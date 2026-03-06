Il mercato dei software per la gestione del ciclo di vita dei prodotti ha un valore stimato di 38,62 miliardi di dollari.

Questo ti dice qualcosa di importante. Oggi i team di prodotto non si occupano solo dei lanci. Infatti, gestiscono l'intero ciclo di vita delle decisioni, delle dipendenze e del follow-up.

Ed è qui che le cose si complicano. Una buona idea di prodotto non è sufficiente. È necessario un metodo chiaro per pianificare, costruire, lanciare e imparare da essa senza reinventare il processo ogni volta.

Da fare e molto altro, dovresti utilizzare i modelli di ciclo di vita del prodotto.

In questo post vedremo 10 modelli gratuiti per il ciclo di vita dei prodotti, cosa ti aiutano a gestire ciascuno di essi e come scegliere quello giusto per il tuo team.

Che cos'è un modello di ciclo di vita del prodotto?

tramite Roman Pichler

Un modello di ciclo di vita del prodotto è un framework predefinito che aiuta il tuo team a pianificare, effettuare il monitoraggio e gestire l'intero percorso di un prodotto. Questo copre tutto, dall'idea iniziale e dallo sviluppo al lancio, alla crescita, alla maturità e alla fine del ciclo di vita.

Si tratta di un framework utilizzato dai product manager, dai team interfunzionali e dai marketer per effettuare il monitoraggio delle prestazioni di un prodotto e decidere quali strategie adottare in base alla sua età attuale e allo stato di salute del mercato.

Il classico grafico del ciclo di vita del prodotto segue una semplice curva a S che ogni product manager conosce bene. Esso mappa il percorso attraverso quattro fasi chiave:

Introduzione: il tuo prodotto entra nel mercato dopo la fase di sviluppo. Questa fase richiede un investimento consistente per creare consapevolezza e incoraggiare l'adozione precoce.

Crescita: le vendite e l'utilizzo aumentano rapidamente man mano che il prodotto trova il suo posto e ottiene l'accettazione del mercato.

Maturità: il tasso di crescita rallenta man mano che il mercato raggiunge la saturazione. L'attenzione si sposta dall'acquisizione alla fidelizzazione e all'ottimizzazione.

Declino: le vendite e l'utilizzo iniziano a diminuire, il che richiede decisioni importanti sulla reinvenzione del prodotto o sulla pianificazione del suo piano di dismissione.

🧠 Curiosità: Neil McElroy, un dirigente junior della Procter & Gamble, ha essenzialmente inventato il "Product Management" nel 1931 con un semplice promemoria di 800 parole. Egli sosteneva la necessità di "Brand Men" che fossero interamente responsabili dell'esito positivo di un singolo prodotto, dalla sua produzione al suo marketing.

10 modelli gratuiti per il ciclo di vita dei prodotti

I seguenti modelli sono progettati per coprire diverse fasi e casi d'uso. Alcuni forniscono un quadro di riferimento per l'intero ciclo di vita, mentre altri si concentrano su fasi specifiche e critiche come lo sviluppo o il ritiro del prodotto dal mercato.

Tutti questi modelli sono gratis e completamente personalizzabili in ClickUp, quindi puoi adattarli al flusso di lavoro specifico del tuo team. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: modello per la gestione dei prodotti

Ottieni il modello gratis Gestisci gli elementi essenziali della gestione dei prodotti con ClickUp Avvio rapido: modello di gestione dei prodotti

Avviare un nuovo piano di prodotto partendo da una pagina bianca è una ricetta per misure mancate e monitoraggio incoerente. Il modello ClickUp Quick Start: Product Management Template è la risposta che fa per te, progettato per i team che vogliono partire in quarta con gli elementi essenziali della gestione dei prodotti.

Combina il monitoraggio delle attività, la pianificazione degli sprint e la gestione del backlog in un unico spazio di lavoro preconfigurato, così puoi saltare la fase di configurazione e passare direttamente alla creazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizzazioni preconfigurate: includono diverse includono diverse visualizzazioni ClickUp già configurate, così ogni membro del team può lavorare nel modo che preferisce senza dover configurare nulla.

Stati personalizzati: le fasi del flusso di lavoro sono già mappate con le fasi del flusso di lavoro sono già mappate con gli stati personalizzati di ClickUp come Backlog, in corso, Revisione e terminato.

Flussi di lavoro automatizzati: ClickUp Automazioni sposta le attività da una fase all'altra quando vengono soddisfatte determinate condizioni, il che significa meno tempo dedicato agli aggiornamenti manuali dello stato.

✅ Ideale per: team di prodotto di startup che desiderano impostare un flusso di lavoro strutturato senza dover creare il sistema da zero.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Brain per verificare eventuali lacune prima della condivisione con le parti interessate. Inserisci la tua bozza nel documento, quindi chiedi a Brain di segnalare requisiti poco chiari, casi limite mancanti e domande senza risposta per persona. Utilizza ClickUp Brain per individuare i requisiti mancanti e i casi limite prima della revisione da parte degli stakeholder. Successivamente, trasforma i tuoi criteri di rilascio in una chiara lista di controllo UAT, in modo che le approvazioni non rimangano bloccate in un circolo vizioso di opinioni.

2. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci la visione, la posizione e le priorità del prodotto con il modello di strategia di prodotto ClickUp.

Il modello di strategia di prodotto ClickUp ti aiuta a definire la visione, la posizione e le priorità del tuo prodotto prima ancora di scrivere una sola riga di codice.

È qui che puoi cogliere il "perché" alla base del tuo prodotto, assicurandoti che tutte le parti interessate siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Perché ti piacerà questo modello:

Allineamento del prodotto nella fase iniziale: acquisisci la tua visione del prodotto, le categorie di funzionalità/funzioni e le priorità in un unico spazio di lavoro prima dell'inizio dello sviluppo.

Priorità in base al contesto: raggruppa le funzionalità attive in base al livello di lavoro richiesto e effettua il monitoraggio del loro stato, del team leader e della Sequenza senza perdere di vista il quadro generale.

Pianificazione chiara del ciclo di vita: mappa le funzionalità dall'avvio alla revisione con campi integrati per la data di inizio, la data di scadenza e i punti di controllo della revisione.

✅ Ideale per: responsabili della strategia di prodotto che definiscono le priorità della roadmap durante le prime fasi del ciclo di vita di un prodotto.

3. Modello ClickUp per il documento sui requisiti di prodotto (PRD)

Ottieni il modello gratis Cattura i requisiti di prodotto, le storie degli utenti e i criteri di accettazione con il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp.

Requisiti vaghi significano cicli di sviluppo sprecati e funzionalità/funzioni che non centrano l'obiettivo. Ecco perché hai a disposizione il modello ClickUp Product Requirements Documento (PRD). È progettato per acquisire requisiti dettagliati del prodotto, tra cui funzionalità/funzioni, storie degli utenti, criteri di accettazione e specifiche tecniche.

Perché ti piacerà questo modello:

Tracciabilità da persona a funzionalità/funzione: collega le persone e gli scenari utente alla sezione Funzionalità/funzioni, mantenendo ogni requisito ancorato a un'esigenza reale dell'utente.

Criteri di rilascio: acquisisci le metriche di esito positivo e i criteri di rilascio, quindi utilizzali come lista di controllo per le decisioni di avvio e l'approvazione UAT.

Le decisioni rimangono verificabili: registra le domande frequenti, le considerazioni chiave e i compromessi direttamente nel registra le domande frequenti, le considerazioni chiave e i compromessi direttamente nel documento ClickUp , fornendo alle parti interessate una traccia cartacea chiara quando cambiano le priorità.

✅ Ideale per: Product manager che coordinano i team di ingegneria, progettazione e GTM in relazione al lancio di una nuova funzionalità/funzione o di un nuovo prodotto.

💡 Suggerimento professionale: abbina il tuo PRD alle schede ClickUp AI per trasformare i dati di esecuzione in aggiornamenti rapidi. Le schede IA nella dashboard di ClickUp ti aiutano a creare rapide istantanee dei dati. Puoi generare standup live, riepiloghi dei progressi, ostacoli e passaggi successivi direttamente dalla tua dashboard, rendendo molto più facile mantenere allineati prodotto, ingegneria e leadership.

4. Modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Ottieni il modello gratis Guida lo sviluppo dei prodotti con punti di controllo di approvazione utilizzando il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Stai sviluppando un nuovo prodotto, ma non hai un processo chiaro? Beh, questa è una ricetta per il disastro.

Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti guida il tuo prodotto dall'idea iniziale attraverso lo sviluppo, i test e la preparazione al lancio. Fornisce transizioni di fase e punti di controllo per l'approvazione per mantenere in carreggiata i processi di sviluppo complessi e prevenire errori costosi.

Perché ti piacerà questo modello:

Stati personalizzati per ogni fase: il modello include fasi preconfigurate come Ideazione, Fattibilità, Sviluppo, Test e Pre-lancio, in modo da poter effettuare il monitoraggio visivo dei progressi.

Crea dipendenze: applica un flusso di lavoro sequenziale impostando applica un flusso di lavoro sequenziale impostando le dipendenze ClickUp tra le attività. Ciò garantisce che una fase non possa iniziare fino a quando quella precedente non è stata completata e approvata.

Vista dettagliata del tuo stato: tieni traccia di più prodotti in fase di sviluppo contemporaneamente con tieni traccia di più prodotti in fase di sviluppo contemporaneamente con i dashboard di ClickUp e verifica quali sono in linea con la tabella di marcia e quali sono in ritardo.

✅ Ideale per: team che seguono processi di sviluppo strutturati come approcci stage-gate, waterfall o ibridi.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le automazioni di ClickUp per trasformare le fasi di sviluppo in veri e propri punti di controllo per l'approvazione. Quando un'attività raggiunge un'attività cardine come "Pronto per la revisione", "UAT completato" o "Lancio approvato", puoi notificare automaticamente la parte interessata, assegnare il revisore successivo o aggiornare lo stato solo dopo l'approvazione. In questo modo si evita che il lavoro passi alla fase successiva prima che le persone giuste lo abbiano revisionato. Ma non è tutto. Puoi risparmiare 5 ore alla settimana semplicemente tramite l'automazione dei tuoi flussi di lavoro. Dai un'occhiata 👇

5. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa le funzionalità/funzioni, le versioni e le attività cardine con il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Comunicare il tuo piano di prodotto alla dirigenza, al personale commerciale e ai clienti può essere una sfida quando ognuno ha bisogno di un diverso livello di dettaglio.

Il modello di roadmap di prodotto ClickUp mappa le tue funzionalità, le versioni e le attività cardine su una Sequenza, fornendo a ogni stakeholder un grafico chiaro del ciclo di vita di ciò che sta per arrivare e quando. È particolarmente importante durante le fasi di crescita e maturità, quando la prioritizzazione delle funzionalità è fondamentale.

Perché ti piacerà questo modello:

Raccolta di idee: raccogli le richieste di prodotti con raccogli le richieste di prodotti con i moduli ClickUp , quindi inseriscile nella roadmap senza perdere il contesto originale.

Visualizzazioni della roadmap: rivedi le priorità per trimestre, iniziativa, vista Gantt o squadra, a seconda di chi necessita dell'aggiornamento.

Priorità visiva: mappa le idee su una matrice impatto-lavoro richiesto con mappa le idee su una matrice impatto-lavoro richiesto con ClickUp lavagne online prima di committerle nella roadmap.

✅ Ideale per: team operativi di prodotto che pianificano il rilascio di prodotti nell'ambito di più iniziative e orizzonti temporali.

📮 ClickUp Insight: Quando le decisioni vengono ritardate, l'effetto a catena è reale: il 29% dei dipendenti smette semplicemente di lavorare, mentre il 43% si ritrova a cercare risposte, spesso più di una volta. 🫢 Il tempo scorre, lo slancio svanisce e la frustrazione aumenta. Ma non deve essere per forza così. Con i Super Agenti di ClickUp , le attività in stallo triggerano automaticamente dei follow-up. Gli stakeholder ricevono un prompt e il lavoro continua ad andare avanti, anche quando le approvazioni sono in ritardo.

6. Modello di roadmap per team agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le roadmap in base ai cicli sprint con il modello ClickUp Agile Team Roadmap.

Le roadmap tradizionali non sempre funzionano per i team Agile che pianificano in cicli brevi e iterativi. Il modello di roadmap per team Agile di ClickUp è progettato appositamente per loro, aiutandoli a bilanciare la direzione a lungo termine del prodotto con la flessibilità degli impegni a breve termine.

Perché ti piacerà questo modello:

Supporto alla pianificazione degli sprint: organizza le roadmap in organizza le roadmap in ClickUp Sprints per mantenere la pianificazione a ciclo breve legata alla capacità effettiva del team e alla cadenza degli sprint.

Monitoraggio visivo del flusso di lavoro: utilizza utilizza la vista Bacheca di ClickUp per gestire lo stato di avanzamento dello sprint in un layout in stile Kanban che tutto il team può esaminare rapidamente.

Reportistica sprint integrata: monitora i progressi con i dashboard ClickUp utilizzando le schede Velocity e Burndown per vedere il ritmo, il lavoro rimanente e se lo sprint è in linea con gli obiettivi.

✅ Ideale per: team Scrum e Kanban che gestiscono il proprio lavoro in cicli di sviluppo iterativi.

📚 Per saperne di più: Sviluppo agile dei prodotti

7. Modello di revisione del design ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza i feedback, le revisioni e le approvazioni relative alla progettazione con il modello di revisione della progettazione ClickUp.

Ottenere feedback sul design da appunti di riunioni e thread di email scollegati tra loro porta sempre a decine di revisioni. Il modello di revisione del design di ClickUp centralizza l'intero processo di feedback sul design, dalla raccolta di input e dal monitoraggio delle revisioni alla documentazione delle approvazioni finali prima dell'inizio dello sviluppo. È una miniera d'oro per feedback organizzati e utilizzabili.

Perché ti piacerà questo modello:

Contesto di revisione strutturato: acquisisci il link alla bozza, l'obiettivo della revisione, il titolare e i collaboratori in un unico posto prima di iniziare il feedback.

Fasi di revisione chiare: sposta i progetti attraverso le fasi Da fare, in corso, Da revisionare, Da rivedere e Pronto, con lo stato della decisione facile da individuare.

Monitoraggio delle revisioni più chiaro: conserva i feedback e i follow-up allegati allo stesso documento di revisione invece di distribuire i commenti su diversi strumenti.

✅ Ideale per: progettisti di prodotti e responsabili della progettazione che esaminano i prototipi prima del passaggio allo sviluppo.

🧠 Curiosità: il primo DVD spedito da Netflix era Beetlejuice. Prima di diventare sinonimo di streaming, Netflix era letteralmente un servizio di vendita per corrispondenza di DVD, e la prima spedizione risale al marzo 1998.

8. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza il lavoro di lancio per categoria con il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp.

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp ti offre un piano di lancio basato su categorie che mantiene sincronizzate tutte le fasi del rilascio. Nel modello, il lavoro è già raggruppato in flussi come Analisi di mercato, Pubblico di destinazione, Prezzi, Posizionamento sul mercato e Messaggistica, con decine di campi personalizzati.

Perché ti piacerà questo modello:

Lancia il lavoro raggruppato per funzione: mantieni la ricerca, il lavoro sul pubblico, i prezzi e i messaggi in categorie separate facili da consultare.

Chiarezza della sequenza integrata: monitora le date di inizio, le date di scadenza e la durata di ogni attività senza dover creare da zero un tracker di lancio.

Visualizzazioni multiple del lancio: passa da una visualizzazione all'altra, come Attività, Attività cardine, Per categoria, Gantt e Sequenza, a seconda di ciò che il team deve esaminare.

✅ Ideale per: team interfunzionali che coordinano il lancio di un prodotto in cui marketing, commerciale, ingegneria e supporto devono operare in perfetta sincronia.

9. Modello di gestione delle versioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei rilasci dal completamento del codice alla produzione con il modello di gestione dei rilasci di ClickUp.

Per i team di sviluppo software, la gestione dei rilasci è un ciclo continuo di distribuzione di funzionalità/funzioni, correzione di bug e implementazione di aggiornamenti. Il modello di gestione dei rilasci di ClickUp fornisce un framework per il monitoraggio di tutto, dal completamento del codice al rilascio in produzione.

Offre ai team di ingegneri e DevOps la visibilità necessaria per gestire i frequenti rilasci durante le fasi di crescita e maturità di un prodotto.

Perché ti piacerà questo modello:

Stati personalizzati: monitora lo stato di avanzamento di ogni versione con stati personalizzati come Sviluppo, Controllo qualità, Staging e Produzione.

Integrazioni ClickUp Collega commit, rami e richieste pull direttamente alle tue attività di ClickUp con Collega commit, rami e richieste pull direttamente alle tue attività di ClickUp con l'integrazione ClickUp GitHub , tra le altre cose.

Dashboard contestuali: monitora le metriche relative allo stato di salute delle versioni, come il tasso di bug e la frequenza di distribuzione, su più versioni simultanee con le dashboard.

✅ Ideale per: team tecnici che necessitano di uno spazio dedicato per gestire i cicli di rilascio, separato dal più ampio piano di lancio GTM.

10. Modello di piano di fine vita del prodotto

Il ritiro di un prodotto dal mercato è importante tanto quanto il suo lancio, ma spesso viene considerato solo in un secondo momento. Il modello di piano di fine vita del prodotto di Template.net fornisce un quadro di riferimento per la gestione della fine vita di un prodotto. Ti aiuta a ritirare i prodotti in modo elegante senza danneggiare le relazioni con i clienti o creare debiti tecnici futuri.

Perché ti piacerà questo modello:

Struttura di pianificazione della fine del ciclo di vita: documenta i passaggi, i titolari e i punti di comunicazione necessari per ritirare un prodotto in modo organizzato.

Supporto alla transizione dei clienti: pianifica il piano per informare, fornire supporto e indirizzare i clienti verso alternative durante la fase di dismissione.

Utile per l'allineamento interno: fornisci ai team di prodotto, supporto, commerciale e operazioni un riferimento condiviso per il piano di ritiro.

✅ Ideale per: responsabili operativi che pianificano il ritiro controllato di un prodotto o la cessazione di un servizio.

Come utilizzare i modelli di ciclo di vita del prodotto in ClickUp

Per iniziare a utilizzare i modelli di ciclo di vita del prodotto in ClickUp bastano pochi minuti.

La chiave è scegliere il modello giusto per le tue esigenze immediate, personalizzarlo in base al flusso di lavoro del tuo team e collegarlo al resto del tuo lavoro.

Ecco come puoi farlo. ✨

Sfoglia il Centro modelli: apri il Centro modelli di ClickUp dal tuo avatar nell'area di lavoro di ClickUp. Puoi cercare "ciclo di vita del prodotto", "gestione del prodotto" o una fase specifica di cui hai bisogno, come "roadmap" o "lancio". Puoi visualizzare in anteprima qualsiasi modello prima di applicarlo per vedere le viste, gli stati e i campi inclusi.

Centro modelli ClickUp

Applica al tuo spazio di lavoro: una volta trovato il modello che ti piace, puoi applicarlo a uno spazio esistente o crearne uno nuovo. ClickUp conserva automaticamente tutta la struttura predefinita, inclusi stati, campi, visualizzazioni e automazioni, così non dovrai partire da zero.

Scegli il tuo modello ClickUp preferito da aggiungere ai preferiti

Personalizza stati e campi: qui puoi personalizzare il modello in base alle tue esigenze. Rinomina gli stati personalizzati in modo che corrispondano al linguaggio del tuo team, aggiungi o rimuovi campi personalizzati in base ai dati che devi monitorare per il monitoraggio e elimina le viste che non utilizzerai per mantenere pulito il tuo spazio di lavoro.

Aggiungi campi personalizzati e stati personalizzati

Collega il lavoro correlato: il vero potere deriva dalla connessione del lavoro. Utilizza le relazioni e le dipendenze tra le attività per collegare diversi modelli tra loro. Ad esempio, puoi collegare il modello PRD al modello Sviluppo di nuovi prodotti in modo che i requisiti fluiscono direttamente nelle attività di sviluppo.

Utilizza ClickUp Brain per un supporto continuo: una volta impostati i modelli, ClickUp Brain diventa il tuo assistente IA per la gestione dei prodotti. Puoi chiedergli di riepilogare lo stato del progetto, redigere aggiornamenti per il tuo team e individuare potenziali ostacoli nell'intero portafoglio prodotti.

Rendi ogni ciclo di rilascio più semplice del precedente con ClickUp

I modelli ti aiutano a iniziare. Ciò che distingue i team di prodotto più forti è ciò che accade dopo.

In poche parole, mantieni il ciclo di vita rigoroso man mano che il lavoro evolve o finisci per ricostruire il processo ad ogni lancio?

ClickUp ti aiuta a trasformare il tuo ciclo di vita in un ritmo ripetibile. Puoi iniziare con un modello, mantenere i piani e le decisioni vicini al lavoro e utilizzare l'IA per trasformare gli aggiornamenti in riepiloghi/riassunti, passaggi successivi e documentazione leggera che rimane utile oltre questa versione.

Pronto? Gestisci il ciclo di vita dei tuoi prodotti in ClickUp. ✅

Domande frequenti

I modelli di ciclo di vita del prodotto coprono in genere quattro fasi principali: introduzione (sviluppo e lancio), crescita (scalabilità e iterazione), maturità (ottimizzazione e manutenzione) e declino (tramonto e fine vita). Alcuni modelli si concentrano su una singola fase, mentre altri coprono l'intero percorso.

Inizia identificando il principale punto debole del tuo team. Se hai difficoltà con i lanci disorganizzati, utilizza la lista di controllo per il lancio dei prodotti. Se i requisiti vengono costantemente persi, inizia con il modello PRD.

Un modello di roadmap di prodotto si concentra sulla pianificazione e la comunicazione delle novità future, come funzionalità/funzioni, versioni e sequenze. Un modello di ciclo di vita del prodotto è più ampio e copre l'intero percorso di un prodotto, dall'ideazione al ritiro dal mercato, compresa la strategia, lo sviluppo e la pianificazione della fine del ciclo di vita.