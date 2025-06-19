I 10 migliori strumenti per la creazione di procedure operative standard per procedure aziendali efficaci

Devo ammettere che quando ho iniziato a gestire un team, l'idea di creare procedure operative standard (SOP) mi sembrava un compito arduo. Passavo ore a formattare, riscrivere e modificare documenti, solo per scoprire che mancava ancora qualcosa o che qualcosa non era chiaro.

Ho testato 10 generatori di procedura operativa standard per vedere se potevano semplificarmi la vita. Spoiler alert: l'hanno fatto. 😌

Se stai cercando strumenti di questo tipo, ecco la mia opinione su cosa cercare in un software autore di procedure operative standard e quali sono quelli che meritano la tua attenzione. 👇

Perché il software per la generazione di procedura operativa standard è diventato più essenziale che mai?

Se stai ancora creando e gestendo procedure operative standard in documenti Word e unità di condivisione, stai perdendo una grande opportunità. Il ritmo del lavoro odierno richiede velocità, coerenza e scalabilità, caratteristiche che la creazione manuale di procedure operative standard semplicemente non può garantire. Il software di procedura operativa standard non è più solo un optional. È la colonna portante moderna dell'eccellenza operativa.

Ecco perché è più importante che mai per una gestione più fluida del flusso di lavoro:

Onboarding rapido: genera automaticamente procedure chiare e standardizzate per consentire ai nuovi assunti di diventare operativi in poche ore, anziché in settimane. Coerenza dei processi su larga scala: assicurati che tutti i team, in tutte le posizioni, seguano le stesse procedure di alto livello. Aggiornamenti basati sull'IA: rivedi istantaneamente le SOP obsolete quando il flusso di lavoro evolve, senza caos nelle versioni. Preparazione all'audit: i percorsi di documentazione integrati rendono la conformità semplice e immediata. Chiarezza interfunzionale: colmate le lacune tra i team con processi strutturati e facili da seguire. Risparmio di tempo: smetti di reinventare la ruota, riutilizza i modelli e : smetti di reinventare la ruota, riutilizza i modelli e automatizza la documentazione Flussi di lavoro remote-first: allinea i team distribuiti senza riunioni infinite

🧠 Curiosità: le SOP risalgono alle civiltà antiche. Le prime procedure conosciute che descrivono in dettaglio le pratiche mediche sono state trovate su antichi papiri egizi.

I migliori software per l'autore di procedure operative standard in sintesi

Strumento Funzionalità/funzione chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Creazione di SOP basata sull'intelligenza artificiale con ClickUp Brain – Modelli SOP, documenti, attività, lavagne – Dipendenze delle attività, campi personalizzati, collaborazione in tempo reale – Libreria SOP centralizzata con controllo delle versioni Team di piccole e aziende che necessitano di procedure operative standard legate all'esecuzione e all'automazione dei progetti Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Scribe – Generazione di procedura operativa standard in tempo reale da registrazioni dello schermo – Screenshot e annotazioni automatici – Modelli personalizzabili, estensione del browser Utenti singoli e team di medie dimensioni che necessitano di procedure operative standard rapide e visive senza doverle scrivere manualmente. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/mese/postazione; prezzi personalizzati per le aziende. Process Street – Generatore di processi drag-and-drop – Automazione delle attività e ramificazione logica – Controllo delle versioni e registri di audit – Attività di codice per logiche complesse Team operativi di piccole e medie dimensioni che gestiscono flussi di lavoro ricorrenti, risorse umane, IT e conformità Prezzi personalizzati per tutti i piani (Startup, Pro, Enterprise) SweetProcess – Procedure operative standard con video, immagini, quiz – Versioni integrate e diagrammi di flusso – Assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato Piccole aziende e team snelli che centralizzano tutti i processi in un unico posto 99 $ al mese per un massimo di 20 utenti; 5 $ per ogni utente aggiuntivo. Tallyfy Automazione del flusso di lavoro + logica condizionale – Moduli di registrazione condivisibili + portali clienti – Integrazioni API aperte – Monitoraggio in tempo reale + collaborazione Team di medie e grandi dimensioni in distribuzione che automatizzano le procedure operative standard interne e rivolte ai client 30 $ al mese per utente completo; 5 $ al mese per utente leggero Notion – Collaborazione in tempo reale sui documenti – Domande e risposte basate sull'IA, modelli, cronologia delle revisioni – Integrazioni, database, layout personalizzati Startup e team di medie dimensioni che creano hub SOP, wiki e documenti di progetto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Zoho Autore – Generatore low-code drag-and-drop – Automazione SOP + accesso basato sui ruoli – Dashboard di conformità, promemoria Team di medie e grandi dimensioni esperti di IT che integrano procedure operative standard in app personalizzate Piani a pagamento da 10 a 30 dollari al mese; piano flessibile con prezzi personalizzati per le aziende. Lucidchart – Generazione di diagrammi IA – Diagrammi di flusso procedura operativa standard, corsie, UML – Collaborazione drag-and-drop – Collegamento dati in tempo reale Team di tutte le dimensioni che mappano visivamente le procedure operative standard per le operazioni o l'ingegneria Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 9 $/mese (individuale), 10 $/utente/mese (team); prezzi personalizzati per le aziende. Documenti Google – Collaborazione in tempo reale + commenti – Modalità suggerimenti, salvataggio automatico, cronologia delle versioni – Generatore di sommari + integrazione con Fogli Google e Moduli Utenti singoli e team collaborativi che necessitano di procedure operative standard semplici e universalmente accessibili Gratis per sempre Coda – Procedure operative standard generate dall'intelligenza artificiale – Liste di controllo, logica e dati integrati – Flussi di lavoro personalizzati + integrazioni – Funzionalità interne simili a quelle delle app Team di medie dimensioni all'avanguardia dal punto di vista tecnologico che necessitano di procedura operativa standard con logica e automazione integrate Piano Free disponibile; a pagamento da $12 a $36 al mese per Doc Maker; prezzi personalizzati per le aziende.

I 10 migliori generatori e creatori di procedura operativa standard

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ho testato numerosi strumenti per semplificare la creazione di procedure operative standard e questi dieci sono i migliori in assoluto. Ognuno di essi offre qualcosa di unico per aiutarti a sviluppare rapidamente procedure efficaci.

Scopriamo cosa distingue ogni generatore di procedura operativa standard. 🤩

ClickUp (il migliore per la generazione e la gestione di documenti procedura operativa standard basati sull'IA)

Prova ClickUp Brain gratis Scrivi, riepiloga/riassumi e gestisci le procedure operative standard con ClickUp Brain.

Essendo l'app completa per il lavoro, ClickUp è uno degli strumenti più affidabili per la gestione e la generazione di procedure operative standard complete.

Essendo un generatore di SOP AI gratis, offre un intervallo di funzionalità/funzione che semplificano la creazione di documenti, la gestione delle attività e la collaborazione in team, rendendolo una soluzione completa per le aziende che desiderano mantenere la coerenza e l'efficienza nei loro flussi di lavoro.

ClickUp Documenti è uno strumento di documentazione dinamico che ti consente di creare procedure operative standard professionali in tempo reale, con la possibilità di formattare il testo in modo ricco, incluse intestazioni, liste di controllo, contenuti multimediali incorporati e altro ancora. Puoi collaborare con i tuoi colleghi per redigere procedure dettagliate e allinearti sulle modifiche procedurali.

Puoi anche richiamare l'assistenza AI di ClickUp Brain all'interno del tuo Doc per accelerare e automatizzare parti del processo di creazione delle SOP. Analizza i flussi di lavoro precedenti per fornire suggerimenti sulla priorità delle attività, automatizza le attività di routine e ti aiuta a importare le SOP esistenti e a utilizzarle per generare modelli rilevanti per le SOP future.

Genera schemi e contenuto chiari per le procedure operative standard con ClickUp Brain

💡 Suggerimento professionale: se vuoi decuplicare il tuo processo di generazione di SOP, hai bisogno di Brain MAX, il compagno desktop AI di ClickUp. Usalo per lavorare con più LLM per scrivere e perfezionare le tue SOP tramite un'unica interfaccia! Puoi scegliere tra modelli più leggeri, come o3-mini o Claude Sonnet 4, e modelli più potenti come Gemini 2. 5 Pro e o1. La parte migliore? Puoi utilizzare la sua funzionalità Talk-to-Testo per la condivisione di idee dettagliate sulle procedure operative standard!

Il modello SOP di ClickUp semplifica anche la creazione e la gestione collaborativa delle procedure operative standard per aziende di qualsiasi dimensione.

Ottieni un modello gratis Il modello SOP di ClickUp è progettato per aiutarti a creare, documentare e gestire procedure operative standard.

Puoi utilizzare le liste di controllo per automatizzare le attività, riducendo gli errori e aumentando la produttività. Con questo modello, potrai beneficiare di costi di formazione procedurale inferiori, flussi di lavoro più fluidi e prestazioni standardizzate in varie attività.

⏩ Funzionalità AI: dalla suddivisione dei compiti basata sull'intelligenza artificiale e il ri-epilogo/riassunto dei documenti procedura operativa standard alla gestione dei passaggi di consegne e dei follow-up, l'intelligenza artificiale di ClickUp è in grado sia di generare che di eseguire i passaggi della procedura operativa standard, grazie a profonde integrazioni tra attività, documenti, chat, lavagne e strumenti di connessione. Gli Autopilot Agents di ClickUp automatizzano standup, reportistica, domande e risposte nei canali di chat di ClickUp e altro ancora. Generano in modo proattivo riassunti delle riunioni, aggiornamenti quotidiani e assegnazioni di attività in linea con i tuoi flussi di lavoro procedura operativa standard. Connected Search e Ask AI rendono più facile queryare le risposte dalle tue procedure operative standard a portata di mano. Come abbiamo già detto, ClickUp Brain MAX è disponibile anche come app desktop autonoma!

Ideale per

Dimensione del team

Team di piccole e aziende

Utilizza questo modello quando ne hai bisogno

Quando i processi chiave rimangono nella testa delle persone e i team perdono tempo a ripetere istruzioni o a correggere errori evitabili

Quando l'onboarding rallenta perché i nuovi assunti non hanno accesso a flussi di lavoro chiari e con passaggi dettagliati per le attività ricorrenti

Quando i team di prodotto hanno bisogno di documentazione coerente per il rilascio di funzionalità, il controllo qualità e le pratiche di controllo delle versioni

Quando i team di marketing gestiscono campagne multicanale e necessitano di flussi di lavoro standardizzati per la creazione, la revisione e la pubblicazione di risorse

Quando i team del supporto o di successo devono seguire e aggiornare i processi rivolti ai client, come la gestione dei ticket, l'onboarding o i percorsi di escalation

Migliori funzionalità/funzioni

Gestisci facilmente gli incarichi: assegna senza sforzo le attività relative alle SOP utilizzando assegna senza sforzo le attività relative alle SOP utilizzando le attività di ClickUp e monitora lo stato in tempo reale.

Personalizza il tuo processo: utilizza utilizza i campi personalizzati di ClickUp per riflettere i dati specifici che devi monitorare per le tue procedure operative standard e allinearli alle esigenze organizzative specifiche.

Migliora la collaborazione del team: migliora la collaborazione con migliora la collaborazione con le lavagne ClickUp e mappare visivamente i flussi di lavoro SOP.

Sfrutta l'assistenza dell'IA: affidati a ClickUp Brain per la creazione e la gestione di procedure operative standard assistite dall'IA, riducendo il lavoro richiesto.

Mantieni l'ordine delle attività: utilizza utilizza le dipendenze delle attività in ClickUp per garantire che le attività vengano completate nell'ordine corretto. Impediscono che i passaggi vengano completati prematuramente, evitando colli di bottiglia e comunicazioni errate che potrebbero compromettere l'esecuzione della procedura operativa standard.

Pro

Crea una libreria SOP con documenti e attività interconnessi

Non preoccuparti più che le procedure operative standard siano obsolete, grazie alla collaborazione live integrata e al controllo delle versioni per gli aggiornamenti.

Contiene tutte le mie SOP. Onestamente non ho mai avuto procedure operative standard, era tutto nella mia testa. Andava bene quando ero un imprenditore solitario, ma una volta aggiunto un assistente, mi sono reso conto che avevo bisogno di documentare le cose, non solo per lui, ma anche nel caso avessi mai dovuto sostituirlo. Ora mi fa risparmiare tempo con progetti più complessi perché non devo ricordarmi come ho fatto in precedenza, mi basta guardare la mia procedura operativa standard ClickUp e trovo tutto lì. Mi sembra di avere un'attività più aziendale ora. Mi fa anche sentire meglio sapere che se il mio attuale assistente dovesse andarsene, potrei trovare qualcuno nuovo che prenda il suo posto molto più velocemente e con meno attenzione individuale da parte mia.

Contro

L'ampia varietà di funzionalità/funzione può essere eccessiva per i team più piccoli che potrebbero non necessitare di funzionalità avanzate.

Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti e tempi di caricamento lenti.

È facile sentirsi sopraffatti dalla grande quantità di opzioni, ClickApp e funzionalità/funzione disponibili. La cosa migliore è iniziare con i modelli e alcuni buoni tutorial su YouTube. Il loro onboarding è comunque eccellente.

Prezzi

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

2. Scribe (ideale per la documentazione in tempo reale della procedura operativa standard)

Scribe è un provider di una piattaforma basata sull'IA che registra automaticamente le azioni degli utenti e genera procedure operative standard dettagliate. Acquisisce screenshot e annota i passaggi man mano che vengono eseguiti, rendendo più facile documentare con precisione i dettagli del processo.

⏩ Funzionalità AI: l'IA di Scribe cattura i flussi di lavoro sullo schermo e genera automaticamente procedure operative standard perfezionate, guide passo passo con screenshot, riducendo il tempo necessario per la documentazione manuale. Un autore di SOP basato su ChatGPT consente di produrre SOP specifiche per l'azienda in pochi secondi.

Ideale per

Dimensione del team

Da utenti singoli a team di medie dimensioni

Caso d'uso

Creazione rapida e automatica di procedure operative standard da registrazioni dello schermo: ideale per guide di passaggio, materiali di onboarding e documentazione rapida dei processi senza scrittura manuale.

Funzionalità/funzione di Scribe

Cattura le azioni e genera procedura operativa standard in tempo reale, garantendo una documentazione completa.

Includi automaticamente screenshot annotati per una maggiore chiarezza

Personalizza i modelli in base alle esigenze dell'azienda, promuovendo la coerenza tra le procedure operative standard.

Condivisione delle procedure operative standard con i membri dello staff per favorire la collaborazione e il miglioramento continuo

Pro

Utilizza la funzione di sfocatura intelligente per creare guide dettagliate di sistemi interni sensibili come il libro paga.

Inizia a documentare qualsiasi processo in modo semplice utilizzando l'estensione del browser.

L'estensione del browser rende l'avvio di una nuova guida semplice e la possibilità di esportare o effettuare la condivisione tramite link è perfetta sia per uso interno che esterno.

Contro

Non cattura l'audio, solo immagini e video

Opzioni di personalizzazione post-generazione con limite per le procedure operative standard

Quando finisco una guida, mi ritrovo a passare molto tempo a eliminare clic extra e ad aggiungere testo... Mi piacerebbe anche poter eliminare i passaggi man mano che procedo, invece di dover aspettare fino alla fine, perché è un po' più difficile ricordare cosa voglio eliminare quando finisco una guida, ma è più facile eliminarli man mano sulla destra, se fosse possibile.

Prezzi

Base: Gratis

Pro Team: 15 $ al mese per postazione

Pro Personal: 29 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,8/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

3. Process Street (il migliore per l'automazione dei processi nella generazione di procedura operativa standard)

Process Street offre modelli personalizzabili e un editor intuitivo drag-and-drop per semplificare la creazione di procedure operative standard. I recenti miglioramenti lo hanno reso ancora più avanzato: la gestione centralizzata dei documenti con controllo delle versioni e registri di audit mantiene le tue procedure operative standard conformi e organizzate, mentre la nuova sandbox "Anteprima" ti consente di testare i flussi di lavoro, inclusi logica, ruolo e approvazioni, prima della pubblicazione.

Per gli utenti avanzati, le attività di codice basate su JavaScript consentono potenti automazioni di calcolo direttamente all'interno delle procedure operative standard.

⏩ Funzionalità AI: "Process AI" di Process Street sfrutta GPT per generare automaticamente flussi di lavoro da prompt, creare liste di controllo dinamiche con condizioni e riepilogare/riassumere o analizzare documenti. Le attività AI eseguono anche trasformazioni dei dati al volo e automazione delle attività.

Ideale per

Dimensione del team

Team operativi di piccole e medie dimensioni

Caso d'uso

Flussi di lavoro ricorrenti e procedure operative standard basate su lista di controllo: ideali per i processi HR, finanziari, IT e di conformità che richiedono approvazioni, condizioni e automazioni.

Funzionalità di Process Street

Genera rapidamente flussi di lavoro personalizzati per ridurre al minimo gli errori manuali.

Utilizza un'interfaccia drag-and-drop per rendere facile la personalizzazione delle procedure operative standard e l'assegnazione delle attività.

Automatizza l'assegnazione e l'approvazione delle attività per un project management semplificato.

Accedi a modelli pronti all'uso per accelerare la creazione di procedure operative standard.

Pro

Monitora le modifiche e gli aggiornamenti della procedura operativa standard con il controllo delle versioni + nota dettagliata

Funzionalità/funzione no-code /low-code che si traducono in facilità di configurazione e utilizzo

Ha anche il monitoraggio della versione, così puoi vedere quando un processo è stato modificato, e ha una sezione nota in fondo a ogni passaggio del processo per permettere a chi lo esegue di prendere appunti per sé o inviare note all'amministratore interno su modifiche/problemi relativi al processo.

Contro

Il ridimensionamento può essere difficile per le organizzazioni più grandi con processi complessi.

Mancanza di libertà nel trascinare le attività in modo non lineare, come posizionare un'attività secondaria N/A accanto a una non eseguita

Mancanza di opzioni di personalizzazione per la reportistica

Necessita di una maggiore flessibilità nella creazione della reportistica: ordinamento in base a più di un campo, più opzioni di raggruppamento.

Prezzi

Startup: Prezzi personalizzati

Pro: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 630 recensioni)

4. SweetProcess (il migliore per la creazione e la modifica visiva di procedure operative standard)

SweetProcess semplifica la creazione di SOP con una piattaforma visiva basata su cloud che offre supporto a contenuti multimediali avanzati (testo, immagini, video) e la modifica collaborativa in tempo reale.

A mio avviso, le sue funzionalità/funzioni distintive includono la redazione di procedure operative standard basata sull'intelligenza artificiale (SweetAI), quiz interattivi per la formazione, controllo di versione integrato con rollback e diagrammi per mappare i processi per una maggiore chiarezza. È possibile assegnare attività direttamente dalle procedure operative standard, monitorare lo stato di avanzamento del completamento e centralizzare procedure, politiche e file della knowledge base, tutti accessibili tramite app mobili.

⏩ Funzionalità IA: SweetProcess include "SweetIA", che può generare, effettuare la modifica e applicare documenti uniformi relativi a politiche e procedure utilizzando prompt. È possibile rivedere, perfezionare e approvare le bozze generate dall'AI direttamente all'interno dell'interfaccia.

Ideale per

Dimensione del team

Aziende piccole e team snelli

Caso d'uso

Centralizzazione dei processi aziendali in un unico posto: ideale per documentare e migliorare continuamente le procedure operative standard in tutti i reparti.

Funzionalità/Funzione di SweetProcess

Assegna le attività ai membri del team e effettua il monitoraggio dello stato man mano che procedi.

Visualizza i flussi di lavoro con diagrammi di flusso incorporati nei documenti

Salva le versioni di ogni documento, in modo da poter effettuare il monitoraggio delle modifiche, ripristinare le versioni precedenti se necessario e garantire che le procedure operative standard rimangano aggiornate e conformi a eventuali modifiche.

Esporta le procedure operative standard in vari formattare per una facile condivisione e un utilizzo offline.

Pro

Incolla facilmente immagini e elementi visivi nelle procedure operative standard senza distorsioni

Invia promemoria alle persone (che potrebbero causare un blocco del progetto) per completare gli elementi loro assegnati.

Adoro la responsabilità che questo comporta per me e, allo stesso modo, per i miei colleghi! Non devi capire a chi spetta la palla, ci pensa il software per te. Elimina la necessità di inviare costantemente email amichevoli del tipo "Ciao, solo un piccolo promemoria per..."!

Contro

Richiede l'accesso a Internet per la piena funzionalità

Meno integrazioni rispetto ad altri strumenti per l'autore di procedure operative standard

Le funzioni di reportistica hanno un limite, rendendo più difficile ottenere approfondimenti dettagliati.

Sebbene SweetProcess abbia molte funzionalità/funzioni utili, presenta alcuni potenziali svantaggi: Costo: il prezzo può essere un po' elevato per le piccole imprese o per quelle con un budget limitato. Curva di apprendimento: all'inizio è necessaria una certa curva di apprendimento, in particolare per quanto riguarda l'impostazione delle procedure e la delega delle attività. Integrazioni limitate: le integrazioni con altre piattaforme sono piuttosto limitate rispetto ad altri strumenti di gestione del flusso di lavoro. Mancanza di personalizzazione: i modelli e le opzioni per formattare la piattaforma possono essere piuttosto limitanti.

Prezzi

99 $ al mese per team fino a 20 membri

5 $ per ogni membro aggiuntivo

Recensioni su G2 e Capterra

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Tallyfy (il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro SOP)

Tallyfy è un potente strumento di automazione del flusso di lavoro progettato per digitalizzare e semplificare le procedure operative standard. Fornendo monitoraggio e automazione in tempo reale, Tallyfy consente alle organizzazioni di gestire i processi in modo più efficiente senza dover ricorrere ad aggiornamenti manuali.

Ho apprezzato molto la funzionalità/funzione di logica condizionale di Tallyfy per la creazione di procedure operative standard dinamiche che si adattano in base a diverse condizioni o input. Questa flessibilità consente allo strumento di fornire supporto a flussi di lavoro complessi senza sovraccaricare l'utente.

⏩ Funzionalità AI: l'intelligenza artificiale di Tallyfy suggerisce i campi dei moduli, automatizza i passaggi di routine e aiuta a garantire la conformità prevedendo i percorsi dei processi e le approvazioni.

Ideale per

Dimensione del team

Team distribuiti di medie e grandi dimensioni

Caso d'uso

Procedure operative standard rivolte ai client e interne che richiedono monitoraggio in tempo reale, automazione del flusso di lavoro e trasparenza dei processi. Particolarmente utili nei ruoli legali, sanitari e di consulenza.

Funzionalità/funzione di TallyFy

Tieni traccia dello stato del flusso di lavoro in tempo reale, riducendo al minimo la necessità di aggiornamenti e riunioni costanti.

Utilizza moduli di registrazione condivisibili per triggerare processi e delegare attività automaticamente.

Integra perfettamente Tallyfy con i sistemi esistenti attraverso l'API aperta per una migliore funzione.

Collabora facilmente con partner esterni, anche se non dispongono di un account Tallyfy.

Pro

Soddisfacenti cancellature e notifiche di completamento delle attività

Elevato grado di reattività e disponibilità da parte del personale di supporto

Digitalizzazione dei flussi di lavoro manuali che consente di risparmiare tempo

Ottimo prodotto non solo per creare sistemi e processi, ma anche per spingere i tuoi clienti a fornirti le informazioni/i documenti necessari. È anche semplice e divertente da usare. Offre all'utente suoni di completamento e cancellature soddisfacenti. I miei client sono stati contenti di usare Tallyfy.

Contro

La personalizzazione del dashboard ha un limite, rendendo difficile adattare i flussi di lavoro a processi complessi.

Non offre modelli di automazione predefiniti, richiedendo agli utenti di creare flussi di lavoro da zero.

Impossibilità di disattivare i suggerimenti dell'IA

Solo una piccola lamentela. Anche se sono sicuro che molti utenti apprezzino questa funzionalità/funzione, vorrei che l'utente avesse la possibilità di disattivare i suggerimenti dell'IA durante la creazione dei flussi di lavoro, poiché non tutti li utilizzano e possono essere un po' fastidiosi.

Prezzi

30 $ al mese per ogni membro con accesso completo

5 $ al mese per ogni membro light

Recensioni su G2 e Capterra

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Notion (ideale per la creazione flessibile e collaborativa di procedura operativa standard)

Notion è uno strumento versatile per lo spazio di lavoro che semplifica l'organizzazione e la creazione di procedure operative standard attraverso modelli personalizzabili.

La sua struttura a blocco ha reso più facile per me e il mio team integrare testo, immagini e database nella nostra documentazione, mentre la collaborazione in tempo reale ha garantito che potessimo lavorare insieme senza intoppi sulla documentazione procedura operativa standard.

⏩ Funzionalità AI: le funzionalità AI di Notion consentono di riepilogare/riassumere, riscrivere, taggare ed effettuare ricerche all'interno delle pagine SOP, trasformando i documenti statici in hub di conoscenza interattivi.

Ideale per

Dimensione del team

Dalle startup ai team di medie dimensioni

Caso d'uso

Documentazione procedura operativa standard collaborativa con una struttura flessibile, ideale per hub di conoscenza interfunzionali, wiki e documentazione interna legata a progetti più ampi.

Funzionalità di Notion

Definisci chiaramente i ruoli e le responsabilità, garantendo la responsabilità delle attività.

Monitora le modifiche attraverso la funzionalità di cronologia delle revisioni per mantenere l'accuratezza.

Integra facilmente Notion con altri strumenti, migliorando la collaborazione e la funzione.

Adatta i modelli alle tue specifiche esigenze operative per una maggiore flessibilità.

Pro

Cerca più velocemente tra le procedure operative standard con le domande e risposte basate sull'IA

Potenti funzionalità di interconnessione e database

Il suo area di lavoro personalizzabile mantiene tutto organizzato e la funzionalità Q&A AI mi aiuta a trovare rapidamente le informazioni, facendomi risparmiare tempo durante le giornate frenetiche. L'integrazione con il calendario di Notion è un vero salvagente per la pianificazione senza dover destreggiarsi tra diverse app.

Contro

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida, che ritarda la creazione della procedura operativa standard.

I problemi di prestazioni con database complessi possono interrompere il flusso di lavoro

Non è sempre intuitivo e non mi è piaciuto dover mettere insieme i blocchi delle funzionalità prima di poter iniziare l'attività vera e propria che volevo terminare. L'ho trovato un po' confuso e potenzialmente fonte di grande distrazione da ciò che si dovrebbe fare.

Prezzi

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Aziendale: 24 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

⚡ Archivio modelli: Scopri un intervallo di modelli di documentazione dei processi per delineare, standardizzare e migliorare i tuoi processi aziendali.

7. Zoho Creator (il migliore per la generazione di procedura operativa standard a basso codice)

Zoho Creator è una piattaforma low-code ideale per generare modelli SOP personalizzati per la tua azienda. Ti consente inoltre di gestire le SOP attraverso un accesso basato sui ruoli per una documentazione a garanzia di sicurezza.

La mia funzione preferita? Puoi impostare flussi di lavoro automatizzati per gestire le attività di routine all'interno delle tue SOP, come l'invio di promemoria per le revisioni delle SOP, la notifica degli aggiornamenti ai membri del team interessati o persino la generazione di report.

⏩ Funzionalità AI: AI Modeler e CoCreator (Zia + OpenAI) di Zoho consentono agli utenti di creare e addestrare modelli AI personalizzati, senza bisogno di codice. Questi possono alimentare flussi di lavoro SOP, trigger automazioni e incorporare logica predittiva in procedure basate su moduli.

Ideale per

Dimensione del team

Team di medie e grandi dimensioni esperti di IT

Caso d'uso

SOP integrati in app interne personalizzate e automazioni: ottimi per i team che necessitano di applicare i processi con logica, moduli e trigger del flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione di Zoho autore

Progetta modelli SOP personalizzati utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop, senza bisogno di codice.

Automatizza le attività ripetitive per aggiornamenti e notifiche più rapidi

Monitora l'aderenza alle procedure operative standard con reportistica e dashboard di monitoraggio della conformità.

Pro

Potenti funzionalità low-code per uno sviluppo più rapido di app personalizzate

Rapida implementazione delle applicazioni

Zoho Creator mi aiuta a progettare il mio flusso di lavoro con meno conoscenze tecniche e in meno tempo, senza dover utilizzare altri strumenti. Mi aiuta anche ad automatizzare i miei flussi di lavoro in base alle mie esigenze.

Contro

I limiti delle dimensioni dei campi (ad esempio, 64 KB per il testo su più righe) possono limitare il contenuto dettagliato delle SOP.

Gli script complessi per l'automazione sono limitati, il che limita la personalizzazione per operazioni di grandi dimensioni.

Opzioni di interfaccia utente con limite

Sebbene il controllo completo delle funzionalità dell'interfaccia utente in app come Zoho Creator abbia in genere un limite, penso che possano alzare la barra e consentire agli sviluppatori di creare app dall'aspetto davvero personalizzato che non funzionano solo come funzione di design, ma hanno anche l'aspetto e la sensazione di un'app premium, soprattutto sui dispositivi mobili.

Prezzi

Standard: 10 $ al mese

Professionale: 20 $ al mese

Azienda: 30 $ al mese

Flex: Prezzi personalizzati (solo piano annuale)

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,3/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 160 recensioni)

8. Lucidchart (il migliore per la creazione visiva di procedura operativa standard)

Lucidchart eccelle nella creazione di procedure operative standard attraverso la documentazione visiva. Offre modelli di diagrammi di flusso intuitivi che aiutano gli utenti a mappare chiaramente i processi di procedura operativa standard. La sua interfaccia drag-and-drop mi permette di organizzare facilmente passaggi, simboli e connettori, rendendo il mappare delle procedure operative standard semplice e immediata. Questo può essere utile anche per chi ha poca esperienza nella creazione di diagrammi.

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale della piattaforma consentono ai team di contribuire alla documentazione, semplificando la creazione di procedure operative standard dettagliate e ben strutturate.

⏩ Funzionalità IA: l'IA di Lucidchart è in grado di generare diagrammi da prompt di testo, creare automaticamente diagrammi di flusso, visualizzare istantaneamente i processi e integrarsi con GPT, Microsoft Copilot e Slack per una creazione più fluida dei diagrammi.

Ideale per

Dimensione del team

Team di tutte le dimensioni, in particolare nei settori operativo o ingegneristico

Caso d'uso

Mappare visivamente le procedure operative standard: ideale per diagrammi di processo, flussi di lavoro corsie e diagrammi di flusso

Funzionalità/funzione di Lucid Grafico

Genera rapidamente diagrammi di processo utilizzando i prompt dell'IA

Sfrutta gli strumenti di ramificazione automatica e modifica delle forme per velocizzare la creazione di diagrammi.

Accedi a una varietà di modelli, dai diagrammi di flusso ai diagrammi UML (Unified Modeling Language), per documentare chiaramente la procedura operativa standard (SOP).

Pro

Diagrammi utente-friendly e accessibili con un editor drag-and-drop

Salva automaticamente il tuo lavoro, così non dovrai mai preoccuparti di perdere le modifiche.

Lucidchart è un ottimo prodotto per architetti, sviluppatori e commerciali. La sua interfaccia intuitiva rende la creazione di diagrammi accessibile anche ai principianti. La possibilità di condivisione all'interno dell'organizzazione e anche all'esterno li rende più accessibili e facili da consultare, insieme alla possibilità di utilizzare più fogli. La possibilità di collegare i diagrammi a origini dati esterne come Fogli Google ed Excel è una funzionalità molto potente.

Contro

Sono stati segnalati bug e prestazioni lente che ne compromettono l'usabilità.

L'esportazione di diagrammi su altre piattaforme può avere come risultato una perdita di interattività, con limite alla funzionalità.

Non sono riuscito a copiare i diagrammi direttamente in Excel o Word, il che è stato un po' scomodo, ma sono comunque riuscito a cavarmela utilizzando soluzioni alternative come l'esportazione o gli screenshot.

Prezzi

Free

Individuale: 9 $ al mese

Team: 10 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,5/5 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST), processi chiari e ben documentati possono ridurre gli errori fino al 60%.

9. Documenti Google (ideale per la creazione collaborativa di procedura operativa standard)

Documenti Google è uno strumento semplice ma efficace per generare e gestire le procedure operative standard. La sua funzionalità di commento consente a chiunque nel team di lasciare feedback, porre domande o evidenziare modifiche alle procedure operative standard. In modalità Suggerimenti, le modifiche vengono visualizzate come suggerimenti che possono essere accettati o rifiutati, rendendo più facile la gestione del controllo delle versioni e del feedback.

Puoi anche utilizzare lo strumento Indice integrato per generare automaticamente un elenco cliccabile di titoli e navigare rapidamente nelle SOP lunghe. La sua integrazione con l'ecosistema Google migliora ulteriormente la gestione dei dati e l'accessibilità.

⏩ Funzionalità IA: si prevede che Gemini AI di Google Workspace sarà in grado di riepilogare PDF/moduli, generare documenti, perfezionare bozze e persino creare riassunti audio in stile podcast delle SOP. L'attuale "Duet AI" offre funzionalità di redazione, riepilogo e riscrittura all'interno di Documenti Google.

Ideale per

Dimensione del team

Da utenti singoli a team collaborativi

Caso d'uso

Scrittura di procedura operativa standard di base e modifica in tempo reale: perfetto per i team che cercano uno strumento di documentazione gratis, semplice e universalmente accessibile.

Funzionalità/funzione di Documenti Google

Fai lavoro contemporaneamente con più editor per aggiornamenti e feedback istantanei.

Aggiungi commenti e suggerimenti per una comunicazione chiara durante la creazione della procedura operativa standard.

Integrazione con altre app Google come Fogli Google e Moduli per migliorare la gestione dei dati

Archivia le procedure operative standard in Google Drive per un facile accesso e il controllo delle versioni.

Pro

Salva automaticamente il tuo lavoro in modo da non perdere le ultime modifiche e duplicare il lavoro.

Recupera facilmente le versioni precedenti dei tuoi documenti grazie a potenti strumenti di controllo delle versioni.

Mi piace poter creare un documento su qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer, ecc.) e accedere a tutto il mio lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque mi trovi (con accesso a Internet). È molto comodo anche avere tutti i miei documenti salvati automaticamente! Inoltre, posso condividere i documenti con chiunque e, purché disponga di un account Gmail, anche loro possono scaricare e fare modifica da qualsiasi luogo.

Contro

Le opzioni per formattare in modo avanzato le procedure operative standard complesse hanno un limite, influenzando il design dei documenti.

Manca di funzionalità come gli alberi decisionali, fondamentali per documentare e comprendere procedure più complesse.

Formattare può diventare complicato, soprattutto se stai cercando di ripulire qualcosa che proviene da un'altra fonte. Gli stili non sempre vengono mantenuti quando si copia il contenuto e le tabelle possono essere difficili da gestire. È ottimo per una collaborazione veloce, ma se sto costruendo qualcosa che richiede un controllo visivo più rigoroso, di solito finisco per passare a un'altra piattaforma.

Prezzi

Gratis per sempre

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 28.000 recensioni)

10. Coda (il migliore per la generazione di procedure operative standard assistita da IA)

Coda è un autore di SOP basato sull'IA che consente agli utenti di creare documenti che fungono da aree di lavoro interattive. Le SOP possono includere testo, tabelle, liste di controllo, pulsanti e integrazioni, il tutto in un unico documento, riducendo la necessità di utilizzare più strumenti o piattaforme.

Collega facilmente le procedure operative standard in Coda ad altri documenti o database all'interno dello stesso spazio di lavoro e crea una rete di documenti correlati e materiali di riferimento. Integra con strumenti esterni senza intoppi.

⏩ Funzionalità AI: Coda AI aiuta a generare e perfezionare le SOP con scrittura sensibile al contesto, automazione delle tabelle e strumenti di revisione AI in linea. È in grado di riepilogare i documenti, suggerire elementi da intraprendere ed estrarre dati dalle app collegate per rendere le SOP dinamiche e interattive. Con funzionalità come AI Chat, AI Columns e Coda Brain, trasforma il tuo documento in un potente assistente di lavoro.

Ideale per

Dimensione del team

Team di medie dimensioni all'avanguardia dal punto di vista tecnologico

Caso d'uso

Procedure operative standard interattive che combinano documenti, dati e logica: ideali per una documentazione dinamica con lista di controllo integrate, automazione e integrazioni.

Funzionalità/funzione di Coda

Utilizza i contenuti esistenti per generare rapidamente procedure operative standard personalizzate attraverso prompt basati sull'IA.

Perfeziona e aggiorna le procedure operative standard mediante la modifica dei prompt per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione.

Integra perfettamente le procedure operative standard con altre funzionalità/funzionalità di Coda per migliorare la funzionalità e la collaborazione.

Adatta facilmente le procedure operative standard a diversi contesti operativi per garantire chiarezza e coerenza.

Pro

Crea procedure operative standard e gestisci progetti, note e attività utilizzando un unico strumento.

Personalizza i flussi di lavoro con le formule Coda

Mi piace che Coda sia un ottimo mix di app, foglio di calcolo, database e soluzione codificabile... La cosa fantastica è che offre eccellenti funzionalità pronte all'uso per cose come la formattazione condizionale, ma anche che le formule di Coda consentono un approccio più personalizzato dove necessario.

Contro

L'IA non ha una comprensione profonda del contesto, il che limita la capacità dello strumento di generare procedure operative standard molto specifiche.

I limiti di immissione di testo per i prompt limitano la quantità di contenuto che può essere utilizzata per generare procedure.

Ha una curva di apprendimento e prestazioni incostanti con documenti più pesanti

Non mi piacciono la curva di apprendimento ripida di Coda, le prestazioni più lente con documenti di grandi dimensioni, l'accesso offline con limite, i prezzi più elevati per le funzionalità avanzate e un'esperienza mobile meno raffinata.

Prezzi

Free

Pro: 12 $ al mese per Documento Maker

Team: 36 $ al mese per Doc Maker

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Semplifica la gestione delle procedure operative standard con ClickUp

Quando si tratta di gestire le tue SOP, ClickUp si distingue chiaramente come la scelta migliore. Con la sua potente combinazione di creazione di documenti, gestione delle attività e automazione basata sull'IA, offre tutto ciò di cui hai bisogno per scrivere, monitoraggio e aggiornamento delle tue SOP in modo efficiente.

I modelli personalizzabili di ClickUp rendono la creazione di SOP semplice e standardizzata. Inoltre, i suoi strumenti basati sull'IA vanno oltre la semplice modifica dei documenti. Ti aiutano nella creazione di contenuto, nel riepilogare sezioni lunghe e a garantire chiarezza e concisione nelle tue procedure operative standard.

Quindi, se stai cercando lo strumento definitivo per assumere il controllo dei tuoi flussi di lavoro, ClickUp è la soluzione giusta.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e copri ogni aspetto delle tue procedure operative standard, dalla creazione all'implementazione e al miglioramento!