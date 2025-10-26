I 10 migliori software per portali clienti per la gestione dei clienti nel 2026

Offri ai tuoi clienti un'esperienza eccezionale e riduci il tempo che il tuo team deve dedicare a rispondere alle domande e ai ticket di supporto, grazie a un portale clienti.

Un portale clienti funge da punto di riferimento unico per i tuoi clienti. Nel tuo portale personalizzato, possono interagire con la tua azienda, accedere a knowledge base e centri di assistenza, inviare messaggi al tuo team e interagire con l'ecosistema dei tuoi prodotti. Quando gestisci un portale clienti ottimizzato, offri a tutti un modo per comunicare in modo più efficace. ✨

Sebbene sia possibile creare un portale da zero, queste piattaforme software per portali clienti con la maggiore valutazione accelerano il processo e ti consentono di creare un portale clienti in poche ore, anziché in settimane o mesi.

Cosa dovresti cercare in un software per portali clienti?

Quando si valutano i migliori software per portali clienti, è necessario tenere in considerazione diverse funzionalità chiave:

Sicurezza : misure di sicurezza solide dovrebbero essere una priorità assoluta nella selezione di un software per portali clienti, specialmente se il tuo portale ospiterà documenti riservati e informazioni sui clienti

Facilità d'uso: Il portale clienti deve essere intuitivo e facile da usare sia per te che per i tuoi clienti

Personalizzazione e branding : ti consigliamo di personalizzare il portale in modo che rispecchi il tuo marchio

Strumenti di comunicazione e collaborazione : il tuo software per portali clienti dovrebbe facilitare la comunicazione con i clienti

Accessibilità mobile : sempre più clienti utilizzano smartphone e tablet come dispositivi principali, e il tuo portale dovrebbe funzionare su una vasta gamma di dispositivi

Reportistica e analisi : la possibilità di effettuare il monitoraggio dei KPI e generare report basati su di essi ti aiuterà a misurare l'esito positivo delle tue iniziative

Funzionalità di integrazione : il portale dei clienti non sarà l'unico software nel tuo stack tecnologico, quindi dovrebbe integrarsi perfettamente con gli altri strumenti

Scalabilità e flessibilità : valuta la scalabilità e la flessibilità del software per portali clienti, ad esempio se è in grado di adattarsi alla tua base clienti in crescita e alle tue esigenze in continua evoluzione

Assistenza e formazione: le piattaforme software per portali clienti possono presentare una curva di apprendimento ripida. Senza un supporto adeguato e materiali di formazione, tale curva può diventare un ostacolo

Le 10 migliori soluzioni software per portali clienti da utilizzare

Per aiutarti a restringere il campo delle opzioni, abbiamo stilato per te un elenco dei migliori software per portali clienti.

Qui troverai un'opzione adatta alle esigenze di ogni azienda, sia che tu stia cercando un modo essenziale per condividere file, sia che desideri la possibilità di creare articoli approfonditi per la knowledge base e gestire i ticket di supporto all'interno del tuo team del supporto.

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ClickUp è una soluzione di project management all-in-one che va ben oltre le aspettative. La sua ampia gamma di funzionalità gli consente di andare ben oltre la semplice gestione dei progetti. Ad esempio, le funzionalità CRM di ClickUp possono trasformarlo in una valida soluzione per il portale clienti. Inoltre, il modello ClickUp Client Success fornirà al tuo staff di assistenza una panoramica completa di tutte le comunicazioni con i tuoi clienti.

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Nel frattempo, le funzionalità di collaborazione, le capacità di condivisione dei documenti e l'elevata flessibilità di personalizzazione di ClickUp ti consentono di creare flussi di lavoro di collaborazione con i clienti in grado di competere con i migliori portali clienti. Si tratta di un software per il successo dei clienti in cui sei tu a scegliere le funzionalità di cui hai bisogno.

Una volta imparato a lavorare con i clienti su ClickUp, rimarrai stupito da quanto possa offrire una piattaforma di project management.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Visualizzazioni delle attività e flussi di lavoro personalizzabili

Funzionalità di collaborazione come commenti, menzioni e modifica in tempo reale

Integrazione con app e strumenti di terze parti

Monitoraggio degli obiettivi e dei progressi

Funzionalità di monitoraggio del tempo e reportistica

Modelli per portali clienti

Limiti di ClickUp

Può richiedere un po' di tempo per imparare a utilizzarlo per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Zendesk

Tramite Zendesk

Zendesk è un portale clienti incentrato sui canali di comunicazione e sul software per l'assistenza clienti. Dispone di una knowledge base in cui i clienti possono accedere a risorse self-service e di un sistema di ticket per gestire le richieste di assistenza. La dashboard garantisce la trasparenza dei progetti, assicurando che i clienti rimangano sempre aggiornati.

Le funzionalità di collaborazione di Zendesk migliorano le interazioni con i clienti, mentre il suo software di gestione dei documenti consente la condivisione centralizzata dei file. Il software per portali clienti sicuro dà priorità alla sicurezza dei dati, salvaguardando le informazioni sensibili. Grazie alle app mobili, i clienti possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno da qualsiasi luogo. Tutte queste funzionalità sono disponibili in più lingue.

Zendesk è utilizzato da alcuni dei marchi più importanti, assicurandosi così un posto tra le migliori opzioni disponibili per i software di portali clienti.

Le migliori funzionalità di Zendesk

Supporto multicanale per interazioni fluide con i clienti

Gestione dei ticket e automazione

Creazione di una knowledge base e opzioni self-service

Reportistica e analisi personalizzabili

Integrazione con vari strumenti CRM e di comunicazione

Limiti di Zendesk

Installazione e configurazione complesse

Prezzi più elevati per le funzionalità avanzate

Prezzi di Zendesk

Suite Team : 55 $ al mese per utente

Suite Growth : 89 $ al mese per utente

Suite Professional: 115 $ al mese per utente

Suite Enterprise: contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Componente aggiuntivo IA Avanzada (Advanced AI): 50 $ (disponibile per i piani Suite Professional o superiori)

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2 : 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

3. Accelo

Tramite Accelo

Accelo è uno strumento di gestione clienti dotato di un portale clienti progettato per migliorare la soddisfazione dei clienti. La dashboard dei progetti di Accelo consente alle aziende di ottimizzare le operazioni, ottenendo una maggiore efficienza dei processi.

Gli strumenti di collaborazione della piattaforma consentono a team e clienti di lavorare insieme senza difficoltà. Il prodotto Accelo offre portali clienti sicuri dove le aziende possono caricare file e gestire i dati dei clienti. Ciò include una knowledge base per fornire ai tuoi clienti un accesso self-service.

Un sistema di ticket consente al tuo team di assistenza clienti di gestire le richieste di supporto a cui non è possibile rispondere tramite gli articoli della knowledge base.

Il portale clienti personalizzabile di Accelo garantisce un'esperienza unica sia per i clienti che per gli utenti interni. Le funzionalità di gestione delle attività sono facilmente accessibili dalla dashboard per consentire a tutti di rimanere al passo con il lavoro.

Le migliori funzionalità di Accelo

Funzionalità di project management e monitoraggio dei progetti

Monitoraggio del tempo e integrazione della fatturazione

Strumenti di comunicazione e collaborazione con i clienti

Funzionalità commerciali e CRM su misura per le aziende che offrono servizi

Automazione delle attività ripetitive

Limiti di Accelo

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva per gli utenti

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di tempo per abituarsi alla sua gamma completa di funzionalità

Prezzi di Accelo

Plus (per modulo) : 30 $/utente/mese

Premium (per modulo) : 49 $/utente/mese

Pacchetto (tutti i moduli): 99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando continuamente da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutte le tue attività — email, chat, documenti, attività e note — in un unico spazio di lavoro ricercabile, così tutto è esattamente dove ti serve.

4. Copilot

Tramite Copilot

Copilot offre un portale clienti dedicato con un software di collaborazione visiva. È dotato di integrazione con sistemi di project management per migliorare ulteriormente la gestione dei clienti. La sua dashboard intuitiva è facile da comprendere sia per gli utenti che per i clienti.

L'ambiente sicuro del portale dà la priorità alla sicurezza dei dati, in modo che le informazioni sensibili scambiate tra te e i tuoi clienti rimangano tra voi. Le funzionalità/funzioni di gestione dei documenti di Copilot consentono una condivisione efficiente dei file e la gestione delle richieste di file.

Oltre a integrarsi con i software di project management, Copilot si collega a molti altri prodotti software aziendali per una maggiore produttività. Grazie alle app mobili, la produttività continua anche quando sei in viaggio.

Le migliori funzionalità di Copilot

Condivisione e spazio di archiviazione sicuro per i file

Controllo e monitoraggio delle versioni dei documenti

Controlli di accesso basati sui ruoli

Opzioni di personalizzazione del portale clienti

Strumenti per la gestione delle attività e del project management

Limiti di Copilot

Il design dell'interfaccia potrebbe risultare obsoleto per alcuni utenti

Mancanza di integrazioni rispetto ad altre soluzioni

Prezzi di Copilot

Starter : 29 $ al mese per utente

Professional : 69 $ al mese per utente

Advanced : 119 $ al mese per utente

Supersonic: 1.500 $ al mese (20 utenti inclusi)

Valutazioni e recensioni di Copilot

G2 : 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (19 recensioni)

5. Clinked

Via Clinked

Clinked offre un portale clienti con strumenti di collaborazione per migliorare le relazioni con i clienti. Queste funzionalità consentono ai team e ai clienti di lavorare insieme in tempo reale. La dashboard fornisce una visione chiara delle attività in corso per mantenere tutti allineati.

Il software per portali clienti di Clinked è progettato per una gestione efficiente dei documenti e la condivisione dei file. Il portale clienti è sicuro e gli strumenti di gestione della knowledge base offrono opzioni self-service ai tuoi clienti. Grazie alle funzionalità del portale di assistenza, i clienti possono inviare facilmente richieste di supporto quando la knowledge base non è sufficiente.

Il portale online può essere integrato nel tuo sito web, consentendoti di trasmettere un'immagine professionale e fornendo al contempo un gateway digitale sicuro per tutte le interazioni con esso.

Le migliori funzionalità di Clinked

Collaborazione sicura con i clienti grazie alla condivisione dei documenti

Forum di discussione e chattazione in tempo reale

White label per la personalizzazione del marchio

Gestione delle attività e monitoraggio dello stato

App mobile per l'accesso ovunque ti trovi

Limiti di Clinked

Integrazioni con terze parti limitate

L'interfaccia potrebbe sembrare obsoleta ad alcuni utenti

Prezzi di Clinked

Lite : 119 $ al mese

Standard : 299 $ al mese

Premium : 599 $/mese

Enterprise: contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni collegate

G2 : 4,6/5 (42 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

6. OneHub

Tramite OneHub

OneHub offre un portale clienti che si distingue per il suo software dedicato e gli strumenti di collaborazione. La piattaforma garantisce la trasparenza dei progetti grazie alla sua dashboard completa.

Gli strumenti di collaborazione consentono discussioni interattive e feedback. I portali clienti offrono spazio di archiviazione e condivisione sicura dei file.

Il portale clienti personalizzabile ti consente di adattarlo al tuo marchio e di creare un'esperienza cliente più coerente. Grazie agli strumenti di gestione delle attività, i team interni possono rimanere allineati e lavorare in modo efficiente.

Le migliori funzionalità di OneHub

Funzionalità di sicurezza avanzate come autorizzazioni basate sui ruoli e filigrana

Data room virtuali per la condivisione sicura dei documenti

Interfaccia intuitiva per una navigazione facile per gli utenti

Opzioni di personalizzazione del marchio personalizzate per un look professionale

Monitoraggio dettagliato degli accessi e delle attività

Limiti di OneHub

Le funzionalità avanzate potrebbero comportare una curva di apprendimento più ripida.

Alcuni utenti ritengono che i prezzi siano più alti rispetto a soluzioni simili.

Prezzi di OneHub

Standard : 15 $ al mese

Avanzato : 25 $ al mese

Data Room : 375 $ al mese

Illimitato: 575 $/mese

Valutazioni e recensioni di OneHub

G2 : 4,2/5 (45 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 33 recensioni)

7. Moxo

Via Moxo

Moxo è un software leader nel settore dei portali clienti, progettato per migliorare le relazioni con i clienti e le operazioni aziendali. Con un'attenzione particolare all'efficienza dei processi, Moxo offre un portale clienti che consente alle aziende di gestire facilmente i dati dei clienti e di occuparsi delle loro richieste. Ciò è possibile grazie all'ampio supporto per i flussi di lavoro automatizzati.

Grazie agli strumenti integrati di gestione delle attività, gli utenti interni possono effettuare un efficace monitoraggio del proprio lavoro e collaborare tra loro. I team del servizio clienti possono facilmente monitorare le richieste dei clienti e seguire il processo di risposta.

La piattaforma offre anche un portale di assistenza che consente alle aziende di fornire un servizio di altissimo livello. Collegandolo al tuo dominio, puoi offrire ai clienti l'accesso tramite il sito web della tua azienda, garantendo loro un'esperienza professionale sul portale clienti.

Le migliori funzionalità di Moxo

Hub di comunicazione con i clienti con condivisione dei documenti

Pianificazione automatizzata degli appuntamenti

Messaggistica sicura per interazioni rapide

Integrazione con le app di calendario

Elenchi di attività e promemoria per la produttività

Limiti di Moxo

Limitato in termini di project management completo

Alcuni utenti potrebbero preferire più opzioni di personalizzazione

Prezzi di Moxo

Starter : 100 USD al mese

Business : 480 USD al mese

Avanzato: contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Moxo

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (16 recensioni)

8. MyDocSafe

Tramite MyDocSafe

MyDocSafe è un software per portali clienti che privilegia la sicurezza e l'efficienza. La piattaforma offre un portale clienti facilmente personalizzabile in base alle tue esigenze. Grazie all'eccellente processo di onboarding dei clienti, una delle sue funzionalità/funzioni principali, anche i tuoi clienti lo troveranno facile da usare.

Il software per portali clienti offre ai clienti un accesso sicuro a tutti i documenti e i dati necessari. Sebbene non si tratti di una soluzione di helpdesk completa come alcune delle altre opzioni, i tuoi team di assistenza clienti possono comunque trarre vantaggio da un repository di documenti centralizzato per rispondere alle query dei clienti in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità di MyDocSafe

Funzione di firma elettronica

Spazio di archiviazione e condivisione sicuro dei documenti

Audit trail per la conformità

Automazione del flusso di lavoro per l'elaborazione dei documenti

Integrazione con software di contabilità e CRM

Limiti di MyDocSafe

L'interfaccia utente potrebbe essere più moderna

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di tempo per comprendere le funzionalità avanzate

Prezzi di MyDocSafe

Starter : 20 $ al mese

Small : 75 $ al mese

Medium : 180 $ al mese

Business : 533 $/mese

Large : 2.499 $/mese

Enterprise: contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (24 recensioni)

9. SuiteDash

Tramite SuiteDash

SuiteDash è una piattaforma di gestione aziendale all-in-one progettata per semplificare le operazioni e migliorare la collaborazione. Offre alle aziende una serie di strumenti per raggiungere questo obiettivo, dal portale clienti e le funzionalità di project management alla fatturazione e all'email marketing.

La dashboard personalizzata ti consente di adattare la piattaforma alle esigenze specifiche della tua azienda, mettendo in primo piano le funzionalità essenziali di cui hai bisogno. Grazie alle funzionalità di gestione delle attività incluse, i team del supporto possono gestire facilmente le attività e tenere traccia delle query dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteDash

Portale clienti con strumenti di project management

Integrazione della fatturazione e dell'elaborazione dei pagamenti

Comunicazione con i clienti e condivisione dei documenti

Dashboard personalizzabili rivolte ai clienti

Integrazione con app di terze parti

Limiti di SuiteDash

Integrazioni con terze parti limitate rispetto ad altre piattaforme

Alcuni utenti potrebbero desiderare funzionalità di reportistica più avanzate

Prezzi di SuiteDash

A partire da : 19 $ al mese

Thrive : 49 $ al mese

Pinnacle: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SuiteDash

G2 : 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

10. SupportBee

Tramite SupportBee

SupportBee è una soluzione di help desk intuitiva che fornisce alla tua azienda un sistema di ticketing per il supporto clienti, rendendola una soluzione piuttosto completa per i portali clienti.

Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, SupportBee può aiutarti a rispondere alle richieste dei clienti in modo rapido ed efficiente. L'interfaccia intuitiva consente ai team di gestire i ticket di assistenza, condividere file e collaborare alle risposte con una formazione minima.

Le migliori funzionalità/funzioni di SupportBee

Gestione dei ticket per il supporto clienti

Collaborazione e monitoraggio delle email

Creazione di una knowledge base e opzioni self-service

Integrazione con altri strumenti di supporto clienti

Flussi di lavoro personalizzabili per diversi team

Limiti di SupportBee

Potrebbe non essere adatto a esigenze complesse di project management

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva

Prezzi di SupportBee

Startup : 13 $ al mese per utente

Enterprise: 17 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SupportBee

G2 : 4,1/5 (4 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (27 recensioni)

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Sono finiti i tempi in cui i portali clienti erano semplici repositori di documenti. Con il portale clienti giusto, puoi rivoluzionare il modo in cui interagisci con i tuoi clienti.

Potrai semplificare le comunicazioni e collaborare in modo più efficace, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda. ClickUp va oltre il project management tradizionale, trasformandosi in una solida soluzione di portale clienti su misura per le esigenze specifiche della tua azienda.

Ti consente non solo di gestire i progetti in modo efficiente, ma anche di migliorare le interazioni con i clienti. Grazie a una ricca libreria di modelli, puoi personalizzare il tuo portale clienti perfetto.

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