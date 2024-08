i 10 migliori strumenti software per podcasting per pianificare, registrare e modificare nel 2024

I podcast sono persone appassionate. Avete trovato un argomento di cui siete disposti a parlare al mondo intero. E se il vostro podcast consiste nel riassumere il vostro reality show preferito, semplificare oscuri concetti di fisica quantistica o andare a caccia di fantasmi in tutta l'America, siamo tutt'orecchi. 👂

Perché quando si è appassionati di un argomento, lo si rende irresistibile. Ma solo perché siete abbastanza appassionati da fare un podcast sulle culture del caffè nel mondo o sulla strana storia della vostra città natale, non significa che siate appassionati di software per podcast.

Ebbene, noi lo siamo. 🤸

Vi aiuteremo a capire i diversi tipi di software per la registrazione di podcast e i migliori programmi per aiutarvi a pianificare, sviluppare, registrare in multitraccia e distribuire un podcast. E da fare divertendoci.

Siete pronti? Da fare!

Che cos'è il software di podcasting?

Il software per podcast è una categoria ampia. Esistono software per il piano, la registrazione multitraccia, la modifica, la distribuzione e la monetizzazione del podcast. È possibile trovare software che fanno alcune cose in un unico programma, ma è raro trovare un software che faccia tutto.

Anche se un programma fa tutto, non è detto che lo si voglia. Spesso è meglio usare un software che Da fare una o due cose molto bene invece di farne cinque in modo mediocre.

Quindi, se siete alle prime armi con l'hosting di podcast, avrete bisogno di alcuni software per affrontare l'intero processo. Di seguito sono riportate alcune opzioni che coprono il processo di sviluppo del podcast, dall'ideazione alla pubblicazione.

Come scegliere il miglior software per la registrazione di podcast

Assicuratevi che il software di registrazione dei podcast soddisfi le vostre esigenze considerando quanto segue:

Il vostro flusso di lavoro: Il software è disponibile sotto forma di app desktop (accessibile solo da un computer di casa), app web (accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet) o app mobile sul vostro telefono. Alcuni programmi offrono tutte e tre le opzioni per la massima flessibilità. Prima di scegliere un software per la registrazione di podcast, considerate dove farete la maggior parte del vostro lavoro

**Se non avete mai usato un software di modifica audio, vorrete uno strumento più semplice. Se avete esperienza di ingegneria audio, vorrete funzionalità/funzione più avanzate

Il vostro budget: Esistono programmi gratuiti per la registrazione di podcast, ma spesso contengono meno funzionalità/funzioni rispetto alle opzioni a pagamento. Considerate i costi e i benefici dei software gratis rispetto a quelli a pagamento e approfittate delle versioni di prova gratuite per assicurarvi che gli strumenti a pagamento valgano la pena

10 Migliori opzioni di software per podcast per pianificare, registrare e modificare i contenuti

Ora che avete in mente la vostra lista di controllo, mettetela in pratica confrontando questi 10 programmi software per la registrazione di podcast che soddisfano tutte le esigenze. ✅

1. ClickUp #### Il migliore per il piano dei contenuti

Costruite un calendario per la produzione di podcast e trascinate le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario

Certo, alcuni podcast sono solo un paio di co-conduttori che si danno da fare...ehm... 💩

Ma molti richiedono un piano esteso: dalla decisione sugli argomenti degli episodi e le interviste alla ricerca, alla scrittura, alla registrazione, alla modifica, alla pubblicazione e alla promozione. (Fiuuu. Anche noi stiamo iniziando a sentirci sopraffatti e gestiamo il nostro sito web podcast sulla produttività !)

Gestite i concetti degli episodi del vostro podcast, la diffusione, il programma e gli ospiti utilizzando il calendario di Modello di calendario del podcast da ClickUp

Con ClickUp è possibile tenere traccia di tutte le piccole attività che vengono svolte in ogni episodio del podcast. Abbiamo strumenti per aiutarvi a fare brainstorming e a scrivere, oltre a modelli per costruire il vostro calendario dei contenuti del podcast, pianificare le vostre attività e monitorare il vostro lavoro sequenza del progetto .

È anche possibile creare un file calendario di marketing per la promozione degli episodi una volta rilasciati.

ClickUp è disponibile come applicazione web o app mobile per iPad, iPhone o Android. Con una versione gratuita, questo programma è perfetto per qualsiasi budget di podcasting.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, c'è una curva di apprendimento

Non tutte le funzionalità/funzione disponibili nell'app web sono disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.745+ recensioni)

4,7/5 (8.745+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.795+ recensioni)

2. Audacia

Il migliore per la registrazione e la modifica gratis

via Audacity Questo software di registrazione e modifica audio open-source è totalmente gratuito. E se amate far parte di una comunità, gli utenti sono invitati a contribuire con codice, documentazione, traduzione, supporto e test. 🙌

Audacity è disponibile come app desktop per i sistemi operativi Windows, macOS o Linux.

Le migliori funzionalità/funzioni di Audacity

Registrazione di file audio da un microfono o da un mixer

Esegue il monitoraggio multitraccia e contemporaneamente importa, modifica o combina tracce separate

Il software di modifica è dotato di comandi per tagliare, copiare, incollare e cancellare

Lavora con qualità del suono a 16, 24 o 32 bit

Accoppiamento con plug-in per LADSPA, LV2, Nyquist, VST o Audio Units per aggiungere effetti sonori

Limiti di Audacity

Alcuni utenti ritengono che Audacity non abbia un layout facile da usare, il che può essere impegnativo per i principianti nel mondo della registrazione e della modifica

Non è compatibile con tutti i formati di file audio e alcuni utenti segnalano problemi nell'importazione dei file

Prezzi di Audacity

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Audacity

G2: 4.5/5 (435+ recensioni)

4.5/5 (435+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (390+ recensioni)

3. Hindenburg

Il migliore per la registrazione e la modifica per i principianti

via Hindenburg A differenza di molti altri strumenti di registrazione presenti in questo elenco, che sono stati progettati prima di tutto per la produzione musicale, Hindenburg Journalist Pro è stato progettato specificamente come software di voiceover e modifica di podcast.

È possibile utilizzarlo per registrare podcast, modificarli e pubblicarli. È dotato di strumenti intuitivi e facili da usare, come i cursori unidirezionali per la riduzione del rumore e l'equalizzazione. 🙇‍♂️

Le migliori funzionalità/funzione di Hindenburg

La trascrizione trasforma l'audio in testo, in modo da poter utilizzare la modalità manoscritto per modificare proprio come se si trattasse di un documento scritto

Gli appunti consentono di tenere a portata di mano i brani audio, l'introduzione e l'outro preferiti per facilitarne la modifica

La libreria sonora include effetti sonori di alta qualità per aggiungere atmosfera alla registrazione

L'app Field Recorder consente di catturare l'audio dal proprio iPhone ovunque si vada

Limiti di Hindenburg

Poiché è stato progettato come un editor audio semplificato utilizzabile da chiunque, i tecnici audio esperti potrebbero trovare gli strumenti di modifica troppo limitati

Alcuni utenti segnalano che lo strumento di eliminazione dell'audio non sempre funziona come previsto

Prezzi di Hindenburg

Standard: 12 dollari al mese

12 dollari al mese Plus: $15 al mese

$15 al mese Premium: $30 al mese

Valutazioni e recensioni di Hindenburg

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

4. Mietitore

Il migliore per la registrazione e la modifica avanzate

via Mietitore Se state cercando una workstation audio digitale (DAW) di livello professionale, questa è la soluzione giusta. Con Reaper gli utenti, dagli studi domestici alle reti di trasmissione, fino alle strutture educative, registrano ogni tipo di audio.

Poiché funziona in modo così efficiente, è possibile installarlo su un computer portatile e portarlo con sé per registrare in posizione. Questo lo rende ideale per il giornalismo investigativo o per i podcast di viaggio. 🏝️

Reaper ha anche una suite completa di strumenti di produzione musicale per i podcast musicali o per chiunque abbia una conoscenza approfondita della produzione e della modifica audio. Può funzionare anche per i principianti che aspirano a diventare esperti e vogliono uno strumento in cui crescere.

Reaper offre una versione di prova gratuita di 60 giorni prima di dover acquistare una licenza. È disponibile per i sistemi operativi Windows, Mac e Linux.

Le migliori funzionalità/funzione di Reaper

l'elaborazione audio a 64 bit consente di eseguire il rendering di più tipi di file audio con quasi tutte le profondità di bit e le frequenze di valutazione

La compatibilità con i plug-in e gli strumenti digitali di terze parti, tra cui VST, VST3, LV2, AU, DX e JS, offre numerose opzioni per aggiungere effetti sonori e atmosfera

Il tempo di caricamento rapido e il codice efficiente consentono a questo programma di non utilizzare una quantità eccessiva di RAM

Le opzioni di personalizzazione permettono di aggiungere skin o di regolare il layout con gli strumenti che si usano più spesso

Limiti di Reaper

Diversi utenti segnalano che le funzionalità/funzione di modifica audio sono difficili da usare e richiedono conoscenze avanzate

Sebbene sia previsto un periodo di prova gratuito di 60 giorni, al termine della versione di prova dovrete spedire un assegno o un ordine per acquistare una licenza 🐌

Prezzi di Reaper

Licenza in sconto: $60

$60 Licenza commerciale: $225

Valutazioni e recensioni di Reaper

G2: 4.4/5 (25+ recensioni)

4.4/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

5. Auphonic

Il migliore per la modifica e la pubblicazione assistita dall'IA

via Aufonico A differenza degli strumenti audio all-in-one che abbiamo visto finora, Auphonic non ha funzionalità/funzione di registrazione. Ma è forse lo strumento di post-produzione più facile da usare in circolazione: facile perché lascerete che un magico robot faccia il lavoro per voi. 🤖

Progettato appositamente per i podcast, Auphonic utilizza l'IA per modificare automaticamente l'audio livellando, tagliando il silenzio, riducendo il rumore di fondo e così via. (Può anche ritoccare l'audio già elaborato in Hindenburg o Adobe Audition)

Poi pubblicherà automaticamente il contenuto sulla piattaforma di hosting podcast preferita. Magico! 🧙

Le migliori funzionalità/funzioni di Auphonic

Gli algoritmi multitraccia creano un mix bilanciato per garantire che entrambe le tracce abbiano livelli simili e riduzione del rumore

Le specifiche di loudness assicurano che il vostro mix soddisfi i requisiti di Audible, Spotify e delle altre principali piattaforme

Il taglio del silenzio rimuove l'aria morta

Speech2Text suddivide automaticamente il podcast in capitoli e crea trascrizioni

La pubblicazione automatica carica il contenuto su YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean e altro ancora

Limiti di Auphonic

Il piano Free include solo 2 ore di registrazione al mese, quindi potrebbe non essere un'opzione per podcast più lunghi o pubblicati con maggiore frequenza

Alcuni utenti segnalano che il livello automatico non fornisce sempre risultati positivi

Prezzi di Auphonic

**Gratis

Crediti ricorrenti: 10 € al mese

10 € al mese Crediti una tantum: €11

Auphonic valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (6+ recensioni)

4.5/5 (6+ recensioni) Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

6. Trasmissione a filo

Il migliore per il podcasting di video

via Trasmissione via cavo Se volete offrire i vostri contenuti su quante più piattaforme possibili e raggiungere il pubblico più vasto, potete creare podcast audio e video contemporaneamente con Wirecast di Telestream.

Disponibile per sistemi operativi Mac e Windows, Wirecast è una serie di strumenti di produttività personalizzabili per la registrazione di audio multitraccia e la trasmissione di contenuti video in live-streaming. È possibile anche l'impostazione con più microfoni e telecamere. 🎥

Le migliori funzionalità/funzioni di Wirecast

Mixare fino a 8 tracce separate e aggiungere effetti sonori

Mostra più ospiti o conduttori, anche durante la registrazione remota, con le funzionalità/funzione di conferenza

Aggiungete musica di sottofondo, effetti sonori, terze parti inferiori, sfondi e altro ancora con la libreria multimediale stock integrata

Visualizzazione di commenti o sondaggi sui social media da Facebook, X e YouTube

Eseguire il livestream su più piattaforme di hosting di podcast video, come Facebook Live, YouTube o Vimeo Live, e registrare contemporaneamente

Limiti di Wirecast

Diversi utenti segnalano l'inaffidabilità della connessione di Wirecast con il proprio server o servizio di live-streaming

Altri utenti vorrebbero più tutorial e risorse educative per facilitare la curva di apprendimento

Prezzi di Wirecast

Wirecast Studio: 599 dollari di licenza a vita

599 dollari di licenza a vita Wirecast Pro: 799 dollari di licenza a vita

Valutazioni e recensioni di Wirecast

G2: 4.2/5 (35+ recensioni)

4.2/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14+ recensioni)

7. OBS

Il migliore per i podcast video gratis

via OBS OBS o open broadcaster software è una piattaforma di livestreaming open-source con una matrice impressionante di sponsor. Aziende come YouTube, Logitech, Twitch e Facebook hanno donato per mantenere questo software gratis per il pubblico.

Scaricatelo su qualsiasi sistema operativo Windows, MacOS o Linux. Iniziate a ospitare podcast video in diretta e a registrare i vostri contenuti contemporaneamente, in modo da poterli pubblicare in seguito sulle vostre piattaforme preferite.

Le migliori funzionalità/funzioni di OBS

La registrazione e il mixaggio di video e audio in tempo reale consentono di trasmettere in diretta streaming e registrare le sessioni contemporaneamente

Le transizioni personalizzate permettono di passare da una scena all'altra, come la vostra webcam e quella degli ospiti durante le interviste a distanza

Il mixer audio integrato include diapositive intuitive per una facile modifica del suono

Un dock personalizzabile consente di tenere le funzionalità preferite sempre al centro dell'attenzione

Limiti di OBS

Alcuni utenti segnalano che questo software utilizza molta RAM e può richiedere molto tempo per l'elaborazione

Non è adatto ai principianti e comporta una curva di apprendimento ripida per i nuovi podcaster

Prezzi di OBS

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di OBS

G2: 4.6/5 (115+ recensioni)

4.6/5 (115+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (965+ recensioni)

8. Fagiolo pod

Il migliore per la distribuzione, promozione e monetizzazione

via PodBean PodBean non solo si integra con Auphonic, il nostro già citato software di modifica dell'IA, ma è anche una piattaforma completa di hosting e monetizzazione dei podcast. Anche se non siete entrati nel mondo dei podcast per diventare ricchi, è bello guadagnare un po' di soldi per i vostri lavori richiesti. 🤑

Questa piattaforma offre anche strumenti per aiutarvi a promuovere il vostro podcast e a raggiungere più ascoltatori. È possibile pubblicare automaticamente i nuovi episodi sulle pagine dei social media.

PodBean è disponibile come app web o mobile per iOS o Android.

Le migliori funzionalità/funzioni di PodBean

Carica il tuo podcast e pianifica la pubblicazione per rilasciare automaticamente i tuoi episodi su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e altre app per podcast contemporaneamente

Creare un sito web gratuito per i podcast con il proprio account PodBean

Creare copertine personalizzate per ogni episodio combinando immagini e font con pochi clic

Le analisi consentono di monitorare gli ascolti, gli scarichi, gli episodi migliori e i dati demografici degli ascoltatori

Abbinamento con potenziali inserzionisti e possibilità per i vostri ascoltatori di fare donazioni

Limiti di PodBean

I podcast video e i podcast solo audio non possono essere caricati insieme, quindi è necessario pubblicarli separatamente

Può essere necessaria fino a una settimana per l'approvazione del vostro feed RSS

Prezzi di PodBean

Basic: Gratis

Gratis Unlimited Audio: $9 al mese

$9 al mese Unlimited Plus: $29 al mese

$29 al mese Rete: $79 al mese

PodBean valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20+ recensioni)

9. Libsyn

Il migliore per la creazione e la distribuzione "tutto in uno"

via Libsyn Abbreviazione di Liberated Syndication, Libsyn è considerata una piattaforma di podcasting all-in-one, ma è più che altro quasi all-in-one.

Non dispone di un calendario dei contenuti o di una gestione delle attività funzionalità/funzione, quindi avrete bisogno di un software di project management. Sebbene sia possibile scrivere, registrare e aggiungere musica royalty-free, le funzionalità di modifica audio sono un po' basilari, ma questo le rende ottime per i principianti.

Nel complesso, Libsyn è una buona piattaforma per iniziare. Ha funzionalità/funzione per la creazione, la registrazione remota, la pubblicazione, la promozione e l'analisi. Quindi, anche se non ha tutto, ha molte cose. È come il bento box del podcasting. 🍱

Le migliori funzionalità/funzione di Libsyn

Le funzionalità di registrazione integrate consentono di registrare in locale e in remoto per catturare il vostro audio e quello degli ospiti lontani

Le funzionalità di modifica con trascinamento facilitano l'inserimento di intro, outro, teaser o musica di sottofondo

Gli annunci dinamici consentono di inserire in tempo reale gli annunci delle categorie selezionate, in modo che gli ascoltatori sentano i vostri ultimi sponsor sia che stiano ascoltando nuovi episodi che quelli vecchi

Le funzionalità/funzione di distribuzione inviano il podcast alle app più popolari per i podcast

Le funzionalità/funzione di analisi vi forniscono statistiche sugli scarichi e approfondimenti sul pubblico

Limiti di Libsyn

Alcuni clienti lamentano l'aspetto datato dell'interfaccia utente

Altri vorrebbero che il programma includesse funzionalità di reportistica più avanzate

Prezzi di Libsyn

Fino a 3 ore di nuovi upload: $5 al mese

$5 al mese Fino a 6 ore di nuovi caricamenti: $15 al mese

$15 al mese Fino a 10 ore di nuovi upload: $20 al mese

$20 al mese Fino a 14 ore di nuovi caricamenti: $40 al mese

$40 al mese Fino a 27 ore di nuovi caricamenti: $75 al mese

$75 al mese Fino a 55 ore di nuovi caricamenti: $150 al mese

Valutazioni e recensioni di Libsyn

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (4+ recensioni)

10. Lontra

Il migliore per la trascrizione

via Lontra Otter è un'app che trascrive automaticamente le parole pronunciate in testo scritto. È molto utilizzata nelle riunioni aziendali e in classe, ma vale la pena di prenderla in considerazione per la produttività dei podcast.

Utilizzatela per prendere note durante la fase di ricerca, per riepilogare/riassumere gli episodi e per trascrivere gli episodi per renderli più accessibili. Questa app vi toglierà alcune delle parti meno divertenti del podcasting. 🍽️

Otter è disponibile come app web o mobile per iOS o Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter

Usate Otter per trascrivere tutto l'audio del vostro podcast e creare uno script con l'audio assegnato a diversi altoparlanti se avete più conduttori o ospiti

Riepilogare/riassumere automaticamente l'intero programma per creare rapidamente descrizioni degli episodi del podcast

Invitatelo alle riunioni su Zoom, Microsoft Teams o Google Meet per trascrivere automaticamente tutto ciò che viene detto durante le interviste

limiti di #### Otter

Alcuni utenti segnalano che la qualità della trascrizione non è altrettanto buona in presenza di rumore di fondo, di due persone che parlano l'una sopra l'altra o di persone che parlano con accenti non americani

Sebbene il programma sia in grado di etichettare più interlocutori (voi, il vostro co-conduttore e il vostro ospite), le etichette non sono sempre accurate, quindi potrebbe essere necessario modificare manualmente la trascrizione finale

Prezzi di Otter

free: Basic: gratuito

gratuito Pro: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Otter valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (115+ recensioni)

4/5 (115+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

Pianifica il tuo Podcast come un professionista

Quando si tratta del miglior software per la registrazione di podcast, avrete bisogno di diversi programmi per coprire il piano, la registrazione, la modifica, la distribuzione e la monetizzazione, il che significa che dovrete prendere diverse decisioni. Affrontate le decisioni passo dopo passo. 👣

Il primo passaggio è il piano. ClickUp può aiutarvi a pianificare il vostro podcast dall'inizio alla fine con modelli di calendario del contenuto , modelli di podcast e mappa dei processi strumenti.

Presto saprete come gestire il vostro podcast e come trattare l'argomento del vostro podcast. Forse vi appassionerete al software di registrazione dei podcast come noi. Ma se così non fosse, siamo qui per voi. Vi aiuteremo a seguire le vostre passioni, ovunque esse vi portino. Provate subito ClickUp gratuitamente !