I 10 migliori strumenti software per la procedura operativa standard per standardizzare e scalare i tuoi processi

Le procedure operative standard consentono a un'azienda di crescere nel lungo periodo aiutandola a creare un approccio standardizzato alle attività e ai compiti comuni.

Il software SOP offre una piattaforma centralizzata per la creazione, la gestione e la distribuzione delle procedure operative standard, rendendole facilmente accessibili a tutti i reparti.

Il software di gestione delle procedure operative standard giusto aiuta a documentare i processi, ridurre gli errori umani e garantire un miglioramento continuo man mano che i team crescono.

Questo articolo esplora i migliori software per procedure operative standard disponibili. Questi ti aiuteranno a standardizzare le tue operazioni e a creare un sistema affidabile di documentazione dei processi con istruzioni scritte.

La valutazione dei migliori software di procedura operativa standard in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori soluzioni software per procedure operative standard per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Esamineremo le loro funzionalità principali, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Creazione di procedure operative standard e collaborazione all-in-one per team di qualsiasi dimensione Procedure operative standard strutturate, collegamento delle attività, modifica in tempo reale, controllo delle versioni, automazioni Piano Free gratis disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Trainual Onboarding strutturato e formazione sui processi per team di grandi dimensioni Procedure operative standard basate sui ruoli, supporto multimediale, monitoraggio dei progressi, test integrati Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 249 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Scribe Generazione di procedure operative standard da flussi di lavoro in tempo reale per piccoli team Cattura schermo, creazione di guide passo passo, annotazioni, opzioni di incorporamento/condivisione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente G2: 4,8/5 Capterra: recensioni insufficienti Process Street Flussi di lavoro ricorrenti ed esecuzione delle procedure operative standard per team di medie dimensioni Liste di controllo dinamiche, logica condizionale, assegnazione delle attività, flussi di lavoro basati sull'IA, approvazioni Prezzi personalizzati (versione di prova gratis disponibile) G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Document360 Procedure operative standard ricercabili basate sull'IA e knowledge base per grandi aziende Controllo delle versioni, modifica in formato Markdown/WYSIWYG, supporto multilingue, assistenza audio, blocchi di contenuto riutilizzabili Prezzi personalizzati (versione di prova gratis disponibile) G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Tallyfy Esecuzione delle procedure operative standard con approvazioni e automazione per team di piccole o medie dimensioni Assegnazioni basate sui ruoli, flussi di approvazione, regole di escalation, monitoraggio del flusso di lavoro Nessun piano gratuito; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente G2: Recensioni insufficienti Capterra: Recensioni insufficienti SweetProcess Semplificare le procedure operative standard per i team in crescita Interfaccia utente intuitiva, lista di controllo con immagini/video, cronologia delle revisioni, gestione delle procedure operative standard interne e pubbliche Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese per utente G2: Recensioni insufficienti Capterra: Recensioni insufficienti Coassemble Le procedure operative standard come moduli interattivi di formazione per team di grandi dimensioni Strumento per la creazione di corsi, lezioni collegate alle procedure operative standard, monitoraggio dei progressi, quiz, aggiornamenti centralizzati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Dozuki Formazione procedura operativa standard in prima linea e guide di lavoro digitali per grandi team di produzione Istruzioni di lavoro multimediali, monitoraggio delle competenze, supporto multilingue, flussi di lavoro per la conformità Prezzi personalizzati G2: 4,4 Capterra: recensioni insufficienti Notion Documentazione basata sull'IA e collaborazione sui progetti per team di piccole e grandi dimensioni Scrittura basata sull'IA, modelli, visualizzazioni di database, wiki di team, liste di controllo delle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5

Si prega di consultare il sito web dello strumento per conoscere i prezzi aggiornati*

Funzionalità da considerare nella selezione di un software per la procedura operativa standard

Il software SOP giusto dovrebbe semplificare la creazione, la gestione e l'adattamento di procedure operative standard completamente personalizzabili senza aggiungere complessità.

Per raggiungere questo obiettivo, cerca un software di gestione delle procedure operative standard (SOP) che offra:

Un' interfaccia intuitiva che semplifica la creazione di procedure operative standard per team di qualsiasi dimensione, dai nuovi assunti agli operatori esperti

Opzioni di personalizzazione flessibili che si adattano ai tuoi processi aziendali specifici e alle procedure esistenti

Funzionalità di collaborazione integrate, come la modifica in tempo reale, i commenti e l'assegnazione delle attività

Solido controllo delle versioni per il monitoraggio delle modifiche e delle approvazioni, mantenendo al contempo una documentazione di procedura operativa standard pronta per gli audit

Potente funzione di ricerca per aiutare i team a individuare rapidamente le procedure operative standard e le guide dettagliate

Il software di procedura operativa standard giusto dovrebbe anche integrarsi con i tuoi strumenti di lavoro abituali, come Microsoft Teams, gli strumenti CRM e i sistemi di formazione. È un valore aggiunto se offre supporto dedicato, sicurezza, scalabilità e opzioni di prezzo personalizzate.

📖 Leggi anche: Esempi di procedure operative standard: best practice per la produttività e la conformità

I 10 migliori software per la procedura operativa standard per i team

Se il tuo team si affida ancora a conoscenze informali per gestire le operazioni quotidiane, questi migliori strumenti software per le procedure operative standard ti aiuteranno a creare facilmente una base di conoscenze centralizzata.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la creazione di procedure operative standard all-in-one, il collegamento delle attività e la collaborazione in team)

Documenta i processi passo dopo passo, assegna le attività e mantieni le tue procedure operative standard attuabili con ClickUp

Quando i processi sono sparsi in documenti frammentati o esistono solo nella mente delle persone, la coerenza ne risente.

È qui che entra in gioco ClickUp: non solo come strumento di documentazione, ma come hub centrale per la creazione e la condivisione delle tue procedure operative standard all'interno dell'organizzazione ✅.

Che si tratti di inserire nuovi assunti, standardizzare le liste di controllo dei team o perfezionare i flussi di lavoro interdipartimentali, ClickUp offre la struttura e la flessibilità necessarie per garantire la coordinazione di tutti.

Crea procedure operative standard strutturate con pagine nidificate, contenuti multimediali e collegamenti alle attività che trasformano i passaggi scritti in flussi di lavoro concreti con ClickUp Docs

I team possono creare procedure operative standard in ClickUp da zero oppure scegliere tra modelli di procedure operative standard preesistenti.

ClickUp Docs collaborativo, che consente di inserire pagine, tabelle, immagini e collegamenti alle attività, permette ai team di sviluppare guide dettagliate passo dopo passo.

La funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp consente a più utenti di lavorare contemporaneamente sulle procedure operative standard (SOP). Grazie ai cursori in tempo reale, ai commenti contestuali e all'assegnazione delle attività, i team possono effettuare aggiornamenti in tempo reale.

È la prima volta che crei delle procedure operative standard? Il modello SOP di ClickUp è l'ideale per le aziende che stanno definendo la loro prima serie di procedure.

Scarica il modello gratis Fornisci un punto di partenza strutturato per documentare le attività, assegnare le responsabilità e promuovere la collaborazione con il modello di procedura operativa standard di ClickUp

Il modello aiuta a standardizzare i flussi di lavoro nella gestione dei documenti, a migliorare la collaborazione e a ridurre i costi di formazione, fornendo ai team un quadro strutturato e ripetibile per la documentazione dei processi.

Puoi anche esplorare il modello ClickUp per le procedure operative standard ( SOP ) per progetti interfunzionali o il modello ClickUp SOP per le risorse umane (HR ) per casi d'uso specifici delle risorse umane.

Ti stai chiedendo come effettuare il monitoraggio di tutti i tuoi documenti di procedura operativa standard? L'AI Knowledge Manager di ClickUp centralizza tutte le conoscenze della tua azienda in un Hub documenti ricercabile con filtri, tag e autorizzazioni.

Grazie al controllo delle versioni, i team possono vedere cosa è cambiato, quando e da chi. È possibile ripristinare versioni precedenti o confrontare le modifiche, garantendo trasparenza e coerenza dei processi durante l'aggiornamento delle procedure operative standard.

Tieni traccia di ogni modifica apportata alle tue procedure operative standard e ripristina le versioni precedenti per mantenere il controllo e la conformità con la Cronologia delle versioni di ClickUp

ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane e le procedure operative standard, favorendo la collaborazione all'interno del reparto. ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane e le procedure operative standard, favorendo la collaborazione all'interno del reparto. Ecco cosa ha detto Briettny Curtner, Program Manager presso la Utah Valley University, riguardo a ClickUp.

📖 Leggi anche: Il miglior software per le istruzioni di lavoro

E non è tutto. ClickUp Brain ti aiuta a trasformare le idee in azioni concrete grazie alla generazione di documenti basata sull'IA e all'assistenza alla scrittura integrata.

Aiuta i team a mantenere chiarezza e coerenza mentre ampliano la documentazione con ClickUp Brain

Questo assistente IA è in grado di riepilogare/riassumere procedure operative standard di lunga durata, suggerire passaggi del processo o riformulare le istruzioni.

Inoltre, puoi utilizzare gli agenti IA di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento delle attività, rispondere a domande relative alle procedure operative standard (SOP) e persino aggiornare le SOP quando cambiano dettagli chiave. In questo modo, il tuo team non perderà tempo a cercare aggiornamenti o a riscrivere manualmente i documenti.

💡 Consiglio dell'esperto: Stanco di perdere ore ad aggiornare i documenti manualmente? L'uso dell'IA per la documentazione semplifica i tuoi processi e riduce notevolmente il lavoro richiesto.

Automatizza l'assegnazione delle attività, i promemoria e gli aggiornamenti di stato per ridurre il lavoro manuale utilizzando ClickUp Automazioni

Le automazioni di ClickUp aiutano a eliminare i passaggi manuali nell'esecuzione delle procedure operative standard (SOP) triggerando azioni automatiche.

Ad esempio, quando una procedura operativa standard relativa all'onboarding di un cliente raggiunge la fase "Revisione completata", ClickUp può assegnare automaticamente l'attività successiva all'account manager e inviare un promemoria di follow-up.

Inoltre, avrai accesso a oltre 100 automazioni per semplificare le azioni guidate dalle procedure operative standard, come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati e l'invio di promemoria.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea procedure operative standard strutturate con pagine nidificate, contenuti multimediali e collegamenti alle attività per trasformare la documentazione in flussi di lavoro concreti che il tuo team potrà seguire con chiarezza

Lavora sulle procedure operative standard in tempo reale con i colleghi di altre funzioni per garantire accuratezza, aggiornamenti più rapidi e allineamento durante i cambiamenti di processo

Tieni traccia di ogni modifica apportata a una procedura operativa standard e ripristina le versioni precedenti per garantire la conformità ed evitare la perdita accidentale di informazioni critiche

Riduci il lavoro manuale automatizzando l'assegnazione delle attività, i cambiamenti di stato e i promemoria in base alle attività cardine e alle condizioni delle procedure operative standard

Mantieni tutte le procedure operative standard organizzate e ricercabili in un unico posto, in modo che i team possano accedere, aggiornare e seguire le procedure senza ritardi

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale potrebbe richiedere tempo per i team che stanno passando da sistemi disorganizzati

Alcune funzionalità avanzate potrebbero richiedere personalizzazione o supporto per l'implementazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (oltre 10.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione su G2 ha osservato:

Apprezziamo in particolare i documenti integrati, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di automazione che ci aiutano a ridurre i cambi di contesto e il lavoro manuale. La gerarchia (spazi, cartelle, elenchi, attività e attività secondarie) rende facile mantenere tutto organizzato senza sentirsi sopraffatti.

Apprezziamo in particolare i documenti integrati, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di automazione che ci aiutano a ridurre i cambi di contesto e il lavoro manuale. La gerarchia (Spazi, Cartelle, Elenchi, Attività e Attività secondarie) rende facile mantenere tutto organizzato senza sentirsi sopraffatti.

💡 Consiglio dell'esperto: se il tuo team è confuso sui passaggi successivi, probabilmente il problema sono i tuoi processi, non le persone. In Come redigere procedure operative standard (SOP), scopri come creare guide dettagliate che eliminano le incertezze e aumentano la coerenza.

2. Trainual (Ideale per l'onboarding strutturato e la formazione sui processi su larga scala)

via Trainual

Spesso le procedure operative standard esistono già, ma i team continuano a porre le stesse domande. Perché?

Poiché tali procedure operative standard non sono collegate ai ruoli, non viene effettuato il monitoraggio del loro completamento e non sono facilmente accessibili.

Trainual risolve questo problema trasformando la tua documentazione in moduli di formazione interattivi e basati sui ruoli con test integrati e monitoraggio dello stato dei progressi.

Il sistema strutturato di "Argomenti" e "Temi" di Trainual ti consente di creare, classificare e assegnare le procedure operative standard in base al ruolo o al reparto. Ad esempio, puoi creare un processo completo di inserimento nel reparto commerciale con video, immagini e test integrati, per poi assegnarlo a tutti i nuovi assunti di quel reparto.

La knowledge base centralizzata e la ricerca basata sull'IA garantiscono ai dipendenti risposte rapide a qualsiasi domanda relativa a processi o politiche aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Fornisci procedure operative standard, politiche e moduli di formazione basati sui ruoli in un'unica piattaforma

Crea e assegna guide dettagliate con video, immagini e link incorporati

Tieni traccia del completamento della formazione con report, test e promemoria automatici

Genera procedure operative standard e documentazione dei processi più rapidamente grazie all'IA e ai modelli

Informa i dipendenti delle modifiche alle politiche aziendali tramite notifiche trigger

Integrazione con HRIS, Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Limiti di Trainual

Integrazioni native con un limite, con alcune che si affidano a Zapier

Curva di apprendimento dovuta a termini poco familiari come "Soggetti" e "Passaggi"

Nessun canone mensile per i piccoli team; fatturazione annuale per impostazione predefinita

Prezzi di Trainual

Core : 249 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Pro : 319 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Premium : 399 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Trainual

G2 : 4,7/5,0 (oltre 840 recensioni)

Capterra: 4,8/5,0 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trainual

Questa recensione di G2 ha rilevato:

Trasformando le conoscenze informali in contenuti formali e strutturati, siamo riusciti a creare processi ripetibili che garantiscono coerenza e qualità in tutta l'organizzazione.

Trasformando le conoscenze informali in contenuti formali e strutturati, siamo riusciti a creare processi ripetibili che garantiscono coerenza e qualità in tutta l'organizzazione.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di politiche e procedure aziendali in Word e ClickUp

3. Scribe (Ideale per la generazione automatica di procedure operative standard dai flussi di lavoro in tempo reale)

via Scribe

La redazione di procedure operative standard dettagliate può rallentare i team, specialmente quando i processi cambiano spesso o vengono eseguiti in modo intuitivo.

Scribe elimina questo collo di bottiglia acquisendo automaticamente lo schermo, i clic e i tasti premuti mentre completi un'attività, trasformando poi il tutto in una guida passo passo.

Con l'estensione per browser o desktop di Scribe, puoi seguire un processo una sola volta e lasciare che la piattaforma di gestione dei processi generi una guida condivisibile e modificabile con screenshot e passaggi scritti.

Le versioni a pagamento dello strumento ti consentono di oscurare parti degli screenshot per proteggere le informazioni sensibili.

Le migliori funzionalità di Scribe

Genera automaticamente procedure operative standard dettagliate dai flussi di lavoro in tempo reale

Aggiungi contesto con trascrizioni vocali e descrizioni basate sull'IA

Modifica, personalizza e aggiungi annotazioni alle guide con screenshot

Condividi le guide tramite link, incorporamento o esportazione

Organizza le procedure operative standard in cartelle con autorizzazioni e tag

Integrazione con Microsoft Teams, Notion e altri strumenti

Limiti di Scribe

Limitato ai processi basati su schermo (non adatto a procedure operative standard concettuali)

Funzionalità più avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

La cattura da desktop è ancora in versione beta per alcune versioni del sistema operativo

Prezzi di Scribe

Free

Pro Team : 15 $ al mese per utente

Pro Personal: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2 : 4,8/5,0 (oltre 560 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Scribe

Questa recensione di Capterra ha evidenziato:

Molte delle mie mansioni lavorative sono diventate più semplici. Creo procedure operative standard per diversi titoli professionali. Prima temevo ogni volta che ne dovevo creare una nuova. Con Scribe è così facile e divertente.

Molte delle mie mansioni lavorative sono diventate più semplici. Creo procedure operative standard per diversi titoli professionali. Prima temevo ogni volta che ne dovevo creare una nuova. Con Scribe è così facile e divertente.

🧠 Lo sapevate che: il 66% delle organizzazioni sta già sperimentando l'automazione, eppure molte trascurano le semplici modifiche al flusso di lavoro che potrebbero far risparmiare ore ogni settimana. Il blog " Esempi e casi d'uso dell'automazione del flusso di lavoro " spiega in dettaglio come apportare tali modifiche con strumenti reali ed esempi concreti.

4. Process Street (Ideale per flussi di lavoro ricorrenti e l'esecuzione delle procedure operative standard a livello di team)

via Process Street

Anche le procedure operative standard ben scritte falliscono se i team faticano a seguirle con costanza.

Process Street risolve questo problema combinando la documentazione della procedura operativa standard con l'azione.

Con questo strumento, ogni procedura operativa standard diventa una lista di controllo dinamica in cui è possibile assegnare attività, fissare scadenze e includere contenuti multimediali come video o documenti. Che si tratti dell'inserimento di un nuovo dipendente o del passaggio di consegne a un cliente, ogni fase del flusso di lavoro diventa facilmente monitorabile e ottimizzabile.

Sei di fretta? Usa il Generatore di flussi di lavoro IA per creare rapidamente flussi di lavoro adatti alle tue esigenze specifiche, con attività, date di scadenza e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Crea liste di controllo SOP interattive con supporto multimediale

Garantisci la responsabilità grazie ad approvazioni, assegnazioni, commenti e autorizzazioni basate sui ruoli tramite automazione

Adatta i flussi di lavoro a diversi scenari con la logica condizionale

Tieni traccia del completamento delle attività tra i vari team e reparti

Integrazione con Microsoft Teams e oltre 1000 app

Limiti di Process Street

I modelli possono risultare complessi per gli utenti non esperti di tecnologia

Nessuna vera modalità offline per dispositivi mobili o desktop

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere più avanzate

Prezzi di Process Street

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Street

G2 : 4,6/5,0 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 630 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Process Street

Questa recensione su G2 è stata condivisa:

Process Street è fondamentale per il modo in cui forniamo valore ripetibile. Ci permette di standardizzare, scalare e effettuare il monitoraggio di flussi di lavoro complessi

Process Street è fondamentale per il modo in cui forniamo valore ripetibile. Ci permette di standardizzare, scalare e effettuare il monitoraggio di flussi di lavoro complessi

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

via Document360

Una ricerca inadeguata e la mancanza di controllo delle versioni possono portare rapidamente a processi obsoleti o duplicati, specialmente quando si gestiscono politiche interne, materiali di formazione e documenti di conformità tra i vari reparti.

Document360 risolve questo problema offrendo una potente piattaforma di documentazione basata sull'IA che semplifica l'organizzazione, la ricerca e l'aggiornamento delle procedure operative standard con precisione.

Ideale sia per i team interni che per gli stakeholder esterni, offre un'interfaccia intuitiva e ricercabile e potenti strumenti di creazione che rendono semplicissimo mantenere aggiornate le procedure.

Grazie a controlli di accesso granulari, cronologia delle versioni, ottimizzazione per i motori di ricerca e potenti funzionalità di categorizzazione, Document360 garantisce che le procedure operative standard siano facili da trovare, seguire e mantenere in tutta l'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Document360

Crea procedure operative standard strutturate utilizzando editor Markdown o WYSIWYG con controllo delle versioni

Migliora la reperibilità grazie alla ricerca basata sull'IA, ai filtri per categoria e al supporto multilingue

Rendi la tua knowledge base più accessibile consentendo agli utenti di ascoltare i tuoi contenuti con la funzionalità Audio Assist

Riutilizza i blocchi di contenuto in tutti i documenti per garantire la coerenza

Assegnate i ruoli, impostate le autorizzazioni e gestite separatamente le procedure operative standard interne ed esterne

Automatizza la deviazione delle richieste di supporto con FAQ generate dall'IA e strumenti di deviazione dei ticket

Limiti di Document360

Varietà di modelli limitata rispetto ad altri strumenti

La funzione di ricerca può risultare lenta in presenza di librerie di documenti molto grandi

L'interfaccia presenta una curva di apprendimento per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi di Document360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Document360

G2 : 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 240 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Document360

Questa recensione di Capterra ha notato:

La possibilità di personalizzare la knowledge base in base ai nostri marchi e alle nostre esigenze rappresenta un vantaggio significativo. Offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui il controllo delle versioni e la modifica collaborativa.

La possibilità di personalizzare la knowledge base in base ai nostri marchi e alle nostre esigenze rappresenta un vantaggio significativo. Offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni, tra cui il controllo delle versioni e la modifica collaborativa.

📖 Leggi anche: Le migliori metodologie di miglioramento dei processi

6. Tallyfy (Ideale per automatizzare l'esecuzione e le approvazioni delle procedure operative standard)

via Tallyfy

Per i team costretti a occuparsi manualmente delle approvazioni e a effettuare il monitoraggio di passaggi ripetitivi, le procedure operative standard spesso diventano un ostacolo anziché una soluzione.

Tallyfy affronta questo problema trasformando le tue procedure operative standard in flussi di lavoro in tempo reale e tracciabili con automazioni integrate. È l'ideale per i team non tecnici che desiderano standardizzare e centralizzare i propri processi e flussi di lavoro.

Questa piattaforma di gestione delle procedure operative standard e dei flussi di lavoro basata sull'IA e senza codice può anche fungere da generatore di procedure operative standard, particolarmente utile per i processi che richiedono l'approvazione delle parti interessate, le dipendenze tra le attività e un instradamento sensibile al fattore tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tallyfy

Trasforma i documenti di procedura operativa standard statici in flussi di lavoro interattivi

Automatizza le approvazioni e i passaggi condizionali con flussi basati sulla logica

Assegna le attività a ruoli specifici e effettua il monitoraggio dello stato in tempo reale

Imposta scadenze, promemoria e regole di escalation per ogni passaggio della procedura operativa standard

Integra Slack, Zapier, Teams e altri strumenti per semplificare gli aggiornamenti

Limiti di Tallyfy

Opzioni di formattazione limitate per contenuti di procedure operative standard avanzati

Richiede una mappatura iniziale dei processi per massimizzare il valore

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento con i flussi logici

Prezzi di Tallyfy

Membri con accesso completo : 30 $ al mese per utente

Membro Light: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tallyfy

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Tallyfy

Questa recensione su G2 ha osservato:

Apprezzo molto il fatto che Tallyfy mi consenta di mappare processi complessi in passaggi semplici, attuabili e ripetibili, per poi implementare rapidamente un nuovo processo e garantire che nessun passaggio venga tralasciato, pur potendo assegnare le fasi del processo a persone diverse.

Apprezzo molto il fatto che Tallyfy mi consenta di mappare processi complessi in passaggi semplici, attuabili e ripetibili, per poi implementare rapidamente un nuovo processo e garantire che nessun passaggio venga tralasciato, pur potendo assegnare le varie fasi del processo a persone diverse.

✨ Curiosità: la cucina originale di McDonald's era progettata come una catena di montaggio, e le sue procedure operative standard erano così precise che i lavoratori si esercitavano seguendo i contorni tracciati con il gesso per capire dove posizionarsi.

7. SweetProcess (Ideale per semplificare le procedure operative standard nei team in crescita)

via SweetProcess

Per molti team in crescita, le procedure operative standard spesso nascono come documenti sparsi o note personali, rendendo difficile utilizzare in modo efficace le conoscenze aziendali.

SweetProcess interviene per semplificare il modo in cui le aziende documentano, aggiornano e seguono le proprie procedure operative standard in un unico posto.

Grazie alla modifica collaborativa, al controllo delle versioni e agli aggiornamenti in tempo reale, SweetProcess garantisce che le procedure operative standard rimangano accurate e accessibili, facilitando ai team il rispetto delle procedure, la formazione dei nuovi dipendenti e il mantenimento dell'efficienza operativa man mano che l'azienda cresce.

Il software di automazione dei documenti supporta anche il Single Sign-On (SSO) e si integra con oltre 1.000 app tramite Zapier, aiutando i team a automatizzare i flussi di lavoro e a garantire la sicurezza man mano che crescono.

Le migliori funzionalità/funzioni di SweetProcess

Crea, organizza e aggiorna le procedure operative standard in un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo per gli utenti

Sfrutta l'IA per generare documenti personalizzati in base alle tue esigenze

Aggiungi immagini, video e liste di controllo per spiegare chiaramente i passaggi complessi

Tieni traccia della cronologia delle versioni in modo che i team possano vedere esattamente cosa è cambiato e quando

Consenti di suddividere le procedure in più passaggi in attività più gestibili

Metti a disposizione una knowledge base pubblica e spazi dedicati alla documentazione interna

Limiti di SweetProcess

Integrazioni avanzate limitate rispetto agli strumenti dell'azienda

Le opzioni di progettazione di base potrebbero non essere adatte a team con esigenze di branding complesse

Mancano funzionalità/funzioni di IA più avanzate per i suggerimenti automatici o l'assegnazione intelligente di tag

Prezzi di SweetProcess

Fatturazione per membri attivi: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SweetProcess

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di SweetProcess

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Le funzionalità principali di SweetProcess sono la creazione e l'organizzazione centralizzata delle procedure operative standard, le funzionalità di delega delle attività e di monitoraggio dello stato, nonché i promemoria e le notifiche. Queste funzionalità aiutano le aziende a semplificare i processi, migliorare il flusso di lavoro e responsabilizzare i membri del team.

Le funzionalità principali di SweetProcess sono la creazione e l'organizzazione centralizzata delle procedure operative standard, le funzionalità di delega delle attività e di monitoraggio dello stato di avanzamento, nonché i promemoria e le notifiche. Queste funzionalità aiutano le aziende a semplificare i processi, migliorare il flusso di lavoro e responsabilizzare i membri del team.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti

8. Coassemble (Ideale per integrare le procedure operative standard nella formazione interattiva del team)

via Coassemble

Per i team che faticano a far sì che i dipendenti utilizzino e rispettino le procedure operative standard, Coassemble colma il divario tra documentazione e coinvolgimento.

Invece di fornire un PDF statico o un documento condiviso, puoi trasformare le procedure operative standard in moduli di formazione interattivi di facile comprensione.

Ciò semplifica l'inserimento dei nuovi assunti, la standardizzazione delle procedure e la riduzione dei rischi di non conformità. I team in crescita traggono vantaggio da processi ripetibili e tracciabili che sembrano più esperienze di apprendimento che semplici documenti.

L'IA integrata nella piattaforma ti consente inoltre di generare e perfezionare i contenuti in pochi minuti.

Raccogli le migliori funzionalità/funzioni

Trasforma le procedure operative standard in percorsi di apprendimento interattivi con quiz, video e punti di verifica

Crea guide procedurali e corsi di formazione da zero con il generatore di corsi drag-and-drop

Monitorate il completamento delle procedure operative standard e la conservazione delle conoscenze grazie alle funzionalità di analisi integrate

Inserisci i link alle procedure operative standard direttamente nelle lezioni o collegali ai flussi di lavoro dell'LMS

Abilita gli aggiornamenti centralizzati in modo che le modifiche alle procedure operative standard si riflettano immediatamente in tutti i corsi

Limiti di Coassemble

Non ideale per i team che necessitano di librerie di procedure operative standard tradizionali basate su documenti

Alcune funzionalità/funzioni, come le valutazioni e le analisi, sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Accesso offline limitato al contenuto delle procedure operative standard

Prezzi di Coassemble

Free

Team : 100 $ al mese per 5 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Raccogli valutazioni e recensioni

G2 : 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Coassemble

Questa recensione di Capterra ha notato:

È facile creare corsi di formazione interattivi. Gli utenti possono personalizzare l'aspetto grafico della formazione. È anche facile integrare la formazione con le app che usi ogni giorno (Gmail, Slack e Mailchimp).

È facile creare corsi di formazione interattivi. Gli utenti possono personalizzare l'aspetto grafico della formazione. È anche facile integrare la formazione con le app che usi ogni giorno (Gmail, Slack e Mailchimp).

📖 Leggi anche: Modelli di documentazione dei processi in Word e ClickUp per ottimizzare le tue operazioni

9. Dozuki (Ideale per la formazione delle procedure operative standard in prima linea e le istruzioni di lavoro digitali)

via Dozuki

I team in prima linea devono affrontare situazioni di incertezza quando le procedure operative standard sono contenute in manuali obsoleti.

Dozuki risolve questo problema trasformando le procedure standard in istruzioni di lavoro digitali complete e accessibili. È progettato appositamente per contesti manifatturieri e industriali in cui coerenza, conformità e aggiornamenti in tempo reale sono essenziali.

Grazie a strumenti per la formazione, supporto multilingue e controlli di qualità integrati, Dozuki consente un inserimento più rapido e prestazioni migliori in tutti i turni e in tutte le sedi.

Inoltre, consentendo ai dipendenti di effettuare la condivisione di feedback sulla qualità delle istruzioni, lo strumento aiuta le aziende a migliorare continuamente la propria documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dozuki

Crea procedure operative standard (SOP) con contenuti multimediali come foto, video e guide passo passo

Tieni traccia della progressione delle competenze utilizzando percorsi formativi e una matrice delle competenze

Genera report dettagliati su formazione, metriche operative e altro ancora con l' analisi basata sull'IA

Traduci le procedure operative standard in oltre 100 lingue all'istante

Garantisci la conformità grazie al controllo delle versioni integrato e ai flussi di lavoro di approvazione

Acquisisci i dati di processo tramite moduli digitali integrati nelle procedure operative standard

Limiti di Dozuki

L'interfaccia potrebbe sembrare complessa per i team che non hanno familiarità con i flussi di lavoro industriali

Le funzionalità avanzate richiedono un inserimento pratico o una formazione

Il livello di integrazione dipende dal piano

Prezzi di Dozuki

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dozuki

G2 : 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Dozuki

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Dozuki ha fatto in modo di mettere a disposizione del nostro team risorse dedicate per utilizzare al meglio il software e adattarlo alla nostra attività. Questo aspetto, insieme all'intuitività del software, ha rappresentato la migliore esperienza possibile, e la facilità d'uso ha permesso al nostro team di creare procedure standardizzate.

Dozuki ha fatto in modo di mettere a disposizione del nostro team risorse dedicate per utilizzare al meglio il software e adattarlo alla nostra attività. Questo aspetto, insieme all'intuitività del software, ha rappresentato la migliore esperienza possibile, e la facilità d'uso ha permesso al nostro team di creare procedure standardizzate.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di runbook per ottimizzare i processi

10. Notion (Ideale per una documentazione di procedure operative standard flessibile con contenuti incorporati)

via Notion

La maggior parte delle piattaforme ti aiuta a conservare le conoscenze o a portare a termine il lavoro, ma Notion unisce entrambe le cose.

Si tratta di uno spazio di lavoro all-in-one in cui i team possono scrivere, pianificare, gestire progetti, creare programmi di formazione e automatizzare i flussi di lavoro. Inoltre, puoi organizzare le conoscenze interne attraverso funzionalità di condivisione delle conoscenze come wiki, database e procedure operative standard (SOP).

Notion IA migliora ulteriormente questo aspetto trasformando le informazioni sparse in contenuti intelligenti e utilizzabili: appunti delle riunioni, piani di sprint, approfondimenti di ricerca e altro ancora.

Le migliori funzionalità di Notion

Crea e effettua la condivisione di wiki, procedure operative standard (SOP) e dashboard tra i team in tempo reale

Utilizza oltre 30.000 modelli e blocchi per documentare, progettare e pianificare qualsiasi cosa

Automatizza i progetti con la logica dei database, le dipendenze e le attività assistite dall'IA

Attiva la ricerca intelligente su Slack, Gmail, Google Drive e altro ancora

Trasforma le note in elementi concreti utilizzando i riassunti delle riunioni basati sull'IA e la modalità di ricerca

Limiti di Notion

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti e i team non tecnici

Le funzionalità di IA non sono incluse nei piani di livello inferiore e comportano un costo aggiuntivo

Manca la vista Bacheca nativa di Kanban e la reportistica avanzata per i project manager

Le prestazioni potrebbero rallentare durante la modifica di pagine grandi e complesse

Prezzi di Notion

Free

In più : 12 $ al mese per utente

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.770 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.580 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Notion

Questa recensione su G2 è stata condivisa:

Mi piace usare lo strumento Notion IA per trovare attività e documenti. Mi aiuta a redigere comunicazioni diplomatiche ed è un vero asso nella creazione di documenti di procedura operativa standard. Un vero vantaggio.

Mi piace usare lo strumento Notion IA per trovare attività e documenti. Mi aiuta a redigere comunicazioni diplomatiche ed è un vero mago nella creazione di documenti di procedura operativa standard. Un vero vantaggio.

Ecco altri tre strumenti software per la documentazione delle procedure operative standard che potrebbero esserti utili

Slite : combina un'interfaccia semplice e intuitiva con la modifica collaborativa, consentendo ai team di creare librerie di procedure operative standard, assegnare titolari e utilizzare la cronologia delle versioni

Loom : consente ai team di registrare tutorial su schermo, spiegare le procedure operative standard con audio e video e incorporarli in documenti o wiki

Tettra : aiuta i team a creare e gestire procedure operative standard interne, FAQ e documenti informativi con analisi sull'utilizzo

✨ Curiosità: i dipendenti Disney sono addestrati a indicare con due dita (mai una sola) per evitare di essere percepiti come scortesi in alcune culture. Le procedure operative standard relative alle operazioni nei parchi Disney codificano questa pratica per tutte le interazioni con gli ospiti.

ClickUp è il miglior gestore di procedure operative standard

La maggior parte degli strumenti di procedura operativa standard ti aiuta a mettere tutto per iscritto. Ma quando arriva il momento di seguire effettivamente quei processi — assegnare attività, monitorare i passaggi, adattarsi ai cambiamenti — non sono all'altezza.

ClickUp cambia tutto questo. Aiuta a creare procedure operative standard nello stesso sistema di gestione in cui si svolge il lavoro. Ogni processo documentato diventa parte di un flusso di lavoro in tempo reale.

ClickUp offre inoltre funzionalità chiave, quali automazioni, titolarità delle attività, cronologia delle versioni e visibilità a livello di team, e aiuta a implementare le procedure operative standard.

Che si tratti di inserire nuovi assunti, gestire la conformità o espandere le operazioni, ClickUp ti aiuta a passare dalla confusione e dalle attività ripetitive alla chiarezza e al successo del team. Pronto a mettere in pratica le procedure operative standard? Registrati gratis su ClickUp.