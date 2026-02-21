Secondo uno studio del Pew Research, il 23% degli adulti americani dichiara di non aver letto un libro da oltre un anno.

Non perché non vogliano, ma perché perdono traccia di ciò che hanno iniziato, di ciò che vogliono leggere dopo e delle intuizioni che hanno raccolto lungo il percorso.

Questo articolo ti guida attraverso otto modelli di tracker libri Notion per organizzare la tua vita da lettore.

PS: Tratteremo anche alcune potenti alternative a ClickUp che risolvono i principali limiti di Notion: prestazioni lente con librerie di grandi dimensioni, accesso offline limitato e collaborazione poco fluida per i club del libro.

Cosa cercare in un modello di tracker per libri

Hai deciso di organizzarti, quindi vai alla galleria dei modelli.

Il problema è che non tutti i modelli sono uguali. Potresti perdere ore a scaricare un modello di elenco di lettura carino che sembra fantastico ma non può gestire più di 20 libri, o un sistema complesso con decine di proprietà che non userai mai.

È proprio questo attrito che spinge la maggior parte delle persone ad abbandonare l'abitudine di effettuare il monitoraggio dei libri letti. Il tuo strumento dovrebbe rendere la lettura più piacevole, non farla sembrare un compito ingrato. Prima di scaricare qualsiasi cosa, sappi cosa cercare. Un ottimo modello di tracker per libri ti offre una struttura senza essere rigido.

Visualizzazioni flessibili: un buon modello non è solo un elenco. Dovrebbe offrire diversi modi per visualizzare i dati, come una galleria per le copertine, una tabella per l'ordinamento e un Calendario per pianificare il tempo dedicato alla lettura.

Proprietà essenziali: come minimo, sono necessari campi per il titolo del libro, l'autore, lo stato di lettura (ad es. Da leggere, In lettura, Finito), una valutazione a stelle e la data in cui è stata completata.

Spazio per le note: spesso le idee migliori vengono mentre si legge. Il tuo tracker dovrebbe avere spazio per riflessioni più lunghe con spesso le idee migliori vengono mentre si legge. Il tuo tracker dovrebbe avere spazio per riflessioni più lunghe con appunti e citazioni, non solo metadati di base.

Scalabilità: il sistema dovrebbe funzionare in modo altrettanto fluido sia che tu abbia 10 libri o 200. Se rallenta man mano che la tua libreria cresce, non è lo strumento giusto.

Equilibrio tra estetica e funzionalità: un design accattivante è motivante, ma non se va a discapito dell'usabilità. I modelli migliori bilanciano un aspetto estetico con funzionalità potenti.

Tenendo presenti questi criteri, esploriamo alcuni dei migliori modelli di tracker libri disponibili su Notion.

Modelli di tracker libri Notion per elenchi di lettura e note

Trovare un tracker di lettura libri su Notion che corrisponda al tuo stile può essere difficile.

Potresti essere una persona visiva che ama vedere le copertine dei libri, un lettore attento ai dati che effettua il monitoraggio di ogni pagina o un minimalista che desidera solo un registro semplice. Questa sezione copre cinque modelli eccezionali, ciascuno progettato per un diverso tipo di lettore.

1. Modello di tracciatore di libri di Notion

Se vuoi iniziare subito senza configurazioni complicate, il modello base Book Tracker Template è quello che fa per te. Si tratta di un database pulito ed essenziale che fornisce solo le informazioni fondamentali, rendendolo il punto di partenza perfetto per qualsiasi lettore. È semplice, funzionale e pronto all'uso in pochi minuti.

Include:

Database predefinito che include tutti i campi essenziali: titolo, autore, genere, stato, valutazione e date di inizio/fine.

Visualizzazioni multiple, così puoi sfogliare i tuoi libri in modo visivo in una galleria o ordinarli e filtrarli in una tabella.

Personalizzabili, così puoi aggiungere i tuoi campi senza preoccuparti di compromettere la struttura.

Questo modello è ideale per i lettori che attribuiscono valore alla semplicità e alla velocità.

2. Book Tracker estetico di Notion

Per i lettori che sono motivati dalle immagini, Aesthetic Book Tracker trasforma il tuo elenco di lettura in una libreria digitale. Questo modello privilegia un'esperienza bella e personale, che ti fa venire voglia di tornarci ancora e ancora. È perfetto per chi crede che uno strumento debba essere stimolante quanto i libri che contiene.

Questo grazioso modello di elenco di lettura è progettato per un'organizzazione visiva: ✨

La visualizzazione galleria mostra in primo piano le copertine dei libri, creando una libreria visivamente accattivante.

Tag di stato con codifica a colori e icone personalizzate per aggiungere personalità e rendere facile vedere a colpo d'occhio cosa stai leggendo.

Tag creativi per "umore" o "atmosfera", che ti consentono di classificare i libri oltre i generi standard.

Un avviso: i modelli altamente estetici a volte possono sacrificare le funzionalità avanzate a favore dell'aspetto. Assicurati che l'appeal visivo non ti impedisca di effettuare il monitoraggio di ciò che conta davvero per te.

3. Reading Book Tracker di Notion

Se sei un lettore orientato agli obiettivi, questo è il tracker di lettura Notion che fa per te. Il Reading Book Tracker punta tutto sullo slancio, con funzionalità progettate per mostrarti i progressi che stai compiendo. Ti aiuta a mantenerti responsabile, soprattutto quando affronti una grande sfida di lettura.

Questo modello è stato creato per il monitoraggio dei progressi e il raggiungimento degli obiettivi:

Impostare il monitoraggio dei progressi richiede un po' di tempo in più, ma la responsabilità che ne deriva è un enorme vantaggio per i lettori appassionati.

4. Modello di tracciatore di libri della mia biblioteca di Notion

Quando la tua biblioteca personale inizia ad assomigliare sempre più a una biblioteca pubblica, hai bisogno di qualcosa di più di un semplice registro di lettura. Il modello My Library Book Tracker è progettato per lettori accaniti con grandi collezioni che necessitano di un sistema di gestione completo. Utilizza database relazionali per creare una biblioteca potente e interconnessa.

Questo modello è pensato per i lettori che desiderano gestire una vasta collezione. Include: 📚

Database relazionali per collegare i libri a pagine dedicate agli autori, alle serie e ai generi

Separa i libri che possiedi dalla tua lista dei desideri per gestire la tua collezione e gli acquisti futuri.

Funzionalità di monitoraggio dei prestiti, così non dimenticherai mai chi ha preso in prestito il tuo romanzo preferito.

Una breve nota: questo modello è ideale per chi ha già familiarità con le funzionalità/funzioni più avanzate di Notion, poiché i database relazionali possono richiedere un certo tempo per essere appresi.

5. Modello di automazione per il monitoraggio dei libri di Notion

Per gli utenti esperti che desiderano dedicare meno tempo all'inserimento dei dati e più tempo alla lettura, il modello di automazione Book Tracker aiuta ad automatizzare le azioni ripetitive in modo da potersi concentrare sui libri. Utilizza le funzionalità di automazione di Notion per semplificare le azioni ripetitive, rendendo il flusso di lavoro più veloce ed efficiente.

Questo modello è progettato per ridurre il lavoro manuale. Ti aiuta con:

Azioni triggerabili con un pulsante per aggiungere nuovi libri o aggiornarne lo stato con un solo clic.

I pulsanti dei modelli assicurano che il formato delle tue note sia coerente per ogni libro che registri.

Funzionalità/funzioni per effettuare connessioni con strumenti esterni come Readwise o Goodreads utilizzando connettori di terze parti, il che è importante dato che i formati digitali rappresentano il 14% del fatturato totale dell'editoria statunitense e i lettori hanno sempre più bisogno di effettuare la sincronizzazione degli evidenziatori digitali.

Sebbene le automazioni native di Notion siano utili, sono comunque più limitate rispetto a quelle che si trovano in una piattaforma dedicata alla produttività.

Limiti dell'utilizzo dei modelli Notion per il monitoraggio dei libri

Hai trovato il modello Notion perfetto, ma dopo alcuni mesi ti sei bloccato.

Il tuo database è lento, non riesci a registrare un libro che hai finito di leggere durante un volo e cercare di gestire una discussione del club del libro nei commenti è un vero caos. Lo strumento che avrebbe dovuto semplificarti la vita è diventato una nuova fonte di frustrazione.

Notion è incredibilmente flessibile, ma questa flessibilità comporta dei compromessi, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dei libri.

Prestazioni su larga scala: una volta che hai centinaia di libri con immagini di copertina, una volta che hai centinaia di libri con immagini di copertina, i database Notion possono diventare lenti e macchinosi, in particolare sui dispositivi mobili.

L'accesso offline ha un limite: Notion richiede una connessione Internet per la maggior parte delle funzioni. Questo è un grosso svantaggio se vuoi registrare note mentre sei in viaggio o leggi in spiaggia.

Nessuna integrazione nativa per la lettura: a differenza delle app dedicate alla lettura, Notion non effettua automaticamente la sincronizzazione con i tuoi highlight Kindle o il tuo profilo Goodreads senza ricorrere a soluzioni alternative di terze parti poco pratiche.

Attrito nella collaborazione: è possibile effettuare la condivisione di un tracker con un club del libro, ma la modifica in tempo reale non è fluida e i thread di commenti possono diventare rapidamente disorganizzati. è possibile effettuare la condivisione di un tracker con un club del libro, ma la modifica in tempo reale non è fluida e i thread di commenti possono diventare rapidamente disorganizzati.

Esperienza mobile: l'app mobile Notion è funzionale, ma non è ottimizzata per l'inserimento rapido dei dati. Aggiungere un nuovo libro può risultare macchinoso rispetto all'esperienza desktop.

Se questi limiti ti sembrano familiari, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione una piattaforma progettata per garantire velocità, collaborazione e affidabilità.

Modelli ClickUp per il monitoraggio dei libri

Il tuo sistema di lettura non dovrebbe creare più lavoro.

Se sei stanco di database lenti e app mobili poco intuitive, ClickUp offre una soluzione migliore.

Il nostro centro modelli è ricco di modelli potenti che risolvono le comuni frustrazioni legate al monitoraggio dei libri, con vantaggi aggiuntivi come la collaborazione in tempo reale, la modalità offline affidabile e ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, per aiutarti a collegare le idee.

Questi modelli sono completamente personalizzabili, hanno una sincronizzazione istantanea su tutti i tuoi dispositivi e sono pronti all'uso in pochi secondi.

1. Modello di elenco di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle tue letture con questo semplice modello di elenco.

Stanco di modelli troppo elaborati? Inizia con un elenco di libri semplice e intuitivo utilizzando il modello Elenco Template di ClickUp™. Ti offre una struttura flessibile su cui puoi basarti, consentendoti di dare priorità alla tua lista di letture con un'organizzazione intuitiva tramite drag-and-drop.

Questo modello è perfetto per i lettori che desiderano una configurazione minimale e la massima flessibilità.

2. Modello di tracciatore di progetti di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Dai una struttura alle tue attività di lettura con questo modello.

Per i lettori che affrontano progetti strutturati come ricerche accademiche, corsi o sfide di lettura a tema, un semplice elenco non è sufficiente.

Devi avere una visione d'insieme. Trasforma il tuo elenco di letture in un progetto gestibile con una chiara visibilità del tuo stato utilizzando il modello Project Tracker di ClickUp™. Ti aiuta a:

Tieni traccia della posizione di ogni libro con il monitoraggio dei progressi integrato, comprese le colonne di stato e le percentuali di completamento.

Imposta le dipendenze di ClickUp per assicurarti di leggere una serie nell'ordine corretto.

Visualizza lo stato della tua lettura in tutti i tuoi libri con i dashboard ClickUp di alto livello.

Questo modello è ideale per chiunque abbia un "progetto" di lettura invece di un semplice elenco.

3. Modello per note quotidiane di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con le tue attività grazie al modello ClickUp Daily Notes Template per catturare idee spontanee, effettuare il monitoraggio dello stato delle attività e rimanere organizzato.

Le intuizioni migliori tratte da un libro spesso vanno perse se non vengono catturate immediatamente. Cattura pensieri, citazioni e riflessioni mentre leggi con il modello Daily Notes Template di ClickUp™. Questo modello supporta una pratica di lettura attiva tramite:

Un formato di inserimento giornaliero strutturato garantisce che i tuoi appunti siano coerenti e organizzati.

Espandi i tuoi pensieri in diari di lettura più lunghi con la nostra funzionalità integrata ClickUp Docs

Usa ClickUp Brain per riassumere automaticamente le tue note e individuare modelli e temi ricorrenti nella tua cronologia di lettura.

🎥 Che tu stia annotando i punti salienti di un libro o riflettendo sulle connessioni tra le idee, un'organizzazione efficace delle note è fondamentale per ottenere il massimo dalla tua lettura. Guarda questa guida pratica per imparare strategie collaudate per organizzare le tue note in modo da non perdere mai le tue intuizioni. 👇🏼

4. Modello Cornell Note di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Effettua il monitoraggio dei punti critici e delle note per generare spunti per le presentazioni con il modello ClickUp Cornell Note.

Se leggi per imparare e memorizzare informazioni, hai bisogno di un sistema progettato appositamente per questo scopo. Prendi note incentrate sulla memorizzazione con una struttura di livello accademico utilizzando il modello Cornell Note Template di ClickUp™. È particolarmente utile per i lettori di saggistica che hanno bisogno di sintetizzare argomenti e idee complessi.

Questo modello ti aiuta a ottenere ulteriori informazioni da ciò che leggi:

Utilizza il classico formato Cornell con una colonna di riferimento, una sezione principale per le note e un'area di riepilogo/riassunto.

La struttura è ottimizzata per scomporre e comprendere materiale di saggistica denso.

Tutte le tue note sono completamente ricercabili, rendendo facile trovare informazioni specifiche quando ne hai bisogno.

5. Modello di produttività personale di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Aumenta la tua produttività e effettua il monitoraggio delle sessioni di lettura con il modello di produttività personale ClickUp.

La lettura non avviene nel vuoto, ma fa parte della tua vita e dei tuoi obiettivi più ampi. Integra le tue abitudini di lettura nel tuo sistema di gestione della vita complessiva con il modello di produttività personale di ClickUp™. Smetti di trattare la tua lista di letture come un elenco di cose da fare separato e collegala a ciò che conta davvero.

Questo modello crea una connessione tra le tue letture e i tuoi obiettivi più grandi. Usalo per:

Tieni traccia dei tuoi obiettivi di lettura insieme agli altri tuoi obiettivi personali e professionali.

Organizza sessioni di lettura dedicate durante la settimana utilizzando il time blocking.

Crea un'abitudine di lettura costante con promemoria ricorrenti e funzionalità di monitoraggio delle abitudini.

6. Modello di lista di controllo settimanale di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Organizza le attività di lettura settimanali e effettua il monitoraggio delle routine di preparazione utilizzando ClickUp Weekly.

Gli obiettivi di lettura ambiziosi possono intimidire. Suddividili in impegni piccoli, gestibili e ricorrenti con il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp™. Ti aiuta a sviluppare una solida abitudine di lettura soddisfacendo risultati costanti e quotidiani. Usalo per:

Imposta attività ricorrenti su ClickUp per gli obiettivi di lettura settimanali, come "Leggi per 30 minuti al giorno".

Prova la soddisfazione di spuntare un'attività ogni volta che completi una sessione di lettura.

Duplica facilmente la tua lista di controllo ogni settimana per mantenere lo slancio senza configurazioni manuali.

7. Modello Getting Things Done (GTD) di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Crea, organizza e monitora le attività con il modello Getting Things Done (Simple List) di ClickUp.

Se sei un fan della metodologia Getting Things Done (GTD), perché non applicarla alla tua vita di lettore? Acquisisci immediatamente i consigli sui libri e trasformali in elenchi di lettura organizzati e fruibili con il modello Getting Things Done (GTD) di ClickUp™.

Questo modello porta la potenza del GTD nella tua libreria:

Usa la "Finestra In arrivo" per registrare i consigli sui libri non appena ne senti parlare, senza perdere la concentrazione.

Sposta i libri che stai leggendo attivamente nel tuo elenco "Azioni successive".

Tieni la tua enorme pila di libri "Da leggere" in un elenco "Un giorno/Forse" in modo che non crei disordine.

8. Modello per la pianificazione dei libri di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Visualizza i capitoli, le trame e gli archi narrativi dei caratteri a colpo d'occhio con la vista "Processo di scrittura" del modello di pianificazione dei libri di ClickUp.

Sei pronto per un sistema appositamente progettato per supportare il tuo processo di scrittura? Ottieni il sistema di monitoraggio più completo e specifico per la scrittura con il modello di pianificazione dei libri di ClickUp™. Combina le migliori funzionalità per il monitoraggio degli obiettivi di lettura/scrittura, delle letture attuali e dei libri stimolanti in un unico modello pronto all'uso, eliminando tutto il lavoro di configurazione.

Questo modello è il sistema di lettura all-in-one definitivo. 🤩

È dotato di una struttura predefinita e di campi personalizzati ClickUp per valutazioni, recensioni e tag di genere.

È integrato con ClickUp Brain, che può riassumere le tue note sui libri o persino generare consigli di lettura basati sulla tua cronologia.

Mantiene le tue letture attuali, la pila di libri da leggere e i libri completati chiaramente separati per una facile organizzazione.

Continua la tua serie di letture con ClickUp

Il giusto tracker di libri trasforma le abitudini di lettura sparse in un sistema che utilizzerai davvero.

Potrebbe trattarsi di un database semplice e minimalista. Oppure potrebbe essere un'area di lavoro di ClickUp completamente strutturata che collega la tua lista di letture, le note, gli obiettivi e i progressi in un unico posto.

Il punto non è la complessità, ma la continuità.

Un sistema di monitoraggio efficace non si limita a catalogare i titoli. Ti aiuta a leggere con intenzionalità, a notare schemi ricorrenti nelle tue scelte e a catturare intuizioni prima che svaniscano. Col tempo, la tua lettura smetterà di sembrarti casuale e inizierà a sembrarti cumulativa. Ogni libro si basa su quello precedente.

Se sei pronto a passare dal "dovrei leggere di più" a un sistema che ti offra supporto per farlo, inizia gratis con ClickUp e crea un flusso di lavoro di lettura che cresce con te.

Sei pronto a creare il tuo sistema di lettura? Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti sui modelli di tracker per libri

Condividi il modello con il tuo gruppo, assegna i libri ai membri con gli assegnatari di attività di ClickUp, usa i commenti per le discussioni e crea ClickUp Shared Views filtrati per lettore. La collaborazione in tempo reale e la sincronizzazione automatica tra dispositivi di ClickUp rendono tutto questo semplice per tutti.

Una lista di lettura è un semplice elenco dei libri che desideri leggere (la tua pila di libri da leggere). Un tracker di lettura è un sistema più completo che aggiunge il monitoraggio dei progressi, le date di completamento, le valutazioni e le note: pensalo come una lista dei desideri rispetto a un diario di lettura completo.

Sì. ClickUp effettua automaticamente la sincronizzazione di tutti i dati in tempo reale sul web, sul desktop e sulle app mobili. Inoltre, con la modalità offline, puoi registrare i tuoi progressi di lettura senza una connessione Internet e i tuoi aggiornamenti verranno sincronizzati non appena tornerai online.