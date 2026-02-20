Qual è lo stack IA più adatto ai team che puntano sull'intelligenza artificiale nel 2026?

ClickUp è estremamente flessibile e funziona bene come sistema di esecuzione unico per tutti i team. Noi di GobbleCube lo utilizziamo per gestire GTM, CSM, prodotti, automazioni e operazioni interne in un unico posto. Il suo punto di forza principale è la possibilità di personalizzare tutto. Campi personalizzati, gerarchie di attività, dipendenze, automazioni e visualizzazioni ci consentono di modellare i nostri flussi di lavoro aziendali reali invece di costringerci a seguire una struttura rigida. Una volta configurato correttamente, sostituisce diversi strumenti e riduce notevolmente il coordinamento manuale.