Le 10 migliori alternative a Cluely per approfondimenti basati sull'IA e analisi dei contenuti

Cluely è stato creato per un momento molto specifico: sei in una conversazione dal vivo e desideri risposte in tempo reale e note basate sull'IA, senza aggiungere alla chiamata un bot assistente di riunione basato sull'IA visibile.

Questo funziona per alcune chiamate commerciali e riunioni generali. Ma se fai parte di un team di marketing, GTM (Go-To-Market) o approfondimenti, il vero problema inizia dopo la chiamata.

Hai bisogno di risposte affidabili, note ricercabili che puoi citare e ricerche che si trasformano in briefing e email di follow-up.

Questa guida mette a confronto le migliori alternative a Cluely che offrono funzionalità IA migliori per approfondimenti e contenuti e tendono ad adattarsi meglio ai team di ricerca e marketing.

Le 10 migliori alternative a Cluely in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Cluely, così potrai trovare lo strumento più adatto al tuo flusso di lavoro prima di approfondire le recensioni dettagliate.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Converti le informazioni delle riunioni in lavoro GTM supportato dalla ricerca in un unico spazio di lavoro convergente. Sintesi basate sull'IA e passaggi successivi, briefing e wiki dinamici, chat collegate al lavoro, attività collegate alle decisioni, ricerca tra più aree di lavoro. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Notion IA Ricerca e scrittura semplificate all'interno di un hub di conoscenze Riassunti e riscritture all'interno dei documenti, domande e risposte nella tua area di lavoro, compilazione automatica del database, bozze rapide per brief e pagine. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. Airtable IA Assistenza IA su dati strutturati relativi a campagne e ricerche Campi di IA per risultati coerenti, estrazione dalle note in registrazioni strutturate, flussi di lavoro di ricerca ripetibili. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per utente. Claude 3. 5 Sonnet Ragionamenti approfonditi, analisi e scrittura raffinata Riepilogamento di contesti lunghi, analisi strutturate da fonti disordinate, scrittura efficace e sintesi per briefing. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. ChatGPT (GPT-5. 1) Assistenza rapida per l'ideazione, la riscrittura e la ricerca Sintesi e punti di discussione, domande di follow-up, variazioni dei contenuti, riscritture multilingue, output strutturati come le FAQ. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. Jasper Contenuti di marketing in linea con lo stile del marchio su larga scala Controlli della voce del marchio, generazione di testi per campagne, flussi di lavoro di team per revisioni e approvazioni, riscritture per maggiore chiarezza e conversione. Piani a pagamento a partire da 69 $ al mese per utente Surfer IA Analisi e ottimizzazione dei contenuti basate sulla SEO Linee guida basate su SERP, generatore di schemi, controlli di ottimizzazione, flussi di lavoro Documenti Google, copertura delle lacune nel contenuto. Piani a pagamento a partire da 59 $ al mese per utente Writer. com Governance dei contenuti di livello aziendale e risultati coerenti con il marchio Applicazione delle regole del marchio, consolidamento delle conoscenze, flussi di lavoro regolamentati per i team, controlli degli amministratori e di sicurezza. Prezzi personalizzati Copy. IA Flussi di lavoro GTM per contenuti commerciali e di marketing Flussi di lavoro GTM ripetibili, brief strutturati da note disordinate, risultati coerenti per i team di marketing e commerciali. Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente Perplexity IA Ricerca con citazioni e brevi riassunti Ricerca web con risposte citate, verifiche rapide delle richieste dopo le chiamate, risultati chiari che puoi incollare nei brief. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Cluely?

Se stai valutando le alternative a Cluely, decidi se hai bisogno di un assistente di riunione basato sull'IA per le conversazioni dal vivo o di un sistema che trasformi le informazioni in lavoro.

Cerca:

Risposte di alta qualità con fonti e prompts contestualizzati (così le tue "informazioni" non diventano semplici supposizioni)

Note ricercabile e trascrizione in tempo reale riutilizzabile in presentazioni, documenti di messaggistica e piani di lancio.

Posizione chiara su trasparenza e privacy dei dati

Supporto multipiattaforma su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Un percorso dai punti di discussione alle attività con titolari, scadenze, domande di follow-up ed email di follow-up.

Funzionalità come il rilevamento della condivisione dello schermo e la registrazione dello schermo.

Prezzi completamente trasparenti con piani Starter e Pro chiari. Il supporto live e le funzionalità/funzioni di guida in tempo reale sarebbero ottimi bonus da avere.

Le 10 migliori alternative a Cluely

Se desideri una ricerca e un'analisi dei contenuti più efficaci basate sull'IA, hai bisogno di qualcosa di più che risposte in tempo reale durante le conversazioni dal vivo. Gli strumenti riportati di seguito ti aiutano a raccogliere informazioni e a trasformarle in lavori che il tuo team può riutilizzare.

1. ClickUp (ideale per trasformare le informazioni delle riunioni in lavoro GTM supportato da ricerche in un unico spazio di lavoro convergente)

Crea, gestisci e scala le informazioni GTM in un unico spazio collaborativo con ClickUp

Ogni decisione GTM nasce da una conversazione, ma raramente le prove rimangono in un unico posto. Tu esci da Google Meet, qualcuno inserisce le note dell'IA in un documento e i punti di discussione "finali" rimangono in un thread di chat.

Quando devi scrivere una sintesi o una presentazione di lancio, ti ritrovi a cercare il contesto in più strumenti diversi. Si tratta di un lavoro dispersivo, in cui ogni passaggio della tua ricerca e del tuo flusso di lavoro sui contenuti si svolge in un'app diversa. Questo rallenta le revisioni e rende più difficile dimostrare da dove provengono le informazioni.

Ora aggiungi al mix strumenti di IA scollegati e un assistente di riunione IA autonomo. Questo è il proliferare dell'IA , che spesso produce risultati che sembrano rapidi sul momento, ma di cui è difficile fidarsi in seguito.

Con ClickUp for Marketing Teams, ottieni uno spazio di lavoro AI convergente che collega ricerca, documenti, collaborazione ed esecuzione in un unico posto. Puoi catturare ciò che è stato detto, rintracciare la fonte dietro le affermazioni chiave e trasformare le informazioni in lavoro che il tuo team può rivedere e consegnare senza dover ricostruire il contesto da zero.

Trasforma i risultati delle riunioni in approfondimenti GTM utilizzabili

Cattura la conversazione, poi trasformala in note e passaggi successivi con ClickUp Brain

Termini una chiamata e la stessa domanda arriva nella tua finestra In arrivo. Cosa abbiamo deciso e cosa succederà ora? ClickUp Brain può trasformare una chiamata in una trascrizione ricercabile, un riepilogo/riassunto e un elenco chiaro dei passaggi successivi, così non dovrai riascoltare la registrazione.

Poi passa dalle note all'azione senza perdere traccia. Redigi una breve sintesi, crea email di follow-up e trasforma i punti di discussione in attività tracciabili. In questo modo ridurrai il lavoro superfluo rimanendo concentrato sulla qualità delle risposte.

📽️ Guarda un video: se desideri appunti di riunione realmente utilizzabili dopo la chiamata, ecco un breve video che mostra come ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain acquisiscono le decisioni e gli elementi da intraprendere in tutte le tue riunioni.

💡 Suggerimento professionale: trasforma ogni riassunto post-chiamata in un brief GTM con ClickUp Super Agents. Crea agenti IA personalizzabili in grado di svolgere varie mansioni con ClickUp Super Agents*. Invece di lasciare che le note IA rimangano in un documento che nessuno consulta, configura un Super Agente ClickUp dedicato per il follow-up GTM. I Super Agenti ClickUp possono effettuare ricerche, fornire suggerimenti e persino avvisare il tuo team quando i progetti sono in ritardo, in modo che i risultati delle riunioni si trasformino in lavoro pronto per la revisione, non in fili sciolti. Crea un Super Agent "GTM recap" che converte trascrizioni e note in un breve riassunto con decisioni, rischi, domande di follow-up e punti di discussione.

Lascia che sia lui a redigere le email di follow-up e effettua la condivisione di un riassunto chiaro nella chat, in modo che gli stakeholder possano comprendere il "cosa" e il "perché" senza bisogno di un'altra riunione.

Chiedi di creare attività dal riassunto, assegnare titolari e segnalare ciò che è in ritardo, in modo che il team rimanga concentrato sull'esecuzione.

Limita l'accesso concedendo agli agenti l'autorizzazione solo ai documenti, alle attività e agli spazi appropriati, in modo da garantire la massima privacy dei dati.

Utilizza ClickUp AI per aiutarti a scrivere le istruzioni per gli agenti, in modo che i prompt rimangano coerenti e contestualizzati in tutti i progetti.

Crea brief pronti per la revisione e hub di conoscenza

Documenta le tue ricerche, allinea gli stakeholder e rendi le decisioni facili da trovare con ClickUp Docs

Un assistente per le riunioni può fornirti note basate sull'IA, ma il tuo team ha comunque bisogno di un luogo in cui convalidarle e riutilizzarle. ClickUp Docs ti consente di creare briefing, wiki e basi di conoscenza dinamici, in modo che le tue ricerche non vadano perse dopo la chiamata.

Puoi collaborare in tempo reale, taggare i colleghi nei commenti e assegnare elementi direttamente nel documento, in modo che le revisioni non rimangano bloccate nei thread di chat.

Quando devi condividere il lavoro al di fuori del tuo team, puoi impostare autorizzazioni e controllare chi può visualizzare o modificare documenti e pagine specifici.

Mantieni il feedback degli stakeholder legato al lavoro

Invia messaggi al tuo team e trasforma le decisioni in azioni con ClickUp Chat

Quando il tuo assistente di riunione inserisce le note in un posto e il tuo team le discute in un altro, passi più tempo a cercare il contesto che a portare avanti il lavoro.

ClickUp Chat mantiene le tue conversazioni collegate al lavoro, così puoi discutere le idee nei canali o nei messaggi diretti, o nelle attività collegate, senza dover cambiare strumento.

Non appena una decisione si trasforma in lavoro, crea un'attività da un messaggio con un solo clic, in modo che i titolari e i passaggi successivi siano chiari.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le decisioni prese su ClickUp Chat in riassunti GTM istantanei e condivisibili con ClickUp Brain Trasforma tutte le tue chat in elementi utilizzabili per ottenere risultati migliori con ClickUp Brain Quando i feedback e le decisioni avvengono all'interno di ClickUp Chat, il rischio successivo è semplice. Qualcuno perde il thread del discorso e tu ripeti la stessa conversazione in un'altra riunione. Usa ClickUp Brain per mantenere lo slancio senza sommergere le persone con screenshot o lunghi riassunti. Genera un riassunto chiaro dal thread della chat in modo che gli stakeholder possano comprendere il "cosa" e il "perché" in pochi secondi.

Estrai decisioni, titolari e passaggi successivi in modo che il tuo team possa passare più rapidamente dalla teoria alla pratica.

Crea bozze di messaggi di follow-up che puoi incollare nuovamente nella chat di ClickUp, in modo che tutto il team rimanga allineato nello stesso posto.

Le attività di ClickUp ti consentono di acquisire le azioni da intraprendere con i titolari, le date di scadenza e gli stati, in modo che i risultati della tua assistente di riunione non rimangano bloccati come note IA.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le attività di ClickUp in un centro di comando GTM sempre aggiornato con ClickUp Brain MAX Trasforma gli aggiornamenti delle attività in riepiloghi GTM condivisibili con ClickUp Brain MAX Una volta che il tuo team ha trasformato i risultati delle riunioni in attività di ClickUp, la sfida successiva è quella di rimanere allineati al mutare delle priorità. ClickUp Brain MAX ti aiuta a mantenere la connessione tra l'esecuzione e il contesto originale senza dover cercare gli aggiornamenti tra i vari strumenti. Registra i progressi più rapidamente con Talk to Text : dopo una chiamata o una riunione interna, fornisci un rapido aggiornamento, ad esempio "Ostacolo, passaggio successivo, titolare, data di scadenza". ClickUp Brain MAX lo trasforma in un aggiornamento chiaro dell'attività, in modo che il tuo team mantenga lo slancio senza dover digitare lunghe note.

Poni domande relative al tuo flusso di lavoro: interroga ClickUp Brain MAX con prompt come "Quali attività sono a rischio questa settimana e perché?" o "Riassumi tutti gli elementi aperti legati alla narrativa di lancio". Ti aiuta a ottenere chiarezza in tempo reale senza dover scansionare ogni elenco.

Scopri il motivo alla base di un'attività con ClickUp's Enterprise Search : quando qualcuno chiede "Perché lo stiamo facendo?", utilizza ClickUp Enterprise Search per recuperare la decisione originale, gli appunti della riunione o il documento che ha dato origine all'attività. Ciò consente di velocizzare le revisioni e protegge le conversazioni professionali da congetture. quando qualcuno chiede "Perché lo stiamo facendo?", utilizza ClickUp Enterprise Search per recuperare la decisione originale, gli appunti della riunione o il documento che ha dato origine all'attività. Ciò consente di velocizzare le revisioni e protegge le conversazioni professionali da congetture.

Scegli il modello giusto per il risultato che desideri: Cambia modello in base al lavoro da svolgere. Utilizzane uno per riepiloghi/riassunti di stato chiari, uno per analisi più approfondite e uno per riscrivere gli aggiornamenti degli stakeholder, in modo che ogni aggiornamento delle attività si trasformi in un riepilogo GTM condivisibile.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Acquisisci richieste di campagne, input di ricerca e feedback degli stakeholder utilizzando i moduli ClickUp , quindi trasforma gli invii in lavoro concreto invece di copiare e incollare i dettagli su più strumenti.

Mappa visivamente il posizionamento, la messaggistica e i piani di lancio nelle lavagne online di ClickUp , quindi converti le idee in attività e documenti, in modo che la pianificazione non rimanga bloccata nella fase di brainstorming.

Inoltra automaticamente i briefing e i follow-up post-chiamata con ClickUp Automazioni , incluso l'IA Automation Builder che può generare trigger e azioni da una semplice richiesta.

Accelera la revisione di contenuti creativi e risorse con ClickUp Correzione di bozze , che ti consente di annotare immagini, video e PDF e assegnare commenti direttamente sul file.

Limitazioni di ClickUp

All'inizio è prevista una curva di apprendimento, poiché la piattaforma è ricca di funzionalità/funzioni.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7 / 5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6 / 5 (oltre 4.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un recensore di G2 ha effettuato la condivisione:

"Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità e l'ampia gamma di funzionalità che ci consentono di gestire attività, progetti e documentazione in un unico posto. È facile da usare, altamente personalizzabile, si integra bene con altri strumenti ed è qualcosa che utilizziamo quotidianamente per mantenere i team allineati e in stato di alta produttività."

"Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità e l'ampia gamma di funzionalità che ci consentono di gestire attività, progetti e documentazione in un unico posto. È facile da usare, altamente personalizzabile, si integra bene con altri strumenti ed è qualcosa che utilizziamo quotidianamente per mantenere i team allineati e in stato di alta produttività."

2. Notion IA (ideale per trasformare ricerche sparse in hub di contenuti strutturati)

Tramite Notion IA

Se il problema principale del tuo team è "abbiamo le note generate dall'IA, ma nessuno riesce a trovarle in seguito", Notion AI è una scelta pratica.

Il suo flusso di lavoro AI Meeting Notes cattura le riunioni e genera un riepilogo/riassunto subito dopo la fine della chiamata. Inoltre, salva le trascrizioni, le decisioni e le azioni da intraprendere nella tua area di lavoro, in modo che rimangano note ricercabili invece che appunti sparsi.

Per i team di marketing e ricerca, questo è utile quando si raccolgono informazioni da interviste con gli stakeholder, chiamate con i clienti e sincronizzazioni interne. È possibile conservare frammenti di ricerca, punti di discussione e bozze accanto al materiale di riferimento e riutilizzarli nei briefing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Riassumi pagine lunghe e trasforma note approssimative generate dall'IA in conclusioni chiare.

Redigi e riscrivi i contenuti di marketing direttamente all'interno di documenti e wiki.

Compila automaticamente i database ed estrai campi strutturati da testi non strutturati.

Rispondi alle domande utilizzando il contesto della tua area di lavoro Notion.

Traduci e adatta il tono per i team globali quando necessario.

Limiti di Notion IA

Richiede tempo per la configurazione e la governance perché l'elevata personalizzazione può rallentare i team.

Rallentamenti delle prestazioni in aree di lavoro di grandi dimensioni e database pesanti

Limiti del piano Free, come limiti di caricamento dei file più piccoli

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,6/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Notion IA

Un utente di Reddit ha detto:

"Penso che valga la pena esplorare lo strumento di IA di Notion e provarlo per un po' per vedere se può esserti utile."

"Penso che valga la pena esplorare lo strumento di IA di Notion e provarlo per un po' per vedere se può esserti utile."

3. Airtable IA (ideale per trasformare i risultati delle ricerche in set di dati strutturati e flussi di lavoro GTM ripetibili)

Tramite Airtable IA

Airtable IA è utile quando il tuo team lavora già con dati strutturati: tracker di lancio, matrici della concorrenza, calendari delle campagne e repositories di ricerca.

Invece di trattare l'IA come una finestra di chat separata, Airtable aggiunge l'IA al sistema che stai già utilizzando. Puoi utilizzare Airtable AI per generare o analizzare contenuti nei campi e standardizzare gli input disordinati in modo che la reportistica rimanga coerente.

Ciò che lo distingue per i team GTM è la creazione di flussi di lavoro. Omni di Airtable si posiziona come un generatore di conversazioni che può aiutarti a creare tabelle e automazioni descrivendo ciò di cui hai bisogno. Questo è utile quando si cerca di scalare contenuti ripetibili e flussi di lavoro di ricerca in un piano di squadra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable IA

Riassumi il testo e estrai approfondimenti dai risultati delle ricerche all'interno di Airtable.

Utilizza un campo IA per eseguire output IA coerenti e basati su testo all'interno dei flussi di lavoro.

Crea app e flussi di lavoro basati sull'IA utilizzando le funzionalità IA di Airtable.

Standardizza il tagging e l'analisi dei feedback per i team GTM e di contenuto.

Limiti dell'IA di Airtable

Richiede tempo per progettare la struttura di base giusta prima che i flussi di lavoro risultino fluidi.

I costi aumentano con la crescita del tuo team e con l'aumento del numero di editor che necessitano di accesso

Richiede un periodo di apprendimento se il tuo team è abituato a documenti semplici invece che a database.

Prezzi di Airtable IA

Free

Team: 24 $ al mese per utente

Aziendale: 54 $ al mese per utente

Scala dell'azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable IA

G2: 4,5/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Airtable IA

Un recensore di Capterra ha affermato :

"Airtable è uno strumento estremamente prezioso per organizzare i dati, gestire i prodotti e ottimizzare i flussi di lavoro in vari settori e casi d'uso e 'utilizza funzionalità di collaborazione, capacità di integrazione, capacità di automazione, accessibilità mobile e una comunità e risorse di supporto. "

"Airtable è uno strumento estremamente prezioso per organizzare i dati, gestire i prodotti e ottimizzare i flussi di lavoro in vari settori e casi d'uso e 'utilizza funzionalità di collaborazione, capacità di integrazione, capacità di automazione, accessibilità mobile e una comunità e risorse di supporto. "

4. Claude 3. 5 Sonnet (ideale per sintetizzare ricerche approfondite in approfondimenti GTM chiari)

Claude 3. 5 Sonnet è un'ottima opzione quando hai a che fare con input lunghi e disordinati e hai bisogno di un pensiero chiaro. Per i product marketer e gli analisti, ciò significa spesso combinare trascrizioni di interviste, documenti sui prodotti e ricerche di mercato in un unico racconto con affermazioni chiare e dettagli di supporto.

Anthropic posiziona Claude 3. 5 Sonnet come forte anche nel ragionamento visivo, compresa l'interpretazione di tabelle e grafici e l'estrazione di testo da immagini imperfette. Ciò è utile quando i rapporti arrivano sotto forma di screenshot o PDF.

Tuttavia, Claude non è un assistente di riunione IA nel senso di "partecipare a Google Meet". È più efficace come livello di analisi da utilizzare dopo le chiamate, soprattutto quando si desiderano prompt sensibili al contesto e un ragionamento più ponderato in finestre di contesto di grandi dimensioni.

Claude 3. 5 Le migliori funzionalità/funzioni di Sonnet

Riassumi lunghi input di ricerca e trasforma le note grezze in conclusioni pronte per la revisione.

Gestisci finestre di contesto di grandi dimensioni per la sintesi tra più documenti di origine.

Supporto per l'analisi strutturata per flussi di lavoro come briefing competitivi e test dei messaggi.

Offri l'accesso alle API con prezzi basati su token pubblicati per una pianificazione prevedibile dell'utilizzo.

Claude 3. 5 Limitazioni di Sonnet

Richiede di portare con sé le proprie trascrizioni o note poiché non si tratta di un registratore di riunioni.

Raggiunge i limiti di utilizzo dei piani più leggeri quando esegui flussi di lavoro di ricerca frequenti e pesanti.

A volte sembra prudente o prolisso, in base alle recensioni degli utenti.

Claude 3. 5 Prezzi Sonnet

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Team: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Claude 3. 5 Valutazioni e recensioni di Sonnet

G2: 4,4/5 (90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Claude 3. 5 Sonnet

Un utente di Reddit ha detto:

"Claude 3. 5 Sonnet mi ha impressionato per la sua abilità nella codifica, la capacità di riepilogare con precisione e lo stile di comunicazione naturale."

"Claude 3. 5 Sonnet mi ha impressionato per la sua abilità nella codifica, la capacità di riepilogare con precisione e lo stile di comunicazione naturale."

il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Ideale per bozze veloci, sintesi e riassunti pronti per le decisioni da input disordinati)

ChatGPT è la scelta "tuttofare" per il lavoro GTM: iterazioni di messaggistica, confronti competitivi, domande frequenti sul lancio, domande di follow-up e riscritture con tono adeguato.

OpenAI posiziona GPT-5. 1 come modello di punta con ragionamento configurabile, che si adatta bene al modo di lavorare dei team di marketing: a volte si desiderano opzioni rapide, altre volte si desidera uno schema più accurato con una logica più solida.

È anche comunemente usato per la preparazione dei colloqui. Se sei un manager che segue i candidati o un candidato che fa simulazioni di colloquio, puoi esercitarti con domande comportamentali, colloqui tecnici, test di programmazione o persino prompt di data science.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Riassumi lunghe trascrizioni e trasforma note sparse in conclusioni chiare.

Bozze di messaggi, briefing di lancio e narrazioni pronte per gli stakeholder

Genera elenchi di domande per le chiamate di ricerca e affina le domande di follow-up.

Riscrivi i testi per adattarli al tono, alla chiarezza e alle varianti regionali in più lingue.

Crea output strutturati come FAQ, battlecard e confronti competitivi.

Limiti di ChatGPT

Richiede prompt efficaci e input puliti per garantire la qualità delle risposte.

A volte produce errori evidenti, quindi è comunque necessaria una revisione umana e una verifica dei fatti.

Ti sembra meno integrato se il tuo processo dipende da un assistente di riunione che acquisisce automaticamente il contesto nel tuo flusso di lavoro?

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mese per utente

Pro : 200 $ al mese per utente

Aziendale : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ChatGPT

Un utente di Reddit ha detto:

"Io sceglierei GPT 5. 1 pro perché è davvero ottimo... Uso 5. 1 Pro su più schede senza sosta, anche 5. 1 thinking high per altre attività in parallelo e non ho mai raggiunto un limite."

"Io sceglierei GPT 5. 1 pro perché è davvero ottimo... Uso 5. 1 Pro su più schede senza sosta, anche 5. 1 thinking high per altre attività in parallelo e non ho mai raggiunto un limite."

Le riunioni notturne sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente e il 30% delle riunioni ora copre più fusi orari. Se le tue ricerche e le tue note sono distribuiti su strumenti separati, il contesto scompare rapidamente.

6. Jasper (Ideale per contenuti di marketing in linea con il marchio che rimangono coerenti in tutte le campagne)

Jasper è stato creato per risolvere un problema comune nel marketing: hai bisogno di molti contenuti e devi assicurarti che rispecchino sempre lo stile del tuo marchio. La posizione di Jasper si concentra principalmente sui controlli della voce del marchio e sui messaggi specifici per il pubblico, in modo che i team possano generare risorse per le campagne senza che ogni bozza assuma un tono diverso.

Per i team GTM, è utile quando si producono varianti su diversi canali (email, landing page, paid, social) e si desidera coerenza e velocità.

Jasper struttura la propria piattaforma attorno ai flussi di lavoro e agli agenti di marketing, il che è perfetto per i team che cercano di standardizzare la produzione di contenuti ripetibili, non solo di generare testi una tantum.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Genera bozze di marketing per annunci, pagine di destinazione ed email a partire da input approssimativi.

Mantieni la coerenza vocale utilizzando i controlli relativi al marchio e allo stile.

Riscrivi i testi per renderli più chiari, adeguati al tono e orientati alla conversione.

Offre l'assistenza per i flussi di lavoro collaborativi per revisioni e approvazioni

Limiti di Jasper

Risulta costoso rispetto agli strumenti di IA generici per team di piccole dimensioni.

Richiede una governance per mantenere la coerenza dei risultati tra molti utenti.

Richiede ancora una revisione umana per affermazioni fattuali e sfumature di posizione.

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per utente

Aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jasper

Un recensore di Capterra ha affermato:

"È possibile utilizzare Jasper per fare brainstorming, riformulare idee, organizzare i pensieri e scrivere molto più velocemente rispetto a quanto si farebbe partendo da zero. Nel complesso, ha introdotto tangibili efficienze individuali e di team, e siamo molto soddisfatti dei costanti miglioramenti apportati alla piattaforma!"

"È possibile utilizzare Jasper per fare brainstorming, riformulare idee, organizzare i pensieri e scrivere molto più velocemente rispetto a quanto si farebbe partendo da zero. Nel complesso, ha introdotto tangibili efficienze individuali e di team, e siamo molto soddisfatti dei costanti miglioramenti apportati alla piattaforma!"

7. Surfer IA (ideale per l'analisi e l'ottimizzazione dei contenuti basata sulla SEO)

Tramite Surfer IA

Se il tuo team pubblica molti contenuti, la parte più difficile è solitamente scrivere qualcosa che corrisponda all'intento di ricerca, copra adeguatamente l'argomento e non tralasci i termini previsti da Google. Surfer IA è stato creato proprio per questo flusso di lavoro.

Inizi con una parola chiave e Surfer IA genera una bozza basata su indicazioni guidate dalla SERP, quindi la perfezioni all'interno dell'editor di contenuti di Surfer in modo che la pagina rimanga in linea con i consigli on-page.

Per i team GTM e di marketing di prodotto, Surfer AI funziona al meglio quando sai già cosa vuoi pubblicare (pagine di lancio, post di confronto, blog BOFU) e desideri che il livello SEO sia parte integrante del processo di scrittura, non un passaggio separato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer IA

Genera schemi utilizzando Outline Builder per un piano più rapido delle bozze.

Ottimizza le bozze utilizzando le linee guida sui contenuti legate alla visibilità di Google e alla ricerca IA.

Mantieni la coerenza del marchio con modelli e opzioni vocali personalizzate.

Collabora con il tuo team su un'unica piattaforma e collegati ai Documenti Google.

Limiti di Surfer IA

Richiede una configurazione avanzata e una buona familiarità con la SEO per ottenere risultati coerenti su larga scala.

Passa da un piano Free a uno a pagamento per un utilizzo più intensivo, ma il costo è elevato.

Produce risultati che necessitano ancora di revisione umana, soprattutto quando i fatti e i riferimenti sono importanti.

Prezzi di Surfer IA

Discovery: 59 $ al mese per utente

Standard: 119 $/mese per 3 utenti

Pro: 219 $/mese per 5 utenti

Tranquillità: 359 $ al mese per 10 utenti

Enterprise: A partire da 999 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Surfer IA

G2: 4,8/5 (oltre 530 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 420 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Surfer IA

Un recensore di Capterra ha affermato:

"Surfer è un ottimo strumento SEO olistico... Surfer è il mio strumento preferito per l'ottimizzazione delle entità. Tuttavia, oltre all'ottimizzazione delle entità, anche il suo strumento di ricerca delle parole chiave, la creazione di mappe tematiche e gli audit sono altrettanto efficaci."

"Surfer è un ottimo strumento SEO olistico... Surfer è il mio strumento preferito per l'ottimizzazione delle entità. Tuttavia, oltre all'ottimizzazione delle entità, anche il suo strumento di ricerca delle parole chiave, la creazione di mappe tematiche e gli audit sono altrettanto efficaci."

8. Writer. com (Ideale per la governance dei contenuti a livello di azienda e risultati coerenti con il marchio)

Quando più team pubblicano contenuti, i rischi possono includere terminologia errata e violazioni accidentali delle politiche che si insinuano nelle risorse rivolte ai clienti.

Writer.com si posiziona come una piattaforma di IA per l'azienda che pone al centro la governance e il controllo del marchio, includendo elementi quali i profili del marchio e della voce e la supervisione di livello di amministratore per i team.

Writer punta anche sull'uso delle "conoscenze approvate" come metodo per ridurre le risposte inventate. Il loro Knowledge Graph supporta la generazione potenziata dal recupero, in modo che i team possano basare i risultati su fonti interne e continuare a scrivere in linea con quanto approvato dall'azienda.

Se ti stanno a cuore la privacy dei dati, la verificabilità e la coerenza dei messaggi su grandi superfici di contenuto, Writer è la soluzione che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writer.com

Applica le regole relative alla voce e allo stile del marchio in modo che i contenuti rimangano coerenti tra i vari team.

Ottieni risultati concreti con Knowledge Graph per una migliore tracciabilità e meno errori.

Crea flussi di lavoro ripetibili con agenti e playbook per le attività GTM comuni.

Offre supporto per la sicurezza dell'azienda e i controlli degli amministratori per un'adozione regolamentata.

Limitazioni di Writer.com

Risulta pesante per i team più piccoli che necessitano solo di bozze veloci.

Richiede un lavoro di configurazione per ottenere il giusto controllo sul marchio e le giuste basi di conoscenza.

Dipende dai tuoi input interni per mantenere un'elevata qualità delle risposte

Prezzi di Writer.com

Starter: Versione di prova gratis; Prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writer.com

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Writer.com

Un recensore di G2 ha affermato:

"Apprezzo il modo in cui Writer.com garantisce che tutti i nostri contenuti scritti rimangano coerenti con la voce del nostro marchio. ... La piattaforma facilita anche la collaborazione tra i team e la gestione dei flussi di lavoro, aiutando tutti a rimanere allineati e a mantenere una alta produttività."

"Apprezzo il modo in cui Writer.com garantisce che tutti i nostri contenuti scritti rimangano coerenti con la voce del nostro marchio. ... La piattaforma facilita anche la collaborazione tra i team e la gestione dei flussi di lavoro, aiutando tutti a rimanere allineati e a mantenere una buona produttività."

9. Copy. IA (Ideale per trasformare i flussi di lavoro GTM in risultati ripetibili dalla ricerca al contenuto)

Se la tua strategia GTM dipende dalla velocità e dalla pertinenza, sai già cosa ti aspetta: ricerca degli account, verifica dei contatti, messaggi di primo contatto, email di follow-up, per poi ripetere tutto da capo per il segmento successivo.

Copy. ai si posiziona come una piattaforma GTM IA, con casi d'uso come "Prospecting Cockpit" che si concentrano sull'account intelligence e sulla redazione di comunicazioni specifiche per l'account.

Copy. IA può anche ricavare approfondimenti dalle trascrizioni commerciali per fornire coaching sulle trattative e indicazioni in stile previsione. Non fornisce suggerimenti in tempo reale durante una chiamata, ma è più efficace nel convertire quelle conversazioni in risultati di vendita effettivi e processi di squadra organizzati.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Crea flussi di lavoro GTM ripetibili per riepiloghi/riassunti, briefing e variazioni dei contenuti.

Trasforma le note non strutturate in output strutturati più facili da rivedere.

Offri supporto ai flussi di lavoro di marketing e commerciale che si basano su punti di discussione coerenti.

Riduci il lavoro di rielaborazione mantenendo i risultati organizzati all'interno dei flussi di lavoro, anziché in bozze sparse.

Limiti di Copy.ai

Richiede tempo per la configurazione, in modo che i flussi di lavoro corrispondano al processo del tuo team.

Dipende dalla qualità della tua fonte, quindi è comunque necessario un rapido controllo di accuratezza.

Diventa costoso una volta che si passa da un piano Free a un piano a pagamento per team più grandi.

Prezzi di Copy. /IA

Chat: 29 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy. IA

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Copy. ai

Un recensore di Capterra ha affermato:

"... Copy. IA supporta vari tipi di contenuti, dai testi commerciali ai post dei blog e ai testi pubblicitari digitali, in modo da poter sempre creare il tipo di contenuto di cui il tuo pubblico ha bisogno, indipendentemente dal tipo. 3. Facile integrazione con i flussi di lavoro esistenti..."

"... Copy. IA supporta vari tipi di contenuti, dai testi commerciali ai post dei blog e ai testi pubblicitari digitali, in modo da poter sempre creare il tipo di contenuto di cui il tuo pubblico ha bisogno, indipendentemente dal tipo. 3. Facile integrazione con i flussi di lavoro esistenti..."

Il tempo dedicato alle riunioni settimanali è aumentato del 252% da febbraio 2020 per l'utente medio di Microsoft Teams, e anche il numero di riunioni settimanali è aumentato del 153%. Ecco perché la "chiarezza post-chiamata" è importante tanto quanto la chiamata stessa.

10. Perplexity IA (ideale per ricerche con citazioni che puoi utilizzare come riferimento nel lavoro GTM)

Tramite Perplexity

Per i product marketer e gli analisti di ricerca, le "risposte rapide" sono utili solo quando è possibile mostrarne la provenienza.

Il punto di forza di Perplexity è la ricerca verificabile: fornisce risposte con citazioni e domande di approfondimento intelligenti, consentendoti di approfondire l'analisi senza dover ricominciare da capo. Ciò lo rende particolarmente adatto alla ricerca competitiva, al posizionamento e alle sintesi di contenuti che richiedono fonti.

Perplexity fornisce anche il supporto per la collaborazione attraverso spazi, che consente ai team di organizzare ricerche e thread per progetto, in modo che la ricerca non vada persa tra più strumenti.

È in grado di effettuare ricerche sul web e nei file interni con controlli di autorizzazione, il che è utile quando la tua ricerca deve includere sia fonti pubbliche che documenti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Fornisci risposte con citazioni per una verifica più rapida delle ricerche.

Effettua ricerche sul web in tempo reale in modo che il tuo riepilogo/riassunto rimanga aggiornato.

Produci output puliti e ben formattati che puoi riutilizzare in briefing e presentazioni.

Offri assistenza per domande di approfondimento senza dover ricominciare il thread.

Limiti di Perplexity IA

Richiede un assistente separato per le riunioni se desideri l'acquisizione automatica durante le riunioni.

È ancora necessaria una rapida verifica delle fonti quando le citazioni sono scarse o non corrispondono all'affermazione.

Aumenta i costi una volta che si passa da un piano Free a un piano a pagamento per un utilizzo più intensivo della ricerca.

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Enterprise Pro : 40 $ al mese per utente

Enterprise Max: 325 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Perplexity IA

Un recensore di G2 ha affermato:

"Le fonti sono affidabili e le informazioni accurate. Lo uso [Perplexity. IA] quotidianamente per il contenuto. Mi è stato utile in molti modi. Scrivere blog e articoli, i testi e i contenuti sono facili."

"Le fonti sono affidabili e le informazioni accurate. Lo uso [Perplexity / IA] quotidianamente per il contenuto. Mi è stato utile in molti modi. Scrivere blog e articoli, i testi e i contenuti sono facili."

Se stai ancora valutando opzioni oltre alle principali alternative a Cluely, questi tre strumenti possono colmare le lacune comuni una volta terminata la conversazione dal vivo.

Sono utili quando hai bisogno di note IA più chiare, un richiamo più rapido o una pratica più strutturata per i colloqui di lavoro.

fireflies.ai : un assistente IA per riunioni che registra le tue riunioni e le trasforma in trascrizioni ricercabili, riassunti e elementi da intraprendere. Funziona su piattaforme video come Google Meet e include un'estensione Chrome che consente di acquisire e riepilogare i contenuti senza aggiungere un bot alla riunione.

Otter.ai : un assistente per riunioni che acquisisce trascrizioni in tempo reale e crea note strutturate che puoi sfogliare rapidamente. Può partecipare automaticamente alle riunioni su Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, il che è utile se le tue chiamate avvengono su strumenti diversi di settimana in settimana.

Final Round IA : progettato per simulazioni di colloqui di lavoro basati sull'IA e esercitazioni strutturate, ti consente di provare le risposte e migliorarne la qualità prima dei colloqui più importanti. È particolarmente utile se desideri esercitarti in modo più simile alle videochiamate reali e se ti stai preparando per colloqui di programmazione nell'ambito del tuo ciclo di colloqui.

ClickUp fornisce le ricevute (e il flusso di lavoro)

Scegliere tra le alternative a Cluely non significa solo ottenere risposte in tempo reale nelle conversazioni dal vivo attraverso un assistente di intervista basato sull'IA. Se stai acquistando per i team commerciali, la produttività del team e il coaching in tempo reale sono importanti tanto quanto la qualità degli appunti.

Per i team di marketing e GTM, la scelta più adatta sarebbe quella di strumenti con approfondimenti in tempo reale per riunioni generali che offrano più di semplici prompt in stile intervista.

Cerca strumenti che forniscano supporto end-to-end per il tuo flusso di lavoro su più piattaforme. Gli strumenti ideali dovrebbero includere anche note ricercabili, suggerimenti in tempo reale basati sull'IA e feedback in tempo reale potenziati dall'IA.

ClickUp si distingue quando desideri un unico spazio di lavoro convergente e un assistente AI per effettuare la connessione tra approfondimenti AI, documenti, collaborazione e consegna. Puoi:

Riassumi le riunioni con ClickUp Brain

Documenta il tuo pensiero in ClickUp Docs

Trova rapidamente le prove con ClickUp Enterprise Search

Automatizza i follow-up ripetibili con ClickUp Agents.

Ottieni supporto multilingue e funzionalità di presa appunti potenziate dall'IA.

