Come promuovere un podcast e ampliare il tuo pubblico

Creare un podcast è solo una parte del puzzle. Far sì che raggiunga il pubblico giusto al momento giusto è altrettanto fondamentale.

Il 72% degli autori concorda sul fatto che ampliare il proprio pubblico ed essere scoperti sulla piattaforma giusta sia una delle sfide più grandi, persino più difficile che mettersi davanti a una telecamera e registrare un video podcast.

Ciò significa che la promozione del tuo podcast non dovrebbe essere un ripensamento. Dovrebbe iniziare proprio quando sei nella fase di ideazione.

In questa guida ti mostriamo come promuovere il tuo podcast. In più, condividiamo esempi di come lo fanno altri conduttori di podcast, da cui trarre ispirazione.

Perché la promozione dei podcast è importante

Al momento della stesura di questo blog, erano presenti 4.641.388 podcast indicizzati in tutto il mondo. Si tratta di una grande quantità di contenuti audio tra cui possono scegliere quasi 651,7 milioni di ascoltatori di podcast.

Scegli qualsiasi argomento e probabilmente troverai un podcast che ne parla. Pensa alla fisica quantistica, all'IA, alle storie di fantasmi, alle relazioni o a qualcosa di stranamente specifico come il trasporto marittimo con container.

Se hai qualcosa di interessante da condividere, c'è un pubblico disposto a dedicare il proprio tempo al tuo podcast.

Ecco perché la promozione dei podcast è importante:

Consolida il tuo stato di esperto: ti posiziona come leader di pensiero nel tuo settore di nicchia, il che è particolarmente vantaggioso per i podcast di marca, formativi o specifici di un settore

Crea fiducia su larga scala: a differenza del testo, un podcast trasmette la tua voce e la tua personalità, rendendo più facile instaurare connessioni più profonde e personali con il tuo pubblico

Aumenta l'intenzione di acquisto: l'intenzione di acquisto è naturalmente più alta quando i consigli su prodotti o servizi provengono da un conduttore di cui il pubblico si fida già

Raggiungi un pubblico più ampio: la tua competenza non è più limitata dalle abitudini di lettura o dalla capacità di attenzione: chi non leggerebbe un articolo di 2.000 parole ascolterà un episodio di 45 minuti

⭐ Bonus: Se stai avviando un podcast per la prima volta, ecco i migliori strumenti di IA che ti aiuteranno a diventare operativo in poco tempo.

👀 Lo sapevi? La parola "podcast" è una fusione tra "iPod" e "broadcast", coniata originariamente per descrivere i programmi solo audio distribuiti tramite l'iPod di Apple.

Come promuovere un podcast (passaggio dopo passaggio)

Indipendentemente dal genere, ecco alcune strategie di promozione dei podcast che ti garantiranno visibilità e download.

Passaggio 1: Ottimizza il tuo podcast per la ricerca

Ci sono tantissimi modi in cui i nuovi ascoltatori di podcast possono scoprirti.

Potrebbe avvenire tramite i tuoi social media. Oppure un influencer potrebbe fare una menzione di te nella sua newsletter o in un post sui social media. Oppure tramite directory di podcast, forum online o Google.

Quando indichi il tuo podcast con le parole chiave giuste, indichi a queste piattaforme e agli algoritmi che il tuo programma dovrebbe essere visualizzato quando le persone cercano argomenti correlati ai tuoi episodi.

Dovresti ottimizzare i seguenti aspetti nell'ambito del lavoro richiesto per la SEO per i podcast 👇

Titolo e descrizione

Il titolo, la descrizione e i dettagli degli episodi del tuo podcast sono le prime cose che sia i motori di ricerca che i potenziali ascoltatori incontrano. Ecco come ottimizzarli:

Titolo del podcast: dovrebbe comunicare immediatamente l'argomento del tuo podcast. Se il tuo programma tratta di come le navi e le merci trasformano il commercio globale, un nome come "Containers" dà agli ascoltatori un'idea immediata dell'argomento trattato

Descrizione del podcast: prepara un riepilogo/riassunto descrittivo che rispetti il limite di caratteri della tua piattaforma, spiegando di cosa tratta il programma e a chi è rivolto. Inoltre, inserisci in modo naturale le parole chiave pertinenti

Titolo e descrizione dell'episodio: Il titolo e la descrizione dovrebbero chiarire fin dall'inizio il messaggio chiave dell'episodio. Inoltre, se il tuo ospite ha un seguito significativo, valuta la possibilità di aggiungere il suo nome al titolo dell'episodio

📌 Esempio: La descrizione del podcast FP&A Today su YouTube contiene parole chiave pertinenti. Per chiunque abbia interesse a saperne di più sulla società che gestisce il podcast, viene effettuata la condivisione del link a Datarails, la società principale.

via Datarails

📚 Per saperne di più: Guida all'uso dell'IA nel content marketing

Sito web del podcast

Quando si tratta di migliorare le tue prestazioni SEO complessive, un sito web dedicato offre un grande vantaggio. Fornisce agli ascoltatori un punto di riferimento centralizzato dove trovare tutti i tuoi episodi, classificati per argomento, ospite o tema. Allo stesso tempo, ti garantisce il controllo sul branding e sull'esperienza dei contenuti.

Certo, creare e posizionare il sito web richiede un lavoro richiesto, ma ne vale la pena perché fornisce ai motori di ricerca più contenuti da indice e offre agli ascoltatori più vie per scoprire il tuo podcast.

Valuta la possibilità di aggiungere quanto segue al sito web del tuo podcast:

Post sul blog: riutilizza i contenuti degli episodi per creare post informativi sul blog, in modo da attirare traffico di ricerca per le parole chiave rilevanti che il tuo pubblico sta già cercando

Lettore audio integrato: Consenti ai visitatori di ascoltare i contenuti direttamente sul tuo sito web senza reindirizzarli a un'app di terze parti

Pagine dedicate ai singoli episodi: pagina dedicata al podcast per ogni episodio con note sul programma, indicatori temporali e punti chiave

Funzione di ricerca: una barra di ricerca per aiutare gli utenti a trovare argomenti o ospiti specifici senza dover scorrere l'intero archivio

Informazioni di contatto: un modo per consentire agli ascoltatori di inviare feedback, porre domande e seguirti sui social media

CTA: Prompt chiari per gli ascoltatori per iscriversi, lasciare una recensione o acquistare prodotti

Capitoli del podcast: capitoli cliccabili che funzionano come un indice, consentendo agli ascoltatori di dare un'occhiata agli argomenti e passare direttamente alla sezione che più li interessa

Feed RSS: aggiorna automaticamente i nuovi episodi su tutte le app e le directory di podcast nell’elenco in cui sei presente

📌 Esempio: la newsletter e il podcast di Lenny sono rivolti ai creatori di prodotti e contano oltre 1.000.000 di iscritti. Il sito web presenta diverse sezioni dedicate sia agli iscritti gratis che a quelli a pagamento.

tramite la newsletter di Lenny

💡 Consiglio da esperto: quando prepari il copione del tuo podcast, fai delle ricerche e inserisci le parole chiave in modo naturale in tutto il testo. Google ora è in grado di individuare le parole chiave pronunciate grazie all'indice, alla trascrizione e alla ricerca all'interno dell'audio del podcast. Parla in modo abbastanza chiaro e il sistema di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di Google rileverà quelle parole chiave, aumentando le tue possibilità di posizionarti per esse.

Trascrizione del podcast e note sul programma

La trascrizione del tuo podcast offre alcuni vantaggi:

Rendi i tuoi contenuti audio indicizzabili: Google potrà indicizzare i tuoi episodi per parole chiave mirate, termini di ricerca a coda lunga e frasi di conversazione, aumentando la tua visibilità organica

Rendi i tuoi contenuti accessibili agli ascoltatori con difficoltà uditive

Supera la barriera linguistica per i parlanti non madrelingua che hanno difficoltà con gli accenti o con il parlato veloce

Rende molto più semplice preparare le note di trasmissione che mettono in evidenza i punti salienti, i timestamp, le biografie degli ospiti e i link alle risorse o agli sponsor

📌 Esempio: La piattaforma di pianificazione aziendale Pigment ha un podcast chiamato Perspectives. Ogni episodio ha una propria pagina, dove è possibile leggere la trascrizione, rielaborata sotto forma di post sul blog.

via Pigment

💡 Consiglio da esperto: carica l'audio del tuo podcast come ClickUp Clips (fino a 20 minuti) e trascrivilo con precisione utilizzando ClickUp Brain. Brain organizza la trascrizione per relatore e struttura, pronta per essere archiviata direttamente in ClickUp Docs. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per riepilogare gli episodi e generare i punti chiave per le note del tuo show nel formato che preferisci. Riassumi i podcast audio con ClickUp Brain

Passaggio 2: Riutilizza i contenuti

Un podcast è una miniera d'oro di contenuti che possono essere riutilizzati in diversi formati e risorse.

Puoi utilizzare ciascuno di essi per raggiungere il tuo pubblico nelle diverse fasi del consumo di contenuti.

Ecco una breve panoramica di come puoi riutilizzare il tuo podcast:

Riutilizza il podcast per Cosa fare? Post sul blog Sviluppa i punti chiave in un articolo approfondito incentrato su parole chiave ricercabili Instagram Reel / Video su LinkedIn / TikTok Un breve Clip o audiogramma di 60-90 secondi Post su LinkedIn Un'intuizione o un'opinione chiave tratta dall'episodio, riformulata per un pubblico di professionisti X thread Suddividi l'argomento principale dell'episodio in una serie di threads di facile comprensione Video su YouTube Convertire l'audio di un podcast in formato video Infografica o immagine Statistiche, consigli o citazioni tratte dall'episodio sotto forma di schede in stile infografica

Per ottimizzare i flussi di lavoro relativi ai contenuti, crea modelli per i social media adatti ai formati di riutilizzo più comuni.

Tieni conto delle linee guida specifiche della piattaforma, ovvero formato, limite di caratteri, orario ottimale di pubblicazione, e documenta queste strategie in un documento strutturato per garantire la coerenza.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp for Marketing Teams offre ai podcaster e ai loro team un unico punto di riferimento per pianificare, gestire, eseguire e effettuare il monitoraggio di ogni aspetto dei loro flussi di lavoro relativi ai podcast e al marketing attraverso uno spazio di lavoro convergente basato sull'IA. Centralizza il tuo lavoro richiesto per i podcast con il software di project management per il marketing di ClickUp Con ClickUp, i team possono: Pianifica campagne multicanale e calendari dei contenuti senza dover passare da uno strumento all'altro

Collega i documenti sulla strategia dei contenuti , le schede degli episodi, le sequenze delle campagne e le analisi direttamente alle attività che li guidano

Monitora le prestazioni del tuo podcast e i KPI di marketing con dashboard visive e schede IA

Sviluppa idee con il tuo team attraverso lavagne visive che offrono una connessione diretta tra idee e progetti e attività

Sviluppa e archivia i contenuti del tuo podcast, ovvero script, brief, piani degli episodi e contenuti riutilizzati, in ClickUp Docs, uno strumento strutturato e ricercabile

Passaggio 3: Usa i social media in modo efficace

È molto probabile che molti, se non la maggior parte, dei tuoi nuovi ascoltatori entrino in contatto con i tuoi contenuti in formato digitale.

Sebbene molte persone scoprano nuovi programmi esplorando i podcast più popolari su Spotify o Apple Podcasts, se sei agli inizi questo metodo non è particolarmente utile.

I social media diventano una potente strategia di marketing per farti scoprire dai potenziali ascoltatori.

Inoltre, puoi iniziare in modo completamente gratis. L'unico costo iniziale è il tuo tempo, e la bassa barriera d'ingresso significa che chiunque può creare post sui social media, avviare conversazioni e costruire la propria presenza sulle piattaforme social.

Quindi, se hai un podcast piccolo o in crescita, quali sono alcuni modi per migliorarne la visibilità sugli algoritmi dei social media? 👇

Estratti degli episodi

Scegli un momento breve e d'effetto dal tuo episodio e usalo per stuzzicare il tuo pubblico. Quel tipo di colpi di scena che terranno il pubblico incuriosito e affascinato.

Assicurati però che lo snippet abbia senso anche da solo. Non dovrebbe sembrare un Clip casuale strappato dal contesto.

Se gestisci un podcast video, puoi riutilizzare la Clip direttamente su diverse piattaforme. Come questa Clip pubblicata da The Mel Robbins Podcast su Instagram.

Per i podcast solo audio, crea degli audiogrammi. Abbina un'immagine statica o animata (di solito la copertina o una forma d'onda) al clip audio. Se è presente un ospite di rilievo, anche la sua foto funziona bene. In ogni caso, mantieni il branding coerente in tutti gli audiogrammi che pubblichi, in modo che gli ascoltatori inizino a riconoscere il tuo programma a prima vista.

Uno sguardo dietro le quinte

Il pubblico è stanco di contenuti troppo patinati e privi di vita. Il pubblico è stanco di contenuti troppo patinati e privi di vita. Offri loro qualcosa di genuino, come piccoli aneddoti tratti dalla tua routine quotidiana. Permetti loro di stabilire una connessione con te a un livello più umano.

I tuoi contenuti BTS possono includere:

Annuncio di un ospite misterioso

Approfondimenti sulla sessione di brainstorming per un episodio in uscita

Presentazione del team, ma in modo divertente

Le sfide che devi affrontare dietro al microfono

Guarda questo video di This American Life. È grezzo e fuori dagli schemi. Esattamente il tipo di contenuto che tiene il pubblico incollato allo schermo e lo fa tornare.

Ospiti in primo piano

Stuzzica il tuo pubblico con un mix di video, immagini fisse e trailer prima che venga pubblicato un nuovo episodio con un ospite di spicco. Condividi bloopers o momenti divertenti e autentici che emergono da conversazioni informali. L'attesa prima dell'uscita dell'episodio dovrebbe essere altrettanto intensa quanto l'annuncio di lancio stesso.

Scopri come l'account Instagram di Call Her Daddy anticipa i prossimi ospiti prima che gli episodi vengano pubblicati, creando aspettativa con giorni di anticipo.

🔔 Promemoria: quando sei agli inizi, scegli 1-2 canali dove si trova il tuo pubblico. Perché ciò che funziona per un altro podcaster potrebbe non funzionare altrettanto bene per te. La tua scelta dipenderà anche dalla tua nicchia.

Ad esempio, Nat Schooler, conduttore del podcast AI Career Success, punta molto su LinkedIn, dove i professionisti cercano attivamente consigli sulla carriera e approfondimenti sul settore.

D'altra parte, Karen Kilgariff e Georgia Hardstark di My Favorite Murder si sono costruite un seguito su Instagram, dove il loro mix di umorismo nero e racconti personali ha trovato grande riscontro nella loro comunità di fan altamente coinvolta.

💡 Consiglio da esperto: crea un Linktree che raccolga tutti i tuoi link importanti in un unico posto: link agli episodi, profili social e piattaforme di ascolto. In questo modo, sarà più facile per il tuo pubblico trovare i tuoi contenuti e interagire con essi sui vari social media.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain ti offre l'accesso ai migliori modelli di IA direttamente dalla tua area di lavoro di ClickUp. A seconda dell'attività e del risultato che ti serve, puoi passare da Claude a ChatGPT o Gemini per riutilizzare i contenuti del tuo podcast (senza dover pagare più sottoscrizioni). Passa da un modello di IA all'altro per le tue attività di analisi con ClickUp Brain Ad esempio: Usa il tono preciso e professionale di Claude per redigere comunicati stampa e post su LinkedIn a partire dalle trascrizioni dei tuoi episodi

Usa ChatGPT per esplorare approcci creativi quando converti un episodio di podcast in un post sul blog

Crea infografiche e risorse visive utilizzando la funzione di generazione di immagini di ClickUp Brain (basata su DALL-E) per i tuoi contenuti su Instagram e Pinterest

Utilizza la modalità di ricerca approfondita per individuare nuove idee per gli episodi, le lacune della concorrenza o gli argomenti di tendenza nel tuo settore

👀 Lo sapevi? Call Her Daddy, il secondo podcast più seguito su Spotify nel 2023, è stato acquisito da SiriusXM per 125 milioni di dollari, più del doppio del precedente accordo di Alex Cooper con Spotify. È la prova di quanto possa valere, alla fine, un podcast ben promosso e sviluppato strategicamente.

Passaggio 4: Sfrutta l'email marketing

Le newsletter offrono una solida base per costruire una community orientata al valore attorno al tuo programma. Inoltre, non è un segreto che l'email offra il ROI più alto tra tutti i canali di marketing (da 10 a 50 dollari per ogni dollaro speso) con tassi di apertura compresi tra il 20 e il 30%.

Per creare il tuo elenco di email, aggiungi un link di registrazione o una pagina dedicata sul tuo sito web. Una volta che un lettore si è iscritto, puoi iniziare alla condivisione:

Letture o risorse selezionate (modelli, liste di controllo o strumenti) pertinenti all'argomento del tuo podcast

Link agli episodi in cui sei apparso come ospite in altri podcast

Notizie di settore o approfondimenti che il tuo pubblico potrebbe trovare utili

Sondaggi esclusivi in cui chiediamo agli iscritti quali argomenti vorrebbero vedere trattati prossimamente

Il tuo obiettivo finale è quello di creare un pubblico fedele che consideri la tua newsletter una risorsa di riferimento per la propria formazione.

📌 Esempio: Iscrivendoti a The Rundown AI — uno dei principali podcast e newsletter dedicati alle notizie sull'IA — ricevi un'email di benvenuto in tre passaggi, chiara, interattiva e in grado di coinvolgere immediatamente i nuovi lettori.

tramite The Rundown IA

🚀 Vantaggio di ClickUp: usa ClickUp per creare una sequenza automatizzata di email che accolga i nuovi iscritti nel modo giusto. Giorno 0 → Invia un'email di benvenuto con una nota personalizzata su cosa possono aspettarsi Giorno 2 → Condivisione dei tuoi episodi migliori del podcast insieme a una domanda interattiva per stimolare il coinvolgimento Giorno 6 → Invia la tua prima newsletter settimanale con contenuti di valore selezionati Giorno 8 → Chiedi loro di lasciare una recensione se il programma è piaciuto Puoi impostare automazioni ClickUp basate su regole che si attivano quando qualcuno si iscrive alla tua newsletter o risponde a un'email. Utilizza una delle oltre 100 automazioni predefinite di ClickUp oppure lascia che ClickUp Brain crei la sequenza per te in base al tuo flusso di lavoro. Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni

📚 Per ottenere ulteriori informazioni: Podcast sull'IA per approfondire l'argomento

Passaggio 5: Collabora con gli ospiti

Sfrutta il pubblico di altri podcaster per promuovere il tuo podcast. Puoi invitarli nel tuo programma o partecipare come ospite nel loro. Sii selettivo nella scelta dei tuoi partner.

Vuoi collaborare con podcaster che:

Condividi un pubblico di riferimento simile, ma non trattare esattamente lo stesso contenuto

Offri una prospettiva o una competenza che i tuoi ascoltatori troverebbero davvero utile

Sono promotori attivi dei propri contenuti sui social media

Ricorda: la promozione del podcast con ospiti è importante tanto quanto la conversazione stessa (se non di più).

Tuttavia, invece di limitarti a chiedere agli ospiti di partecipare alla condivisione dell'episodio, prepara un kit promozionale per gli ospiti. Rendi loro più facile condividere i contenuti del podcast offrendo:

Didascalie per i social media già pronte che possono pubblicare così come sono o modificare

Risorse grafiche di dimensioni ottimizzate per Instagram, LinkedIn e Twitter/X

Un breve audiogramma o un video clip che mostri il momento migliore dell'episodio

Il link all'episodio e la data di pubblicazione, in modo che possano programmare i propri post in anticipo

Una breve frase che possono aggiungere alla propria newsletter o alla propria biografia

Ecco un modello che puoi utilizzare per avvisare i tuoi ospiti quando l'episodio viene pubblicato:

Ciao [Nome]! Il tuo episodio è online 🎉 Abbiamo preparato alcuni Clip, testi per i social media e immagini: la condivisione ti richiederà meno di un minuto. Ci piacerebbe che il tuo pubblico ascoltasse questo episodio.

🚀 Vantaggio di ClickUp: inserisci le trascrizioni dei tuoi ospiti, le loro biografie, gli argomenti degli episodi precedenti, i dati demografici del pubblico e qualsiasi altro dettaglio rilevante in ClickUp Brain. Chiedigli di generare domande su misura per l'intervista che vadano oltre il livello superficiale e conferiscano vera profondità alla conversazione. Discuti con lui, perfeziona le domande e salva l'elenco finale in ClickUp Docs affinché il tuo team possa esaminarlo prima della registrazione. Usa ClickUp Brain come partner per il brainstorming sul tuo podcast

Passaggio 6: Inserisci il tuo podcast nelle directory

Le persone scoprono i podcast attraverso ogni tipo di piattaforma. Far sì che il tuo programma venga inserito nei principali elenchi di podcast significa aumentare le possibilità che i nuovi ascoltatori ti trovino. E farsi inserire è piuttosto semplice. La maggior parte delle directory ti permette di inviare il tuo feed RSS, che effettua la sincronizzazione automatica degli episodi ogni volta che pubblichi.

Ecco alcune delle app e delle directory di podcast più importanti su cui essere presenti: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn e iHeartRadio.

tramite Spotify

Stai ancora decidendo tra audio o video, o stai cercando di capire quale piattaforma privilegiare? Ecco alcuni dati sulle piattaforme di podcast che vale la pena conoscere, secondo un rapporto di Cumulus Media e Signal Hill:

Il 45% degli ascoltatori settimanali di podcast che ha ascoltato un nuovo podcast negli ultimi 6 mesi ha iniziato su YouTube, rendendolo attualmente la piattaforma di scoperta più importante in assoluto

Ciononostante, il 92% degli ascoltatori di podcast continua a preferire l'ascolto alla visione. Solo l'8% dichiara di guardare esclusivamente i podcast. Non rimandare la pubblicazione di nuovi contenuti solo perché non hai ancora i mezzi per avviare un podcast video

Il 12% degli ascoltatori settimanali di podcast utilizza la smart TV: un segmento piccolo ma in crescita da tenere presente per la distribuzione futura

Spotify, Apple Podcasts e YouTube rappresentano insieme il 64% delle piattaforme più utilizzate dagli ascoltatori settimanali di podcast negli Stati Uniti. Tuttavia, queste app per l'ascolto di podcast si rivolgono a un pubblico molto diverso. Spotify attira un pubblico più giovane, Apple si rivolge agli ascoltatori di podcast più esperti, mentre YouTube attira i neofiti

Passaggio 7: Partecipa alla community e ai forum

Sfrutta Reddit, i server Discord e i gruppi Facebook dove le persone sono già attivamente alla ricerca di informazioni e soluzioni.

Qualunque sia la community o il forum che scegli, assicurati di:

Rispondi alle query degli utenti in modo sincero e fai riferimento al tuo podcast solo se questo affronta direttamente l'argomento della loro query

Pubblica un commento a caldo o una domanda su un episodio recente e lascia che la community dia il proprio parere

Se le discussioni della community hanno ispirato il tuo episodio, fai una menzione della community

Integra gradualmente queste strategie di promozione dei podcast, tenendo conto delle tue capacità e delle tue risorse. Aggiungi quelle che richiedono più tempo man mano che il tuo programma acquista popolarità.

📌 Esempio: Kowabana (un podcast dedicato alle storie horror giapponesi) ha una community su Discord con oltre 1.500 membri che discutono attivamente delle trame degli episodi, delle leggende metropolitane, dei videogiochi giapponesi e del folklore culturale. Una volta creata una community fedele, il tuo podcast si diffonderà rapidamente tra persone che condividono i tuoi stessi interessi.

🚀 Vantaggio di ClickUp: crea attività di ClickUp con campi personalizzati per effettuare il monitoraggio del tuo coinvolgimento nelle diverse community: in quali forum sei attivo, con quale frequenza pubblichi e cosa sta indirizzando il traffico verso il tuo programma. In questo modo, il tuo lavoro nella community sarà mirato e misurabile, anziché sporadico. Tieni traccia del tuo lavoro di community building con ClickUp Tasks

👀 Lo sapevi? Il primo podcast in assoluto è stato sviluppato da Dave Winer e Adam Curry tra il 2000 e il 2004. All'epoca, i podcast venivano chiamati "audio blogging". Nel 2000-2001, Winer ha creato i tag RSS enclosure, consentendo per la prima volta la distribuzione di file audio tramite feed RSS.

Strategie di crescita a lungo termine per i podcast

Una cosa è avviare un podcast. Il passaggio successivo è trasformarlo in un canale a cui le persone tornano.

Strategia Cosa fare? Pubblica con regolarità Rispetta una cadenza settimanale o bisettimanale. Intervalli di mesi fanno allontanare il tuo pubblico. Prima di effettuare la promozione del tuo primo episodio di podcast ovunque, assicurati di avere almeno 3 episodi già pubblicati Incoraggia il passaparola Incoraggia gli ascoltatori a lasciare valutazioni e recensioni. Un semplice “se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con qualcuno che potrebbe trovarlo utile” alla fine è più efficace della maggior parte delle tattiche di promozione Costruisci un marchio personale L'84% degli ascoltatori di podcast afferma che un podcaster ha cambiato la propria opinione su qualcosa in cui un tempo credeva. Questo tipo di influenza non deriva da un logo, ma da un conduttore di cui le persone si fidano. I podcast di maggior successo si basano sul marchio personale del loro conduttore Merchandising per podcast Il merchandising non è solo uno strumento di monetizzazione. Quando sottobicchieri con il tuo logo, magliette o adesivi sono associati a qualcosa che il tuo pubblico già ama, si crea un ricordo duraturo e si fidelizza il pubblico Riutilizza i vecchi episodi Riproponi periodicamente i tuoi migliori episodi più vecchi. I nuovi ascoltatori non li hanno ancora sentiti e questo prolunga la vita dei tuoi contenuti migliori senza dover registrare nulla di nuovo Fai promozione incrociata con altri podcast Scambia menzioni nei trailer o apparizioni come ospite con podcast di nicchie affini. È gratis, mirato e raggiunge persone che hanno già l'abitudine di ascoltare Marketing degli influencer Collabora con influencer il cui pubblico rispecchia il tuo Contenuti a tema stagionale Collega gli episodi a momenti di tendenza, festività o eventi culturali rilevanti per la tua nicchia

⭐ Suggerimento bonus: Investi in annunci a pagamento per far conoscere il tuo programma a un pubblico mirato già pronto per i tuoi contenuti: Utilizza Google Ads per attirare gli ascoltatori che cercano attivamente le parole chiave relative al tuo argomento

Pubblica annunci audio su Spotify: spot di 30 secondi in posizione pre-roll, mid-roll o post-roll per raggiungere anche gli utenti premium con un CTA cliccabile

Sfrutta l'enorme pubblico di YouTube con annunci video o audio su YouTube

Amazon Ads offre un accesso esclusivo agli ascoltatori, in particolare a quelli difficili da raggiungere tramite i canali digitali tradizionali

Podbean offre opzioni self-service ed economiche, adatte a rivolgersi a un pubblico di nicchia specifico

👀 Lo sapevi? The Joe Rogan Experience è il podcast con il maggior numero di iscritti e ascoltatori sulle principali piattaforme, tra cui Spotify, YouTube e Apple, alla fine del 2025. Altri programmi di punta con un elevato numero di iscritti includono Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy e The Mel Robbins Podcast.

📚 Per saperne di più: I migliori podcast sulla scrittura per stimolare la creatività

Ecco alcuni software per podcast che ti aiutano a pianificare, registrare, modificare, effettuare la distribuzione o monetizzare il tuo podcast.

ClickUp: per la pianificazione dei contenuti e l'analisi dei dati

La produzione di un podcast comporta più passaggi di quanto la maggior parte delle persone creda. Ricerca, stesura del copione, registrazione, modifica, coordinamento degli ospiti, promozione, monitoraggio delle prestazioni... e questo solo per un episodio. Quando si fa tutto questo ripetutamente, è necessario un sistema ripetibile.

Entra in ClickUp.

All'interno di questa area di lavoro convergente basata sull'IA, puoi ideare, creare contenuti, collaborare con il tuo team, effettuare il monitoraggio delle attività e automatizzare i flussi di lavoro relativi al podcasting. Ecco come 👇

Ideazione e pianificazione dei contenuti

ClickUp Whiteboards offre al tuo team una lavagna online visiva per trasformare idee di podcast abbozzate in progetti rifiniti. Puoi aggiungere riferimenti, inserire note, taggare i membri del team e convertire le idee in documenti strutturati con un solo clic.

Trasforma le tue idee in azioni coordinate con le lavagne online di ClickUp

Documentazione e creazione di contenuti

ClickUp Docs ti consente di creare e archiviare tutte le risorse di contenuto relative al tuo podcast: copioni, note di trasmissione, schede degli ospiti e modelli riutilizzabili. Aggiungi tabelle, wiki, pagine nidificate e contenuti multimediali incorporati per mantenere i tuoi contenuti strutturati e accessibili.

Crea una libreria di documenti, la tua unica fonte di riferimento per la strategia del tuo podcast

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain direttamente in Docs per generare la prima bozza. I team possono collaborare in tempo reale e lasciare feedback su sezioni o righe specifiche senza uscire dal documento. Una volta finalizzato, assegna le attività di revisione direttamente dal Doc, complete di scadenze e tutti i dettagli necessari.

Pianifica e gestisci i contenuti del tuo podcast

Scarica il modello gratis Gestisci le idee per gli episodi del tuo podcast, la promozione, il calendario e gli ospiti utilizzando il modello di calendario per podcast di ClickUp

Il modello di calendario per podcast di ClickUp ti consente di visualizzare in modo completo i prossimi episodi, le apparizioni degli ospiti, gli argomenti e le scadenze in un unico posto. Usalo per:

Effettua il monitoraggio di ogni episodio nelle diverse fasi, come Ideazione, Promozione, Programmazione, Registrazione e Trascrizione, utilizzando tag con codici di colore

Salva le informazioni importanti relative a un episodio del podcast in oltre 18 campi personalizzati

Visualizza il flusso di lavoro del tuo podcast attraverso 7 diverse viste di ClickUp, tra cui Episodi, Sponsor del podcast, Note sul programma e Fase del podcast

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con Super Agents

Pianificare i post, coordinarsi con gli ospiti, aggiornare i calendari dei contenuti e dare seguito alle recensioni: la promozione di un podcast comporta molte variabili e ancora più passaggi manuali.

I Super Agent di ClickUp creano un sistema ripetibile che riduce gli scambi di messaggi, minimizzando le interruzioni tra le attività e mantenendo fluido l'intero flusso di lavoro.

Questi agenti operano in modo autonomo, rispondendo ai cambiamenti nelle tue aree di lavoro senza aspettare che tu li prompti.

Imposta flussi di lavoro basati sull'IA per le attività ricorrenti relative ai podcast con ClickUp Super Agents

Ecco alcuni modi in cui i Super Agents possono aiutarti con il tuo podcast:

Tieni sotto controllo la tua cartella degli episodi e genera automaticamente note di programma e didascalie per i social quando viene caricata una nuova trascrizione

Raccogli ogni settimana gli aggiornamenti dai commenti alle attività, dai documenti relativi agli episodi e dai dati sulle prestazioni delle campagne e pubblica un riepilogo/riassunto consolidato sul canale del tuo team

Rileva quando un'attività di conferma dell'ospite viene contrassegnata come completata e avvia automaticamente il flusso di lavoro del kit promozionale, che include la creazione di risorse, la bozza dell'email e le attività di pianificazione

Per vederlo in azione, guarda questo video su come ClickUp utilizza i Super Agents👇

Funzionalità principali di ClickUp

ClickUp Brain accelera la produzione generando schemi degli episodi, copioni, domande per le interviste, didascalie per i social e note di programma, senza che tu debba uscire dalla tua area di lavoro di ClickUp

Le schede AI sulla tua dashboard mostrano riepiloghi in tempo reale delle attività, dello stato delle campagne e degli aggiornamenti del team, aiutandoti a dare un senso ai dati

Effettua ricerche in Docs, Chat e nelle app collegate a ClickUp utilizzando il linguaggio naturale grazie a ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendario ti offre una visione organizzata del tuo podcast tra episodi, stagioni e campagne di promozione, così avrai sempre una panoramica d'insieme della pipeline

Un CRM di marketing integrato per centralizzare tutte le attività di promozione: contatti con gli ospiti, conversazioni con gli sponsor e monitoraggio delle campagne in un unico posto

Si collega alla tua email in modo che le sequenze di automazione vengano triggerate direttamente dal tuo spazio di lavoro, senza dover passare da uno strumento all'altro

Modelli di podcast pronti all'uso per creare il tuo calendario dei contenuti, pianificare le attività e effettuare il monitoraggio della sequenza del tuo progetto fin dal primo giorno

Aggiungi widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato dei progetti, assegnare attività e altro ancora, il tutto direttamente dall'editor di Doc.

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni disponibili nell'app web sono disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Apprezzo molto l'integrazione nativa con Google e QBO. Le automazioni riducono notevolmente le attività manuali e non vedo l'ora di creare un agente IA per un'automazione ancora maggiore. Abbiamo avuto una chiamata con Simon per esaminare la nostra configurazione e le funzionalità/funzioni disponibili, ed è stato di grande aiuto. Anche se è stata una chiamata breve, ho imparato molto e non vedo l'ora di partecipare a una riunione con lui di nuovo. Una volta che ClickUp sarà completamente implementato, penso che ridurrà notevolmente il nostro carico di lavoro e migliorerà la comunicazione tra il reparto di project management e quello finanziario/di fatturazione. Questo sarà sicuramente uno strumento che useremo ogni giorno. Finora ci siamo buttati a capofitto ed è stato piuttosto facile iniziare. Sono fiducioso che, col tempo, continueremo a perfezionare il nostro flusso di lavoro.

Apprezzo molto l'integrazione nativa con Google e QBO. Le automazioni riducono notevolmente le attività manuali e non vedo l'ora di creare un agente IA per un'automazione ancora maggiore. Abbiamo avuto una chiamata con Simon per esaminare la nostra configurazione e le funzionalità/funzioni disponibili, ed è stato molto disponibile. Anche se è stata una chiamata breve, ho imparato molto e non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo. Una volta che ClickUp sarà completamente implementato, penso che ridurrà notevolmente il nostro carico di lavoro e migliorerà la comunicazione tra il reparto di project management e quello finanziario/di fatturazione. Questo sarà sicuramente uno strumento che useremo ogni giorno. Finora ci siamo buttati a capofitto ed è stato piuttosto facile iniziare. Con il tempo, sono sicuro che continueremo a perfezionare il nostro flusso di lavoro.

Gestire la promozione del tuo podcast su più piattaforme può diventare rapidamente complicato. Questi strumenti di pianificazione ti aiutano a pianificare, mettere in coda e pubblicare contenuti sui canali social senza dover effettuare quotidianamente un grande lavoro richiesto.

Buffer

via Buffer

Buffer è uno strumento intuitivo per la pianificazione dei social media, pensato per gli autori e i piccoli team che vogliono mantenere una presenza coerente su tutte le piattaforme senza complicare troppo le cose. Ti permette di programmare i post su Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X e altri social da un'unica dashboard. La sua interfaccia pulita e le solide funzionalità di analisi lo rendono una scelta affidabile per i podcaster che gestiscono autonomamente la propria promozione.

Funzionalità principali di Buffer

Pianifica e metti in coda i post su più account social da un unico posto

Analisi integrate per il monitoraggio delle prestazioni dei post e del coinvolgimento del pubblico

L'integrazione con Canva ti consente di progettare e programmare immagini senza uscire dal flusso di lavoro

Assistente IA per aiutarti a redigere didascalie e riutilizzare i contenuti su diverse piattaforme

Limiti di Buffer

Nessun tag o etichetta per i post, il che rende più difficile l'organizzazione di grandi volumi di contenuti

Le funzionalità di collaborazione sono limitate: non sono l'ideale se lavori con un team o un'agenzia esterni

Prezzi di Buffer

Piano Free

Essentials: 6 $ al mese per canale

Team: 12 $ al mese per canale

Agenzia: 120 $ per 10 canali al mese

Valutazioni e recensioni su Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Buffer è utile con piattaforme un po' meno utilizzate, come Blusky. Posso usarlo facilmente per Instagram e Facebook. Mi piace poter salvare bozze illimitate fino a quando non riesco a metterle in coda. Il supporto clienti è sempre stato disponibile in caso di problemi, anche se a volte, quando ci sono aggiornamenti, il servizio diventa più instabile di quanto sperassi. È facile da integrare con le app social più diffuse e con quelle più recenti come Blusky

Buffer è utile con piattaforme un po' meno utilizzate, come Blusky. Posso usarlo facilmente per Instagram e Facebook. Mi piace poter salvare bozze illimitate fino a quando non riesco a metterle in coda. Il supporto clienti è sempre stato disponibile in caso di problemi, anche se a volte, quando ci sono aggiornamenti, il servizio diventa più instabile di quanto sperassi. È facile da integrare con le app social più diffuse e con quelle più recenti come Blusky

A più tardi

via Later

Later è nato come strumento di pianificazione per Instagram e da allora si è evoluto in un pianificatore completo per i social media con una forte attenzione alla componente visiva. È particolarmente utile per i podcaster che investono molto nei contenuti visivi — audiogrammi, schede citazionali e grafica degli episodi — e vogliono vedere esattamente come apparirà il loro feed prima che qualsiasi contenuto venga pubblicato.

Funzionalità principali di Later

Calendario dei contenuti visivo con pianificazione drag-and-drop e anteprima del feed, insieme a modelli di calendario dei contenuti

Strumento "Link in bio" che trasforma il tuo profilo Instagram in una pagina cliccabile con i link agli episodi

Suggerimenti sui momenti migliori per pubblicare i contenuti in base ai dati specifici del tuo pubblico

Offre supporto per Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X e Facebook

Limitazioni successive

Le analisi e la reportistica sono meno dettagliate rispetto a Buffer o Hootsuite

Alcune funzionalità chiave, come gli strumenti di collaborazione e le analisi avanzate, sono disponibili solo con piani tariffari più costosi

Prezzi di Later

Starter: 18 $ al mese

Growth: 40 $ al mese

Avanzato: 80 $ al mese

Valutazioni e recensioni successive

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Later?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Io uso Later Social per pubblicare i post e trovo la funzionalità di pianificazione estremamente utile, poiché mi permette di pianificare i post senza preoccuparmi di quale giorno verrà pubblicato qualcosa. Mi dà la libertà di andare in vacanza senza preoccuparmi dei social media. Una funzionalità distintiva è la possibilità di pianificare i post su diverse piattaforme, quindi se preparo un post per Instagram, posso riprogrammarlo rapidamente per essere pubblicato su Facebook, TikTok o LinkedIn. È sicuramente il miglior strumento che ho usato per pubblicare post rispetto ad altri come Buffer, che non ha funzionato altrettanto bene per me. Later Social ha una galleria migliore, opzioni di pianificazione migliori e la funzionalità "momento migliore per pubblicare", che mi aiuta a sapere quando i miei follower sono più attivi.

Io uso Later Social per pubblicare i post e trovo la funzione di pianificazione estremamente utile, poiché mi permette di pianificare i post senza preoccuparmi di quale giorno verrà pubblicato qualcosa. Mi dà la libertà di andare in vacanza senza preoccuparmi dei social media. Una funzionalità distintiva è la possibilità di pianificare i post su diverse piattaforme, quindi se preparo un post per Instagram, posso riprogrammarlo rapidamente per pubblicarlo su Facebook, TikTok o LinkedIn. È sicuramente il miglior strumento che ho usato per pubblicare post rispetto ad altri come Buffer, che non ha funzionato altrettanto bene per me. Later Social ha una galleria migliore, opzioni di pianificazione migliori e la funzionalità "momento migliore per pubblicare", che mi aiuta a sapere quando i miei follower sono più attivi.

Hootsuite

tramite Hootsuite

Hootsuite è uno dei nomi più affermati nella gestione dei social media, pensato per i team che devono gestire grandi volumi di contenuti su più account. Ai podcaster che collaborano con un team di marketing o un'agenzia, offre un flusso di lavoro più strutturato con approvazioni, monitoraggio delle campagne e analisi più approfondite rispetto alla maggior parte degli strumenti della sua categoria.

Funzionalità principali di Hootsuite

La pianificazione in blocco ti consente di caricare e mettere in coda centinaia di post contemporaneamente

I flussi di lavoro per il monitoraggio delle campagne e l'approvazione mantengono i team allineati prima che qualsiasi contenuto venga pubblicato

Analisi dettagliate con benchmarking della concorrenza e reportistica personalizzata

Supporta un'ampia gamma di piattaforme, tra cui YouTube, Pinterest e TikTok

Limiti di Hootsuite

I flussi di lavoro di approvazione sono limitati a una struttura 1 a 1: non sono previste approvazioni a più livelli o in più passaggi

I prezzi aumentano notevolmente rispetto alle alternative, rendendo più difficile giustificarne l'acquisto per i podcaster indipendenti

Prezzi di Hootsuite

Professionale: 99 $ al mese

Team: 249 $ al mese

Aziendale: 739 $ al mese

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2 : 4,3/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Apprezzo la comodità di gestire tutti i miei account social in un unico posto con Hootsuite. Lo strumento di pianificazione è intuitivo, il che semplifica la gestione dei post su più piattaforme. Le analisi integrate sono ottime perché consentono di capire facilmente cosa funziona senza dover esaminare ogni piattaforma separatamente. Tutto questo mi aiuta a mantenere una certa coerenza, a risparmiare tempo e a effettuare il monitoraggio delle prestazioni in modo efficace.

Apprezzo la comodità di gestire tutti i miei account social in un unico posto con Hootsuite. Lo strumento di pianificazione è intuitivo, il che semplifica la gestione dei post su più piattaforme. Le analisi integrate sono ottime perché consentono di capire facilmente cosa funziona senza dover esaminare ogni piattaforma separatamente. Tutto questo mi aiuta a mantenere una certa coerenza, a risparmiare tempo e a monitorare le prestazioni in modo efficace.

Autori di Audiogram

Questi strumenti ti aiutano a trasformare clip audio in contenuti video condivisibili senza bisogno di un designer o di un editor video.

Headliner

via Headliner

Headliner è stato creato appositamente per i podcaster che desiderano realizzare audiogrammi e video senza alcuna esperienza di progettazione. Trascrive automaticamente l'audio, anima le forme d'onda e consente di aggiungere didascalie, il tutto con pochi clic. Per i podcaster che hanno bisogno di sfornare contenuti social con regolarità senza dedicare ore alla produzione, è uno degli strumenti più pratici di questo elenco.

Caratteristiche principali di Headliner

Trascrizione automatica che genera sottotitoli animati con sincronizzazione dell'audio

Animazioni delle forme d'onda e modelli personalizzabili con dimensioni adatte a ogni piattaforma social

Importazione diretta dei feed RSS dei podcast per scaricare gli episodi senza doverli caricare manualmente

Le opzioni per lo sfondo del video includono filmati d'archivio, immagini o colori a tinta unita

Limiti di Headliner

Il piano Free aggiunge una filigrana Headliner ai video esportati

Le opzioni di personalizzazione sono relativamente limitate rispetto a strumenti più orientati al design

Prezzi di Headliner

Gratis per sempre

Base: 9,99 $ al mese

Pro: 25,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Headliner

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Headliner?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Adoro poter creare un bellissimo "audiogramma" dai miei MP3. Mi piace anche poter ottenere rapidamente parole chiave per i miei contenuti e le mie pagine web per un miglior posizionamento. Headliner mi fornisce anche citazioni che ritiene accattivanti, il che mi semplifica la creazione di contenuti per i social media. È fantastico poter pubblicare direttamente anche su YouTube. Estremamente facile da usare e GRATIS!

Adoro poter creare un bellissimo "audiogramma" dai miei MP3. Mi piace anche poter ottenere rapidamente parole chiave per i miei contenuti e le mie pagine web per un miglior posizionamento. Headliner mi fornisce anche citazioni che ritiene accattivanti, il che mi semplifica la creazione di contenuti per i social media. È fantastico poter pubblicare direttamente anche su YouTube. Estremamente facile da usare e GRATIS!

Descrizione

via Descript

Descript è più di un semplice autore di audiogrammi: è una piattaforma completa di modifica audio e video che ti permette di modificare le registrazioni modificando il testo. Per i podcaster che registrano episodi video, gestisce tutto, dalla registrazione grezza ai Clip rifiniti e pronti per i social. La curva di apprendimento è più ripida rispetto a quella di Headliner, ma la qualità del risultato è significativamente superiore.

Funzionalità principali di Descript

Modifica di audio e video basata sul testo: elimina le parole dalla trascrizione e il Clip si modifica automaticamente

La funzionalità di sovraincisione ti consente di correggere gli errori audio digitando il testo sostitutivo con la tua stessa voce clonata

Registrazione dello schermo, registrazione remota ed esportazione di Clip sono tutte integrate in un'unica piattaforma

Rimozione automatica delle parole di riempimento e riduzione del rumore di fondo

Limiti di Descript

Può sembrare un compito arduo per gli utenti che hanno solo bisogno della creazione di semplici audiogrammi

Funzionalità IA come Overdub sono disponibili solo con piani tariffari più costosi

Prezzi di Descript

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore : 35 $ al mese a persona

Aziendale: 65 $ a persona al mese

Cliente aziendale

Valutazioni e recensioni su Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Mi piace quanto sia facile inserire video e audio in Descript. Accelera il processo e fornisce un ottimo punto di partenza per un post o per i dettagli, su cui posso poi costruire con le mie conoscenze. È davvero utile per creare trascrizioni e post su LinkedIn, e lo uso anche per generare i momenti salienti dei podcast. La configurazione iniziale è stata semplice, rendendo l'intera esperienza fluida.

Mi piace quanto sia facile inserire video e audio in Descript. Accelera il processo e fornisce un ottimo punto di partenza per un post o per i dettagli, su cui posso poi costruire con le mie conoscenze. È davvero utile per creare trascrizioni e post su LinkedIn, e lo uso anche per generare i momenti salienti dei podcast. La configurazione iniziale è stata semplice, rendendo l'intera esperienza fluida.

Wavve

via Wavve

Wavve è uno strumento per audiogrammi semplice e senza fronzoli, creato appositamente per i podcaster e gli autori di contenuti radiofonici. Non cerca di fare tutto: si concentra sul rendere i clip audio condivisibili accattivanti sui social media, in modo rapido. Se il tuo obiettivo principale è creare audiogrammi brandizzati su larga scala senza una curva di apprendimento ripida, Wavve svolge il lavoro in modo affidabile.

Funzionalità principali di Wavve

Design personalizzabili delle forme d'onda animate con supporto per i colori e il logo del marchio

Generazione automatica di sottotitoli con sincronizzazione con il tuo clip audio

Dimensioni predefinite per i social media: Instagram, Twitter/X, Facebook e LinkedIn

Interfaccia semplice con funzione drag-and-drop che non richiede alcuna esperienza di progettazione

Limiti di Wavve

Funzionalità di modifica avanzate limitate rispetto a Descript

Nessuna integrazione diretta con i feed RSS: è necessario caricare i file audio manualmente

Prezzi di Wavve

Wavve Starter : 9,99 $ al mese

Wavve Pro : 24,99 $ al mese

Agenzia: 129,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Wavve

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Wavve?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Crea fantastici post con audio per i social media. Il loro nuovo Wavvelink è una pagina incredibile per il nostro podcast, che aiuta i potenziali iscritti a scoprire tutto sul nostro marchio e a stabilire rapidamente una connessione con il nostro podcast.

Crea fantastici post con audio per i social media. Il loro nuovo Wavvelink è un'incredibile pagina di destinazione per il nostro podcast che aiuta i potenziali iscritti a conoscere tutto sul nostro marchio e a stabilire rapidamente una connessione con il nostro podcast.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per l'inbound marketing

Ecco gli strumenti di analisi che ti forniranno i dati necessari per prendere decisioni di promozione più oculate.

Backtracks

via Backtracks

Backtracks è una piattaforma di analisi dei podcast pensata per gli autori che desiderano dati più approfonditi sugli ascoltatori rispetto a quelli forniti di default da app come Spotify o Apple Podcasts. Va oltre il semplice conteggio dei download per mostrarti chi sono i tuoi ascoltatori, da dove si sintonizzano e come trovano il tuo programma, rendendo più facile concentrarti su ciò che sta effettivamente guidando la crescita.

Funzionalità principali di Backtracks

Dati demografici dettagliati sugli ascoltatori, tra cui posizione, dispositivo e app utilizzata

Analisi a livello di episodio che mostrano i punti di abbandono e la durata media di ascolto

Lettore di podcast incorporabile con monitoraggio integrato per il tuo sito web

Offre assistenza per le metriche certificate IAB per gli inserzionisti e la reportistica sulle sponsorizzazioni

Limiti di Backtracks

L'interfaccia può sembrare tecnica e poco intuitiva per gli utenti che non hanno familiarità con i dati

Alcune funzionalità avanzate sono accessibili solo con piani tariffari di livello superiore

Prezzi di Backtracks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Backtracks

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Backtracks?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Con Backtracks puoi aumentare il numero dei tuoi clienti e ascoltatori: è un ottimo modo per pubblicizzare la tua attività.

Con Backtracks puoi aumentare il numero dei tuoi clienti e ascoltatori: è un ottimo modo per pubblicizzare la tua attività.

Chartable

via Chartable

Chartable aiuta i podcaster a effettuare il monitoraggio della provenienza dei propri ascoltatori, che si tratti di un post sui social media, una newsletter, una promozione incrociata o un annuncio a pagamento. Le sue funzionalità SmartLinks e SmartAds lo rendono uno dei pochi strumenti in grado di attribuire direttamente la crescita degli ascoltatori a specifiche iniziative di marketing.

Caratteristiche principali di Chartable

SmartLinks effettua il monitoraggio dei canali di promozione che stanno effettivamente attirando nuovi ascoltatori

SmartAds misura l'impatto delle campagne pubblicitarie sui podcast su tutte le piattaforme

Monitoraggio della promozione incrociata per valutare l'efficacia delle apparizioni degli ospiti e degli scambi di podcast

Si integra con Apple Podcasts, Spotify e la maggior parte delle principali piattaforme di hosting

Limiti di Chartable

Acquisita da Spotify nel 2022, alcune funzionalità/funzioni sono state ridimensionate o dismesse da allora

Il monitoraggio dell'attribuzione richiede che gli SmartLink siano configurati correttamente, il che richiede una configurazione iniziale

Prezzi di Chartable

Starter : Gratis

Premium: 4,99 $ al mese

Pro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni visualizzabili in grafici

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Chartable?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Chartable è facilissimo da usare e offre tantissime opzioni con cui posso sperimentare per migliorare le statistiche del mio podcast.

Chartable è facilissimo da usare e offre tantissime opzioni con cui posso sperimentare per migliorare le statistiche del mio podcast.

Podtrac

via Podtrac

Podtrac è una delle piattaforme di misurazione dei podcast più longeve e riconosciute, in particolare tra editori e reti. Viene comunemente utilizzata per verificare il numero di download per gli inserzionisti e gli accordi di sponsorizzazione, rendendola meno uno strumento di crescita e più uno strumento di credibilità e monetizzazione per i programmi che cercano di attrarre partnership con i marchi.

Funzionalità principali di Podtrac

Misurazione dei download certificata IAB, scelta dai principali inserzionisti e dalle reti di podcast

Classifica di settore che pubblica l'elenco dei migliori podcast per dimensione degli ascoltatori: utile per la visibilità

Dati demografici del pubblico, tra cui ripartizione per sesso, età e reddito

Funziona in combinazione con la tua piattaforma di hosting esistente senza richiedere alcuna migrazione

Limiti di Podtrac

Informazioni utili limitate rispetto a Chartable o Backtracks: più adatto alla reportistica che all'ottimizzazione

L'interfaccia sembra datata e meno intuitiva rispetto ai nuovi strumenti di analisi

Prezzi di Podtrac

Per iniziare: Gratis

Grow Your Show: 20 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Podtrac

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Errori comuni da evitare

Evita di commettere uno di questi errori nella promozione dei podcast:

Errore Soluzione Rivolgersi a tutti Rivolgersi a un pubblico generico rende il tuo programma meno interessante per chiunque in particolare. Definisci il profilo del tuo ascoltatore, ovvero dati demografici, interessi e comportamenti, e crea contenuti che parlino direttamente a loro Spreadersi su tutte le piattaforme Concentrati su 2-3 piattaforme principali dove il tuo pubblico trascorre effettivamente il tempo. Progetta i tuoi contenuti e la tua strategia di promozione attorno a queste prima ancora di pensare a espanderti Non addentrarti nell'analisi dei dati Utilizza gli strumenti nativi delle piattaforme o strumenti di analisi dedicati per effettuare il monitoraggio dei punti di abbandono, dei dati demografici degli ascoltatori, delle fonti di traffico, delle valutazioni e delle recensioni su ciascuna piattaforma Pubblicazione irregolare Scegli lo stesso giorno e la stessa ora ogni settimana o ogni due settimane. Non lasciare il tuo pubblico nell'incertezza: fagli sapere esattamente quando uscirà il prossimo episodio Trattare tutte le piattaforme allo stesso modo Ogni piattaforma ha il proprio formato di contenuti, le proprie regole SEO e il proprio comportamento del pubblico. Ottimizza i tuoi contenuti di conseguenza Non preparare gli ospiti Improvvisare durante un'intervista rende l'episodio affrettato e difficile da seguire. Informati sul tuo ospite, prepara il piano delle domande e effettua la condivisione di una breve sintesi con lui prima della registrazione

Centralizza la promozione del tuo podcast con ClickUp

La parte relativa alla produzione e alla registrazione di un podcast è già di per sé impegnativa. Se svolgi tutto il lavoro manuale senza automazioni e IA, ti resterà poco tempo per far crescere effettivamente il tuo programma.

ClickUp riunisce in un unico posto l'intero flusso di lavoro della promozione del tuo podcast. Puoi pianificare i calendari degli episodi, gestire i contatti con gli ospiti, effettuare il monitoraggio delle attività promozionali e coordinare le campagne sui social media senza dover passare da un'app all'altra.

Con ClickUp Brain come assistente IA contestuale, puoi generare note di programma, redigere bozze di testi di promozione, riepilogare gli episodi e riutilizzare i contenuti del podcast in blog, newsletter e post sui social in pochi minuti.

Le automazioni aiutano a indirizzare attività come la creazione di clip, la pubblicazione e la promozione ai membri del team più adatti, mentre le dashboard ti offrono una visione chiara delle prestazioni degli episodi e dello stato delle campagne.

Iscriviti gratis su ClickUp per iniziare. ✅