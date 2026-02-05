10 modelli gratuiti di schede di valutazione dei fornitori per valutare i fornitori

La valutazione dei fornitori di solito si articola in modo prevedibile: la "scheda di valutazione" è contenuta nel foglio di calcolo di qualcuno, il feedback reale è contenuto in Slack e i rinnovi vengono decisi in una riunione in cui ognuno ricorda incidenti diversi.

In un mondo in cui il rischio di approvvigionamento è costante, questa configurazione è troppo fragile. I responsabili degli acquisti considerano costantemente la mitigazione del rischio una priorità assoluta e molti indicano il mantenimento di fonti alternative attive come la mossa più efficace.

Questa guida ti offre 10 modelli di scheda di valutazione dei fornitori pronti all'uso, in modo da poter valutare i fornitori con criteri coerenti, individuare tempestivamente i rischi e prendere decisioni di approvvigionamento che puoi effettivamente difendere. Ti mostreremo anche come eseguire una valutazione ponderata all'interno di ClickUp quando desideri qualcosa di più di una semplice valutazione da 1 a 5.

Panoramica dei modelli di scheda di valutazione dei fornitori

Modello Link per scaricare Ideale per Funzionalità principali Formato visivo Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp Ottieni il modello gratis Teams che si occupano dell'onboarding dei fornitori e della gestione dei passaggi di conformità Lista di controllo delle qualifiche predefinita, campi personalizzati per i dati dei fornitori, assegnatari e date di scadenza, supporto per l'aggiunta di punteggi. Flusso di lavoro della lista di controllo Modello ClickUp Vendor Retro Ottieni il modello gratis Teams che esaminano le prestazioni dei fornitori al termine di progetti o contratti Sezioni di riflessione strutturate, documenti collaborativi, tag, acquisizione di informazioni qualitative. Modello retrospettivo Modello di elenco fornitori ClickUp Ottieni il modello gratis Organizzazioni che gestiscono più fornitori in un unico luogo Database fornitori centralizzato, vista Tabella, campi personalizzati per contatti, certificazioni e rischi. Database principale Modello di matrice di confronto ClickUp Ottieni il modello gratis I team di approvvigionamento confrontano i fornitori durante le richieste di offerta (RFP) Layout a matrice, campi di punteggio ponderato, indicatori con codice colore, classificazione automatizzata. Matrice di confronto Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp Ottieni il modello gratis Teams che valutano i fornitori in base a parametri finanziari, di qualità, di processo e di crescita Scheda di valutazione a quattro quadranti, punteggio dei campi personalizzati, integrazione del dashboard Scheda di valutazione bilanciata Modello di valutazione del software ClickUp Ottieni il modello gratis Team IT, acquisti e operazioni che valutano fornitori di software e SaaS Valutazione su integrazioni, conformità, supporto, prezzi, punteggi ponderati, feedback interfunzionali Scheda di valutazione del software Modello di contratto con fornitori ClickUp Ottieni il modello gratis Teams che documentano contratti, SLA, sequenze di rinnovo e obblighi dei fornitori Ha il monitoraggio dei termini contrattuali, degli SLA, delle date di rinnovo, dei flussi di lavoro di revisione collegati e dei campi personalizzati. Tracker degli accordi Modulo di valutazione dei fornitori di Jotform Scarica questo modello Organizzazioni che desiderano un processo di valutazione dei fornitori semplice e basato su moduli Generatore di moduli personalizzabile, scale di valutazione, campi strutturati, invio in tempo reale, spazio di archiviazione centralizzato per le risposte Modulo di valutazione Modello di valutazione dei lead di HubSpot Scarica questo modello Teams che necessitano di un modello di valutazione dei fornitori semplice basato su fogli di calcolo Campi di punteggio di base, metriche personalizzabili, facile confronto, layout compatibile con i fogli di calcolo. Modello di foglio di calcolo Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di Coefficient. io Scarica questo modello Teams che effettuano il monitoraggio dei passaggi di conformità e dei flussi di lavoro dei fornitori Monitoraggio delle attività basato su lista di controllo, flusso di lavoro strutturato, campi di documentazione, coerenza dei processi Modello di lista di controllo

Che cos'è un modello di scheda di valutazione dei fornitori?

Un modello di scheda di valutazione dei fornitori è un quadro standard per misurare e confrontare le prestazioni dei fornitori utilizzando ogni volta gli stessi criteri, quali qualità, affidabilità delle consegne, costi, reattività e rischio.

Invece di affidarsi a opinioni o feedback occasionali, questo approccio offre al tuo team un metodo ripetibile per valutare i fornitori in modo coerente, individuare le tendenze delle prestazioni nel tempo e prendere decisioni che puoi effettivamente spiegare durante i rinnovi o gli escalation.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Perché utilizzare un modello di scheda di valutazione dei fornitori?

Se non disponi di un sistema di schede di valutazione, la gestione dei fornitori diventa rapidamente reattiva. Ti accorgi dei problemi solo quando qualcosa va storto: una spedizione in ritardo, un SLA non rispettato, un'escalation del supporto che improvvisamente diventa una tua emergenza.

Una scheda di valutazione ribalta la dinamica. Si ottengono segnali precoci, una traccia cartacea e un modo per confrontare i fornitori senza cambiare le regole del gioco a metà trimestre.

L'utilizzo di una scheda di valutazione standardizzata per la gestione dei fornitori ti aiuta a:

Effettua confronti oggettivi tra i fornitori: smetti di affidarti a decisioni basate sull'istinto e valuta tutti i fornitori in base allo stesso insieme di criteri. Ciò garantisce l'equità e ti aiuta a identificare i migliori fornitori sulla base di dati concreti.

Identifica i rischi in anticipo: individua i trend di calo delle prestazioni su più periodi di revisione, consentendoti di intervenire prima che un piccolo problema si trasformi in una grave individua i trend di calo delle prestazioni su più periodi di revisione, consentendoti di intervenire prima che un piccolo problema si trasformi in una grave interruzione della catena di fornitura , aspetto fondamentale dato che il 74% dei CPO cita la ricerca di fonti di approvvigionamento alternative come la leva più efficace per la mitigazione del rischio.

Costruisci relazioni più solide con i fornitori: fornisci loro un feedback chiaro e costruttivo supportato dai dati. In questo modo avranno traguardi di miglioramento concreti e si favorirà una partnership più collaborativa.

Prendi decisioni di approvvigionamento più rapide: quando è il momento di quando è il momento di rinnovare il contratto , puoi vedere rapidamente quali fornitori soddisfano le aspettative e quali no, risparmiando tempo su lunghe rivalutazioni.

Mantieni la documentazione pronta per la revisione: conserva una traccia cartacea chiara e coerente di ogni valutazione delle prestazioni dei fornitori, assicurandoti di essere sempre pronto per conserva una traccia cartacea chiara e coerente di ogni valutazione delle prestazioni dei fornitori, assicurandoti di essere sempre pronto per i controlli di conformità.

💡 Suggerimento professionale: la cronologia dei fornitori non dovrebbe rimanere solo nella memoria delle persone. Quando si verifica un problema con un fornitore, la domanda peggiore è "Dove è stato documentato?". Con ClickUp Enterprise Search, puoi recuperare schede di valutazione passate, note sugli incidenti, decisioni di rinnovo, termini contrattuali e feedback delle parti interessate con una sola query, in modo che la valutazione si basi su prove concrete e non su ricerche approfondite su Slack. Trova qualsiasi cosa nella tua area di lavoro con Enterprise Search

Come creare una scheda di valutazione che funzioni davvero

Prima di scegliere un modello, definisci tre elementi fondamentali. È questa la differenza tra una scheda di valutazione di cui il tuo team si fida e una scheda di valutazione che viene ignorata.

Scala: mantienila semplice (1-5 o 1-10)

Ponderazioni: decidete cosa è più importante (consegna vs costo vs rischio) e documentatelo.

Cadenza: imposta la frequenza delle revisioni (mensile per i fornitori critici, trimestrale per la maggior parte degli altri).

Una volta effettuata l'impostazione della logica di punteggio, puoi scegliere il modello che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro.

Metriche chiave da includere nella scheda di valutazione dei fornitori

Il monitoraggio delle metriche sbagliate è problematico quanto il non monitoraggio di nulla. Una buona scheda di valutazione dei fornitori si concentra su un insieme equilibrato di indicatori chiave di prestazione (KPI) che riflettono ciò che conta davvero per la tua azienda. Sebbene i dettagli dipendano dal tuo settore, la maggior parte delle schede di valutazione include questi KPI fondamentali per gli acquisti.

Metriche di qualità: consentono il monitoraggio del grado di conformità dei prodotti o servizi di un fornitore ai tuoi standard. Includono tassi di difettosità, tassi di reso e conformità alle specifiche.

Prestazioni di consegna: misurano l'affidabilità e la puntualità. Le metriche chiave sono il tasso di consegna puntuale, misurano l'affidabilità e la puntualità. Le metriche chiave sono il tasso di consegna puntuale, l'accuratezza del Lead time e la completezza dell'evasione degli ordini.

Metriche di costo: questo va oltre il prezzo di listino per valutare il valore totale. Effettua il monitoraggio della competitività dei prezzi rispetto al mercato, dell'accuratezza delle fatture e del costo totale di proprietà.

Reattività e servizio: valuta la facilità di collaborazione con il fornitore. Misura i tempi di risposta alle comunicazioni, la velocità di risoluzione dei problemi e la flessibilità nelle richieste urgenti.

Conformità e rischio: valuta la stabilità del fornitore e il rispetto delle normative. Includi lo stato delle assicurazioni e delle certificazioni, gli indicatori di stabilità finanziaria e valuta la stabilità del fornitore e il rispetto delle normative. Includi lo stato delle assicurazioni e delle certificazioni, gli indicatori di stabilità finanziaria e la conformità agli standard di settore

Fattori di relazione: questo aspetto riflette il valore strategico della partnership. Valuta la qualità della gestione degli account, la disponibilità a collaborare ai miglioramenti e i contributi all'innovazione.

🎥 Quando si valutano i fornitori di software, comprendere le metriche chiave di sviluppo può aiutare a valutare in modo più efficace le loro capacità tecniche e le loro prestazioni di consegna. Questo video fornisce una panoramica dei KPI essenziali per lo sviluppo di software che possono influenzare i criteri di valutazione dei fornitori.

10 modelli gratis di schede di valutazione dei fornitori

Questi 10 modelli gratuiti di schede di valutazione dei fornitori ti offrono un vantaggio iniziale, consentendoti di scegliere quello più adatto alle tue esigenze e personalizzarlo in base alle tue necessità.

1. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp che mostra una lista di controllo strutturata per l'onboarding dei fornitori con attività e stati

Stanco di passaggi tralasciati durante l'onboarding dei fornitori? Questo modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori basato sulle attività di ClickUp garantisce che ogni controllo di conformità e attività di gestione venga monitorato dall'inizio alla fine. È perfetto per i team che necessitano di un processo ripetibile per l'inserimento di nuovi fornitori e lo svolgimento di revisioni periodiche.

Questo modello combina il processo con il monitoraggio delle prestazioni.

Cosa include questo modello:

Voci della lista di controllo predefinite per ogni passaggio del processo di qualificazione dei fornitori.

Campi personalizzati ClickUp per il monitoraggio dello stato dei fornitori, delle date dei contratti e della documentazione di conformità.

le date di scadenza ClickUp. Chiarisci le responsabilità utilizzando gli assegnatari ClickUp

Struttura flessibile che fornisce supporto per l'aggiunta di criteri di valutazione insieme al monitoraggio delle liste di controllo.

Smetti di effettuare il monitoraggio manuale delle date di rinnovo: l'automazione dei processi di approvvigionamento offre un ROI medio del 18% con un ritorno sull'investimento in soli 12 mesi. Non perdere mai una scadenza contrattuale impostando ClickUp Automazioni per attivare automaticamente le attività di revisione o inviare notifiche quando si avvicina una data di scadenza. Generatore di regole ClickUp "Automate with AI (beta)": quando lo stato cambia in "Pronto per la progettazione", cambia automaticamente gli assegnatari al team di progettazione.

2. Modello ClickUp Vendor Retro

Ottieni il modello gratis Modello di retrospettiva dei fornitori ClickUp: semplifica il processo di revisione dei fornitori con questo modello completo.

A volte un semplice punteggio non racconta tutta la storia. Questo modello retrospettivo di ClickUp aiuta il tuo team a condurre significative revisioni post-progetto o post-contratto dei fornitori per cogliere preziosi insegnamenti. È ideale per i team che vogliono capire il "perché" delle prestazioni di un fornitore.

Questo modello trasforma il feedback in informazioni utili.

Cosa include questo modello:

Sezioni strutturate per ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e elementi da fare per impegni futuri.

Raccolta collaborativa di feedback utilizzando ClickUp documenti

Facile organizzazione e riferimento con ClickUp Tagging

Acquisisci informazioni qualitative che forniscono supporto alle decisioni più intelligenti nella selezione dei fornitori.

3. Modello di elenco principale dei fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Elenco dei fornitori nella vista Tabella di ClickUp, raggruppati per stato, con monitoraggio del tipo di forniture di ciascun fornitore, dettagli di contatto, indirizzo e valutazione della "qualità del servizio" basata su stelle.

Le informazioni sui tuoi fornitori sono sparse in una dozzina di file diversi? Questo modello di database centralizzato Vendor Master List Template di ClickUp risolve il problema con il monitoraggio di tutti i tuoi fornitori in un unico posto, completo di dettagli chiave e indicatori di prestazione. È uno strumento indispensabile per qualsiasi organizzazione che gestisce più fornitori e necessita di un database centralizzato dei fornitori.

Questo modello di scheda di valutazione dei fornitori funge da base per l'intero programma di gestione dei fornitori.

Cosa include questo modello:

Monitoraggio in stile foglio di calcolo utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Campi personalizzati ClickUp per informazioni di contatto, certificazioni e valutazioni del rischio

Ricerca e ordinamento rapidi con il filtro ClickUp

Possibilità di collegare le schede di valutazione individuali al database principale dei fornitori

Trasforma i dati grezzi in informazioni approfondite. Ottieni una panoramica di alto livello dell'intera rete di fornitori in un colpo d'occhio, estraendo i dati da questo elenco e inserendoli nelle panoramiche in tempo reale sulle prestazioni dei fornitori con i dashboard ClickUp. Esempio di dashboard ClickUp per la panoramica delle prestazioni dei fornitori e la reportistica

4. Modello di matrice di confronto ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di matrice di confronto ClickUp per la valutazione e l'assegnazione di punteggi ai fornitori in modo comparativo

Scegliere tra più fornitori durante un processo di richiesta di offerta può sembrare come confrontare mele e arance. Questo modello di matrice di confronto affiancato di ClickUp chiarisce il processo di valutazione dei fornitori consentendo di valutare più fornitori in base agli stessi identici criteri. È stato creato per i team di approvvigionamento che devono prendere decisioni di selezione difendibili e basate sui dati.

Questo modello è stato appositamente progettato per aiutarti a passare con sicurezza da un elenco lungo a una lista ristretta.

Cosa include questo modello:

Layout di una matrice strutturato che confronta i fornitori in base agli stessi criteri di valutazione

Classifica automatizzata utilizzando i campi di punteggio ponderato (campi formula) di ClickUp.

Indicatori visivi delle prestazioni con indicatori di stato codificati di colore ClickUp

Un quadro di valutazione chiaro e difendibile per l'assistenza alla selezione finale dei fornitori.

Desideri un punteggio ponderato senza calcoli su fogli di calcolo? In ClickUp, aggiungi ogni KPI come campo personalizzato, quindi utilizza i campi formula per calcolare automaticamente i totali ponderati. In questo modo il modello rimane coerente anche quando più revisori valutano i fornitori. ✨ Utilizza con facilità formule avanzate nei campi personalizzati di ClickUp.

5. Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp per la valutazione multidimensionale delle prestazioni dei fornitori

Concentrarsi solo sul costo è un errore comune che può portare a scegliere un fornitore economico che alla fine ti costerà di più a lungo termine a causa della scarsa qualità o del servizio inadeguato. Questo modello di scheda di valutazione strategica Balanced Scorecards Template di ClickUp ti aiuta a valutare i fornitori in base a più dimensioni di prestazione, garantendoti una visione olistica del loro valore.

Questo modello ti impedisce di dare un peso eccessivo al prezzo a scapito della qualità o dell'innovazione.

Cosa include questo modello:

Valutazione in quattro quadranti che copre le prospettive finanziaria, cliente/qualità, processo interno e apprendimento/crescita.

Punteggio su più dimensioni utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Formato pronto per il dashboard per la reportistica a livello dirigenziale

Basato sulla metodologia della balanced scorecard adattata alla gestione delle prestazioni dei fornitori.

6. Modello di valutazione del software ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di valutazione del software ClickUp per valutare i fornitori SaaS in termini di integrazioni di sicurezza e supporto

La valutazione dei fornitori di software comporta una serie di sfide specifiche. Questo modello di scheda di valutazione software specializzato di ClickUp è progettato specificamente per i team IT, di approvvigionamento e operativi incaricati dell'attività di valutazione dei fornitori di tecnologia e degli strumenti SaaS.

Questo modello tiene conto delle considerazioni specifiche relative all'approvvigionamento di software. 🛠️

Cosa include questo modello:

Valutazione basata su funzioni, capacità di integrazione, sicurezza/conformità, qualità del supporto e modello di prezzo.

Acquisizione strutturata dei feedback da parte di stakeholder interfunzionali

Classifica dei fornitori utilizzando campi di punteggio ponderati

Aiuta a valutare fattori tecnici a lungo termine come la disponibilità delle API e la portabilità dei dati.

7. Modello di contratto con i fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di contratto con i fornitori ClickUp per documentare i termini contrattuali, gli SLA e il monitoraggio dei rinnovi

Un contratto con un fornitore è più di un semplice documento legale: è una promessa di prestazioni. Questo modello di accordo con il fornitore di ClickUp ti aiuta a colmare il divario tra gli accordi legali e la realtà operativa, documentando gli accordi con i fornitori insieme alle aspettative di prestazione e agli accordi sul livello di servizio (SLA). È perfetto per i team che vogliono responsabilizzare i fornitori rispetto a ciò che hanno effettivamente promesso.

Questo modello trasforma i tuoi contratti in documenti dinamici.

Cosa include questo modello:

Documentazione strutturata dei termini contrattuali chiave, degli impegni SLA e dei benchmark di prestazione.

Monitoraggio dello stato degli accordi, delle date di rinnovo e della conformità utilizzando i campi personalizzati di ClickUp .

Flussi di lavoro per la revisione dei contratti supportati da ClickUp attività collegate

Aiuta a garantire che i termini negoziati siano attivamente monitorati e applicati.

8. Modulo di valutazione dei fornitori di Jotform

Scarica questo modello Esempio di layout del modello di modulo di valutazione dei fornitori Jotform per revisioni strutturate dei fornitori

Il modello di modulo di valutazione dei fornitori offre un metodo strutturato per valutare le prestazioni dei fornitori utilizzando criteri di valutazione standardizzati e campi di feedback. Aiuta i team a raccogliere dati di valutazione coerenti sulla qualità, l'affidabilità e l'efficienza del servizio dei fornitori, facilitando il confronto tra i fornitori e l'identificazione delle aree di miglioramento. Questo modello è ideale per le organizzazioni che desiderano un approccio semplice e basato su moduli per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori senza configurazioni complesse.

Questo modello fornisce supporto per una valutazione dei fornitori coerente e strutturata.

Cosa include questo modello:

Valutazione strutturata delle prestazioni dei fornitori utilizzando scale di valutazione e campi di feedback

Acquisisci i dettagli chiave dei fornitori, come le informazioni sui fornitori e i criteri di valutazione.

Generatore di moduli personalizzabile per aggiungere o modificare campi di punteggio e domande di valutazione

Raccolta dati in tempo reale per un monitoraggio coerente delle prestazioni dei fornitori

Facile condivisione tramite link sicuro al modulo o incorporamento per il contributo delle parti interessate.

Spazio di archiviazione centralizzato per l'analisi e il confronto

Offre supporto sia per valutazioni quantitative che per feedback qualitativi per una valutazione equilibrata.

9. Modello di valutazione dei lead di HubSpot

Scarica questo modello Anteprima del modello di punteggio dei lead HubSpot per il punteggio basato su foglio di calcolo

Se stai cercando un punto di partenza semplice e senza fronzoli per la tua valutazione dei fornitori, il modello di lead scoring di HubSpot, questo foglio di calcolo scaricabile da HubSpot è un'opzione facile e veloce. Fornisce un framework di base che puoi personalizzare in Excel o Fogli Google.

Questo modello è ottimo per iniziare rapidamente.

Cosa include questo modello:

Struttura di punteggio di base che copre le metriche comuni dei fornitori

Campi e criteri di valutazione completamente personalizzabili

Formato compatibile con i fogli di calcolo per una maggiore facilità d'uso

Semplice confronto tra fornitori

Essendo un foglio di calcolo statico, questo modello richiede aggiornamenti e calcoli manuali. Esiste al di fuori dei flussi di lavoro di project management, il che può portare alla creazione di silos di dati e alla dispersione del contesto.

10. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di Coeffiennt. io

Scarica questo modello Coefficient. io Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori Anteprima per la supervisione dei fornitori basata sui processi

Questo modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di Coefficient. io si concentra sull'aspetto procedurale della gestione dei fornitori, come la conformità e il monitoraggio delle attività. È una scelta pratica per i team che desiderano un approccio orientato alle attività per la supervisione dei fornitori.

Questo modello eccelle nella conformità dei processi.

Cosa include questo modello:

Qualificazione dei fornitori basata su una lista di controllo e monitoraggio della conformità

Flusso di lavoro strutturato per i processi di gestione dei fornitori

Assistenza documentale per le procedure e i requisiti dei fornitori

Concentrati sulla conformità e sulla coerenza dei processi

Sebbene eccellente per il monitoraggio del completamento dei processi, questo approccio basato su una lista di controllo è meno adatto per la valutazione quantitativa delle prestazioni e l'analisi delle tendenze nel tempo.

Best practice per l'utilizzo dei modelli di scheda di valutazione dei fornitori

Anche il miglior modello di scheda di valutazione dei fornitori fallirà se il tuo team non segue un processo coerente. Ecco alcune best practice per garantire il successo del tuo programma di valutazione dei fornitori. 🙌

Definisci i criteri prima di iniziare la valutazione: ottieni l'accordo di tutte le parti interessate su quali metriche sono importanti e su come saranno ponderate. Cambiare le regole a metà partita compromette la coerenza e l'equità.

Mantieni semplici le scale di valutazione: una semplice scala da uno a cinque è solitamente sufficiente. Scale eccessivamente complesse possono causare confusione e valutazioni incoerenti da parte di valutatori diversi.

Pianifica cicli di revisione regolari: la coerenza è fondamentale. Le revisioni trimestrali funzionano bene per la maggior parte delle relazioni con i fornitori, ma potresti prendere in considerazione controlli mensili per i fornitori ad alto rischio come strategia la coerenza è fondamentale. Le revisioni trimestrali funzionano bene per la maggior parte delle relazioni con i fornitori, ma potresti prendere in considerazione controlli mensili per i fornitori ad alto rischio come strategia di mitigazione del rischio.

Coinvolgi più parti interessate: l'ufficio acquisti non dovrebbe valutare i fornitori in modo isolato. Richiedi il parere delle persone in prima linea che lavorano quotidianamente con i fornitori.

Condividi il feedback con i tuoi fornitori: le schede di valutazione sono più efficaci quando vengono utilizzate come strumento di miglioramento. Condividi i risultati con i tuoi fornitori per offrire loro un percorso chiaro verso una partnership più solida.

Monitora le tendenze, non solo le istantanee: un singolo punteggio basso potrebbe essere un'anomalia. Ciò che devi davvero tenere d'occhio è il calo dei punteggi su più periodi di revisione, poiché questo segnala un problema reale.

Non lasciare che informazioni preziose vadano perse in report statici. Visualizza l'andamento dei punteggi nel tempo e trasforma i tuoi dati in informazioni utili utilizzando i dashboard di ClickUp, che estraggono dati in tempo reale dalle tue attività e dai campi personalizzati. Per approfondire ulteriormente e trasformare i tuoi dati in informazioni utili all'istante, chiedi a ClickUp Brain di riepilogare i dati sulle prestazioni dei fornitori o di identificare i migliori.

💡 Suggerimento professionale: mantieni le recensioni dei fornitori in linea con gli obiettivi. Le schede di valutazione dei fornitori falliscono quando il processo non viene applicato in modo coerente. I Super Agenti di ClickUp possono monitorare le date di scadenza delle schede di valutazione, segnalare i fornitori con punteggi in calo nel corso dei cicli e avvisare i titolari quando una revisione è in ritardo, in modo che le "revisioni trimestrali" smettano di essere un obiettivo ambizioso e diventino un'abitudine operativa. Accelera i flussi di lavoro con i Super Agenti

Da dati sparsi a decisioni strategiche

Le schede di valutazione dei fornitori funzionano perché rendono visibili le prestazioni prima che si verifichi una situazione di emergenza. Con un sistema di valutazione coerente, è possibile individuare tempestivamente eventuali scostamenti, premiare i fornitori che mantengono effettivamente le promesse e procedere ai rinnovi sulla base di dati concreti anziché di sensazioni.

Scegli il modello più adatto al tuo caso d'uso, imposta una volta la logica di punteggio ed esegui il tuo primo ciclo di revisione. Dopodiché, il processo si complica.

Inizia gratis con ClickUp e personalizza i modelli in base al modo in cui il tuo team valuta i fornitori.

Domande frequenti

Le revisioni trimestrali funzionano bene per la maggior parte delle relazioni con i fornitori, poiché offrono tempo sufficiente per osservare modelli di performance significativi senza creare un carico amministrativo eccessivo. Per i fornitori critici o quelli con recenti problemi di performance, potrebbero essere appropriate verifiche mensili. La chiave è la coerenza: revisioni irregolari minano la credibilità del processo di valutazione e rendono inaffidabile l'analisi delle tendenze.

Una valutazione dei fornitori è in genere una valutazione puntuale condotta durante la selezione o la qualificazione dei fornitori, essenzialmente un'istantanea delle capacità e dell'idoneità. Una scheda di valutazione dei fornitori, invece, è uno strumento di monitoraggio continuo delle prestazioni che misura il grado di soddisfazione delle aspettative da parte di un fornitore consolidato nel tempo. Considera le valutazioni come i colloqui di assunzione e le schede di valutazione come le revisioni continue delle prestazioni.

Inizia dimostrando il costo dell'approccio attuale: il tempo sprecato nella ricerca di informazioni, le decisioni prese sulla base di dati incompleti e i problemi che non sono stati individuati tempestivamente. Quindi proponi un programma pilota con tre-cinque dei tuoi fornitori più importanti. I rapidi risultati ottenuti dal programma pilota creano lo slancio necessario per un'adozione più ampia e i primi partecipanti spesso diventano sostenitori dell'espansione del programma.