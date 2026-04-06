Ottieni il massimo da Gemini con ClickUp AI

ClickUp o Gemini? Non devi scegliere.

Il tuo team utilizza Google Workspace e Gemini è integrato. Questo rende ClickUp ancora più prezioso, non meno.

Gemini è il livello di IA per le app di produttività di Google: email più intelligenti, documenti migliori, resoconti delle riunioni. ClickUp AI è il livello di intelligenza che riguarda il modo in cui i tuoi team gestiscono effettivamente il lavoro: progetti, sprint, dashboard, coordinamento tra team e agenti autonomi.

Gemini perfeziona gli artefatti. ClickUp AI orchestra il sistema a cui tali artefatti fanno riferimento. Insieme, coprono ogni aspetto e ogni utente.

Continua a leggere per scoprire come ottenere il massimo da Gemini con ClickUp AI.

💡 Hai bisogno di aiuto per capire come ClickUp AI e Gemini potrebbero integrarsi nei tuoi flussi di lavoro?

Come funziona ClickUp AI

ClickUp AI è una suite completa di funzionalità di IA integrate nella piattaforma in cui i tuoi team gestiscono già il lavoro.

Invece di considerare l'IA come un componente aggiuntivo separato privo di contesto rispetto al tuo lavoro, ClickUp ti offre il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, in cui l'IA comprende a fondo le tue attività, i tuoi documenti e le tue conversazioni per fornirti un supporto pertinente, contestualizzato e che ti fa risparmiare tempo in ogni fase del tuo flusso di lavoro.

Il futuro del lavoro è Convergenza + IA

Ecco cosa lo rende possibile:

ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di intelligenza integrato all'interno di ClickUp. Rende l'intero spazio di lavoro più intelligente per ogni utente e ogni strumento collegato.

Trova tutto ciò che ti serve dalla tua area di lavoro in pochi secondi: basta chiedere a ClickUp Brain

@menzione Brain : Pensa a Brain come al tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi taggare Brain come un collega in qualsiasi attività, documento o chat per ricevere assistenza su richiesta : Pensa a Brain come al tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi taggare Brain come un collega in qualsiasi attività, documento o chat per ricevere assistenza su richiesta

Risposte automatiche : All'interno di ClickUp, l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono cambiare contesto e farlo manualmente : All'interno di ClickUp, l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono cambiare contesto e farlo manualmente

Intelligenza contestuale : l'IA contestuale di Brain monitora tutto il lavoro per acquisire e aggiornare continuamente le basi di conoscenza

Ricerca aziendale : fai una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro : fai una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro

Campi personalizzati con l'IA: campi che si compilano automaticamente in base al contenuto dell'attività: sentiment, punteggio di priorità, classificazione per categoria e riepiloghi/riassunti. Non è richiesta alcuna immissione manuale

📮 ClickUp Insight: il 47% dei team non misura l'impatto dell'IA e solo il 10% effettua il monitoraggio dei risultati con metriche reali. In molti casi, i leader spesso non riescono a vedere dove gli strumenti di IA stanno creando valore, ammesso che lo facciano. ClickUp Brain cambia questa situazione integrando l'IA in un unico spazio di lavoro unificato in cui ogni azione, aggiornamento e risultato è collegato. E l'impatto è visibile: più di 150.000 aziende, tra cui Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, utilizzano ClickUp Brain per ottenere risultati misurabili. I team segnalano un risparmio sui costi fino all'88%, 1,1 giorni risparmiati a settimana e un completamento delle attività 3 volte più veloce, perché Brain sostituisce decine di strumenti scollegati tra loro con un'unica IA che funziona nell'intero flusso di lavoro.

Super agenti

I Super Agents di ClickUp sono i primi agenti al mondo con capacità pari a quelle umane. Ciò significa che, proprio come gli esseri umani, sono in grado di ragionare in modo complesso e di eseguire attività in modo autonomo. Puoi considerarli come compagni di squadra IA. Configurali con istruzioni, trigger, strumenti, conoscenze e memoria tramite il Super Agent Builder di ClickUp.

Usa il Super Agent Builder senza codice di ClickUp per lanciare il tuo agente personalizzato in pochi minuti

Puoi taggarli, assegnare loro attività, inviare loro messaggi privati in chat e persino @menzionarli direttamente dove stai lavorando. Si occuperanno autonomamente di completare il lavoro assegnato.

La parte migliore? Una volta creato l'agente, non dovrai fornirgli prompt ad ogni passaggio. E potrai anche chattare con lui in modo naturale per perfezionare il risultato.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo dei Super Agent:

Ogni reparto della tua azienda dispone di pacchetti predefiniti per gli agenti pronti all'uso con ClickUp Accelerator:

Reparto Agenti Project management Agente di acquisizione, Agente di assegnazione, Agente PM, Agente Live Answers Marketing Agente Brief, Agente Contenuto, Agente Brand, Agente Live Intel Prodotto e Ingegneria Agente PRD, Agente Triage, Agente Codegen, Agente Live Answers Risorse umane Agente di onboarding, agente Pulse Check, agente formatore, agente Live Answers Leadership Agente Promemoria Obiettivi, Agente Allineamento, Agente Risultati Chiave, Agente Aggiornamento Stato Commerciale Agenti personalizzati per i flussi di lavoro commerciali

Bell Direct dimostra che con ClickUp non è necessario un team tecnico per adottare l'IA in modo efficace.

Utilizzando ClickUp Super Agents, il team ha automatizzato un flusso di lavoro end-to-end di acquisizione e triage senza scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti.

I risultati:

🌟 Aumento del 20% dell'efficienza operativa📌 Oltre 800 email smistate ogni giorno in tempo reale✅ Capacità liberate per consentire a 2 dipendenti a tempo pieno di dedicarsi a un lavoro approfondito e strategico

💡 Cerchi miglioramenti simili in termini di efficienza per il tuo team?

Autopilot e Ambient Agents

Si tratta di agenti sempre attivi che funzionano in background senza bisogno di essere promptati. Pensa a:

Riassunti della dashboard generati ogni mattina

Aggiornamenti dello stato inviati senza check-in

Attività selezionate automaticamente e indirizzate in base alla priorità

Elementi scaduti segnalati e inoltrati

Dati arricchiti continuamente in tutto l'area di lavoro

Agenti certificati

Per i flussi di lavoro in cui la posta in gioco è sufficientemente alta da giustificare una soluzione personalizzata, gli ingegneri Forward Deployed di ClickUp progetteranno e implementeranno un agente su misura per i processi specifici della tua organizzazione. Con gli agenti certificati, ottieni una configurazione di alto livello e un utilizzo illimitato.

👀 Lo sapevi? L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un benchmark diretto sui piani di progetto pronti per l'esecuzione. Il concorrente più vicino ha raggiunto 61 punti, mentre la maggior parte degli altri si è fermata tra i 40 e i 50. In termini pratici, i team potrebbero passare dall'idea → al piano → all'esecuzione in un unico passaggio, con un intervento manuale minimo. È questo che distingue Certified Agent in questo benchmark.

Riunioni con l'IA

Con ClickUp Calendario e IA Notetaker, i team possono pianificare riunioni nel contesto e acquisire note automaticamente.

Lascia che ClickUp AI automatizzi le tue riunioni, dalla pianificazione alla presa di appunti e al riassunto

Usa comandi in linguaggio naturale per controllare la disponibilità nei calendari del team e pianificare le riunioni

Partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp, senza dover cambiare scheda

Ricevi automaticamente gli appunti delle riunioni nella tua finestra In arrivo di ClickUp, con etichette per i relatori, riepiloghi/riassunti, argomenti chiave e decisioni evidenziate

L'IA estrae gli elementi da intraprendere dagli appunti delle riunioni e li trasforma in attività di ClickUp tracciabili

Il monitoraggio dei follow-up è collegato al progetto pertinente

I riassunti vengono pubblicati nello spazio ClickUp pertinente

Ogni partecipante alla riunione ha una visibilità chiara di ciò che è stato discusso, di cosa deve succedere dopo e di chi ne è responsabile.

📮ClickUp Insight: Fai parte del 16% degli intervistati che valuta le proprie riunioni come "altamente inefficaci", o forse del fortunato 12% che le considera "super efficaci"? Se sei come la maggior parte dei team, probabilmente ti trovi nel mezzo: il 35% degli intervistati assegna alle riunioni una valutazione neutra di 3/5, indicando che non sono un fallimento totale, ma non offrono nemmeno il massimo valore. ClickUp trasforma l'efficacia delle riunioni in ogni fase! Pianifica con programmi collaborativi, registra le decisioni con IA Notetaker e converti le discussioni in attività concrete , il tutto in un'unica piattaforma. 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni inutili!

Diverse opzioni di modelli IA in un'unica piattaforma

ClickUp è indipendente dal modello. Gli utenti possono attivare/disattivare ChatGPT, Claude (incluso Opus 4.6), Gemini e altri 14 modelli di IA di punta di Google, OpenAI e Anthropic direttamente dalla barra degli strumenti di ClickUp senza uscire dalla piattaforma.

Accedi a più modelli di IA al prezzo di uno solo con ClickUp Brain

Brain utilizza questi modelli per l'intelligence dell'area di lavoro e i Super Agent possono sfruttare qualsiasi modello disponibile. Gli amministratori possono limitare i modelli disponibili per ogni area di lavoro.

Ciò significa che il tuo team ha già a disposizione l'intelligenza di Gemini all'interno di ClickUp, insieme a tutti gli altri modelli all'avanguardia, applicata all'intero grafico di lavoro: attività, documenti, chat, dashboard, clip, obiettivi e moduli.

📚 Leggi anche: Utilizza modelli di IA esterni da ClickUp

Cosa offre Google Gemini

Gemini è una potente famiglia di IA integrata nell'ecosistema di Google e, se utilizzata insieme a ClickUp, offre un valore aggiunto concreto ai team che utilizzano Google Workspace:

Gemini in Gmail : redigi bozze di risposta, riepiloga le conversazioni via email, suggerisci risposte. Un'IA che funziona dove il tuo team comunica

Gemini in Docs : Aiutami a scrivere, : Aiutami a scrivere, riassumere documenti e generare contenuti. Accelera la creazione dei documenti

Gemini in Sheets : genera formule, analizza i dati, crea grafici. Riduce il lavoro manuale sui fogli di calcolo

Gemini in Meet : ottieni riepiloghi delle riunioni, trascrizioni ed estrazione degli elementi da intraprendere. Cattura ciò che è stato detto

Gemini Code Assist/Jules : assistenza alla codifica basata sull'IA in IDE e agente di codifica asincrono incentrato sui casi d'uso degli sviluppatori

NotebookLM: un assistente di ricerca che sintetizza le informazioni provenienti dalle fonti caricate

Gemini può connettersi a ClickUp tramite MCP attraverso Gemini CLI (94.700 stelle su GitHub, supporto MCP completo con server locali e remoti) e Gemini Code Assist (modalità agente con MCP in VS Code), consentendo agli sviluppatori di accedere ai dati di ClickUp dal proprio terminale e IDE. Google offre anche Jules (agente di codifica asincrona), Antigravity (piattaforma di sviluppo agentica) e Workspace Studio (automazione no-code per le app Google con integrazione Gems).

Questa è una cosa positiva. ClickUp diventa il sistema di contesto da cui gli strumenti basati su Gemini possono leggere e su cui possono scrivere. I clienti di ClickUp concordano:

Quattro motivi per cui ClickUp e Gemini funzionano meglio insieme

Non dovrai più scegliere tra IA e azione. Gemini e ClickUp formano un ciclo ad alta velocità in cui intuizioni ed esecuzione vanno di pari passo. Se Gemini elabora il mondo che ti circonda, ClickUp lo cattura, assicurando che le tue idee migliori si muovano alla velocità del pensiero.

Ecco come:

1. Perfeziona con Gemini, coordina con ClickUp

⭐️ Gemini eccelle nel migliorare l'esperienza delle singole app di Google: una bozza di email più pulita, un documento riassunto, una diapositiva di presentazione migliore. Si tratta di risultati rifiniti.

🧠 ClickUp è il punto in cui questi elementi si integrano nel sistema di lavoro:

L'email che Gemini ha aiutato a redigere riguarda un progetto sottoposto a monitoraggio in ClickUp

Il documento è collegato a un'attività con una scadenza

Il riepilogo della riunione genera attività di follow-up con gli assegnatari

La presentazione viene inserita in una campagna sottoposta a monitoraggio su una dashboard

Inoltre, ClickUp dispone già di alcune di queste funzionalità integrate: collega la tua email e invia/ricevi messaggi direttamente da ClickUp, collegati ad attività e progetti, e chiedi a Brain di redigere la bozza dell'email con il contesto completo del progetto. Scrivi documenti ClickUp che risiedono all'interno dell'area di lavoro di ClickUp e mantengono il contesto delle attività principali. Organizza riunioni con note basate sull'IA e azioni da intraprendere inviate direttamente alla tua casella di posta.

Grazie all'area di lavoro AI convergente di ClickUp, non dovrai più uscire da ClickUp per svolgere molte delle attività che Gemini ottimizza nelle app Google separate.

È vero che Gemini migliora i singoli contenuti. Ma ClickUp AI rende il lavoro relativo a quei contenuti visibile, tracciabile e automatizzato.

2. Grafico di lavoro convergente vs. intelligenza isolata nelle app

⭐️ L'IA di Gemini è distribuita tra le app di Google e ogni istanza opera nel proprio contesto. L'IA in Gmail non è a conoscenza dell'IA in Fogli Google. Il riepilogo della riunione in Meet non è automaticamente collegato a un progetto.

🧠 ClickUp AI ha una visione d'insieme:

Brain offre un contesto che abbraccia attività, documenti, chat, dashboard, clip, obiettivi e moduli

I Super Agents si attivano in seguito a modifiche apportate in qualsiasi punto dell'area di lavoro

I campi personalizzati con l'IA sintetizzano le informazioni provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro

La ricerca aziendale copre ogni tipo di dati, non solo in ClickUp ma anche nelle app collegate, compreso, oseremmo dire, il tuo Google Workspace

Quando una persona chiede a Brain: “Qual è lo stato del Progetto X?”, Brain attinge da tutte le fonti pertinenti. Gemini può rispondere solo all'interno dell'app Google che stai utilizzando al momento.

Tira fuori informazioni chiave, follow-up, aggiornamenti sui progetti e lo stato dei progetti dal tuo spazio di lavoro e dalle app collegate con ClickUp Brain

3. Agenti autonomi vs. funzionalità assistite

⭐️ Gemini nell'area di lavoro è principalmente reattivo: gli chiedi di fare qualcosa e lui lo fa. “Riassumi questo documento.” “Scrivi una bozza di questa email.” “Genera una formula.” Google Workspace Studio aggiunge un'automazione di base, ma è limitata ai trigger e alle azioni delle app di Google.

🧠 ClickUp AI è proattivo:

Gli agenti Autopilot funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di richieste, e forniscono riepiloghi della dashboard, aggiornamenti dello stato ed escalation per le attività scadute

I Super Agenti si attivano in base agli eventi del flusso di lavoro: un cambiamento di stato attiva un agente, una scadenza non rispettata viene segnalata e una nuova attività viene automaticamente smistata

Gli agenti certificati sono progettati per flussi di lavoro complessi e ad alto rischio che vengono eseguiti in modo continuo senza che sia necessario l'intervento umano per triggerli ogni volta

Crea e distribuisci diversi tipi di agenti AI da un unico spazio di lavoro: ClickUp

L'area di lavoro diventa più intelligente ogni ora senza che nessuno la gestisca attivamente.

4. Un flusso contestuale che rende entrambi i sistemi più intelligenti

ClickUp AI arricchisce continuamente l'area di lavoro: Brain riassume i progetti, i campi personalizzati con l'IA classificano le attività e le basi di conoscenza si aggiornano automaticamente. Quando il tuo team utilizza Gemini insieme a ClickUp, il contesto arricchito fluisce tra i due.

Questo è il ciclo combinato:

ClickUp vs. Gemini: lo strumento di IA giusto per il caso d'uso giusto

Caso d'uso Il miglior strumento Perché Redazione e riassunto delle email Gemini in Gmail Nel contesto, proprio dove avviene la conversazione Creazione di documenti Gemini in Documenti Aiutami a scrivere, riepilogare/riassumere, riformattare Formule dei fogli di calcolo Gemini in Fogli Dal linguaggio naturale alle formule, analisi dei dati Trascrizione della riunione Gemini in riunione Acquisizione automatica, generazione di riepiloghi/riassunti Sintesi della ricerca NotebookLM Analisi multisorgente, panoramiche audio Aggiornamenti sullo stato dei progetti ClickUp AI Sempre attivo, generato automaticamente dalle attività reali Pianificazione e monitoraggio degli sprint ClickUp AI Bilanciamento del carico di lavoro, rilevamento degli ostacoli, dashboard Coordinamento tra i team ClickUp AI Grafico di lavoro completo, dipendenze, obiettivi Domande sul lavoro Visibile all'organizzazione, gestito a livello di area di lavoro Risposte immediate da attività, documenti, chat e commenti Indirizzamento e smistamento delle attività Super agenti Basato sugli eventi, sensibile all'area di lavoro, con autorizzazioni mirate Attività di follow-up delle riunioni Riunioni con l'IA Gli elementi da intraprendere diventano attività sottoposte a monitoraggio nel progetto Monitoraggio in background Agenti Autopilot 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza prompt, sempre attivo Flussi di lavoro personalizzati ad alto rischio Agenti certificati Progettato appositamente, con supporto da FDE, senza limiti Flussi di lavoro condivisi del team Super agenti Visibile all'organizzazione, gestito a livello di area di lavoro

🔑 Approfondimento chiave: Gemini gestisce l'intelligenza a livello di app all'interno di Google Workspace. ClickUp AI gestisce l'intelligenza a livello di lavoro per l'intera azienda. Con questi due strumenti, hai coperto ogni aspetto e ogni utente.

Cosa significa questo per la tua organizzazione

Per ogni membro del team

Un'IA che funziona non appena aprono ClickUp, senza configurazioni specifiche per Google e senza dipendenza dal client di posta elettronica utilizzato. Brain risponde alle loro domande, gli agenti gestiscono il lavoro ripetitivo, i campi personalizzati classificano automaticamente le attività e gli appunti delle riunioni diventano attività tracciate.

Per gli utenti di Google Workspace

Gemini rende Gmail, Docs, Sheets e Meet più intelligenti. ClickUp AI collega il lavoro prodotto da questi strumenti ai progetti, agli sprint e alle dashboard che monitorano i risultati aziendali. Gemini perfeziona il prodotto. ClickUp AI garantisce che produca risultati.

Per l'IT e la leadership

Un'unica piattaforma AI governata con lo stesso SSO, le stesse autorizzazioni e lo stesso approccio alla conformità del resto di ClickUp. Certificazione ISO 42001 per la gestione dell'IA, zero conservazione dei dati da parte dei partner IA e controlli amministrativi centralizzati. La governance di Gemini è integrata con l'amministratore di Google Workspace. La governance di ClickUp AI copre il livello di gestione del lavoro in modo indipendente.

Per la strategia IA

ClickUp è indipendente dal modello e include Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 e 14 modelli di IA di Google, OpenAI e Anthropic. Il tuo team ha già a disposizione l'intelligenza di Gemini all'interno di ClickUp insieme a tutti gli altri modelli all'avanguardia. Il livello di IA rimane coerente indipendentemente dal modello sottostante più adatto a ciascuna attività.

Come ClickUp e Gemini si connettono tramite MCP: l'architettura

Trasforma l'intelligenza in azione concreta con Gemini e ClickUp AI

Google Gemini è il livello di IA per le tue app di produttività. ClickUp AI è il modo in cui il lavoro viene gestito, automatizzato e accelerato in tutta l'organizzazione.

Brain rende l'area di lavoro più intelligente dall'interno

I Super Agent forniscono a ogni team dei colleghi basati sull'IA attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gemini potenzia le app Google che il tuo team utilizza già

Insieme, si potenziano a vicenda

L'adozione dell'IA nella tua organizzazione non deve necessariamente ridursi a una scelta tra ClickUp AI e Gemini. Gemini gestisce l'intelligenza delle app. ClickUp AI gestisce l'intelligenza del lavoro. Quando li unisci, colmi il divario tra sapere e fare.