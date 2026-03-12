I 10 migliori software di gestione dei progetti per team creativi con funzione di Correzione di bozze

Flusso di lavoro creativo all-in-one con Correzione di bozze e gestione delle attività basate sull'IA. Dimensione del team: da singoli individui alle grandi aziende

Team creativi visivi che desiderano bacheche colorate e intuitive. Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioni

Lavoro di squadra

Agenzie che lavorano a contatto con i clienti e gestiscono progetti creativi e lavori fatturabili. Dimensione del team: agenzie di piccole e medie dimensioni

Correzione di bozze integrata, monitoraggio del tempo, autorizzazioni dei clienti, modelli di progetto