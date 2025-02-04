10 migliori software per l'automazione dei documenti da utilizzare nel 2025

Immaginate di essere alla vostra scrivania, con una montagna di scartoffie che vi sovrasta. Frustrante, vero? Gestire manualmente i documenti non solo è opprimente, ma richiede anche molto tempo. Ma cosa succederebbe se poteste sedervi, rilassarvi e far creare per voi i documenti essenziali? Entrate nel mondo dei software di automazione dei documenti.

Ecco come funziona: Uno strumento di automazione dei documenti utilizza modelli predefiniti e intelligenza artificiale (IA) per automatizzare i documenti in pochi secondi.

In questa guida esamineremo da vicino i 10 migliori strumenti di automazione dei documenti da utilizzare nel 2024.

Cos'è il software per l'automazione dei documenti?

Un sistema di automazione dei documenti utilizza una combinazione di modelli predefiniti e intelligenza artificiale (IA) all'avanguardia per trasformare il processo di generazione manuale dei documenti.

Pensate a questo: voi inserite i vostri dati e la piattaforma di automazione dei documenti li prende in carico, generando il vostro documento in pochi secondi. In questo modo si automatizza quella che altrimenti sarebbe un'attività noiosa e lunga. È veloce, facile e soprattutto efficiente.

Sembra semplice. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua semplicità. Il software di automazione dei documenti è uno strumento potente. Si tratta di uno strumento che strumento di miglioramento dei processi che riduce drasticamente la possibilità di errore umano, aumenta la produttività e vi lascia più tempo per concentrarvi su ciò che conta davvero: far crescere la vostra azienda.

Cosa cercare negli strumenti di automazione dei documenti?

La scelta del giusto software di automazione dei documenti può sembrare scoraggiante. Il mercato è saturo e la qualità varia. Sapere cosa cercare negli strumenti di generazione dei documenti può fare la differenza. Ecco una lista di controllo delle funzionalità/funzione da tenere d'occhio:

**Il software deve avere un'interfaccia facile da usare che semplifichi il flusso di lavoro e non richieda competenze tecniche complesse

Integrazione : Il software deve integrarsi facilmente con altre app e strumenti già utilizzati nel flusso di lavoro

: Il software deve integrarsi facilmente con altre app e strumenti già utilizzati nel flusso di lavoro Sicurezza : Dato che si lavorerà con dati sensibili, il software deve avere solide misure di sicurezza

: Dato che si lavorerà con dati sensibili, il software deve avere solide misure di sicurezza Funzionalità /IA : cercate un software che utilizzi l'IA per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori

: cercate un software che utilizzi l'IA per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori Personalizzazione: Il software deve consentire di personalizzare i modelli di documenti per soddisfare le vostre esigenze specifiche

L'obiettivo è trovare un'automazione dei processi documentali che soddisfi le vostre esigenze e faciliti il vostro lavoro.

I 10 migliori software per l'automazione dei documenti da utilizzare nel 2024

Ecco i nostri strumenti di generazione di documenti preferiti sul mercato. Immergetevi e trovate quello più adatto a voi.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi ricchi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Immaginate ClickUp come l'assistente definitivo del vostro team, sia che si tratti di un gruppo di uno o di 1.000 persone. È una potente piattaforma per la produttività e una delle soluzioni più efficaci per il vostro lavoro migliori strumenti di scrittura sul mercato. È stato progettato per potenziare la collaborazione e gestire tutti i lavori sotto un unico tetto digitale. Avete una documento di progetto da aggiornare, formattare o condividere? ClickUp Docs vi aiuta. E non è solo per i vostri occhi. È possibile condividere i documenti con chiunque.

ClickUp Docs offre sottopagine annidate all'interno di un singolo documento, rendendo semplice l'organizzazione dei documenti correlati. Siete preoccupati per le modifiche inaspettate? Impostate i livelli di protezione per garantire la sicurezza del vostro lavoro.

Ecco la parte migliore: ClickUp Docs software di gestione dei documenti è ideale per il lavoro da remoto in tempo reale e asincrono. Tutta la documentazione rilevante è accessibile all'interno del di attività e progetti il che significa che potete dire addio al passaggio da un'app all'altra. Che ne dite di questa comodità?

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Esportazione dei contenuti come documenti PDF

Gratis modelli di documentazione per qualsiasi caso d'uso

Semplificare i flussi di lavoro con l'IA fare previsioni intelligenti e migliorare la produttività generale con ClickUp AI Aggiungi tabelle, immagini, video e altro ancora per creare un'esperienza multimediale ricca di contenuti

ClickUp Documenti consentono la modifica in tempo reale e in modo collaborativo

Controlli di accesso per i documenti legali per proteggere le modifiche indesiderate

Limiti di ClickUp

L'abbondanza di funzionalità/funzione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Occasionali tempi di caricamento lenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 8.000 recensioni) Capterra: 4,/7/5 (3.000+ recensioni)

2. PandaDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/PandaDoc.png PandaDoc dashboard /$$$img/

via PandaDoc Pensate a PandaDoc come a un campione della gestione dei documenti che tiene tutto in linea: approvazioni, commenti, monitoraggio delle versioni, ecc. Avete bisogno di collaborare a un documento? Volete apportare modifiche in tempo reale? PandaDoc vi copre. Tutti sono sincronizzati e nessun aggiornamento viene tralasciato.

Ma è qui che le cose migliorano ulteriormente. PandaDoc non si limita a gestire i documenti; è come avere un correttore di bozze personale nel vostro team, che vi aiuta a eliminare gli errori e a potenziare i flussi di lavoro dei documenti.

Con PandaDoc, creare documenti impeccabili è un gioco da ragazzi. Il flusso di lavoro del team diventa fluido, gli errori passano in secondo piano e la produttività sale alle stelle.

Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc

L'interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di documenti

Integrazione perfetta con la maggior parte delle piattaforme CRM

Le analisi forniscono preziose informazioni sulle prestazioni dei vostri documenti

Limiti di PandaDoc

L'app mobile potrebbe essere più funzionale

Richiede una curva di apprendimento per padroneggiare tutte le funzionalità del software di gestione dei documenti

Prezzi di PandaDoc

Gratis eSign

Essenziale : $19/mese

: $19/mese Business : $49/mese

: $49/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

3. Docupilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1-1400x637.png Docupilot Dashboard /$$$img/

via Docupilot Ecco un software avanzato per l'automazione dei documenti che vi renderà la vita molto più facile. Docupilot elimina il lavoro di gestione dei documenti. La sua interfaccia utente consente di creare e organizzare rapidamente i documenti, dalle proposte commerciali alle fatture. Il software è personalizzato e permette di adattare ogni documento alle proprie esigenze.

Questo strumento brilla quando si tratta di automatizzare la generazione di documenti. Con Docupilot è possibile utilizzare i modelli di documenti esistenti o progettarne di nuovi, per poi compilarli automaticamente utilizzando i dati provenienti da varie fonti, come Fogli Google, sistemi CRM o moduli web. Questa funzionalità/funzione può semplificare la creazione di documenti.

Docupilot viene in soccorso per la collaborazione con le sue funzionalità/funzione di condivisione e controllo degli accessi. Consente di condividere in sicurezza i documenti con i membri del team, i client o chiunque ne abbia bisogno. Inoltre, grazie al controllo degli accessi, potete decidere chi può visualizzare, modificare o gestire i vostri documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docupilot

Creazione automatica di documenti da modelli

Connessione con oltre 1.000 app

Permette alle aziende di utilizzare il proprio marchio nei documenti

Limiti di Docupilot

Limitate opzioni di progettazione nell'editor di documenti

Potrebbe non offrire un numero di funzionalità/funzione pari a quello di alcuni concorrenti

Prezzi di Docupilot

Starter: $29/mese

$29/mese Plus: $99/mese

$99/mese Pro: $149/mese

Valutazioni e recensioni su Docupilot

G2: 4.9/5 (4+ recensioni)

4.9/5 (4+ recensioni) Capterra: 5/5 (40+ recensioni)

4. ExperLogix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/DA1_Documento-Flussi-Screenshot.png Dashboard di ExperLogix /$$$img/

via ExperLogix L'obiettivo principale di ExperLogix è quello di eliminare la monotonia della generazione dei documenti. Che si tratti di preventivi, ordini o distinte base complesse, ExperLogix offre un nuovo livello di efficienza al vostro flusso di lavoro. Ma come?

La magia sta nella sua interfaccia di configurazione intuitiva. Questo software consente di creare modelli sofisticati che riflettono accuratamente le offerte di prodotti o servizi. E grazie al suo motore di regole intelligenti, è possibile eliminare gli errori, snellire il processo commerciale e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Questo strumento eccelle anche per la sua perfetta integrazione. Si integra perfettamente con i sistemi CRM ed ERP, consentendo di prelevare rapidamente i dati e di avviare il processo di creazione dei documenti. È come avere a disposizione un supereroe dell'estrazione dei dati.

ExperLogix offre soluzioni complete per la gestione dei documenti, tra cui il controllo della versione e la gestione dei documenti collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione. Che stiate lavorando a una proposta commerciale o a una specifica tecnica, ExperLogix garantisce sempre la sincronizzazione del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di ExperLogix

Aiuta i team a quotare con precisione prodotti complessi

Si integra perfettamente con le principali piattaforme CRM ed ERP

Fornisce visualizzazioni 2D e 3D dei prodotti durante la configurazione

Limiti di ExperLogix

La configurazione iniziale può essere complessa a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzione

L'interfaccia potrebbe essere più user-friendly

Prezzi di ExperLogix

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ExperLogix

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6+ recensioni)

5. Klippa DocHorizon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2024-02-22-at-11.52.25-PM-1400x709.png Klippa DocHorizon Dashboard /$$$img/

via Klippa DocHorizon Se siete alla ricerca di un software di automazione documentale all'avanguardia che produca risultati, la vostra ricerca termina qui. Con Klippa, la gestione dei documenti non è più un compito arduo.

Immaginate che le infinite pile di carta sulla vostra scrivania si trasformino magicamente in file digitali ricercabili. Questo è il potere di Klippa. Utilizza una tecnologia OCR avanzata per riconoscere, estrarre e verificare le informazioni dai documenti fisici, trasformandoli in un attimo in dati digitali. E la parte migliore? Può gestire documenti di qualsiasi formato.

Al di là della digitalizzazione, Klippa fa un salto di qualità con le sue capacità di automazione. Che si tratti di fatture, contratti o ordini di acquisto, Klippa consente di automatizzare l'intero processo, dall'acquisizione dei dati ai flussi di lavoro di convalida e approvazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Klippa DocHorizon

Estrazione automatica delle informazioni dai documenti grazie alla tecnologia OCR

Il mio lavoro si integra perfettamente con lo stack di software esistente

L'automazione del flusso di lavoro aiuta ad automatizzare l'intero ciclo di vita dei documenti

Limiti di Klippa DocHorizon

L'interfaccia potrebbe essere più intuitiva

Potrebbe essere troppo robusto per le aziende più piccole

Prezzi di Klippa DocHorizon

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Klippa DocHorizon

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

6. Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/jotforma-770x268-1.jpg Jotform dashboard /$$$img/

via Jotform Riunite Jotform, il set di strumenti digitali per creare sondaggi personalizzati senza sforzo. I suoi diversi modelli e tipi di domande vi permettono di progettare sondaggi che si adattano perfettamente alle vostre esigenze.

Con il costruttore di moduli facile da usare di Jotform, creare sondaggi complessi non è più una sfida e la piattaforma si integra perfettamente con oltre 150 app aziendali.

Le sue funzionalità uniche, come il ramo, la logica di salto e la logica delle condizioni, assicurano agli intervistati un'esperienza su misura.

Gli strumenti integrati di reportistica e analisi offrono preziose informazioni sui risultati dei sondaggi, mentre la funzionalità di esportazione dei dati garantisce un'integrazione perfetta con altri sistemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Modulo con più di 400 modelli di moduli pronti all'uso

Raccoglie e gestisce i dati in modo efficace

Teams facilita la collaborazione del team sui moduli

Limiti di Jotform

Limitata personalizzazione di alcuni campi personalizzati del modulo

Potrebbe utilizzare strumenti analitici più avanzati

Prezzi di Jotform

Inizio : Free

: Free Bronze : $34/mese

: $34/mese Argento : $39/mese

: $39/mese Oro : $99/mese

: $99/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Jotform !

7. Compositore di conga

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image-1546.png Dashboard di Conga Composer /$$$img/

via Compositore di conga Conga Composer è uno strumento di generazione di documenti basato su cloud che elimina la fatica del lavoro quotidiano. Trasforma i vostri dati da Salesforce in documenti dinamici che potete inviare ovunque.

Il bello di Conga è che mette insieme senza sforzo i dati provenienti da più report di Salesforce. È quindi possibile unire questi dati in documenti dettagliati e personalizzati in vari formati come Word, Excel, PDF o PowerPoint. Questo significa niente più copia-incolla manuale. Niente più errori.

Conga consente di pianificare le consegne dei documenti e di gestirle da qualsiasi dispositivo e posizione. Lo strumento garantisce inoltre che i dati siano ben protetti grazie ai solidi meccanismi di sicurezza di Salesforce. In questo modo potete continuare la vostra giornata sicuri che le vostre informazioni sensibili sono al sicuro.

Le migliori funzionalità/funzione di Conga Composer

Lavora direttamente all'interno di Salesforce

Consente di mantenere la coerenza del marchio

Fornisce diverse opzioni di consegna come email e spazio di archiviazione cloud

Limiti di Conga Composer

Richiede una curva di apprendimento per gli utenti non tecnici

Può richiedere strumenti Conga aggiuntivi per ottenere tutte le funzioni

Prezzi di Conga Composer

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Conga Composer

G2: 4.⅘ (600+ recensioni)

4.⅘ (600+ recensioni) Capterra: 4.4 (80+ recensioni)

8. HotDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/mceclip1-1400x755.png HotDocs dashboard /$$$img/

via HotDocs HotDocs è in grado di trasformare i documenti e i moduli utilizzati di frequente in modelli riutilizzabili, con conseguente coerenza e riduzione degli errori. Si tratta di contratti, accordi, moduli... qualsiasi cosa. Pensate a tutto il tempo che risparmierete senza dover reinventare la ruota ogni volta.

Una delle funzionalità/funzione di HotDocs è l'interfaccia per la raccolta dei dati. Si tratta di una sessione interattiva di domande e risposte che raccoglie i dati per creare i documenti. Questo garantisce che i documenti generati siano su misura, accurati e completi.

Integrazione? Nessun problema. HotDocs si integra perfettamente con gli altri. Può integrarsi perfettamente nei sistemi e nei flussi di lavoro esistenti, che si tratti di CRM, di sistemi di gestione dei casi o di sistemi per la creazione di prestiti.

Lo spazio di archiviazione dei documenti è semplice con HotDocs. HotDocs archivia in sicurezza tutti i documenti generati, rendendone facile e veloce il recupero. In questo modo, si perde meno tempo a cercare i file e si dedica più tempo a fare ciò che conta di più.

Le migliori funzionalità di HotDocs

Trasforma i documenti esistenti in modelli flessibili

Si integra con i sistemi esistenti

Perfetto per i settori che necessitano di documenti complessi e privi di errori

Limiti di HotDocs

L'interfaccia potrebbe essere più moderna e user-friendly

Il processo di creazione di modelli complessi può richiedere molto tempo

Prezzi di HotDocs

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su HotDocs

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.⅕ (60+ recensioni)

9. Documento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image8-1400x916.png Dashboard di Documate /$$$img/

via Documentazione Documate (ora noto come Gavel.io) fornisce un'interfaccia questionario di facile utilizzo per raccogliere i dati necessari alla creazione dei documenti. Ciò contribuisce a garantire che i documenti risultanti non siano solo accurati, ma anche altamente personalizzati.

Questo software consente di trasformare i documenti standard in modelli intelligenti. Ciò significa che è possibile generare documenti personalizzati su richiesta senza bisogno di una sola riga di codice.

Parliamo di integrazioni. Documate si integra perfettamente nel flusso di lavoro esistente. È flessibile, adattabile e si integra perfettamente con altri software. Inoltre, supporta l'esportazione dei dati in diversi formati, facilitando l'utilizzo dei dati altrove.

Le migliori funzionalità/funzioni di Documate

Facile da usare, non richiede conoscenze di programmazione

Gestisce flussi di lavoro e regole complesse

Permette a più utenti di lavorare sullo stesso flusso di lavoro

Limiti di Documate

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad alcuni concorrenti

Le opzioni di progettazione potrebbero essere più robuste

Prezzi di Documate

Lite : $83/mese

: $83/mese Standard : $165/mese

: $165/mese Team : $290/mese

: $290/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Documate

G2: 5/5 (10+ recensioni)

5/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

10. Picchio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/maxresdefault.jpg Woodpecker Dashboard /$$$img/

via Picchio Woodpecker è lo strumento ideale per chi cerca un'esperienza di automazione dei documenti senza soluzione di continuità all'interno di Microsoft Word. È una salvezza per chi passa innumerevoli ore a lottare con i documenti di Word.

La particolarità di Woodpecker è che permette di trasformare i documenti standard di Word in modelli dinamici. Avete presente tutti quei noiosi contratti, fatture o proposte che dovete ricreare più volte? Woodpecker li trasforma in modelli flessibili, pronti per essere personalizzati in modo rapido e preciso.

Cercate un modo semplice per archiviare e recuperare i vostri documenti? Woodpecker è di nuovo a vostra disposizione. Mantiene tutti i modelli ordinatamente organizzati in Word, in modo che siano sempre a portata di mano quando servono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Woodpecker

Lavora all'interno della familiare interfaccia di Word

Converte i documenti Word esistenti in modelli riutilizzabili

Memorizza in sicurezza i dati per riutilizzarli in un documento Word

Limiti di Woodpecker

Limitato a Microsoft Word

Potrebbe beneficiare di funzionalità/funzioni più avanzate

Prezzi di Woodpecker

Inizio : $39/mese

: $39/mese Pro : $99/mese

: $99/mese Teams: $299/mese

Valutazioni e recensioni di Woodpecker

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

Generare documenti e allineare i team in ClickUp

Il software per l'automazione dei documenti è una forza che aumenta la produttività. È la bacchetta magica che trasforma il vostro "vorrei semplificare il mio lavoro" in realtà.

ClickUp semplifica l'automazione, la modifica e la condivisione dei documenti, in modo che tutti possano lavorare insieme in modo efficace. La piattaforma include anche un servizio gratuito di gestione delle attività strumenti per mantenere i team sulla stessa pagina e per rimanere organizzati.

