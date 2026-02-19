Come consolidare il tuo stack tecnologico di marketing nel 2026

In media, un'organizzazione gestisce oggi 75 diversi strumenti martech. E due marketer su tre utilizzano più di 16 app solo per svolgere il proprio lavoro quotidiano.

Se pensavi che la proliferazione degli strumenti fosse di per sé un problema per i professionisti del marketing, aspetta di sentire questo: il vero problema è che questi strumenti non comunicano tra loro.

Una recente ricerca di Gartner mostra che solo il 49% circa degli strumenti in un tipico stack tecnologico di marketing viene utilizzato attivamente. Ciò significa che metà dello stack aggiunge costi e complessità senza dare il proprio contributo.

Allora, qual è la soluzione?

È così intuitivo eppure così difficile da implementare: il consolidamento degli strumenti.

Ecco perché, in questo post, analizzeremo il processo di consolidamento dello stack tecnologico di marketing. Condivideremo come l'abbinamento del tuo stack con un'IA che comprenda realmente il tuo lavoro aiuti i team a muoversi più rapidamente, a rimanere allineati e, infine, a ottenere un valore reale dall'IA.

Che cos'è il consolidamento dello stack tecnologico di marketing?

Il consolidamento dello stack tecnologico di marketing è il processo di sostituzione delle app di marketing sparse e monouso con una piattaforma unificata. Ciò consente di riunire le funzioni di marketing principali, come la project management, la creazione di contenuti, il monitoraggio delle campagne e la collaborazione tra i team, in un unico ambiente connesso.

Il consolidamento crea un'unica fonte di verità per tutto il tuo lavoro di marketing.

Questo non significa accontentarsi di uno strumento ingombrante e tuttofare che fa tutto male. Significa scegliere una zona di lavoro moderna e convergente in cui funzionalità specializzate sono costruite su una base condivisa, fornendo al tuo team e alla tua IA tutto il contesto necessario per avere successo.

Sostituisci più di 20 strumenti con un unico potente spazio di lavoro all'interno di ClickUp.

La maggior parte degli stack è cresciuta in modo organico: uno strumento per il piano, un altro per i contenuti, un altro per le approvazioni, un altro per la reportistica. Sulla carta sembra potente. Nella pratica è estenuante. Perché quando il tuo contesto è sparso ovunque, finisci per perdere slancio.

I silos di dati frammentano la tua visione dei clienti

Quando i dati dei tuoi clienti sono sparsi su una dozzina di piattaforme diverse (CRM, strumento di email, software di analisi e app di social media), non è possibile ottenere un quadro completo della mappa dell'esperienza utente. Ciò costringe il tuo team a prendere decisioni di marketing critiche sulla base di informazioni parziali, trasformando la personalizzazione in un gioco di ipotesi.

Cercare di calcolare l'attribuzione delle campagne diventa un incubo fatto di esportazione di fogli di calcolo e assemblaggio manuale dei dati, che ti lascia con una visione obsoleta e incompleta di ciò che funziona davvero.

L'IA generica crea un "workslop" fuori dal marchio

Utilizzare strumenti di IA generici addestrati sull'Internet pubblico è come chiedere a uno sconosciuto di scrivere i tuoi testi di marketing. Non conoscono la voce del tuo marchio, la posizione unica del tuo prodotto o quali messaggi hanno avuto riscontro presso il tuo pubblico in passato.

Il risultato è il "workslop", ovvero contenuti generati dall'IA che tecnicamente riempiono la pagina, ma privi della personalità e delle intuizioni specifiche che rendono efficace il marketing. Il tuo team finisce per dedicare tanto tempo alla modifica di questi contenuti generici quanto ne avrebbe impiegato per scriverli da zero, vanificando lo scopo stesso dell'utilizzo dell'IA.

L'unica soluzione è un'IA collegata alla tua area di lavoro reale: i tuoi brief, le linee guida del marchio e le campagne di successo.

🔑 Punto chiave: l'IA connessa produce contenuti in linea con il marchio perché ha un contesto; l'IA scollegata produce contenuti di riempimento perché è tutto ciò che conosce.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, i costi associati al cambio di contesto e al passaggio da un'applicazione all'altra aumentano nel tempo. Ma non con ClickUp Brain. È integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

Il cambio di contesto uccide lo slancio creativo

👀 Lo sapevi? Il 68% dei dipendenti afferma di non avere abbastanza tempo per concentrarsi senza interruzioni durante la giornata lavorativa.

Ogni volta che un marketer deve passare dal proprio piano del progetto a un'app separata per trovare il brief, quindi a uno strumento di chat per il feedback, perde la concentrazione. Questo continuo cambio di contesto crea un pesante carico cognitivo, prosciugando l'energia mentale che dovrebbe essere dedicata al lavoro creativo.

I costi nascosti si accumulano tra sottoscrizioni scollegate tra loro

Il problema di uno stack tecnologico frammentato va ben oltre le ovvie spese di sottoscrizione. Gli strumenti scollegati tra loro creano una rete di costi nascosti che prosciugano il tuo budget e la tua produttività. Questi includono:

Inserimento duplicato delle voci: inserimento manuale delle stesse informazioni in più sistemi

Sincronizzazione manuale: ore sprecate nel tentativo di mantenere i dati allineati tra le piattaforme, solitamente con fogli di calcolo disordinati.

Manutenzione dell'integrazione: pagare gli sviluppatori per riparare API e webhook danneggiati

Tempo di formazione: inserimento dei membri del team in numerose piattaforme diverse, ciascuna con la propria curva di apprendimento.

🔑 Punto chiave: questi costi raramente compaiono come elemento singolo in un rendiconto di bilancio, quindi è facile ignorarli. Ma se li sommi tutti, il costo totale di titolarità di uno stack frammentato è spesso incredibilmente alto. Le aziende sprecano in media 21 milioni di dollari all'anno solo per le licenze SaaS inutilizzate.

Quando i tuoi strumenti e i tuoi team operano con una condivisione del contesto in un'area di lavoro unificata, quei punti deboli si trasformano in potenti vantaggi.

Coerenza del marchio in ogni punto di contatto

Colori non conformi al marchio e messaggi obsoleti che danneggiano il riconoscimento del marchio si insinuano nelle campagne quando le linee guida sono contenute in un PDF dimenticato. Uno stack consolidato mantiene gli standard del marchio vicini al lavoro stesso. In questo modo, i team fanno riferimento alla voce, alle immagini e ai messaggi giusti mentre creano, non dopo.

💡 Suggerimento professionale: garantisci la coerenza visiva e tonale per ogni nuova campagna, post sul blog o grafica social con i modelli ClickUp. Assicurati che ogni contenuto sia in linea con il marchio prima di pubblicarlo utilizzando i flussi di lavoro integrati di Correzione di bozze e approvazione di ClickUp. Il tuo team, i tuoi partner e i tuoi clienti possono rivedere e commentare direttamente il lavoro nel contesto completo (non in una confusa catena di e-mail). Annotate file multimediali e PDF per una facile collaborazione utilizzando la Correzione di bozze in ClickUp.

Un'IA che conosce davvero la tua attività aziendale

Gli strumenti di IA generici sono un vicolo cieco. Non sono in grado di produrre contenuti di marketing di qualità perché non hanno alcun contesto relativo alla tua attività. L'IA connessa è in grado di cercare istantaneamente nell'intero spazio di lavoro, fare riferimento alle campagne passate e comprendere la voce unica del tuo marchio.

Con ClickUp Brain e AI Super Agents è possibile ottenere un'intelligenza artificiale connessa che comprende la tua attività. Non si tratta di integrazioni aggiuntive, ma di funzionalità/funzioni IA native che utilizzano il contesto specifico della tua area di lavoro.

🌟 Utilizzali per:

Redigi brief creativi basati su ciò che ha funzionato nell'ultimo trimestre.

Ottieni contenuti per i social media che rispecchiano perfettamente il tono del tuo marchio e

Ottieni informazioni approfondite su tutte le tue campagne (poiché Brain e Agents possono accedere alle tue attività, ai tuoi documenti e alle tue conversazioni nell'area di lavoro di ClickUp).

Ottieni risposte immediate sulle tue campagne (piani, stato e prestazioni) con ClickUp Brain.

Esecuzione più rapida delle campagne, dal brief al lancio

I passaggi di consegne infiniti e i costi di coordinamento rallentano l'esecuzione delle campagne e ritardano i lanci.

Il consolidamento elimina queste lacune:

Il flusso dei briefing si dirige direttamente verso le attività

Il feedback rimane allegato al lavoro

Gli aggiornamenti di stato sono visibili senza dover cercare le persone

💡 Suggerimento professionale: crea una pipeline senza soluzione di continuità dal brief all'esecuzione con ClickUp Automazioni. 📌 Ad esempio, puoi impostare un'automazione per creare automaticamente una struttura completa delle attività con gli assegnatari e le date di scadenza nel momento in cui viene approvato un brief creativo in un documento ClickUp. Per portare la tua automazione ancora più lontano, prova l'automazione delle email con il modello ClickUp per semplificare le attività ripetitive delle campagne.

Chiara visibilità del ROI su tutti i canali

Collegare il duro lavoro del tuo team ai risultati aziendali effettivi è quasi impossibile quando i dati sono dispersi.

I team trascorrono ore a estrarre dati, riconciliare numeri e spiegare le discrepanze. Uno stack consolidato collega l'esecuzione e i risultati, consentendo ai leader di vedere cosa sta fallendo e cosa sta portando risultati, senza dover attendere report manuali.

💡 Suggerimento professionale: visualizza le prestazioni delle campagne in tempo reale insieme alle attività e ai flussi di lavoro che le hanno generate creando dashboard ClickUp personalizzate. Ciò consentirà al tuo team e alla tua leadership di comprendere in modo chiaro e immediato quali canali, tipi di contenuti e strategie stanno generando il massimo ritorno sull'investimento di marketing. Personalizza report perfetti per qualsiasi cosa, dalle prestazioni delle campagne alla produttività del team e altro ancora con i dashboard di ClickUp.

Perché l'IA connessa batte le soluzioni puntuali scollegate

La differenza tra uno strumento di scrittura AI autonomo e un'IA integrata nella tua area di lavoro è semplice: il contesto. Uno strumento IA scollegato conosce solo ciò che incolli nella casella di prompt. Ogni volta che lo usi, parti da zero, inserendo manualmente le informazioni necessarie per fare il suo lavoro.

Un'IA connessa, invece, ha un contesto persistente. È come la differenza tra assumere un nuovo libero professionista per ogni progetto e avere un membro del team esperto che ha partecipato a tutte le riunioni. Il libero professionista potrebbe essere competente, ma avrà bisogno di tempo per sviluppare una conoscenza approfondita dell'azienda e produrre un lavoro veramente strategico.

🎥 Per comprendere meglio il panorama degli strumenti di marketing basati sull'IA e come questi possano integrarsi nella tua strategia complessiva, guarda questa panoramica delle opzioni disponibili e delle loro funzionalità.

L'intelligenza completa dell'area di lavoro è ciò che offre un'IA connessa come ClickUp Brain.

Ottieni suggerimenti basati sull'IA per l'ottimizzazione delle campagne con ClickUp Brain.

Impara dai tuoi progetti, dai modelli di collaborazione del tuo team, dalle risorse del tuo marchio e dai tuoi dati storici sulle prestazioni. Questo è ciò che gli consente di andare oltre il generico "workslop" e produrre contenuti davvero approfonditi e pronti per la pubblicazione.

Capacità Soluzioni puntuali scollegate Area di lavoro IA connessa Coerenza della voce del marchio Ingegnerizzazione manuale dei prompt ogni volta Impara dai tuoi contenuti esistenti Approfondimenti trasversali alle campagne Esportazione e analisi manuale dei dati Rivela automaticamente i modelli dai dati delle campagne archiviati nell'area di lavoro. Pipeline dal brief al contenuto Passaggio tra più strumenti Automatizzato all'interno di un unico spazio di lavoro Mantenimento del contesto Rivela automaticamente i modelli dai dati delle campagne archiviati nella tua area di lavoro Si basa sulle conoscenze accumulate

Il consolidamento dello stack tecnologico non è un progetto da realizzare in un fine settimana, ma non deve necessariamente essere un'iniziativa dolorosa che richiede diversi anni. Dai la priorità ai risultati immediati con questo approccio graduale che prevede diversi passaggi:

Per prima cosa, devi sapere con cosa stai lavorando. Documenta ogni singolo strumento utilizzato dal tuo team di marketing, comprese le app "shadow IT" che le persone hanno adottato senza approvazione ufficiale.

Per ogni strumento, nota:

La sua funzione principale

Chi lo utilizza

Quanto costa e

Che sia davvero essenziale

✅ Crea una semplice matrice con i tuoi strumenti su un asse e le tue funzioni di marketing principali (ad esempio, project management, creazione di contenuti, analisi, collaborazione) sull'altro. Questo metterà immediatamente in evidenza dove hai strumenti ridondanti che svolgono lo stesso lavoro, rivelando le opportunità più evidenti di consolidamento.

Passaggio 2: mappa i tuoi flussi di lavoro di marketing principali

Prima di poter correggere un processo difettoso, è necessario vederlo chiaramente. Utilizza la mappatura dei processi per visualizzare i flussi di lavoro più importanti del tuo team, come la pianificazione delle campagne, la creazione di contenuti e le revisioni delle prestazioni. Per ogni flusso di lavoro, identifica ogni fase, ogni passaggio tra persone o strumenti e ogni punto in cui si verificano ritardi o attriti. Questa analisi dei processi rivela il vero costo della frammentazione.

✅ Utilizza le lavagne online ClickUp per mappare visivamente ogni fase di una campagna, dall'acquisizione al lancio. Puoi rappresentare passaggi di consegne, approvazioni e cambi di strumenti utilizzando varie forme, note adesive e font di testo. Incorpora attività, collega documenti e tagga i titolari direttamente sulla lavagna, trasformando un semplice diagramma in un sistema interattivo e dinamico. Questo rende impossibile ignorare gli attriti. Se un flusso di lavoro passa da uno strumento all'altro prima che il contenuto venga approvato, lo noterai immediatamente e capirai esattamente dove il consolidamento crea un vantaggio.

Passaggio 3: Definisci le tue capacità non negoziabili

Consolidamento non significa eliminare tutti gli strumenti specializzati. L'obiettivo è avere meno strumenti che siano meglio integrati. Fai un elenco delle funzionalità senza le quali il tuo team non può assolutamente funzionare.

Sii brutalmente onesto e specifico.

📌 Ad esempio, "avere bisogno di programmare i post sui social" è diverso da "avere bisogno di una programmazione nativa del carosello di Instagram con risposte automatiche al primo commento".

Separare gli strumenti "indispensabili" da quelli "utili" ti aiuterà a valutare efficacemente le nuove piattaforme e a decidere quali strumenti specializzati vale la pena mantenere.

Passaggio 4: Valuta le piattaforme per l'IA nativa e il livello di integrazione

Se l'IA fa parte della tua strategia, questo passaggio è imprescindibile.

Quando sei pronto a valutare nuove piattaforme, dai priorità a due aree chiave: IA nativa e profondità di integrazione.

IA nativa: significa che l'IA è integrata direttamente nella piattaforma, non aggiunta come componente aggiuntivo di terze parti. Un'IA nativa può accedere a tutti i dati della tua area di lavoro, comprendere i tuoi flussi di lavoro e imparare dal lavoro del tuo team nel tempo.

Profondità di integrazione: per gli strumenti specializzati che decidi di mantenere, hai bisogno di una per gli strumenti specializzati che decidi di mantenere, hai bisogno di una piattaforma centrale con integrazioni robuste e predefinite. Ciò garantisce che i dati continuino a fluire senza soluzione di continuità verso la tua unica fonte di verità, invece di creare una proliferazione di attività

Ecco perché molti team ora danno la priorità agli spazi di lavoro convergenti con IA integrata, in modo che gli agenti possano fornire assistenza nella pianificazione, nella stesura, nel riassunto e nella reportistica utilizzando il contesto reale. Questo è anche il motivo per cui soluzioni chiavi in mano come ClickUp Accelerator si concentrano sull'IA che viene attivata all'interno del lavoro quotidiano, senza sovrapporsi ad esso.

🧠 Curiosità: ClickUp ha sostituito 3 o più strumenti per circa il 41% dei nostri utenti! Ecco alcuni altri vantaggi del consolidamento del tuo stack tecnologico con ClickUp:

Consolidamento dello stack tecnologico di marketing con ClickUp Accelerator per i team di marketing

Con ClickUp Accelerator for Marketing Teams, inizi in uno spazio di lavoro convergente predefinito (ma personalizzabile) in cui pianificazione, esecuzione, collaborazione, reportistica e IA funzionano già insieme.

Ecco come ti rende più produttivo fin dal primo giorno:

Super agenti IA specifici per reparto (pronti al lancio) ClickUp Accelerator include oltre 10 agenti di marketing predefiniti, tra cui: Creative Brief Builder Agent : trasforma le richieste in brief strutturati e in linea con il marchio Social Post Generator Agent : redige e perfeziona i testi per i social media nel contesto del marchio Brand Checker Agent : controlla il tono, i messaggi e l'allineamento rispetto alle linee guida

Creative Brief Builder Agent : trasforma le richieste in brief strutturati e in linea con il marchio

Social Post Generator Agent : redige e perfeziona i testi per i social media nel contesto del marchio.

Brand Checker Agent: controlla il tono, i messaggi e l'allineamento rispetto alle linee guida.

Creative Brief Builder Agent : trasforma le richieste in brief strutturati e in linea con il marchio

Social Post Generator Agent : redige e perfeziona i testi per i social media nel contesto del marchio.

Brand Checker Agent: controlla il tono, i messaggi e l'allineamento rispetto alle linee guida.

ClickUp Brain (IA contestuale) L'IA funziona direttamente all'interno dell'area di lavoro, facendo riferimento a documenti, attività, campagne passate e Sequenze esistenti, in modo che il risultato sia pertinente e non generico.

Ricerca IA per aziende connesse Trova istantaneamente attività, documenti, commenti, dashboard e allegati in tutto lo spazio di lavoro, riducendo il tempo dedicato alla ricerca di risorse o decisioni precedenti. Trova istantaneamente attività, documenti, commenti, dashboard e allegati in tutto lo spazio di lavoro, riducendo il tempo dedicato alla ricerca di risorse o decisioni precedenti.

Flussi di lavoro e approvazioni automatizzati Utilizza Utilizza ClickUp Automations per avviare la creazione di attività, inoltrare contenuti per la revisione, informare le parti interessate e aggiornare automaticamente gli stati.

Dashboard per una visibilità in tempo reale Tieni traccia dei progressi delle campagne, dei carichi di lavoro e degli ostacoli in tempo reale, così i leader non avranno bisogno di report settimanali per capire cosa sta succedendo.

ClickUp AI Notetaker Trasforma automaticamente le riunioni in riassunti, decisioni e attività assegnate

Perché è importante

Accelerator aiuta i team di marketing a diventare operativi in pochi giorni, anziché in mesi. Riduce innanzitutto la proliferazione degli strumenti, quindi attiva l'IA all'interno del lavoro. Ciò rende più facile per i team fidarsi dei risultati e per i leader vedere rapidamente i risultati.

ClickUp ha eliminato la nostra dipendenza da 4-5 strumenti separati (Trello per le attività, Confluence per i documenti, fogli di calcolo separati per gli OKR, ecc. ). Questo consolidamento riduce il cambio di contesto, migliora la visibilità tra i reparti e crea un'unica fonte di verità per lo stato dei progetti. Ad esempio, il nostro team di assistenza clienti ora collega i punteggi di salute dei clienti direttamente alle attività di rinnovo, attivando promemoria automatici basati sui dati di utilizzo della nostra piattaforma. La leadership utilizza dashboard in tempo reale per monitorare lo stato della pipeline e la larghezza di banda del team durante le fasi di scalabilità. Il risparmio sui costi derivante dal solo consolidamento degli strumenti ha giustificato l'investimento, ma il vero ROI deriva da un processo decisionale più rapido e da un minor numero di passaggi mancati.

ClickUp ha eliminato la nostra dipendenza da 4-5 strumenti separati (Trello per le attività, Confluence per i documenti, fogli di calcolo separati per gli OKR, ecc. ). Questo consolidamento riduce il cambio di contesto, migliora la visibilità tra i reparti e crea un'unica fonte di verità per lo stato dei progetti. Ad esempio, il nostro team di assistenza clienti ora collega i punteggi di salute dei clienti direttamente alle attività di rinnovo, attivando promemoria automatici basati sui dati di utilizzo della nostra piattaforma. La leadership utilizza dashboard in tempo reale per monitorare lo stato della pipeline e la larghezza di banda del team durante le fasi di scalabilità. Il risparmio sui costi derivante dal solo consolidamento degli strumenti ha giustificato l'investimento, ma il vero ROI deriva da un processo decisionale più rapido e da un minor numero di passaggi mancati.

Passaggio 5: Migrazione dei dati e formazione del team in più fasi

Non cercare di fare tutto in una volta. Una migrazione graduale è la chiave per un esito positivo della transizione. Inizia con un flusso di lavoro o un team, dimostra il valore e poi espandi da lì. Una tipica implementazione graduale potrebbe essere simile a questa:

Fase 1: Spostare la project management e la collaborazione del team Fase 2: consolidare i flussi di lavoro relativi ai contenuti, inclusi brief, bozze e approvazioni Fase 3: collegare l'analisi dei dati e creare dashboard delle prestazioni Fase 4: Attiva completamente e forma il team sulle funzionalità dell'IA

Passaggio 6: Misurate i risultati e ottimizzate continuamente

Prima di iniziare, definisci cosa intendi per esito positivo. Le metriche chiave potrebbero includere:

Tempo dal brief al lancio

Il numero di strumenti attivamente utilizzati

Punteggi di soddisfazione dei team e

Risultati effettivi delle campagne

Effettua il monitoraggio di queste metriche durante tutto il processo di consolidamento per dimostrare l'impatto del lavoro richiesto.

Il consolidamento non è un progetto una tantum, ma un processo di ottimizzazione continuo.

Un responsabile delle campagne inizia la giornata aprendo un unico spazio di lavoro unificato invece di dieci schede diverse.

Su un'unica dashboard possono vedere tutte le campagne attive, tutte le approvazioni in sospeso e tutti i contenuti in corso di elaborazione. ✨

Chiedono all'IA dell'area di lavoro sensibile al contesto di redigere una bozza di testo social per un lancio imminente. L'IA ha già il brief della campagna, comprende la voce del marchio e sa quali messaggi hanno funzionato bene in lanci simili in passato. Il testo che genera è completo al 90%, non al 10%.

Questo accade quando c'è una condivisione del contesto invece di frammentarlo.

Il tuo team passerà da un approccio reattivo, basato sul monitoraggio degli aggiornamenti e sulla compilazione manuale della reportistica, a uno proattivo, con informazioni dettagliate visualizzate automaticamente e flussi di lavoro che si eseguono da soli.

🌟 Caso emblematico: il team social media di Cartoon Network ha consolidato la pianificazione, la collaborazione e l'esecuzione in ClickUp, sostituendo strumenti sparsi con un unico spazio di lavoro condiviso. Di conseguenza, è stato in grado di gestire il doppio dei canali social con la stessa dimensione del team e lanciare campagne con mesi di anticipo rispetto al programma, un chiaro segnale di maggiore efficienza e coordinamento. Chiunque faccia parte del team di marketing globale può trovare il piano di pubblicazione sui social, il piano YouTube e il documento strategico, e può persino ottenere il link al nostro report sui social media. Può tornare indietro e consultare i report delle vecchie campagne per capire cosa ha funzionato e cosa no. Chiunque faccia parte del team di marketing globale può trovare il piano di pubblicazione sui social, il piano YouTube e il documento strategico, e può persino ottenere il link al nostro report sui social media. Può tornare indietro e consultare i report delle vecchie campagne per capire cosa ha funzionato e cosa no.

Consolidamento dello stack tecnologico di marketing con ClickUp

ClickUp è il primo ClickUp Converged AI Workspace al mondo, una piattaforma unica e sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono con l'intelligenza artificiale contestuale integrata come livello di intelligenza. È progettato per riunire in un'unica piattaforma la project management, i documenti, la collaborazione e l'intelligenza artificiale. Per i team di marketing, questo elimina la frammentazione che uccide la produttività e la creatività.

Sostituisci una manciata di strumenti scollegati tra loro con un unico hub connesso in ClickUp. Gestisci le tue campagne dall'inizio alla fine con funzionalità dedicate alla gestione delle campagne, calendari dei contenuti ClickUp e flussi di lavoro di approvazione. E per i pochi strumenti specializzati che devi mantenere, tutto il tuo lavoro e i tuoi dati rimangono connessi alla tua fonte centrale di verità grazie alle profonde integrazioni di ClickUp.

Elimina la proliferazione di strumenti martech e fornisci alla tua IA il contesto di cui ha bisogno. Prova ClickUp gratis!

Domande frequenti (FAQ)

Ridurre gli strumenti è una semplice operazione di sottrazione, mentre il consolidamento dello stack tecnologico è una sostituzione strategica. Il consolidamento va di pari passo con la scelta di una piattaforma unificata in grado di gestire più funzioni con una condivisione del contesto. Non si limita all'eliminazione di software e a costringere il tuo team a fare di più con meno.

La maggior parte dei team di marketing di medie dimensioni può completare un consolidamento iniziale in uno o tre mesi. È fondamentale adottare un approccio graduale, iniziando dalla project management, passando poi ai flussi di lavoro dei contenuti e infine attivando l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale.

Il consolidamento tradizionale si concentrava sulla riduzione del numero di strumenti. Il consolidamento basato sull'IA dà la priorità alla creazione di un contesto unificato che rende i tuoi strumenti di IA notevolmente più utili, consentendo alla piattaforma di diventare più intelligente man mano che il tuo team la utilizza.

L'obiettivo non è sostituire ogni singolo strumento specializzato. Si tratta piuttosto di ridurre la frammentazione, ove possibile, e garantire una profonda integrazione degli strumenti essenziali e specializzati che si decidono di mantenere.