン付きロードマップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|運用チーム、プロダクトチーム
|ウォーターラインによる優先順位付け、色コードされたバー、ドラッグ＆ドロップ
|Smartsheet Roadmap、ガント
|電子メールキャンペーンプロジェクトプランテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|マーケティングチーム
|タスク割り当て、依存関係、リマインダー
|Smartsheet テーブル、カレンダー
|統合型デジタルマーケティングプランテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|マーケティングリード、デジタルチーム
|チャネルマップ、KPI、予算追跡
|Smartsheet テーブル、ダッシュボード
|ソーシャルメディアプランテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ソーシャルメディアマネージャー、コンテンツチーム
|カレンダー、キャンペーン目標、カテゴリタグ
|Smartsheet カレンダー、テーブル
|マーケティングキャンペーンプランテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|マーケティングチーム
|キャンペーンフェーズ、成果物、フィードバックループ
|Smartsheet テーブル、カレンダー
|マーケティング予算テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|マーケティングマネージャー
|計画対実績支出、差異式、要約
|Smartsheet テーブル、チャート
|週間タスクリストテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|チームリーダー、プロフェッショナル
|日々の進捗管理、優先度、チェックボックス
|Smartsheet テーブル、チェックリスト
|週間スケジュール（日曜日～土曜日、30分間隔）テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|プロフェッショナル、コーチ
|30分間隔、色コード、週ビュー
|Smartsheet カレンダー、テーブル
|チームプロジェクト タスクボード テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|Teams、プロジェクトマネージャー
|カンバンボード、ステータス列、ブロック要因
|Smartsheet ボード、テーブル
|イベント立ち上げと予算管理用ガントタイムラインテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|イベントマネージャー
|ガントチャートビュー、予算追跡、ドラッグ＆ドロップ
|Smartsheet ガント、テーブル
|スプリントプランボードテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|アジャイル開発チーム
|スイムレーン、ストーリーポイント、振り返り
|Smartsheet ボード、テーブル
|ClickUp プロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトチーム、マネージャー
|リスト/ボード/ガントチャートビュー、時間追跡、依存関係
|ClickUp リスト、ボード、ガント
|ClickUp シンプルガントテンプレート
|無料テンプレートを入手
|Teams、プロジェクト管理
|ガントチャート、依存関係、色分けされたフィールド
|ClickUp ガント、リスト
|ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、チームリーダー
|複数プロジェクトの追跡、RAGステータス、作業負荷
|ClickUp リスト、ボード、ガント
|ClickUp リソース管理 人材テンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事、人材オペレーション、プロジェクトマネージャー
|作業量、オンボーディング、進捗レビュー追跡
|ClickUp リスト、ボード、タイムライン
|ClickUp デイリーやることリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロフェッショナル、作成者、チーム
|優先順位付け、カスタムフィールド、複数ビュー
|ClickUp リスト、ボード、テーブル
|ClickUp アジャイルプロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|アジャイルチーム
|sprint、バックログ、スタンドアップ、レビュー
|ClickUp ボード、リスト、カレンダー、ガント
|ClickUpプロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|チームリーダー、プロジェクトマネージャー
|視覚的なスイムレーン、マイルストーン、依存関係
|ClickUp ホワイトボード、タイムライン
|ClickUp マーケティングプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングチーム
|マルチチャネルプラン、カスタムフィールド、リアルタイムステータス
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp コンテンツカレンダーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|コンテンツ、ソーシャルメディアチーム
|ドラッグ＆ドロップ、カスタムフィールド、添付ファイル
|ClickUp カレンダー、リスト、ボード
|ClickUp CRMテンプレート
|無料テンプレートを入手
|営業、クライアント向けのチーム
|パイプライン、自動化、営業プレイブック
|ClickUp ボード、リスト、カレンダー、ドキュメント
|ClickUp 個人予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、プロフェッショナル
|収入・支出追跡、ダッシュボード、目標
|ClickUp リスト、ダッシュボード
|ClickUp OKRフレームワークテンプレート
|無料テンプレートを入手
|チームリーダー、プロジェクトマネージャー、経営陣
|OKR追跡、ダッシュボード、フィルター
|ClickUp リスト、ボード、タイムライン
優れたSmartsheetテンプレートの条件とは？
優れたSmartsheetテンプレートは、データを整理するだけでなく、意思決定を積極的に支援します。以下が、活用されるテンプレートと放置されるテンプレートの違いです：
- 特定の問題を解決し、進捗の追跡、タイムラインの管理、定期的なタスクの自動化など、業務負担を軽減します。
- チームのワークフローに合わせてカスタム可能。列の調整、自動化の追加、ビューの変更を、一から作り直すことなく行えます。
- 基本的な計算、ステータス更新、リマインダーなどに使える組み込みの数式や自動化機能が含まれています。
- 単一プロジェクトの枠を超え、プロジェクトやチームの拡大、レポート作成要件の変化に合わせて柔軟に拡張します。
- タスク、所有者、期限の可視性を提供し、チームの責任範囲を一目で明確にします
👀 ご存知ですか？ プロジェクト管理は世界で最も成長が著しい職業の一つです。世界経済フォーラムでは成長率第12位の役割と位置付けられ、今後10年間で新たに1600万人のプロジェクト専門家が必要になると予測されています。
一方、アジャイルコーチやプロダクト所有者からポートフォリオマネージャーまで、170以上のタイトルにおいて、すでに約4,000万人がプロジェクト関連の役割を担っています。
📚 詳細はこちら：Smartsheetからのエクスポート方法
Smartsheetテンプレート
実用性、自動化機能、実際の使用事例を厳選したこれらのSmartsheetテンプレートギャラリーは、ワークフローの効率化とプロジェクト効率の向上を目的として設計されています。
1. 作業分解構造（WBS）テンプレート
大規模プロジェクトを管理する際、混乱したタスクリストは助けになるどころか、かえって情報を隠してしまいます。そこで活用できるのがWBS（作業分解構造）です。これは仕事を複数の構成要素に視覚的に分解する手法です。このWBSテンプレートを使えば、高レベルの成果物から個々のアクションアイテムに至るまで、プロジェクト全体の階層を明確に把握できます。仕事を消化しやすい単位でプランし、誰が何をいつまでに担当するかを明確にマップできます。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクの所有者、期限、ステータスを最初から割り当てられます
- 組み込みの視覚的インジケーターで遅延を早期に発見
- タスクを依存関係で接続し、各フェーズ間で連携を維持しましょう
✅ こんな方に最適：各段階で明確な進捗管理が必要な、多段階または部門横断的なプロジェクトを扱うプロジェクトマネージャー
2. ウォーターライン付きロードマップテンプレート
限られたリミットのリソースでステークホルダーの期待とのバランスを取ろうとしていますか？「Smartsheet Roadmap with Waterline」テンプレートの「ウォーターライン」機能を使えば、現在優先されているものと保留中のものを明確に区別できます。これにより、トレードオフを視覚的に伝えることが可能になります。
特にプランセッションでは、すべてが「必須」に思える状況で現実的な視点を提供し、物事を地に足をつけた状態に保つのに役立ちます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 難しい判断を透明化しデータに基づいて行うことで、関係者の認識を一致させましょう
- ドラッグ＆ドロップの簡単操作でタイムラインと成果物を素早く更新
- 色コードされたバーを使用して、チーム、機能、影響度ごとに仕事を分類します
✅ こんな方に最適： 厳しいタイムラインと優先度の変動の中でロードマップをプランする運用チームやプロダクトチーム
🔍 ご存知ですか？ ソフトウェアの専門家ダイ・クレッグが1994年、オラクル社で仕事中に開発したMoSCoWメソッド（Must、Should、Could、Won’t）は、迅速なアプリケーション開発（RAD）において、本当に必要なものと後回しにできるものを分類することで、チームの優先度の簡素化を支援するために考案されました。
3. 電子メールキャンペーンプロジェクトプランテンプレート
電子メールキャンペーンの立ち上げには、一連のタスク、期限、依存関係、承認プロセスが伴います。このテンプレートは、コンテンツ作成やオーディエンスのセグメンテーションからテスト、最終的な展開に至るまで、キャンペーンのあらゆる要素を整理するのに役立ちます。電子メールキャンペーンの各フェーズに対応したセクションが含まれており、重要な事項（例えば、極めて重要なA/Bテストや承認ステップなど）を見落とす心配がありません。
このテンプレートが気に入る理由：
- ライター、デザイナー、承認担当者の役割を一元管理
- ツールを切り替えることなく、タイムライン、依存関係、ステータス更新を追跡できます
- 自動設定の期日とタイムリーなリマインダーで、すべてのタスクを確実に追跡
✅ こんな方に最適：複数のチームメンバーや関係者が関わる定期的な電子メールキャンペーンを実施するマーケティングチーム
ClickUpインサイト：知識労働者は仕事を完了するために、平均して 6人と接続する必要があることがわかっています。*
これは、毎日6つの主要な接続に連絡を取り、重要な背景情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを前進させることを意味します。
課題は現実のもの——絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性のブラックホールがチームの生産性を蝕みます。ClickUpのような一元化されたプラットフォームは、企業検索 とAIナレッジマネージャーにより、コンテキストを瞬時に手の届くところに提供することでこの課題に対処します。
4. 統合型デジタルマーケティングプランテンプレート
広告、SEO、コンテンツ、電子メール、ソーシャルメディアなど、異なるタイムラインで進行するデジタルマーケティングは、すぐに複雑になりがちです。Smartsheetの統合型デジタルマーケティングプランテンプレートは、一元化されたプランで全てを包括的に管理します。
目標をチャネル横断的にマップし、キャンペーンのステータスを追跡し、予算を管理し、混乱することなく期限に遅れず対応できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 有料メディア、獲得メディア、自社メディア全体でキャンペーンを戦略的目標に整合させる
- 明確なKPIとステータスフィールドでチーム全体の進捗を監視
- ドキュメントやシートを切り替えずに、タイムラインと支出を管理できます
✅ こんな方に最適：複数のプラットフォームやチームを跨いだデジタルキャンペーンを管理するマーケティングリーダー
⭐ 特典：ClickUp Brainでプロジェクトプランを効率化：
ClickUp Brainは、プロジェクト、優先度、ツールを理解する完了するAIワークアシスタントです。ツールスプロールを招く孤立したAIツール間の切り替えではなく、ClickUp Brainは作業コンテキスト（タスク、ドキュメント、カレンダー、チャット、さらには接続アプリ）を一元化し、ワークフロー内で動作し、データを活用し、必要な時に必要なものを提供するスマートシステムへと統合します。
スマートシートが仕事効率化を実現する仕組み：
- 手作業による煩雑な業務を削減スタンドアップ会議の記録作成、タスクの割り当て、レポート作成などの作業を自動化
- コミュニケーションのギャップを埋める：タスクの即時要約、更新情報、背景情報を提供します
- ツールの過剰使用を削減します。使用しているすべての仕事アプリでAI、検索、自動化を統合することで実現します。
通常なら、タスクの確認、ステータスレポートの作成、複数のツールでの期限の再確認に1時間も費やします。しかしClickUp Brainなら、ワークスペース全体から即座に更新情報を取得できます。
5. ソーシャルメディアプランテンプレート
ソーシャルメディアプランがまだバラバラのドキュメントや土壇場のSlackスレッドで管理されているなら、このソーシャルメディアプランテンプレートは大幅な改善をもたらします。投稿プラン、所有権の割り当て、キャンペーン目標の追跡、プラットフォーム横断でのコンテンツ一貫性を実現する構造化されたカレンダーを提供。クリーンな週次/月次レイアウトで管理できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ライター、デザイナー、承認者にタスクを割り当て、明確な期限を設定します
- キャンペーン目標、エンゲージメントメトリクス、プラットフォームのパフォーマンスを追跡する
- カテゴリタグ付けと色分けテーマで、チャネル間で一貫性を保ちましょう
✅ こんな方に最適：複数プラットフォームのカレンダー管理やクライアント承認業務を担うソーシャルメディアマネージャーやコンテンツチーム
🎥 役立つ裏技: AIを活用したプロジェクト管理を熟知していると思っていても、考え直してみてください。スマートなスケジュール管理から自動化されたレポート作成まで、誰も教えてくれない秘訣を学びましょう。🎯 このビデオでは、ワークフローを劇的に効率化するための内部戦略と見過ごされがちな裏技を明らかにします。
6. マーケティングキャンペーンプランテンプレート
Smartsheetのマーケティングキャンペーンプランテンプレートは、キャンペーンを計画、実行、キャンペーン後の分析といった鍵となるフェーズに分割し、各フェーズ内のすべてのタスクを追跡します。
タイムライン、成果物、責任範囲を明確に区別する専用スペースを備えたこのテンプレートは、初期のブレインストーミングから最終結果まで、キャンペーンのあらゆる側面を確実にアカウントします。
このテンプレートが気に入る理由：
- キャンペーンの「目的」を定義し、チームを共有の成果に向けて結束させましょう
- クリエイティブファイル、ブリーフ、フィードバックループを一元管理し、無駄なやり取りを削減
- キャンペーンのライフサイクル全体を可視化し、早期にギャップや重複を発見しましょう
✅ こんな方に最適：タイミング、明確さ、コラボレーションが結果を生み出すか否を分けるハイリスクキャンペーンを運営するマーケティングチーム
7. マーケティング予算テンプレート
予算の行き先を把握せずにマーケティングを拡大することはできません。この予算テンプレートは、キャンペーン、チャネル、ベンダーを横断した支出を追跡する必要があるマーケター向けに設計されています。
広告費、コンテンツ作成費、イベント費など、費用の種類ごとに分類されたカテゴリにより、マーケティング予算の使途を明確に把握し、方向転換が必要な箇所を特定できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- カテゴリとチャネルごとにプラン対実績の支出を追跡する
- 定期的な費用、単発費用、ベンダー固有の費用を整理し、より効果的な管理を実現します
- 組み込みの差異式の式で予算超過を早期に発見
- 予算要約と四半期ごとの内訳で意思決定を迅速化
✅ こんな方に最適：キャンペーン支出と財務実績のリアルタイムな可視性を確保したいマーケティングマネージャー
8. 週間タスクリストテンプレート
ミーティングやタスク、優先順位の変動で一週間がぼやけてしまう時、このテンプレートはペースを落とし、明確な視界を取り戻す手助けをします。シンプルなタスクトラッカーで、毎日やるべきやることのプランニングに役立ちます。チェックボックス、メモ、期日を活用してタスク、締切、優先度を記録するのに最適で、一週間の作業負荷の概要が把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- Mondayから金曜日までの明確な日次内訳で、週のプランを立てましょう
- 主要なタスクを優先しつつ、二次的なToDoも把握する
- チームメンバーにタスクを割り当て、進捗を追跡する場所を一つにする
✅ こんな方に最適：チームリーダーや、ストレスなく明確に週の予定を把握したいプロフェッショナル
📊 事実確認：従業員の3分の2以上（68%）が、電子メール対応、事務作業、反復作業といった低価値のタスクに仕事時間の大部分を費やしているとレポート作成しています。
タスクを毎週見直すことで、繰り返される非効率性を特定し、排除できます。週に10～15分かけてスケジュールを埋めている内容を点検し、生産性を真に重要なことに集中させましょう。
9. 週次スケジュール（日曜日～土曜日、30分間隔）テンプレート
カレンダーを生活の中心にしている方へ、週間スケジュール（日曜日～土曜日、30分間隔）テンプレートは、Smartsheetフォーマットによる週間カレンダーを提供します。各日が30分単位で区切られており、タイムブロッキングやエネルギー管理、慌ただしい日に構造をもたらすのに最適です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 1週間を7日間すべてでプランし、1日単位の可視性を確保
- アクティビティをタイプ別に色でコードして、重複や空き時間を即座に把握
- 週が始まる前にスケジュールのマップをして、負担を軽減しましょう
✅ こんな方に最適：スケジュールが詰まったカレンダー管理、コーチングセッション、または時間制限のあるクライアントとの打ち合わせを管理するプロフェッショナル
10. チームプロジェクト タスクボードテンプレート
複数のメンバーが同じプロジェクトに取り組む場合、進捗状況の可視化が極めて重要です。このタスクボードテンプレートは、進行中・ブロック中・完了のタスクを一元管理できる共有スペースを提供します。これにより「進捗は？」という頻繁な確認が不要になります。
シンプルでカンバン形式のレイアウトにより、細かい管理なしにチームが同期を維持できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 視覚的なボードレイアウトでタスクをステータス別に整理し、明確性を向上させましょう
- ワンクリックで停滞したタスクを可視化し、障害要因を早期に特定
- ボードをアジャイル、ウォーターフォール、ハイブリッドなど、あらゆるワークフローに合わせてカスタマイズできます。
✅ こんなチームに最適：長い報告書よりも透明性とタスクのフローを重視する共同プロジェクトを管理するチーム
👀 ご存知ですか？ チームのタスクボードの仕組みは、スティグメリーの例です。これは1959年に生物学者ピエール＝ポール・グラッセが提唱した概念で、間接的なシグナルによって集団の同期が保たれます。タスクの移動、コメント、ステータス変更のすべてが合図となり、チームメンバーが頻繁な確認なしにシームレスに連携するのを助けます。
11. イベント立ち上げと予算管理用ガントタイムラインテンプレート
イベントや大規模なローンチを成功させるには、正確なタイミングと慎重な予算管理の両方が必要です。ガントタイムライン付き「イベントローンチ＆予算」テンプレートは、その両方を管理するのに役立ちます。組み込みのガントチャートビューで、ローンチ前の準備からイベント後のまとめまで、あらゆる詳細を追跡しながら予算を調整できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 予算アイテムと主要な成果物を1枚のシートで同時に追跡
- 内部チームや外部ベンダーにタスクと期限を割り当てます
- 状況が変化しても、簡単なドラッグ＆ドロップ操作で柔軟に対応できます
✅ こんな方に最適：厳しいタイムラインの中で複数のベンダー、締切、チームを調整するイベントマネージャー
12. sprintプランボードテンプレート
sprintを経験した者なら誰でも知っているように、それは単にタスクを列間で移動させることだけではありません。毎週、集中力、勢い、そしてチームの連携を生み出すことなのです。このテンプレートは、作業中の仕事を追跡するだけではありません。
機能、バグ、バックログアイテムを、チーム全体が対応可能な管理しやすく可視性のある単位に分解します。3日目までに混乱に陥ることなく、プロダクト、エンジニアリング、QA部門の認識を一致させるのに最適です。
このテンプレートが気に入る理由：
- スプリントプランを、タスク、バグ、機能ごとにカスタマイズ可能なスイムレーンで管理
- ドラッグ＆ドロップ式カードとステータス列で進捗を追跡
- チームメンバー、ストーリーポイント、期日をスムーズに割り当て
- スプリント終了後の振り返りに、メモやレトロスペクティブの入力用スペースが組み込まれています
✅ こんな方に最適：2週間のsprintや迅速な開発サイクルを管理するアジャイル／ソフトウェア開発チーム
💡 プロのコツ：ClickUpリストを活用し、すべてのsprintタスクを単一の構造化されたビューで整理しましょう。所有者を割り当て、期日を設定し、添付ファイルをつけ、sprint専用のフォルダにタスクをグループ化して、素早く参照できるようにします。
優先度、ステータス、担当者で簡単に並べ替えやフィルタリングが可能。進捗の変化に応じてタスクをドラッグ＆ドロップで移動できます。リアルタイム更新によりスプリントボードは常に最新のプランを反映し、チームの連携を保ちながら前進を続けます。
Smartsheetのリミット
プロジェクト管理にSmartsheetを使い始めたばかりの方へ、知っておくべき制限事項をご紹介します。これは、軽微なプロジェクトを超えてSmartsheetを活用する際に実際のユーザーが気づいた点に基づいています：
- 新規ユーザーには圧倒されると感じられる場合があり、ナビゲーションや高度な機能を含むインターフェースには習得に時間がかかるためです。
- 必須機能が不足している、例えば高度なフォーマットや強力なカレンダービューなど
- 大規模化に伴い動作が遅くなる。大規模なシートや重い式が大量に組み込まれたシートでは動作が鈍化する
- 柔軟性に欠けるため、自動化は上から下への順序でのみ実行され、分単位のスケジュール設定や優先順位付けはできません。
- フルスクリーンでのタスクビューでは可視性が提供されないため、長いディスカッションスレッドや更新内容を一目で把握しにくい
代替となるSmartsheetテンプレート
ワークフローが複雑化しツールが増えるにつれ、優れたテンプレートにも限界が生じます。チームに必要なのは構造だけでなく、接続です。Smartsheetにリミットを感じたり、少し硬直的に思えるなら、Smartsheetの代替ツールを探す時が来たのです。
そこでClickUpが仕事の進め方を再定義します。ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを一箇所に集約します。
静的なテンプレートをはるかに超える機能を備えたClickUpは、あらゆるサイズのチームがアプリ間を行き来したり複雑な回避策を構築したりすることなく、仕事のプラン・追跡・管理を支援する高度にカスタマイズ可能なプラットフォームです。
ClickUpはあらゆるフォームの仕事を 排除し、100%のコンテキストと、人間とAIエージェントが協働するための単一の場所を提供します 。
作業をさらに容易にするため、ClickUpでは実際のワークフローに合わせたテンプレート（範囲）の事前作成済みテンプレートも提供しています。プロセスを真に効率化できるテンプレートをいくつかご紹介しましょう。
ClickUp プロジェクト管理テンプレート
ClickUpプロジェクト管理テンプレートは、プロジェクトのコックピットとして機能します。フェーズ、タスク、依存関係、役割を直感的に把握できるレイアウトを実現。リスト表示からボード 表示、ガントチャートビューまで、チームは最適なビューを自由に切り替えられます。
そして何より素晴らしいのは、タスク所有者、期日、依存関係、時間追跡、電子メール連携といった機能が、追加セットアップや高額なアップグレードなしでワークフローに組み込まれていることです。
このテンプレートが気に入る理由：
- リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビューをシームレスに切り替え、最適な思考方法を選択できます
- タスク画面から離れることなく、時間追跡、カスタムステータスの適用、複数の担当者管理が可能です。
- タグ、優先度、ClickApps、電子メールで同期し、見落とすことがないようにします
✅ こんな Teams に最適：構造化されつつ柔軟なプロジェクトシステムを求める Teams。複雑な取り組みにおいて、明確さ、連携、そして互いに連携するツールが必要な場合に最適です。
💡 プロの秘訣：現代のプロジェクト管理は、無数のファイル、会話、ツールを同時に扱うことを意味し、文脈の喪失や時間の浪費につながりがちです。そこでBrain MAXが登場し、AIによるシンプルさとスピードでプロジェクト管理を変革します：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みの全アプリに加え、ウェブ上のファイル、ドキュメント、添付ファイルを瞬時に検索できます。
- 音声テキスト機能で質問をしたり、更新内容を口述したり、音声で仕事をコマンドしたりできます。いつでもどこでも利用可能です。この機能は、アイデアを書き留めたり、タスクを割り当てたり、プロジェクトのステータスを確認したりするために、タイピングを中断せずに済ませたい多忙なプロジェクトマネージャーに最適です。
- ChatGPT、Claude、Geminiなどのプレミアム外部/AIモデルを活用し、Brain MAXは単一で文脈に応じた企業対応ソリューションを提供します
ClickUp Brain MAXをお試しください。あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、関連性の高い回答、スマートな提案、シームレスな自動化をすべて一箇所で実現します。
2. ClickUp シンプルガントチャートテンプレート
タイムラインが散らかっていて、誰が何を担当しているのか確認するために常に後戻りしているなら、ClickUpのシンプルガントテンプレートが解決策です。
依存関係の同期からタイムラインを崩さずにタスクをドラッグする操作まで、このテンプレートは期限切れの混乱を未然に防ぎます。リストからタスクを素早く取り込み、未完了・進行中・完了の作業を色分けされたバーで可視化できる点も魅力です。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクトのタイムライン全体をビューし、ワンクリックでタスクを更新できます
- 依存関係のあるタスクをリンクしてワークフローを可視化し、遅延を回避しましょう
- カスタムフィールドに色分けを適用し、順調に進んでいる項目（およびそうでない項目）を素早く見分けましょう
- タスクをチャート上で直接ドラッグして、期間、所有者、開始日を調整できます
✅ こんな方に最適：長期プロジェクト、ローンチプラン、コンテンツカレンダーを管理するチーム、または煩雑さのないシンプルで柔軟なガントチャートが必要な方
👀ご存知ですか？ フォレスター・リサーチによると、ClickUpを利用する組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。
3. ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレート
チームの作業がスプレッドシート、メールスレッド、過剰なミーティングに分散しているなら、ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレートが一元管理を実現します。複数のプロジェクトをキックオフから完了まで監視し、タイムライン、リソース、タスクステータスを完全に管理。進捗状況、リスク要因、遅れている人は誰ですかを即座に把握する必要があるマネージャーに最適です。
リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビューを切り替えて、チームの作業スタイルに合わせて調整できます。RAG（赤、黄、緑）ステータスインジケーターを追加し、担当者ごとの作業量分布を確認し、細部までカスタム可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 複数のプロジェクトやフェーズを、煩雑な重複なく一箇所で追跡できます
- RAGインジケーターやカスタムタグなどの視覚的ヒントを活用し、迅速なリスク発見を実現しましょう
- 1つのダッシュボードから、プロジェクト全体で所有者、期限、依存関係を割り当てます
✅ こんな方に最適：複数の同時進行プロジェクトを管理し、常に明確な可視性を必要とするプロジェクトマネージャー、チームリーダー、部門責任者
⚡ テンプレートアーカイブ：優れたプロジェクトトラッカーテンプレートは、単にタスクを記録するだけでなく、勢いを管理するのに役立ちます。ステータス更新、期限、タスク所有者、色分けされた進捗インジケーターなどの機能を活用することで、遅延が大きな問題を引き起こす前に察知できます。
4. ClickUp リソース管理 チームテンプレート
複雑なマーケティングプランを実行するには、その背後の人材を調整する必要があります。ClickUpリソース管理（人材）テンプレートはまさにその点に焦点を当てています。別の人事ツールを必要とせず、誰が何をしているか、誰が過負荷状態か、リソースがどこで不足しているかを追跡するための複数の組み込みビューを提供します。
プロジェクトの拡大時や新メンバーの受け入れ時に特に便利です。タイムラインビューから役割別概要、リアルタイムプロジェクト追跡まで、このテンプレートで全員の連携・可視性・サポートを実現します。
このテンプレートが気に入る理由：
- チームの作業負荷をリアルタイムで可視化し、バーンアウトやボトルネックを防止します
- チーム横断でレビューフェーズ、オンボーディングステータス、役割割り当てを追跡
- 人員とツール専用のフィールドで、リソースを一箇所に整理します
- リアルタイム更新、進捗ラベル、レビュー追跡でタスクの流れを監視
✅ こんな方に最適：複数業務プロセスに人材を割り当てる人事オペレーションチーム、人事リーダー、プロジェクト管理
5. ClickUp デイリーやることリストテンプレート
一日があっという間に過ぎ、タスクが付箋紙に散らばっているなら、ClickUpデイリーやることリストテンプレートが新たな相棒になるかもしれません。このテンプレートは一日を朝・昼・夜のルーティンに分割し、時間ブロックを割り当て、実際にスケジュールを守れるようサポートします。
単なるチェックリストではなく、一貫性を構築する軽量システムです。もちろん、完全にカスタマイズ可能です。幸福度トラッカーを追加したいですか？連続記録カウンター？「低努力での成果」カテゴリ？すべて実現可能です。リストをあなたの最適な仕事方に合わせて調整しましょう。
このテンプレートが気に入る理由：
✅ こんな方に最適：複雑な生産性管理システムに煩わされることなく、日々の業務をより効果的にコントロールしたい多忙なプロフェッショナル、作成者、チーム
🎁 ボーナス：やることリストは、正しく使えば強力な意思決定ツールとなります。
よく考えられたやることリストの例を研究することで、次のことに気づくでしょう：
- 優れたリストは量より影響力を重視し、重要でないものには「ノー」と言えるよう支援します
- 優れたリストは、単なるカテゴリー分けではなく、エネルギーレベル、優先度、集中ゾーンによってタスクをグループ化します。
- スマートフォーマットはパターンを可視化します。例えば定期的な未完了のタスクは、より深刻な問題の兆候を示しています
単なる構造の参考としてToDoリストの例を見るだけでなく、それらが思考をどう促進するかを見極めましょう。そこに真の価値があるのです。
6. ClickUp アジャイルプロジェクト管理テンプレート
ClickUpアジャイルプロジェクト管理テンプレートは、ボード、スプリント、スタンドアップミーティング、バックログ、レビューなど、セットアップの手間なくすべてを一箇所で提供します。
素晴らしいのは、システムを一から構築するのに何時間も費やす必要がないことです。スクラム管理、エピック、ロードマップ、バックログなどの事前構築済みフォルダがテンプレートに含まれているため、タスクを追加するだけでsprintを開始できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpのフォームとカスタムフィールドを活用して、バックログ、スプリントボード、レビューを管理しましょう。
- ワークスペース内で直接ミーティング（スタンドアップ、デモ、レトロスペクティブ）を実施
- リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートを横断したリアルタイムビューで進捗を可視化
✅ こんな方に最適：sprint、プラン、反復的なデリバリーを自ら構築せずに管理できる、すぐに使えるシステムを求めるアジャイルチーム
📚 詳細はこちら：アジャイルプロジェクトプランの作成方法
7. ClickUp プロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレート
プロジェクトプランが退屈なガントチャートやランダムな付箋紙に縛られているなら、これが解決策です。ClickUpプロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレートは、スプリントプラン、マーケティングキャンペーン、クロスファンクショナルなローンチを視覚的に整理できる洗練されたレイアウトを提供します。
このプロジェクトタイムラインテンプレートは、チームが共有できる視覚的なスペースを提供し、マイルストーンのマップ、所有者の割り当て、依存関係の追跡、期限のリアルタイム監視を可能にします。
このテンプレートが気に入る理由：
- 色コードされたスイムレーンでプロジェクトの各フェーズを可視化
- 誰もが理解しやすい全体像で、ステークホルダーとの進捗確認を簡素化します
- 部門を超えたチームの努力を統合し、全員を同じ視覚的なロードマップに集約しましょう
✅ こんな方に最適：複数のタイムラインを管理するチームリーダーやプロジェクトマネージャーで、共同作業が可能で常に最新の状態を保つ視覚的なプランを維持したい方
プロの秘訣： タイムラインの追跡だけでなく、ClickUpホワイトボードはブレインストーミング、戦略マップ作成、リアルタイム共同作業のためのオールインワンスペースです。既存タスクのリンク、ボードからの新規タスク作成、依存関係を視覚的に示す接続線の描画が可能です。これにより、プロジェクト事前計画、クライアントワークショップ、sprint振り返りに最適です。
ClickUpホワイトボードでやること：
8. ClickUp マーケティングプランテンプレート
ClickUpマーケティングプランテンプレートは、全体像のキャンペーンプランニングを支援しながら、細かい要素の追跡も可能な体系的なシステムです。マーケティング努力をオブジェクト・対象層・チャネル別にグループ化し、所有者・概要・締切を明記した実行可能なタイムラインに分割できます。
アイデアのブレインストーミングから結果のモニタリングまで、このテンプレートは実行の全フェーズをサポートします。これによりチームはより迅速に動き、より効果的に協業し、真の目標を達成できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 目標、チーム、タイムラインごとにタスクをグループ化して、マルチチャネルキャンペーンを設計しましょう
- 各マーケティングタスクの所有者割り当て、概要添付ファイル、優先度設定を実行
- 明確なカスタムフィールド、タグ、視覚的なビューでリアルタイムにステータスを追跡
- キャンペーンプラン、コンテンツ、パフォーマンスを1つのワークスペースに集約
✅ こんな方に最適：キャンペーン、コンテンツ、イベント、結果を一元管理し、混乱を避けたいマーケティングチームのためのhub
📚 詳細はこちら：コンテンツマーケティング管理プランの作成方法
9. ClickUp コンテンツカレンダーテンプレート
ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートは、ブログ、ビデオ、ソーシャルメディア投稿、あらゆるコンテンツをカレンダー上でスケジュールし、公開パイプラインを可視化する優れたツールです。
数週間（あるいは数か月）分のコンテンツをプランし、各コンテンツに公開日を割り当て、作成プロセスを管理し、投稿期限を確実に守り、一貫したコンテンツのリズムを維持できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクをカレンダーにドラッグ＆ドロップして、複数のプラットフォームにわたるコンテンツをプランしましょう
- 投稿タイプ、チャンネル、コンテンツ所有者用のカスタムフィールドを設定する
- 色分けされたビューで、締切、進捗、作業負荷を可視化しましょう
- タスク内にブリーフ、画像、リンクされているフィードバックを直接添付できます
✅ こんな方に最適：コンテンツやソーシャルメディアチーム。コンテンツのプランと追跡を体系化し、キュー内のすべてのコンテンツが予定通り公開されるよう管理する必要がある方。
🎁 特典：コンテンツマーケティングでAIを活用する方法を知りたいですか？ブログのアイデアをブレインストーミングしたり、アウトラインを作成したり、コンテンツを異なるフォーマットに再利用したり、広告コピーを起草したり、パフォーマンスデータを分析したりできます。これによりプロセスが加速され、クリエイティブな戦略やブランドの声に集中できるようになります。
10. ClickUp CRMテンプレート
ClickUp CRMテンプレートは、散在するリードデータを明確な視覚的パイプラインに変換し、実際のアクションを可能にします。コールドリードから閉じた成約まで、各フェーズが「接触を試みる」「不適格 - フォローアップ」などのスマートステータスで視覚的にマップされます。
複数のビュー（ボード、リスト、カレンダー、ドキュメント）で各リードの状況を正確に把握できます。目標、アウトリーチプラン、フォローアップの頻度を確実に実行するための組み込み型セールスプレイブックドキュメントも用意されています。
このテンプレートが気に入る理由：
- すべての見込み顧客、連絡先、取引を1つの中央スペースで整理しましょう
- エンゲージメントフェーズを明確に追跡し、フォローアップを見逃さないようにしましょう
- 反復的なCRMタスクを自動化し、成約に集中できるようにしましょう
✅ こんな方に最適：顧客関係をスマートに、整理整頓され、より視覚的に管理したい営業チーム、所有者、クライアント対応チーム
11. ClickUp 個人予算テンプレート
ClickUp個人予算テンプレートは、財務管理の相棒のように機能し、支出の行き先を明確に示し、目標追跡を面倒な作業から習慣へと変えます。
最大の利点は、月額サブスクリプションから貯蓄の進捗、収入源まであらゆるものを追跡できる事前構築済みのダッシュボードとビューが付属していることです。トランザクションにタグや分類を行い、残高を一目で確認し、支出行動を振り返ることさえ可能です。シンプルで非常にカスタマイズ性が高く、お金の管理を楽しくしてくれます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 複数のカテゴリにわたる収入、支出、貯蓄、負債を追跡する
- 個人の目標やライフスタイルに基づいて予算カテゴリをカスタムしましょう
- 事前設定済みのClickUpダッシュボードとチャートで支出パターンを可視化
- 明確な色分けビューで月次目標を設定し、責任を果たしましょう
✅ こんな方に最適：構造化されながらも柔軟な方法で個人財務を管理したいプロジェクト管理やビジネスプロフェッショナル
🎉 豆知識：アメリカ人は1日あたり約4時間を金銭について考えることに費やしており、特にZ世代とミレニアル世代がそれぞれ4.8時間と4.7時間でトップを占めています。
12. ClickUp OKRフレームワークテンプレート
ClickUpのOKRフレームワークテンプレートは、大局的な目標と日々の仕事を連携させるための頼れるシステムです。人気のOKR手法（目標と主要成果）を基盤に構築されているため、自信を持って野心的なターゲットを設定し、測定可能な結果を生み出す方法でOKRを実装する方法を学べます。
ダッシュボードの概要からカスタムフィールドやフィルターまで、すべてが視覚的に把握できるため、進捗が順調な項目、遅れつつある項目、そして今日注力すべき項目を即座に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 高レベルの目標を追跡可能で測定可能な主要結果に分解する
- 色分けされたビュー、フィルター、タイムラインで目標の進捗を監視
- 目標に関連するすべてのタスクと更新情報を、1つの動的なダッシュボードに集約します
- フィルター付きビューと自動ソート機能で、チーム別・四半期別・進捗別の目標をグループ化
✅ こんな方に最適：チームリーダー、プロダクトマネージャー、経営幹部、またはチームや会社の目標設定・追跡にOKRを導入するすべての方
ClickUpで目標達成を加速
期限の遅れ、ツールの分散、優先度の不明確さ、過剰な手動追跡は、優れたチームでさえも遅延させる可能性があります。
強力なプロジェクト管理機能と使いやすいテンプレートを備えたClickUpなら、プラン・整理・追跡をすべて一元管理できます。カスタマイズ可能なビュー、スマートな自動化、実際のワークフロー向けに設計された組み込みドキュメントを活用できます。
もし業務を効率化し生産性に集中したいなら、ClickUpは最適なスタート地点です。
今すぐClickUpに登録しましょう！