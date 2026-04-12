Modelli gratuiti di delega tramite IA da provare

La maggior parte dei team può affidare il lavoro all'IA in pochi secondi. Tuttavia, ottenere risultati utili dipende ancora da ciò che accade prima del passaggio di consegne: il contesto che includi, i vincoli che definisci e lo standard di qualità che stabilisci.

Cosa rende complicata la delega tramite IA?

Se dai indicazioni insufficienti, otterrai risultati generici e dovrai rifare il lavoro. Se spieghi eccessivamente ogni attività partendo da zero, la delega diventa un'altra perdita di tempo. Quindi, come delegare più velocemente senza perdere il controllo?

È qui che i modelli sono d'aiuto. Conferiscono al lavoro ricorrente una struttura ripetibile.

In questo post condividiamo alcuni modelli di delega basati sull'IA da provare, spieghiamo a cosa serve ciascun modello e come scegliere quello giusto per il lavoro che assegni più spesso.

Che cos'è la delega tramite IA?

La delega tramite IA consiste nell'affidare parti specifiche e ben definite del tuo lavoro a un sistema di IA (chatbot, copilota, agente, automazione) affinché produca una prima bozza, esegua un'analisi, generi opzioni o esegua un passaggio ripetitivo, mentre tu rimani responsabile del risultato.

📌 Attività comuni che le persone delegano all'IA: Trasformare appunti grezzi in una prima bozza strutturata (email, brief, procedura operativa standard, sezioni di blog)Convertire le riunioni in elementi da intraprendere, titolari e passi successiviCreare varianti (titoli, introduzioni, inviti all'azione) che corrispondano a un tono specificoEstrarre informazioni chiave da testi lunghi (requisiti, rischi, decisioni)Verificare il lavoro alla ricerca di lacune (passaggi mancanti, logica poco chiara, messaggi incoerenti)

Quali attività dovresti delegare all'IA?

Classifica le attività per tipo per facilitare le decisioni di delega. Un semplice modello mentale può guidare le tue decisioni: le attività ripetitive, basate su regole o che richiedono un'elaborazione intensiva dei dati sono ottime candidate per l'IA. Le attività che richiedono empatia, valutazioni complesse o strategie creative dovrebbero sempre rimanere di competenza degli esseri umani.

Ecco alcuni chiari esempi di attività da delegare all'IA:

Lavori ripetitivi ad alto volume: inserimento dati, trascrizione di note delle riunioni e generazione di aggiornamenti di stato standard

Analisi basata su modelli: identificare le tendenze nei rapporti commerciali, segnalare anomalie nei dati dei progetti o ordinare e classificare identificare le tendenze nei rapporti commerciali, segnalare anomalie nei dati dei progetti o ordinare e classificare i feedback dei clienti

Creazione di una prima bozza: abbozzare post per il blog, scrivere risposte iniziali alle email o generare abbozzare post per il blog, scrivere risposte iniziali alle email o generare brief per i progetti e didascalie per i social media

Pianificazione e coordinamento: trovare orari per le riunioni, suggerire l'assegnazione delle risorse o inviare promemoria automatici sulle scadenze

Al contrario, queste attività dovrebbero rimanere saldamente nelle mani degli esseri umani:

Decisioni che dipendono dalle relazioni: negoziare con i clienti, fornire feedback sulle prestazioni o risolvere conflitti interpersonali

Decisioni cruciali: approvare i bilanci definitivi, prendere decisioni relative alle assunzioni o modificare la strategia aziendale

Comunicazione ricca di contesto: annunciare notizie aziendali delicate, gestire una risposta alle crisi o fornire aggiornamenti dettagliati agli stakeholder

L'obiettivo non è sostituire il tuo team, ma liberarlo da attività ripetitive in modo che possa dedicarsi a progetti strategici e decisioni complesse.

👀 Lo sapevi? Secondo un rapporto di McKinsey, il 62% delle organizzazioni sta almeno sperimentando l'uso di agenti basati sull'IA.

Per vedere come funzionano nella pratica i generatori di attività basati sull'IA e come semplificano i flussi di lavoro di delega, guarda questa breve dimostrazione della creazione automatizzata di attività in azione:

8 modelli gratuiti di delega tramite IA

I modelli di delega IA sono strutture predefinite che ti aiutano a decidere quali attività affidare all'IA e chi rimane responsabile del risultato.

Questi modelli spaziano dai classici schemi di responsabilità adattati all'IA fino ai moderni playbook specifici per l'IA. La chiave è utilizzarli per trattare l'IA come un "membro del team" con responsabilità chiaramente definite, eliminando le congetture che causano così tanti attriti.

E quale modo migliore per farlo se non con ClickUp? Si tratta di uno spazio di lavoro con IA convergente che riunisce le tue attività, i documenti, le conoscenze, le riunioni, il carico di lavoro e tutto il resto in un unico spazio di lavoro consolidato.

E la parte migliore? La sua libreria infinita di modelli.

Diamo un'occhiata:

1. Modello di matrice di delega delle autorità di ClickUp

Scarica il modello gratis Mappa i diritti decisionali con ruoli in stile RACI in un'unica matrice utilizzando il modello di matrice di delega di autorità di ClickUp

La delega tramite IA funziona solo quando le persone conoscono le regole. Chi è il responsabile della decisione, chi viene consultato e chi deve semplicemente essere informato.

Il modello di matrice di delega di autorità di ClickUp ti offre un'unica matrice per mappare i diritti decisionali tra ruoli e reparti utilizzando chiare etichette in stile RACI. Aggiungi righe per le azioni esatte che desideri delegare, come l'approvazione dei testi delle campagne, la firma dei contratti o l'invio di reportistica, quindi assegna chi è Responsabile, Rispondente, Consultato e Informato per ciascuna di esse. Una volta impostata la matrice, questa diventa il punto di riferimento che il tuo team può seguire prima di affidare il lavoro all'automazione o all'IA.

Perché questo modello ti piacerà:

Il layout a matrice rende evidenti la titolarità e le approvazioni per ogni azione ricorrente

Raggruppa le azioni per team, come Marketing, Commerciale, Finanza e Operazioni, per mantenere l'autorità in linea con il funzionamento della tua organizzazione

La chiara attribuzione delle responsabilità riduce i continui scambi quando le attività vengono trasferite all'IA o inoltrate per la revisione

✅ Ideale per: Responsabili operativi che effettuano l'impostazione delle regole di delega e dei percorsi di approvazione per i flussi di lavoro assistiti dall'IA in più reparti.

📚 Per saperne di più: I migliori modelli di delega di autorità per una gestione efficace

2. Modello di pianificazione RACI di ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma le righe RACI in attività assegnate con chiare responsabilità utilizzando il modello di pianificazione RACI di ClickUp

Quando inizi a delegare il lavoro all'IA (e alle persone che utilizzano l'IA), il vero rischio non è mai la velocità. È l'«ambiguità».

Il modello di pianificazione RACI di ClickUp risolve il problema alla radice, mappando ogni attività del progetto ai ruoli RACI e consentendoti poi di trasformare ogni riga in attività di ClickUp. In questo modo, anche se la prima bozza è generata dall'IA, la catena di responsabilità rimane umana, visibile e applicabile.

Perché questo modello ti piacerà:

Trasforma ogni attività della griglia RACI in un'attività di ClickUp con un titolare e una data di scadenza chiari, per assicurarti che i risultati dell'IA non rimangano in sospeso senza un destinatario.

Assegna in anticipo a revisori e parti interessate lo stato "Consultato" o "Informato", in modo che il feedback venga indirizzato alle persone giuste senza creare confusione nelle approvazioni

Utilizza i ruoli RACI come regolamento per la delega nei flussi di lavoro ripetibili, in modo che ogni progetto simile segua la stessa logica di responsabilità

✅ Ideale per: Project manager che gestiscono progetti di consegna interfunzionali in cui le approvazioni passano continuamente tra i reparti di progettazione, prodotto, ingegneria e controllo qualità.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 62% degli intervistati afferma che gli agenti IA non sono ancora all'altezza delle aspettative, descrivendoli come in fase iniziale o addirittura come causa di più lavoro di quanto ne eliminino. Questa frustrazione si manifesta spesso nel passaggio di consegne. Un agente riepiloga una riunione, suggerisce i passi successivi o segnala un problema, e poi si ferma. Devi comunque creare attività dai punti d'azione, assegnare i titolari, aggiornare gli stati e dare seguito manualmente. I Super Agent sono progettati per occuparsi di tutti questi passaggi. Possono utilizzare azioni a catena per trasformare le note delle riunioni in attività, aggiornare lo stato dei progetti, indirizzare il lavoro ai titolari giusti e mantenere i flussi di lavoro in movimento all'interno dello stesso sistema in cui avviene l'esecuzione. Quando un agente IA riesce a trasformare il lavoro da "ecco cosa dovrebbe succedere" a "è già in corso", il valore diventa reale.

3. Modello DACI di ClickUp

Scarica il modello gratis Effettua il monitoraggio di chi ha guidato e approvato ogni decisione con il modello DACI di ClickUp

Prendere una decisione con l'IA è ok finché non devi sapere chi l'ha approvata. Il modello DACI di ClickUp è stato creato proprio per questo.

Ogni decisione ha una propria riga, un Responsabile chiaro per portarla avanti, un Approvatore per chiudere il ciclo, e spazio per Collaboratori, Informati, oltre al ragionamento alla base come Contesto, Aspetti da considerare, Alternative e la Decisione finale. Inoltre raggruppa le decisioni per priorità (Urgente, Alta, Normale, Bassa) e effettua il monitoraggio dello stato di ciascuna, il che rende più facile mantenere organizzate e verificabili le opzioni generate dall'IA.

Perché questo modello ti piacerà:

Utilizza le colonne "Alternative" e "Decisione" per tenere affiancate le opzioni generate dall'IA e la decisione finale, invece di averle sparse tra le bozze

Assegna un responsabile e un approvatore per ogni decisione, in modo che l'output dell'IA arrivi sempre a un vero titolare e a un vero decisore finale

Integra ClickUp Monitoraggio del tempo per individuare quali decisioni "urgenti" stanno assorbendo più ore durante la settimana

✅ Ideale per: Product manager che devono prendere decisioni su grandi volumi di bozze generate dall'IA.

4. Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp

Scarica il modello gratis Mappa i ruoli tra persone e processi con il modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp

Il modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp rende visibile la titolarità mappando le persone sulla sinistra, i processi in alto e assegnando a ciascuna intersezione un ruolo chiaro.

Essendo integrata nelle lavagne online di ClickUp, la matrice è facile da consultare e ancora più facile da modificare quando le responsabilità cambiano. La legenda mantiene la coerenza dei ruoli tra i team, garantendo chiarezza su chi è responsabile del lavoro, chi lo approva, chi richiede una consultazione e chi deve solo essere informato.

Perché questo modello ti piacerà:

Chiarisci la titolarità per ogni passaggio del flusso di lavoro assegnando i ruoli RACI direttamente all'interno della griglia

Utilizza le colonne del processo per mappare i limiti della delega all'IA, indicando quali passaggi possono essere gestiti dall'IA e quali richiedono un revisore umano

Rendi l'assegnazione dei ruoli facile da comprendere grazie alla legenda integrata, quindi aggiorna la matrice in tempo reale man mano che la struttura del team cambia

✅ Ideale per: Responsabili operativi che definiscono le responsabilità assistite dall'IA nei processi aziendali ripetibili.

💡 Suggerimento da esperto: considera i Super Agenti di ClickUp come il tuo "livello di delega" sempre attivo all'interno di ClickUp. Configura un agente per monitorare uno spazio (o un flusso di lavoro specifico), quindi fagli trasformare le richieste e gli aggiornamenti in lavoro successivo: crea attività di ClickUp, redigi un riepilogo dello stato in Docs e fai emergere ciò che richiede una decisione rispetto a ciò che può essere eseguito automaticamente. https://www.youtube.com/watch?v=dQxQW1VAb2Q

5. Modello di ruoli e responsabilità nel project management di ClickUp

Scarica il modello gratis Documenta i ruoli e le responsabilità del progetto in un formato pronto per il cliente con il modello di ruoli e responsabilità nel project management di ClickUp

Se stai introducendo l'IA nell'esecuzione dei progetti, è necessario documentare in anticipo la chiarezza dei ruoli. Il modello di ruoli e responsabilità nella gestione dei progetti di ClickUp ti offre un formato di documento chiaro e pronto per il cliente per definire la panoramica del progetto, gli obiettivi, i traguardi e le responsabilità del team in un unico posto.

A differenza dei modelli "matrix-first", questo funziona bene quando hai bisogno di un riferimento più formale alle responsabilità che gli stakeholder possano consultare in modo asincrono. È particolarmente utile per i progetti rivolti ai clienti in cui i team hanno bisogno di una fonte scritta condivisa che indichi chi prende le decisioni, chi le esegue e come è strutturata la responsabilità prima che il lavoro assistito dall'IA inizi a scalare.

Perché questo modello ti piacerà:

Documenta le responsabilità insieme al contesto del progetto, come la panoramica, gli obiettivi e gli obiettivi, in modo che le decisioni relative alla delega siano legate all'effettivo ambito del progetto

Condividi un documento delle responsabilità curato e di facile consultazione con i team interni e i clienti utilizzando la formattazione in stile ClickUp Docs

Crea una base di riferimento più solida per la delega all'IA definendo le aspettative relative ai ruoli prima di assegnare lavoro di redazione, reportistica o coordinamento assistito dall'IA

✅ Ideale per: project manager a contatto con i clienti che gestiscono progetti di consegna con più parti interessate, con titolarità e approvazioni chiaramente definite.

👀 Lo sapevi? Gartner prevede che quest'anno fino al 40% delle applicazioni delle aziende includerà agenti IA specifici per determinate attività, rispetto a meno del 5% nel 2025.

6. Modello di carico di lavoro dei dipendenti ClickUp

Scarica il modello gratis Monitora la capacità e ribilancia il lavoro generato dall'IA prima che si verifichino colli di bottiglia con il modello ClickUp per il carico di lavoro dei dipendenti

Quando l'IA accelera la creazione delle attività, la delega può fallire se le persone vengono sovraccaricate senza che nessuno se ne accorga in tempo. Il modello "Carico di lavoro dei dipendenti" di ClickUp ti aiuta a monitorare visivamente la capacità di ciascun assegnatario, in modo da poter distribuire il lavoro in modo più realistico prima che i colli di bottiglia si trasformino in ritardi.

Il modello è particolarmente indicato per i flussi di lavoro di delega tramite IA in cui le attività vengono generate rapidamente ma richiedono comunque revisione, approvazione ed esecuzione da parte di un essere umano. Grazie al suo layout incentrato sul carico di lavoro, puoi verificare chi ha disponibilità, ribilanciare gli incarichi e pianificare senza dover fare supposizioni.

Perché questo modello ti piacerà:

Passa da un orizzonte di pianificazione all'altro su una tela di carico di lavoro infinita per esaminare i modelli di allocazione passati e la capacità futura in un'unica vista continua

Zoom per giorno, settimana o mese per passare dai controlli di esecuzione a breve termine a un piano più ampio per la delega

Aggiungi lavoro direttamente cliccando su uno spazio dell'area di lavoro quando individui lacune di capacità e devi assegnare rapidamente delle attività

✅ Ideale per: Responsabili delle risorse e team leader che devono bilanciare il flusso di attività assistite dall'IA tra i singoli collaboratori con una capacità settimanale limitata.

📚 Per saperne di più: Soluzioni per il sovraccarico di lavoro dei dipendenti

7. Modello di prompt ChatGPT di ClickUp per la project management

Scarica il modello gratis Delega la pianificazione iniziale con il modello ClickUp ChatGPT Prompts per il project management

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management offre ai team di progetto una libreria di prompt pronta all'uso che possono utilizzare per delegare più rapidamente all'IA le attività ripetitive di pianificazione, documentazione e analisi.

Invece di redigere ogni prompt da zero, avrai a disposizione una banca dati di prompt strutturata e organizzata per i casi d'uso della project management. Ciò semplifica la delega di attività di primo livello come il supporto alla pianificazione, i riassunti, le bozze di comunicazione con gli stakeholder e le attività di riflessione specifiche per la metodologia.

Perché questo modello ti piacerà:

Fornisci al tuo team una serie centralizzata di prompt riutilizzabili, in modo che manager e collaboratori possano affidare all'IA le attività di ragionamento ripetitive senza dover reinventare i prompt ogni volta

Il formato della libreria di prompt annidati semplifica la navigazione per categoria e il riutilizzo del prompt giusto per il flusso di lavoro giusto

Quando tutti partono dalla stessa base di prompt, le risposte diventano più coerenti nelle attività di pianificazione, reportistica e comunicazione del progetto

✅ Ideale per: responsabili PMO che desiderano standardizzare l'uso dell'IA tra i project manager.

💡 Suggerimento da esperto: se il tuo team utilizza già una libreria di prompt, abbinala a ClickUp Brain MAX per rendere la "richiesta" senza intoppi. Redigi aggiornamenti e trasforma le note delle riunioni in elementi da intraprendere ovunque ti trovi con ClickUp Brain MAXPoiché si tratta di un assistente AI desktop, puoi redigere un rapido aggiornamento dello stato, trasformare le note delle riunioni in elementi da intraprendere o riscrivere un'email per gli stakeholder da qualsiasi luogo, quindi effettuare la sincronizzazione del risultato direttamente con l'attività di ClickUp o il documento su cui stai lavorando (senza perdere la concentrazione passando da una scheda all'altra).

8. Guida alla delega delle attività tramite IA di HubSpot

tramite HubSpot

Il Playbook per la delega dei compiti tramite IA di HubSpot è una guida strategica di alto livello. Fornisce un processo dettagliato per identificare quali attività sono adatte alla delega, come strutturare i flussi di lavoro basati sull'IA e quali metriche monitorare per misurare l'esito positivo.

Perché questo modello ti piacerà:

Mappa ogni strumento di IA alle sue effettive capacità, in modo che i team possano assegnare lavoro assistito dall'IA in base alla compatibilità

I campi di accesso e integrazione aiutano i nuovi membri del team a capire come si usa ogni strumento prima di iniziare a delegare attività tramite esso

Documentare le impostazioni personalizzate e le integrazioni aiuta i team a riutilizzare configurazioni collaudate

✅ Ideale per: team dirigenziali e di gestione che si trovano nelle prime fasi di sviluppo di una strategia di IA a livello aziendale.

Migliori pratiche per la delega delle attività tramite IA

Un modello da solo non funzionerà a meno che il tuo team non segua alcune semplici regole, poiché le sfide legate all'adozione dell'IA spesso derivano dai processi, non solo dagli strumenti.

Molti team incontrano difficoltà in questo ambito, commettendo un grave errore nell'uso dell'IA che mina la fiducia e riporta tutti ai vecchi metodi di lavoro manuali. Evita che ciò accada integrando queste best practice nel tuo processo:

Inizia con attività a basso rischio: prima di affidare all'IA qualsiasi attività a contatto con i clienti, falle delegare compiti in cui gli errori sono facili da individuare e hanno un impatto minimo. Ottimi punti di partenza includono il riassunto degli appunti delle riunioni interne, la formattazione dei dati in un foglio di calcolo o la creazione di prime bozze di documenti interni

Assegna sempre la responsabilità a una persona: questa è la regola d'oro. L'IA può svolgere il lavoro, ma una persona deve assumersi la responsabilità del risultato. Si tratta di garantire la qualità e creare opportunità per imparare dagli errori dell'IA e questa è la regola d'oro. L'IA può svolgere il lavoro, ma una persona deve assumersi la responsabilità del risultato. Si tratta di garantire la qualità e creare opportunità per imparare dagli errori dell'IA e migliorare i tuoi prompt

Documenta le tue regole di delega: il tuo quadro di delega /IA non dovrebbe essere una conoscenza tribale; il tuo quadro di delega /IA non dovrebbe essere una conoscenza tribale; una corretta documentazione del flusso di lavoro è essenziale. Annota esattamente quali attività vengono assegnate all'IA, chi è responsabile della revisione dei risultati e qual è lo standard di qualità. Questo previene le incongruenze e facilita l'inserimento dei nuovi membri del team

Rivedi e modifica regolarmente: le capacità dell'IA si espandono con ogni aggiornamento del modello. L'attività che non potevi delegare lo scorso trimestre potrebbe essere oggi un candidato perfetto. Imposta un'attività ricorrente trimestrale per rivedere il tuo quadro di delega e cercare nuove opportunità di automazione

Crea un sistema di delega basato sull'IA che il tuo team possa riutilizzare con ClickUp

La delega tramite IA funziona al meglio quando non viene reinventata ogni volta.

Il vero vantaggio non è solo un passaggio di consegne più rapido. Si tratta di creare un metodo ripetibile per assegnare il lavoro con il contesto, i vincoli e i criteri di revisione giusti già definiti.

ClickUp ti aiuta a farlo in un unico spazio di lavoro. Puoi archiviare e perfezionare i modelli di delega, trasformarli in flussi di lavoro ripetibili e mantenere collegati il lavoro effettivo, il feedback e il follow-up. Con l'IA integrata nel flusso, i team possono procedere più rapidamente sulle prime bozze, mantenendo chiari gli standard di qualità e le responsabilità.

Inizia gratis con ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team lavora con l'IA.

Domande frequenti

In che modo la delega tramite IA differisce dalla delega tradizionale delle attività?

La delega tradizionale assegna le attività alle persone, che applicano il proprio giudizio al lavoro. La delega basata sull'IA assegna le attività a strumenti che seguono le istruzioni alla lettera, il che significa che un essere umano deve sempre rimanere coinvolto per fornire giudizio e garantire la responsabilità.

Posso personalizzare i modelli di delega IA per i diversi reparti?

Sì, tutti i modelli efficaci sono pensati per essere personalizzati. Puoi facilmente adattare le etichette dei ruoli, le categorie di attività e i flussi di lavoro di approvazione in ClickUp per soddisfare le esigenze specifiche dei tuoi team di marketing, commerciali o di operazioni.

Qual è la differenza tra i modelli RACI, DACI e RAM per la delega tramite IA?

RACI, DACI e RAM chiariscono tutti chi fa cosa, ma si concentrano su diversi livelli di decisione ed esecuzione:

Il modello RACI è ideale per definire i ruoli esecutivi nelle attività assistite dall'IA (chi esegue il lavoro, chi lo approva, chi fornisce input e chi viene tenuto aggiornato)

Il modello DACI è più incentrato sulle decisioni, quindi funziona bene quando la delega tramite IA comporta la scelta tra opzioni, politiche o flussi di lavoro

RAM (Responsibility Assignment Matrix) è la categoria più ampia. RACI è in realtà un tipo di RAM. Mappa le attività ai ruoli in un formato a matrice e può essere personalizzato per il processo di delega IA del tuo team

Come posso valutare se la delega delle attività all'IA sta effettivamente funzionando?

Valuta la delega tramite IA nello stesso modo in cui valuteresti qualsiasi sistema di delega: verificando se migliora i risultati senza creare lavoro di sistemazione nascosto.

Tieni traccia di una serie ridotta di metriche: