I 11 migliori strumenti software per la gestione della knowledge base del 2026

Qual è il modo più veloce per rallentare lo stato dei progressi? Costringere i team a riscoprire risposte che esistono già.

ClickUp ha rilevato che 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo a cercare file, messaggi o ulteriori informazioni relative alle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa intera sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi!

Man mano che le organizzazioni crescono, le conoscenze non documentate diventano un ostacolo silenzioso alla produttività, consumando tempo, raddoppiando il lavoro e compromettendo la coerenza.

Una solida knowledge base non è più un optional: è un'infrastruttura operativa.

In questo post del blog analizzeremo i software per la knowledge base più efficaci, progettati per centralizzare le informazioni, eliminare le ridondanze e supportare i team del supporto che pensano prima di chiedere. 🧰

I migliori software per knowledge base in sintesi

Confrontiamo le migliori opzioni di software per la gestione delle conoscenze.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Dimensione del team: Ideale per team di tutte le dimensioni che desiderano ridurre Centralizza le conoscenze aziendali insieme ai progetti e recuperale con l'IA contestuale Ideale per team di tutte le dimensioni che desiderano ridurre la dispersione del lavoro ClickUp Brain e Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, AI Knowledge Manager, Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Guru Visualizzazione di informazioni verificate direttamente nei flussi di lavoro del browserDimensione del team: Ideale per i team di aziende che necessitano di governance Schede delle estensioni di Chrome, promemoria di verifica, analisi dei dati, integrazione con ChatGPT Gratis; i piani a pagamento partono da 25 $ al mese Slab Documenti interni collaborativi con modifiche potenziate dall'IADimensione del team: Ideale per team interfunzionali di tutte le dimensioni Correzione automatica con IA, Predict & Ask, autorizzazioni granulari, ricerca avanzata Gratuito; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese Helpjuice Creazione di portali di conoscenza curati rivolti ai clientiDimensione del team: Ideale per team del supporto di tutte le dimensioni con esigenze di branding Design personalizzato del portale, analisi dei dati, supporto multilingue, integrazione con Slack/Zendesk Versione di prova; piani a pagamento a partire da 249 $ al mese Nuclino Visualizza le connessioni tra pagine wiki e argomentiDimensione del team: Ideale per team di tutte le dimensioni che utilizzano mappe mentali e documenti Visualizzazione grafica, modifica simultanea, struttura drag-and-drop Gratis; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese Bloomfire Scoprire contenuti tramite l'IA e creare percorsi di apprendimento Dimensione del team: Ideale per team di formazione e sviluppo di medie e grandi dimensioni Suggerimenti basati sull'IA, thread di domande e risposte, indicizzazione dei contenuti, analisi dell'utilizzo Prezzi personalizzati Document360 Strutturazione dei contenuti in categorie nidificate con controlloDimensione del team: Ideale per team di tecnologia e conformità di medie e grandi dimensioni Gestione delle versioni, editor Markdown/WYSIWYG, accesso granulare, filtri di ricerca Prezzi personalizzati ProProfs Knowledge Base Implementazione rapida con modelli predefiniti Dimensione del team: Ideale per piccoli team del supporto Oltre 40 modelli, funzione drag-and-drop, supporto multilingue, flussi di lavoro basati sull'IA Gratuito per un autore; i piani a pagamento partono da 79 $ al mese Tettra Risposte facilmente reperibili all'interno dei flussi di chat su Slack Dimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni che utilizzano principalmente Slack Ricerca basata sull'IA, analisi dei contenuti, thread di domande Versione di prova gratis; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese (minimo 10) HelpCrunch Una combinazione di help desk e contenuti di knowledge baseDimensione del team: Ideale per piccoli team del supporto Chat e KB integrate, impostazioni SEO, articoli pubblici/privati, modalità anteprima Versione di prova; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente BookStack Pieno controllo con la documentazione self-hosted Dimensione del team: Ideale per team piccoli e attenti alla privacy Struttura a scaffali/libri, supporto per i diagrammi, opzioni di esportazione, autorizzazioni granulari Free

Cosa dovresti cercare in un software per la knowledge base?

Un buon strumento per la knowledge base interna dovrebbe sembrare un'estensione del modo di pensare del tuo team: organizzato, veloce e progettato per adattarsi al cambiamento.

Ecco alcune funzionalità fondamentali che il tuo strumento per la knowledge base deve avere:

Precisione della ricerca: individua i contenuti giusti utilizzando il contesto e la struttura, non solo i risultati basati sulle parole chiave

Controllo degli accessi: ti consente di gestire chi vede cosa, senza creare colli di bottiglia nelle autorizzazioni

Creazione strutturata: offre agli autori gli strumenti per creare contenuti coerenti e articolati che mantengono la loro chiarezza anche quando vengono ampliati

Potenziamento tramite IA: evidenzia le voci rilevanti evidenzia le voci rilevanti utilizzando l'IA per eliminare i silos in base ai segnali di utilizzo e all'intento, anziché a tag casuali

Modello di accesso unificato: fornisce supporto per la documentazione interna e le knowledge base esterne da un unico posto

Analisi dei contenuti: mostra quali documenti funzionano, quali no e dove gli aggiornamenti sono in ritardo

Chiarezza dell'interfaccia: rende l'intero sistema facile da navigare, anche per chi lo utilizza per la prima volta

🔍 Lo sapevi? Quasi la metà dei dipendenti afferma che l'organizzazione digitale della propria azienda è un disastro, e il 30% dei lavoratori della Generazione Z ha pensato di licenziarsi proprio per questo motivo. Strutture di cartelle inadeguate, nomi di file confusi e documenti sparsi sono nemici della produttività.

Il miglior software per la gestione della knowledge base

Ecco la nostra selezione dei migliori software per la gestione delle conoscenze, pensati per il tuo flusso di lavoro di gestione delle informazioni e dei documenti. ⚒️

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per i team che necessitano di un'area di lavoro unificata per i progetti e la condivisione delle conoscenze)

Una gestione efficace delle conoscenze inizia con ClickUp Centralizza i documenti di processo utilizzando ClickUp Knowledge Management

Tu crei la documentazione e effettui la condivisione del link. Poi qualcuno ti contatta chiedendoti informazioni che hai già scritto nella documentazione. Moltiplica questo per ogni team, progetto e domanda ripetuta, e le lacune iniziano a farsi evidenti.

Il problema non è che al tuo team manchino le informazioni. È che nessuno sa dove trovarle, né se siano aggiornate.

La nostra ricerca mostra che più della metà dei dipendenti (57%) spreca tempo a cercare tra i documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono? Uno su sei ricorre a soluzioni personali, scavando tra vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro della situazione.

ClickUp risolve il problema alla radice, essendo il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo.

Si parte da ClickUp Knowledge Management, che ti consente di centralizzare documenti di processo, politiche, linee guida del team e aggiornamenti continui all'interno del tuo spazio di lavoro, ricercabili sia tramite parole chiave che con comandi AI in linguaggio naturale.

Le tue conoscenze rimangono sempre collegate alle tue attività di ClickUp e ai canali di chat ClickUp, senza finire sepolte in thread di email separati che nessuno ha voglia di scavare. Ad esempio, il tuo team legale potrebbe creare una guida alla revisione dei contratti e allegarla a ogni attività di acquisizione di accordi con i fornitori. Chiunque esamini i contratti può aprire il documento dall'attività, seguire la lista di controllo e completare il lavoro senza bisogno di chiarimenti.

Documentazione perfettamente integrata e con controllo delle versioni

Tutto si basa su ClickUp Docs.

Si tratta di documenti collaborativi e flessibili, completamente integrati con le tue bacheche di progetto e gli elenchi di attività. Puoi collegarli alle viste di progetto, tenerli ancorati per un facile accesso nell'Hub documenti di ClickUp e utilizzare una formattazione avanzata, comandi slash e commenti in tempo reale per collaborare in modo efficace.

E grazie alla cronologia delle versioni, alle autorizzazioni e alla possibilità di pubblicare o effettuare la condivisione di contenuti all'esterno, Docs funziona altrettanto bene sia per la pianificazione interna che per le revisioni esterne o l'allineamento degli stakeholder.

Assistenza basata sull'IA

Man mano che la tua documentazione cresce, ClickUp Brain aiuta il tuo team ad accedere alle informazioni corrette senza sprecare tempo ed energie in ricerche manuali.

Usa ClickUp Brain per trovare le risposte pertinenti dalla tua area di lavoro

Supponiamo che il tuo responsabile delle risorse umane abbia bisogno della versione aggiornata della politica sul congedo parentale. Invece di controllare vecchie cartelle, chiede a ClickUp Brain di cercarla e trovarla per lui, ottenendo immediatamente la sezione del documento più recente. La risposta appare nel contesto, all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, senza ritardi. E Brain cita persino le sue fonti, così puoi verificare la veridicità delle risposte riassunte e precise!

Puoi anche utilizzare l'IA per creare documentazione da zero molto più velocemente, chiedendo al suo AI Writer di generare wiki, procedure operative standard (SOP), guide pratiche e altri moduli di contenuto.

💡 Suggerimento da esperto: Stanco di rispondere alle stesse domande nella chat del team? Attiva l'Auto-Answers Agent di ClickUp nei tuoi canali di chat. Rileva i post con domande, cerca nei tuoi documenti/attività/chat e risponde automaticamente con le informazioni giuste, liberandoti per dedicarti a lavoro più significativo. Rispondi alle domande ricorrenti nei canali di chat di ClickUp, automatizza la reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con ClickUp Autopilot Agents

Ricerca nell'area di lavoro

Effettua ricerche istantanee nell'area di lavoro utilizzando la funzione Enterprise AI Search di ClickUp

Se desideri effettuare ricerche non solo nell'area di lavoro di ClickUp, ma anche in app esterne collegate come Google Drive, GitHub e altre, prova la ricerca AI Enterprise di ClickUp, che analizza tutto: documenti, attività, commenti e risposte AI.

Ad esempio, il tuo specialista dell'onboarding digita "Configurazione delle apparecchiature IT". ClickUp restituisce la procedura operativa standard (SOP) da Docs, apre le attività dell'helpdesk relative al provisioning e una conversazione precedente sull'accesso remoto, in modo che possa avere una visione completa della situazione in un unico posto.

💡 Suggerimento da esperto: Vuoi effettuare ricerche contemporaneamente nel tuo spazio di lavoro, nelle app collegate e sul web? Prova ClickUp Brain MAX, il tuo assistente AI da desktop, che rende tutto questo possibile. Brain MAX funge da barra di ricerca unificata, permettendoti di formulare domande in linguaggio naturale o tramite voce (utilizzando Talk to Text ).

Scarica il modello gratis Crea immediatamente un sistema di documentazione integrato utilizzando il modello di knowledge base di ClickUp

Per aiutarti a muoverti rapidamente, il modello di knowledge base di ClickUp include pagine già pronte per le politiche del team, i flussi di onboarding e le directory interne. Un team del supporto può popolarlo con procedure di escalation, guide dettagliate sui prodotti e risposte predefinite. Ogni documento può essere organizzato per categoria e collegato al flusso di lavoro dei ticket, in modo che gli agenti sappiano sempre dove cercare.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collega strumenti esterni: importa i documenti del tuo team da strumenti di terze parti come Notion o Confluence senza perdere la formattazione, la struttura o il contesto

Collabora senza intoppi: tagga i colleghi su righe specifiche nei documenti con tagga i colleghi su righe specifiche nei documenti con ClickUp Assign Comments , così i feedback e le modifiche rimangono mirati

Gestisci la comunicazione interna: usa usa ClickUp Chat per discutere dei documenti, effettuare la condivisione di aggiornamenti e mantenere le conversazioni collegate al lavoro

Crea flussi di lavoro visivi: mappa i processi, raccogli idee o crea diagrammi dei sistemi direttamente accanto alla tua documentazione con mappa i processi, raccogli idee o crea diagrammi dei sistemi direttamente accanto alla tua documentazione con le lavagne online di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione personalizzate

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una prospettiva di prima mano su ClickUp come strumento software per la gestione delle conoscenze (da una recensione su G2 ):

ClickUp è la piattaforma più completa, eppure la più flessibile, che abbia mai provato per gli elenchi di attività e la collaborazione. Ci sono tantissimi modi per creare elenchi e effettuare il monitoraggio dei progetti. Ha offerto al mio team un modo semplice per tenersi aggiornato su tutto il lavoro con i clienti, comunicare tra di noi su compiti specifici e archiviare tutte le nostre conoscenze e risorse condivise. Abbiamo appena scalfito la superficie di ciò che può fare, eppure ci ha aiutato tantissimo a rimanere organizzati e a terminare tutto.

ClickUp è la piattaforma più completa, eppure la più flessibile, che abbia mai provato per gli elenchi di attività e la collaborazione. Ci sono tantissimi modi per creare elenchi e effettuare il monitoraggio dei progetti. Ha offerto al mio team un modo semplice per tenersi aggiornato su tutto il lavoro con i clienti, comunicare tra di noi su compiti specifici e archiviare tutte le nostre conoscenze e risorse condivise. Abbiamo appena scalfito la superficie di ciò che può fare, eppure ci ha aiutato tantissimo a rimanere organizzati e a terminare tutto.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve entrare in contatto con 6 persone in media per terminare il proprio lavoro. Ciò significa interagire quotidianamente con 6 connessioni chiave per raccogliere informazioni di contesto essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up continui, confusione tra le versioni e lacune di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

2. Guru (Il migliore per la verifica delle conoscenze in tempo reale)

via Guru

Il tuo team merita una knowledge base che si adatti al suo flusso di lavoro invece di interromperlo. L'estensione per browser di Guru riconosce URL specifici e mostra in modo proattivo schede informative pertinenti esattamente quando servono.

Il software di ricerca dell'azienda assegna a ogni scheda dei verificatori che ricevono promemoria automatici per controllare l'accuratezza dei contenuti a intervalli prestabiliti. I team interni possono evidenziare le informazioni obsolete e lasciare feedback direttamente sulle schede di conoscenza, creando un approccio di crowdsourcing alla manutenzione dei contenuti.

Le migliori funzionalità di Guru

Recupera le informazioni grazie a funzionalità di ricerca affidabili, tolleranti agli errori di battitura, per criteri specifici e in linguaggio naturale

Analizza l'utilizzo dei contenuti, le prestazioni e il coinvolgimento degli utenti per ottimizzare la tua strategia di gestione delle conoscenze

Fornisci una connessione sicura tra il software per la knowledge base e ChatGPT per il recupero delle informazioni basato sull'IA

Limiti di Guru

Il suo sistema di verifica delle schede richiede la partecipazione costante da parte di verificatori designati

La funzionalità dell'estensione per browser è limitata esclusivamente a Chrome, Opera e Microsoft Edge

Prezzi di Guru

Free

All-in-one: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli esperti

G2: 4,7/5 (oltre 2100 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il tuo flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale: mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk... Ci vuole lavoro richiesto per mantenere tutto organizzato. Se non tieni sotto controllo la titolarità e la verifica delle schede, la situazione può diventare caotica in fretta. C'è anche una certa curva di apprendimento quando si tratta di far sì che il team lo adotti pienamente: devi integrare Guru nel tuo flusso quotidiano, altrimenti le persone torneranno alle vecchie abitudini, come mandare messaggi su Slack.

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il tuo flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale: mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk... Ci vuole lavoro richiesto per mantenere tutto organizzato. Se non tieni sotto controllo la titolarità e la verifica delle schede, la situazione può diventare caotica in fretta. C'è anche una certa curva di apprendimento quando si tratta di far sì che il team lo adotti pienamente: devi integrare Guru nel tuo flusso quotidiano, altrimenti le persone torneranno alle vecchie abitudini, come mandare messaggi su Slack.

3. Slab (Il migliore per le modifiche collaborative moderne)

via Slab

Slab combina un potente editor con funzionalità di ricerca veloce, fornendo modelli personalizzabili per standardizzare i formati di documentazione. Questo ti aiuta a creare contenuti coerenti più rapidamente tra i vari team.

Gli utenti possono dare e ricevere feedback tramite commenti e reazioni con emoji sui post, mentre i manager ottengono informazioni dettagliate sui contenuti di tendenza e sulle metriche di coinvolgimento. Puoi anche organizzare file e cartelle utilizzando argomenti e raccolte che creano gerarchie logiche di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slab

Controlla l'accesso alle informazioni sensibili con autorizzazioni granulari e controlli di accesso basati sui ruoli

Monitora i contenuti di tendenza e i modelli di coinvolgimento tramite dashboard di analisi

Sfrutta strumenti di IA basati sull'intelligenza artificiale come AI Autofix (per la correzione degli errori), AI Predict (per suggerimenti intelligenti) e AI Ask (per risposte immediate dalla tua knowledge base)

Limiti di Slab

Un ecosistema di integrazioni limitato rispetto ai software per knowledge base destinati alle grandi aziende

Le opzioni di formattazione avanzate sono limitate rispetto agli editor di documenti completi

Prezzi a pacchetto

Free

Startup: 8 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slab

G2: 4,6/5 (oltre 285 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slab?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Ciò che mi piace di più di Slab è la facilità con cui rende la condivisione delle conoscenze e la collaborazione. La sua interfaccia pulita e la potente funzionalità di ricerca consentono ai team di trovare e contribuire rapidamente con contenuti... Una cosa che non mi piace di Slab è che può sembrare un po' opprimente per i nuovi utenti, specialmente se il team ha molti contenuti esistenti. Abituarsi alla struttura e al layout può richiedere un po' di tempo e potrebbe essere necessaria una certa organizzazione iniziale per mantenere tutto facilmente navigabile. Ma una volta capito il funzionamento, è molto più semplice!

Ciò che mi piace di più di Slab è la facilità con cui rende la condivisione delle conoscenze e la collaborazione. La sua interfaccia pulita e la potente funzionalità di ricerca consentono ai team di trovare e contribuire rapidamente con contenuti... Una cosa che non mi piace di Slab è che può sembrare un po' opprimente per i nuovi utenti, specialmente se il team ha molti contenuti esistenti. Abituarsi alla struttura e al layout può richiedere un po' di tempo e potrebbe essere necessaria una certa organizzazione iniziale per mantenere tutto facilmente navigabile. Ma una volta capito il funzionamento, è molto più semplice!

🔍 Lo sapevi? Il 91% dei professionisti dei dati afferma che i dati di scarsa qualità danneggiano le prestazioni aziendali, ma solo il 23% dichiara che la propria azienda dia effettivamente priorità alla qualità dei dati. Si tratta di un divario significativo. Una migliore gestione dei documenti e strumenti di collaborazione più intelligenti possono aiutare a colmare questo divario, mantenendo le informazioni accurate, ricercabili e aggiornate.

4. Helpjuice (Ideale per portali clienti personalizzati)

via Helpjuice

Le knowledge base rivolte ai clienti richiedono una presentazione curata e potenti opzioni di personalizzazione. Helpjuice eccelle nella creazione di portali di conoscenza brandizzati che integrano perfettamente gli elementi di identità visiva. Fornisce persino analisi avanzate che mostrano le prestazioni degli articoli, i modelli di comportamento degli utenti e le metriche di efficacia dei contenuti.

Pubblica contenuti in oltre 300 lingue e integra strumenti come Slack, Zendesk e Salesforce per ottimizzare il tuo flusso di lavoro. Puoi persino personalizzare completamente il tuo portale con i colori, i font, i layout e i codici CSS e HTML personalizzati della tua azienda.

Le migliori funzionalità di Helpjuice

Acquisisci lead tramite moduli di contatto integrati e CTA strategici

Filtra i risultati della ricerca utilizzando tassonomie avanzate e categorie di contenuti

Analizza i modelli di comportamento degli utenti attraverso metriche di performance dettagliate per migliorare la soddisfazione dei clienti

Limiti di Helpjuice

Strumenti di collaborazione interna limitati per la creazione di contenuti in team

La velocità di caricamento delle pagine può rallentare nel caso di knowledge base con molti contenuti

Prezzi di Helpjuice

Versione di prova gratis

Knowledge Base: 249 $/mese

IA-Knowledge Base : 449 $ al mese

Knowledge Base con IA illimitata: 799 $/mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4,6/5 (oltre 255 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Helpjuice?

Un breve commento di un utente reale:

Helpjuice offre una suite di funzionalità utili per aziende di qualsiasi dimensione alla ricerca di un software per la knowledge base. Dalla ricerca con IA integrata, alla traduzione e al supporto multilingue, oltre a una serie di opzioni di personalizzazione... Il principale svantaggio che ho riscontrato è stata la mancanza di modelli di partenza sufficientemente vari e originali, specialmente quelli con elementi web più dinamici. Tuttavia, Helpjuice consente di personalizzare il CSS fino al minimo dettaglio per ottenere esattamente gli effetti desiderati.

Helpjuice offre una suite di funzionalità utili per aziende di qualsiasi dimensione alla ricerca di un software per la knowledge base. Dalla ricerca con IA integrata, alla traduzione e all'assistenza multilingue, oltre a una serie di opzioni di personalizzazione... Il principale svantaggio che ho riscontrato è stata la mancanza di modelli di partenza sufficientemente vari e originali, specialmente quelli con elementi web più dinamici. Tuttavia, Helpjuice consente di personalizzare il CSS fino al minimo dettaglio per ottenere esattamente gli effetti desiderati.

5. Nuclino (Il migliore per la mappatura visiva delle conoscenze)

via Nuclino

Le connessioni tra le informazioni contano più dei singoli articoli isolati. Nuclino aiuta a creare strutture wiki con rappresentazioni grafiche che mostrano le relazioni tra le conoscenze. La piattaforma combina la familiare modalità di modifica wiki con un'organizzazione in stile mappa mentale, aiutando i team a comprendere come le diverse informazioni siano collegate tra loro.

Crea pagine nidificate ("elementi") organizzate in raccolte, con supporto per contenuti avanzati come tabelle, blocchi di codice, contenuti multimediali incorporati e collegamenti semplici tramite @menzioni. Più utenti possono modificare contemporaneamente, con salvataggio automatico, cronologia delle versioni e commenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Collega i documenti collegati senza sforzo grazie ai collegamenti interni rapidi, unendo le conoscenze in tutta l'area di lavoro

Visualizza la tua knowledge base con l'intuitiva visualizzazione a grafico, a vista Bacheca e a vista Elenco per esplorarla

Gestisci attività e progetti direttamente all'interno dei documenti utilizzando bacheche Kanban, elenchi di cose da fare e assegnazioni di attività

Limiti di Nuclino

Nessun flusso di lavoro di approvazione integrato per i processi di revisione dei contenuti

Le funzionalità di reportistica e analisi necessitano di miglioramenti significativi, secondo le recensioni dei software per la knowledge base

Prezzi di Nuclino

Free

Piano Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuclino?

Secondo un recensore di G2:

Molto intuitivo, è molto [sic] facile collegare le pagine tra loro e creare gruppi, e ci sono diverse interfacce valide per navigare senza intoppi tra gruppi e pagine. Creare pagine e aggiungere intestazioni, link, elenchi puntati ecc. è molto semplice. Quando crei una raccolta, viene generata una pagina non modificabile che contiene solo i link e i nomi di tutte le pagine del gruppo, il che non la rende molto gradevole come pagina. Sarebbe meglio se fosse una pagina modificabile, in modo da fungere da home page di quella raccolta.

Molto intuitivo, è molto [sic] facile collegare le pagine tra loro e creare gruppi, e ci sono diverse interfacce valide per navigare senza intoppi tra gruppi e pagine. Creare pagine e aggiungere intestazioni, link, elenchi puntati ecc. è molto semplice. Quando crei una raccolta, viene generata una pagina non modificabile che contiene solo i link e i nomi di tutte le pagine del gruppo, il che non la rende molto gradevole come pagina. Sarebbe meglio se fosse una pagina modificabile, in modo da fungere da home page di quella raccolta.

6. Bloomfire (Il migliore per la scoperta di conoscenze basata sull'IA)

via Bloomfire

Bloomfire utilizza algoritmi di machine learning per individuare contenuti pertinenti in base al comportamento degli utenti e alle esigenze contestuali. Il sistema di gestione delle conoscenze crea ambienti di apprendimento sociale in cui i team possono porre domande e ricevere risposte da esperti in materia provenienti da tutta l'organizzazione.

L'assegnazione automatica dei tag ai contenuti riduce il lavoro di categorizzazione manuale, migliorando al contempo la reperibilità dei contenuti. I percorsi di apprendimento guidano gli utenti attraverso argomenti complessi in sequenze strutturate, trasformando informazioni sparse in esperienze formative coerenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomfire

Scopri contenuti pertinenti grazie ad algoritmi di raccomandazione basati sull'IA

Crea percorsi di apprendimento guidati per la navigazione tra argomenti complessi

Crea e gestisci articoli con l'indicizzazione automatica dei contenuti, la trascrizione in tempo reale e funzionalità per la generazione di riepiloghi/riassunti e punti chiave

Limiti di Bloomfire

La configurazione iniziale della piattaforma richiede un notevole investimento di tempo

Le funzionalità di apprendimento sociale potrebbero non essere in linea con tutte le culture aziendali

Prezzi di Bloomfire

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bloomfire?

Una recensione di Capterra ha condiviso quanto segue riguardo al software per la knowledge base:

Trasforma i video, offre la ricerca full-text, permette di creare diversi gruppi e di analizzare gli utenti, così sappiamo se stiamo ottenendo il giusto valore per il nostro investimento... Mi piacerebbe poter effettuare le modifiche ai documenti direttamente nello strumento. Ma al momento abbiamo riscontrato pochi aspetti negativi...

Trasforma i video, offre la ricerca full-text, permette di creare diversi gruppi e di analizzare gli utenti, così sappiamo se stiamo ottenendo il giusto valore per il nostro investimento... Mi piacerebbe poter effettuare la modifica dei documenti direttamente nello strumento. Ma al momento abbiamo riscontrato pochi aspetti negativi...

🧠 Curiosità: WYSIWYG (si pronuncia wiz-ee-wig) sta per "What You See Is What You Get" (quello che vedi è quello che ottieni), ed è esattamente così! Invece di modificare codice HTML grezzo o Markdown, un editor WYSIWYG ti permette di creare e formattare i contenuti proprio come faresti in un documento Word. Ciò che vedi durante la modifica — font, colori e layout — è esattamente come apparirà una volta pubblicato.

7. Document360 (Ideale per l'organizzazione gerarchica dei contenuti)

tramite Document360

Document360 eccelle nella creazione di architetture gerarchiche dei contenuti utilizzando categorie, sottocategorie e strutture di articoli nidificate. Puoi riordinare o nascondere le categorie e controllare l'accesso degli utenti a ogni livello, garantendo che i contenuti rilevanti siano facilmente reperibili e adeguatamente assicurati dal punto di vista della sicurezza

La sua funzionalità di controllo delle versioni effettua il monitoraggio automatico delle modifiche ai documenti, conservando al contempo i registri storici a fini di conformità. Il software di collaborazione sui documenti offre anche funzionalità di ricerca, tra cui opzioni di filtraggio che restringono i risultati in base al tipo di contenuto, alla categoria o alla data di pubblicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Document360

Crea knowledge base separate basate sull'IA per diversi tipi di pubblico e livelli di accesso

Approfitta di un editor Markdown/WYSIWYG intuitivo con formattazione avanzata, blocchi di codice, incorporamento di contenuti multimediali, tabelle e salvataggio automatico

Ottieni supporto per il branding personalizzato, i domini, le impostazioni SEO e le integrazioni con Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics e gli strumenti di chatbot

Limiti di Document360

Le funzionalità di personalizzazione avanzate richiedono competenze tecniche

Opzioni di branding limitate per le organizzazioni che necessitano di un'identità visiva unica

Prezzi di Document360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Document360?

Ecco cosa ne pensa questo recensore di G2:

Document360 ha un'interfaccia utente accattivante, è facile da capire e da imparare a navigare e gestire... L'esportazione della documentazione da Doc360 per essere utilizzata in altri software, incrociata o modificata altrove lasciava molto a desiderare, specialmente utilizzando l'esportatore in blocco che produceva principalmente file in formato HTML. L'editor a volte, durante la modifica di un documento di grandi dimensioni, tende a rallentare, ma per il resto non ho nulla da ridire.

Document360 ha un'interfaccia utente accattivante, è facile da capire e da imparare a navigare e gestire... L'esportazione della documentazione da Doc360 per essere utilizzata in altri software, incrociata o modificata altrove lasciava molto a desiderare, specialmente utilizzando l'esportatore in blocco che produceva principalmente file in formato HTML. L'editor a volte, durante la modifica di un documento di grandi dimensioni, tende a rallentare, ma per il resto non ho nulla da ridire.

8. ProProfs Knowledge Base (Ideale per un'implementazione rapida)

tramite ProProfs Knowledge Base

Il tempo necessario per il lancio è fondamentale quando i team hanno bisogno che le knowledge base online siano operative immediatamente. ProProfs Knowledge Base semplifica questa configurazione con oltre 40 modelli di knowledge base predefiniti e personalizzabili e un intuitivo generatore di homepage drag-and-drop.

L'importazione dei contenuti è semplicissima: importa documenti Word, PDF, presentazioni PowerPoint o file HTML mantenendo intatta la formattazione, quindi perfeziona il tutto utilizzando l'editor WYSIWYG o i miglioramenti basati sull'IA per una creazione dei contenuti più veloce.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProProfs Knowledge Base

Pianifica la pubblicazione dei contenuti e gli aggiornamenti tramite flussi di lavoro di automazione IA

Offri assistenza in più lingue per una clientela internazionale

Pubblica e distribuisci contenuti sotto forma di knowledge base pubbliche o interne, FAQ, centri assistenza, manuali e documentazione

Limiti di ProProfs Knowledge Base

L'ecosistema di integrazione è più ridotto rispetto a quello degli strumenti specializzati per la gestione delle conoscenze

Le funzionalità di collaborazione sono fondamentali per i team che necessitano di flussi di lavoro di approvazione complessi

Prezzi di ProProfs Knowledge Base

Gratis (un autore, fino a 25 pagine)

Informazioni essenziali: 79 $ al mese per autore

Business: 99 $ al mese per autore

Enterprise: A partire da 199,99 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProProfs Knowledge Base?

Leggi cosa dice questa recensione su G2:

ProProfs sostituisce uno strumento legacy che richiede la creazione e la distribuzione dei contenuti prima che le modifiche siano visibili ai clienti… La Knowledge Base di ProProfs potrebbe trarre vantaggio da ulteriori controlli sulle notifiche. Attualmente, solo il titolare dell'account riceve notifiche sui documenti in attesa di pubblicazione. Idealmente, questa notifica potrebbe essere inoltrata a vari redattori in base alla loro competenza in materia.

ProProfs sostituisce uno strumento legacy che richiede la creazione e la distribuzione dei contenuti prima che le modifiche siano visibili ai clienti… La Knowledge Base di ProProfs potrebbe trarre vantaggio da ulteriori controlli sulle notifiche. Attualmente, solo il titolare dell'account riceve notifiche sui documenti in attesa di pubblicazione. Idealmente, questa notifica potrebbe essere inoltrata a vari redattori in base alla loro competenza in materia.

💡 Consiglio dell'esperto: crea e applica una convenzione di denominazione standardizzata per tutti i documenti. Includi formati di data, codici di progetto e tipi di documento (ad es. "20XX_Q2_ProgettoX_Requisiti_Bozza.docx"). Abbinala a un tagging coerente dei metadati, come reparto, categoria o fase del documento, per migliorare la ricercabilità e la classificazione, specialmente in grandi repositories.

9. Tettra (Il migliore per la gestione delle conoscenze nativa per Slack)

via Tettra

Tettra trasforma le aree di lavoro di Slack in repository di conoscenze organizzati, dove le informazioni rimangono accessibili all'interno dei flussi di lavoro esistenti.

Questo strumento di gestione delle conoscenze basato sull'intelligenza artificiale cattura automaticamente le conversazioni più importanti, trasformando le discussioni su Slack in documentazione permanente e ricercabile. Le richieste di informazioni consentono ai membri del team di porre domande direttamente nei canali, innescando la creazione di documenti quando vengono fornite le risposte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tetra

Misura la frequenza di utilizzo delle conoscenze tramite il monitoraggio analitico basato su Slack

Integrazione perfetta con Slack e Microsoft Teams per rispondere alle domande in chat e avvisare i team delle pagine nuove o aggiornate

Effettua ricerche nella tua knowledge base con la ricerca semantica basata sull'IA e il tagging, che forniscono risultati pertinenti

Limiti di Tettra

La sua funzione principale ha una forte dipendenza dall'ecosistema di integrazione di Slack

Le opzioni di formattazione dei contenuti sono limitate rispetto alle piattaforme wiki dedicate

Prezzi di Tettra

Versione di prova gratis

Basic: 5 $ al mese per utente (minimo 10 utenti)

Prezzi: 10 $ al mese per utente (minimo 10 utenti)

Professional: 7.200 $/anno (include i primi 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Tettra

G2: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tettra?

Direttamente da una recensione su G2:

Tettra è ottimo per organizzare e cercare nella nostra knowledge base. Aiuta i membri del team a esplorare facilmente i nostri processi e le nostre procedure durante l'inserimento... Adoro il continuo miglioramento delle funzionalità/funzioni. Non vedo l'ora che in futuro venga integrato qualcosa come Guidemaker per rendere ancora più semplice la creazione di articoli della knowledge base

Tettra è ottimo per organizzare e cercare nella nostra knowledge base. Aiuta i membri del team a esplorare facilmente i nostri processi e le nostre procedure durante l'inserimento... Adoro il continuo miglioramento delle funzionalità/funzioni. Non vedo l'ora che in futuro venga integrato qualcosa come Guidemaker per rendere ancora più semplice la creazione di articoli della knowledge base

💡 Suggerimento da esperto: Configura le automazioni di ClickUp per l'approvazione dei documenti, il controllo delle versioni, gli aggiornamenti di stato e le notifiche. Ad esempio, crea automazioni personalizzate che assegnino automaticamente un revisore quando un documento viene inviato per l'approvazione o avvisino i membri del team quando viene pubblicata una versione definitiva. Ciò riduce i follow-up manuali e accelera i cicli di contenuto per l'intera knowledge base.

10. HelpCrunch (Il migliore per un'esperienza cliente unificata)

via HelpCrunch

Il supporto clienti e la gestione delle conoscenze spesso operano in sistemi separati, creando attriti. HelpCrunch combina le funzionalità dell'help desk con quelle della knowledge base, consentendo flussi di lavoro unificati per l'esperienza del cliente.

Gli agenti dell'assistenza possono creare articoli della knowledge base direttamente dalle conversazioni con i clienti già risolte, registrando le soluzioni mentre risolvono i problemi. La piattaforma indirizza automaticamente i clienti verso i contenuti self-service pertinenti prima che creino ticket di supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di HelpCrunch

Mantieni un'immagine coordinata su tutti i canali di supporto e le interfacce della knowledge base

Ottimizza gli articoli per la SEO e i social media con impostazioni dedicate per i metadati e la condivisione, assicurandoti che i tuoi contenuti siano facilmente reperibili e condivisibili

Visualizza in anteprima e gestisci la pubblicazione degli articoli con le opzioni bozza, anteprima e pubblica, assicurandoti che vengano pubblicati solo i contenuti pronti

Limiti di HelpCrunch

La funzionalità di knowledge base è secondaria rispetto alle funzionalità di supporto clienti

Mancano funzionalità avanzate di gestione delle conoscenze per esigenze organizzative complesse

Prezzi di HelpCrunch

Versione di prova gratis

Basic: 15 $ al mese per utente

Pro: 25 $ al mese per utente

Unlimited: 620 $/mese

Valutazioni e recensioni di HelpCrunch

G2: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HelpCrunch?

Ecco come una recensione su G2 ha descritto questo software per la gestione della knowledge base:

HelpCrunch ci ha aiutato a organizzare tutte le comunicazioni con i nostri clienti in un unico posto: chat live, email e knowledge base funzionano perfettamente insieme. L'integrazione con il nostro CRM è stata semplice e veloce. Apprezzo molto anche la flessibilità del sistema: siamo riusciti ad adattarlo perfettamente al nostro flusso di lavoro interno…

HelpCrunch ci ha aiutato a organizzare tutte le comunicazioni con i nostri clienti in un unico posto: chat live, email e knowledge base funzionano perfettamente insieme. L'integrazione con il nostro CRM è stata semplice e veloce. Apprezzo molto anche la flessibilità del sistema: siamo riusciti ad adattarlo perfettamente al nostro flusso di lavoro interno…

11. BookStack (Ideale per il controllo in modalità self-hosted)

via BookStack

BookStack offre la flessibilità dell'open source grazie alle opzioni di implementazione self-hosted, eliminando le preoccupazioni relative al vendor lock-in. Ciò significa che il tuo team ha il controllo completo su dove risiedono i dati e su come vengono gestiti, senza vincoli. Inoltre, puoi personalizzare l'interfaccia, le funzionalità/funzioni e i temi in base alle tue esigenze specifiche.

Ciò che lo distingue davvero è il suo formato semplice, simile a quello di un libro con capitoli e pagine. Invece di sopraffare gli utenti con cartelle e menu, lo strumento dà la sensazione di sfogliare un libro di testo digitale ben organizzato.

Le migliori funzionalità di BookStack

Controlla le autorizzazioni degli utenti a livelli granulari per soddisfare i requisiti di conformità in materia di sicurezza

Esporta i contenuti della knowledge base in diversi formati per il backup e la migrazione

Visualizza e migliora la documentazione con i diagrammi integrati. L'integrazione con draw.io ti consente di creare e incorporare diagrammi direttamente nelle tue pagine

Limiti di BookStack

Supporto basato sulla community rispetto alle opzioni di supporto clienti delle piattaforme commerciali

L'ottimizzazione dell'esperienza mobile è carente rispetto alle alternative offerte dalle piattaforme moderne

Prezzi di BookStack

Free

Valutazioni e recensioni di BookStack

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di BookStack?

Una recensione di Capterra lo descrive così:

Facile da aggiornare e mantenere grazie agli aggiornamenti regolari forniti dallo sviluppatore; tuttavia, il prodotto è concettualmente limitato dal desiderio degli sviluppatori di mantenere la struttura Shelves > Books > Chapters > Pages, anziché astrarla in un set predefinito personalizzabile.

Facile da aggiornare e mantenere grazie agli aggiornamenti regolari forniti dallo sviluppatore; tuttavia, il prodotto è concettualmente limitato dal desiderio degli sviluppatori di mantenere la struttura Shelves > Books > Chapters > Pages, anziché astrarla in un set predefinito personalizzabile.

Semplifica la condivisione delle conoscenze con ClickUp

Ogni team in crescita arriva a un punto in cui la documentazione inizia a perdere di efficacia. I file vanno persi, i dettagli dei processi rimangono nella testa di qualcuno e le persone continuano a porre le stesse domande. Una solida piattaforma di knowledge base self-service offre al tuo team un luogo in cui trovare la documentazione del software, effettuare la condivisione di aggiornamenti, gestire le operazioni di supporto clienti e lavorare con sicurezza.

ClickUp ti aiuta a integrare questa struttura nel tuo lavoro quotidiano grazie ai suoi strumenti di project management. Puoi redigere documenti dinamici in ClickUp Docs, collegarli direttamente ai progetti, trovare risposte immediate tramite ClickUp Brain e individuare tutto utilizzando Connected Search.

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