La guida definitiva ai 10 migliori software per la delega dei compiti

Con compiti multipli, scadenze ravvicinate e un continuo rimescolamento delle responsabilità, come si fa a garantire che ogni membro del team si concentri sul suo lavoro migliore senza annegare in un carico di lavoro opprimente?

La risposta sta in una delega efficace dei compiti.

Il software di delega giusto rivoluziona il modo in cui i team collaborano e comunicano. Dalla semplificazione della comunicazione all'efficienza, assicurano che i compiti scorrano senza problemi da una fase all'altra.

In questo blog esploreremo i 10 migliori software di delega dei compiti per aiutarvi a trasformare la gestione e la delega dei compiti sul vostro posto di lavoro.

Cosa cercare in un software di delega delle attività?

La delega dei compiti è in genere una funzione essenziale di software di gestione dei compiti . Pertanto, aiutano a gestire e a delegare il lavoro senza problemi. Nella scelta è fondamentale ricercare le seguenti caratteristiche:

Interfaccia utente intuitiva: Assicuratevi che abbia un design facile da usare per facilitarne l'adozione. Un'interfaccia intuitiva riduce le curve di apprendimento e aumenta l'efficienza

Assicuratevi che abbia un design facile da usare per facilitarne l'adozione. Un'interfaccia intuitiva riduce le curve di apprendimento e aumenta l'efficienza Strumento di collaborazione in team : Cercate una soluzione di gestione delle attività con solide funzioni di comunicazione che favoriscano la collaborazione del team, offrano aggiornamenti in tempo reale e forniscano anche meccanismi di feedback per migliorare il coordinamento

: Cercate una soluzione di gestione delle attività con solide funzioni di comunicazione che favoriscano la collaborazione del team, offrano aggiornamenti in tempo reale e forniscano anche meccanismi di feedback per migliorare il coordinamento Tracciamento delle attività : verificare che il tracciamento delle attività possa essere adattato al flusso di lavoro del team, con opzioni flessibili per la categorizzazione, la definizione delle priorità e il tracciamento dei progressi

: verificare che il tracciamento delle attività possa essere adattato al flusso di lavoro del team, con opzioni flessibili per la categorizzazione, la definizione delle priorità e il tracciamento dei progressi Capacità di integrazione : Assicuratevi che lo strumento possa essere integrato con i sistemi più diffusisoftware di gestione dei progetti e piattaforme. Le integrazioni senza soluzione di continuità migliorano la produttività complessiva esnellire i processi* Accessibilità mobile: Le interfacce mobile-friendly consentono di gestire le attività in movimento. L'accesso alla vostra app di gestione delle attività da diversi dispositivi aumenta la flessibilità e la reattività

: Assicuratevi che lo strumento possa essere integrato con i sistemi più diffusisoftware di gestione dei progetti e piattaforme. Le integrazioni senza soluzione di continuità migliorano la produttività complessiva esnellire i processi* Le interfacce mobile-friendly consentono di gestire le attività in movimento. L'accesso alla vostra app di gestione delle attività da diversi dispositivi aumenta la flessibilità e la reattività Rapporti e analisi : Cercate strumenti che forniscano una solida reportistica e che diano informazioni sulle prestazioni del team. Le funzioni analitiche possono anche aiutare a identificare i colli di bottiglia e le aree di miglioramento

: Cercate strumenti che forniscano una solida reportistica e che diano informazioni sulle prestazioni del team. Le funzioni analitiche possono anche aiutare a identificare i colli di bottiglia e le aree di miglioramento **I migliori software di gestione delle attività offrono opzioni di supporto reattive e complete, in modo da risolvere rapidamente i problemi.

I 10 migliori software di delega delle attività da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori software di gestione delle attività da utilizzare nel 2024:

1. Clicca su

delegate i compiti in modo semplice e seguite i progressi con il Team View di ClickUp

ClickUp è un software di gestione dei progetti all-in-one in grado di affrontare tutti gli aspetti di un progetto, dalla gestione delle attività alla loro delega. Funziona anche come strumento di gestione visiva delle attività e dispone di oltre 15 modi per visualizzare i flussi di lavoro.

tracciate i progressi e visualizzate lo stato completo del progetto con i cruscotti ClickUp

ClickUp Cruscotti personalizzati consentono di creare grafici personalizzati, valutare la capacità del team, tenere traccia di tutte le attività e accedere a preziose informazioni. È inoltre possibile monitorare i progressi da qualsiasi dispositivo, aggiungere note e visualizzare i report da qualsiasi luogo grazie alle sue funzioni di monitoraggio avanzate.

È anche possibile automatizzare le attività di routine e risparmiare tempo utilizzando le funzioni di ClickUp 100+ automazioni precostituite o personalizzarle in base alle proprie esigenze.

vedere tutti i vostri obiettivi in un unico posto con ClickUp

E non è tutto! Vi aiuta a rispettare le tempistiche di consegna dei progetti con l'opzione Obiettivi ClickUp funzione che consente di creare obiettivi tracciabili e di gestirli tutti in un unico luogo.

Con oltre 1.000 integrazioni, lo strumento consente di connettersi alle piattaforme preferite e di garantire un flusso di lavoro continuo. Inoltre, è possibile suddividere le attività in sottoattività piccole e gestibili, per facilitare la collaborazione e l'organizzazione. Con ClickUp Tasks è possibile

Organizzare le attività

Assegnare compiti

Dare priorità alle attività

Gestire le attività

Tenere traccia dell'avanzamento delle attività individuali e complessive

Impostare le dipendenze dei compiti

La versione gratuita di ClickUp è un ottimo software di gestione delle attività che offre obiettivi, stati delle attività personalizzati, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, liste di controllo delle attività e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Impostare le priorità delle attività con un semplice sistema di codifica a colori, ordinare le attività in base al tempo stimato e combinarle con le dipendenze delle attività

impostare la priorità di ogni attività con ClickUp_

Scegliete tra le 15 visualizzazioni di ClickUp quella che funziona meglio per voi, come Task, Team, Workload View e altre ancora

Integrazione con oltre 1.000 app e strumenti, tra cui Gmail, HubSpot, Slack, Zoom e altri, per ottimizzare i flussi di lavoro

Convertire i commenti in attività individuali per delegare rapidamente le attività

assegnare i commenti come attività con ClickUp 3.0_

Tracciate i progressi in tempo reale con dashboard completamente personalizzabili e distribuite il carico di lavoro del vostro team, allocate le risorse in modo efficace e valutate i vostri obiettivi in un luogo centrale

Tenere traccia dei carichi di lavoro del team utilizzando le stime dei tempi; utilizzare i promemoria per tenere sotto controllo le attivitài risultati da consegnare e le notifiche per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi delle attività

Risparmiare tempo e aumentare l'efficienza con i vari ClickUpmodelli di attività. Controllare il fileModello di gestione delle attività di ClickUp che vi aiuta a rimanere organizzati raggruppando automaticamente le informazioni per priorità, stato dell'attività e reparto

Rimanete organizzati raggruppando automaticamente le informazioni per priorità, stato dell'attività e reparto utilizzando il modello di gestione delle attività di ClickUp

Limitazioni al clic

Può essere difficile da usare per i principianti

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Illimitato: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

È possibile utilizzare ClickUp AI su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. Todoist

organizzare, gestire, assegnare priorità e delegare compiti con_ Todoist Todoist è un popolare software di gestione delle attività e dei progetti che consente di delegare le attività e di monitorare i progressi senza problemi. È possibile visualizzare tutte le attività in un luogo centrale, gestire in modo efficiente attività e progetti multipli e rimanere organizzati.

Todoist ha un'interfaccia utente semplice e un'applicazione per dispositivi mobili che garantisce l'accesso alle attività in qualsiasi momento e ovunque. Le piccole imprese e i singoli utenti preferiscono Todoist per il prezzo conveniente, l'accessibilità e la semplicità dell'interfaccia utente.

Le migliori caratteristiche di Todoist

Programmare promemoria per le singole attività

Utilizzo di livelli a 4 colori per definire le priorità e completare le attività

Condividere le attività e i progetti con i membri del team via e-mail

Centralizzare le conversazioni discutendole nei commenti

Ricevere notifiche in tempo reale per rimanere aggiornati su tutte le attività delle attività

Utilizzate la Vista attività per ottenere tutte le informazioni su un'attività, compresa la data di scadenza, le sottoattività, i commenti, ecc.

Accesso a oltre 80 integrazioni

Limitazioni di Todoist

Capacità limitate per la gestione di progetti e attività complesse

Mancanza di funzionalità come diagrammi di Gantt, schede Kanban, ecc.

Prezzi di Todoist

Principiante

Pro: $5 al mese

Business: $8 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (750+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 2.300 recensioni)

3. ProofHub

rendi il lavoro di squadra semplice e senza intoppi con_ ProofHub l'efficace strumento di gestione delle attività

ProofHub è uno strumento di gestione delle attività e software di gestione delle operazioni che consente una collaborazione efficace tra i team. Con ProofHub è possibile delegare facilmente le attività e tenere traccia dei progressi dei membri del team.

È possibile impostare chiare obiettivi del progetto creare assegnazioni di compiti e sottocompiti, semplificare le richieste di lavoro e ottenere il controllo completo sul lavoro del team. ProofHub fornisce anche un rapporto in tempo reale sui progressi e una visione consolidata dei progressi di un team, in modo da poter assegnare i compiti in modo appropriato.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Assegnare compiti a singoli membri del team o a gruppi

Scegliere tra quattro viste uniche per la gestione delle attività

Stabilire le dipendenze delle attività per un flusso di lavoro semplificato

Gestire facilmente attività e progetti multipli con azioni di massa (eliminare, spostare o archiviare)

Comunicare efficacemente con conversazioni centralizzate in thread di attività

Tracciare il tempo trascorso sulle attività per una gestione efficace del tempo

Beneficiare di integrazioni con alcune piattaforme, tra cui Slack, Dropbox e Google Drive

Limitazioni di ProofHub

Integrazioni limitate

Sono disponibili solo piani a pagamento

Prezzi di ProofHub

Essential: $50 al mese

Ultimate Control: $99 al mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

4. MeisterTask

MeisterTask permette di aggiungere liste di controllo ai propri compiti

MeisterTask è stato specificamente progettato per i team agili come un gestione agile del progetto software. Tuttavia, può essere utilizzato anche da altri team. Il software ha un'interfaccia utente intuitiva e schede personalizzabili che monitorano efficacemente l'avanzamento del progetto.

MeisterTask consente inoltre di stabilire meglio le priorità dei compiti grazie a una panoramica più completa dei progetti del team. È inoltre possibile aggiungere i membri del team come osservatori del progetto e assegnare direttamente i compiti.

Le migliori caratteristiche di MeisterTask

Utilizzare MeisterTask Tasks come centro di comunicazione centrale

Traccia i progressi del team in modo visivo

Gestire efficacemente le attività con schede di progetto

Impostare liste di controllo multiple all'interno delle attività

Ottenere report dettagliati con approfondimenti sulla produttività e sul carico di lavoro

Accedere a funzioni di time-tracking per una migliore gestione del tempo

Aggiungere campi personalizzati alle attività

Creare attività ricorrenti

Integrazione con app come Asana, OneDrive, GitHub, Slack e altro ancora

Limitazioni di MeisterTask

Funzionalità di reporting limitate

Prezzi di MeisterTask

Base: gratuito

Pro: $8

Business: $14,50

Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeisterTask

G2: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 1.100 recensioni)

5. BIGContatti

sincronizzare i dati, visualizzare tutte le attività in sospeso in un'unica posizione e migliorare la produttività con_ BIGContacts BIGContacts è principalmente un CRM che offre anche efficaci funzioni di gestione delle attività. Aumenta la produttività e l'efficienza offrendo una piattaforma centralizzata per le attività e la gestione delle attività analisi dei processi . Con esso è possibile ottenere una visione completa di tutte le attività e del loro stato.

È inoltre possibile utilizzare report intelligenti per monitorare l'efficacia del proprio lavoro e adottare misure per migliorare. Inoltre, BIGContacts consente di creare un flusso di lavoro personalizzato, di spostare le attività tramite la funzionalità drag-and-drop nel calendario e di automatizzare la gestione delle attività.

Lavorare facilmente grazie alla sua semplice interfaccia utente

Utilizzare elenchi di cose da fare per stabilire le priorità

Impostare attività ricorrenti

Accesso al CRM tramite cellulare

Assegnare e tracciare facilmente le attività

Visualizzazione del calendario individuale e di squadra

Tracciare le informazioni con campi personalizzati

Automatizzare le attività e i promemoria

Alcuni utenti si sono lamentati delle funzioni limitate

Alcuni si sono anche lamentati della lentezza del sistema

Piano gratuito: $0,00 per un massimo di 100 contatti

Piano Business: $19,99 al mese per 1.000 contatti

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

6. Gestione delle attività di HubSpot

gestione attività di HubSpot permette di vedere tutti i dettagli rilevanti in un unico posto per migliorare l'efficienza_

HubSpot Task Management è una soluzione di gestione delle attività semplice e facile da usare che consente di delegare il lavoro in modo efficiente. Il software offre tutto, dall'assegnazione dei compiti alla ricezione di notifiche sugli aggiornamenti dei compiti.

Le migliori caratteristiche di HubSpot Task Management

Semplificate le vostre attività con il cruscotto di HubSpot

Integrazione con centinaia di app e piattaforme

Comunicare con i membri del team attraverso la chat interna al team

Utilizzare modelli di e-mail per inviare messaggi in massa

Aggiungere nuove attività direttamente da e-mail, elenchi di cose da fare e flussi di lavoro HubSpot

Sincronizzazione del calendario con HubSpot

Limitazioni della gestione delle attività di HubSpot

I modelli possono essere migliorati

Le funzionalità di reporting richiedono ulteriori miglioramenti

Prezzi della Gestione Attività di HubSpot

Strumenti gratuiti

Starter (Vendite): $20 al mese

Professionale (Vendite): 500 dollari al mese

Enterprise (vendite): $1500 al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di HubSpot Task Management

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

7. Chanty

chanty permette di creare e organizzare attività o di trasformare un messaggio in un'attività_

Chanty è uno dei migliori strumenti di collaborazione che aiuta a gestire le attività. È possibile utilizzarlo per la messaggistica, le videochiamate e la gestione delle attività. Con Chanty, potete trasformare qualsiasi messaggio in un'attività, impostare date di scadenza e assegnarla ai membri del vostro team. È anche possibile creare un'attività da zero.

Inoltre, è possibile filtrare le attività in base a diversi criteri e utilizzare la funzione Lavagna Kanban per una migliore visualizzazione. Chanty ha un'interfaccia utente semplice che supporta diverse integrazioni per ottimizzare i processi aziendali.

Le migliori caratteristiche di Chanty

Trasforma qualsiasi tipo di messaggio in attività

Filtrare le attività per stato, date e persone

Assegnare compiti a ciascun membro del team e impostare date di scadenza

Effettuare chiamate audio e video

Discutere le attività nei canali pertinenti

Integrazione con app come Zapier, OneDrive, Jira, Trello e altre ancora

Limitazioni di fantasia

Non dispone di sottoattività

Mancanza di personalizzazione del calendario

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le notifiche e la condivisione dello schermo

Prezzi stracciati

Gratuito

Business: $4 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (40 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

8. Nozione

trovate tutte le attività del vostro progetto in una dashboard centralizzata e gestite facilmente le attività con_ Notion Un ottimo software di gestione delle attività può adattarsi alle vostre stile di lavoro e requisiti e vi aiutano a tenere sotto controllo tutti gli aspetti dei vostri compiti. Notion è senza dubbio uno di questi. Notion consente di creare un cruscotto di gestione delle attività per visualizzare in modo completo tutte le attività da gestire. È inoltre possibile utilizzare il software di gestione delle attività gratuito di Notion per delegare in modo efficace.

Le migliori caratteristiche di Notion

Ordinamento delle attività di progetto per priorità, tempistica e categoria

Accesso a funzioni come calendari, schede Kanban, diagrammi di Gantt, elenchi di attività e altro ancora

Vedere il programma in un colpo d'occhio grazie a Notion Calendar

Traccia i progressi del tuo progetto centralizzato edashboard personalizzato Limitazioni di movimento

Curva di apprendimento ripida

Capacità di personalizzazione limitate

Prezzi di Notion

Gratuito

Plus: $10 per utente al mese

Business: $18 per utente al mese

Impresa: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

9. Progetto Profe

visualizzate i vostri compiti e monitorate i progressi del team utilizzando la vista del diagramma di Gantt in_ progettoProfs ProProfs Project è un buon software di gestione delle attività per gestire, dare priorità e delegare i compiti. È possibile tenere facilmente traccia delle attività, creare flussi di lavoro personalizzati e assegnare le attività a diversi membri del team in base alle loro capacità. È anche possibile visualizzare le attività e i progetti utilizzando grafici di Gantt per una migliore visualizzazione e comprensione.

Inoltre, il software fornisce report basati sull'intelligenza artificiale che forniscono preziose informazioni sull'avanzamento delle attività e sullo stato del team e identificano le lacune. Aiuta anche a identificare i rischi potenziali e a ridurli nelle prime fasi del processo.

Le migliori caratteristiche diProfs Project

Assegnazione e priorità dei compiti in una dashboard centralizzata

Impostazione dello stato delle attività (aperte, in attesa o completate) per un facile monitoraggio

Ottenere rapporti intelligenti sulle prestazioni del team e sui rischi potenziali

Utilizzare il drag and drop per assegnare le priorità alle attività

Semplificare la gestione delle attività e l'impostazione di date di inizio e scadenza

Notifiche e avvisi in tempo reale

Fornite ai membri del team un feedback pertinente su ogni attività e sottoattività

Automatizzare le attività ricorrenti

Impostare viste multiple in base alle proprie esigenze

Limitazioni del progettoProfs

Alcuni utenti hanno incontrato difficoltà di automazione

Le integrazioni con le app possono essere migliorate

Prezzi del progettoProfs

15 giorni di prova gratuita

Piano mensile: $49,97 al mese

Valutazioni e recensioni di Profs Project

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

10. Qualsiasi.do

qualsiasi.do aiuta a comunicare bene e a delegare efficacemente i compiti

Any.do è una soluzione semplice per la gestione delle attività, adatta a tutti, individui, famiglie e team. L'applicazione consente di visualizzare i dettagli della giornata (o di un periodo più lungo) con un solo sguardo.

È possibile creare elenchi di cose da fare, aggiungere promemoria, creare e assegnare compiti e creare calendari su più dispositivi. È anche possibile creare modelli di flusso di lavoro già pronti e personalizzarli per un uso migliore.

Le migliori caratteristiche di Any.do

Assegnare compiti e sottocompiti

Scegliete tra Calendario, Kanban e Vista tabella per avere una visione a volo d'uccello dei progressi del vostro team

Accesso a oltre 100 modelli personalizzati per una facile creazione di attività

Accesso a oltre 6.000 integrazioni, tra cui Slack, Zoom, Trello, Asana e altro ancora

Abilitazione dell'automazione per l'assegnazione automatica di attività e scadenze e per l'aggiornamento del loro stato

Codifica dei colori delle attività per una facile identificazione

Impostazione di attività ricorrenti avanzate e personalizzate

Limitazioni di Any.do

Il servizio clienti non è così reattivo come si vorrebbe

Alcuni utenti hanno avuto difficoltà a collegare l'app ai loro calendari

Prezzi di Any.do

Personale: Gratuito

Premium: $5 al mese, con fatturazione annuale

Famiglia: $8 al mese (per 4 membri), fatturati annualmente

Squadre: 8 dollari al mese per membro, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.1/5 (190+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

Trova il software di delega dei compiti giusto per il tuo team

Il software di delega dei compiti è molto più che una semplice delega dei compiti: favorisce le connessioni che elevano il lavoro di squadra. Pertanto, quando si seleziona uno strumento di delega delle attività, è bene sceglierne uno che si adatti al meglio alle proprie esigenze e che funzioni sia come strumento di gestione delle attività che di gestione dei progetti.

Considerate la possibilità di controllare le loro recensioni per scoprire cosa dicono di loro gli utenti. Inoltre, controllate la loro roadmap e verificate se rilasciano regolarmente nuove funzionalità per rimanere aggiornati con le richieste attuali. Prima di scegliere e pagare, fate sempre una prova gratuita (se disponibile).

Ottenere ClickUp gratuitamente oggi stesso per sperimentare la magia della delega di compiti senza soluzione di continuità!