10 migliori modelli di delega di autorità per una gestione efficace

Sapete perché si dice: "Il lavoro di squadra fa lavorare il sogno"?

È semplice: quando le persone si riuniscono intorno a un obiettivo comune e condividono il carico di lavoro, le aziende spesso ottengono risultati che superano le loro più rosee aspettative.

Ma c'è una sfida: senza un'adeguata delega dell'autorità, quei sogni potrebbero trasformarsi in incubi. E non credeteci sulla parola: gli studi dicono tutto.. solo il 2,5% delle persone è in grado di lavorare in multitasking in modo efficace!

La delega di un'organizzazione efficace consiste anche nel comprendere chiaramente i rispettivi ruoli di chi prende le decisioni e del team che esegue le attività.

Con un quadro di delega autorevole, l'organizzazione può evitare la confusione e garantire che tutti conoscano le proprie responsabilità.

I professionisti delle risorse umane e i manager amano questo processo perché garantisce che attività specifiche vengano svolte con responsabilità. Alcuni team coinvolgono anche un consulente legale per assicurarsi che tutto sia in regola.

Ma la vera domanda è: dove si possono trovare modelli di delega di poteri perfetti per l'azienda, da utilizzare immediatamente senza il fastidio di modifiche approfondite?

In questo articolo vi presenteremo 10 dei migliori modelli di delega, tutti gratis e facilissimi da personalizzare.

Cosa sono i modelli di delega?

I modelli di delega di autorità eliminano le congetture su chi può prendere le decisioni.

Avete bisogno di qualcuno che firmi i documenti o approvi lo schema di un contratto? Volete nominare qualcuno che valuti o spieghi la vostra prossima campagna strategica? È tutto coperto.

Questi modelli definiscono chiaramente i ruoli per delegare l'autorità alle parti interessate.

I modelli di delega possono essere utili per quanto segue:

Migliorare la chiarezza decisionale: Impostare linee guida chiare su chi ha il potere di prendere decisioni per l'organizzazione

Impostare linee guida chiare su chi ha il potere di prendere decisioni per l'organizzazione Prevenire problemi legali: Assicurare che i membri del team rispettino i processi di approvazione e rimangano nell'ambito dell'autorità designata

Assicurare che i membri del team rispettino i processi di approvazione e rimangano nell'ambito dell'autorità designata **Monitoraggio delle attività assegnate: supervisionare e tenere traccia delle attività delegate all'interno dell'organizzazione

**Stabilire ruoli e responsabilità: garantire che tutti siano consapevoli dei loro compiti specifici e di ciò che ci si aspetta da loro

Promuovere la responsabilità: Incoraggiare una cultura della titolarità definendo chiaramente chi è responsabile di ogni attività e decisione

Cosa rende un buon modello di delega di autorità?

Un buon modello di delega non si limita ad assegnare le attività, ma crea chiarezza e responsabilità.

Non si vuole che le persone tirino a indovinare o che si agitino quando è necessaria una firma o un'approvazione. I modelli ideali impediscono che ciò accada, assegnando ruoli specifici, assicurandosi che tutti conoscano le proprie responsabilità nel processo decisionale.

I modelli migliori tengono conto anche della flessibilità. Diversi reparti possono richiedere diversi livelli di autorità, quindi il modulo di delega deve essere facilmente modificabile per riflettere la vostra struttura organizzativa.

Che si tratti di assegnare l'autorità per attività di routine o per decisioni importanti, il documento deve menzionare chiaramente ogni dettaglio. In questo modo è più facile da seguire per tutte le parti coinvolte.

📌 Esempio: Quando il responsabile marketing di un'azienda tecnologica ha bisogno dell'approvazione per una nuova campagna pubblicitaria, utilizza un modello di delega ben strutturato per chiarire ruoli e responsabilità. Il team opera senza problemi, senza confusione o ritardi, specificando chi può approvare budget e sequenze.

I 10 migliori modelli di delega dell'autorità

1. Modello di matrice di delega di autorità di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-449.png Modello di matrice di delega di autorità di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205421757&department=operations&\_gl=1\*d4rny2\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di matrice di delega dell'autorità di ClickUp aiuta le aziende a semplificare il processo decisionale e ad assegnare le responsabilità in modo efficiente.

Offre stati personalizzati come "Delegato" e "Necessita di input" per monitorare le attività, mentre campi personalizzati come CFO, CEO e Dipartimento consentono di visualizzare la struttura di autorità del team.

Ad esempio, è possibile assegnare attività a un responsabile commerciale e monitorare la sua autorità di approvazione attraverso la vista Tabella matrice.

Questo modello supporta anche visualizzazioni personalizzate come gli elenchi di attività e i grafici Gantt per chiarire i ruoli decisionali e le strutture di monitoraggio, rendendo estremamente semplice la tracciabilità dei singoli ruoli.

Ideale per: Gestori e supervisori di grandi team che desiderano comunicare chiaramente le responsabilità e le procedure operative standard per le varie attività del team

🧠 Lo sapevi? Gli amministratori delegati che eccellono nelle capacità di delega vedono un'impressionante aumento del 33% delle entrate . Questi dirigenti di alto livello sanno che non possono fare tutto da soli; al contrario, danno ai loro team la possibilità di affrontare incarichi che si allineano con i loro punti di forza.

2. Modello di gestione delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-316.png Modello di gestione delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451782&department=pmo&\_gl=1\*d4rny2\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Avete difficoltà a tenere in ordine le vostre attività? Il Modello di gestione delle attività di ClickUp è una soluzione ricca di funzionalità che consente di organizzare le attività per priorità, stato o reparto, rendendo la collaborazione un gioco da ragazzi.

Supponiamo che il team di marketing stia pianificando il lancio di un prodotto. Potete usare la vista Bacheca per mappare ogni fase, come la creazione di contenuti, le campagne pubblicitarie e i post sui social media, su un tabellone Kanban e poi spostare le singole attività su colonne come "Da fare", "In corso" e "Completato", per monitorare visivamente lo stato di avanzamento.

Per chi si destreggia tra più responsabilità, la visualizzazione "Calendario" consente di programmare colloqui, impostare scadenze per i follower e aggiornare le attività.

Infine, la vista Elenco del modello è ideale per i project manager che supervisionano più team.

Ideale per: Project manager e altre persone che devono gestire e delegare attività interfunzionali.

Nota: Hai bisogno di altre soluzioni per la gestione delle attività pronte all'uso? Consultate la nostra raccolta di 11 modelli di gestione delle attività gratis in Excel e ClickUp

3. Modello di piano per la gestione del team di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Team-Management-Plan-Template.png Modello di piano di gestione del team ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-211294139&department=operations&\_gl=1\*d4rny2\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

La gestione di un team interfunzionale o remoto può essere a volte impegnativa. Da fare per mantenere tutti allineati e in carreggiata? Da fare per gestire lo stato individuale e del team?

È qui che il Modello di piano di gestione del team ClickUp viene fornito. Il modello è stato progettato per aiutare i leader a monitorare lo stato del team, assegnare i ruoli e rimanere organizzati.

Per esempio, se un team di marketing remoto fatica a coordinare le attività, la visualizzazione "Programma per reparto" consente di pianificare le riunioni in modo efficiente, assicurando che tutti siano inclusi.

Nel frattempo, un team di tecnici che lavora al lancio di un prodotto può utilizzare la visualizzazione "Stato per reparto" per tenere traccia delle attività bloccate o completate.

Con campi personalizzati come "Reparto" e stati come "In lavorazione" o "Annullato", il team può facilmente adattare questo modello alle proprie esigenze.

ideale per: Gestori di team interfunzionali o remoti, per aiutarli a coordinare le attività, assegnare i ruoli e tenere traccia dello stato in modo unificato.

4. ClickUp Ruoli e responsabilità Modello di matrice RACI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-424.png Modello di matrice RACI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182148206&department=pmo&\_gl=1\*14amdcl\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) è una struttura semplice per definire ruoli e responsabilità in un progetto o in un team.

Immaginate che il vostro account si stia preparando per la revisione annuale. Con più parti interessate, come il CFO, i revisori e il team finanziario, è fondamentale mantenere chiari i ruoli. Il Modello di matrice RACI dei ruoli e delle responsabilità di ClickUp rende semplice questo processo.

Per istanza, il direttore finanziario è "responsabile" di garantire che la revisione contabile si svolga senza intoppi, mentre il direttore finanziario è "responsabile" della raccolta della reportistica finanziaria. I revisori esterni devono essere "consultati" per i controlli di conformità e il dipartimento delle risorse umane potrebbe aver bisogno di essere "informato" sui dati finanziari relativi ai dipendenti.

Utilizzando la visualizzazione della matrice RACI, ognuno conosce il proprio ruolo specifico, evitando sovrapposizioni o attività mancate.

Man mano che le attività passano attraverso stati come Aperto o In corso, l'intero team rimane allineato, assicurando una collaborazione fluida e prevenendo ritardi nel flusso di lavoro.

ideale per: Organizzazioni e reparti che hanno bisogno di definire chiaramente ruoli e responsabilità.

5. Modello di piano RACI di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-152.png Modello di pianificazione RACI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-1631005&department=pmo&\_gl=1\*9so8u5\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Come il modello precedente, anche quello Modello di piano RACI di ClickUp aiuta anche a gestire la delega dei ruoli e l'account, ma c'è una fregatura! È pensato per i principianti che gestiscono progetti interfunzionali.

Immaginate di dover pianificare un evento aziendale: il coordinatore dell'evento è responsabile della logistica, il gestore finanziario è responsabile del budget e il team delle risorse umane deve essere informato di qualsiasi necessità di personale.

Oppure considerate il lancio di una campagna di marketing: l'autore dei contenuti è responsabile della stesura dei materiali, mentre il direttore creativo supervisiona le immagini e l'ufficio legale deve essere consultato per la conformità.

È possibile utilizzare la "Vista Bacheca" all'interno del modello per assegnare attività ai membri del team e visualizzare il grafico Gantt per monitorare lo stato.

Ideale per: I principianti che gestiscono progetti interfunzionali e che hanno bisogno di definire ruoli, responsabilità e account in un formato strutturato e di facile comprensione.

6. Modello di matrice RACI di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-424.png Modello di matrice RACI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182148206&department=pmo&\_gl=1\*8dm2yt\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

A differenza dei normali elenchi di cose da fare, il modello Modello di matrice RACI di ClickUp definisce chiaramente i ruoli, in modo che non dobbiate più chiedervi chi si occupa delle cose importanti. Inoltre, questo modello può essere utilizzato anche per il piano personale.

Ad esempio, state pianificando un viaggio in auto con gli amici. Potete usare questo Modello di grafico RACI per assegnare alla persona responsabile della prenotazione degli hotel, l'account per l'impostazione dell'itinerario e per tenere informati tutti gli altri sulle decisioni chiave.

Oppure immaginate di organizzare un evento di beneficenza: potrete facilmente monitorare chi è responsabile della raccolta fondi e consultarvi con gli sponsor.

La bellezza di questo modello risiede nella sua capacità di mappare le responsabilità con precisione, rendendo il lavoro di squadra semplice, sia in ambito aziendale che nella vita di tutti i giorni!

✨ Ideale per: Gestione di progetti aziendali e personali, dove la delega dei ruoli e la mappatura delle responsabilità sono essenziali per ottenere risultati positivi.

7. Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Responsibility-Assignment-Matrix-Template.png Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-375255058&department=pmo&\_gl=1\*116s3ht\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Immaginate di gestire diversi progetti di client, ad esempio uno per lo sviluppo web e un altro per il marketing dei contenuti.

Con il Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità (RAM) di ClickUp , potete semplificare il project management in un attimo.

Il modello vi aiuta ad assegnare ruoli chiari: lo sviluppatore si occupa degli aggiornamenti del sito, mentre il copywriter lavora ai post del blog. Inoltre, assicura che il coordinatore del progetto sia coinvolto per mantenere il monitoraggio della Sequenza: niente più congetture o continue email di risposta.

Una delle funzionalità/funzione migliori è la "Lavagna online", che fornisce una visione in tempo reale di chi è responsabile di ogni attività, in modo che nulla sfugga.

Che si tratti della gestione del team o di un semplice contatto con i client, il modello rende più facile la comunicazione e l'informazione.

✨ Ideale per: I gestori del team che gestiscono progetti di più clienti, semplificando la delega delle attività e l'assegnazione dei ruoli con strumenti di monitoraggio visivi e chiari.

💡 Pro Tip: Utilizzate la visualizzazione Lavagna online in ClickUp per migliorare la collaborazione durante l'assegnazione dei ruoli con il modello di matrice di assegnazione delle responsabilità. Questa funzionalità/funzione permette al team di fare brainstorming di idee e creare attività in tempo reale, garantendo che tutti siano informati.

8. Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-565.png Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200633907&department=pmo&\_gl=1\*1axm565\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Vi è mai capitato che un membro del team cerchi di accedere a un file, ma si ritrovi con un frustrante "Autorizzazione negata"?

Il Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp risolve questo problema.

Quando si gestisce un progetto di portata mista, ad esempio il responsabile commerciale ha bisogno di accedere ai dati dei clienti, mentre i freelance possono accedere solo al materiale di marketing.

Questo modello consente di mappare esattamente chi può accedere a cosa, garantendo sicurezza ed efficienza.

Ad esempio, nel progetto del sito web a cui abbiamo fatto riferimento prima, il Product Designer avrebbe accesso ai file di progettazione e ai prototipi, mentre il Marketing Specialist potrebbe visualizzare le descrizioni dei prodotti e i contenuti di promozione.

Con le attività personalizzate di ClickUp, come "Attività di reparto" e "Attività esterne", è possibile monitorare le autorizzazioni e i ruoli in tempo reale.

Niente più ripensamenti, solo flussi di lavoro semplici e ben gestiti!

✨ Ideale per: Manager e team leader di organizzazioni che hanno bisogno di controllare l'accesso, monitorare le autorizzazioni e assicurarsi che le persone giuste abbiano le informazioni giuste.

9. Modulo per la delega di autorità da pdfFiller

via: pdfFiller Il Modello di Modulo di Delega di PdfFiller è ideale per le agenzie di marketing che desiderano semplificare le approvazioni e il processo decisionale.

Il direttore creativo deve supervisionare le approvazioni del design e l'account manager deve gestire le approvazioni del budget? Oppure il social media manager deve occuparsi dell'approvazione dei contenuti per i post giornalieri?

Basta delegare i ruoli di autorità e lasciare che ogni membro del team si concentri su ciò che sa fare meglio.

Grazie alle opzioni di modifica, firma e condivisione facili da usare, questo modello consente ai progetti di procedere in modo fluido ed efficiente.

✨ Ideale per: Agenzie di marketing o team creativi che desiderano semplificare l'approvazione delle attività e il processo decisionale.

🌟 Fatto divertente: Sapevate che i leader che non delegano abbastanza possono involontariamente creare una cultura di esitazione tra i loro dipendenti? Quando i membri del team sentono che le loro capacità e i loro talenti sono veramente valorizzati, sono più felici e più produttivi.

10. Modello di matrice di delega dell'autorità di Lark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-47.png Modello di matrice di delega di Lark /%img/

via: Lark Il Modello di matrice di delega di autorità di Lark è rivolto agli utenti che si avvicinano per la prima volta e aiuta i progetti a rimanere organizzati grazie alla sua interfaccia facile da usare.

Da un semplice modello interno leadership del team delegati all'assegnazione di autorità a più dipartimenti, potete modificare facilmente le attività assegnate, regolare i livelli di autorità e monitorare lo stato, il tutto con pochi clic.

È particolarmente utile per assicurarsi che tutti conoscano il proprio ruolo, dallo stagista che sta imparando il mestiere al personale senior che supervisiona attività critiche.

Un avviso: il modello è più adatto a Fogli Google.

✨ Ideale per: Utenti alle prime armi o piccole aziende che hanno bisogno di uno strumento semplice e facile da usare per assegnare attività e gestire i livelli di autorità all'interno dell'organizzazione.

Delegare ed elevare con ClickUp

Molti leader aziendali di esito positivo, come Andrew Carnegie, Eli Broad e Jessica Jackley, hanno ribadito l'importanza di una delega efficace.

Lo dice il magnate aziendale inglese Sir Richard Branson, che ha detto: "Se vuoi davvero crescere come imprenditore, devi imparare a delegare"

È emerso che la padronanza delle capacità di delega potrebbe essere la chiave per usufruire di un esito positivo per la vostra azienda.

Ma lo capiamo: lasciare andare può essere difficile.

Ecco perché questi 10 modelli di delega sono perfetti per facilitare il processo di delega.

Che stiate gestendo un'iniziativa personale, supervisionando un progetto di marketing o coordinando un evento aziendale, questi modelli vi aiuteranno a promuovere la responsabilità nel vostro team.

Non dimentichiamo ClickUp! Questa piattaforma di project management va oltre i suoi oltre 1000 modelli e offre funzionalità di collaborazione che aiutano voi e il vostro team a rimanere organizzati e produttivi. Iscrivetevi gratis a ClickUp e iniziate a delegare in modo più intelligente oggi stesso!